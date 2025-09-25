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Pedro Henriques, muito boa noite. Bem-vindo.

Boa noite.

Vamos então para a análise a este árbitro grego, Vasilis Fotias, que esteve na Áustria, no Red Bull Salzburg 0, Porto 1. Cartão amarelo, minuto 16 para Yeo. Portanto, é o primeiro lance de análise.

Eu hoje vou brilhar, vou dizer o nome completo do senhor Moussa Coulibaly Yeo. Peço desculpa se minha neguinha pronúncia.

Foi um grande momento de rádio.

Exatamente. Mas sim, cartão amarelo bem mostrado, é uma entrada fora a tempo. O jogador do Salzburg acaba por pisar com o pé esquerdo, o peito do pé também esquerdo do Zaidu e já sabemos que estes pisões de cima para baixo, de sola e com pitões, são punidos tecnicamente com livres diretos e depois conforme a gravidade, nada amarelo ou vermelho, neste caso, cartão amarelo bem mostrado.

Entretanto, o gol anulado ao Porto aos 21 minutos e aqui também parece tudo muito pacífico.

Sim, quem marca é o Bednarek, mas a infração está no Samu, que acaba por fazer a assistência da bola com o braço. Ou seja, basicamente a bola bate-lhe na zona do baixo ventre e ao escapar, o Samu está junto à linha de baliza, ao escapar dele com a mão esquerda, acaba por controlar e depois faz o movimento com o braço e assiste, tipo em raquete, assiste com o braço, o Bednarek depois acaba por fazer o gol. Ou seja, é uma bola que é dominada e controlada com o braço, é um movimento que é deliberado também no sentido de dominar a bola e por isso tudo certo, nada a dizer, o gol é bem anulado.

Outra boa decisão. Gadú não faz penalti em cima da maior.

Sim, até é um lance que ficam a discutir mais o pontapé de canto ao pontapé de baliza do que propriamente haver ou não haver infração. De qualquer maneira, como é na área, o Joan Gadú acaba com o pé direito por tocar apenas na bola e não toca, nem rasteira, o pé direito do Gabri Veiga. Portanto, tudo certo no sentido de não haver qualquer infração para pontapé de penalti.

Minuto 45, a fechar a primeira parte, faltou aqui um cartão amarelo ao capitão desta equipa, o dinamarquês Mads Bidstrup.

Exatamente, até por comparação com o lance do cartão amarelo minuto 16, é quase idêntico no sentido do pisão de sola, de pitons, devia ter visto cartão amarelo. Basicamente, o Mads Bidstrup acaba por pisar também de forma negligente o Gabri Veiga, ou seja, pé esquerdo entre sola e com os pitons no peito do pé direito do jogador do Gabri Veiga, e portanto, faltou aqui um cartão amarelo para o senhor.

Segunda parte. A bola entra, de facto, na baliza do Diogo Costa, no entanto, o gol é anulado. E bem anulado.

Sim, quer dizer, o árbitro assistente validou o gol. Depois é até engraçado.

Aquela imagem.

O árbitro assistente faz assim um tipo estou na dúvida e depois faz aquele gesto mais ou menos, deve ter sido por pouco, mas não foi por pouco, foi um pouco de um metro. É como o outro quando diz que só acertou na bola e faz assim uma bola do tamanho gigante e levou o pescoço todo à frente. Mas isso para dizer que ele realmente deixa seguir a jogada, mas depois com a repetição, sei que no campo é mais complicado ver assim como se vê na televisão, mas na repetição não é um pouco, é um muito, em que o Gadú, quando passa para o Baidoo, acho que é assim os nomes deles, portanto são dois nomes até parecidos, este jogador é que está adiantado e depois na sequência que a bola vai sobrar para o Peter Ratkov que acaba por fazer o gol. Portanto, não é quem marca o gol que está em fora de jogo, é na construção da jogada e por isso bem o VAR fazer aqui uma intervenção, foi preciosa para anular o gol.

Entretanto, minuto 80, já na reta final, o cartão amarelo também para Rasmussen.

