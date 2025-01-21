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Bem-vindos ao Sob Escuta da Rádio Observador. Nós hoje entrevistamos Rui Malheiro, conselheiro nacional e candidato à presidência da Iniciativa Liberal pelo movimento Unidos pelo Liberalismo. Nós também fizemos um convite para uma entrevista a Rui Rocha há semanas, ainda não tivemos resposta, mas mantemos a esperança. Nas eleições europeias, João Cotrim de Figueiredo acabou por não dar uma entrevista à Rádio Observador. Esperemos que a agenda de Rui Rocha seja um pouco menos ocupada, cá o esperamos. Rui Malheiro, no lançamento da sua moção, disse em público que Carlos Guimarães Pinto era a melhor aposta para ser o candidato da IL à Presidência da República, mas percebemos depois que nem sequer o contactou. Ele fez saber imediatamente também que não está disponível. Como é que os membros do partido podem confiar em si quando sugere candidaturas que não estão fechadas, nem sequer conversadas e cujos protagonistas também não foram informados de nada?

Muito bom dia, obrigado por me receberem. Deixe-me já partir para um esclarecimento. O que disse na apresentação da Moção de Estratégia Global foi que o perfil de Carlos Guimarães Pinto era o meu perfil escolhido para um candidato às eleições presidenciais. Portanto, mencionei o Carlos enquanto perfil, não enquanto candidato. E o que pretendo, no final da convenção eletiva, será convocar um Conselho Nacional onde será debatido esse perfil e depois encontraremos a pessoa certa para o fazer.

Mas estava a usar o nome de Carlos Guimarães Pinto para ganhar votos?

Não, como perfil. É o meu perfil, portanto, explanei esse perfil, simplesmente.

E enfim, há outras pessoas que têm sido faladas. Bernardo Blanco disse que Rodrigo Saraiva e Mariana Leitão eram dois bons nomes para as presidenciais. Eles também têm um bom perfil ou não?

Não irei comentar. Falaremos em sede de Conselho Nacional.

Se pode falar de um nome, pode falar de outros, não é?

Já mencionei esse perfil.

Não está disponível.

Sim, mas existirá dentro da Iniciativa Liberal e se não existir dentro da Iniciativa Liberal, tentaremos também na sociedade civil.

Mas não há duas pessoas iguais. Quando falo de Carlos Guimarães Pinto, que está indisponível, diz que quer alguém com um perfil semelhante a Carlos Guimarães Pinto. Ora, não há duas pessoas iguais. Em quem é que está a pensar? A quem é que se está a referir?

Mais uma vez, estou a pensar sobre um perfil e acima de tudo, o que nós queremos, e o nosso movimento é efetivamente Unidos por Liberalismo, é um perfil agregador. E dessa forma, Carlos Guimarães Pinto tem tudo para ter esse perfil agregador, mas temos outras pessoas dentro do partido com esse perfil agregador e também dentro da sociedade civil, encontraremos também algum liberal.

Ao apresentar Carlos Guimarães Pinto como a melhor aposta, e estou a citá-lo, não está a menorizar qualquer pessoa que venha a convidar a seguir?

Não. Mais uma vez, o que eu disse foi: o perfil de Carlos Guimarães Pinto será o meu perfil para um candidato presidencial.

Disse que era a nossa melhor aposta. Isto é uma citação retirada da sua apresentação.

Mais uma vez, o perfil de Carlos Guimarães Pinto é o perfil ideal para um candidato às próximas presidenciais pela Iniciativa Liberal.

Mas qualquer pessoa que venha que não seja Carlos Guimarães Pinto, é alguém que não quer.

Não, é alguém que terá que ter um perfil que se enquadre no perfil de Carlos Guimarães Pinto.

Já agora, que características exatamente falou da capacidade de agregar, que outras características é que procura num candidato a presidente da República?

Um candidato que consiga levar a nossa mensagem à população em geral. O que nós trazemos nesta moção de estratégia global e a nossa visão para o partido é, na realidade, uma maior aproximação ao eleitorado. Ou seja, se nós queremos crescer, e colocamos metas ambiciosas na nossa moção de estratégia global, já disse que queremos um patamar sólido de 10% do eleitorado, a nossa mensagem tem que ser clara. E neste caso, por exemplo, Carlos Guimarães Pinto tem tido essa facilidade de chegar às pessoas, de explanar as nossas ideias liberais, e é esse perfil que eu idealizo.

Desculpe, ele não está disponível. Disse publicamente que não está disponível. Por que continuar a insistir no nome que já disse que não e, na verdade, estar a tirar para cima de alguém um perfil que será o de Carlos Guimarães Pinto? Qual é a lógica disso?

Novamente, o perfil de Carlos Guimarães Pinto e não a pessoa de Carlos Guimarães Pinto. Se estivesse especificamente à procura de Carlos Guimarães Pinto, tinha o contactado. Não o fiz porque identifiquei o perfil.

