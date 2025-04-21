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Olá, bem-vindos. O Observador começa hoje a entrevistar os líderes partidários que concorrem às próximas eleições legislativas. Hoje recebemos Inês Sousa Real, do PAN. Obrigado por ter vindo. Inês Sousa Real, nos debates que estão ainda a decorrer, foi confrontada com a intervenção de um deputado municipal do PAN em Matosinhos, Albano Lemos Pires, que como sabe, votou contra uma medida de apoio a famílias numerosas com o seguinte argumento: se as pessoas insistem em povoar o planeta Terra de seres humanos, façam-no à sua custa e não à custa do Estado. Este é o pensamento dominante no PAN?

Antes de mais, muito bom dia. E permita-me que refira, antes de responder à pergunta, que hoje é um dia muito triste para todos nós. Perdemos mais do que um líder da Igreja, perdemos um homem que foi uma inspiração do ponto de vista do seu pensamento progressista, da sua bondade, do apelo que fez à paz. As encíclicas que escreveu a mim, enquanto líder do PAN, inspiram-me particularmente, seja pela defesa dos animais, seja também pela defesa desta nossa casa comum e da solidariedade para com o próximo. E, portanto, a morte do Papa Francisco é de fato um dia bastante triste e leva-me também à resposta em relação à pergunta que coloca. De forma alguma essa intervenção representa o pensamento do PAN. Nós respeitamos a família, o direito que cada pessoa tem a constituir família da forma que entender, seja uma família numerosa, seja uma família multiespécie com animais de companhia e com filhos. E essa pessoa já não está no PAN, não representa o nosso pensamento, não representou quando fez essas afirmações, nem representa de forma alguma aquilo que é o apoio do PAN às famílias, em particular mais carenciadas, porque num tempo tão complexo como ao que vivemos e em que vimos tanta gente instigar, seja a guerra, seja o ódio contra o próximo, infelizmente, temos tido esse braço de ferro, seja com Trump, seja com Putin, com a invasão à Ucrânia ou até mesmo na Faixa de Gaza, na Palestina, tem que estar próximo no pensamento de todos nós, partidos políticos e líderes partidários, não só o respeito profundo pela família, pelas pessoas, pelas crianças, como também aquilo que tem que ser uma visão de apoio aos mais vulneráveis que neste momento precisam efetivamente de estar apoiados.

Mas quem disse que este é o pensamento dominante no PAN foi ele, foi o próprio Albano Lemos Pires, em declarações à rádio Observador na semana passada, usou esta expressão. Estava a mentir?

Não só estava a mentir, como não representa o partido. Essas afirmações, permita que diga, são completamente absurdas, não fazem qualquer sentido. O PAN tem uma gênese fundacional de respeito para com o próximo, de empatia, de compaixão e não faz qualquer tipo de sentido um partido que se propõe defender os animais, não defender as pessoas e menos ainda as mais vulneráveis.

Mas ele já não representa o partido porque não quer. Porque decidiu sair. O que aconteceu ali?

Não apenas se filiou, mas foi-lhe também retirada a confiança política para nos representar na Assembleia Municipal. O PAN segue, como é evidente, com a sua agenda não só de progresso, como de respeito pelo próximo, pela proteção animal, pela proteção do planeta. E essas afirmações nunca representaram e não representam aquilo que é a ideologia do PAN.

Mas ele fez parte da Comissão Política Nacional do PAN, não fez?

Pode ter feito, não significa que represente aquilo que é o pensamento dominante do partido.

O meu ponto é: foi um dirigente importante, não é propriamente alguém que não teve poder no PAN. Foi alguém muito próximo da direção.

Não deixa de ter tido uma afirmação manifestamente infeliz e que não traduz em absolutamente nada o pensamento do PAN.

O combate à violência doméstica é uma das grandes bandeiras do PAN nestas legislativas, e não só, já há algum tempo. O líder da federação do PS de Braga, que ajudou Pedro Nuno Santos a elaborar as listas diretamente, enfrenta um inquérito-crime por violência doméstica. Fez um comunicado, assinado em conjunto com a mulher, a alegada agredida, em que não rejeita os factos, mas coloca-os no domínio da intimidade e da vida privada. O líder do PS devia exigir a demissão de Vítor Hugo Salgado.

Eu acho que qualquer caso que se tenha relacionado com violência doméstica deve afastar as pessoas da vida, neste caso, pública. Isso é evidentemente uma questão de Pedro Nuno Santos e do seu partido, mas para o PAN, seja na bancada do Chega, seja na bancada do PS ou do PSD, ou se fosse na nossa própria bancada, não deve ter lugar alguém que está a representar a causa pública, que possa estar relacionado com alegados crimes de violência doméstica, porque é tudo menos uma questão da esfera da vida privada. Estamos a falar de uma questão, sim, que é crime público, que precisamos de ter cada vez mais vozes ativas e infelizmente não tem sido uma prioridade nacional, pelo contrário. Temos visto partidos supostamente moderados, como é o caso do PS e do PSD, irem atrás da agenda, muitas das vezes midiática do Chega, como é o caso da imigração, e tornar esse tema um tema de insegurança nacional, quando efetivamente deveríamos colocar o foco num dos maiores flagelos nacionais, que é a violência doméstica.

E o silêncio do líder do PS é mau para essa causa?

Também é mau para essa causa. Eu deixei, na semana passada, um apelo a todos os líderes partidários que renove. Nós temos que tornar o combate à violência doméstica uma prioridade no nosso país. Temos todos os anos mais de 30 mil denúncias que são feitas. Recordo que Luís Montenegro desvalorizou, inclusivamente, dizendo que os dados traduziam apenas o maior número de denúncias e não de casos reais. Mas curiosamente, agora com as vestes de candidato, já tem essa preocupação no seu programa. E precisamos de transformar efetivamente o combate à violência doméstica em medidas concretas, assim como os crimes de abuso sexual. E qualquer líder, por muito que possa ser algo relacionado com aquilo que são as questões do seu partido, deve repudiar, evidentemente, esse tipo de comportamentos, quer no nível da violência doméstica, quer do abuso infantil. Tivemos casos muito graves de pedofilia que só se resolveram, por exemplo, agora na bancada do Chega, com a realização de novas listas e não quando deveriam ter sido resolvidos, que era de imediato ter afastado essas pessoas.

