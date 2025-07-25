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Sem falta, fica disponível através de podcast da Rádio Observador. Pedro Henriques, novamente muito boa noite.

Muito boa noite.

Analizando, Ricardo Baixinho, minuto seis, pênalti para o Sporting, é a primeira grande decisão.

Sim. E é a relembrar que não havia vídeo ao árbitro e, portanto, o árbitro estaria sempre, entre aspas, refém das suas decisões, para o bem ou para o mal, e este era um momento importante. O árbitro não assinala de pronto o pontapé de pênalti, faz aquilo que nós chamamos um compasso de espera. Já sabemos que nos pênaltis não há a chamada lei da vantagem. Lei da vantagem significa que eu estico o braço e digo normalmente: "Joga ou siga". Os árbitros nos pênaltis não fazem isso. No limite, se percebem que imediatamente a seguir ao penal pode a bola entrar na baliza, fazem um compasso de espera mental. São coisas diferentes. Ele esperou exatamente para tentar perceber se o guarda-redes conseguia ainda rematar para o golo, porque ficou com essa sensação, mas percebendo que não, assinalou o pênalti. E o pênalti existe. O jogador número cinco, o Kambawale, está com o braço esquerdo, não paralelo ao solo, até mais levantado ao nível do ombro. Está mais do que paralelo, está mais acima do nível do ombro, completamente aberto, completamente fora do plano do corpo, e intercepta a bola. E dentro desta perspectiva de que hoje, cada vez mais, mais do que jogar ou não deliberadamente a bola com o braço, as questões da voluntaria, dos braços fora do plano do corpo, e sobretudo posições não normais ou naturais para aquilo que são os gestos técnicos que os jogadores eventualmente estarão a fazer nessa jogada. Portanto, à luz disso, eu dou como boa a decisão do pontapé de pênalti.

Muito bem, minuto 21, amarelo para Matheus Reis.

Não concordo. Realmente há ali um género de bola a tentar ser desviada. Digamos que o jogador tenta passar a bola pelo Matheus Reis e ele acaba por interceptar a bola com o braço, mas eu relembro que até nas áreas, quando são pênaltis, em que o jogador, de forma não deliberada, acaba por ser penalizado porque tem o braço ligeiramente afastado, a volumetria, os vermelhos passaram para amarelos em casos de apontados gols ou anulados gols, e o próprio amarelo em ataques promotores passam para nada. Ou seja, digamos que há uma despersonalização a nível, inclusivamente das situações de pênalti. Estas situações de meio-campo ou realmente cortam uma jogada de perigo, um ataque prometedor, ou então não devem ser penalizadas com amarelo. E no meu ponto de vista, o jogador poderia eventualmente ir buscar a bola mais à frente, mas estamos à saída do meio-campo e não se trata propriamente de um ataque prometedor. E portanto, na minha perspectiva, não mostraria esse cartão amarelo.

Entretanto, há aqui cartão amarelo também para um jogador do Villarreal, que é o Yeremy, minuto 22.

Sim, é o jogador Yeremy Pino que acaba por ver cartão amarelo. É uma situação em que o Ullman vai rematar. Aliás, o cartão amarelo é para o Ullman. Eu agora estava aqui a tentar perceber.

É aquela entrada.

Exatamente. É aquela situação em que o Ullman vai rematar. É mesmo para o jogador do Villarreal, estava aqui com essa dúvida, em que o Ullman vai rematar e acaba por o jogador colocar à frente a sua perna, acabando desta maneira por dar a sensação que tinha feito ali uma entrada perigosa. E no meu ponto de vista, é fruto exatamente de um jogador que vai rematar e do outro mete a perna à frente. E eu também não mostraria cartão amarelo, parece-me que a infração técnica era suficiente.

Minuto 24, sem pênalti sobre o Geny Catano.

Sim, é com o Alfonso, com o número 24. É uma situação em que o Geny, ao entrar na área pelo lado direito, mete a bola para um lado e tenta passar para o outro. É um fato que o jogador do Villarreal, não estou a dizer que se desinteresse pela bola, mas ao ver que a bola eventualmente já iria sair, dá ali um toque, mete o corpo, tenta de alguma maneira marcar a posição defendendo a saída de bola, metendo o corpo em relação ao Geny. O Geny com esse contato acaba por se desequilibrar, mas para mim o desequilíbrio é pela ação do contato e não de alguma infração, de empurrão ou de carga ilegal. E portanto, para mim, boa decisão, sem pênalti.

