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Sem Falta, de Pedro Henriques. Fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Pedro, bem-vindo.

Boa noite.

Muito boa noite. Analisando esta arbitragem. Pênalti sobre Amdouni, minuto 23. É ou não pênalti?

É pênalti. Numa primeira fase, quando estávamos a analisar e o VAR também esteve a analisar este lance, eu foquei-me no guarda-redes, porque o guarda-redes, o Misa, estava a agarrar a bola numa discussão com o Amdouni e o guarda-redes não fez falta. Logo a seguir, quando tentei ver melhor o lance, apercebi-me que o Andreias Nedoi, que é o número três do Rio Ave, ao esticar o seu pé direito, pisa claramente o Amdouni no seu pé direito. E quando digo pisa é o clássico, por cima, com a sola em cima do pé direito e faz cair o Amdouni, que depois ainda leva com o próprio Andreias por cima. Portanto, resumindo e concluindo, há um pênalti que fica por assinalar a favor do Benfica. É um pênalti de televisão, claramente, porque é daqueles lances que o primeiro foco é tentarmos perceber o guarda-redes Amdouni, porque parece que são eles que estão a ser os protagonistas do lance, e percebemos que o Amdouni acaba por cair, talvez na tentativa de chegar à bola, mas depois percebemos que ele cai porque é mesmo pisado. E este é um daqueles lances de TV, no sentido que o árbitro muito dificilmente consegue ver este lance, porque a imagem que passa para o árbitro é que não há falta do guarda-redes, e não houve. E de TV, porque realmente só com a câmera lenta, só depois com a repetição é que se consegue perceber este pisão, que é claro, é óbvio e é da responsabilidade completa e inteira do vídeo-árbitro, que falhou claramente neste lance.

Minuto 38, bola ao solo.

Duas coisas. Primeiro, é um lance em que o Bruma acaba por ser importunado pela má colocação do árbitro, e o árbitro acaba por fazer uma obstrução ao Bruma, que perde a bola por causa disso mesmo. Ora, para as pessoas perceberem que a lei é muito clara, que só há três situações em que o árbitro interrompe quando o jogador perde a posse de bola e em que a bola bate no árbitro, que é quando bate no árbitro e entra na baliza, é quando bate no árbitro e muda a posse de bola, está numa equipa e passa para outra, e quando bate no árbitro, mesmo ficando na mesma equipa, isso dá uma vantagem a essa equipa e coloca em desvantagem a outra equipa, que pelo fato de ter batido no árbitro, ficou desposicionado. Ora, a bola não bateu no árbitro e portanto, não batendo no árbitro, não pode-se fazer bola ao solo, de acordo com o que está textualmente na lei. E não há nada escrito na lei que diga que se o árbitro importunar um jogador, e quando eu digo importunar, é no sentido de vai a correr, choca com ele ou passa-lhe pela frente, que isso leve o árbitro a interromper o jogo. Ponto número um. Agora, nós sabemos, e é só este parêntesis que eu deixo aqui, o seguinte: muitas vezes, e eu passei por isso durante 20 anos, há ações que são feitas, quer no plano internacional, quer no plano nacional, em que mesmo não estando na lei, há um parecer dos formadores, seja da UEFA, seja a nível nacional, no sentido de que se houver uma determinada circunstância, mesmo não estando na lei, nós aqui vamos adotar, todos vão adotar, por ter este comportamento. E o que eu quero dizer com isto? Pode, eventualmente, é isto que eu quero salvaguardar, quer seja no plano internacional, quer seja no plano nacional, sem conhecimento, pelo menos da parte da comunicação social, que possa ter havido alguma recomendação no sentido de que mesmo a bola não tocando no árbitro, mesmo nessa circunstância, em que o árbitro acaba por estorvar um jogador e que esse jogador ou essa equipa fica sem posse de bola, possa ter havido alguma recomendação no sentido dos árbitros tomarem também a mesma atitude de fazer a bola ao solo. Se há, eu não sei. E não sei, porque não houve essa comunicação. E estas comunicações são extra lei, portanto, nada tem a ver com a lei. Toda a lei eu sei tudo. Sei tudo, plano teórico, obviamente. Agora, se houve uma recomendação, nós não tivemos conhecimento. E é aqui só a minha salvaguarda, porque de acordo com isso, se fosse uma pergunta de teste de lei, a resposta que foi dada de bola ao solo era zero, porque não pode ser.

