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e música de introdução ] Vamos então para a Sem Falta, assinatura de Pedro Henriques. Hélder Carvalho, o árbitro. Pedro, bem-vindo.

Boa noite.

Ora, começamos logo com esta questão que se colocou praticamente no pontapé de saída: é o equipamento do guarda-redes.

Sim, é só para lembrar que, primeiro, o Moreirense estava com o equipamento alternativo, em que a camisola e as meias eram basicamente vermelhas, e o guarda-redes estava com camisola, meias e calções vermelhos. Como foi dito pelo nosso colega que estava no campo, os vermelhos eram ligeiramente diferentes em termos de tonalidade, sendo mais escuro ou mais claro, mas para efeitos de transmissão televisiva, era demasiado vermelho e que se confundia. E eu relembro que houve situações de área e várias, inclusivamente pontapé de canto, em que por vezes era difícil de distinguir quem era o guarda-redes ou quem eram os jogadores, sobretudo quando os guarda-redes depois saem para socar a bola, etc., e se misturam com os defesas. Isso também pode criar alguma dificuldade à equipa de arbitragem, mas também em termos visuais. Acredito que dentro de campo, se calhar, essa diferenciação é diferente, porque uma coisa é as cores no terreno e outra coisa é as cores que nós vemos na televisão, mas em termos televisivos, ficava claramente a ideia de cores iguais. Eu relembro o que diz a Lei 4, que fala do equipamento de jogadores, na sua página 64, que diz que cada guarda-redes deve usar um equipamento de cores que o distinga dos outros jogadores e dos elementos da equipa de arbitragem. E nesse caso, nesse aspecto, acho que poderia ter havido uma melhor opção relativamente a isto.

Entretanto, no jogo jogado, minuto 16, não há penalti de Batista.

Sim, é aquele remate do Soares contra o guarda-redes e o Gilberto Batista acaba por intercetar a bola com ambas as pernas, a bola fica ali encaixada entre os joelhos. Nunca tocou com a mão, nunca tocou com os braços e, por isso, não é que tivesse havido grandes dúvidas, mas como foi lance de área e uma interceção quase em cima da linha de gol, convinha falar e, portanto, boa decisão, sem penalti.

Ainda na primeira parte, também não há aqui penalti do Dinis Pinto.

Sim, Ricardo Mangas no corredor esquerdo cruza a bola, a bola vai bater no cotovelo esquerdo do Dinis Pinto, que está dentro da área e, portanto, o cotovelo faz parte da chamada zona que faz parte do braço, por assim dizer. Mas de qualquer maneira, braço dobrado, encostado junto ao corpo, sem qualquer volumetria e por isso é situação clara de bola no braço/cotovelo e por isso sem motivo para pontapé de penalti, mais uma boa decisão.

O árbitro deu dois minutos de tempo extra para fechar a primeira parte, 45 mais um cartão amarelo para o Mangas.

Sim, em relação aos dois minutos de tempo extra, dizer o seguinte, porque para mim é importante falar sobre isso e aproveitando depois para falar do cartão amarelo. Para mim, são escassos os dois minutos, porque houve sete pontapés de baliza para o Moreirense e nos sete pontapés de baliza, de forma muito clara, o guarda-redes acaba por demorar imenso naquilo que é a reposição. Não há nenhum tempo limite, não há nada a dizer que é 30 segundos, que é um minuto, tem muito a ver com o critério do árbitro. Mas agora com esta situação das bolas saírem nos cones, não serem os apanha-bolas a darem as bolas, os guarda-redes podem, se quiserem, como foi o caso, demorar um bocadinho. Se quiserem, quer dizer, não podem, mas fazem isso. Acabam por demorar um bocadinho mais tempo, ninguém coloca logo a bola em terreno de jogo, vão ali buscar a bola ao cone e colocam e demorou. Eles vão fazendo isso enquanto o árbitro não avisar verbalmente e depois não mostrar o primeiro cartão amarelo. Dentro dessa perspectiva, parece-me que houve muita demora e que o árbitro poderia, no meu ponto de vista, ter dado um bocadinho mais de tempo extra, até para mostrar claramente que tudo bem, fizeste isso, foste no limite, mas essas questões são penalizadas e esse tempo que estás a perder, para ti, guarda-redes, para qualquer outro guarda-redes, isto é uma forma de falar, será sempre acrescentado naquilo que é os ditos descontos. Ainda por cima com o resultado zero a zero, ainda mais impacto teve. No cartão amarelo, o Mangas, de forma negligente, não para o movimento e com o pé direito, pisa com a sola e com os pintões o tornozelo do Dinis Pinto e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.