O que lhe pergunto é se Pedro Nuno Santos está a esse nível de desvalorização ou até acima, ao ignorar um caso destes nas suas fileiras, uma vez que é o presidente da Federação de Braga, que é uma das maiores do Partido Socialista, é presidente da Câmara de Vizela e esteve inclusivamente agora na elaboração das listas para estas eleições legislativas. Ouvimo-la criticar várias vezes Luís Montenegro por essa frase. Aqui, neste caso, é mesmo alguém que está nas fileiras do partido e até agora, não estou a dizer que o líder do PS não o fará, ainda não disse nada sobre este caso.

Espero que Pedro Nuno Santos não se remeta ao silêncio, porque efetivamente nós precisamos dar voz às vítimas de violência doméstica, que infelizmente são casos que atingem todos os estratos sociais, todos os contextos socioeconômicos e até mesmo espectros político-partidários. E por isso mesmo, o apelo que faço é que não só não fique em silêncio, que não dê esse exemplo ao país e que inclusivamente seja convocado e aceite também o apelo que o PAN deixou. Entregámos à APAV um compromisso que é o compromisso violeta, a cor associada normalmente à violência de gênero e à violência doméstica, para que todos os partidos possam comprometer-se com medidas eficazes no próximo mandato. E por isso espero não só que Pedro Nuno Santos seja vocal, como se junte também ao PAN nestas medidas que queremos ver aprovadas na próxima legislatura.

A subida dos números do crime de violação é outra das preocupações do PAN nesta campanha. O Chega defende o aumento das penas para este crime. Concorda?

A questão da violação e da violência doméstica não se resolve apenas com o aumento do tipo de crime. Eu recordo que o PAN desde o momento em que entrou pra Assembleia da República, que tem defendido que há uma distorção no nosso Código Penal. Nós temos hoje em dia crimes de dano com penas mais gravosas, crimes de dano ou crimes econômicos, os chamados crimes de colarinho branco, com penas mais elevadas do que, por exemplo, os crimes de abuso sexual ou até mesmo de violência doméstica. Nesse sentido, parece-nos que seria pertinente rever o Código Penal e promover não só a questão do aumento da pena, mas acima de tudo, afastar os pressupostos da suspensão da pena, porque infelizmente o que temos visto são demasiados casos em que a pena aplicada é pena suspensa e não pena de prisão efetiva. Mas a violência doméstica e sexual combate-se também com outras ferramentas que não apenas o Código Penal, porque a aplicação do Código Penal já implica ter ocorrido o crime.

O Chega aí não é populista quando propõe, por exemplo, que as penas não sejam suspensas e que sejam penas efetivas e quando propõe um aumento das penas para este tipo de crimes. Aí o PAN está alinhado com o Chega.

Neste caso, é o Chega que está alinhado com os partidos que têm defendido essa revisão do Código Penal nessa medida, não ignorando o oportunismo do Chega em determinado tipo de causas. Agora, nem tudo aquilo que é apresentado e quando vem ao encontro daquilo que efetivamente é defendido até pelas várias associações representantes do setor. Eu recordo, por exemplo, que tornar o crime de violação crime público é uma dessas reivindicações. Nós não podemos continuar a esbarrar no argumento conservador, como temos ouvido, por exemplo, o PS e PSD a defender ao longo dos anos pra rejeitar que o crime de violação seja tornado crime público, alegando que seria revitimizara vítima, quando há mecanismos que temos proposto, como por exemplo, a desistência da queixa, que permitiriam efetivamente que a vítima possa não querendo não depor.

Já lá iremos a essa matéria. Só pra não estarmos aqui a saltar temas, só fechar aqui a questão relativamente a esta sintonia que o PAN tem com o Chega, ou o Chega com o PAN, como diz. O Chega também defende como pena acessória a castração química nos casos em que haja reincidência e em que o crime seja praticado em contexto de especial perversidade ou censurabilidade. Esta hipótese seria...

Pro PAN, isso não é de todo viável. Estamos a falar de uma medida que viola diretamente a nossa Constituição, que põe em causa o princípio da dignidade da pessoa humana e que do ponto de vista da eficácia, é absolutamente inútil. Nós não nos podemos esquecer que temos um princípio de prevenção das penas. E sabemos, até por aquilo que têm sido os exemplos de outros países, que as medidas que efetivamente são dissuasoras não passam por impor a castração química. E, portanto, isso é mais uma medida populista e oportunista do Chega que não vem resolver o problema Uma das maiores formas de resolvermos o problema naquilo que tem sido esta guerra entre sexos, que é uma guerra silenciosa, continuamos a ter no nosso país, e que também causa a morte e a perda de vidas de mulheres, em particular, também de homens, como tivemos recentemente o caso do Manuel e o caso do Kadu há pouco menos de um ano em Carcavelos, dois homens que morreram pra tentar salvar mulheres em contextos diferentes, num de violação e no outro de droga e de abuso. Nós, evidentemente, precisamos de ter aqui medidas que sejam dissuasoras e preventivas, porque esse é um dos fins do direito penal. E isso implica, por exemplo, algo que o Chega estigmatiza, o Chega e também o CDS, entre outras forças políticas, que são na disciplina de cidadania, educarmos crianças, meninos e meninas, pra igualdade e pra o respeito. E neste momento nós temos um fenômeno crescente nos mais jovens, nas redes sociais, em que se continua a alimentar o ódio contra mulheres como se fosse uma nova tendência ou uma nova moda, quando, na verdade, um dos pilares da educação, que é a disciplina de cidadania, deveria estar a ser precisamente aproveitado para ensinarmos o respeito, em particular para aquilo que é o direito a vivermos numa vida sem violência, seja ela emocional ou física.

Já falou aqui o PAN a defender que a violação passe a ser um crime público. A deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, é uma das vozes que se têm ouvido contra essa medida, defendendo que, e vou citá-la, "arrastar uma vítima pra tribunal, pra perícias, contra a vontade dela, é uma espécie de dupla violação." Não a preocupa este efeito nas vítimas?

Precisamente porque nos preocupa esse efeito nas vítimas, é que a proposta tem um mecanismo que permite que a vítima desista da queixa, querendo. Aquilo que não pode acontecer é termos casos como os que já tivemos nas redes sociais, de vídeos partilhados de crime de violação, em que ninguém denuncia, em que todos olham pro lado e acharmos que este problema, este flagelo que atinge hoje não só jovens, mas também mulheres adultas que veem as suas imagens partilhadas sem consentimento, achar que é um problema apenas dos próprios, que não é um problema social.

