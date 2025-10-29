Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos a mais uma edição do "Sem Falta", aqui na Rádio Observador, como sempre com o Pedro Henriques. Pedro, seje muito bem-vindo. Vamos olhar para o trabalho do árbitro Carlos Macedo, juiz natural de Barcelos, da Associação de Futebol de Braga. Esteve no comando deste encontro entre o Benfica e o Tondela, a contar para a Taça da Liga. Jogo que terminou com vitória encarnada e vamos desde já avançar para os lances, até porque, Pedro, não há aqui muito a escrutinar, mas ao minuto 23, logo um cartão amarelo para Medina.

Sim, é um cartão amarelo que é bem mostrado, é uma situação com o Leandro Barreiro. O Medina vai em corrida atrás do Leandro Barreiro e não consegue parar o seu movimento, o que é normal, e acaba por, de forma negligente, com o pé direito, pisar a zona do calcanhar e, curiosamente, como o Leandro Barreiro depois levanta o pé na corrida, acaba por pisar o calcanhar e depois a sola da bota, que é uma coisa estranha, como é que se pisa a sola da bota ao outro adversário. Mas foi isso que aconteceu, é uma entrada negligente e passível de cartão amarelo e foi bem mostrado o cartão.

Avançamos para o minuto 36, talvez o mais polémico de todo o encontro, o minuto em que há pênalti para o Benfica, lance revisto pelo VAR. A revisão ainda demorou bastante tempo. Pedro, no teu entender, há aqui motivos ou não para a grande penalidade?

Vamos lá. Nós temos que olhar isto, até para a explicação do porquê os próprios árbitros irem se claramente dividir naquilo que é a própria análise feita a este jogo. Em primeiro lugar, o que o VAR mostra ao árbitro, e sobretudo na primeira imagem parada, e é importante haver sempre uma imagem parada, e as imagens paradas servem para isso, para ver, em termos genéricos, se há uma falta dentro ou fora da área, se o jogador tocou com o pé no calcanhar ou, neste caso, se a bola tocou no ombro ou se tocou na mão. A imagem parada pode precisar esse tipo de coisas. Mas depois, para se perceber o tipo de infrações, e há pouco tempo andámos aqui a discutir a questão dos agarrões do jogo do Porto x Benfica, o que diz o próprio protocolo é que tem que estar sempre a imagem em movimento normal para se perceber as tais questões de intensidade, que é as causas e efeitos, realmente se aquele agarrar, se aquele puxar, é suficiente para o jogador perder a bola, não chegar à bola, etc. Aqui em relação à mão, com a imagem parada, obviamente que se vê o contacto na zona do braço, mais concretamente o cotovelo direito, e como o cotovelo está dobrado em 90º e afastado do corpo, se tiveres essa imagem parada e não me mostrares mais nada, toda a gente vai dizer que é pênalti, porque percebe que o braço estando levantado a fazer 90º, a bola bate no cotovelo e falamos da tal volumetria. O problema é que esta jogada tem uma especificidade, na minha opinião, que é a questão da dinâmica da jogada. E o que é que acontece naquela jogada? É que o jogador até está, curiosamente, de frente para a sua própria baliza, o que não é normal, devia estar de costas para a sua baliza. Ou seja, para se perceber que o jogador está num enquadramento que nem sequer está a tentar defender a baliza, é aquele instinto que muitas vezes as bolas vão na direção da nossa baliza e nós temos que levantar um braço, ganhar volumetria, etc. Ele está em sentido contrário. O cabeceamento é feito não porque é um cabeceamento para a baliza, mas é um cabeceamento, do Leandro Barreiro, no sentido de disputa de bola. A bola está num ressalto, está a subir e o Leandro Barreiro quer chegar primeiro e cabeceia a bola. E a bola é cabeceada no sentido contrário para a baliza, para nós percebermos que isso é importante. E depois o jogador, o Leandro Barreiro, até choca com o próprio adversário, com o Afonso Rodrigues. E para dizermos o seguinte: o cabeceamento é feito em cima do adversário, a bola está entre a cabeça e o braço a um metro, é o chamado bola à queima, que nós chamamos tecnicamente na lei, bola inesperada, feita de muito perto, tão perto que até há o choque e o contacto praticamente sequencial, e o jogador é surpreendido por esse cabeceamento. Não se trata de uma situação normal em que tu vais cabecear, eu estou a disputar a bola contigo, estou de costas para a minha baliza, estou entre a bola e a baliza e de alguma maneira ganha tal volumetria fora plano do corpo. Não, ele é surpreendido numa situação em que está de frente para a sua própria baliza, a bola até estava a vir no sentido contrário e acontece porque o Leandro Barreiro não está a tentar introduzir a bola na baliza, mas apenas ganhar aquele lance. É quase uma disputa corpo a corpo. E é esta dinâmica que eu tenho dificuldades quando também olho muitas vezes para o futebol, embora se procure e as conselheiras têm tentado criar situações mais objetivas e menos de interpretação e menos subjetivas, e por isso está a dar aqui umas guidelines nesse sentido. Eu tenho dificuldades em perceber. Acho que a maior parte das pessoas terão dificuldades em perceber o que o futebol espera ou o que é que não espera deste lance. E é difícil entender se um pênalti nestas circunstâncias, exatamente por este cabeceamento muito em cima. E é por isso que, percebendo, eventualmente, uma análise mais racional com a imagem parada do VAR e do próprio árbitro quando viu o lance, que possam ter ido no sentido de dar o pênalti, eu não concordo. Percebo, sei a lei, sei o que está tudo escrito na lei 12, as volumetrias, etc. Mas tenho alguma dificuldade num cabeceamento feito à queima em cima, tão perto, dar infração neste lance. E por isso, não estou a abrir nenhum protocolo, apenas para dar a minha opinião, com base também na minha experiência e conhecimento, eu considero que este pênalti foi mal assinalado.

