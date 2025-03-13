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Pedro Henriques, Sem Falta, também disponível através de podcast da Rádio Observador. O árbitro é exatamente Serdar Gözübüyük, um árbitro que já tinha passado aqui também por Portugal para um Benfica-Atlético de Madrid, com uma boa vitória portuguesa.

4 a 0.

4 a 0. Muito boa noite, bem-vindo.

Vamos lá então fazer o Sem Falta.

Sem Falta. Agora começar logo com o primeiro gol. Aos cinco minutos, o gol é todo legal do Betis.

Sim, aqui a questão era se o Makengo, quando a bola é metida em profundidade e que vai ganhar a bola o Brajković, que é quem está a fazer a marcação, se estaria ou não em posição irregular, em posição de fora de jogo. Foi muito no limite, depois com a repetição percebemos que saiu de posição correta e, portanto, não houve fora de jogo, e portanto, gol legal.

Entretanto, 16 minutos, há aqui uma queda de Jesús na área, sem penalti.

Sim, é um lance em que o Embaló está envolvido na área do Vitória. O jogador do Betis ficou a pedir uma eventual falta ali mesmo coladinho já à linha de baliza, mas depois percebemos que há contactos, é certo, mas não há empurrões, nem cargas, pelo menos cargas incorretas. Portanto, foi aquela disputa de bola em driebles, tudo normal, sem penalti.

Ainda nesta primeira parte, e foi uma primeira parte que tem aqui ainda três lances até ao minuto 46. Amarelo para Altimira, minuto 41.

Sim, é aquelas situações dos agarrões evidentes, ostensivos. Sabemos que o agarrar é um complemento incorreto em título desportivo, sobretudo quando depois passa ali aquelas situações em que os jogadores vão a fugir, tipo as transições ofensivas, cortam normalmente jogadas em contra-ataque ou saídas rápidas, foi o caso, e esta infração foi punida, e bem, com cartão amarelo.

Minuto 43, amarelo também para o Omar Embaló.

Sim, também aqui por agarrar. Neste caso foi sobre o Pablo Fornals, um agarrão também, dentro da mesma linha do anterior. Portanto, dois agarrões, dois cartões amarelos parecidos, porque foi a utilização dos braços e das mãos, os tais complementos incorretos, em qualquer situação, mas sobretudo quando há estas transições e que os jogadores vão a fugir, chamadas faltas úteis. Foram os dois muito parecidos.

Final da primeira parte. Embrolhou-se o Diego Llorente, o central, e também o Nélson Oliveira, cartão amarelo para cada um deles.

É assim, eu vou dizer o seguinte: é lógico que o árbitro, depois de haver um conflito, tem sempre do lado dele a possibilidade, e tem razão sempre com isso, ou pelo menos tem uma razão justificável para mostrar cartões amarelos, porque os jogadores acabam por se envolver, e portanto, aqueles que se mais evidenciam ou aqueles que normalmente potenciam essas situações devem ser advertidos. Na prática e na realidade, o árbitro se cá teria sido mais proativo e a este nível, podia ter evitado isto. Repara que o Diego Llorente faz falta sobre o Nélson Oliveira. Ou seja, está a marcá-lo nas costas, não é sequer uma jogada de perigo, acaba por derrubá-lo sim, mas não é uma entrada, ele está coladinho, está a fazer a marcação, derruba. Livre direto era suficiente. E depois o Nélson, quando se levanta, porque o Diego ficou ali no chão a queixar-se da cabeça como se tivesse levado uma patada no movimento, mas depois nós até comentamos aqui, quando vemos a repetição, é um toquezinho de nada. Até parece que ele está com cuidado na tentativa de não aleijar, vamos dizer assim. E por isso, eu diria que a este nível da Europa, eu acho que este tipo de lances, não obstante o árbitro ter sempre a possibilidade de ter razão por causa de mostrar o respectivo cartão amarelo, porque há sempre aquela sururu, eu acho que podia ter evitado estes dois amarelos.

Ora, segunda parte. A segunda parte começa exatamente com um amarelo. É logo para o Diogo Silva aos 49 minutos.

Uma vez mais, agora sobre o Diego Llorente, para dizer o seguinte: é a chamada transição, uma vez mais, saída em contra-ataque, falta útil, só que agora não foi agarrar, foi arrastar. E por isso o cartão amarelo aqui foi bem exibido.

Minuto 56, outro amarelo para Luís Ferreira, o técnico do Vitória.