Mas deixa eu só te fazer perceber. Desistir da queixa, como assim? A pessoa primeiro é exposta a uma coisa que não quer e depois pode desistir da queixa. O mal já não está feito? Do ponto de vista de exposição que a pessoa não quis, pode não querer, aliás.

Se estamos a falar de partilhas não consentidas, o mal começa logo aí, portanto, a pessoa já está exposta. O que estamos a falar é de abrir inquérito, o Ministério Público poder, a partir do momento em que chega à denúncia, poder abrir inquérito pra investigação, porque nós temos que mudar o paradigma em relação aos crimes de violação, tal como fizemos com a violência doméstica. Porque na violência doméstica, e apesar dos números ainda serem números muito preocupantes e deste ser um dos maiores flagelos sociais, é precisamente um crime público, porque é um crime que diz respeito a toda a sociedade e não apenas às vítimas, nem aos agressores. No crime de violação, temos também que mudar o paradigma, até para mudarmos o lado da vergonha, porque normalmente aquilo que verificamos é o estigma ficar do lado da vítima e não do lado do agressor. Permitir que seja logo prosseguida a investigação, até para a preservação da prova, que é algo absolutamente fundamental neste tipo de crimes. Isso já permitiria que, efetivamente, com o consentimento da vítima, se pudesse salvaguardar a produção da prova e, caso a vítima, em momento algum do processo, pretenda desistir, poderá sempre fazê-lo a todo o tempo, mas permitiria, por um lado, salvaguardar a prova, permitir ao Ministério Público que inicie a investigação e até num crime, sobretudo mais associado àquilo que possa ser também comportamentos em série, permitir identificar os agressores.

Mas a questão que falava a deputada do Partido Socialista da dupla violação, porque acaba por ser uma invasão, pode ser uma invasão se a pessoa não quiser ser exposta e falar sequer nesse assunto, fica excluída com a questão da desistência da queixa.

Com a exclusão da apresentação da queixa, até mesmo com a preservação da própria identidade. O que não podemos esquecer é que neste momento o que temos são crimes praticados e partilhados milhares de vezes em plataformas online, que temos vídeos de jovens de 16 anos, que neste caso já é crime público. Estamos a falar de dois crimes diferentes. Estamos a falar de dois crimes diferentes, mas que são tratamentos essenciais. Nós não nos podemos esquecer que tivemos também já no passado crimes em que não era conhecida a autoria do crime, por exemplo, também de violação, e que pelo fato de não se saber se a jovem era menor de idade, quem tinha sido o agressor, a partilha daqueles vídeos não permitia, porque não havia denúncia, porque a denúncia, sendo o crime semipúblico, portanto, não era possível ao Ministério Público prosseguir naquelas circunstâncias, isso limita a atuação das autoridades. E se nós queremos mudar o paradigma para garantir que este é, de facto, um fenômeno e um flagelo social e que a responsabilidade é partilhada por todos nós, vamos continuar a ter a vergonha do lado da vítima, vamos continuar a ter esta revitimização, que ela já acontece. A preocupação, com todo o respeito, a preocupação da deputada Isabel Moreira, já acontece a cada partilha que é feita na internet ou a cada vez que as vítimas- São dois crimes diferentes, mais uma vez. Está confundindo os crimes. Eu não estou a confundir absolutamente nada. São dois crimes diferentes. Estamos a falar de flagelos e fenômenos que hoje em dia acontecem cada vez mais e com maior frequência. E mesmo nos casos em que não há partilha, por exemplo, da violação, como aconteceu da jovem de 16 anos, em que o vídeo da violação foi partilhado por toda a internet, também temos os casos em que as vítimas de violação fazem queixa e o seu depoimento é completamente desvalorizado, e isso também é uma revitimização. E, portanto, nós não nos podemos esquecer que temos que pensar em sociedade, que outros mecanismos podemos, de facto, tentar, como é o caso de tornar a violação crime público, para que efetivamente possamos ter não só uma mudança de paradigma, decisões até do ponto de vista judicial, que também não traduzem-

Na verdade, o que o PAN está a fazer é ir atrás de apenas um lado da questão, que é a divulgação na internet ou onde seja, ou em outras plataformas, do crime de violação. É um aspecto muito particular.

Não estamos a ir apenas atrás de um ponto da questão, até porque eu recordo que já tínhamos apresentado a proposta pra que seja tornado crime público muito antes destes fenômenos, precisamente pela desvalorização constante que temos neste tipo de crimes. E não falo apenas deste tipo de crimes quando são praticados contra mulheres, mas também contra crianças.

Mas essa é a forma que, por exemplo, a outra deputada do Partido Socialista, que é a Cláudia Santos, que afirmou que se a violação passar a ser um crime público, o previsível será haver mais absolvições, porque a obtenção de prova depende da vítima e o processo seria feito contra a vontade dela. Teme que isso possa acontecer ou também é uma

Uma situação que exclui.

Eu acho curioso porque tem sido precisamente essa visão conservadora que tem permitido que se esbarre não só nos avanços em relação à alteração do Código Penal, como tornar este crime público. Nós, pela segunda vez, temos uma petição com mais de 100 mil assinaturas que nos pede para que a violação seja tornada crime público. Temos várias associações também de apoio à vítima a defenderem igualmente a alteração deste tipo penal. Nós precisamos de uma vez por todas de olhar para estes fenómenos e perceber que esta não é uma questão apenas das vítimas. Temos que salvaguardar o papel da vítima e o direito à sua privacidade, querendo, evidentemente, que esteja salvaguardada, mas não só seja por efeitos depois de prazos prescricionais, até porque muito se tem debatido na questão de ser tornado crime público, mas uma das coisas que o PAN defende igualmente é o alargamento do prazo de prescrição, porque o alargamento que ocorreu ainda assim não é suficiente para cobrir o tempo que muitas das vezes as vítimas levam a serem capazes de fazer essa mesma denúncia, como a nossa proposta era manifestamente proporcional para que o papel que a vítima decida ter no processo possa ser efetivamente salvaguardado. Não acompanhamos essa visão, respeitamos, percebemos que é uma matéria complexa.

Mas é uma visão em defesa das mulheres. As pessoas que defendem que não seja um crime público, é por preocupações em relação às vítimas.

Eu não digo que não seja, mas quem defende também que seja crime público, também é pela defesa das vítimas. Podemos ter formas de o alcançar de maneira diferente, mas temos todos o mesmo objetivo, como é evidente.

