Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É a última sessão antes do Natal. Está dado o apito inicial de mais um Sem Falta, desta feita para analisar o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Miguel Nogueira no encontro entre Vitória Sport Clube e Sporting Clube de Portugal. Vitória dos Leões por quatro bolas a uma, mas agora o que nos interessa, Pedro Henriques, é o trabalho da equipa de arbitragem. Bem-vindo.

Boa noite.

Vamos começar logo ao minuto seis. Pediam os homens do Vitória Sport Clube um pênalti na área do Sporting por alegada mão de Ioannidis. Pedro, vou deixar-te explicar.

Sim, há braço/cotovelo, mas é fora da área e, portanto, logo aí não podia ser apontado para pênalti. Além disso, a bola, que é cruzada, o Fotio Ioannidis receciona a bola com a coxa direita e ela sobe 30, 40 centímetros, se calhar nem isso, e vai bater no seu cotovelo esquerdo. Por ser ressalto, por vir do próprio corpo, por ser bola inesperada, nunca seria falta, mas mesmo que alguém pudesse olhar para isto como cotovelo, neste caso braço, seria sempre fora da área e nunca seria para apontar pênalti. Mas a decisão foi correta, tudo certo.

Temos depois, ao minuto 21, mais uma reclamação desta feita na área do Vitória Sport Clube. Pediam pênalti os homens do Sporting depois de um lance atribulado de Maxi Araújo, que foi a contornar vários defesas até cair no chão.

Certo. Sim, para mim sem pênalti. É o Maxi Araújo, por isso é que depois, muitas vezes, aquilo que eu digo no direto é relativamente simples. A descrição vem depois normalmente no Sem Falta, porque tenho tempo de ver com pormenores. E qual é o pormenor aqui? Mantenho, obviamente, a opinião de não haver pênalti, isso é evidente, mas é que o Maxi Araújo primeiro acerta na canela e no calcanhar do Maga. Portanto, digamos que o Maxi Araújo desequilibra-se no choque/contato com o Maga, que ele, Maxi Araújo, provoca. E depois vai, em desequilíbrio, chegar com o Tiago Baleeiro, que não fez qualquer infração, que não rasteirou, não carregou, não fez obstrução, portanto, tudo certo. Mais importante, não havia motivo para apontar pênalti.

E ao minuto 30, nove minutos depois, há outro lance na área do Vitória, onde pediam pênalti sobre Ioannidis, homens do Sporting. Resta saber se com razão ou sem ela.

É aquele lance em que o Luís Soares está a bater o livre, é um pontapé livre a favor do Sporting. Estes dois jogadores que vão estar envolvidos, que é o João Mendes e o Fotio Ioannidis, não estão a disputar a bola, mas isso não importa, desde que a bola esteja em jogo, é isso que conta. Estando em jogo, se houver infração, é para assinalar. É lógico que o Fotio Ioannidis e o João Mendes já estavam empenhados um em relação ao outro naquela luta sistemática de braços. O Ioannidis, no momento inicial, tal como os João Mendes estão, o Ioannidis com o braço direito e os João Mendes também com o braço direito, estão a dar aquelas palmadas do "tira daqui, empurra", etc. Mas aquilo que depois se torna evidente é que todo o momento final do lance em que o Ioannidis está com o braço direito esticado, mas já não está a agarrar ou a puxar o João Mendes, e o João Mendes com ambas as mãos acaba por agarrar e puxar e derrubar o avançado grego. Não é um lance fácil, porque muito provavelmente para o Tiago Martins, vídeo-árbitro, conta muito aquele início da ação em que ele vai considerar, para não ter feito a sua intervenção, que eventualmente ambos jogadores vão fazer falta, e portanto, utilização de braços mútuos por ambos os jogadores, e deixa morrer a jogada, não dando como pontapé de pênalti, mas para mim, e visto em movimento normal, portanto, sem estar com as câmaras lentas, é tão claro e tão evidente o agarrar e o puxar a duas mãos, que o árbitro não tem hipótese de ver, que percebendo a não intervenção do VAR, eu, que não tenho qualquer tipo de protocolo e que estou a olhar para os lances e posso não estar à procura só do que é claro e óbvio, que eu vou dar uma decisão incorreta, porque para mim ficou um pontapé de pênalti para assinalar.