Primeira parte arrumada. Segunda parte, pênalti sobre o Pavlídis aos 52 minutos. Pênalti ou não?

O pênalti, sim.

É o que acontece antes, não é?

Exatamente. Focando no pênalti, há pênalti. O Vrosai estica o pé esquerdo e acaba por rasteirar o Pavlídis. E portanto, o árbitro assinala o pontapé de pênalti. Agora, como é que o Benfica recupera esta bola? Com uma bola que é bombeada, vem pelo ar e o António Silva, com ambas as mãos, com as duas mãos nas costas do Cleiton, empurra o Cleiton. Empurra e tira-o da jogada. O António Silva não fica de posse de bola e a bola acaba por vir. Como ele é empurrado, é retirado da possibilidade de jogar a bola e a bola vem parar até à linha do meio-campo, onde um jogador do Benfica agarra na bola e segue na direção da baliza e depois segue. Acaba por haver uma série de jogadas na direção da baliza e acaba por haver a questão do pontapé de pênalti. Primeiro, a irregularidade existe e o árbitro não a consegue ver e devia ter visto e automaticamente se assinalasse essa falta, porque é isso que permite ao Benfica ficar de posse de bola, automaticamente não haveria o pontapé de pênalti. Vamos à questão da videoarbitragem. O único entendimento que eu posso dar para a interpretação do vídeo-árbitro não se meter neste lance, é pensar que quando se dá a falta, a bola vem na direção do meio-campo do próprio Benfica. Mas atenção, se o Tiago Martins fez essa interpretação, fez de forma errada. Isto por quê? Porque a fase de ataque é a partir do momento que uma equipa agarra na bola e vai na direção da baliza adversária. Nós ainda temos presente aquilo que aconteceu aqui com o fora de jogo há pouco tempo do Trincão e que se discutiu muito essa situação. Uma coisa era se o António Silva tivesse ficado com a bola e a bola depois do António Silva ter sido jogada para trás e então digamos que essa falta não poderia ser vista, porque só se contaria o momento em que o Benfica foi para frente. Agora, o António Silva empurrou, a bola efetivamente vem para trás, mas vem para trás até o jogador do Benfica ficar de posse dela. A partir daí, não é o Benfica que fica de posse de bola e vem para trás com a bola. Não, é o empurrão e como ninguém tocou na bola, a bola veio até ao meio-campo. E portanto, no meu ponto de vista, a fase de ataque tem que incluir esta questão deste empurrão. E não é aquela situação típica de uma equipa ficar com a bola e depois ela própria vir para trás e depois ela vem para frente. Posso só estar a ver o Tiago Martins a fazer a interpretação de não poder intervir porque considerar que este empurrão é antes da dita fase de ataque. No meu ponto de vista, se fez essa interpretação, fez errada. Independentemente do VAR poder ou não poder intervir, estamos como há uns tempos atrás com aquela questão do fora de jogo do Trincão, que depois a bola também veio para trás e depois deu origem ao golo do Sporting, a infração existiu. E, portanto, há uma irregularidade antes. E não é o penalti que está em questão, é a irregularidade que existe e a maneira como o Benfica ganha a bola e, portanto, automaticamente, com intervenção do VAR, mesmo sem intervenção do VAR, tinha que ser assinada esta falta e automaticamente não havia o penalti.

Minuto 58, cartão amarelo para Cleiton.

Rasteira o Carreras, dá-lhe um género de pontapé, um passa-pés, um cruza-pés no Carreras, uma entrada dura, negligente, cartão amarelo bem mostrado.

