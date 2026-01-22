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Vamos a mais uma edição do "Sem Falta" com o Pedro Henriques. Pedro, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o trabalho do árbitro Andris Treimanis, o juiz que esteve no comando deste encontro entre o Viktoria Plzeň e o Futebol Clube do Porto, a contar para a Liga Europa. E vamos, sem mais demora, começar a falar sobre os lances, sendo que, Pedro, o primeiro é logo aos três minutos, um lance de grande área que, no teu entender, não tem pênalti sobre Fraholth.

Sim, o Thomas Ledermüller e o Vítor Fraholth têm uma disputa e um contacto de bola quando ambos saltam para a esfera, e é um facto que o Fraholth é quem cabeceia a bola. Para mim, não há carga ilegal, há apenas o contacto promovido por esse salto e, por isso, boa decisão não ser considerado um eventual pênalti sobre o Fraholth. Para mim, é só contacto, não há carga nem empurrão e, por isso, tudo certo.

Vamos avançar, minuto 14, o primeiro cartão amarelo do encontro exibido a Dorsky, jogador do Viktoria Plzeň.

Sim, estica a perna esquerda e com o pé esquerdo, obviamente, pisa o pé direito do Martim Fernandes. Já sabemos que estas entradas fora de tempo são negligentes, os pisões, e por isso cartão amarelo bem mostrado.

Vamos até à meia hora, novo lance de área e de novo sem pênalti, desta vez sobre o Sáenz.

Sim, também para mim, forma correta. O Borja Sáenz, ao receber o esférico e estando na frente em relação ao Suárez, está na frente, é um facto, mas já recebe a bola e desequilibra-se. E assim que sente um contacto, para mim, ligeiro inconsequente da mão esquerda do Suárez na zona lateral do tronco do avançado espanhol do Porto, deixou-se claramente cair. Portanto, para mim, não há motivo também para apontar pênalti neste lance.

Vamos então para o lance, provavelmente o lance capital deste encontro, o lance da grande penalidade marcada a favor do Futebol Clube do Porto, que dá também a expulsão de um jogador do Viktoria Plzeň. Pedro Henriques, que análise há a fazer sobre este lance, que ainda demorou algum tempo a ser revisto pelo VAR?

Sim, foi o VAR. O VAR teve aqui uma boa intervenção, porque a olho nu o árbitro não conseguiu se aperceber, embora houvesse vários jogadores do Futebol Clube do Porto a reclamar exatamente da mão. Depois com as repetições, e foram precisas vários ângulos, porque alguns ângulos não davam a certeza absoluta, e nestes casos, para se assinalar um pênalti e depois com a consequência do cartão vermelho, tem que haver a certeza absoluta. Há um cabeceamento do Jakub Kiør e depois, com algumas boas repetições e aquelas que o VAR depois mostra ao árbitro, por isso é que o chamou ao monitor, há a interceção pelo braço direito, mais concretamente com a mão do Matej Vidra, que faz um movimento deliberado, quer do corpo, quer do braço, para interceptar o esférico. E portanto, o pênalti é claro, e aqui uma explicação, porque houve uma alteração na lei, em que sempre que houver um pênalti e que o árbitro considere que a mão é não deliberada, ou seja, a bola vai ao braço do jogador, que tem o braço, por exemplo, em volumetria, mas não fez nenhum movimento quando a bola é rematada ou cabeceada, não faz um movimento deliberado no sentido de interceptar a bola, digamos, já tem o braço em volumetria, fora do plano do corpo, e acaba por levar com essa bola. Se for um movimento de mão não deliberado, mesmo que anule um gol, como era o caso, a bola entrar na baliza, ou uma clara oportunidade de gol, o cartão vermelho passa para cartão amarelo. Mas para isso é preciso que o árbitro tenha a certeza que realmente não há movimento deliberado da bola em relação à mão. É isso que se considera mão não deliberada. Neste caso concreto, é bem mostrado o cartão vermelho, porque o jogador faz não só o movimento com todo o seu corpo no sentido de ir à bola, como com o braço, neste caso, com a mão, no sentido de interceptar a bola. E, portanto, este é um exemplo típico daquilo que é movimento deliberado da mão a ir interceptar a bola.

