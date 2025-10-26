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Vamos então para o Sem Falta com o Pedro Henriques analisando os casos desta vitória entre Benfica e Arouca, uma vitória por 5x0. A vitória foi pacífica, resta saber se a arbitragem foi também ou não pacífica. Ora, quatro minutos, Pedro, sem pênalti de Arnaut Sola.

Sim, é aquele lance em que o árbitro assinalou a falta de Lukebakio nas costas do Arnaut Sola e portanto apitou e interrompeu a jogada, mas o Arnaut Sola ao cair, e está dentro da sua área e até ficou fora do terreno de jogo, mas com o braço e com o cotovelo esquerdo dentro do terreno de jogo, junto à linha, a bola devagarinho foi lhe batendo no cotovelo. Houve ali um esgar de possível pênalti por ter tocado a bola com o braço. Mesmo que o árbitro não tivesse assinado a falta, o fato dele ter caído e ter ficado no chão e a bola, ainda por cima, nem sequer se percebeu, foi bater no cotovelo, nunca seria infração. De qualquer maneira, a falta existiu, a falta atacante, e automaticamente anulava qualquer coisa que tivesse acontecido posterior. Boa decisão.

Minuto cinco, primeira grande penalidade do jogo, falta de Espen.

É VAR. Vamos entrar uma vez mais, à semelhança do que aconteceu nos jogos internacionais, VAR e mais VAR. O Sudakov bate o pontapé livre, a bola faz uma trajetória em que bate no solo, já dentro da área, e sobe e quando vai subir é interceptada por Espen Van Hees, que com o seu braço direito bem aberto, paralelo ao solo ou quase paralelo ao solo, fora do plano do corpo, a ganhar volumetria extra, uma posição que não é nada natural, acaba por tocar e interceptar o esférico e, portanto, pontapé de pênalti bem assinalado. De resto, temos dito que este tipo de infrações de mão, braço, com estas aberturas de braço tão esticados e tão fora do plano do corpo, são normalmente punidas com o livre direto ou pontapé de pênalti quando são cometidos em área, como foi o caso.

Outro pênalti, minuto 18, é o pênalti do Trezha.

Sim, mais VAR.

Mais VAR.

Mais uma vez.

Mais arroz.

Exatamente, mais do mesmo. É uma falta clara e óbvia, depois com as imagens, em que o Alfonso Trezha chega claramente fora de tempo. Chegar fora de tempo quer dizer que alguém já lhe tirou a bola, já tocou, já chegou primeiro e com o pé direito ponteapeou e rasteirou a canela esquerda do Prestianni. Deu-lhe ali, desculpe a expressão, uma biqueirada e, portanto, pontapé de pênalti bem assinalado, neste caso também pela videoarbitragem, tudo certo.

Entretanto, cartão amarelo que falta a Espen, minuto 26.

Sim, são dois lances de natureza disciplinar que vão ser seguidos nesta nossa sequência, em que o Espen Van Hees não para o movimento, acerta na bola, é um facto, e depois com o pé crava claramente os pitões em cheio ali na zona do gémeo esquerdo do Sudakov, entre gémeo e perna, é o caso lateral. É uma entrada duríssima, negligente. O fato de ter tocado na bola não é atenuante para que depois não haja sanção disciplinar. Ou seja, os jogadores têm que ter cuidado na forma como abordam os lances.

É esta a falta que tu falaste que era limite de vermelho.

Sim, esta é muito limite, porque imaginemos que o jogador do Benfica tem a bola e que o Espen Van Hees não toca na bola e vai diretamente à perna do adversário. Estaríamos a falar provavelmente de um cartão vermelho. Aqui a atenuante é que realmente ele chega e toca na bola, mas depois isso não invalida que os jogadores não tenham que ter cuidado na forma como abordam, porque senão, quem fosse mais rápido dava sempre libado e não podes entrar mais rápido e entrares com tudo, entrares solos, pés no ar, isso não pode acontecer. E tens que ter também cuidado na maneira como abordas, mesmo que tenhas essa atenuante de tocar primeiro na bola. É um cartão amarelo que fica claramente por mostrar.

Entretanto, outro amarelo que não é dado é a Barber, minuto 39.

Sim, ao minuto 39 é aquela situação em que uma bola é metida em profundidade, o Barber está em posição de atacante. É giro no sentido de arbitragem, obviamente, ver que o jogador, em câmera lenta percebe-se o jogador a olhar para o Ostens e para perceber onde é que ele está e automaticamente para alterar a jogada, abre o braço e projeta o seu braço direito e acerta com o cotovelo na cara do Ostens. E é por isso que ganha essa posição de ficar com a bola e entrou na área. O árbitro viu que houve infração, assinalou o livre direto, a falta atacante, mas esqueceu-se do cartão amarelo, porque estas entradas de mãos, braços, cotovelos ao nível da cara, do rosto, cabeça dos adversários são normalmente, pela grande parte, punidas pelo mínimo, por baixo, por cartão amarelo.

Entretanto, ainda na primeira parte, amarelo para Esgaio. Este é bem dado.