Então há outros Carlos Guimarães Pinto dentro da Iniciativa Liberal, vários até.

Há vários Carlos Guimarães Pinto dentro da Iniciativa Liberal, felizmente. E essa parte também é uma parte interessante, a parte da formação de quadros que temos dentro da Iniciativa Liberal tem que ser muito mais abrangente. Temos que criar muito mais Carlos Guimarães Pinto dentro da Iniciativa Liberal e nos últimos dois anos, Rui Rocha e a direção dele não têm conseguido criar muitos mais Carlos Guimarães Pinto, infelizmente.

Acabou de dizer que há muitos? Então afinal há muitos ou não há? Acabou de nos dizer que há muitos Carlos Guimarães Pinto, felizmente.

Há muitos perfis como Carlos Guimarães Pinto dentro do partido.

Então conseguiu criar, o partido conseguiu criar condições pra eles aparecerem.

Para aparecer, não. Repare.

Acabou de nos dizer que a direção não criou espaço pra surgirem outros Carlos Guimarães Pinto.

Exatamente.

Mas antes tinha nos dito que há muitos. Afinal há muitos ou há poucos?

O que estou a dizer é que dentro do partido há muitos perfis como o de Carlos Guimarães Pinto. O que a direção de Rui Rocha não conseguiu foi dar-lhes palco, que é diferente.

Ok. Então existem, mas não são conhecidos.

Mas não são conhecidos. Por exemplo, como toda a minha equipa tem créditos profissionais, portanto são profissionais reconhecidos dentro dos seus setores, estão no partido há vários anos e muito poucos deles tiveram essa oportunidade dentro do próprio partido. Queremos, na realidade, dar palco também a outras pessoas, queremos ser o adulto na sala, na política e isso faz toda a diferença da nossa candidatura para uma candidatura de Rui Rocha, que acaba por trazer a máquina do partido novamente para cima da mesa.

Antes de mudarmos de tema e pegando exatamente nesta última ideia que nos deixou, que é uma crítica à atual direção, parafraseando, que se rodeia sempre dos mesmos e dá espaço sempre aos mesmos. Uma eventual candidatura de Mariana Leitão e de Rodrigo Saraiva seria a continuação desse erro que está a denunciar?

Tanto Mariana Leitão como Rodrigo Saraiva são duas pessoas que já fazem parte do partido há muitos anos. Já têm muito trabalho também apresentado, mas seguramente muito mais ligadas à atual direção do que propriamente ao nosso movimento.

E portanto, qualquer um deles seria um mau candidato presidencial.

O candidato liberal que for escolhido terá o apoio, seguramente, de todo o partido. Portanto, maus candidatos são os candidatos que estão hoje em dia a perfilar para as presidenciais daqui a um ano. E novamente, estamos sempre enredados na espuma dos dias. Temos eleições na Madeira daqui a dois meses, eleições autárquicas daqui a oito meses, e o tema das presidenciais, em que continuamos enredados e os órgãos de comunicação social-

Foi o Rui Malheiro que falou dessa questão na sua apresentação.

Não, falei de várias outras questões. Falei das questões das autárquicas.

Se não fosse importante, presumo que não teria falado na sua apresentação de moção de estratégia.

Não, eu falei todas as estratégias. Falei da estratégia da Madeira, falei da estratégia das autárquicas, falei numa estratégia de eleições antecipadas, das eventuais eleições antecipadas de 2026.

E teremos também a oportunidade, ao longo desta entrevista, de falar sobre esses temas todos.

Mas creio que a Iniciativa Liberal não pode ir a reboque da espuma dos dias, dos temas lançados por outras forças políticas, e temos que marcar a agenda clara do liberalismo em Portugal.

Falemos sobre as questões internas da Iniciativa Liberal, que também estão em jogo nestas eleições. Naturalmente, são assim mesmo as regras do jogo. Tiago Maia Gonçalves deixou a liderança do movimento Unidos pelo Liberalismo por falsificar assinaturas numa junta de freguesia que presidia. Acredita que Maia Gonçalves deveria ser expulso do partido?

Acredito que devemos dar espaço à Justiça para atuar. Neste caso, a Iniciativa Liberal, o partido tem um conselho de jurisdição que se irá pronunciar. Os próprios tribunais também se irão pronunciar e devemos deixar-

Maia Gonçalves já reconheceu o erro.

Exatamente. Cabe neste momento à Justiça, tanto dentro do partido como fora do partido, atuar. E iremos aguardar serenamente pela decisão.

Se a Justiça concluir que Tiago Maia Gonçalves, de facto, cometeu um crime ao falsificar assinaturas, deveria então ser expulso do partido.

Terá que ser responsabilizado pelos seus atos.

Isso é um sim?

Terá que ser responsabilizado pelos seus atos como os membros ou como qualquer cidadão.

Mas o cenário inverso é Tiago Maia Gonçalves continuar no partido. É aceitável para um partido com as características da Iniciativa Liberal, manter um militante nas suas fileiras nestas circunstâncias?