Fica essa nota ao minuto 30 na área do Vitória Sport Clube, a envolver o avançado do Sporting, Ioannidis. Temos depois, na tua opinião, um amarelo que ficou por mostrar desta feita do Sporting, Eduardo Quaresma, ao minuto 45, mais três da primeira parte.

Sim, é aquele lance que eu no direto tinha dado como bem a infração. Faltavam ali um pouquinho mais de imagens para tentar perceber se haveria motivo para cartão amarelo ou não, porque depois as repetições foram muito fechadas, em plano fechado, e às vezes é importante também ver em plano aberto para tentar perceber, por exemplo, o local da falta e toda a ação do início. E o Quaresma acaba por fazer uma coisa que se chama centrada fora de tempo, ou seja, quando lá chega, já não está o adversário e acaba por varrer. Ao esticar o seu pé esquerdo, acaba por derrubar e varrer.

E perdemos contigo momentaneamente, mas já estás de regresso, Pedro.

Sim, para além do livre direto que o árbitro assinalou muito bem, faltou o cartão amarelo ao Quaresma.

E temos já na segunda parte, ao minuto 58, um amarelo mostrado ao jogador do Sporting, Maxi Araújo. Na tua opinião, Pedro, bem mostrado.

Sim, é aquela situação típica que tem-se visto várias vezes, dos jogadores que abrem os braços sem qualquer necessidade de o fazer e acertam de forma deliberada na cara dos seus adversários ou na cabeça, ou etc. E aqui foi o que aconteceu, era uma disputa com o Tello Marquês, eles já estavam um bocadinho carregados do que vinha por trás, havia ali um antecedente, e o Maxi Araújo ao esticar o seu braço direito, acaba por acertar com a mão na cara do Tello Marquês e portanto, cartão amarelo que foi bem mostrado, aliás.

Temos depois, Pedro, ao minuto 62, cartão amarelo para João Mendes, também do Vitória Sport Clube.

Sim, é um lance em que é o cartão amarelo e este cartão amarelo tem também uma situação importante, que é o que vai originar depois um gol. E portanto, primeiro, há falta Eu estou a dizer isso porque foi aquela história do pontapé de canto do Sporting e no outro dia com o Benfica também de um livre que não era livre e por isso gosto sempre de realçar. É o agarrar por trás o trincão, comportamento antidesportivo. E depois deste livre, obviamente vai resultar num golo do Sporting e por isso a decisão correta, quer no plano disciplinar, quer no plano técnico.

Temos depois, Pedro, ao minuto 63, o terceiro golo do Sporting. Grande confusão na área, muitos jogadores envolvidos. A linha de fora de jogo aqui funcionou bem?

Funcionou. No início da jogada, a questão do Yoann Wahi no corredor direito que não está em fora de jogo e depois, sobretudo, na conclusão, porque o remate é do Luís Suárez, o guarda-redes vai defender e a bola vai sobrar para o Max Ceruz, que faz a recarga. E aqui a importância é tentar perceber qual é a posição do Max Ceruz quando o seu colega, o Suárez, está a rematar. E quando o Suárez está a rematar, o Max Ceruz está atrás da linha da bola e um jogador atrás da linha da bola nunca está em fora de jogo. Portanto, todo o lance do golo do Sporting é correto, sem fora de jogo.

Ao minuto 76, novo cartão amarelo, desta feita para Eduardo Quaresma. Aos 76 minutos, recordo, Pedro, que tens um lance analisado na primeira parte em que provavelmente o jogador podia ter visto já um primeiro amarelo.

Sim, mas se um jogador já tem amarelo e depois faz uma falta para segundo amarelo e o árbitro não mostra, isso claramente tem impacto. Aqui é diferente, é um jogador que não tem amarelo e, porventura, se tivesse, não teria a mesma atitude ou o mesmo comportamento. Ele perdeu a bola e depois de perder a bola vai agarrar de forma evidente, ostensiva ou persistente, como queira, o Nélson Oliveira. Portanto, este é um comportamento antidesportivo, tudo o que é estes agarrões normalmente são punidos com cartão amarelo e foi o caso.

Temos depois, aos minutos 84, novo amarelo, desta feita para um homem do Vitória, foi para Blanco.