Quase como que um movimento de defesa.

Exatamente. E por ser, para além do pênalti, obviamente, anulou um gol e é por isso que é cartão vermelho, porque pode haver situações em que a bola vai entrar na baliza, em que o jogador seja penalizado com o pênalti e leve só o cartão amarelo, porque está aqui exatamente neste fator, que é o que é considerado movimento deliberado da mão para a bola ou não. Ou seja, o ser deliberado ou não deliberado tem a ver com fez o movimento ou não para a bola com o braço ou já tinha o braço numa determinada posição e é penalizado porque tem o braço numa posição não natural, fora do plano de corpo, etc. Neste caso concreto, bem o pênalti, bem o cartão vermelho, boa decisão.

Vamos avançar. Falar sobre os lances da segunda parte, sendo que começamos aos 48 minutos, novo lance dentro da grande área, braço do Lukáš Cerv. Contudo, Pedro, a bola já teria saído quando bateu no braço do jogador da equipe checa.

Nós com repetições e com imagens de ângulos que ainda por cima não é na projeção da linha e sabendo que há o chamado erro paralaxe, que significa que nós ao estarmos a ver um determinado lance da bola vista atrás ou vista mais à frente, ou seja, não sendo no enfiaimento, nunca teremos a certeza absoluta, por ser o chamado erro paralaxe, e de acordo com os estudos que estão feitos em relação à visão humana, nunca teremos a certeza absoluta se uma bola, por exemplo, transpôs completamente a linha de baliza para dentro, no caso de um gol, ou se entrou ou não entrou. E aqui não é dentro da baliza, mas é o momento do cruzamento do Martim Fernandes. Quando o Martim Fernandes cruza a bola, o Lukáš Cerv, estava a faltar o nome, intercepta a bola deliberadamente com o braço direito, faz um carrinho, faz um "take", levanta o braço, está todo no chão, levanta o braço e intercepta. E intercepta dentro da área. Portanto, o que nós temos aqui? Ou a bola saiu completamente e seria pontapé de baliza e o árbitro começa com pontapé de canto, isso é que é estranho, porque considera que há interceção. Se considera que há interceção e que a bola não saiu para dar canto, o VAR tem que analisar este lance para dizer assim: "Há pênalti", porque o pênalti é claro A única questão é: é penalty, mas a bola saiu completamente? Então, neste caso concreto, o VAR não pode deixar assinar o pontapé de canto, porque estamos perante um penalty. O que diz o protocolo? O VAR tinha que falar com o árbitro e dizer assim: "Olha, há penalty, o Lucas Cerv, ou o jogador, aqui não dizia o nome, dizia o número, o número não sei quantos, o Lucas Cerv intercepta a bola com o braço direito, penalty, mas antes a bola saiu completamente". E como o árbitro tem que ir ao monitor, porque é de interpretação, mas como sair a bola completamente ou não, é uma situação factual, e essa aconteceu antes, o árbitro não tem que ir ao monitor. Portanto, o árbitro era informado que há um penalty por braço direito de um jogador com o braço na bola, mas a bola já saiu completamente. E como já saiu completamente, é pontapé de baliza. Ora, o árbitro, depois de assinalar o canto, ouvia o VAR e dizia pontapé de baliza, as pessoas não percebiam. Tinha que ir àquele sonzinho, no fundo, abrir o microfone dele e dizer: "Fulano de tal", neste caso dizia o número, que eu não sei o nome dele, "Lucas Cerv interceptou a bola com o braço, penalty, mas antes do penalty, há uma bola que sai completamente. Decisão final, pontapé de baliza". E aí as pessoas percebiam porque é que ele, tendo dado canto, iria recomeçar com o pontapé de baliza. Ou seja, porque a bola tinha saído e porque o VAR analisou o penalty, mas antes do penalty, a bola tinha saído. A minha dúvida aqui é: fico com a ideia, com as imagens possíveis, que a bola terá transposto completamente a linha de baliza. Não tenho dúvidas que há penalty e, portanto, eu vou dar como boa a decisão, não do pontapé de canto, que essa é a única que não podia acontecer, mas vou dizer que se porventura fosse analisado o penalty, este seria anulado porque a bola tinha saído anteriormente. Pode parecer um pouquinho complexo, mas aqui o que falhou foi o protocolo VAR não ter resolvido esta questão, porque das duas uma, ou não saiu e é penalty, ou saiu e é pontapé de baliza. Nunca o VAR podia deixar recomeçar o jogo com pontapé de canto, neste caso concreto.