Se o Conselho de Jurisdição não entender-

Mas aqui estamos a perguntar-lhe a sua opinião, naturalmente.

Temos que entender que o liberalismo também assenta na separação de funções e se o Conselho de Jurisdição considera que Tiago Maia Gonçalves tem condições para estar no partido, não será o presidente a ter uma opinião contrária. Devemos responsabilizar os órgãos pelas próprias decisões que tomam. Ao contrário também de Rui Rocha, já agora, nunca me ouviu falar deste tema enquanto a justiça não se pronunciar, tanto interna como externa.

Vamos colocar a questão não do ponto de vista legalista, se quisermos, mas do ponto de vista da moral. Entende que Tiago Maia Gonçalves deve manter-se como militante da Iniciativa Liberal?

Posso lhe responder que se fosse eu nessa posição, já não estaria no partido.

Muito bem.

Na moção que vai levar a votos na próxima convenção, diz o seguinte: "Rejeitamos o nepotismo e o favoritismo, promovendo a seleção de representantes e candidatos baseados na competência, dedicação e capacidade de representar os valores liberais". Quem é que na Iniciativa Liberal tem um cargo por nepotismo ou favoritismo?

Uma questão que nós temos que ter em consideração e que, acima de tudo, esta comissão executiva não conseguiu trazer para cima da mesa, é a questão da transparência. Temos uma moção setorial aprovada há dois anos sobre a transparência. Acho que chegaram até aqui a última vez que Rui Rocha teve aqui e acabaram por falar nesse tema. Continuamos a não ter transparência na Iniciativa Liberal e transparência sobre as escolhas dos eleitos, outros candidatos, sobre os fornecedores, sobre os próprios funcionários do partido. E portanto, enquanto não tivermos esta transparência, há sempre muitas nebulosas no ar e há espaço para dúvidas, mas também há algumas certezas.

E sendo um defensor da transparência, quer responder-nos quem é que dentro da Iniciativa Liberal tem um cargo por nepotismo ou favoritismo?

É uma questão que é sobejamente conhecida. Há várias relações pessoais dentro da Iniciativa Liberal e enquanto eu for presidente da Iniciativa Liberal, essas relações entre órgãos não podem fazer sentido.

E só para perceber, as pessoas não podem ter relações dentro do mesmo órgão, não podem ter relações dentro do partido, expulsam-se os militantes que têm relações lá dentro? Como é que isso acontece?

Não, privilegiamos a transparência e privilegiamos, acima de tudo, que os dados sejam conhecidos. Portanto, se há algum processo de intenções nestes casos, têm que ser conhecidos.

Acabou de dizer que eles eram sobejamente conhecidos, então se são conhecidos, não há problema.

São sobejamente conhecidos dentro do partido, não de forma formal, mas de forma informal.

Mas deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. No futuro, os membros da sua comissão executiva, por exemplo, vão ter de assinar um documento, como acontece em algumas empresas, a garantir que não há relações entre eles, é isso?

Sim, temos essa confiança que iremos defender todo o aspecto mais transparente dentro do partido, inclusive na minha comissão executiva. E também para deixar nota que na minha comissão executiva não há relacionamentos pessoais conhecidos.

Conhecidos?

Conhecidos oficiais, digamos assim.

Não vai dizer-nos quais são os casos que está a apontar, certo?

Não irei revelar, até porque entendo que deveria ser uma função do próprio partido ter essa-

Expor essas pessoas.

Não, colocar os interesses de cada pessoa, sejam profissionais, sejam pessoais, em cima da mesa para as pessoas também perceberem quem são as pessoas, o que fazem, como fazem, e se calhar perceber algumas coisas que funcionam menos bem dentro do partido.

Bernardo Blanco decidiu sair da direção da Iniciativa Liberal. Já se posicionou para uma candidatura à liderança do partido. Falou-se muito da forma como se deu a passagem de testemunho entre João Cotrim Figueiredo e Rui Rocha. Acredita que a corrente da liderança está a preparar-se para fazer o mesmo com Bernardo Blanco?

O que eu consigo destacar da candidatura de Bernardo Blanco e também da sua lista, é que houve uma desunião dentro da direção do partido. Senão Bernardo Blanco continuaria, como continuou ao longo de seis anos, na comissão executiva e nas listas da comissão executiva. Mas não foi só Bernardo Blanco. Tivemos António Costa Amaral também a sair, tivemos Bruno Morão Martins. Portanto, de alguma forma notamos que a direção do partido está mais enfraquecida com a liderança de Rui Rocha.

Há uma limitação de mandatos internamente que impediria Bernardo Blanco, por exemplo, de ser candidato ou sequer de continuar dentro de uma comissão executiva daqui a dois anos, se se mantivesse lá dentro. O próprio disse numa entrevista aqui na Vixi Suave, que não tinha sido a principal razão que o tinha levado a sair, mas que isso estava obviamente dentro do seu pensamento. Não acha que é normal, tendo em conta que já disse que quer ser líder do partido, antecipar-se e sair? Há outras pessoas dentro do partido que tinham a mesma limitação de mandatos. Se calhar estão a preparar esta tal passagem de testemunho. Não é assim que vê?