Exatamente. Fábio Blanco, que claramente se projeta no solo, a tentar ganhar um penálti, portanto, por simulação na área do Sporting. O Morton realmente faz ali um tackle, mas encolhe-se e nem de perto nem de longe toca no jogador Fábio Blanco e ele projeta-se claramente para o solo. As imagens com a câmera por trás da baliza são muito claras e portanto, cartão amarelo por simulação.

E depois de uma piscina numa área, temos, creio, Pedro, uma piscina na outra, também amarelo para Salvador Blópá do Sporting, também por simulação.

Exato. Eu vou dar como boa decisão, porque o árbitro também considera aqui que o jogador projetou-se para o solo na tentativa também de ganhar o penálti. Este tem um contorno diferente, é que no anterior não houve contacto e aqui há um contacto com o seu adversário. Mas eu entendo que o árbitro, depois de ter mostrado aquele cartão amarelo, considera que sim, há contacto, mas o Salvador Blópá não cai logo nesse contacto e dá dois passos e depois projeta-se para o solo. Portanto, em movimento normal, fica realmente essa ideia do Blópá tentar tirar partido daquele contacto sem falta e, por isso, também se enquadra na simulação.

E ao minuto 87, um dos lances que será também fundamental depois para a nota final e para a avaliação da equipa de arbitragem. Pedro, temos um vermelho para Nélson Oliveira, avançado do Vitória Sport Clube, que na tua opinião, creio, poderá ter sido exagerado.

Sim, eu reconheço que é um lance difícil. É um lance difícil porque realmente há o pisão, o árbitro em ângulo aberto, percebe que o Gonçalo Inácio já está no chão, percebe que realmente há ali um pisão no pé, o árbitro se calhar até entende que é mais acima no tornozelo e considera que isso pode, de alguma maneira, pôr em risco a segurança e integridade física do adversário. Aquilo que determina o pôr em risco a segurança e integridade física do adversário, a consequência às vezes também é importante. Se realmente o jogador se queixa muito ou se queixa pouco, tem muito a ver com se vem de longe, se projeta-se, há muita impetuosidade, o local do contacto, quando eu digo contacto, neste caso do pisão. Para já, o Gonçalo Inácio está já deitado no chão, o pé está sustentado pelo relvado. Não é uma entrada claramente ao tornozelo ou ao meio da perna, que aí sim, no meu ponto de vista, punha claramente a segurança e integridade física. E o Nélson Oliveira tem esta questão que é pisa e raspa e coloca o pé mais à frente. Portanto, não é, no meu ponto de vista, aquela situação bem acentuada de entrada de longe, fora de tempo, com impetuosidade. É um pisão, pisa, raspa, solta, acaba por pousar o pé mais à frente. Acho que é mais a negligência, que diz que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, que propriamente a chamada conduta violenta ou, neste caso, disputa de bola, seria falta grosseira, ou aquilo que é muitas vezes a utilização da expressão de pôr em risco a segurança e integridade física do adversário, porque eu acho que falta aqui mais qualquer coisa no sentido da tal intensidade e impetuosidade. Há um pisão que é em movimento normal, e por isso é que é importante. Claro que em câmera lenta pode parecer plasticamente mais feio por estar lá o pé, mas em movimento normal, e por isso também estas questões da intensidade, da impetuosidade, da velocidade, é importante ver o lance e ver em velocidade normal para se perceber que é demasiado rápido o pisão e o tirar e o pousar mais à frente do pé. Portanto, fico com a clara sensação de que este pisão era insuficiente para entrar na conduta violenta ou para entrar naquilo que podia ser até disputa de bola ou falta grosseira. Parece mais negligência e por isso vou dar como não correta esta decisão.

Errado o árbitro da partida, na opinião do Pedro Henriques, ao expulsar ao minuto 87, com vermelho direto, Nelson Oliveira, na altura capitão da equipa do Vitória Sport Clube. Ao minuto 89 tínhamos amarelos, temos, aliás, Pedro, amarelos para Yulman e Fresneda, que são aqueles que caem na categoria dos desnecessários.

