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Rosto da contestação que sacudiu Moçambique durante mais de três meses, no final de 2024, com entre 400 a 600 mortes. O número varia consoante as fontes das organizações não governamentais e pelo menos 2 mil detidos, creio. O ex-candidato presidencial moçambicano esteve agora num périplo pela Europa. Começou e terminou em Portugal. Hoje é o seu último dia em Lisboa?

Obrigado, Dulce, pelo convite, ao Observador também. É hoje é penúltimo. Eu estou aqui até sexta-feira.

Penúltimo dia em Lisboa. Bem-vindo à Rádio Observador. Venâncio Mondlane, a partir deste momento está sob escuta. Em Portugal, encontrou-se com vários partidos: Iniciativa Liberal, PSD, CDS e o Chega. Por que se reuniu com André Ventura, que no quadro da discussão dos pedidos de desculpa ou devolução de bens às ex-colônias, disse que se houvesse devolução de bens, então também se deveria exigir a devolução dos investimentos feitos por Portugal em infraestruturas como estradas, hospitais, escolas, esquecendo que isso foi feito com trabalho forçado de moçambicanos.

Muito bem. Olha, em relação a essa matéria, eu vou dizer o seguinte, Dulce. Os portugueses da atualidade não são culpados, de forma nenhuma, pelos pecados dos seus antepassados. E isto tem que ser válido pra ambas geografias. Então, cá por mim, este debate não é prioritário naquilo que representa os eixos do que eu acredito que deve ser a política externa, tanto de Moçambique como de Portugal.

Mas encontra-se com um partido que ignora que estas infraestruturas foram feitas por moçambicanos.

Sim, mas olha, Dulce, em relação a essa matéria. A forma como é abordada a questão do Chega, já por si, se parte do princípio que o Chega tem uma visão ditatorial, pouco tolerante. A forma como se levanta o Chega me parece muito preconceituosa. E por quê? Por uma razão muito simples: a questão da abordagem ideológica, que é um assunto sério aqui em Portugal, não é exatamente a minha prioridade, porque nós, e vai ver os partidos que eu visitei, não só em Portugal como na Alemanha. Eu visitei desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Por exemplo, uma coisa que não é me questionada, por que eu, quando fui à Alemanha, fui visitar e tive um encontro extremamente cordial e proveitoso com o Die Linke, que é a extrema-esquerda na Alemanha. E não só estive com o Die Linke, que é da extrema-esquerda, também estive com a fundação da Die Linke, que é a Fundação Rosa Luxemburgo, que é o repositório de todos aqueles valores do comunismo, que hoje ninguém tem pudor pra falar sobre isso. Portanto, a questão que está sendo colocada em relação ao Chega e tentar, a partir dessa forma, questionar por que razão falei com o Chega, é totalmente, se me permitires o termo, não quero ofender a ninguém, não é uma pergunta propriamente objetiva, imparcial e, digamos assim, profissional. É sempre resultado de algum preconceito. Infelizmente.

Neste caso, é uma questão de preconceito. O Chega tem tomado posições em relação a Moçambique, em relação à história portuguesa em Moçambique, que omite alguns aspectos relevantes para os próprios moçambicanos.

Olha, Dulce.

É nesse sentido.

Sim, Dulce. Simples, Dulce. É assim: eu, neste momento, e esta que é exatamente a visão que eu tenho da política externa moçambicana, há aspectos que a esquerda, para mim, eu me identifico com elas. Por exemplo, a questão do direito das minorias, o direito das mulheres, o direito dos desfavorecidos. Por exemplo, eu identifico-me plenamente com aquilo que a esquerda acredita. Em relação a Ventura, por exemplo, a questão do resgate dos valores patrióticos, os valores da família e até, em certa medida, a partilha dos valores da nossa crença de fé. E acabamos, por esta via, quando nós vamos lidando com os vários partidos, os vários matizes, nós vamos buscar em cada uma delas o que é que constitui uma interseção de valores com o que nós temos. Portanto, eu não fui ao Chega pra ir buscar do Chega aquilo que devia de Moçambique a Portugal. Eu fui ao Chega pra buscar do Chega aquilo que pode unir Moçambique a Portugal e aquilo que pode reforçar a imagem dos moçambicanos. E uma das coisas que eu acredito é que Moçambique precisa de um resgate do sentimento pátrio, do sentimento de identidade com a nossa pátria, e pensar no futuro. Há um problema relativamente à questão das ideologias. Eu estou aqui em Portugal, na Europa, como africano. Então eu peço também que não me imponham as crespações ideológicas da Europa. Portanto, me deem a oportunidade de fazer um novo debate, que são as ideologias do futuro. Essas ideologias todas que nós temos aqui, elas são do século passado. Então eu quero uma oportunidade pra nós fazermos uma reconfiguração das ideologias do futuro. E nessas ideologias do futuro, vamos ver que, afinal de contas, o que nós achamos que existem pontos de divergência absolutos entre as correntes atuais. Nas ideologias do futuro, podemos ver que elas são muito mais convergentes do que o que nós pensamos.

É verdade que em Portugal se reuniu apenas com partidos do quadrante da direita, não é? E é verdade que na Alemanha esteve com o Die Linke, a esquerda. Por isso, o que me está a dizer é que não há fronteiras ideológicas na sua luta política. Mas em Portugal, os partidos da esquerda não se quiseram reunir consigo ou o Venâncio Mondlane não se quis reunir com eles?

Não, e nós, ainda bem que me fez essa pergunta, Dulce. Nós enviamos ofícios pra todos os partidos. Infelizmente, alguns partidos, por exemplo, o CDS, estava com problemas de agenda Teve a amabilidade de nos enviar uma carta a dizer que não podia confirmar a data da agenda, mas pelo menos acusou receção. Infelizmente, a esquerda nem sequer acusou a receção das nossas cartas. Portanto, esse problema já não é do Venâncio. Esse é um problema que a própria esquerda provavelmente possa dar uma explicação com maior propriedade, por que não aceitaram receber-nos. Inclusivamente, o presidente da República também recebeu um ofício para, até este momento, não sei se até amanhã, que é o último dia que eu estou cá, não sei se ele responde, mas é realmente uma questão preocupante.

Ia lhe perguntar exatamente isso. Esteve com os partidos, mas não esteve nem com o governo, nem com a presidência da República. Ia lhe perguntar, aliás, se a sua zanga com o ministro dos Negócios Estrangeiros português se mantém.

Não, de forma nenhuma. Eu até aproveito partilhar aqui que eu estive em contato com o chefe do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros. Estávamos hoje a falar, porque me parece que o ministro está em Bruxelas. E estávamos a tentar concertar posições, porque ele só estaria disponível na segunda-feira. Infelizmente, na segunda já não poderei, mas muito provavelmente pra semana eu vou ter um encontro com ele. Essa foi a minha proposta, um encontro virtual com o ministro dos Negócios Estrangeiros. E a forma como o chefe do gabinete comunicou-me com amabilidade, respeito mútuo, me parece que também ele já não tem nenhuma espécie de ressentimento relativamente à situação que tivemos no passado. Portanto, isso está ultrapassado. Mas, Dulce, tu me permitires uma coisa. A razão Alemanha, queria dar-te aqui um dado muito interessante. Eu estive com um partido que tem uma componente de fé cristã, que é o CDU, que é um partido de centro-direita, mas também estive com o partido Social Democrata, que é centro-esquerda, veja só. Mas também estive com o partido Liberal, que é o centro. Portanto, eu estive na Alemanha. Na esquerda, estive no centro e estive na direita. É esta a percepção, é esta a nossa visão em termos de cooperação internacional. E queríamos também que, em termos de política externa, Moçambique também tivesse esta nova perspectiva das relações com os outros partidos e os outros países.