Exato. Esse é o ponto.

O ponto de partida é igual, o de chegada é que é diferente.

Precisamente.

Mas connosco estão mais de 100 mil pessoas que já assinaram a petição pela segunda vez. Aliás, eu recordo que a primeira vez que foi debatido na anterior legislatura na Assembleia da República, tínhamos uma petição com perto de 150 mil assinaturas de várias personalidades, vários especialistas que pediam isto mesmo. E portanto, volto a dizer, este conservadorismo em relação aos crimes, curiosamente, e é sempre nos crimes sexuais, sempre nos crimes de violência doméstica, sempre naquilo que é a tutela de defesa dos direitos, sobretudo das mulheres, em relação a alterarmos o Código Penal, é que verificamos esse conservadorismo. No demais, acaba sempre por haver alterações muitas das vezes.

Mas acha que estas deputadas de que estamos a falar são deputadas conservadoras?

Do ponto de vista penal, acho que existe uma visão ainda muito conservadora no PS também, do ponto de vista daquilo que é a alteração do Código Penal. E por isso mesmo é que tantas vezes, seja nessa dimensão, seja até mesmo noutro tipo de direitos, tem sido muito difícil promover essas alterações ao Código Penal.

Nesta campanha temos falado também muito de defesa, por razões evidentes, claro. Inês de Sousa Real afirmou que os esforços na defesa são um papel que não cabe a Portugal. Disse isto mais do que uma vez nos debates que têm acontecido.

No armamento, peço desculpa, fui mal interpretada nessa altura. Eu estava-me a referir a produção de armas, que foi a pergunta que me foi colocada. Tem sido extrapolado para a defesa, mas o que eu estava a dizer era na produção de armamento.

Isto foi o que disse, porque eu ouvi. Se calhar queria dizer outra coisa, certo. Está tudo muito bem.

A pergunta que me foi colocada era em relação ao armamento.

Certo. Mas Portugal não produz armamento, mas pode comprar armas. Em relação a isso, não tem um problema, é isso? Porque eu agora fiquei baralhado, porque esta frase fazia sentido com toda a sua argumentação e agora se calhar já não faz sentido.

Não, continua a fazer todo o sentido. Aquilo que me foi colocado tinha a ver com a produção de armamento e o que eu estava a querer dizer é que precisamente não parece que Portugal tenha um papel competitivo do ponto de vista da produção de armamento face àquilo que são outros players europeus e internacionais.

Mas vamos então para aquilo que está a ser discutido em vários sítios, em vários países, que é aumentar o orçamento de defesa, nomeadamente de compra de armamento, a produção é outra coisa, e o facto de os países europeus estarem a caminhar no sentido de aumentar esses gastos em defesa. Está de acordo com isso?

É com preocupação que olhamos para o facto de ser exigido a Portugal, um país que não é um país rico, temos que ter consciência da nossa dimensão financeira, estar a aumentar o seu investimento em defesa e com isso retirar recursos que são necessários para outras áreas, seja para a crise da habitação, que é das maiores crises que temos e que temos falhado. Aliás, os sucessivos governos têm falhado nesta área.

Sim, mas se não formos nós a pagar os nossos gastos em defesa, quem é que paga?

Mas aquilo que efetivamente me parece que Portugal poderá ter um potencial é precisamente na cooperação nas áreas da formação, no know-how. Outras áreas como, por exemplo, a produção de tecnologia ou de drones, ou até mesmo nas startups com inteligência artificial, associadas à questão da defesa. Aquilo que de facto nos parece que deve ser uma preocupação é aplicar modelos em Portugal, como foi por exemplo aplicado na Alemanha, em que cada investimento que é feito na defesa tem que corresponder o investimento similar na área social, em particular na cooperação e no desenvolvimento.

Mas se acabou de dizer que não temos dinheiro, isso ainda implica duplicar os gastos. Não só vamos gastar mais em defesa, como vamos gastar o mesmo dinheiro noutro lado. Portanto, vamos duplicar os gastos.

Na nossa visão, não nos faz sentido estarmos a aumentar aquilo que é o investimento em defesa. Portugal não tem essa capacidade, temos sim outras capacidades.

Então quem é que nos paga a nossa defesa?

Aquilo que tem que ser feito, e o PAN já propôs, não só isto aquando da discussão das europeias, é a criação de uma taxa sobre o armamento, precisamente, para que os grandes produtores de armas possam contribuir para efetivamente existir aqui uma capacidade financeira dos Estados-membros de investimento noutras áreas, como a adaptação, por exemplo, das infraestruturas às alterações climáticas, a própria necessidade, como temos, por exemplo, na Ucrânia, da desminação e o impacto ambiental que, por exemplo, a guerra provoca, que não só contamina lençóis freáticos.

Mas portanto aquelas armas aí vão ficar mais caras, não? Se as empresas ainda têm que pagar uma taxa extra.

Trata-se efetivamente, nós sabemos que o armamento gera muita receita, estamos a falar de um universo bilionário e, portanto, não nos faz sentido Que sejam sempre não só as pessoas a pagarem esta fatura, seja a fatura ambiental, seja a fatura humanitária, e que o negócio das armas continue intocável do ponto de vista daquilo que possam ser as taxas aplicadas. Mas naquilo que diz respeito ao domínio nacional, Portugal tem, sim, potencial de cooperar com aquilo que é a defesa do ponto de vista da União Europeia, porque nós partilhamos da visão de que é importante termos uma coordenação europeia que conjugue os esforços e as capacidades de vários Estados-membros para garantirmos a defesa da União Europeia. Mas temos, de facto, um potencial naquilo que é o nosso know-how, naquilo que são as nossas Forças Armadas, a participação.

Mas quem é que paga a conta? São os outros países?

Neste momento, nós não nos podemos esquecer que nós temos um financiamento do ponto de vista da União Europeia, da mesma maneira que este financiamento tem sido canalizado para outras áreas, terá que se repensar naquela que é a redistribuição também pra área da defesa. O que não deve acontecer é o pilar social ficar para trás, porque neste momento as pessoas vivem uma crise muito grande noutras áreas.

Mesmo o dinheiro da União Europeia não vem do céu, vem dos Estados-membros, e entre os Estados-membros está Portugal, portanto direta ou indiretamente nós vamos ter de pagar, ou não é?

