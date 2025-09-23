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Pedro Henriques, muito bem-vindo.

Boa noite.

Mais uma vez analisando então este Benfica-Rio Ave, o árbitro da guarda, Sérgio Galho. Dez minutos, amarelo para Ivanović.

Sim, é aquela situação da simulação. Eu aceito o cartão amarelo, porque realmente o Ivanović quando passa por Mário Vrsaljko e sente aquele contato lateral que existe, acaba por se projetar pro chão. Eu a arbitrar, honestamente, nesses lances de contato, normalmente deixava sempre seguir. Isto é, não marcava a falta e se estivesse a acertar na decisão, ótimo. Tinha sempre muitas dúvidas de marcar uma simulação, quando muitas vezes há esse contato, que pode, por vezes, mesmo sem falta, levar ao desequilíbrio do jogador. Mas aceito que com as repetições fica aquela ideia que realmente o Ivanović está a tentar tirar partido de cima, está na entrada da área, está a tentar tirar mais qualquer coisa do lance. Por isso vou dar como boa a decisão.

Muito bem, primeira decisão boa, minuto 28, não há penalti também sobre Ivanović.

Sim, é um lance com o Brabeck e com o Ivanović. O Ivanović quando está a tentar fintar, já tem e está quase a fazer um cruzamento dentro da área do Rio Ave, tem a perna esquerda a ponteapear a bola e a perna direita como se tivesse já o joelho no chão. Ou seja, ele já está em desequilíbrio. O que acontece pra eu ter falado neste lance? É que o Brabeck, para evitar quase atropelar ou cair em cima do jogador do Benfica, estica o seu braço esquerdo quase em ato de manter distância pra não cair. Portanto, estava aqui muito no limite aquilo que podia ser considerado um eventual empurrão que desequilibrasse o Ivanović. Na prática, não há esse desequilíbrio, embora haja o contato com a mão, na zona até da omoplata, porque o jogador do Benfica, ele próprio já se tinha desequilibrado, ele próprio já estava com o joelho em terra. Por isso eu vou dar como boa a decisão, porque nas repetições em camereta sobravam dúvidas se era o Ivanović em desequilíbrio ou se era o Ivanović a ser desequilibrado por aquela mão na zona da omoplata. No meu ponto de vista, foi a primeira situação, ele já está em desequilíbrio e, portanto, não há propriamente o empurrão. Por isso, boa decisão, sem penalti.

Entretanto, a fechar mesmo a primeira parte, não há penalti de Nuno Torres.

Sim, é aquele lance em que ele chega primeiro à bola e acaba por ponteapear na disputa de bola com o Dedic.

Exatamente.

E o Dedic fica a se acaixadar um eventual pontapé, que terá levado um pontapé. E aquilo que depois nós nos apercebemos é que o Nuno Torres chega primeiro à esférica e que o pé esquerdo chuta a bola que vai bater por baixo do pé direito do Dedic. Não é o pé que vai bater no pé, é a bola. Portanto, ele chuta a bola e a bola ao subir vai à sola da bota do Dedic, que tem o pé por cima. E depois, como o jogador do Rio Ave não para o movimento, porque quando ponteapeia está a balancear da perna certa, era aí que podia estar a eventual penalidade, que não está. Ele quando faz o movimento pra cima e depois vem pra baixo, portanto levanta o pé todo ao alto e vem pra baixo, em nenhum momento acerta ou toca no jogador do Benfica, porque se acertasse, estaríamos a falar claramente de uma infração. Portanto, resumindo e concluindo, o Nuno Torres chega à bola, ponteapeia a bola, a bola é que vai bater na sola da bota do Dedic. O Dedic em nenhum momento é tocado pelo jogador do Rio Ave e por isso não há motivo para pontapé de penalti.

Fecha a primeira parte, arranca a segunda também com lance em que não há penalti, minuto 48 sobre o Barrenechea.