Entretanto, continuando na análise ainda na primeira parte, houve aquela pausa, o cool break ou a hidratação? Está a grande dúvida aqui. Continue.

Eu vou voltar a explicar aqui, sobretudo para ficar também aqui registado. Na lei sete contempla exatamente a paragem para hidratação, que não deve exceder um minuto, e a chamada pausa para arrefecimento, em tradução portuguesa, que vai de 90 segundos, portanto minuto e meio a três minutos. Na prática e na realidade, quando perguntam qual é a diferença, a diferença é no tempo, basicamente, porque de resto, o que os jogadores vão fazer é irem se hidratar, irem descansar, porque em um minuto não dá para descansar, em três minutos, sim. E nós vimos isso, inclusivamente, este cooling break, tradução americana ou inglesa, nós vimos isso no Mundial de Clubes, que os jogadores inclusivamente se sentavam no banco durante esse tempo, punham até aquelas toalhas frias, geladas, em torno do pescoço e da cabeça. E portanto a grande diferença não é tanto naquilo que eles fazem, é sobretudo no tempo que é disponibilizado. Em Portugal, por norma, o que é utilizado é a chamada pausa para hidratação e é assim que é chamada. Agora, o fato é que esta pausa teve 2 minutos e 33 e portanto passou bem para além do minuto e entrou naquilo que é o cooling break. De qualquer maneira, a explicação é esta. E deduz-se que daqui a uma semana, na quinta-feira, embora o jogo seja à noite, temperaturas a essa hora menos quentes, mas de qualquer maneira, sendo no Algarve, que é sempre uma região de calor, eu deduzo que muito provavelmente na Supertaça tenhamos entre 1 minuto e 25 e 30, de cada parte, uma pausa parecida com esta hidratação. De qualquer maneira, era só mais para explicar todos estes contornos, estes pormenores relativamente à nomenclatura, ao nome, e sobretudo o que isso significa.

Fizeste muito e bem. Minuto 38, amarelo para Etaïong.

Sim, aqui é uma situação em que ele entra na área do Sporting, à saída da área do Sporting, com o Gonçalo Inácio. Ficava-se com a ideia que realmente o Etayeong tinha esticado a sua perna e entrado de sola de pitons ao pé do Gonçalo Inácio, mas pelas suas posições percebe-se que é muito de raspão a falta, efetivamente, porque o jogador do Sporting já vai com o pé armado e o jogador do Vila Real acaba por fazer-lhe um género de pé em riste com contacto, mas é um pé em riste muito ligeiro, no sentido que não é aquela situação que vais rematar e ele, adversário, crava dos pitons e a sola no peito do pé. Nada disso, é de raspão e eu acho que este cartão amarelo também foi mal mostrado.

Final de primeira parte, ainda cartão amarelo para o Arder. Minuto 44.

Sim, é aquela situação. Eu percebo o que o árbitro tentou fazer, porque o árbitro apitou, o Arder fez o sinal que não tinha ouvido o apito, o Parreira estava deitado, tinha caído sobre a bola e quando um jogador cai sobre a bola e que fica sobre a bola, ele é que está a fazer falta sempre. É sempre livre indireto contra esse jogador, porque faz uma coisa chamada jogo perigoso passivo. Por quê? Porque ao cair sobre a bola, não permite que o adversário a possa jogar. E é esse jogador que cai sobre a bola, que faz jogo perigoso passivo, põe em risco a segurança e a sua integridade física. Eu nem vou discutir essa questão técnica. Realmente o Arder dá um, dois e depois um terceiro pontapé. Os pontapés são na bola, curiosamente, não pontapeou o seu adversário, embora a bola estivesse prensada contra o solo. O árbitro está perto, até tem uma grande condição física, correu. E eu acho que ele só mostra este cartão amarelo porque ele está numa cena de amarelos por tudo e por nada, e a maior parte deles mal mostrado, porque depois na segunda parte, felizmente que emendou e acertou, no meu ponto de vista. Esteve melhor, não acertou, mas esteve melhor na segunda parte nesse aspecto do controlo disciplinar, até no contexto deste show. Para mim, este cartão amarelo, com uma apitadela forte e em cima da jogada, teria sido muito mais proativo do que estar a mostrar cartão amarelo.