E por isso mesmo é que nós entendemos que deve ser colocada uma taxa sobre o armamento pra canalizar. Aliás, e não somos os únicos, os próprios países, como é o caso da Alemanha, já têm outros modelos, não só pra questão do financiamento, mas também da partilha dos recursos existentes. E se esse compromisso é um compromisso de equilíbrio em países como, por exemplo, a Alemanha, não vejo por que Portugal não poderá replicar esse modelo.

Inês de Sousa Real, já tinha falado aqui, mas vamos agora ao assunto da imigração. O PAN é a favor do regresso da chamada manifestação de interesse, ou seja, um imigrante poderia vir pra Portugal sem ter um contrato de trabalho fechado. Se depois esse imigrante não conseguir um trabalho fixo que lhe permita viver, o que é que acontece?

Antes de mais, permita-me referir que no que diz respeito à imigração, nós somos um país de leis e, portanto, tendo legislação em vigor e uma lei da imigração, é importante que a legislação seja cumprida. E, portanto, esta narrativa de que os imigrantes em Portugal estão todos ilegais é uma narrativa muitas vezes oportunista e uma agenda que nós não acompanhamos.

Mas mesmo que não seja ilegal não ter trabalho, não ter onde ficar.

A declaração de interesses tem um contexto muito específico. Nós, na altura, tínhamos ouvido as associações de defesa dos direitos humanos, em particular as que combatem também o tráfico de seres humanos, e a declaração de interesse era um mecanismo pedido há muito pelas associações, precisamente pra evitar o tráfico de seres humanos e a exploração laboral. Era neste contexto que o mesmo tinha surgido e ainda assim parece-nos que é um mecanismo mais eficaz do que deixar as pessoas pura e simplesmente nas mãos das redes de tráfico. É evidente que tem que se avaliar o sistema e há algo que correu bastante mal no que diz respeito, por um lado, à extinção do SEF, no mesmo momento em que se aplica um sistema desta natureza. Ora é evidente que se os mecanismos que existiam de controle, de fiscalização, não estavam a funcionar em pleno conjugado com o regime novo, acabou por não correr muito bem.

Aceitar as pessoas desta forma não fará com que, pois haja a possibilidade de eles se tornarem sem abrigo, uma vez que não há capacidade, muitas vezes, de dar habitação digna, nem um trabalho digno que lhes permita, de alguma forma, pagar essa mesma habitação e ter condições de vida.

Para o PAN, a dimensão da integração, garantir que as pessoas que vêm até Portugal em busca de uma vida melhor têm condições não só de trabalho, de habitação e condições condignas de aprendizagem também da língua do português, pra que possam estar plenamente integradas, são absolutamente fundamentais. E nesse sentido, aquilo que nós estamos dispostos é, de facto, a avaliar que mecanismos possam ser alterados na declaração de interesses para garantir que isso não acontece e que não temos depois pessoas a serem empurradas pra rua e ficarem em situação de sem abrigo. Agora, o regime de portas fechadas é que também não nos parece proporcional. Neste caso, os imigrantes contribuem com mais de dois mil milhões de euros pra a Segurança Social, são uma componente e uma dimensão também importante.

Mas não era melhor virem já com contrato de trabalho que lhes garantia condições de subsistência?

Não rejeitamos essa hipótese de a alteração ser feita em função também do contrato de trabalho, mas entendemos que devemos fazer esse diálogo em parceria também com as associações, mais uma vez, que estão no terreno, com os dados que possam surgir também daquilo que são estes novos fenômenos também de imigração e que tivemos um boom, na verdade, no nosso país, do ponto de vista também de outras áreas que antigamente não havia tanta procura do ponto de vista da mão de obra pra essas mesmas áreas. Agora, o contexto da declaração de interesse surgiu num contexto muito particular e aquilo que temos que saber fazer também em política é reavaliar quando as coisas correm menos bem, pra que as pessoas não fiquem também numa situação de fragilidade, que era aquilo que se procurava evitar.

Falou aí nesse boom. Em 2024 existia sensivelmente 1,4 milhões de imigrantes, corresponde também mais coisa, menos coisa a 10% da população. Pro PAN há um limite pra o número de imigrantes que o país consegue absorver, ou não?

Neste momento nós temos que ir a par e passo estudando essa realidade, esses fenômenos e, acima de tudo, a capacidade de integração das pessoas no nosso país. Nós não nos opomos à regulamentação e àquilo que possa ser uma integração adequada das pessoas em Portugal. Não utilizamos o fenômeno da imigração ou a lei laboral no que diz respeito à imigração, para estarmos aqui a utilizar como arma de arremesso, como a agenda xenófoba, como faz o Chega. E portanto, temos aqui a consciência.

Não há um limite a partir do qual seja já impossível ao país absorver imigrantes?

Teremos que olhar para os diferentes setores, mais do que pensar no limite daquilo que é receber imigrantes, temos que olhar para os diferentes setores, desde o setor da construção, da alimentação, também da produção agrícola. Temos que olhar para as diferentes áreas da nossa sociedade e perceber onde é que precisamos de mão de obra, que tipo de mão de obra, quais as qualificações. Olhar para o território também, para podermos então também, de alguma forma integrar essas pessoas na nossa sociedade. Porque tem-se falado, sobretudo, numa franja mais vulnerável, mas eu recordo que nós temos, por exemplo, áreas onde temos uma escassez profunda, seja de médicos, seja de enfermeiros, e nunca se fez um esforço para integrar em Portugal, por exemplo, pessoas que já cá estavam, até de outros países como é a Ucrânia, e que eram licenciados, seja em medicina, seja em enfermagem, e que não lhes eram dadas as equiparações. E, portanto, nós temos que repensar seriamente, não só do ponto de vista da lei da imigração, mas também das valências profissionais de quem vem para o nosso país, seja para podermos ter uma melhor integração, seja para percebermos qual a capacidade que Portugal efetivamente tem. Agora, estes ciclos políticos muito curtos também não nos têm permitido fazer esse trabalho de forma mais séria e aprofundada, ao invés de andarmos a reboque de agendas populistas e oportunistas que pegam na insatisfação das pessoas e nesta percepção de insegurança que existe e procuram de alguma maneira contaminar o debate político com a sua agenda xenófoba.

Essa imigração começou há algum tempo, essas comunidades estão mais bem integradas do que este volume que fala e que normalmente são para, também não falou aí, mas para TVDEs também, etc.

Sim. E transportes públicos, neste caso.

Concorda com Pedro Nuno Santos quando diz que os imigrantes devem respeitar a cultura portuguesa?