Não creio. Eu acredito que a chamada sucessão dinástica terminou há dois anos e não me parece que... Aliás, falo também com o Bernardo, falo com todas as pessoas dentro do partido, felizmente, e tentando unir o partido, não me parece que esse cenário esteja em cima da mesa. O próprio Bernardo Blanco disse que um dia queria ser presidente da Iniciativa Liberal e há que louvar essa ambição. Espero contar com ele no Conselho Nacional, comigo a presidir o partido para trabalharmos em conjunto. Sei que o Bernardo tem capacidades muito interessantes, mas também temos vários outros candidatos ao Conselho Nacional como cabeça de lista.

Pode ter o seu voto no futuro para a liderança da Iniciativa Liberal?

Se calhar, ao contrário. Estou a contar com o voto do Bernardo Blanco para mais um mandato da minha renovação daqui a dois anos como presidente da Iniciativa Liberal.

Ele já disse em quem é que ia votar e foi em Rui Rocha.

Nunca é tarde para mudar de ideias.

A oposição interna sempre acusou a linha oficial do partido de não conseguir unir a Iniciativa Liberal. Muitas das figuras que saíram foram diretamente para o Chega. Estamos a falar de nomes como Simões de Melo, Mariana Nina. Fazem falta ao partido?

Faz falta sempre quem está. A minha ideia para a Iniciativa Liberal é ser a casa de todos os liberais.

Uma pessoa que vai para o Chega é exatamente um liberal?

Não estou a falar de um caso específico. Estou a falar qual é a minha ambição para a Iniciativa Liberal. E portanto, desta forma, sendo a casa de todos os liberais, tanto os liberais que estão hoje no partido e que estão muito desanimados com o partido. Temos feito muitos contactos com membros, muitos deles dizem que ainda não saíram do partido porque têm que enviar um e-mail para se desfiliarem. E portanto, dessa forma, sendo a casa de todos os liberais, queremos que todos os liberais que estão cá dentro se sintam confortáveis com o partido, todos os liberais que ainda não se filiaram no partido sintam à vontade para dar um passo em frente e se filiarem.

Nós percebemos a sua ideia.

E todos os liberais que saíram e que achem que a Iniciativa Liberal pode voltar a ser a sua casa, também estejam à vontade para o fazer.

Falou aí de liberais, uma pessoa que vai para o Chega e que está a alinhar no partido com cargos, alguns, e até em listas, é uma pessoa liberal. Pode ser um liberal

Esse partido não é nitidamente liberal.

Mas esta é a pergunta. Se foram diretamente para o Chega, se fazem falta ao partido, se gostaria de os ter de volta ou se gostaria que não se tivessem ido embora?

Não me vou pronunciar da saída de nenhuma das pessoas, nem temos essa vertente saudosista dentro do partido. Confiamos que as pessoas que estão cá dentro são suficientes para alcançar os nossos objetivos. Pretendemos também reforçar o nosso número de militantes e de membros para conseguir chegar às nossas ambições, que é, mais uma vez, 10% de eleitorado e a médio e longo prazo, ser governo em Portugal.

Se perder estas eleições, não admite, de todo, poder ir para o Chega? Não vamos ver lá o seu nome nos próximos anos.

Isso é um repto que eu quero deixar aqui bem claro. Depois da convenção, não pode haver membros a desistirem do partido. Independentemente de quem vença ou de quem perca, todos nós vamos ganhar alguma coisa na convenção, o partido vai ganhar, vai ser uma festa do liberalismo.

É só por isso, não pela ideologia do partido?

O partido tem que ser a casa de todos os liberais e, portanto, não podemos estar aqui sempre com a dicotomia conservador ou progressista. Não, todas as pessoas têm que sentir que o partido faz parte da solução para Portugal e temos que entender que neste momento a Iniciativa Liberal é o único projeto liberal em Portugal.

Acusa Rui Rocha de ter tiques socialistas, mas foi a Iniciativa Liberal que o elegeu. Se Rui Rocha voltar a vencer, é sinal de que a Iniciativa Liberal se transformou num PS?

Os tiques socialistas que eu falei são, por exemplo, Rui Rocha não se apresentar a debates. Rui Rocha não quer debater comigo. Estamos a duas semanas da convenção e temos um debate marcado numa rádio, o que é manifestamente pouco para esclarecer os membros. Isso para nós é um tique socialista. Responsabilização dos resultados. Por exemplo, tivemos umas eleições legislativas onde Rui Rocha prometeu 7,5% e conseguiu 5%, ou seja, estagnou o partido. Se fosse eu, tinha assumido uma responsabilização, teria colocado o meu lugar à disposição e depois os membros que entendessem da melhor forma sobre os resultados alcançáveis. Dessa forma, estes tiques socialistas não têm a ver propriamente com o socialismo, mas com alguma noção de que é preciso fazer mais e muito melhor e dessa forma apresentamo-nos com uma candidatura com muito menos tiques socialistas, predispo-nos a debater. Temos uma moção estratégica global onde temos objetivos claros e concretos para todos os atos eleitorais. Temos uma moção com todas as áreas setoriais e ministriáveis com uma visão liberal.