Mas tem noção de que tem sido colado muito ao lado de líderes populistas e de extrema-direita, não apenas como André Ventura, mas como Jair Bolsonaro e Donald Trump, não é? Já vi que não se coloca nessa posição.

Não. O que acontece é o seguinte: se me permitires, eu não quero ofender a ninguém, mas há um livro que eu gosto muito, de um senhor já falecido, que pra mim é um dos maiores intelectuais do século XXI do Brasil, Olavo de Carvalho. Ele escreveu um livro interessante que se chamava "O Imbecil Coletivo". Não no sentido de faltar respeito às pessoas, mas no sentido de que existe em cada época histórica algumas questões que as pessoas raramente utilizam o intelecto para abordá-las. As pessoas vão um pouco na onda. Então existe uma onda hoje, que coloca a questão dos partidos e das correntes da direita, digamos, quase que diabolizadas. Então as pessoas normalmente já não olham pro conteúdo, já não olham pra profundidade das coisas e têm a tendência de rotular, de cristalizar. É por isso que de todos os partidos que eu falei, que, na verdade, a maior parte dos partidos com quem eu falei, são do centro-esquerda e centro-direita, e não da extrema. Mas convém pras pessoas, automaticamente me associarem a um partido da extrema-direita, porque é o momento conveniente pra facilmente diabolizar as pessoas, para menosprezá-las e para desprestigiá-las. Então temos essa tendência hoje no mundo de eu fazer aquilo que o Olavo de Carvalho chamava de o imbecil coletivo.

Eu prometo não navegar nessa onda, mas não consigo não lhe fazer esta pergunta, que é: quando Donald Trump foi reeleito, fez um vídeo muito elogioso a dar-lhe os parabéns. Reve-se na política externa do presidente dos Estados Unidos neste momento, nomeadamente no corte à ajuda humanitária a muitos países, incluindo Moçambique, em que, por exemplo, na luta contra a Sida, depende muito do apoio destes dólares?

Olha, é assim, Dulce, eu não posso dizer que esteja de acordo de forma absoluta. Isso seria um erro até cognitivo muito forte, mas na essência, perceba, na filosofia, concordo. Agora, na forma como está sendo operacionalizado, naturalmente, há formas que podiam ser adotadas que criasse menos danos e menos prejuízos. Eu estou de acordo de que está se a usar uma forma operativa que está causando danos, mas a filosofia, eu concordo com ela. Por exemplo, a questão de Moçambique. Do orçamento que a USAID recebia em Moçambique, Dulce, vai ficar surpreendida com o que eu vou dizer, mas estou a falar isto com dados, consciência certa. Há cerca de cinco milhões de dólares que eram destinados para as pessoas pobres em Moçambique, para as pessoas necessitadas em Moçambique, que eram desviados pra um programa de conservação, que visava, pura e simplesmente, atrair turistas milionários do mundo. Portanto, isso não pode acontecer. Nesse aspecto, eu concordo com Trump. Há uma parte do valor da USAID, que era direcionada para ajuda às pessoas desfavorecidas, pessoas necessitadas, estava sendo desviado para alimentar esquemas corruptos entre alguns governos, no nosso caso, moçambicanos e africanos, com pessoas que estavam na gestão desses orçamentos da USAID. Nesse aspecto, eu estou de acordo. Agora, como é que isto se faz? Isto é outro assunto. Então, usou-se alguns métodos que não se salvaguardou, de fato, os necessitados, porque era preciso garantir, cortar a parte corrupta E salvaguardar a parte que realmente era direcionada para as pessoas desfavorecidas. O erro foi fazer um corte radical e integral, e acabando também atropelando aqueles que realmente necessitam. Nesse aspecto, eu não estou de acordo, mas no sentido de que havia uma parte maioritária dos orçamentos que eram usados para esquemas corruptos. Nesse aspecto, eu acho que é importante. E também há o outro aspecto, Dulce. Fora disto que eu estou aqui a colocar, para o futuro da África, eu acho que sob o ponto de vista pedagógico, é uma oportunidade muito grande que nós temos. Portanto, pararmos um bocado desta mentalidade conformada e conformista de que sempre haverá um Pai Natal para resolver os problemas prioritários, começarmos a pensar um bocadinho nas alternativas e nos superarmos. Temos problemas de dinheiro, temos problemas de investimento, mas é importante começarmos agora a sair um bocadinho dessa zona de conforto e vermos o que nós podemos fazer com os recursos que nós temos, que não são poucos. A Dulce sabe muito bem, Moçambique, por exemplo, dos 15 metais raros do mundo, Moçambique é dos poucos países que consegue ter nove minerais dos 15 raros. Portanto, isto é uma generosidade que Deus deu a Moçambique. Não sei se há paralelo na história da humanidade. Então é isto que nós precisamos começar a pensar agora. Não criticar o Trump porque cortou o auxílio, mas olharmos para nós mesmos e dizer: "Olha, por que nós não pegamos na riqueza imensa, infinita, que Moçambique tem e resolvermos esses problemas que temos e muito mais?" Este, para mim, que tem que ser o maior desafio.

Sem ficar isolado. Porque veio à Europa à procura de apoios para o seu movimento, não é?

Sim. E eu que estou aqui na Europa, por exemplo, por falar em Ventura. Eu estive com ele e uma das coisas que eu achei muito positivo no nosso encontro, é que houve abertura de ambas partes, porque temos algumas diferenças, que é natural. Houve abertura de ambas partes para ouvir e arranjar uma plataforma de entendimento e de abertura mútua para aquilo que nós somos divergentes. E se for ver a página do Ventura, vai ver uma frase muito interessante que eu perguntei a ele. Estávamos a falar da questão da nacionalidade, por aí fora, muitos entendimentos relativamente à questão da nacionalidade, e eu coloquei as minhas dúvidas relativamente a isto. Ele disse uma coisa muito interessante: "Olha, mas Venâncio, aqui em Portugal, o problema nunca foi com os moçambicanos". Eu disse: "Ok, tudo bem. Estamos aqui no espaço privado, tu podes assumir isso publicamente?" Ele disse que sim. E se for ver a página dele, ele fez lá uma frase muito interessante que fala de Moçambique. E realmente ele repetiu isso.

Mas assim tranquiliza o que o problema não seja com os moçambicanos, mas possa ser com os cabo-verdianos, com os guineenses.

Não, é um ponto de partida. Naturalmente que, depois disto, eu penso que nas próximas etapas vamos esclarecer já o aspecto mais global. Mas como ponto de partida, eu achei interessante, porque havia a ideia de que é um homem intransigente, um homem intransponível, um homem que não verga, um bispo-pão, um monstro. Não foi isso que eu vi.

Esta sua visita à Europa acabou por resumir-se a Portugal e à Alemanha, ou eu estou enganada?

Nesta primeira fase, sim. Nós tínhamos desejo, de fato, de ir a mais alguns países, sobretudo dois países da Europa do Norte, mas temos duas limitações. Primeira, a limitação logística financeira e, por outro lado, limitações da ordem dos condicionalismos.

América do Norte ou Norte da Europa?

Europa. Norte da Europa. Portanto, condicionalismos da ordem financeira e logística, e a outra questão, também condicionalismo da ordem judiciária, porque eu estou agora sob o termo de identidade e residência.

Mesmo assim conseguiu estar vários dias fora, não é?

Sim, eu comuniquei à procuradoria que ia, mas também não posso exceder o tempo que foi colocado no próprio comunicado.

E qual é o balanço que faz destes quantos dias que esteve fora?