Também amarelo para Florentino, minuto 62.

Sim, é aquela entrada da área que ele faz um troca-pés, vai a correr por trás do Cleiton.

E dá o golo.

Exatamente, e depois dá o golo no livre a seguir. E o Cleiton cai e ao mesmo tempo ainda é por cima empurrado, portanto, livre direto e cartão amarelo.

Até pode escolar aqui já com o golo do Rio Ave.

Exatamente. Para dizer o seguinte, o golo legal, se não fosse o golo, tinha que ser penalti, porque o Pavlidis está na barreira e o Pavlidis movimenta os braços completamente para fora do plano do corpo e intercepta a bola naquilo que é a sua trajetória e está dentro da área. Portanto, a bola como bateu nas mãos e automaticamente entrou na baliza, valida-se o golo. Não é uma questão de lei da vantagem, é penalti seguido de golo, por assim dizer. Não há aqui uma questão de lei da vantagem, porque não há lei da vantagem no penalti, é tudo automático, é tudo seguido e portanto valida-se o golo, mas se não fosse o golo, o VAR, digo eu, que tinha que o fazer, mas como também não teve outras intervenções, o VAR aqui tinha que intervir para assinalar um pontapé de penalti, que era muito claro, porque é a situação típica de alguém que joga a bola com as mãos, que ganha volumetria com as mãos completamente fora do plano do corpo. Mas como foi golo, e isso é conta, portanto, tudo legal neste lance.

Para fechar, minuto 68 e 94. Primeiro, aos 68, amarelo para Tiknas.

Agarra e puxa o Arsene, é aquele puxão completo que ele para a jogada, falta tática.

E depois o amarelo para Cleiton.

Segundo amarelo, que já previa essa expulsão. Exatamente, é uma entrada sobre o Renato Sancho, que ganha a margem na lei. Ele não o pisa de sola, porque fica aquela ideia que ele entrou, mas com o corpo atropela completamente o Renato Sancho. É uma entrada muito dura, muito negligente e passível de ser um cartão amarelo e consequente expulsão.

Então que nota para a equipa de arbitragem, João Gonçalves?

Vou dar nota negativa. Vou dar uma nota negativa e bem abaixo até do que é o normal. Ao menos se me dá quatro, vou dar três, porque são dois erros graves, no meu ponto de vista, que não podem acontecer. O primeiro é o penalti que fica por assinalar a favor do Benfica. O VAR aqui não tem qualquer desculpa, tem que intervir, ainda por cima um VAR do nível que é o Tiago Martins. E no segundo caso, há um empurrão que permite o Benfica ficar de posse de bola. Até vou tentar perceber que o Tiago Martins tenha interpretado que este empurrão é antes da dita fase de ataque. No meu conceito e na maneira como interpreto, não é. Mas entre árbitro e VAR isso não podia ter passado. Porque é um lance importante e decisivo também, porque no fundo acaba por originar depois um penalti e desse penalti resultou o golo. É óbvio que podemos dizer que acaba por fazer aqui um equilíbrio entre um penalti a favor do Benfica não é assinalado e um penalti que, embora tenha sido corretamente assinalado, é por ser de falta e portanto, digamos que um anula o outro, por assim dizer. Mas de qualquer maneira, em termos de arbitragem, não estou a pensar em termos de jogo, são dois erros para um árbitro internacional e para um VAR especialista, o mais especialista que nós temos e o mais internacional de todos, que não pode passar no crivo e por isso dou nota negativa, repartindo essa nota negativa pelos dois, pelo árbitro e pelo vídeo-árbitro, nota 3.

Nota 3, João Gonçalves, é o árbitro que é aqui brindado com uma nota muito negativa pelo Pedro Henriques. Pedro, um grande abraço para ti. Bom resto de fim de semana. Fica disponível este "Sem Falta" através de podcast da Rádio Observador.