Vamos falar disso, dessas propostas, de algumas delas. A imigração, a segurança e a defesa são três dos temas mais falados neste momento. Estamos numa fase em que são, de facto, três temas que preocupam as pessoas. Em relação à imigração, defende que a entrada em Portugal deve estar dependente da prova de meios de subsistência. E isto é exatamente a posição da atual direção, ou não?

Vamos num caminho diferente. Vamos num caminho de integração dos imigrantes. Queremos claramente que os imigrantes venham para Portugal, porque o país é um país de imigrantes e precisamos de imigrantes. Precisamos de cerca de 130 mil imigrantes por ano. Esse estudo já foi lançado e é conhecido. Precisamos de acolher os imigrantes de uma forma digna.

Mas a direção do Rui Rocha também quer isso, ou não?

Rui Rocha tem muitas posições semelhantes à nossa. Nós continuamos a ser liberais e vai haver muitas posições que serão semelhantes. Vamos um bocadinho mais à frente. Entendemos que os imigrantes não podem sofrer do estigma que hoje em dia está a ser vincado. Rui Rocha está a ser também uma peça importante para causar alarmismo na sociedade portuguesa. Ainda agora com esta proposta do RASI, da identificação da nacionalidade. Acho que não deve ser o foco da Iniciativa Liberal. Acho que a Iniciativa Liberal tem que falar para os portugueses, tem que falar de que forma é que consegue melhorar a qualidade de vida dos portugueses e não criar alarmismos. Repare, Portugal é um dos países mais seguros do mundo e, portanto, esta não deve ser a nossa prioridade enquanto partido liberal.

Mas na sua moção defende a recolha de dados que permitam identificar padrões de criminalidade. Estava a referir-se a quê? Que dados são esses? Não é a nacionalidade.

Estamos a falar exatamente do mesmo, mas não estamos a dar o destaque.

Ah, então está de acordo. Não está a dar o destaque, então põe na sua moção e não está a dar destaque?

Certo, está bem.

Então afinal está de acordo com a proposta de recolher os dados de nacionalidade de autores de crimes e vítimas?

A questão aqui é o que é importante para os portugueses e não o que podemos dar.

Está de acordo com essa proposta ou não? Com a proposta de recolher informações sobre a nacionalidade dos autores e das vítimas dos crimes.

A questão é qual é a necessidade disso.

Só estou a perguntar se está de acordo.

Será estigmatizar os imigrantes?

Repare, é na sua moção que está isto. Está de acordo com isso ou não?

Certo.

Mas está de acordo?

Não, entendemos que deve haver uma recolha de dados sobre os crimes e que estes devem ser conhecidos.

Então está de acordo.

Um dos dados, mas repare uma coisa: a moção de estratégia global que eu apresento, apresenta uma visão para o país e para vários setores, que é uma visão que depois será trabalhada dentro da Iniciativa Liberal. Portanto, não são propostas fechadas e esses dados ou essas propostas necessitam sempre de um maior estudo e temos claramente pessoas qualificadas para o fazer, tanto na apresentação da nossa moção, como depois fora da nossa comissão.

Mas no fundo, até aí vai no mesmo sentido da atual direção. Na defesa, também defendeu a necessidade de um investimento mais forte e a necessidade também de reequacionar os esforços de defesa conjuntos europeus. Também é o mesmo que diz a atual direção, não é?

Acho que não. Há aqui vários temas.

É quase palavra por palavra. Citou quase palavra por palavra o que o Rui Rocha disse.

Sim, mas nunca vi Rui Rocha, por exemplo, a pronunciar-se sobre a defesa. Há vários tópicos que falamos na nossa moção de estratégia global.

Ainda na defesa, quanto dinheiro acha que Portugal devia gastar em defesa? Já se fala em 5% do PIB.

No mínimo, cumprir os 2% e tentar uma meta entre os 2 e 3. Acredito que 2,5% do PIB deve ser alocado à defesa.

E se fosse necessário aumentar impostos para chegar a isso?

Não vamos pela parte dos impostos, porque eu próprio e a minha moção de estratégia global falem numa redução da carga fiscal.

Mas então vai por onde? Como é que chega aos 3%? Se nós já para chegar a 2% não conseguimos.

Lá está, temos que reduzir a despesa. A reforma do Estado é um bom exemplo. A simplificação fiscal é outro bom exemplo.

Mas o dinheiro fica no Estado na mesma, não é? Vai reduzir num lado para depois o gastar em defesa.