Sim, é bem dado. É uma entrada fora de tempo sobre o Prestianni. Ele com o pé esquerdo acaba por pisar de forma lateral o pé esquerdo também do avançado argentino do Benfica. É uma entrada dura, negligente, bem sancionado disciplinarmente com o cartão amarelo.

Segunda parte. Primeira parte arrumada. Segunda parte, minuto 59, Lukebakio, cartão amarelo.

Sim, é uma entrada fora de tempo. Aliás, vocês estavam a comentar, e bem, a nível do jogo, que ele já estava cansado e por isso é que ele ao esticar a perna esquerda já não está lá a bola, só está jogador, e acerta com a ponta do pé no tornozelo esquerdo do Arnaut Sola e portanto uma decisão disciplinar também correta de mostrar o cartão amarelo.

Outro cansado foi o Prestianni, também amarelo, minuto 62.

Sim, também não tocou na bola, chega tarde e com o pé pisa o pé direito do Tiago Esgaio. Uma entrada muito dura. Aqui há uma atenuante, é porque o Esgaio ao dominar a bola, a bola escapou-lhe e o Prestianni, percebendo que o Esgaio que tinha a bola dominada, ficou com a bola, escapou-lhe, tenta se antecipar e chegar lá rápido e depois arrisca. Ou acertas na bola e está tudo ok, ou quando lá chegas o Esgaio já tinha tocado na bola e é o Esgaio que é pisado e portanto livre direto e cartão branco a mostrar.

Dois lances ainda de análise. Minuto 73, não há pênalti sobre Pavlidis.

Sim, é lance entre o Arnaut Sola e o Vangelis Pavlidis. O Arnaut Sola com a anca do lado direito, o Pavlidis com a anca do lado esquerdo. Há um contacto lateral, mas o jogador Arnaut Sola, o defesa espanhol do Arouca, não rasteira, não pisa, não carrega o avançado grego do Benfica e portanto boa decisão, nada a assinalar, sem motivo para pontapé de pênalti.

Finalmente, amarelo para Fael, minuto 82.

Sim, e eu coloquei o 82 e esqueci-me de colocar o 90+1, isto é, nos lances que lancei, porque é um pênalti, que é muito importante. Mas agora vamos fazer isso. Faltava mesmo, obviamente. Minuto 82, o cartão amarelo que é bem mostrado ao Fahed, porque ao esticar a sua perna esquerda acaba por, de forma negligente, pisar o peito do pé direito do João Rego. É uma entrada, um pisão bastante duro e foi bem sancionado disciplinarmente. E o pênalti, então, que era esse lance que eu não tinha colocado, como foi o último, já não tinha colocado na sequência. Mas é o minuto 91, se me permite, vai já de enfiada, é um pênalti bem assinalado. Aqui foi o árbitro, portanto, não foi preciso o VAR. É a situação típica de um jogador que chega tarde. O João Rego estica a perna direita e com o pé direito toca na bola e antecipa-se e o Amado Danté falha claramente a entrada, atrasado, e pontapeia de baixo para cima. Ele até saleja, porque ele ao pontapear com o peito do pé, vai pontapear a sola onde estão os pitões, mas é ele que vai pontapear o jogador do Benfica e não há jogo perigoso por parte do Benfica, que se antecipou e esticou a bola. Isto é dentário, pontapé de pênalti bem assinalado e, portanto, tudo correto. Aqui o VAR só se limitou a confirmar.

Falta a nota para o Hélder Carvalho, o árbitro até é jovem, 32 anos de idade.

Eu vou dar seis pelo seguinte.

Não divides a nota com o VAR, como tens feito.

Exatamente. Entre VAR e árbitro, os três pênaltis foram bem assinalados, porque repare, são três pênaltis e se bem que eu gosto sempre de valorizar mais os árbitros em termos de nota, quando eles decidem tudo corretamente e sem, entre aspas, a ajuda do VAR, o facto é que o VAR faz parte da equipa de arbitragem e dentro desse contexto, há três momentos que são decisivos e importantes, que são três pênaltis dos cinco gols e dois deles ainda numa fase muito importante, que é quando se desbloqueia o jogo, quando está tudo zero a zero e quando está um a zero, e aí o VAR tem muito mérito. Portanto, eu vou dividir estes seis valores entre VAR e árbitro, mas no produto final, estes três pontapés de pênalti foram bem assinalados. A parte menos positiva foi efetivamente a questão disciplinar, embora tenha mostrado bem quatro cartões amarelos, há dois que eu tenho a certeza se o árbitro rever os lances, vai perceber que eram para cartões amarelos, mas acabam por perder, no contexto de jogo e até no resultado, relevância e importância. Por isso, nota positiva, nota seis, sendo que eu iria dar cinco se houvesse só dois pênaltis dados pelo VAR. Como há um terceiro e o árbitro decide bem, acabei por subir a nota também para moralizar. Portanto, nota seis, porque no fundo, a arbitragem acaba por ser positiva quando temos o VAR aqui na equação.

Muito bem, nota seis dada pelo Pedro Henriques a Hélder Carvalho, que esteve na arbitragem do Benfica 5, Arouca 0. Fica disponível o "Sem Falta" também através de podcast. E amanhã, Pedro, Paruatão dela, Sporting.

Exatamente. Um abraço.

Um grande abraço. Até amanhã.