Eu cheguei aqui no dia 4, hoje estamos no dia 16. Então são 12 dias, quase duas semanas, vou ficar mais dois. No total, são duas semanas, até sexta-feira. Balanço positivo.

Em termos concretos.

Em termos concretos, por exemplo, nós, na Alemanha, vou começar pela Alemanha, depois venho a Portugal, nós na Alemanha conseguimos firmar, sobretudo com as fundações, a Fundação Conrad, a Fundação Friedrich Ebert, e até com a fundação da esquerda, do comunismo, que é a Rosa Luxemburgo, todas elas nós firmamos acordos de formação dos nossos coordenadores a nível doméstico e a nível da diáspora.

Formação política?

Formação para várias áreas, desde a formação política, formação em matérias de gestão e também outras áreas que depois vamos ter que estabelecer um protocolo com termos de referência, que vamos pensar e, no definitivo, vamos ver outras áreas prioritárias. Mas esta da formação de gestão, a formação em matéria de política, mobilização política, do marketing político, isso já está assente e só nos falta calendarizar e avançar. O outro aspecto positivo também foi estabelecer canais para que passassem também a ser uma voz, um amplificador, um alto-falante daquilo que são As preocupações e aquilo que são o diagnóstico da situação de direitos humanos em Moçambique, eles ficaram impressionados, porque nós levamos o quarto relatório produzido pelo meu projeto político sobre a situação de direitos humanos em Moçambique e partilhamos, e todos eles ficaram escandalizados com a gravidade das atrocidades que estão sendo cometidas em Moçambique. Estabelecemos contatos e pessoas pivô pra essa informação fluir e no Parlamento alemão, sempre que possível, estes partidos e fundações iriam canalizar essas grandes preocupações de Moçambique. Portanto, dar voz a Moçambique no espaço europeu a partir da Alemanha. E dois dos partidos, o CDU e o Partido Social-Democrata, também assumiram que farão a mesma ponta para o Parlamento Europeu. E me parece que isto é uma grande vitória. Só pra dar um exemplo, uma das questões que eu achei até que nós fomos bastante privilegiados, houve uma generosidade pra mim incrível, muito acima da minha expectativa. Nós nos atrasamos a fazer a carta para o Bundestag, para o Parlamento alemão. Fizemos dois dias antes. Estivemos lá no dia 9.

Tal como pra presidência da República Portuguesa, não é? Também foi dois dias antes.

Sim, fizemos dois dias antes pro Parlamento alemão. Acredita, quando nós chegamos à Alemanha, no dia 10, o vice-presidente do Bundestag, o senhor Bodo Ramelow, estava a moderar um debate sobre orçamento, que agora o Parlamento alemão está a debater o orçamento. E veja só, ele interrompeu o debate sobre o orçamento, que é uma questão fundamental, clavicular pro país, interrompeu para nos receber. E nos recebeu na sala mais mítica do Bundestag, que é onde, ele informou-nos, ocorreu o primeiro encontro para o cessar-fogo durante a Guerra Fria. Portanto, eu achei que isto é de um privilégio, de uma generosidade muito elevada.

Melhor recebido na Alemanha do que em Portugal?

Não, em Portugal também fui muito bem recebido, pelos partidos que nos receberam. Muito mais abertura, muito mais tempo disponível. Foi uma pena, talvez eu possa dizer, em relação ao governo português. O governo português é que estamos nessa situação, infelizmente, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, até este momento não respondeu a nossa carta e ele tem os contatos, pelos nossos coordenadores aqui em Portugal, não percebo por que não fez.

Mas isso não tem a ver com o governo. Que o governo é mais o Luiz Pacheco, não é?

Sim, é mais o Ministério do Negócio Estrangeiro.

Mais o primeiro-ministro.

Mas o governo português teve a amabilidade de mandar uma mensagem e propor uma data. Portanto, eu não posso, neste momento, em absoluto, criticar o governo. Foi uma questão de agendamento.

Mais desconforto com a posição do Presidente da República.

Do Presidente da República, sim. Eu já estive com ele na pré-campanha e dessa vez fiquei muito satisfeito. Ele recebeu-me e disse-me que preferia receber-me no restaurante em que ele mais gostava de estar pra almoçar e não com honras formais. E eu senti, isso foi realmente alguma coisa que me honrou. Mas desta vez eu fiquei muito admirado, porque ele recebeu o presidente Daniel Chapo, e não só recebeu, mas também fez pronunciamentos muito encomiásticos em relação a ele, que me parece que, conhecendo a situação em que Moçambique se encontra hoje, ele devia ter tido uma posição mais de equilíbrio, uma posição mais de moderação, mais de um pai, digamos assim, mais de um pai pela idade que ele tem e pelas relações telúricas que ele tem com Moçambique. Eu acho que ele devia ter mostrado uma posição de mais equilíbrio, mais integradora.

Mais pai, mas não paternalista, não é?

Sim, digo pai no sentido biológico, familiar ou, pelo menos, no sentido etário. Nesse sentido etário, não no sentido político, paternalista.

A sua presença em Portugal coincidiu com a presença do presidente Daniel Chapo.

Sim. E foi mesmo uma coincidência, porque eu quando cheguei a Portugal, vi vários comentários feitos, em Moçambique nós chamamos de milícias digitais, são os influências que costumam fazer textos a favor sempre do regime, a dizerem que eu tinha agido de má-fé, que eu vim de forma propositada pra fazer sombra ao presidente. Não, mas não foi, porque os nossos coordenadores da diáspora europeia haviam feito e estavam preparando esta nossa visita há cerca de dois meses. É algo que nós preparamos já há 60 dias, portanto foi uma mera coincidência. Eu próprio não sabia que ele vinha pra aqui, mas nós já tínhamos esta visita preparada há dois meses. Portanto, foi mera coincidência.

Depois do que muitos chamam de crise eleitoral, e eu diria violência pós-eleitoral, com tantas vítimas, a revolução moçambicana morreu?

Desculpa?

Pergunto-lhe se a revolução moçambicana morreu.

Não, não morreu. Talvez alguns detalhes sob o ponto de vista estratégicos, eu não vou detalhá-los, mas uma coisa é assim: um processo revolucionário, se nós formos olhar pra história das revoluções, é difícil encontrar duas revoluções que elas tenham a mesma natureza, que tenham os mesmos valores e, sobretudo, o mesmo período de planificação e consumação. Varia. Há revoluções que duraram 24 horas, há revoluções que duraram um ano, há revoluções que duraram 15 anos. Significa que nós, em Moçambique, estamos a falar de três meses e, neste momento, penso que não há elementos bastantes pra dizer que ela chegou ao fim. Provavelmente, ela esteja num estágio de latência De latência. Talvez ela esteja num estágio de reconfiguração, não sabemos. Eu não vou detalhar muito isso, senão vão dizer que estou a instigar agora o reatamento dela, mas eu acredito que não, por uma razão muito simples: ela não pode morrer quando os motivos que estiveram na sua gênese não estiverem devidamente respondidos. Isto é, as pessoas foram às ruas, as pessoas protestaram porque sentem que existe em Moçambique déficit de respeito pelos direitos humanos, existe em Moçambique uma democracia ainda muito doente e debilitada, existem problemas sérios em Moçambique relativamente a questões do desenvolvimento humano. E estas questões ainda não tiveram resposta. E enquanto elas não tiverem a resposta, a questão da revolução continua latente, continua potencialmente viva. Portanto, não morreu.