Sim, é um lance duplo entre Barrenechea e Brabeck. Ambos levantam o pé, o Barrenechea levanta o pé esquerdo, o Brabeck levanta o pé direito e a bola, digamos que é tocada em simultâneo pelos dois. Obviamente, nas situações é normal, quem está a atacar normalmente nestas bolas divididas e possíveis contatos de corpo, tem sempre tendência pra cair, é absolutamente normal, mas não há infração sobre o Barrenechea, o Brabeck não faz falta, ambos tocaram na bola, é um lance dividido, tudo certo.

Amarelo, minuto 55 é para o Brabeck.

Sim, o minuto 55, cartão amarelo bem mostrado ao Brabeck. É aquela situação de entrar fora a tempo e pisar o António Silva. É aquele lance junto à área, em que o António Silva acelera, ganha por antecipação e o Brabeck, por essa antecipação, não se apercebe que o António Silva era mais rápido e quando chega lá, vai ponteapear a bola, ponteapeia o António Silva. É uma linha direta, a favor do Benfica, a entrada dele do lado direito, portanto, na zona lateral. Tudo certo, portanto, cartão amarelo bem mostrado.

Acho que saltei aqui o minuto 50, Pedro.

Sim.

Nem tu reparaste.

Sim, eu estava aqui a ver.

Dedic não faz penalti.

Sim, é uma situação em que há uma bola metida em profundidade pro Aguilera e o Dedic, aliás, até estão em inferioridade numérica, se não estou em erro, os jogadores do Benfica, e o Dedic chega claramente primeiro e com o pé direito toca na bola e tira a bola do Aguilera, que depois há um movimento corporal e cai. Portanto, não há penalti do Dedic sobre o Aguilera, tudo legal.

Minuto 56, voltando à cronologia do jogo, amarelo para o Dalot.

É aquele lance junto ao corredor direito, conforme está a sair, corredor direito da equipe do Rio Ave, corredor esquerdo do ataque do Benfica, mas nesse caso o Dalot agarra e puxa o Polman quando ele vai a passar por ele. E é agarrado, é puxado, tinha muitos metros pra percorrer à frente, embora fosse no meio-campo do Rio Ave, e portanto, também do meio-campo, longe da baliza do Benfica, mas de qualquer maneira, trava aquela jogada, completamente incorreto, falta tática e cartão amarelo bem mostrado.

Minuto 60 é o minuto da polêmica, até com o Mourinho a falar na flash e também na conferência de imprensa. Gol anulado ao Benfica.