Ainda outro cartão amarelo, minuto 48. Há aqui outra situação, é o amarelo para Navarro.

Sim, o Parra Navarro acaba por ver o cartão amarelo, este sim, é sobre o Arder. Lá está, o lance anterior tinha sido entre os jogadores e agora foi aqui um género de revanche em que o Arder está de costas para o jogo e a proteger a bola em relação à linha lateral e o seu adversário, o Navarro, vem por trás e pontapeia claramente a sua perna, barro e calcanhar. Isto sim, uma entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.

Falta amarelo, também para Xeni, minuto 67.

Sim, claramente. Este é que é para mostrar cartão amarelo, é uma entrada a deslizar em tackle sobre o Cardona e que varre completamente o seu adversário. Além de varrer, é uma entrada muito dura, negligente, e faltou aqui claramente o cartão amarelo, mas o árbitro mudou o chip completamente na segunda parte, em que lances que na primeira parte, semelhantes, tinha mostrado, e no meu ponto de vista erradamente, o cartão amarelo, aqui, no meu ponto de vista, bem não mostrou. Mas neste caso concreto, é uma entrada negligente, em tackle e que era passível de cartão amarelo.

Finalmente, minuto 83, é o amarelo para Osgueio.

Sim, porque este tackle foi bem assinalado porque ele acaba por entrar à canela do seu adversário, dá-lhe uma bicarada, desculpem a expressão, mas em tackle, em deslize. E não só a entrada em si é negligente, é dura, como o próprio adversário, o Cabanas, podia sair pelo corredor direito com algum perigo e portanto o cartão amarelo aqui bem mostrado.

Finalmente, nota para o Ricardo Baixinho.

Nota sim, porque realmente vou dar positiva. O jogo tem contornos diferentes, nem sequer vou falar da questão dos minutos que foram dados, chamados descontos, porque obviamente tivemos aqui situações, tivemos 20 substituições. Quando me perguntaram no princípio quantas substituições é que iam ser feitas. Normalmente, chega-se a acordo em relação às duas equipas e na prática e na realidade acabaram por ser nove jogadores de campo para cada equipa. E quando eu digo nove jogadores de campo, porque a equipa do Vila Real tem aqui uma situação diferente do normal, porque meteu três guarda-redes e acabou por fazer duas substituições relativamente aos guarda-redes. E daí não terem sido nove, terem sido 11 por parte do Vila Real e nove por parte do Sporting. Este é um jogo com contornos e características totalmente diferentes. Um jogo oficial não pode ter tantas substituições e há até uma certa condescendência, muitas vezes, no plano disciplinar, que o Ricardo Baixinho não teve na primeira parte e ainda por cima não teve, mas de forma errada. Foi irregular no capítulo disciplina. Mas eu diria que o mais importante, e que hoje em dia cada vez é mais difícil, sem vídeo-árbitro, sem aquele tapete, sem aquela rede que hoje os árbitros têm, que é a questão da vídeo-arbitragem, eu diria que o mais importante e mais decisivo foi realmente aquilo que definiu o resultado do jogo, que é o pênalti. E esse pênalti foi bem assinalado e é aqui que eu ponho o foco e os cinco pontos que dou de zero a 10 são todos para esta boa decisão, porque depois no resto, a arbitragem, em termos disciplinares, foi regular, cometendo erros diversos sobre a mostragem dos cartões amarelos.

Muito bem, fica entregue este "Sem Falta". Amanhã de regresso, porque amanhã também o Benfica face ao Hervates. Então, Pedro, até amanhã.

Um abraço e até amanhã.

Fica disponível o "Sem Falta", como habitualmente, através de podcast da Rádio Observador.

Rádio Observador, Desporto.