Quando chegou a Portugal, disse que vinha num novo ciclo, o da política pura e dura, mais ou menos esta expressão que terá utilizado. Mas nesta sua nova estratégia, não estará a ser encurralado, de alguma forma, porque fez um acordo em duas partes com Daniel Chapo. Mas Daniel Chapo diz que não fez nenhum acordo. Venâncio Mondlane parou as manifestações, deixou de haver protestos nas ruas, mas, por outro lado, Daniel Chapo diz que não há nenhum acordo para cumprir. Ou seja, parece-me que de um lado, se está a cumprir o que terá sido acordado, do outro lado, nem sequer se reconhece que foi alguma coisa acordada, embora seja contraditório, porque também fala que consensualizaram a questão da segurança. A minha questão é: isto não o pode colocar aqui numa situação muito difícil, porque os seus apoiantes veem que está a fazer acordos com alguém que não cumpre acordos e já estão a pedir um Turbo 25?

Sim. Dulce, é o seguinte: eu, em certa medida, é verdade, fiquei decepcionado com os pronunciamentos de Daniel Chapo, mas, por outro lado, eu acho que foi positivo, no sentido político, a forma como ele se pronunciou, porque separa muito bem as águas. Quer dizer, ficou muito claro, em termos de vontade política das duas partes, quem é que realmente está agindo de boa-fé e quem é que realmente está se empenhando em favor da paz, da reconciliação e do perdão, que é o que todo mundo quer.

Isso também pode ter outra leitura, não é? Que é quem está a ceder.

Sim, mas não há dúvidas nenhuma de que eu cedi. Mas eu cedi exatamente por, e como expliquei sempre, toda situação de divergência, toda situação de conflito, não existe nenhum conflito no mundo que não termine numa mesa de negociações. E partindo desse princípio, que é um princípio universal e genericamente conhecido e reconhecido por todos, significa que ceder pra esse aspecto, eu penso que é de louvar, e é de acarinhar, e de exaltar isso. Agora, o que está a acontecer com a nossa contraparte, está a dizer que, pura e simplesmente, todas as situações que ainda não foram resolvidas, como, por exemplo, as perseguições que estão ainda a ocorrer, mas de forma pontual, não tão intensas como antes, os raptos, os sequestros aos opositores, ele está a dizer que ele não só está de acordo, como as promove. Quando ele diz isso. Quando nós, neste momento, tínhamos chegado a um consenso relativamente às pessoas feridas, para que passassem a ter acesso gratuito aos serviços de assistência médica e medicamentosa no Sistema Nacional de Saúde, quando ele diz que não há nada a cumprir, está a dizer que essas pessoas vão continuar entregues à sua própria sorte, sem nenhuma assistência médica. Quando ele diz isto, está a dizer que as cerca de 400 famílias ou 600 famílias que tiveram seus parentes assassinados não vão ter nenhum tipo de compensação da parte do Estado. Está a dizer que as cerca de 4 mil a 5 mil pessoas que estão detidas há mais de sete meses ilegalmente, sem a sua prisão legalizada ou formalizada, ele está a dizer que essa situação vai continuar. Então, isso pra mim é positivo, porque fica claro e as águas são divididas.

A não ser que foi enganado.

Não, de forma nenhuma, Dulce. Porque, para dizer a verdade, no primeiro encontro, houve realmente muitas opiniões divididas. Eu acompanhei muito bem o que estava sendo comentado nas redes sociais e havia muita gente, de fato, a criticar-me, que anteriormente eram meus seguidores, que estiveram comigo. No segundo encontro, esta tendência baixou um pouco, as pessoas começaram a compreender um bocadinho a estratégia e as nossas intenções. Depois deste encontro, com os últimos pronunciamentos do Daniel Chapo, em definitivo, todos os seguidores que nós tínhamos perdido foram resgatados, incluindo ainda membros do Partido FRELIMO e pessoas que não concordavam conosco antes. Agora, em definitivo, estão conosco e concordam conosco.

O que o senhor está a dizer é que Daniel Chapo lhe fez um favor?

Claramente que fez. E os eventos que antecederam estes pronunciamentos também foram politicamente favoráveis pra nós, como, por exemplo, o cancelamento da sessão do Conselho de Estado, foi me favorável. E dois dias depois, eu ser notificado pra ir pra uma sessão de interrogatório na Procuradoria. Portanto, tudo isto é aquilo que a gente chama de, eu não sei se aqui em Portugal se diz o mesmo, mas em Moçambique, são tiros no próprio pé. Portanto, não restam dúvidas que, sob o ponto de vista da estratégia, eu não sei quem o está a assessorar, mas a pouca legitimidade que ele tinha ganho no aperto de mão no dia 23 de março e no dia 20 de maio, ele a perdeu Agora a questão dele regrediu ao período anterior ao primeiro aperto de mão, que ele não tinha legitimidade, nem sequer tinha coragem de ir à rua e festejar a tal pretensa vitória. Então, ele regrediu. A base social de apoio deles, desta vez, a pouca que tinham, eles já perderam em absoluto. E mesmo sob o ponto de vista no plano internacional, havia ainda alguns países, alguma diplomacia que estava um pouco dividida em relação a isto. Agora, me parece muito claro que todos estão a ver, de fato, quem é que quer a paz em Moçambique e quem é que prefere a guerra em Moçambique.

Ainda neste fim de semana, no discurso da OGM, ele dizia que as manifestações tinham sido ilegais, criminosas e violentas, instigadas por um candidato derrotado. Por isso, muito diferente do tal discurso de pacificação que teria sido acordado entre os dois.

Sim, aí está. Ainda bem que levantas isso, Dulce, porque veja só, primeiro, ele diz que as manifestações foram ilegais, mas ilegais como se manifestações estão previstas na Constituição da República como um direito fundamental. Não é um direito acessório, é fundamental. Está lá, está definido. Dois, o ministro da Justiça pronunciou-se muito recentemente relativamente às manifestações. Ele vincou perante a imprensa que as manifestações são legítimas. Ele próprio disse isso. São legítimas e são um direito fundamental. E mais, quando ele diz que as manifestações são ilegais ou que essas manifestações são criminosas, para dizer que uma coisa é ilegal ou é criminosa, são os órgãos judiciários, os judiciários que o fazem. Só significa que ele está, neste momento, a usurpar até competências dos órgãos judiciários. Significa que é uma tentativa de se colocar como Luís XIV. Portanto, isso tudo que ele está a fazer é tudo em seu desfavor, é uma estratégia desastrosa sob o ponto de vista político e social, e que é verdade que ficamos tristes com os pronunciamentos, mas politicamente, eu penso que ele está a trabalhar como se fosse um assessor predileto do nosso próprio projeto político.

Então, o que vai fazer agora em relação a Daniel Chapo? Vai continuar a dialogar com esta pessoa que já acusou de desonestidade intelectual e até de bipolaridade nestas posições? O que é que vai fazer? Vai continuar a dialogar?

Sim, Dulce.

Mesmo não-

Nós mostramos a nossa disponibilidade absoluta pro diálogo. Ainda esta semana, eu também orientei os nossos assessores para reforçarem o desejo que nós havíamos manifestado no último encontro, que é parte dos nossos quadros integrarem à comissão técnica que está, neste momento, a preparar o documento de reformas para Moçambique, e o diálogo com ele. Veja só, desde que nós tivemos o último aperto de mão, nós partilhamos os números de telefone, eu já mandei duas mensagens pra ele de situações que achava que poderíamos ultrapassar.

Quais eram?

Primeiro, foi a questão de partido. Quando nós recebemos o primeiro ofício do Ministério da Justiça, eu mandei pra ele, partilhei o ofício.

Os nossos ouvintes não sabem do que se trata. É a formação do seu novo partido, a Namalala.