Antes de as equipas irem para o balneário, o falatório.

Não, depois.

Depois.

Iniciado o segundo tempo, é isso. Ou seja, eu não me expliquei bem no texto que mandei, foi um bocado telegráfico. Quando o árbitro sobe ao relvado e antes de começar o jogo, aí sim, muito bem o árbitro a ser pró-ativo.

Falou com o guarda-redes do Moreirense, exatamente.

Fez o trabalho pedagógico, toda a gente viu, percebeu-se claramente que estava a falar sobre essa situação do eventual tempo perdido e das demoras, fez ali um avisar à navegação. E o facto é que logo no primeiro pontapé de baliza, já com o jogo a decorrer, já o guarda-redes não foi bater o pontapé de baliza e deixou para o defesa, para passar um bocadinho a responsabilidade para outro que não ele, porque já tinha sido avisado. E portanto, esta proatividade mostrou claramente a todos que o árbitro está atento e não passou ao lado aquela situação e que está a tentar, através da pedagogia e da proatividade, resolver. E nesse sentido, acho que conseguiu.

Minuto 53, não houve cartão amarelo, devia haver, para o Schettini e também para o Kokaçashvili.

Eu percebo a gestão dos árbitros, eu próprio quando era árbitro também geria muito o jogo assim, mas no papel também de comentador e a ver aquilo que depois às vezes no campo não se percebe bem, o Schettini o que faz é agarrar o Kokaçashvili. Isto é à saída da área do Sporting, ainda está muito longe da sua área, do Schettini, mas o objetivo foi agarrar para puxar, para travar aquilo que era uma saída. O Moreirense está ali a atacar e estas transições são sempre perigosas, porque podes ficar desposicionado, podes ficar em inferioridade ou igualdade numérica, no ponto de vista do Moreirense, e portanto, travas ali o jogado e toda a equipa se recompõe. E dentro dessa perspectiva, o cartão amarelo impunha-se. O problema é que depois o Kokaçashvili acaba por ele próprio pedir cartão amarelo ao adversário, além de protestar com o árbitro. E eu acho que neste contexto, com estas duas situações, se ele tem mostrado amarelo ao Schettini pela falta e amarelo ao Kokaçashvili por ter pedido, eu acho que toda a gente iria entender. E assim matava ali com uma cajadada dois coelhos, como se costuma dizer. Por um lado, a falta, falta tática, embora ainda bastante longe, e ao mesmo tempo, o que é sistemático no nosso futebol, pedir esse cartão amarelo aos árbitros para dar aos adversários, e que não pode, segundo a lei.

Minuto 74, portanto, à entrada do último quarto de hora, penalti para o Sporting.

Claramente bem assinalado, acho que não deixa grandes dúvidas. O Hlanders com o seu pé direito, de forma imprudente na maneira como aborda o lance, pontapeia por trás, ali um bocadinho acima do calcanhar. É calcanhar já a subir para a perna do Trincão, ali tendão daqueles. E acaba desta forma por derrubar o avançado do inimigo, que tinha a bola claramente em sua posse e por isso uma decisão Boa, no sentido que assinalou o pontapé de pênalti. Portanto, nada a dizer, o VAR limitou-se a confirmar.

Minuto 80, cartão amarelo para o lateral do Sporting, o Vagenin.