É lógico que um treinador, como qualquer elemento do banco, pode ser advertido ou expulso. Expulso, se realmente o comportamento for demasiado evidente, injurioso, ofensivo ou grosseiro, advertido se for só um complemento desportivo incorreto. Eu acho que a este nível, eu já quando era árbitro tinha muita dificuldade. Ou vou ao banco, porque neste momento alguém me diz alguma coisa para expulsar alguém, porque realmente o comportamento é fora de controle e portanto, para vermelho. Agora ir ao banco para um treinador só para mostrar um cartão amarelo, ou seja, neste patamar, a este nível, não estou a dizer que o árbitro não tenha razão, de certeza que vai escrever ali que protestou, enfim, alguns gestos, etc. Portanto, a razão estará sempre do lado dele. Acho é que não deveria ir ao banco só por causa de uma questão de um cartão amarelo. Acho que é muito curtinho, muito pouco, sobretudo a este patamar, a este nível.

Apenas para abrir aqui umas aspas, para dizer que o Mourinho foi eliminado na marcação de penaltis. Acabou agora mesmo. Atiraram a bola lá para a bancada do jogador do Fenerbahçe.

E eu acho que ele vai à conferência de imprensa dar uns bicadinhos na arbitragem.

Não vi aos.

No prolongamento, há ali um pontapé num jogador do Fenerbahçe, três ou quatro minutos de acabar o prolongamento, que no meu entender até era penalti e fizeram muitos gestos. Aliás, o Mourinho foi advertido por causa disso, porque fez o gesto do VAR para ir ao VAR. Vamos lá ver o que isso vai dar.

Voltando novamente a este encontro, já na reta final, Ezazul cai na área sem penalti. Não, há aqui um cartão amarelo para o João Mendes. Minuto 70, exatamente.

Sim, sem interesse em jogar a bola, acaba por derrubar o António, o número sete, quando ele mete a bola para um lado e vai tentar fugir pela linha lateral e é derrubado. E aqui, como não há interesse em jogar a bola e estica o braço, portanto, vem o cartão amarelo.

Agora sim, Ezazul, minuto 72. Cai na área, não há penalti.

Sim, também uma vez mais com o Brajković, no meu ponto de vista, sem penalti. Aliás, ele tenta passar entre dois jogadores do Vitória, sendo que aquele que podia eventualmente ter feito falta, que não fez, foi o Brajković. Acaba por cair, fica a protestar no sentido de querer cartão amarelo, mas não há qualquer infração.

Finalmente, o último lance de análise é o amarelo para o Maga. Minuto 77.

Um toque, também uma vez mais com o Diego Llorente, em que depois na repetição também falámos aqui, vimos que estava à espera da repetição, quando vê a repetição, porque em teoria era uma entrada fora de tempo, porque a bola já não estava lá, mas depois percebe-se que realmente há ali um toque de pé com pé, quase que pontapé um ao outro e era suficiente. Aliás, não havia motivo para cartão amarelo e portanto, no meu ponto de vista, este também foi mal mostrado.

Então falta a nota final para Serdar Gözübüyük, o árbitro dos Países Baixos de 39 anos de idade.

Eu vou dar nota seis, que é positivo, mas repare, é um jogo em que tens um resultado de 4x0. De alguma maneira percebia-se que o Betis estava com alguma superioridade, portanto o jogo acabou por ter menos intensidade, menos disputa de lance, para aquilo que poderia eventualmente esperar-se. E percebemos isso relativamente cedo. Aliás, o primeiro golo é logo aos cinco minutos, foi tudo muito rápido e muito cedo e percebia-se que havia esse controlo. Portanto, é um jogo que com 4x0, que o resultado começa a ser feito e depois de repente olhamos para a estatística e vemos 34 faltas, estamos a falar de um campeonato internacional, e oito cartões amarelos. E se quisermos somar o cartão amarelo ao banco, ainda temos mais um. Portanto, não joga uma coisa com a outra, no meu ponto de vista, demasiadas faltas, demasiados cartões amarelos, alguns deles referenciámos aqui que acho que podiam ter sido evitáveis. Agora, na realidade, não há nenhum erro grave, não há nenhum cartão vermelho por mostrar, não há nenhum pênalti mal assinalado ou assinalado de forma incorreta, ou o que quer que seja. Ou seja, naquilo que é o essencial para a arbitragem, foi positiva a exibição. Mas pede-se mais a um árbitro deste patamar e daí eu não dar uma nota mais alta do que o seis. De qualquer maneira, é uma arbitragem positiva e o resultado tem a ver única e exclusivamente com aquilo que as equipas fizeram dentro de campo e não com situações de eventuais erros de árbitros.

Nota seis atribuída então pelo Pedro Henriques a Serdar Gözübüyük, o árbitro que apitou a derrota do Vitória em casa com os espanhóis do Betis de Sevilha por quatro bolas a zero. Fica também disponível através da podcast da Rádio Observador. Pedro, até à próxima.

Até sábado. Temos duplo confronto, às 18h e às 20h30, joga o Porto, joga o Sporting, portanto temos muita coisa para fazer.

Muito bem. Fica aqui então essa nota, o regresso da Liga Portuguesa já no próximo fim de semana, sábado. Pedro, um grande abraço.

Um abraço, obrigado.