Do partido, a Namalala. Portanto, quando o Ministério da Justiça envia um ofício dizendo que havia irregularidades por serem sanadas e sem uma fundamentação legal aceitável. Então eu peguei no documento e enviei para ele. Por quê? Porque o ministro da Justiça, ou o Ministério da Justiça, é uma área que está sobre a alçada dele, direta dele, portanto, é um órgão administrativo, executivo. Enviei a mensagem pra ele a dizer que aquele documento, ele como jurista, podia verificar com facilidade de que não havia uma fundamentação legal sobre. Portanto, era um documento politicamente motivado e que eu disse a ele que deveria entrar em contato com o ministro pra perceber porque que o ministro estava a ter aquele posicionamento, que era incompreensível, porque a questão do partido, no dia 20 de maio, foi um dos assuntos da agenda e que foi concordado que havia todas as condições e que devia-se fazer tudo ao dispor do executivo pra viabilizar o registro do partido.

Mas não houve aí uma questão do bureau político da FRELIMO ter dito que não podia ser? Li isso num jornal moçambicano.

Sim, é uma dedução que se faz, porque ninguém ouviu um comunicado oficial sobre isso. E essa dedução que se faz é por quê? Por uma razão simples: é que aqui temos duas hipóteses. Ou a gente considera o Daniel Chapo doente, ou então temos que dar o benefício da dúvida, dizer que ele está sob uma pressão, que ele não consegue ter cabedal, arcabouço suficiente pra resistir essa pressão. Então, para não chamar nomes e dizer que ele está realmente com algum transtorno a nível mental, a gente dá o benefício da dúvida e prefere deduzir ou levantar como hipótese que ele esteja a ser pressionado e que não tenha autoridade suficiente para resistir essa pressão interna do partido. Mas isso são deduções, são hipóteses que as pessoas têm levantado e que eu corroboro também dessas hipóteses.

Mas os estatutos, ajude-me aqui, clarifique-me aqui esta questão. Os estatutos da FRELIMO não dizem que o governo não pode tomar decisões estratégicas para o país sem consultar a comissão política do partido?

Sim, ao nível dos estatutos da Frelimo, eu recordo-me que já houve muito debate a esse propósito, mas naturalmente que eu considero que aqueles estatutos têm muitos pontos anacrônicos.

Mas ele, se calhar, só está a cumprir os estatutos.

Sim, tem muitos pontos. Mas acima dos estatutos da Frelimo, tem a Constituição da República. E a Constituição da República define claramente quais são as competências de um presidente. Então se ele realmente jurou cumprir a Constituição, que é o documento supremo da orientação do país, eu acho que ele tinha que esquecer o estatuto do partido e seguir aquilo que diz a Constituição. Se não o consegue fazer, significa que provavelmente não esteja à altura daquilo que são os desafios de um presidente da República.

Como é que vai conseguir criar o seu próprio partido?

Até este momento, Dulce, nós não temos outra forma senão seguir aquilo que são os padrões legalmente estabelecidos.

Já recorreu para o Conselho Constitucional, o equivalente ao nosso Tribunal Constitucional em Portugal, porque suspeitou ou receou que tivesse havido ali um indeferimento tácito pelo decorrer do prazo. O Ministério da Justiça não respondeu no prazo que deveria ser estipulado, mas, na verdade, o Conselho Constitucional lavou dali um pouco as mãos. Porque disse que o prazo ainda está a decorrer. O que é que vai fazer agora?

Já que o prazo está a decorrer, significa que o Conselho Constitucional, em outras palavras, enviou uma mensagem ao ministro da Justiça para tomar uma decisão. Isso significa que, neste momento, o que nós temos que fazer é ver qual é a decisão que o ministro da Justiça vai tomar. Já que agora existe uma base do órgão da última instância de recursos, a dizer que o prazo ainda não expirou, vamos ver qual é a resposta que nos será dada até o último dia do novo prazo, porque agora ele diz que o prazo zerou. Acho que temos mais cerca de 30, 35 dias. Vamos esperar pela resposta do Ministério da Justiça.

De qualquer forma, pelo caminho, já tem aqui uma, desculpe a expressão, uma mini derrota. Porque teve que desistir do nome Ana Malala, que é um nome que lhe é tão querido.

Não posso dizer que é uma mini derrota. Eu, como uma pessoa cristã, e sei que majoritariamente os portugueses também são cristãos católicos. A nossa ética é muito guiada por aquilo que é a Bíblia. Na Bíblia, ceder, perdoar, tolerar, não é derrota, pelo contrário, é superioridade espiritual. Eu acredito que, apesar de nós não concordarmos com aquilo que foram os items indicados como irregularidades pelo ministro, não concordando, mas satisfazendo isso, porque o objetivo final e nobre era ter a instituição política, eu acho que nós fomos superiores. Portanto, não considero isso uma derrota.

Mudaram o nome de Ana Malala.

Mudamos o nome.

Ana Malala, para os nossos ouvintes, quer dizer?

Basta, chega, acabou.

E o novo nome?

O novo nome vai ser conhecido brevemente.

Também é num realeto?

Não, já não tem nenhum significado numa língua local. É um nome que, mesmo em língua portuguesa, não tem um significado específico. É só um acrônimo. Mas naturalmente que nós vamos trabalhar esse nome pra dar uma significação concreta. E acho que isso não é difícil. O mais importante, Dulce, e se calhar seja por isso que o próprio ministro da Justiça não respondeu no prazo legal, mesmo depois de nós termos mudado o nome, por uma razão simples: os comentários dominantes nas redes sociais eram que as pessoas diziam assim: "Olha, não interessa se o nome passa a ser cebola, tomate, alho ou pepino, o que importa é que nós queremos um partido. O resto nós vamos fazer". Eles já perceberam-se que, afinal de contas, não era o nome em si que era a questão central deste movimento que ia surgir, mas era exatamente a convergência num determinado projeto. É por isso que eles, percebendo-se que, afinal de contas, mudar o nome não impedia este vento, essa tempestade, de se mover. Eles então tiveram muitos problemas dentro do prazo legal em dar-nos uma resposta definitiva.

Acredita mesmo que vai legalizar o seu partido? Há quem diga que o regime nunca o irá deixar constituir um partido político, e quem acredita nisso, que é ingênuo.

Não, não é ingenuidade nenhuma, Dulce. O que é importante neste mundo é que as possibilidades que existem, sob o ponto de vista legal, tu tens que levá-las ao extremo, esgotá-las. Depois de esgotá-las, tu tens legitimidade pra procurar formas alternativas de realizar o teu intento. Mas o que tu não podes fazer é, antes de esgotar aquilo que está legalmente estatuído, optar por vias alternativas. Isso é que seria um erro. E é o que nós temos feito desde 2023. Acredita, há questões que até hoje, na área acadêmica, ainda não têm resposta pra grandes questões que nós colocamos em 2023. Por exemplo, existe em Moçambique, tanto a nível da Constituição como do Estatuto Orgânico do Conselho Constitucional, que diz que os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis E isto era uma espécie de um tabu. Quer dizer, bastava ter um acórdão, uma decisão do Conselho Constitucional, aí é full stop, não se discute mais nada. Mas nós, em 2023, submetemos um ofício ao Ministério Público em que nós questionávamos esta questão dos acórdãos serem irrecorríveis. Nós dizíamos que não é uma norma absoluta, é uma norma que depende das circunstâncias e fundamentamos. E até hoje, acredita, nem o Ministério Público, nem o Conselho Constitucional conseguiu rebater essa provocação que nós fizemos. Significa que, em certa medida, o que nós estamos a fazer, de levar as questões ao extremo daquilo que é permissível por lei, em certa medida, para além de um aspecto didático, nós também estamos a provocar reformas, colocando o próprio sistema, a própria administração, no extremo.