Eu acho que os imigrantes devem respeitar a lei, acima de tudo. E no que diz respeito à cultura, nós temos culturas que são questionáveis. Também há quem defenda que as touradas são cultura e nós questionamos a cultura. Acho que deve haver um respeito, acima de tudo, pela lei e uma capacidade de interpretação de que as sociedades também se fazem, também se aceitam na sua multiculturalidade e na sua diversidade. Sendo Portugal um país com uma diversidade cultural tão vasta, acho que o conceito de respeito pode de alguma maneira estar aqui associado a outro tipo de ideias, que não é bem a mesma ideia de respeito da legalidade. Para nós importa-nos que haja respeito pelos direitos humanos, pelos valores ambientais, pelos direitos, em particular, também das mulheres, porque é uma das questões que infelizmente sabemos que em algumas culturas não existe de forma tão presente, e acima de tudo respeitar a lei.

Continuemos, Inês Sousa Real, a falar de Pedro Nuno Santos, agora a propósito sobre a abertura da averiguação preventiva, em que o líder do PS disse o seguinte: "Lamentamos que haja denúncias anônimas nesse tipo de processo e que de alguma forma possa haver aqui um oportunismo na campanha eleitoral que estamos a viver". Considera que o Ministério Público não devia ter divulgado que tinha aberto este processo neste período pré-campanha eleitoral?

Nós olhamos para este caso um pouco de forma diferente para aquilo que foi o caso do primeiro-ministro Luís Montenegro. É evidente que tendo havido as mesmas circunstâncias de abertura de um inquérito do ponto de vista preventivo, o Ministério Público comunicou e terá que ser o Ministério Público, evidentemente, a justificar, mas parece-nos que contaminar as campanhas eleitorais com casos ou circunstâncias que de alguma forma possam até já ter sido esclarecidas no passado, não nos parece muito saudável. Aliás, nós nos últimos anos temos visto os ciclos eleitorais estarem condicionados, inclusivamente, pela atuação do Ministério Público. Vimos isso na Madeira, vimos isso aquando da queda de António Costa e do seu governo, por causa de um parágrafo. E portanto não nos parece também que este princípio da separação de poderes deva valer só para um lado, ou seja, só para o lado da política face à Justiça, mas também da Justiça face aos ciclos políticos.

Mas acha que o Ministério Público está a fazer isto de forma propositada?

Eu acho que essa é uma afirmação um pouco forte, mas parece-nos é que efetivamente, se estamos perante um caso em que já foram dadas justificações, já foram dados todos os esclarecimentos que haviam a prestar, a campanha eleitoral não deve ser contaminada com isso. Mas como é evidente, só o Ministério Público para dar alías.

Mas quando fala em contaminação, quer dizer, é um ato que tem que ter uma intenção. Há uma intenção do Ministério Público, do seu ponto de vista, isto aparecer numa altura sensível para o contexto político, que é uma altura de pré-campanha. Considera que houvesse a intenção de criar este impacto sobre a política?

Espero sinceramente que não, mas compreendo que haja essa percepção, tendo em conta que acaba por ser uma mão cheia de nada, porque depois tudo traduzido, não se traduz em efetivamente haver qualquer facto novo que possa estar aqui em causa nas declarações que foram preenchidas, neste caso, por Pedro Nuno Santos. Agora, se calhar o que era mais importante a este tempo era termos, de facto, já no país robustecido aquilo que são as leis associadas à transparência, como foi o caso da lei do lobbying, que tanto PS como PSD andaram a chutar pra frente e a travar quando o PAN tentou passar na Assembleia da República. Nos fenômenos de combate à corrupção, a mesma coisa. Portanto, esta legislatura, as poucas medidas que foram aprovadas foram pela mão do PAN, mas ainda assim continuamos a ter uma ineficiência Naquilo que é o combate à corrupção, nomeadamente aos mecanismos, quer de apoio na cooperação internacional, entre outros fatores, que depois levam até a um descrédito da população face à classe política, face a uma percepção de que possam todos ser iguais em política, quando não somos. Estamos ao serviço do bem comum e é importante que as pessoas tenham a percepção e restaurarmos a confiança dos cidadãos naquilo que é a vida política. Mais um caso em plena campanha eleitoral, que de alguma forma se possa traduzir em nada, só vem aumentar o descrédito ou contribuir para o aumento do descrédito das pessoas na política.

E desse ponto de vista, era importante que o Ministério Público tivesse estas averiguações encerradas antes do dia das eleições?

Sem dúvida. Acho que se o abriram antes das eleições, seria importante que a mesma celeridade que gozou o primeiro-ministro, gozasse também Pedro Nuno Santos. Embora não me caiba a mim fazer o papel de defender.

O do primeiro-ministro não está encerrado.

Mas houve já esclarecimentos que foram prestados e houve já também arquivado. Mas nesse caso, era importante que com a mesma celeridade que esse anúncio foi feito, que o mesmo acontecesse agora com este processo. De qualquer das formas, aquilo que nos parece mais relevante é garantirmos que no combate à corrupção, porque o país perde a cada minuto €34.000 pra corrupção, que são fenômenos sérios e graves, que efetivamente haja aí um verdadeiro combate. Agora, casos e casinhos, ou usar como arma de arremesso, as denúncias junto do Ministério Público, como arma de arremesso político, e aqui não estou a falar do Ministério Público, mas de quem faz estas denúncias anônimas, não nos parece a forma mais credível e legítima de garantirmos que restabelecemos a confiança, até porque qualquer dia ninguém quer vir pra política.

Deixe-me só perguntar uma coisa. Os casos têm a mesma gravidade? Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.

Não têm. Eu acho que temos todos ter a consciência que não têm. O primeiro-ministro foi irresponsável na medida em que não cuidou de arrumar a sua vida privada antes de assumir funções como primeiro-ministro. Acredito e defendo que as pessoas devem ter e podem ter uma vida empresarial, uma vida privada antes de estarem na política, mas as funções de primeiro-ministro não são umas funções quaisquer, e isto implica que a pessoa esteja a 100% na vida política e na vida dos portugueses, porque depois os portugueses sentem na sua vida aquilo que tem sido as políticas não só de recuo ou de desleixo do primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos podia ser primeiro-ministro, nesse caso, não era equiparável a este caso?