Exatamente, aos cumprimentos inconvenientes e desportivos. Eu aqui dou sempre como boa a decisão dos árbitros, a não ser que as imagens provem claramente o contrário. O jogo está interrompido, tem a ver com a situação do cartão vermelho que tinha sido mostrado e portanto há ali muitos nervos à flor da pele e parece-me que há ali realmente uns empurrões Com certeza algumas bocas, protestos pelo meio daquilo tudo e, portanto, eu vou dar sempre como boa decisão, enquadrando isto no comportamento antidesportivo e que o árbitro, melhor do que qualquer um de nós, porque está lá dentro, está a ouvir e está a sentir, acaba por ter a decisão correta.

Ao minuto 95, Pedro, tivemos mais uma vez a reclamação de um eventual pênalti por parte do Sporting na área do Vitória, desta vez com Ricardo Mangas. Resta saber se havia motivos para a grande penalidade.

Para mim, não. O Ricardo Mangas realmente vai na frente e ganhou vantagem em relação ao Tiago Balieiro em termos posicionais, mas o jogador leonino tem o braço direito para trás, o jogador vitoriano tem o braço esquerdo para frente. Há contacto mútuo a nível de braços, mas a questão era se realmente o jogador vitoriano se empurrou ou se tinha feito qualquer agarrão. Não, é um contacto mútuo de braços, que é o normal, que é os jogadores tentarem posicionar-se e controlar a posição do corpo do adversário e, portanto, há aquela tendência de colocar braço um no outro, mas não há infração, nomeadamente Tiago Balieiro e, portanto, não obstante, depois o Mangas ter caído, que também não protestou, e depois até houve ali uma atitude bastante fair play entre os dois jogadores, eu vou dar como boa decisão sem qualquer motivo para pontapé de pênalti.

Pedro, o último lance antes do Natal, antes também da última nota antes do Natal, isto agora é tudo antes do Natal, resta saber. Isto vai rimar até. Amarelo para Abascal. Bem mostrado?

Sim, é aquela situação em que ele passa para o Alisson e dá com a mão na cara. Não há agressão, não há conduta violenta. É um comportamento antidesportivo e, acima de tudo, sem bola, passa pelo Alisson, deixa a mão na cara de propósito, é um comportamento antidesportivo e bem punido de cartão amarelo.

Resta saber, Pedro Henriques, que nota merece Miguel Nogueira no fecho desta 15ª jornada aqui no "Sem Falta".

O Miguel Nogueira é, para mim, um dos grandes valores da arbitragem e num jogo de grau de dificuldade elevado, aquilo que é olhar para o jogo, sem olhar caso a caso, faz sempre uma arbitragem globalmente boa, positiva, porque ele normalmente é assertivo. Depois é aquela questão dos pormenores e temos dois lances, desculpem a expressão, tramados, porque são dois lances que eu reconheço que há interpretação. O pontapé de pênalti, que é um lance claramente de interpretação. De certeza que há quem olhe para aquilo como braços mútuos, há quem olhe como eu, que o mais importante foi realmente o puxão do João Mendes no Ioannidis, para pênalti, e também o pisão, que toda a gente viu que é um pisão e realmente pisa a zona do pé, um bocadinho acima, se calhar, para outros. Mas o tornozelo, há quem vá considerar que realmente a entrada é muito dura e, portanto, aceita o vermelho, há como eu, que acha que é exagerado e que a negligência serve para justificar, portanto, o tal não ter em conta o perigo e as consequências do ato e ser exagerado o cartão vermelho. De qualquer maneira, porque penalizei nestes dois lances e porque tenho a opinião contrária, sem protocolo, portanto, sem estar nessa obrigação de protocolo, eu vou dar nota quatro, porque não tem qualquer impacto no resultado, mas são dois erros que acabam por ocorrer, na minha opinião, um pênalti e um cartão vermelho, pênalti por assinalar e cartão vermelho mal mostrado e por isso vou dar nota quatro, mas com esta ressalva que realmente temos um árbitro de qualidade e, sobretudo, que isto não teve impacto no resultado. Ou seja, mesmo erros, não têm impacto no resultado.

Pedro Henriques, está feito e entregue mais um "Sem Falta". Miguel Nogueira com nota quatro depois desta derrota do Vitória em casa frente ao Sporting por quatro bolas uma. Pedro Henriques, um feliz Natal e um grande abraço.

Obrigado, um abraço. Obrigado.