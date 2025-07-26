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Novamente, Pedro, muito boa noite. Bem-vindo!

Boa noite!

Hélder Carvalho foi o árbitro. Primeiro lance, 10 minutos, não há pênalti sobre Otamendi.

Sim, não há pênalti. É um lance típico de dois jogadores, um que está a atacar e o outro está a defender. Neste caso, era uma bola parada, um canto, Otamendi estava em posição de ataque, portanto, estava na área adversária e o número quatro, vou ver se consigo ir dizendo os nomes, que alguns deles são difíceis, Soyuncu, acho que é assim que se diz, acabaram por colocar os braços um no outro. É sempre difícil de perceber, porque normalmente quando estão a controlar os braços uns com os outros, acabam por se agarrar, acabam por se impedir no movimento mútuo. Claro que depois, normalmente, quem ataca é o primeiro a ter a iniciativa de deixar os braços. E fica sempre aquela última imagem da queda de um jogador que está a ser agarrado, mas depois com as repetições e conseguimos captar o lance todo com a bola já em movimento. Portanto, é a situação típica de ambos utilizarem os braços e, portanto, boa decisão, sem pênalti.

O golo do Benfica, o primeiro, o que dizer, minuto 37.

Sim, era a questão do fora de jogo, porque esteve em cena em análise, no momento do Pavlidis para o Dukoglú, e é o Brown que está a pôr em jogo o jogador do Benfica. Hoje até tínhamos vídeo-árbitro neste jogo, que não tivemos ontem no jogo do Sport Vila Real, mas hoje tínhamos e, portanto, também estes eventuais erros que parecem ter sido cometidos pela equipa de arbitragem, como vamos falar no último lance do jogo, o vídeo-árbitro iria corrigir. De qualquer maneira, aqui é uma boa decisão, o primeiro golo do Benfica é legal, não há fora de jogo.

Segundo golo do Benfica, também tudo legal.

Exatamente. É também uma situação de possível fora de jogo, no primeiro momento, que tem a ver com uma bola que é metida para o Pavlidis. Depois por toda a jogada que se desenrola, que ainda há mais lances a seguir, e que originou o golo, ou mais concretamente, o autogolo do Archie Brown, está tudo legal. E no Pavlidis está a ser também colocado pelo Moldur, que é o número 16. A partir daí, está tudo ok. De qualquer maneira, uma vez mais, o vídeo-árbitro limitou-se a confirmar a boa decisão tomada em campo pelo árbitro adjacente.

A primeira medida disciplinar foi ao minuto 46, o amarelo para Amrabat.

Sim, é sobre o Richard Rios, uma entrada muito dura, uma entrada em tesoura por trás, claramente negligente, e bem o árbitro aqui, mesmo sendo um jogo, entre aspas, amigável, e aliás, o jogo teve alguns momentos sempre de pico de atenção, sabe que não pode deixar, os árbitros já têm essa experiência para estes jogos de início de época, de apresentação, que muitas vezes tentam ser condescendentes para não, entre aspas, estragar o espetáculo, porque está sempre com a boa fé que os jogadores se entendam e interpretem também o espírito do jogo, mas nunca fiando. E portanto, estas entradas duras têm que ser penalizadas e o árbitro aqui, neste caso, esteve bem.

Segunda parte, minuto 60, golo do Fenerbahçe. É um golo tudo válido ou tudo legal, neste caso.

Exatamente. É o golo de Yussuf En-Nesyri, acho que é assim que se diz, algo parecido. Anda aqui na zona, não é fácil dizer os nomes deles, mas também, neste caso, ele parte à saída do meio-campo. Também havia a dúvida se havia infração de fora de jogo, mas ele está a ser colocado em jogo tanto pelo António Silva e pelo Otamendi. Portanto, tudo correto também, não há fora de jogo.

Há aqui outro amarelo. Faltou o amarelo, ou neste caso, faltou mesmo o amarelo ao central Österwold. Portanto, há aqui ao minuto 61 um erro, é a falta de um amarelo.

É um pisão, por acaso até coloquei essa imagem no nosso grupo do WhatsApp, exatamente para o João Pinto, que estava no estádio, ver aquilo que obviamente num estádio não se consegue perceber. É um pisão de sola, de pitons, frontal, daqueles que nós, os dois, vamos falando muitas vezes aqui, falámos a época passada e vamos continuar a falar, com certeza, e que têm que ser penalizados com cartão amarelo. Neste caso, não foi, uma entrada negligente, daquelas que não há margem para manobra, nem sequer mesmo num jogo destes, e faltou aqui o cartão amarelo.

Entretanto, mais um amarelo que não é dado ao minuto 80, agora para o Djiku.

Sim, é um pontapé por trás no calcanhar do Prestianni. Parecia na altura até ser mais grave, aquelas entradas sole e tackle, mas não foi o caso. Foi mesmo uma bicarada, desculpem a expressão, no fundo, um pontapé no adversário, ainda por cima por trás, e faltou aqui, pela segunda vez, uma medida disciplinar, neste caso também para o Djiku.

E finalmente, minuto 92, o quarto golo, que é anulado ao Benfica por fora de jogo.

Certo. É aquela circunstância em que toda a gente estava centrada na possível falta do Araújo sobre o guarda-redes, mas quando eu vi o lance logo no início, até disse o 66, na altura ainda não estava bem identificado, é o Winder, acho que é assim que se diz também, o jogador do Benfica, parecia-me estar adiantado em relação ao penúltimo adversário. E foi isso que o VAR esteve a analisar. Curiosamente, até saiu o Mourinho a dizer: "Não, é falta". Toda a gente estava centrada na falta e o VAR demorou um bocadinho mais, ainda por cima aquilo coincidiu com substituições e ficou a ideia que estariam ali a demorar um bocadinho mais tempo. De qualquer maneira, ao olho nu, pareceu-me fora de jogo, depois de ver a repetição lateral, obviamente, e o VAR confirmou isso. E portanto, aqui uma boa intervenção do VAR, porque era um golo que iria ser validado, se ouça ontem, era validado, obviamente, porque não havia VAR. E aqui, uma vez mais, mesmo nestes jogos, a importância e relevância que tem o vídeo-árbitro, sobretudo de lances fora de jogo.

Falta a nota para o Hélder Carvalho.

Vou dar também nota cinco, tal como dei ontem, nesta perspectiva que é um jogo com muitos golos. O único que não contou seria o 4x2 e aí foi a intervenção do VAR que ajudou, porque senão haveria erro da equipa de arbitragem. Acaba por tecnicamente, de uma maneira geral, estar bem. Também não tem grandes dificuldades a nível de áreas. O VAR aparece quando tem que aparecer, nomeadamente, não só na confirmação dos gols, mas sobretudo neste quarto gol que foi anulado. E é, à semelhança do jogo de ontem, o que é expectável, porque há sempre uma margenzinha de condescendência, de não querer puxar os cartões amarelos, como nos ditos jogos oficiais, vamos dizer assim. E isso depois acaba por penalizar a atuação, porque ficam cartões amarelos por mostrar. E daí que eu vou dar uma nota positiva, mas uma nota cinco, centrada, sobretudo, nestas falhas disciplinares, embora tenha estado bem na maior parte dos casos, começando por esse lance do Otamendi, os gols que foram validados e quando falhou a equipa de arbitragem, apareceu o VAR.

Muito bem, quando falha a equipa de arbitragem, há VAR, a nota cinco atribuída pelo Pedro Henriques para Hélder Carvalho. Pedro, fica disponível o Sem Falta através de podcast e até quinta-feira.

Até quinta-feira. Um abraço.

Um grande abraço pra ti.