Eu vou te dizer, estava aqui a beber água pra ganhar balance. Eu vou dizer o seguinte: pra mim, gol bem anulado. O Otamendi, na disputa de bola com o Mário Vrsaljko, aquilo que é factual é que ele ao apoiar o seu pé esquerdo, ele Otamendi, pisa com a ponta do pé esquerdo, a ponta do pé direito do Vrsaljko. E na prática e na realidade, o Vrsaljko cai e fica impedido de continuar a disputar o lance. E depois daí dá-se a situação do gol, que curiosamente até iria ser atribuído a António Silva, que tinha metido a bola na baliza primeiro, embora pra equipe de arbitragem, teria sido do Pavlídis no segundo momento. O que é evidente é que há pisão Que também foi sem querer e no momento de apoio, também é verdade. Mas isto, que é uma situação factual, é o que a lei 12, as faltas e incorreções, que é a lei que fala sobre os livres diretos, indiretos, cartão amarelo, vermelho, etc., e na sua página 109 chama de imprudência. O que é isto da imprudência, negligência e força excessiva? No fundo, são maneiras em que os jogadores abordam os lances e que, de acordo com o texto da lei, serão sempre punidos com livre direto e depois a parte disciplinar, que aqui não é muito importante, nada, amarelo ou vermelho. No caso da imprudência, que foi o que acontece, no fundo é qualquer coisa como: "Ele não tem intencionalidade, foi mesmo sem querer, ele nem estava a ver", em que esclarece na prática que o jogador, ao mostrar falta de atenção e concentração, e essas palavras não são minhas, são do texto, ou que o jogador mostra falta de atenção ou concentração, ou que atua sem precaução na maneira como aborda o lance, isso normalmente traduz-se sempre pela punição da falta técnica. Ou seja, na prática e na realidade, a gente percebe que o jogador não tem intenção. Também percebe que é um pisão no peito do pé ou na ponta do pé. E também percebemos que há um jogador que, em consequência disso, fica impossibilitado porque cai. E não é propriamente uma situação em que ele se projete para o chão por ter sido pisado. E foi pisado. Esta é que é a realidade. E, portanto, vamos chamar de tempos modernos, vamos chamar momento de televisão, porque hoje temos VAR e temos estas repetições. O facto é que o VAR, ao mostrar ao árbitro no monitor um pisão, aqui não se trata de questões de intensidade, porque, na realidade, há um pisão e há um jogador que cai em função desse pisão, portanto, é a consequência. É isto que se chama causa e efeito, haver uma ação e ter uma consequência, que muitas vezes nós falamos e usamos a palavra intensidade, mas isto foi factual. E perante esta situação, o árbitro nunca iria, tendo um pisão, não validar essa situação. E deixa-me só terminar dizendo o seguinte: cada vez mais, concordemos ou não concordemos, as leis estão a tender para situações factuais. Ou seja, se tu passares um sinal vermelho, eu sei que pode ser estúpido o que eu vou dizer, mas é este os exemplos que eles dão. Se tu passares um sinal vermelho, pouco importa se viste o sinal, se foi sem querer, se estavas atento ou se tiveste intenção, olhaste e quiseste acelerar. O que conta é, no fundo, a parte factual, o que aconteceu. E cada vez mais, nós temos situações que é levantaste o pé, acertaste na cabeça do adversário, vermelho. Entraste sola, não sei o quê, vermelho. Ou seja, temos situações que estão estereotipadas, que independentemente de dizermos: "Mas ele só quis ir disputar a bola", "Mas ele não teve intenção", são cada vez mais penalizadas. Claro, para quem sofre essa penalização ou quem é penalizado com essa penalização, normalmente não gosta, mas umas vezes somos penalizados e tiram-nos um golo, outras vezes validam-nos ou invalidam ao adversário. E normalmente aí as pessoas aceitam. Estou convencidíssimo que o discurso, se fosse uma situação ao contrário, seria: "O árbitro é que lá está, o árbitro é que sabe. É o que é, é factual, realmente há o pisão" e ficaria por aí. Portanto, eu percebo isso à medida daquilo que também se pretende. Mas de qualquer maneira, o que é importante, na minha opinião, e é para isso que também estou aqui, é que eu considero que a decisão foi correta e estou muito convencido, não gosto de falar muito sobre isso, mas estou muito convencido que todos aqueles que analisam, e são ex-árbitros, etc., naquilo que vão ser as plataformas diversas, vão falar, vão dar maioritariamente isso como infração, porque isto praticamente não tem a ver com aquilo que cada um de nós sente em relação ao jogo de futebol, se é um pisão mais leve. Mas, sobretudo, aquilo que se diz é para fazer assim. E sendo assim, temos que aceitar.

Últimos três lances em análise. Minuto 85, não há penalti de Petrasso.

Desculpa a expressão, é um lance tramado, que praticamente passou despercebido. Acontece praticamente antes do gol do Benfica e, portanto, acaba por perder essa potência. É um lance em que o Arslans no corredor esquerdo.

O cruzamento à linha, não é?