Não, tendo em conta que nada foi dito de novo em relação àquilo que possa ser um incumprimento das suas obrigações, não nos parece que hajam factos novos daquilo que temos conhecimento, como é evidente, que ponham em causa aquilo que foram as declarações obrigativas de Pedro Nuno Santos. Logo, estamos perante casos bastante diferentes, porque estamos a falar de empresas que pagam a uma empresa, não só do primeiro-ministro, onde inclusivamente tem sediada ou tinha sediada a sua casa, e como tal, estamos a falar de uma gravidade completamente diferente.

Vamos passar aqui rapidamente pras questões da governabilidade. E pô-la perante este cenário: se faltassem um ou dois deputados para garantir ao PSD e à Iniciativa Liberal um governo pra quatro anos e meio, o PAN estaria disponível pra dar esse apoio parlamentar?

É difícil dar um apoio a este governo quando é um governo que teve como prioridade baixar o IVA das touradas, mas não teve como prioridade baixar o IVA da saúde animal e dar a mão a mais de metade dos lares portugueses que têm animais de companhia e que sofrem na pele o facto de não terem, quantas vezes, como tratar os seus animais. Assim como é difícil perante um governo, que ao invés de estar alinhado com o combate às alterações climáticas, cortou em mais de €700 milhões o orçamento de Estado na verba que existia pras alterações climáticas, mas continua a dar borlas fiscais, por exemplo, a quem mais polui e lucra. Mas o PAN não desiste dos portugueses, temos estado ao lado das suas grandes preocupações e, como é evidente, qualquer solução governativa que saia depois do dia 18 de maio, a contar com aquilo que é uma agenda do PAN, será uma agenda certamente distinta daquela que seria se não tivesse o PAN como uma força política de contraponto e de contrapeso aos governos. Até porque nós temos a consciência que as pessoas estão fartas dos grandes partidos, que em momento eleitoral tudo prometem, mas depois quando estão no governo, pouco executam. E sendo o PAN um partido não só da oposição, que tem sido capaz de dialogar, independentemente de estarmos num governo de direita ou de esquerda, e independentemente dos ciclos políticos serem até mais instáveis, nós temos conseguido, de facto, fazer esse trabalho de diálogo e por isso temos tido a eficácia de conseguir ser dos partidos da oposição com mais medidas aprovadas. E por isso tenho a certeza que seríamos um contraponto e que não deixaríamos de exigir do governo aquilo que possam ser medidas que digam, de facto, respeito aos portugueses, como é o caso do combate à violência doméstica.

Na Madeira não foi impeditivo o facto, e Miguel Albuquerque era caçador. Na altura, ainda não era arguido quando o PAN fez coligação com ele, mas era caçador. E isso não foi impeditivo.

O PAN não tinha uma coligação, tinha um acordo de incidência parlamentar. E uma das coisas que efetivamente, na altura, foi até conversado com Miguel Albuquerque, porque há aqui uma diferença geracional muito grande e o próprio reconheceu isso na altura, em relação à nossa visão sobre os animais. E sabendo ele que o PAN tinha de facto esse cuidado, que não só em relação à caça, mas também em relação às touradas, sendo que na Madeira não existem touradas, de facto tinha a consciência que era uma matéria, por exemplo, que teria que respeitar e que no compromisso com o PAN, fazia parte respeitar e não alimentar qualquer tipo de incentivo, nem à caça, seja financeiro, seja do ponto de vista das autorizações. E aquilo que na altura ficou estabelecido no acordo de incidência parlamentar, não só foi cumprido, como permitiu avanços do ponto de vista quer do combate à violência doméstica, quer também naquilo que diz respeito ao acesso à saúde para os madeirenses e porto-santenses. E, portanto, foram feitos avanços de causa, efetivamente, naquilo que era a agenda do PAN, em particular com respeito também e com consciência do próprio em relação àquilo que era a diferença até de visão em relação ao partido.

Não caçou durante aqueles meses, o Miguel Albuquerque.

Pelo menos daquilo que nos foi garantido, não. Não só foi garantido, como teve o cuidado de reconhecer que efetivamente havia aqui uma diferença em relação às gerações mais novas na forma como olhavam pra, pra com os animais, porque seria muito fácil nós sentarmos à mesa com quem concorda conosco. Tenho a certeza, se estivéssemos aqui entre animalistas, estaríamos todos de acordo.

Há pouco, não respondou diretamente, embora tivesse dito que era muito difícil

Suportar um governo de Luís Montenegro. Se lhe faltassem os mesmos dois deputados, já estou a ser simpático no sentido do PAN recuperar o grupo parlamentar, era mais fácil suportar um governo liderado por Pedro Nuno Santos do que por Luís Montenegro?

Há diferenças claras entre ambos, como é evidente, mas acima de tudo, a diferença maior está no PAN, não está nas grandes forças políticas.

Mas conhecendo o programa dos dois partidos, seria mais fácil ou mais natural ao PAN dar suporte a uma coligação à esquerda, neste caso, do que à direita?

Dita-nos a experiência os recuos que têm sido dados ao longo destes anos. Eu recordo que nós fomos capazes de aumentar o IVA das touradas com o governo distinto do de Luís Montenegro, coisa que Luís Montenegro tratou de repor assim que chegou ao poder. Também tivemos evidentemente avanços de causa com os passes sociais a serem financiados pela taxa de carbono e por isso mesmo, os portugueses sabem que o PAN tem uma ideologia muito clara e também uma agenda e um roteiro muito claro naquilo que é o seu compromisso, que é a defesa dos animais, mas também dos direitos humanos e da identidade ambiental.

O que seria possível com os dois. Diz que Luís Montenegro desvalorizou o crime de violência doméstica, quis acabar com as proteções da causa animal, baixar o IVA das touradas e mesmo assim admitia sustentar um novo governo da AD.

Aquilo que o PAN se recusa a fazer é ser uma força política inútil, porque nós não estamos na Assembleia da República apenas para apresentar iniciativas. Estamos na Assembleia da República para as concretizar. E por isso mesmo é que com todas as divergências ideológicas, nós nunca nos demitimos de participar em qualquer reunião que houvesse com o governo, de negociarmos com o governo, de trabalharmos para fazer avançar as nossas causas e fomos bem-sucedidos. Aliás, fechamos este ciclo eleitoral com o direito das famílias de acolhimento a poderem adotar crianças, com uma majoração de €79 para as pessoas com deficiência, que viram assim aumentado o seu abono. E por isso mesmo, a nossa grande preocupação é garantir que este mandato, e por isso parto para estas eleições com a legitimidade de pedir aos portugueses que nos deem a força de um grupo parlamentar, o tal segundo deputado para a diferença.