É uma realocação de prioridades. Não, por exemplo, o setor da defesa move muita indústria e portanto, essa aposta na indústria militar tem que ser uma realidade. E a aposta na indústria militar em Portugal deve ser uma realidade, como já foi há vários anos atrás.

Continuando aqui a olhar para algumas propostas, neste caso, disse numa entrevista que enquanto a Caixa Geral de Depósitos estiver a dar lucro, lhe parece claramente aceitável mantê-la na esfera pública. A TAP lucrou 118,2 milhões de euros até setembro. Perspectiva-se que vai fechar o ano com resultado líquido positivo. Qual é a razão que o leva a olhar para estas duas empresas de forma diferente?

Neste caso, em relação à TAP, temos três mil milhões de euros de saldo negativo, coisa que não acontece com a Caixa Geral de Depósitos. Estavam a perguntar há bocado como é que trazemos mais eficiência ao Estado. Por exemplo, o caso de Paulo Macedo, o caso da diferença da gestão pública é um caso concreto. Nesse caso, Paulo Macedo conseguiu trazer lucros muito interessantes. Mais uma vez, o que eu disse sobre a Caixa Geral de Depósitos é que neste momento os lucros são muito interessantes, mas também não vemos por que um banco público tem que ter lugar em Portugal.

Mas no mesmo sentido, o Estado também injetou 2,5 mil milhões de euros na Caixa em 2017 e recuperou esse dinheiro. Por que acha que com a TAP não pode acontecer o mesmo?

Lá está, porque a diferença de números é brutal.

É de quatro mil milhões para 2,5 mil milhões de diferença.

Não, a questão da TAP é que demoraria muito mais anos, demoraria muito mais tempo de amortização.

Não está disposto a esperar. Um Paulo Macedo na TAP não era suficiente para si.

Portugal não tem tempo a esperar. E repare, o negócio da aviação é muito diferente do negócio bancário. Portanto, são dois setores diferentes e o negócio da aviação é muito mais volátil do que o negócio da banca.

E sugere, como a EL já fez, descer o IVA da construção para 6%, mas na sua moção acrescenta isto: "No atual contexto de excesso de procura e relativa inelasticidade da oferta, grande parte da redução da receita fiscal decorrente destas medidas seria apropriada pelos promotores e empresas de construção, sem se refletir nos preços." Não é estranho um liberal desconfiar assim tanto da iniciativa privada?

É curioso que faça essa nota, mas nós continuamos a acreditar na iniciativa privada. Defendemos também, neste caso da habitação, uma redução de prazo do licenciamento, por exemplo. Defendemos também que os proprietários e os senhorios também tenham um papel fundamental na oferta da habitação. E também, de certa forma, temos que olhar para estas medidas em um ângulo de 360 e não apenas do ponto de vista público.

Mas como é que funciona? Se não for agora que é necessária essa redução do IVA, vai ser quando?

Temos que avaliar. Não entendemos que uma redução neste momento de 23 para 6% traga um efeito imediato. O que nós acreditamos é que há muitos processos antes para tornar possível que haja mais habitação em Portugal e não uma medida imediata de redução do IVA que pode não trazer o resultado desejado.

Está na sua moção, mas é melhor os eleitores da IL saberem que esta não seria uma proposta se for presidente.

Não será uma proposta que iremos defender de imediato, mas ao longo de dois anos acredito que teremos essa possibilidade de a defender.

Não deixa de ser um princípio semelhante àquele que é defendido pelo governo, que também anunciou a vontade de reduzir o IVA da construção para 6%, ainda que não a tenha calendarizado. Eu pergunto-lhe se isto não tem um efeito perverso. Se dizemos aos construtores que no futuro o IVA vai ser reduzido para 6%, que incentivos são dados aos construtores para acelerarem a construção, se podem daqui a dois anos gozar de um benefício de 23 para 6%?

A redução dos prazos de licenciamento é uma medida que irá permitir seguramente à construção civil criar mais fogos e mais habitação para Portugal. Muito do que este governo prometeu nas últimas eleições não se está a concretizar.

Mas no caso do IVA da construção é exatamente aquilo que está a dizer. O que o governo disse é exatamente aquilo que o Rui Moreira está a dizer.

O que nós não sabemos é quando é que será aplicado por parte do governo. O que eu disse, o que eu já reafirmei, é que teremos que reequacionar quando é que isso será aplicado, porque vemos que há muito para fazer antes de pensarmos na redução da taxa do IVA da construção, mas entendemos, como é lógico, enquanto liberais, que a redução de impostos é sempre bem-vinda.

Falemos então sobre os seus objetivos eleitorais, que também fazem parte da sua moção de estratégia. Há quatro anos, a Iniciativa Liberal decidiu ir sozinha a votos em Lisboa, falhou a eleição do vereador e ficou fora do executivo de Carlos Moedas. Considera que agora a Iniciativa Liberal devia fazer parte de uma grande coligação à direita?

Dentro da Iniciativa Liberal, e mais concretamente na nossa proposta, consideramos que os núcleos territoriais tenham toda a autonomia, defendemos o princípio da subsidiariedade e tudo o que os núcleos defendam, para nós, será a porta de entrada para esta discussão.