Pedro, vamos avançar, acelerar um pouco. Na segunda parte, o primeiro lance é o golo anulado ao Benfica por um centímetro.

Sim, aqui é a questão que eu digo tecnológica. O Lukebakio é punido por um centímetro mais à frente em relação ao Removita. Aqui a questão que se coloca é: se isto fosse um fora de jogo semiautomático, em que toda a dinâmica da colocação do fora de jogo, que é o momento do passe que conta, é feito pelo computador e depois há aquelas linhas tridimensionais que nós vemos os jogadores transformados em bonecos, por assim dizer, e que se vê depois um ombro à frente ou um joelho. Este centímetro deixa sempre muitas dúvidas às pessoas, porque tem muito a ver com o momento em que colocas o frame no momento do passe. Se colocas um frame à frente ou atrás, pode dar outra distância para validar ou para invalidar. E esta tecnologia que nós usamos dos centímetros está ultrapassada, no meu ponto de vista. E era muito urgente fazer um investimento tecnológico ao nível daquilo que se faz em competições maiores, como é o caso da Champions, com as chamadas linhas fora de jogo, os bonecos tridimensionais e o semiautomático. De qualquer maneira Objetivamente é 1 cm, para o bem ou para o mal, eu tenho que aceitar. Respeito exatamente a parte tecnológica e por isso tenho que dizer que o gol foi bem anulado.

Pedro, temos mais dois lances, sendo dois de cartões amarelos. Podemos já juntar os dois. O primeiro é aos 60 minutos a Tiago Manso e o segundo aos 86 a Richard Rios.

Sim, o Tiago Manso, porque ao esticar a perna esquerda acaba por derrubar o Sudakov, além da entrada em si, que foi dura, cortou um ataque promissor que o Sudakov havia lançado na direção da área adversária. E o outro cartão amarelo ao minuto 86 é uma entrada dura, que nós tecnicamente designamos de negligência, em que o Richard Rios estica a perna direita e pisa lateralmente o pé direito do Rony Lopes. No filme, fica uma fotografia um bocadinho dura, porque realmente é um pisão lateral que ia lhe dobrar o pé e, portanto, uma entrada negligente passível de cartão amarelo.

Pedro, falta-nos apenas conhecer a nota. Paulo Macedo, tem motivos para estar feliz?

É assim, eu vou dar nota 5 porque o gol do pênalti desbloqueia, eu sei, é um facto e torna-se relevante e importante, mas é um jogo de 3 x 0. Temos um lance que, se calhar, o universo benfiquista vai reclamar do tal centímetro que não devia ter sido anulado. Do outro lado, reclama-se a questão do pênalti, quem achar que realmente não é pênalti. Eu vou dar como resposta o seguinte: nota 5. No meu ponto de vista, o pênalti é mal assinalado, compreendendo, e já tendo explicado aqui o motivo técnico que está por trás disto tudo, e sobretudo, o gol anulado é a tecnologia em ação. E, portanto, nota 5, que é uma positiva baixa, porque acaba por diluir esse erro, que para mim é erro, no resultado final de 3 x 0.

E é desta forma que fechamos mais uma edição do "Sem Falta". Pedro Henriques, muito obrigado. É sempre um gosto.

Obrigado, até amanhã.