Pedro, vamos avançar. Minuto 61, no teu entender, ficou por mostrar um cartão amarelo a Martim Fernandes.

Sim, ele entra fora de tempo e com o pé direito pisa de sola e cuspiu-nos o pé direito também do Prince Adoo. Aliás, ele depois até foi lá pedir desculpa, porque realmente é uma entrada duríssima, passível de cartão amarelo, que não foi mostrado.

Vamos também falar do minuto 70, o cartão amarelo mostrado a Bednarek.

Deixa o braço esquerdo para trás, acerta no rosto do Tomás Ladra. Tal infração que é enquadrada na negligência, cartão amarelo bem mostrado.

No minuto seguinte, é o cartão mostrado a Prince Adoo.

Pronto, aqui ele vai fazer o lançamento lateral, deixa a bola no chão, o árbitro entende que ele estava a perder tempo, porque está a ganhar, está com menos um, e por ter retardado o reinício do jogo, esta ação foi punida com cartão amarelo. Quer dizer, eu vou dar como boa a decisão, mas aqui já entramos naquilo que é a gestão do jogo. Não sei se foi assim tão evidente essa perda de tempo. Vou dar como o tal benefício da dúvida, mas aqui entra numa coisa que eu acho que o árbitro foi falhando, foi a gestão destas situações que não são as entradas propriamente ditas.

Ora, e três minutos depois, há novo cartão amarelo, desta vez mostrado a Pablo Rosário.

Mais uma situação. Ele faz uma falta ali com os braços sobre o Prince Adoo, o árbitro assinala, eu sei que ele mostra cartão amarelo por protesto, e eu dou sempre como boas essas decisões, mas pelo aquilo que eu vi, era algo que ele também podia ter gerido sem cartão amarelo. De qualquer maneira, eu nunca meto nos cartões amarelos por proteste. Só acho é que podia ter havido aqui, uma vez mais, uma gestão diferente disciplinar.

Mais um lance de área, agora aos 81 minutos, mas no teu entender, Pedro Henriques, não há penalty sobre Denis Gul.

Sim, é um lance em que o Lucas Cerv está a marcar o Denis Gul por trás. Fica a ideia de que em termos corporais apenas há a marcação e o contacto. A haver falta é com o pé direito do Lucas Cerv no pé esquerdo do Lucas Cerv e o pé esquerdo do Denis Gul. Perdão, Lucas Cerv a tocar no pé esquerdo do Denis Gul e esse toque é fora da área. Portanto, no meu ponto de vista, fico com a ideia que não há falta, mas a haver falta, seria sempre livre direto e não penalty. Portanto, o mais importante aqui é falar que realmente não há penalty.

Ora, e agora o lance aos 85 minutos do golo que é anulado ao Porto.

Francisco Moura, se não estou em erro. Portanto, antes do remate, o Samu abre o braço esquerdo e domina a bola claramente com o braço esquerdo e ato contínuo a bola sobra para o colega Francisco Moura, que faz o gol. Portanto, aqui não restam grandes dúvidas. A infração atacante existe, o domínio de bola é evidente, é um movimento deliberado e por isso o gol acaba por ser bem anulado ao Futebol Clube do Porto.