Rui Moreira, mas um líder lidera e, portanto, tem uma opinião sobre coligações em Lisboa.

Seguramente, a comissão executiva irá aconselhar os núcleos mediante as propostas que iremos receber.

Então imaginemos que era já presidente da Iniciativa Liberal, já tinha sido eleito, qual era o seu conselho aos núcleos?

O meu conselho aos núcleos é que as políticas liberais sejam de fato uma realidade e que não troquemos cargos por acordos. E neste momento há este slogan dentro da Iniciativa Liberal: não trocamos cargos por Moedas. E isso deve ser não só para Lisboa, como para o Porto, como para Braga, como para Faro, como para Santarém.

Moedas tem sido um mau presidente da Câmara de Lisboa?

Moedas não tem trazido o reformismo liberal que pretendemos implementar dentro da Iniciativa Liberal e que a minha candidatura apresenta numa visão não só para Lisboa, mas de uma forma transversal para o país todo.

Acredita que pode vir ainda a trazer?

Acredito que vá ser muito difícil de trazer.

Logo, daí depreendo que não estaria interessado numa coligação com Carlos Moedas em Lisboa.

Mais uma vez, lugar aos núcleos, no princípio da subsidiariedade, vamos discutir essa situação com o núcleo de Lisboa, da mesma forma que vamos discutir as eleições em Faro, em Coimbra, em todos os sítios.

Se o oportunista é mau, se não acredita que venha a ser bom, qual é o sentido de fazer uma coligação com Carlos Moedas?

Como está presente também na nossa moção de estratégia global, nós defendemos sempre candidatos em pista própria. Isto desde as autárquicas até às presidenciais.

E o mesmo vale então para o Porto, para a cidade do Porto, onde há aqui uma possibilidade...

Defendemos sempre corridas em pistas próprias e é esse o conselho que temos a dar aos núcleos. Já temos assistido a várias notícias que falam de acordos com o PSD. Há algumas conversas. Eu tenho feito um périplo por Portugal. Vamos estar presentes em todos os núcleos e temos falado com os dirigentes desses núcleos. E há conversas com o PSD em várias zonas do país e temos que avaliar seriamente que conversas são essas, o que se propõem nessas candidaturas.

Nessas conversas, pelo que eu percebi, está a referir-se a conversas dos núcleos territoriais com os conselheiros do PSD atualmente.

Exatamente. Não sabemos depois qual é a envolvência da própria direção nessas conversas.

Há instantes dizia-nos respeitar profundamente a autonomia dos núcleos.

Sim, os núcleos estão a ter conversas hoje em dia, e bem, porque as autárquicas são daqui a oito meses, entenda. O que eu acho que nós devíamos ter enquanto partido era já estarmos a trabalhar nas autárquicas pelo menos há dois anos. Isso seria feito se esta direção tivesse a hombridade de falar com todos os envolvidos e de uma forma serena trabalharmos todos em prol do mesmo. Por exemplo, não faz sentido nenhum estarmos neste momento, no início de fevereiro, a arrancarmos para as autárquicas. Já vamos muito atrás e isso poderia ter sido feito.

Temos de avançar uma última questão ainda sobre coligações e sobre alianças eventuais com a Aliança Democrática, aqui não a projetar o futuro, mas a olhar em retrospectiva. Acredita que foi um erro a Iniciativa Liberal não ter integrado o governo de Luís Montenegro?

O que eu acho que foi um erro foi Rui Rocha ter afirmado que a solução para o país estaria naquela mesa e depois passado seis meses comparar o PSD ao PS. Eu acredito que a Iniciativa Liberal tem que ter um fio condutor e tem que ter uma estratégia e não pode num dia estar a dizer que o PSD é a solução e passado seis meses não dar essa relevância a essa força política e, ao contrário, menosprezá-la. Eu acredito nos princípios liberais, acredito que a Iniciativa Liberal tem tudo para ser governo em Portugal a médio e longo prazo e temos que nos focar nas nossas ideias, e temos que levar a mensagem liberal de forma muito clara aos portugueses e de certa forma simplificar também as nossas propostas para que o alcance seja máximo. Repare que hoje em dia a mensagem da Iniciativa Liberal fala em grosso modo para 15% a 20% do eleitorado. Temos 5% de intenções de voto, o que responde mais ou menos a 33% de taxa de sucesso. Se nós estivéssemos a falar para um eleitorado de 100%, quer dizer que quase já poderíamos ser governo em Portugal. E é esse o ponto chave da nossa mensagem, da nossa candidatura, é falar para todos os portugueses de forma clara, de forma acessível e de forma liberal.

Mas deixe-me só perceber algo que disse de Rui Rocha ter afirmado que a solução para o governo estava naquela mesa. Entre isso e as comparações com o PS estão oito meses de governação. Para si, a governação tem sido o suficientemente liberal como gostaria?