Que falhou. Portanto, faltou. Esqueci-me por aí. Foi por trás.

Exatamente, não deu amarelo. O Sporting só tem o amarelo do Mangas.

Exatamente. Foi na perseguição e mais à frente do outro pênalti. O Georgios Vaggelidis vai atrás do Vasco Sousa e a única coisa que faz quando ele está a passar o meio-campo, que ele vai em velocidade, já tinha passado uma série de jogadores do Sporting, é um troca-pés com o pé esquerdo, a varrer da esquerda pra direita as pernas do Vasco Sousa, objetivo travar a jogada, falta tática, faltou aqui um cartão amarelo.

Entretanto, o outro pênalti, o 2 x 0 ao minuto 89, também aqui é tudo pacífico. Falta do Marcelo, creio que deu Marcelo.

Exatamente, só que uma alteração em relação àquilo que eu vi numa primeira instância, tinha visto pisão e não houve pisão. Portanto, o Marcelo estica a perna esquerda e na tentativa de desarmar o Trincão, que se passa ficava na cara do guarda-redes, acerta com a coxa da sua perna esquerda, também na coxa e no joelho, ali entre a coxa e a parte final da perna e o joelho, esquerda do avançado do inimigo, do Trincão. E por isso, pontapé de pênalti bem assinalado, porque o jogador do Sporting ficava isolado, portanto era uma clara oportunidade de gol, mas porque foi na tentativa de jogar a bola, a chamada Lei da Dupla Penalização faz com que aquilo que seria um cartão vermelho, porque era um penal de gol, passa para amarelo. Portanto, a Lei 12 das Falsas Incorações, na página 118, esclarece exatamente isto, que é a despenalização, sempre que há tentativa de jogar a bola com jogador que comete pênalti, quando anula uma clara penal de gol, o pênalti é assinalado e o vermelho passa pra amarelo.

É o lance final, que é mesmo o 3 x 0 ao minuto 94. Também aqui tudo normal.

Sim, é a construção da jogada, o que marca é o Ioannidis, na construção da jogada no corredor esquerdo do ataque. No momento do passe do Max para o Alisson Santos, o Alisson está claramente em jogo, tem mais dois avançados entre a linha de baliza e, portanto, tudo certo, tudo legal.

Nota final para Hélder Carvalho.

Eu vou dar sete. Estava hoje muito no oito, porque são dois lances em que ele decide bem. Eu baixo ligeiramente e decide bem sem VAR. Baixo ligeiramente porque aquilo que eu não gostei do tempo extra, da primeira e também da segunda parte, já agora, pra referenciar, tinha havido cinco paragens pra substituições, a 45 segundos, só aí são logo três minutos e 45, o árbitro deu quatro minutos, houve dois gols, antes dos 90, obviamente. Dois gols, houve um cartão amarelo, porque depois também houve mais à frente outra situação do terceiro gol. Portanto, é escasso. Estávamos a falar aqui de um jogo que tinha que ter seis minutos de tempo extra. E os árbitros não podem, mesmo com o resultado feito, com o jogo já resolvido, há gols marcados, Fritos estão sempre a dizer isto, melhores marcadores, os árbitros não devem entrar por esse caminho, devem acrescentar o tempo que tiver que ser. E por isso é que eu baixo ligeiramente a nota e num jogo em que dois pênaltis são corretos, claros, cristalinos, claros e óbvios, bem assinalados, sem ajuda do VAR, o árbitro muito bem colocado no jogo todo, bem colocado naquele momento dos dois pênaltis, bem na sua movimentação, muito seguro, muito calmo na maneira até como, estando perto, assinalou os pênaltis. E por isso, nota claramente positiva, nota 7.

Nota 7 dada pelo Pedro Henriques ao Hélder Carvalho. Pedro, fica disponível este "Sem Falta" em podcast da Rádio Observador. Amanhã é Benfica-Rio Ave. Então até amanhã.

Até amanhã, um abraço.

Grande abraço.