Exatamente, até sai pela linha de baliza. O Francisco Petrasso, antes do cruzamento, tem as duas mãos atrás das costas. Eu olho para aquilo como um movimento de proteção. Quando a bola vai na direção do corpo e ligeiramente baixo e vai às suas partes mais baixas, o Petrasso fecha, tira os braços atrás das costas, que é sempre um risco, e fecha-os junto para se proteger. O que acontece? A bola bate em grande parte na barriga, corpo, parte baixa, mas ao mesmo tempo também encaixa no braço esquerdo. O braço esquerdo está completamente encostado e aqui, aquilo que se podia dizer é que parece que o braço esquerdo faz ali um género de barreira que encaixou ali a bola. E isto é quem quiser olhar para aquilo como infração. No meu ponto de vista, é um movimento de fechar os braços, não para interceptar a bola, mas sobretudo para se proteger. E como a bola bate maioritariamente naquilo que é a zona mais baixa, embora também toque ligeiramente ou um pouco da bola também toque no braço, eu dou como boa decisão, porque não há volumetria, os braços estão junto ao corpo, não há um movimento propriamente dito deliberado e por isso eu aceito como boa decisão, até porque há imagens que fica-se logo com a ideia que é mais barriga e depois há algumas imagens em que dá ali um bocadinho mais da dúvida daquele toque no braço. Por isso eu vou dar como boa decisão, sem penalti, e foi esse o entendimento do árbitro, sobretudo também devido ao VAR.

Minuto 90, amarelo para o Cleiton.

É a tal questão das palavras. Nós estávamos a ver aqui várias repetições, nem deu bem para perceber o que é que teria acontecido. Foi até o João Pinto que no terreno de jogo evocou essa questão das palavras e depois que o árbitro até cresceu um bocadinho para o árbitro. Aliás, o Cleiton depois cresceu para o árbitro, depois nós que tivemos acesso a essa repetição, realmente depois levaram amarelo, pôs-se um bocadinho a jeito quando se dirige para o árbitro, mas parou ainda suficientemente longe para não se considerar outras coisas. Mas o cartão amarelo, por centro por palavras, é correto.

E para fechar, quinto cartão amarelo em seis jornadas para Barrenechea e vai ficar fora. Vai ficar fora do jogo com o Gil.

É aquele lance sobre o Aguilera, este é um bocadinho cristalino, portanto é que a bola já não está lá e ele ao passar para o Aguilera, dá-lhe ali um troca-pé nas pernas. O árbitro está perto, está mesmo de frente, vê e, portanto, livre direto e cartão amarelo é justificado.

Nota negativa, não parece. Já a reconheceu, nunca não parece. Sérgio Galho da Guarda.

Eu vou dar nota 6 e vou explicar porquê. Eu continuo a tentar explicar sempre isto, cada um tem o seu critério e as formas como abordam. Há quem olhe para a equipa de arbitragem como um todo e, portanto, tudo boas ou más decisões valorizam isso. Eu faço sempre uma diferença entre quando é o árbitro que decide completamente bem este lance. Ainda ontem no jogo do Sport tivemos dois penaltis, tudo de árbitro, portanto o VAR não interveio, e quando temos uma boa decisão, neste caso anular um gol, pela ação do VAR. Portanto, a decisão final é boa e é da equipa de arbitragem, mas muitas vezes nós estamos aqui a analisar como elemento principal o árbitro e por não ter sido ele a analisar, ele iria validar o gol, eu baixo aqui um pontinho. Isto eu vou dar nota positiva, o jogo tem um grau de dificuldade bastante elevado. Como vimos, temos imensas incidências na área, algumas delas, embora eu dê como veredicto bom, com muitas dúvidas em relação a lances, são mesmo duvidosos, são difíceis, acontece às vezes em jogos, mas vou dar nota positiva, nota 6, e com base nisto, o gol é bem anulado ao Benfica após intervenção do VAR e o VAR tem aqui o mérito de um lance importante e decisivo ter tomado, para mim, a decisão mais correta.

Muito bem, nota 6 dada pelo Pedro Henriques no "Sem Falta", a Sérgio Gelho da Guarda. Amanhã de volta, porque amanhã volta o futebol. Pedro, um grande abraço.

Um abraço. Até amanhã. Obrigado.