Sim, é sobre o Dennis Goel quando ele vai com velocidade e em perigo já na direção da área adversária, tem, além desse jogador que lhe faz a falta, mais dois por perto, adversários, mas a entrada é uma entrada muito dura por parte do Rasmussen, que é praticamente tesoura à perna esquerda e portanto, quer pela falta, quer pelo local, que já é perto da área, não só é negligente a entrada para cartão amarelo, como o próprio corte ataque promotor. Tudo certo, cartão amarelo bem mostrado.

Entretanto, o outro dinamarquês da equipa também vê amarelo, que é o Kjærgaard ao minuto 83.

Sim, já agora deixem-me só acrescentar, tinha aqui o parêntesis para falar, não coloquei porque também não era importante, é que na sequência dessa jogada, o Dennis Geel, ainda antes do árbitro mostrar o cartão amarelo, é apanhado nas câmaras, por assim dizer, com o braço direito todo no ar a pedir cartão amarelo para o adversário. E era importante que os jogadores percebessem que não é por eles estarem a pedir que o árbitro vai mostrar ou não, seja amarelo, seja outra cor, se for vermelho, até tem o VAR para poder ajudar. E além disso, a lei contempla cartão amarelo para quem pede cartão amarelo para os seus adversários. Os árbitros normalmente não mostram, mas sabe-se que está em cima da mesa pensar até que ponto é que se pode continuar a deixar, porque no fundo é um complemento incorreto, é pouco ético e também põe em causa um bocadinho aquilo que é a sempre autoridade do árbitro. Por isso, só esta referência. Oitenta e três, o Kjærgaard acaba com a perna esquerda, também ela toda esticada, a acertar de sola e com os pitons em cheio na canela e no pé direito do Pablo Rosario. Curiosamente, só depois é que ficamos a perceber que tinha havido cartão amarelo, porque o lance era mesmo para cartão amarelo. Uma vez mais a transmissão, e estou já a preparar o que vem a seguir, uma vez mais a transmissão muito má ao nível da UEFA, continuo a dizer que não mostrar os ângulos e as imagens só prejudica as equipas de arbitragem, ao contrário do que pensam que estão a proteger, e depois é pela própria transmissão, que deve mostrar ângulos e repetições para que as pessoas fiquem a perceber o lance. E neste caso concreto, não temos percebido logo que tinha havido cartão amarelo, porque de repente os realizadores que estão nas regis, em vez de deixarem acabar para as pessoas perceberem se realmente é amarelo, não é e a mostragem depois dar as repetições, querem logo carregar com uma série de repetições e depois perde-se muito da ação do jogo.

Entretanto, minuto 86, mais um amarelo, agora para o belga Vertonghen.

Por isso é que eu tive este discurso todo a preparar este lance, que é para dizer o seguinte: com a única repetição que deram, e que é muito má, eu vou dar só cartão amarelo, porque realmente o Vertonghen, em relação ao Martim Fernandes, olha para ele e dá com o braço direito e vai com a zona do braço e cotovelo. Só que o momento do contato está tapado, em termos de imagem, pelo próprio corpo do jogador que está a fazer a falta. Percebe-se que o braço vai à cara, fica o Martim Fernandes a queixar-se da zona da cara e da boca, percebe-se que há contato, mas não se vê o momento do contato. Eu só queria mais uma repetição ou duas para talvez, em vez de estar aqui a dizer que era amarelo, se calhar era vermelho e tínhamos uma conduta violenta, porque está lá tudo. Está lá o braço, o olhar para o adversário, ir lá com o braço, abrir e dar aquele, desculpem a expressão, cheirinho mesmo para acertar na cara. E muito provavelmente com outra repetição, estaríamos a falar de cartão vermelho. Com esta, não tenho imagens para poder dizer mais do que isso e, portanto, vou dar como boa decisão, mas esta ficou-me aqui debaixo do olho.

É um cartão amarelo que eu confesso, e nunca te disse, posso dizer que eu não concordo totalmente. Que é a festa do golo, mas eu compreendo.

Certo.

Eu compreendo.

Mas há uma lógica nisso.

Eu sei que tem uma lógica.

Que é a festa do golo.

Pronto.

E como é óbvio.

Ele tirou a camisola e viu o amarelo o William.

Exatamente. Pronto, é da lei, é dos livros.

Claro.