O que me está a dizer é que está a fazer um caminho jurídico e quando ele estiver esgotado, há outras alternativas. A pergunta é: de novo a rua? Com a possibilidade de o que se passou no ano passado se voltar a repetir, findo esse processo jurídico?

Não, de novo as ruas, não, porque agora a estratégia é sempre definida em função das circunstâncias que nós encontramos. As circunstâncias atuais levaram-nos a definir a estratégia de fazer o combate ou a luta com base jurídica. Se isto se esgotar, naturalmente que teremos que redefinir as estratégias e definir uma nova, mas neste momento nós ainda estamos neste caminho.

Mas já tem um plano B?

Sim, temos plano B, em caso de não haver a aprovação, mas naturalmente que a Dulce vai me permitir reservar-me de detalhar esse plano B, senão deixava de ser estratégico.

A sua presença no Conselho de Estado também parece um pouco contraditória, não é? Porque diz: "Tenho direito a estar no Conselho de Estado, porque fui o segundo mais votado nas eleições". No entanto, contesta os resultados das eleições e, ao contestar os resultados das eleições, ninguém do seu grupo entrou no Parlamento, criticou o Podemos por ter levado deputados ao Parlamento e agora aceitou, ponderou muito, hesitou muito, aceitou ir para o Conselho de Estado. Por quê?

Olha, ir ao Conselho de Estado para ir fazer do mesmo, aí eu não aceitaria. Só para ir tomar um lugar, porque é um lugar disponível, nunca o faria. Só aceitei ir ao Conselho de Estado, porque eu acredito que vou lá, que é pra acrescentar valor.

Sim, mas isso também de antes, quando recusava ir. Alguma coisa mudou aqui.

Não. Veja só, para não tomar uma decisão unilateral, uma decisão que até pode ser associada a uma espécie de cedência à atratividade das regalias e por aí fora, como muitos costumam deduzir. Eu fiz um exercício muito interessante, peguei o convite, coloquei na minha página e lancei um inquérito. Eu disse: "Pronunciem-se, povo, sobre este convite". E nós recebemos 10.650 comentários. Usamos inteligência artificial para selecionar, agrupar essas respostas. 87% das pessoas que responderam, diziam que: "Vá ao Conselho de Estado". E o resto, os 13%, disseram que não vá. E então, pelo menos, temos uma base objetiva, verificável e tangível do que as pessoas pensam. Este é o primeiro ponto. Associado àquilo que é o pensamento das pessoas que realmente acreditam em mim, com esta questão que eu coloquei aqui, Dulce, de que eu estou disponível a ir lá, mas para acrescentar valor. Então, ponderei com estas duas variáveis e decidi participar. E veja só, Dulce, eu já dei o primeiro, como a gente diz em Moçambique, pontapé de saída, só pra mostrar o que realmente eu vou lá fazer. Quando foi adiada a reunião no dia 24 de junho, um dia antes da celebração da Independência Nacional, no mesmo dia 24, de manhã, eu submeti um anteprojeto de lei de revisão da própria lei do Conselho de Estado, porque eu estudei a lei do Conselho de Estado e eu notei que, nas condições em que aquela norma foi feita, trata-se de um órgão para ficar inativo, inoperante e praticamente sem nenhuma viabilidade ou interesse pro público. Então eu fiz uma proposta de revisão pra que este órgão seja ativo e que seja socialmente e politicamente útil. E é isto que eu vou fazer. Este é um exemplo típico daquilo que eu me propus a fazer como conselheiro de Estado.

O facto de fazer estas sondagens aos seus apoiantes, isso não pronuncia nenhum modus operandi governativo, se chegar ao poder, pois não?

Sim, eu penso que sim.

Vai governar perguntando aos seus apoiantes?

Nas questões essenciais, eu penso que sim.

Uma sucessão de referendos?

Sim. Por quê? Em Moçambique, nós ainda não temos a lei do referendo. Está previsto na Constituição e não temos. Mas eu penso que sim, eu acho que é uma belíssima forma de governar, essa. Logicamente, que tem que se definir que tipo de assuntos é que nós, senão tu não fazes nada, passas a vida toda a fazer perguntas. Há questões, digamos assim, corriqueiras, ordinárias, essas fazemos, mas as questões estruturantes, fulcrais, é importante saber qual é a opinião do povo. Isso é importantíssimo.

Voltando ao Conselho de Estado, a reunião não se realizou E foi chamado a PGR, por isso. Se for membro do Conselho de Estado, ganha imunidade. Logo, todos aqueles processos que impendem sobre si, são muitos, pelo que eu sei.

Sim, eu perdi a conta.

Cairiam, não é?

Não, não cairiam.

Seriam adiados?

Não, nem seriam adiados, só que eles teriam um fórum especial. Significa que eles passariam a ser instruídos a partir do Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo tem lá um procurador.

Então não tem imunidade.

Não. Imunidade é no sentido de não ser tratado por um tribunal comum.

Ok.

Mas é tratado pelo Tribunal Supremo.

Por isso, não é por aí que fica sem ter de ir a tribunal.

Não, por isso que eu não estou muito preocupado com a questão da imunidade, porque eu, quando regressei ao país, depois de três meses no exílio, o primeiro objetivo que eu defini quando cheguei ao aeroporto e me perguntaram os jornalistas: "Vens a Moçambique fazer o quê? Qual é o objetivo?" Então, o primeiro objetivo que eu dei a conhecer é que havia uma corrente que dizia que eu estava fugitivo da justiça. Então eu dizia que não, eu venho aqui para confrontar, para enfrentar e estar à disponibilidade da própria justiça. Portanto, eu não estou muito preocupado que esses processos caiam. Eu disse que vinha para enfrentar, vinha para estar à disposição dessa justiça, porque eu acredito profundamente que não cometi nenhum crime. Então eu tenho que ter a oportunidade disso ficar esclarecido perante a própria justiça.

E acredita nas instituições da justiça moçambicanas?

Olha, eu acredito.

Não receia vir a ser julgado, condenado e preso?

Não receio, porque para que realmente as instituições de justiça sejam provadas, sérias ou más, elas têm que ter um caso concreto dos grandes para decidir. E então eu me coloco à disposição de fazer essa prova dos nove desse sistema de justiça, coloco-me à disposição dele. Mas acredite, em Moçambique existem juízes e procuradores sérios, e pessoas íntegras. E já tivemos alguns casos, temos alguns casos que comprovam isso. E o que eu gostava de dar a oportunidade de alguns desses juízes e procuradores realmente poderem provar que existem ainda pessoas que podem salvar a honra do convento.

Por isso está tranquilo?

Por isso estou extremamente tranquilo. Não tenho receio absolutamente nenhum. Por quê, Dulce? Por uma razão muito simples. O tipo de luta que eu faço, esta é uma das respostas que eu dei uma vez num seminário que me perguntaram: "Venâncio acredita que a corrupção em Moçambique pode acabar?" Então eu dei uma resposta que eu partilho aqui consigo em relação a essa matéria. Eu, neste momento, para dizer a verdade, Dulce, eu estou naquela fase que na indústria da aviação se chama de ponto de não retorno. Quer dizer, o avião, quando atinge a velocidade máxima para descolar, mesmo que o motor esteja a arder, o piloto não pode cometer a veleidade de querer travar o avião. Ele tem que descolar. Depois, quando estiver no ar, vai decidir se retorna à terra ou arranja qualquer outra solução.

Onde é que está o seu avião agora?

