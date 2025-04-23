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Pedro Henriques, bem-vindo.

Boa noite.

Muito boa noite.

Vamos lá.

Vamos lá então, sem leitão, já sabes que ele falha. Nem com o duplo ou terceiro amarelo, nem assim conseguiste.

É isso.

Bruno José Costa foi o árbitro que, desde logo, aqui ao quinto minuto, não há penalti, na realidade, do António Silva.

Sim, é um remate do Júnior Franco, a bola vai bater no braço esquerdo do António Silva, dentro da área. O braço está ao longo do corpo, junto, portanto, bem encostado, sem a tal volumetria e, por isso, tudo legal, sem penalti.

Entretanto, também não há aqui penalti do Bruno Carvalho, minuto 13.

Sim, é uma bola cruzada do lado esquerdo por Scheldrup e o Bruno Carvalho intercepta realmente a bola com o braço. Só que tem o braço fora da área. E eu digo isto, fora da área, por quê? Porque um dos pés está a pisar o risco da área. Mas o que conta não é o local do contacto do pé, se está dentro ou está fora da área, é onde é que a bola tocou. No braço. Faz-se a projeção do braço pro solo. Se estiver fora da área, é livre direto. Se estiver dentro da área, é penalti. Isto pra dizer que este contacto do braço esquerdo com a bola foi fora da área e nesse aspecto não há penalti. E daí que o VAR não tenha feito qualquer intervenção. E por que eu digo que o VAR não fez qualquer intervenção? Porque realmente houve infração que o árbitro não assinalou. Portanto, seria livre direto à entrada da área, o árbitro não assinalou, mas o VAR não se pode meter. O VAR não pode chamar pra dizer: "Olha, há um braço, é um livre direto." Só poderia se fosse dentro da área e aí seria penalti.

Minuto 45 mais três, gol totalmente legal do Benfica.

Sim, primeiro, começando pelo fim, o António Silva está em posição legal, tem quatro jogadores quando faz o desvio da bola pra dentro da baliza, no momento do passe, tem quatro adversários entre a linha de baliza adversária, tudo legal. Antes, a bola bateu na parte superior da trave, que não é muito normal. A barra está alinhada com a linha de baliza, as linhas fazem parte das áreas que limitam, que é o mesmo que dizer que a parte superior da barra está dentro do terreno de jogo, portanto a bola não saiu. Finalmente, dizer que nesse lance o Belotti ficou fora do terreno de jogo, na linha de baliza, tocado, lesionado, mas pode lá ficar tranquilamente, não teve qualquer impacto em ação de qualquer jogador adversário e por isso o primeiro gol do Benfica, todo legal.

Muito bem, tudo legal. Entretanto, na segunda parte, amarelo para Prestianni.

Não, pro Zé Pereira. É o Zé Pereira que faz falta sobre o Prestianni.

Exatamente. Ok.

Eu já vi que eu estava a ler, escrevi, pus o nome de quem sofreu a falta.

Foi Prestianni, exatamente.

Desculpa. É aquele lance em que o Zé Pereira faz uma revengue muito estranha e depois a gente, na segunda repetição, é que percebe que ele está com o pé, com os botões.

Dá-lhe um twist, exatamente.

Exatamente, na perna. É mesmo à entrada da área e o cartão amarelo tem a ver não tanto com a falta em si, mas é sobretudo o local da falta, porque o Prestianni, ao ser tocado, se não é tocado, dito de outra maneira, entrava na área, embora lateralmente, e portanto, era uma jogada claramente perigosa, que nós chamamos de ataque promissor. Cartão amarelo bem mostrado.

Entretanto, gol de Barami, não há fora de jogo, é o minuto 74.

Quem faz a assistência é o Artur Cabral, que entre o ombro, o braço direito e a cabeça faz um toque na bola, ele sobe, há uma carambola, mas de qualquer maneira, também esse braço não tinha qualquer importância no sentido que não houve movimento deliberado nem nada. Mas pra dizer que o Artur Cabral quando faz esse desvio, o Barami parte de posição legal. Neste caso, tem entre ele e a linha de baliza adversária dois adversários. O guarda-redes depois acaba por fazer a defesa pra frente e o Barami encosta, mas o que conta não é a questão do guarda-redes defender, o que conta é o momento do cabeceamento do Artur Cabral. E nesse momento, o Barami está em posição legal, é isso que conta. Portanto, tudo certo no gol dois do Benfica.

E no gol três também, creio eu.

Exatamente. Sim, e aqui é a tal assistência do guarda-redes, o Samuel Soares, que coloca a bola no corredor direito no Tiago Gouveia e o Tiago Gouveia parte de posição legal e neste caso concreto é o Soares Silva, do Tirsense, que o está a colocar em jogo. Depois, a partir daí, desenrola-se a jogada e o Benfica acaba por fazer o gol, o Belotti acaba por fazer o gol. Mas isto pra dizer que nesse momento, nessa assistência do guarda-redes, o Tiago Gouveia está em posição correta e por isso o gol três do Benfica, tudo correto, tudo legal.