Sempre que um jogador tira a camisola ou até tapa a cabeça, também faz parte da lei, cobrir a cabeça. Agora já passou essa moda, mas quando havia polícia ia-se buscar os chapéus. Portanto, tudo isso é punido com cartão amarelo. Mas em relação à camisola, foram as próprias marcas que patrocinam os clubes, por um lado, que acabaram por fazer essa pressão nesse sentido. Porque aquilo que é depois transmitido nos resumos pelo mundo fora é os momentos dos gols. E no momento do gol, o jogador que está a comemorar é focado muito perto. E é aí que aparece a marca do equipamento e muitas vezes os patrocínios que lá estão. Ora, se tu tiras a camisola, estás a retirar da imagem aquilo que no fundo sustenta o próprio futebol ou uma das coisas que sustenta o futebol. Para além disso, muitas vezes, e essa é outra problemática, por baixo daquela camisola, podem estar palavras políticas, sociais, religiosas, económicas, e que nós sabemos que também são proibidas. Portanto, aqui a ideia é muito em torno disto, não haver, por exemplo, toda a gente se lembra do Jardel.

Claro. Estava pensando nisso.

Que depois era o Guaraná.

Era o Guaraná.

E ele fazia o seu negociozinho e ganhava dinheiro à parte. E na altura o que se pensou foi: "Não, se o Guaraná quer entrar no futebol, paga o futebol e não paga a um jogador". Para evitar esses mercados paralelos e essas questões da própria regulação do futebol. Tudo isto esteve sempre em cima da mesa. Dentro dessa lógica, eu até tento compreender, mas percebo ao mesmo tempo que quem marca um gol, com o nível como foi o gol do William Gomes, à semelhança do que já tinha feito em Alvalade, num momento que é decisivo, numa competição internacional de grande projeção, é tirar a camisola, despentear os caracóis e fazer tudo mais alguma coisa. Portanto, eu percebo a alegria do jogador. De qualquer maneira, termino com isto, o cartão amarelo é bem mostrado porque está na lei. A única coisa que eu ia só dizer, e este árbitro cumpriu nesse aspeto, é esperar que o jogador vista a camisola e só depois mostrar o cartão.

Olha, então que nota final vais atribuir ao árbitro Vasilis Fotias, da Grécia?

Eu vou dar nota 6, porque em termos disciplinares podia ter sido melhor, sobretudo neste lance que me deixou dúvidas, no cartão amarelo que ficou por mostrar ao Bidstrup, por o amarelo que também podia ter mostrado ao Gull, por causa de estar a pedir cartão amarelo para o seu adversário. Portanto, na disciplina não foi perfeito. E depois, é a tal situação. Os dois momentos cruciais do jogo para mim são os dois gols que acabam por ser anulados. Um, o árbitro esteve muito bem e foi ele que viu a mão do Samu. O outro não era da responsabilidade do árbitro, era mais do árbitro assistente. O assistente falhou e é aqui que entra o VAR. Ou seja, e já sabem que eu, embora valorize toda a equipe, sempre que a decisão certa e correta vem com a ajuda do VAR, eu tiro sempre um pontinho para fazer a diferença de outro árbitro qualquer que toma as mesmas boas decisões sem a ajuda do VAR. Por isso, dou nota 6, mas aquilo que importa aqui e com este momento, que é dois gols bem anulados, um para cada equipe, momento crucial, mas acaba por ser uma arbitragem claramente positiva, com este destaque menos positivo, o banco dos suplentes do Salzburgo, que levam amarelo e depois levam vermelho, pelo menos os oficiais, e o estado do terreno relvado muito mauzinho para todos, obviamente. E portanto, este é o lado menos bom. O lado bom são os dois gols bem anulados, foram duas boas decisões. Nota 6.

Nota 6 então, do Pedro Henriques para este jogo do Porto, o primeiro jogo a nível da fase grupos da Liga Europa. Uma nota positiva para Vasilis Fotias. Fica também disponível, como habitualmente, o "Sem Falta", através de podcast da Rádio Observador e amanhã de volta no campeonato, ao final do dia, para o Benfica-Gil Vicente. Então até amanhã, Pedro.

Um grande abraço.

Um grande abraço.

Até amanhã. Obrigado.