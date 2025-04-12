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Sem falta, Pedro Henriques, de volta.

Mais uma vez, boa noite.

Boa noite, uma vez mais. Fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Santa Clara zero, Sporting um. Cláudio Pereira foi o árbitro escolhido por aquilo que tinha acontecido e tu sublinhaste logo isso, a arbitragem portuguesa não pensou muito na primeira volta, mas há aqui um caso. Mas vamos aqui por partes, porque parece-me que é o erro maior, logo aos 11 minutos. Aos 10, amarelo para Matheus Pereira, aqui tudo certo.

Sim, e na altura não deu para perceber bem o que tinha acontecido e depois há uma repetição mais à frente, depois também passei para trás o filme para tentar perceber melhor, porque enquanto tanto estava em repetições e não dava para perceber. O Matheus Pereira leva amarelo por retardar que o Sporting recomeçasse uma bola rápida em jogo num pontapé livre. Porque não houve nenhuma falta e fiquei ali se teria sido protesto, o que foi. Depois é que se percebe que tenta retardar de alguma maneira esse recomeço do jogo, é assim que o árbitro entende e por isso aceitamos bem este cartão amarelo.

Vamos então para o erro. 11 minutos, fica por assinalar um pênalti a favor do Santa Clara.

Certo. E aqui a questão, uma vez mais, primeiro a descrição do lance e depois a questão da videoarbitragem, que não se entende neste caso. É tão claro a não presença da videoarbitragem no sentido de resolver esta questão. Em primeiro lugar, é uma bola que é metida na área, há ali um gente carambola, um ressalto e a trajetória da bola ia na direção do pé direito do Matheus Pereira, que está de costas para a baliza e queria controlar a bola com o pé direito. E obviamente que o Quaresma, sem querer, percebe-se que não tem intenção para fazer a falta, mas tenta ir tirar a bola, acaba com a sua perna, mais concretamente com a zona do joelho e a parte superior da perna, por encaixar e acertar em cheio na coxa, na parte posterior da coxa, na parte de trás da perna esquerda do Matheus Pereira. E não só dá-lhe aquilo que a gente até costuma chamar quando é diferente a uma paralítica, aquelas joelhadas no meio do muslo, não só lhe acerta na parte de trás da perna, como o derruba com esse movimento. Ou seja, não é propriamente estar encostado e haver esse contacto por trás. Não, é que vai lá com a perna direita, vai com alguma velocidade, com alguma impulsidade e acaba por acertar derrubando. E depois o Matheus Pereira ainda acaba por tocar na bola com o pé direito, mas já quando está no chão e portanto perdeu não só a possibilidade de jogar ou dominar e controlar a bola, como é derrubado por essa infração. E portanto, ficou aqui um pontapé de penal por assinalar. Eu repito que quando eu digo que não há intenção, que foi sem querer, etc, isso é importante é só para as partes disciplinares, porque tecnicamente nós não utilizamos a palavra sem querer, utilizamos a imprudência, a negligência e força excessiva. Isso é importante para a parte disciplinar. Portanto, sem querer ou de propósito, acontece a situação factual. Ora, se o jogador vai lá, não toca na bola, derruba o adversário com esta joelhada dada na coxa, obviamente na parte de trás, da parte posterior da coxa, obviamente ficou aqui um penal para assinalar. Se para o árbitro, muitas vezes tentamos entender, porque o árbitro vê uma marcação cerrada, um jogador nas costas, pode ficar na dúvida se é só contacto, se só foi um bocadinho mais de força na maneira como se encostou ao adversário, as repetições, essas é que podem esclarecer. E repetições significa videoarbitragem. E se há lances que até podem estar ali um bocadinho na zona cinzenta, se foi suficiente, se não foi suficiente, este é daqueles que é claro e óbvio com repetição que há essa joelhada e com a parte até superior da perna, na parte de trás, neste caso, da perna esquerda do jogador do Santa Clara. Portanto, é um pênalti de televisão, claramente, mas com as repetições é claro e óbvio, e o videoárbitro aqui tem muita responsabilidade em não ter ajudado o Cláudio no lance, que é determinante para o jogo.

Seguindo, a meio da primeira parte, minuto 23, amarelo para Sidnei Lima.

É aquela situação em que agarra e faz falta sobre o Gyökeres, portanto agarrou e puxou ali quase em cima na zona do pescoço camisola e por isso cartão amarelo bem mostrado.

Entretanto, aos 29, falta aqui um amarelo para Diomande.