Minuto 86, aqui o amarelo para o Geovany.

Sim, é a tal entrada muito durinha a varrer às pernas do Dal.

Sem necessidade.

Sem necessidade, junto à linha lateral, uma entrada duríssima, negligente, cartão amarelo bem mostrado.

E finalmente o gol do Benfica, o quatro. Portanto, bem aqui, tudo legal.

Sim, agora é o António Silva que faz também a assistência de cabeça, aunque em frente ao Cabral, e no momento em que ele faz a assistência de cabeça, o Leandro Barreira também está em posição correta e portanto, se sai de posição correta, tem entre ele e o linha de baliza adversária também mais de dois adversários, neste caso, não há fora de jogo. E portanto, também o quarto gol do Benfica, curiosamente também de análise fora de jogo, também foi correto, foi legal e portanto, tudo certo nesse aspecto.

Então que nota para o senhor engenheiro eletrotécnico, o Bruno José Costa, não é? Aproveitou a oportunidade, não foi?

Aproveitou, claramente. Faz um jogo bem conseguido. Repara que todos esses lances que tem, e aqui neste caso tem que se dar mérito aos árbitros assistentes, que nos quatro gols viram bem todas as situações, portanto não foi preciso ser corrigido pelo vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro aqui limitou-se a validar aquilo que eles em campo viram bem, e isso também há mérito. E aqui nos gols é claramente mérito dos árbitros assistentes, mas o árbitro também esteve bem naqueles poucos lances da área que falamos, nomeadamente o minuto cinco. Não esteve bem na falha que teve do Bruno Carvalho, que realmente falhou por não ter se considerado o tal livre direto à entrada da área, mas é um somenos, se pode assim dizer. Esteve bem na ação disciplinar, nos que mostrou, naquilo que não mostrou e por isso aproveitou muito bem este jogo de grau de dificuldade baixíssimo, mas não obstante isso, e até para moralizar, é um jovem árbitro, vou lhe dar também uma nota bastante positiva, uma nota sete.

Muito bem, nota sete então para o árbitro da partida, para esta vitória do Benfica sobre Tirsense por quatro bolas a zero. Bruno José Costa, uma pergunta final para ti. Ainda temos um pouco de tempo. É uma pergunta para já pensar na final. Concordas com o Jamor ou não concordas com o Jamor? Já agora é para perguntar.

Sim.

É um mixed feeling, não é?

Sim, exatamente. Eu sei que há a questão da segurança e, neste caso concreto, 30 anos depois do Benfica-Sporting, que até morreu um adepto, desenterram-se alguns machados. E ainda temos que ver o contexto desse jogo, 15 dias do dérbi Benfica-Sporting para o campeonato e oito dias do encerramento da jornada.

Exatamente.

Com alguém a fazer festa no Marquês Pombal. Não sabemos o que pode vir daí para acrescentar mais problemas para a segurança.

Não sei se tu tens ido ao Jamor ou se passas lá.

Sim, tenho lá ido. E tem vindo a haver renovações, mas uma coisa é fazeres um jogo entre um Benfica, um Porto ou um Sporting com outro clube que não seja entre eles.

A minha questão é dentro do estádio. Atenção, é muito cá fora.

É muito cá fora, mas há a questão da segurança e eu compreendo aquelas vozes que se levantam no sentido de não querer ir ao Jamor. O problema é que se perguntares a toda a gente que é do futebol, e eu tive a felicidade e a oportunidade de ter feito lá em 2003 a final da Taça de Portugal, aquilo é um jogo completamente diferente para todos, para os jogadores, para os árbitros. Repara que vamos ter aqui dois treinadores que se vão estrear sob o ponto de vista de finais da Taça de Portugal e ambos falam exatamente nessa perspetiva, que é da importância que para eles também tem e é extremamente mítico. O último que eu ouvi foi o Rui Borges a falar sobre isso. Independentemente de tudo, ele também gostava muito de estar no Jamor por aquilo que representa o Jamor. E para nós, árbitros, o Jamor também é muito importante nesse aspeto. E por isso, há este lado mais romântico da coisa e que a Taça de Portugal traz. E eu diria que esse lado, para mim, pende muito mais do que o resto. O resto é tentar dar uma maneira, que não vai ser fácil, não pode haver um polícia para cada adepto, mas é tentar, de alguma maneira, controlar aquilo que possa não ser controlável e que tem a ver com comportamento. Não é dos adeptos de uma maneira geral, porque de uma maneira geral os adeptos que lá vão, vão-se portar bem. É daqueles grupos que todos os clubes têm, e neste caso, Benfica e Sporting têm, e que podem acicatar, picar e prejudicar. Agora, entre o deve ou o haver, mesmo com a questão da segurança, dependendo a decisão, se eu tivesse que votar, votaria claramente no Jamor.

Muito bem, fica aqui a tua opinião. Bruno José Costa, nota 7 dada pelo Pedro Henriques. É um "Sem Falta" que fica também disponível através de podcast. Pedro, até ao fim de semana.

Até ao fim de semana. Um abraço.

Grande abraço.