Aproveito só para perguntar isto e pedir-lhe uma resposta com sinceridade e honestidade e que não fosse uma resposta mais redonda. Se o PAN deixar de ter representação parlamentar, a Inês demite-se do cargo de líder do PAN. Falta mais ao PAN.

Eu acredito que nós não vamos deixar de ter representação parlamentar.

Mas caso isso aconteça, muitas vezes escapa do controle. Se isso acontecer, demite-se. Uma vez que fica sem a representação parlamentar, que lhe permite fazer essas negociações que tem feito.

Neste momento, eu acredito que os portugueses se reveem naquilo que tem sido a agenda do PAN, seja no combate à violência doméstica, nos direitos dos mais jovens, das gerações futuras e que nos vão dar a força de um grupo parlamentar. Portanto, não concedo esse cenário no pós 18 de maio e já nem falando que vamos ter também em seguida eleições autárquicas. O PAN também tem o seu foco e os olhos postos nas autárquicas e, portanto, vamos ter estes dois ciclos eleitorais e o balanço será feito posteriormente aos ciclos eleitorais, mas partimos com a confiança e até com o apelo das pessoas de olharem para a qualidade.

Já percebemos que fica pelo menos até às autárquicas, mesmo que perca a representação parlamentar.

E permita-me só concluir. É importante que as pessoas olhem também para a qualidade daquilo que os deputados produzem na Assembleia da República, porque há quem tenha uma bancada de 50 deputados ou 49 mais um, como quisermos identificar, e pouco ou nada tenham feito e há, de facto, quem com só uma deputada tenha feito muito em prol da vida dos portugueses.

Está a referir-se ao Chega? O líder do Chega, André Ventura, no debate que teve consigo, disse que o PAN chegou a propor uma moção para que até os animais tivessem de ser vegetarianos. E Inês de Sousa Real desmentiu, disse: "Isso é mentira, está a mentir às pessoas. Dá-me vontade de rir, é engraçado." Foram estas as suas palavras. Mas ajude-me aqui. O PAN não aprovou no Congresso de 2021 uma moção onde se exigia precisamente, e vou citar, "uma alimentação equilibrada e de qualidade, base 100% vegetal nas rações para animais de companhia"?

Essa moção foi alterada precisamente porque ninguém vai estar a obrigar as pessoas a fazerem um caminho que é individual, seja na sua própria alimentação.

Foi alterada depois do Congresso?

Foi alterada no Congresso. O texto do Congresso foi alterado precisamente. A pretensão do proponente era precisamente a alimentação 100% vegetariana para todos os animais de companhia. E essa moção foi alterada no seu texto, precisamente porque não nos cabe a nós estar a obrigar ninguém, não só a ser vegetariano, como menos ainda aos seus animais de companhia. A opção alimentar é um caminho individual. Eu sou vegana, não como carne há mais de 12 anos, mas respeito aquilo que é a individualidade de cada um e o apelo que fazemos é para que as pessoas reduzam o consumo da carne. Eu tenho um gato, o Micas, com 15 anos e não lhe dou uma alimentação de base vegetal, ainda para mais é um animal bastante doente e como tal, também temos que saber olhar para aquilo que são as necessidades nutricionais de cada espécie e, portanto, como é evidente, o PAN tem tido essa responsabilidade. A tentativa de radicalismo, e por isso a vontade de rir quando o André Ventura falou nessa questão, ou de estar a conotar o PAN com alguma força extremista, é uma tentativa que sabemos que ao longo dos anos tem sido feita, mas nós olhamos com muita seriedade para aquilo que é o impacto da alimentação nas nossas vidas, na nossa saúde, na saúde do planeta. Por isso, até tivemos a proposta que vamos voltar a insistir das segundas-feiras sem carne, porque de facto é importante que as pessoas reduzam nos seus hábitos alimentares o consumo da carne, seja pelo planeta, seja pela sua própria saúde. Daí a entrarmos depois em algumas propostas que de alguma forma possam ser consideradas mais radicais ou excessivas. O PAN não é um partido radical, é um partido responsável, que olha para os desafios do nosso tempo.

Consegue explicar num minuto como é que funcionaria a proposta do SNS para animais domésticos, que é uma das propostas do PAN, mas mesmo num minuto, só para percebermos as linhas gerais disso?

Nós temos neste momento em Portugal várias faculdades de medicina veterinária, públicas inclusivamente, que poderiam estar ao serviço da população mais carenciada, mais vulnerável, para que de forma gratuita, isto para quem não tem qualquer tipo de posses, ou então mediante uma taxa de forma progressiva com os rendimentos das pessoas, poderem aceder com custos controlados ou até mesmo isentos aos serviços médico-veterinários. Por outro lado, também fazendo as parcerias com as várias entidades que existem já das associações e que têm hospitais públicos solidários ou até mesmo com os médicos privados, porque a Ordem dos Médicos Veterinários também tem o cheque solidário. Isto permitir-nos-ia criar uma rede de serviços médico-veterinários pública para que as famílias que neste momento passam tantas dificuldades e que muitas das vezes, e chegam-nos muitos depoimentos, eu recebo muitos e-mails e até telefonemas na sede do PAN ou na rua quando as pessoas me abordam, que me pedem efetivamente que haja uma forma de cuidar dos animais que não com o IVA de 23% ou com os custos que isto implica.

E que custos implicaria este SNS para animais? Tem uma ideia?

Sim, fizemos o cálculo precisamente tendo em conta o número que se estima de animais que existem em Portugal. Sem esta rede que eu estava a referir das faculdades de medicina veterinária, estaríamos a falar de um custo entre os 120 milhões de euros aos 200 milhões de euros. Com esta rede das faculdades de medicina veterinária, sejam elas públicas ou privadas, isto já desceria para perto dos 20 milhões de euros ao ano. Quando o Estado português gasta mais de 18 milhões de euros com as touradas, a resposta é muito simples: acabávamos com os financiamentos para as touradas no nosso país, para que não se esteja a maltratar, a torturar um animal na arena com dinheiros públicos e canalizávamos esse dinheiro para a saúde animal.

Inês de Sousa Real, obrigado por ter vindo ao Observador e à Rádio Observador. Nós voltamos em breve com mais entrevistas aos líderes partidários nestas eleições legislativas. Até breve.