É aquele levantar do braço. Os jogadores que estavam a ser marcados ou em disputa com o Diomande, até aquele momento, foram simulando ali algumas situações de contactos que praticamente o Diomande não fez. Mas neste caso é um bocadinho sem bola, dá um levantar do braço, não é agressão, é aquele tocar de braço sentindo que está ali o adversário para parar a corrida desse adversário que ia nas suas costas. Portanto, ficou aqui um cartão amarelo para mostrar o Diomande.

Um erro que também aconteceu ao minuto 40. Faltou aqui um amarelo para o Daniel Borges.

37.

37, perdão. 37, 37. Exato.

É o Umann que é agarrado e puxado e é um complemento claramente antidesportivo por parte do Daniel Borges, que devia ter visto aqui claramente o cartão amarelo e não viu.

Não viu aos 37 e viu aos 40, lá está.

Pois, e uma vez mais sobre o Umann, neste caso uma falta, o Umann vai receber a bola e vai fazer uma rotação sobre o Daniel e o Daniel carrega-o por trás e faz um gesto de carga e rasteira ao mesmo tempo. Resumindo e concluindo, o árbitro que terá ficado com a pulga atrás da orelha no minuto 37, naquele limite, não tem mostrado, a partir do momento que o mesmo jogador, três minutos depois, faz uma falta ainda por cima sobre o mesmo adversário, aqui não teve contemplações e mostrou o cartão amarelo. E bem.

A primeira parte fechada, segunda parte, 50 minutos no gol. Sporting que Fresneda recupera, bola sem falta.

Exatamente. É o Fresneda com o pé esquerdo que vai tirar a bola ao Diogo Calila e é um momento importante, porque é daí que depois nasce a transição ofensiva do Sporting. E como nós sabemos, o videoárbitro sempre que há um gol, pode recuperar até o momento da mesma fase de ataque essa equipa, no fundo, agarra na bola e vai em direção da baliza. E é esse momento, ou seja, é quando o Fresneda tira a bola. E como sabemos, às vezes há situações em que os jogadores tiram a bola dos seus adversários em falta e mesmo que depois seja no meio-campo, como foi o caso, desde que a bola vá em direção da baliza adversária e depois haja gol, o videoárbitro pode recuperar isso. Neste caso concreto e específico, Fresneda tira de forma limpa com o seu pé esquerdo, recupera a bola, tira a bola ao Diogo Calilo e depois a partir daí nasce o contra-ataque do Sporting e o gol, portanto, gol legal do Sporting.

Minuto 56, amarelo para Quaresma.

É um take lateral sobre o Kalilas.

Na face da área, não é?

Exatamente, perto da área, mas na zona lateral, como disseste, na face da área, e portanto corta uma jogada claramente de perigo, além do take em si ser um bocadinho durinho, portanto não é negligente o cartão amarelo bem mostrado.

Entretanto, minuto 70, golo anulado pelo VAR fora de jogo.

Exatamente. Foi o Debast que faz o cruzamento ou que faz o bate o livre e quem encosta a bola para dentro da baliza é o Diomande. O Diomande está adiantado 13 centímetros em relação ao penúltimo adversário. Só relembrar dois aspetos técnicos, o momento em que a bola é batida e para a lei, a página 99 da lei 11, que é a lei do fora de jogo, diz que é o primeiro momento de contacto. Portanto, a partir do momento que o Debast toca na bola, é esse momento que conta para parar a jogada, para tentar perceber se o Diomande está em fora de jogo ou não. E o Diomande tem o braço esticado, assim como o adversário que está a fazer a marcação também tem o braço esticado. Eu relembro que para a análise fora de jogo contam todas as partes dos jogadores, em relação ao jogador que está a atacar, neste caso ao penúltimo adversário, o jogador que está a defender, menos o braço. E, portanto, será o ombro, será a cabeça, será o pé, será o joelho, é isso que conta. Os braços não contam para a análise fora de jogo. De qualquer maneira, com a repetição, fica-se logo com a ideia que o Diomande estaria ligeiramente adiantado e depois o sistema de futebol confirma 13 centímetros de adiantamento e, portanto, golo bem anulado, que o árbitro assistente deu como válido e é o VAR que acaba por ver que há o fora de jogo.

Amarelo, já numa reta final, a oito minutos dos 90, amarelo para Morten Hjulmand.

Protestos.

Entretanto, amarelo para Luís Rocha aos 83.

É uma jogada em que corta um ataque prometedor à entrada da área sobre o Gyokeres, já num pontapé por trás, e por isso livre direto e cartão amarelo, sobretudo por cortar essa jogada de perigo.

O árbitro Cláudio Pereira apitou e a coisa correu mal.

Descontrolou.

Exatamente, deu para o torto. Há ali um vermelho para Harder, que nem é bem explícito na imagem do VAR.