Então eu estou no ponto de não retorno. O meu compromisso com a justiça, o meu compromisso com o povo, não me permite, nessa altura, estar muito preocupado com os meus medos. O medo de ser detido, o medo de ficar preso, o medo de ser julgado. Esses medos, para mim, neste momento, praticamente tornaram-se totalmente irrelevantes.

E o medo de ser abatido?

Também está na mesma categoria.

Ainda teme pela sua vida?

Sim, muito recentemente, Dulce, soube que eu sofri o quarto atentado. No dia 5 de março, eu sofri um atentado. Claro, só realmente quem estiver com uma patologia partidocrata ao extremo vai dizer que aquilo não foi um atentado. Eu sofri um atentado. Não restam dúvidas de que eu estou constantemente em perigo de vida.

Então continua escondido?

Sim, o meu paradeiro. Eu tenho a casa oficial que indiquei à Procuradoria em Moçambique, que eles sempre que precisam de mim, encontram-me lá. Mas como é que eu me movimento naquela casa, só eu sei. Se calhar, eu tenho um bunker lá.

E a sua família?

A minha família, sim. Essa, se calhar, seja das maiores preocupações de qualquer ser humano. São os filhos. Mas graças a Deus, a minha esposa, eu faço aqui uma vénia a ela, a Francelina. Esta mulher, para mim, é algo extraordinário na minha vida, porque muita gente diz que o Venâncio é corajoso, o Venâncio homem intrépido. Mas a pessoa mais corajosa que eu conheci na minha vida é minha esposa. Ela é muito mais corajosa do que eu. E felizmente, os nossos filhos também são da causa, como a gente costuma dizer em Moçambique, e eles identificam-se inteiramente com essa causa e aceitaram com sentir esforços para que esta causa não caísse. Portanto, nisso já me dá alguma tranquilidade, porque eles já assumiram, interiorizaram e adotaram para a vida deles mesmo, que devem ser combatentes, que devem ser soldados desta revolução.

Dedicado exclusivamente a esta causa, a pergunta é: como é que sobrevive financeiramente o Venâncio, a sua família e o seu movimento?

É verdade, Dulce, eu tenho todas as contas bancárias congeladas. Sim, continuam congeladas, tanto as bancárias como as móveis. Neste momento, tenho o meu contrato de trabalho numa instituição que trabalhei durante 23 anos, está suspenso. Eu não tenho outras fontes de rendimento neste momento. Eu posso dizer que pode parecer um pouco irrealístico, mas eu vivo pela graça de Deus. Nesse aspecto, eu posso dizer que se há gente que tem que orar muito Para ver a misericórdia de Deus. Eu tenho vivido todos os dias, 24 horas por dia, eu estou sob essa misericórdia.

Então vive com o dinheiro dos seus apoiantes.

Dos meus apoiantes.

Há o imposto voluntário do povo, não é?

Sim. Que foi criticado. Mas se é voluntário, então-

O imposto voluntário do povo são 10 meticais. Isso equivale a 13 cêntimos.

O euro está 70, mais ou menos, então um sétimo.

Por isso, são 13.

Um sétimo do euro.

Ok. Por semana, não é?

Sim, por semana.

Por semana. E presta contas sobre esse dinheiro que recebe?

Sobre esse dinheiro, nós ainda não prestamos contas, porque a nossa obrigação seria até o final do ano. Como sabe, para qualquer tipo de prestação de contas para instituições comerciais e não comerciais, o período mínimo é de um ano. Nós até dezembro de 2025 vamos apresentar essas contas.

Ok. Mas lançou recentemente em Lisboa uma marca de roupa.

Sim. É uma marca que, na verdade, já é conhecida há mais de cinco anos. O que faltava era apenas dar-lhe um toque um pouco mais técnico e realmente registrar.

Já tinha esta marca?

Essa marca já tem mais de cinco anos.

VM7?

VM7 já há mais de cinco anos. Vamos lá fazer as contas, foi em 2018. É isso, 2018 pra cá, são sete anos.

Isso é pra financiar o seu movimento?

Não, inicialmente não era pra o efeito. Era uma marca pura e simplesmente. Quem criou essa marca foram os medios da comunicação do meu gabinete. Eu nem sabia da existência. Um dia surpreenderam, no gabinete, em 2018, e eles apresentaram essa marca, e que fizeram, por acaso, um flyer, um cartaz muito interessante. Eu gostei e adotei, e foi muito conhecido. Há pessoas que nem sabem que eu me chamo Venâncio, em Moçambique. Sabem que eu sou VM7. Mas, em parte, sim, é uma forma também de não só estarmos dependentes das ajudas das pessoas particulares, mas também arranjamos uma forma de reforçar financeiramente o movimento. A ideia é exatamente essa, uma forma de arranjarmos recursos financeiros para alimentar o movimento.

Tem um projeto de poder, se o alcançar, e perante uma crise econômica e financeira que o país atravessa e que se prevê que venha a aumentar, num país que é diverso, como é que manteria a unidade nacional?

Essa é uma belíssima pergunta, Dulce. A pergunta é tão boa e tão inteligente que, se calhar, vai me fazer tirar alguns coelhos da cartola. Haviam algumas situações que eu queria apresentar em tempo próprio, vou falar aqui em primeira mão. É assim, Dulce, nosso lema pra esta batalha política eleitoral, que começou em 2003, o nosso slogan é: este país é nosso. Este país é nosso é uma frase que traz consigo vários derivantes. E um deles é o resgate do sentimento pátrio, o amor à pátria, o relançamento e a promoção da identidade como moçambicanos. Este é o primeiro ponto, que é extremamente importante. A sua pergunta tem a ver como manter a nossa sociedade unida, a unidade nacional.

Como é que vai governar um país perante uma crise financeira, um país tão diverso? Como é que vai salvar o país, basicamente? Têm te chamado o Messias, te apresentado como o salvador.

Eu, já como cristão, já fiz uma live inteira a pedir que não colocassem sobre mim, nos meus ombros, tamanha responsabilidade, títulos, que não sou merecedor disso. Messias é muito pesado, e constitui quase um sacrilégio aceitar isso.

Uma blasfêmia.

Eu disse: "Não façam isso, não me chamem de Messias". Mas eu recordo-me que depois recebi uma mensagem de uns jovens, dizeram assim: "Olha, Venâncio, Deus sabe muito bem que no teu interior tu não queres ser Messias, mas também não impeça a nossa liberdade de dar o nome que quisermos. Tu, perante Deus, continue a assumir-te como um ser finito, obediente e mortal, e deixa-nos na liberdade de darmos o nome que quisermos". Então acabei libertando-me disso. Mas em relação à sua pergunta.

A questão é esta: tem um país difícil, como governar um país diverso? Fala da reforma do Estado, mas a matéria-prima é a mesma, a sua equipa parece ser um partido de um homem só.

Primeiro, o resgate dos valores nacionais, o amor à pátria, o resgate do sentimento pátrio. Isso, ponto número um.

Isso não põe comida no prato.