Temos ainda mais dois lances para analisar. Aos 85 minutos, cartão amarelo mostrado a Kivior.

Mais uma vez, é na sequência do anular do gol. Provavelmente, o Kivior terá protestado com o árbitro, não vou dizer que não o fez, só que uma vez mais o árbitro podia, perante uma situação, está a anular um gol, podia ter se calhar tipo acalmado. "Calma, vamos esperar que o VAR confirme". Dava a entender, o VAR confirmou, foi braço, e talvez podia ter feito outra gestão. Repito, não estou a dizer que ele errou em todas as situações de protesto, estou a dizer é que se calhar um árbitro com mais experiência e com outro calo, poderia ter feito em todos estes lances uma gestão diferente, sem cartões.

Ora, e o último lance que destacas, Pedro Henriques, é sobre Frolt aos 90 mais quatro, mas não há penalty para o Futebol Clube do Porto, no teu entender.

Sim, porque é na área dos checos, é um lance entre o Frolt e o Doski. O Frolt arma a perna para fazer o remate e é ele que pontapeia com o pé direito o pé esquerdo do Doski. Portanto, não é aquela situação que eu vou rematar e alguém me põe ali os pitões à frente e acabam por fazer uma falta. Não, para mim, aqui bem, não há penalty sobre o Frolt e o árbitro assinalou a falta atacante, Frolt é que pontapeou o Doski e eu concordo com a decisão.

Analisados os lances, falta conhecermos a nota. Pedro Henriques, Andris Treimanis, tem motivos para estar feliz?

Eu vou dar cinco. Pode parecer pouco, eu vou dar cinco, é positivo, porque repara, o lance capital, que tem grande impacto no jogo, embora o Porto tenha falhado o penalty, nisso é outras contas, o VAR esteve muito bem nesse penalty e no cartão vermelho, mas foi o VAR. E é um lance em que o árbitro, estamos a falar de um árbitro internacional, que deixa completamente escapar e ele tem boa visão para o fazer, porque nós com as repetições do lado contrário, tivemos muitas dificuldades, mas assim que nos apresentaram as repetições no enfiamento e por trás, dá para perceber. E o árbitro estava bem colocado, porque é uma bola parada, vem de um pontapé de canto, ele está mesmo ali no enfiamento. Portanto, eu diria que tinha pouco de obrigação. E aqui penalizo um pouquinho, embora a decisão final tenha sido boa. Aquilo que eu não gostei propriamente dito é a questão da gestão disciplinar, ou seja, além de cartão amarelo que fica por mostrar, e podia ter falado aqui mais um ou outro lance, o Samu tem lá uma situação também de mão na cara do adversário. Portanto, eu não gostei foi da gestão disciplinar, sobretudo em situações em que um jogador deixa a bola para o lançamento, a questão dos protestos, que eu acho que neste plano e neste nível, os árbitros com mais calo, com mais experiência, raramente mostram tantos cartões por protestos. E depois, se quisermos acrescentar aquilo que também foi o banco, nós já falamos aqui nos bancos, pelo menos o do Futebol Clube do Porto tem um amarelo e tem um vermelho, se não estou em erro. E portanto, há aqui uma gestão disciplinar que no meu ponto de vista, juntamente com o facto de ter sido o VAR a decidir o lance mais importante, retiro um pouquinho de nota. Eu não gostei do produto final. Por isso vou dar nota positiva, mas uma nota cinco.

Nota cinco dada pelo Pedro Henriques ao trabalho do árbitro que esteve no comando deste encontro entre o Vitória de Plzeň e o Futebol Clube do Porto, Andris Treimanis. Desta forma, fechamos mais uma edição do "Sem Falta". Pedro Henriques, muito obrigado, é sempre um gosto enorme. Até uma próxima oportunidade.

Obrigado.