Exato. Que era o Gonçalo Inácio.

Exatamente. E depois Luís Rocha, que também viu aqui um cartão vermelho.

Basicamente para dizer o seguinte: na última jogada do jogo, o Harder tem uma entrada um pouquinho mais dura sobre o Luís Rocha e automaticamente o árbitro termina o jogo. E o Luís Rocha vai tirar de força em relação ao Harder, quase que lhe aperta meio o pescoço, etc. Depois houve uma grande confusão e normalmente o que está escrito e que é dito aos árbitros, e está mesmo escrito, é sempre que houver confrontações no sentido de haver muitos jogadores envolvidos nesses confrontos, aqueles jogadores que iniciaram a ação, no mínimo, têm que ser penalizados com cartão amarelo. Ou seja, quando é um jogador só com outro, um encosta para lá, um empurra, o árbitro pode gerir sem cartão amarelo, se assim entender, se vir que dá para gerir. Agora, a partir do momento que um jogador encosta ao outro, empurra o outro e a partir daí gera-se o chamado agrupamento de jogadores de ambas as equipas, pelo menos esses jogadores que iniciam levam amarelo. Agora, o árbitro entendeu que há muito mais do que isso para mostrar cartão vermelho. E não só mostrou cartão vermelho a esses dois jogadores, e vamos esperar pelo relatório para percebermos o que ele vai escrever especificamente, se é por gestos, se é por atitudes, se é por palavras, um em relação ao outro. Há mais cartões vermelhos, pelo menos do que estão no banco, mas para nós aquilo que nos importa são os jogadores, porque Luís Rocha e Harder, pelo menos um jogo ficam de fora e será o próximo.

Nota final para Cláudio Pereira.

Vou dar nota negativa, vou dar nota 4, porque não obstante ter havido aqui também boas decisões do VAR na perspetiva de anular o golo do Sporting, do golo legal do Sporting também, que foi um momento importante e de uma maneira geral, ter tido aqui algumas boas decisões, tem na parte disciplinar, que acaba por perder importância relativamente ao caso do jogo, aqueles cartões amarelos que o Diomande devia ter visto, aquele do Daniel Borges que devia ter visto cartão amarelo mais cedo, três minutos antes, mas independentemente disso, eu penso que este jogo fica claramente marcado por aquilo que é o caso do jogo. Nós não sabemos quem ganha nem quem perde, porque um pênalti para já não é gol e de um pênalti aos 11 minutos significa que ainda há muito jogo pela frente, mas é um lance importante, é um lance relevante. Ainda por cima, a equipa que neste caso foi, eu gosto de pôr entre aspas, prejudicada, porque os árbitros não prejudicam de propósito. Prejudicada no sentido que realmente ficou um pênalti para assinalar a favor do Santa Clara, acaba por perder o jogo e portanto tem mais impacto ainda se fosse a equipa que ganha e que não lhe fosse dado esse pontapé de pênalti. Por isso eu vou dar nota negativa, nota 4, como faço normalmente nestas bitolas. É pena, porque realmente é um lance que marca o jogo, sobretudo num jogo de 1 a 0, e por tudo aquilo que já foi dito aqui também, e que tu disseste logo no princípio, não havia necessidade desta nomeação, porque se fosse outro árbitro a cometer este erro, hoje e amanhã e nos próximos dias, todo mundo iria falar apenas no erro, e o apenas entre aspas, no erro que era cometido. Assim, estão a fazer mais do que isso. Estão a dizer porque o árbitro na primeira volta não marcou dois pênaltis a favor do Sporting, agora não marcou um contra o Sporting e portanto fez a compensação. Acabam por pôr muito em xeque aquilo que é a própria credibilidade do árbitro, da arbitragem, quando aqui o que está são dois jogos em que este árbitro não esteve bem, cometeu erros em ambos os jogos e também não foi auxiliado em ambos os jogos pela videoarbitragem. Portanto, é uma pena. Esta nomeação não devia ter acontecido. Já o tinha dito há dois dias atrás ou há três, já no "Campeão", quando soube a nomeação e, portanto, não estou a dizer agora como forma de reação. O Conselho de Arbitragem é novo, tenho toda a confiança neste Conselho de Arbitragem. São bons os homens que lá estão neste momento à frente do Conselho de Arbitragem, mas também estão numa fase de aprendizagem e espero que isto também sirva para terem um bocadinho de cuidado e atenção para estas situações. Não é por mais nada, é até pela própria proteção do árbitro. Não havia necessidade disto. Nota negativa, nota 4 para esta arbitragem.

Nota 4 dada pelo Pedro Henriques, sem falta que vai ficar também disponível através de podcast.