Não, é a base A partir da qual você pode trazer depois reformas políticas, programas e estratégias. Se tens um país em que as pessoas não têm o sentimento de unidade nacional, o sentimento de amor à pátria e que não amem o seu próprio país, não há programa nenhum que possa ser bem-sucedido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com exatamente aquilo que a Dulce sabe o que eu ia dizer. Os recursos são finitos, o país tem riquezas e o país tem dinheiro suficiente pra mudar a vida dos moçambicanos. O que é importante é que nós temos que ter formas de gestão, políticas de como é que nós utilizamos o dinheiro que já recebemos, que não é pouco. Vou dar um exemplo muito simples. Em 2016, a primeira operação, chamada das mais-valias da indústria extrativa em Moçambique, foram 350 milhões de dólares que entraram nos cofres do Estado. E que eu acabei, nessa altura como deputado, não concordando, fui ter com uma instituição de pesquisa que fazia análises e investigação sobre a indústria extrativa, fizemos o recálculo e descobrimos que, afinal de contas, o Estado não devia ter recebido 350 milhões de dólares, mas devia ter recebido 850 milhões de dólares. E aqui que começa o problema. Portanto, em 2016, a primeira grande operação, houve 500 milhões de dólares desviados do Tesouro Público. Então este é que é o problema que Moçambique tem. Não é falta de dinheiro, não é falta de recursos, não é falta de oportunidades de fazer melhor, mas o problema é roubo, é corrupção, é desvios. Então é preciso nós reformarmos a administração pública, que ela seja séria, eficiente, sem corrupção, íntegra, porque o dinheiro que nós temos, podemos dar uma vida bem melhor aos moçambicanos. Este é o primeiro ponto.

Onde é que estão as pessoas pra essa reforma?

Não, as pessoas existem. O único problema é uma frase que é de Samora Machel, que eu gosto muito dela. Ele dizia assim: "Quando os grandes se corrompem, os pequeninos seguem o exemplo". Então este é que é o problema de Moçambique. Se o líder é íntegro, não há como os pequeninos que estão abaixo não replicarem o mesmo exemplo. Portanto, é isto que é importante. A última questão, se me permitires, Dulce, é a grande ideia única, e todos me imitaram durante a campanha, mas literalmente todos, aquilo que eu chamei da descentralização fiscal. Não tenho muito tempo aqui pra falar sobre isso, mas a ideia em 30 segundos é pegar na coleta de impostos da indústria extrativa, nos distritos e nas províncias onde se encontram, serem coletados a nível local e serem implementados nos programas de desenvolvimento local, e não canalizar todo o imposto para o governo central. Esta é uma ideia simples, que usando os mesmos recursos, podemos dar melhor vida às pessoas.

Já que falou em Samora. Samora dizia que o poder não se conquista, que se arranca. E o Dlaca Damião dizia que a FRELIMO só aprende à porrada.

Sim, na minha opinião, não vou desvalorizar isso, mas eu penso que a forma definitiva do fazer, porque isso pode ser feito, mas vai ser sempre de forma transitória. Portanto, todo o poder que é conquistado à força, também à força é depois desafiado. Então entramos num ciclo vicioso e interminável de que uns hoje são tirados à força, mas amanhã os que tiraram os outros também são tirados. Então, na minha opinião, a forma definitiva do fazer é com base na inteligência. A inteligência humana. Existem variadíssimas formas infindáveis de se fazer uma alternância política em Moçambique. Mesmo perante um governo securitário, é possível. Mesmo perante um exército, mesmo perante canhões blindados.

Não foi possível a 7 de novembro, não foi possível em dezembro, não foi possível em janeiro.

Sim, como, por exemplo, durante 10 anos, em que a FRELIMO esteve na chamada luta de libertação, também achava, no primeiro ano, acho que achavam que aquilo estava tudo perdido, dava pra desistir, mas depois ficaram mais nove anos e conseguiram a independência. Portanto, todo o processo no mundo é assim. A única questão aqui que eu gosto de colocar relativamente a isto, é aquilo que eu chamo dos profetas do pós-fato. Quer dizer, as pessoas, normalmente, pronunciam-se de uma forma quase que dogmática, depois de saberem que um fato ocorreu ou não ocorreu. Antes do fato, não existem profetas. Então foi necessário que houvesse este movimento, essas manifestações, esses protestos, e eles aparentemente tendo sido interrompidos em março deste ano, pra que esses profetas viessem, saíssem das tocas e dos refúgios, e dizendo: "Ah, então a tal revolução acabou". Portanto, só depois de um fato consumado é que temos filósofos e profetas. Mas todos eles, como seres humanos, ninguém tem a varinha mágica de quais são as estações e os tempos apropriados pra consumação de fenômenos políticos e sociais. Isto ninguém sabe. Este é o grande mistério da vida. Portanto, ninguém pode dizer que tem conhecimento absoluto quando é que uma coisa dá certo ou deixa de dar certo.

Do que se arrepende deste processo? Com tantas mortes, tantas vítimas, tantos detidos. Reconhece que houve alguma estratégia errada? Arrepende-se de ter... O que teria feito diferente hoje?

Nós ainda estamos estudando isso, e eu arrependo-me de este movimento não ter começado antes. Foi um pouco tardio, portanto, só começamos em 2023, com as marchas depois das eleições autárquicas, e que foi, digamos assim, a pedra de toque pra que em 2024 o movimento fosse a nível nacional. Portanto, nós começamos a nível municipal, autárquico, na cidade de Maputo, e se estendeu. E eu acho que devia ter começado em 2013, que foi a primeira vez que eu entrei em política e que a vitória na cidade de Maputo foi muito mais expressiva do que em 2023. Então, se calhar, devia ter começado 10 anos antes. E hoje, provavelmente, o que toda gente quer: "Ah, a revolução devia ter dado certo". Se calhar, se tivesse começado há 10 anos, hoje a revolução já teria consumado.

Tinha uma pulseira branca que dizia "Jesus is my partner". Hoje tem aí uma outra pulseira, o que é que diz?

Esta pulseira quer dizer "Not my, but God's own". É exatamente aquilo que tem a ver com o que a Dulce estava a dizer. Não por mim, não de mim, mas de Deus, sim. O que acontece comigo, seja qualquer tipo de situação que as pessoas acham que seja virtuosa, com esses nomes que dão, o Messias, o Salvador, a fama e por aí fora. Eu acho que isto, em nenhum momento eu posso atribuir a mim próprio, à minha inteligência, à minha esperteza, à minha estratégia. Não, eu tenho que dizer que eu apenas sou um vaso que Deus usa e que depois as pessoas veem as coisas acontecer e atribuem a mim, mas no fundo, Deus é que é a fonte de tudo isto que as pessoas veem, se bem que alguma coisa de positivo, mas é a força divina que me leva a conseguir, perante esta força megalômana, monolítica, que é esta Frelimo, este regime, eu poder resistir até este momento.

Disse que pode ser preso quando voltar para Maputo. Isto é real?

Sim, eu recebi mensagens de pessoas que estão ligados aos serviços de segurança e ainda não me mostraram a foto, mas disseram que existe um mandato de captura no dia em que eu regressar a Moçambique, no aeroporto de Maputo.

E o que é que vai fazer?

Eu vou. E eu tenho visto mensagens nas redes sociais: "Ah, por que não volta, Venâncio? Fica por aí. Venâncio, vai para um outro país", e não sei o quê. Não, como eu disse, Dulce, eu estou naquela fase do ponto de não retorno, portanto, eu não posso fazer isso. Nesta altura, não. Em outubro de 2024, as circunstâncias justificavam sair do país. Hoje, estamos numa outra etapa, novas circunstâncias, nova estratégia, que não é fugir, não é ir ao exílio. Portanto, eu volto a Moçambique e estarei disponível. Se for pra ser preso, não há problema nenhum. Eu acho que até vai ser um grande favor. Sabe, Dulce, a coisa mais difícil e mais trabalhosa, mais extenuante, é acordar todos os dias e pensar: qual é a estratégia, o que fazer, como responder. Isto é terrivelmente pesado, é extenuante. Agora, a partir do momento que eles me deterem, então este trabalho estará facilitado, porque vai ser uma espécie de bypass. Há muitas etapas que nós vamos ultrapassar com pouco esforço, estando detido. Portanto, vai ser um grande favor pra mim e pra revolução.

Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Observador.

Obrigado eu, Dulce. Obrigado aos ouvintes da Observador.