A governação tem sido com mínimos olímpicos neste momento e claramente estamos com uma força de bloqueio com o PS e com o Chega, que não permite, obviamente, explanar o programa, sequer o programa político que foi apresentado pelo PSD.

Deixe-me acelerar um pouquinho que estamos a ficar sem tempo. A corrente da oposição andou muitos anos a criticar a direção por entender que os estatutos do partido são pouco liberais. Houve a oportunidade de os mudar numa convenção no verão passado e a oposição interna não teve votos suficientes para o fazer. Isso quer dizer que afinal o partido está confortável com os estatutos que existem?

Eu vou liderar a Iniciativa Liberal com os estatutos vigentes. Acredito também que há necessidade de ouvir os membros sobre vários temas e sobre estatutos também é um deles. Pretendemos, e temos também presente na nossa noção de estratégia global, efetuar vários referendos.

Mas a questão é que os membros foram ouvidos e não concordaram, nem com uma opção, nem com outra, portanto decidiram-

O processo foi muito mal conduzido por Rui Rocha e pela sua direção. O processo de revisão estatutário não tem que ser global, pode ser só sobre algumas alíneas, e é isso que nós queremos também ouvir dos membros. Queremos dar voz também aos membros para-

A culpa dos estatutos não terem sido mudados foi da direção. Queixa-se muito de que esta direção não tem a capacidade de unir o partido, mas aquela que foi sua número dois ao Conselho Nacional, desta vez vai candidatar-se por outra lista, mais próxima da direção. Isso mostra que também tem dificuldade em manter as pessoas unidas?

Não, revela claramente que há pluralismo dentro da Iniciativa Liberal e que as pessoas tomam as decisões que querem tomar mediante o seu pensamento. Não há propriamente-

Então também é normal as pessoas serem contra a direção?

Diga?

Também é normal as pessoas apoiarem ou serem contra a direção?

É natural, há muitas pessoas que estavam a apoiar a direção. Neste momento estão na parte alternativa, não gosto da palavra propriamente oposição, na alternativa à Iniciativa Liberal, mas para lhe dar um exemplo muito claro, nós temos uma proposta que é a abstenção do direito de voto no Conselho Nacional. Isso irá permitir primeiro devolver aos conselheiros o Conselho Nacional, que haja uma negociação com todos os conselheiros nacionais para todas as medidas propostas em sede do Conselho Nacional e dessa forma começar a unir o partido. O Conselho Nacional não pode ser uma divisão do partido, mas tem que ser uma construção para o partido.

Numa entrevista ao Observador, quando era líder da IL, João Cotrim Figueiredo criticou a forma como foi feita a privatização da EDP e da REN. Ele disse que a generalidade das empresas chinesas são ou detidas pelo Estado ou controladas pelo Estado. O PS trabalha para uma empresa chinesa chamada Shint Electric.

Correto.

A sua empresa é controlada pelo Estado chinês?

Não creio.

Mas o CEO da sua empresa foi um dos primeiros empresários privados a fazer questão de estabelecer um comitê do partido dentro da empresa. Sente-se confortável a trabalhar para uma empresa que tem na sua estrutura uma representação do Partido Comunista Chinês, um comitê?

Não creio que seja da forma como relata, mas eu trabalho-

Não, isto não é verdade? O CEO da sua empresa não criou um comitê do partido dentro da empresa, não defendeu que isso era importante?

Não creio que seja a prática hoje em dia. Mas de toda forma, também lhe respondo rapidamente. Eu trabalho para uma marca chinesa, mas tenho contrato com uma empresa espanhola, portanto, é diferente.

Tem um contrato com a sucursal espanhola desta empresa.

Exatamente.

Que tem o mesmo nome com a palavra Espanha à frente, não é?

Certo.

É isso, não é?

Certo.

Trabalha para Shint Electric Spain, não é?

Com muito orgulho.

Espero que sim.

Mais uma vez, é bom que não discriminemos aqui nacionalidade.

Não, só estou a tentar perceber, nós estamos a falar só da forma de encarar a economia.

Não, porque estava a colocar a China como um globo mau.

Não é por ser em chinês, é pelo regime político que tem, pelo regime econômico que tem e de que forma é que isso está alinhado.

Não podemos criar esse estigma se são americanos ou se são chineses. Pareceu-me que era isso que estava-

Não é o estigma, é o que pessoas concretas defendem. O CEO da sua empresa, que é uma pessoa concreta, não é uma caricatura, é uma pessoa concreta, escreveu qualquer coisa como que no desenvolvimento de uma economia como a chinesa, ter como única preocupação o lucro não é suficiente, porque é preciso garantir trabalho ideológico. Eu gostava de saber se concorda que as empresas têm que estar preocupadas também com o trabalho.

Posso dizer que o meu trabalho é 0% ideológico e 100% comercial.

O Banco Africano de Desenvolvimento impediu a Shint Electric de concorrer a contratos de financiamento durante três anos por, e vou citar, ter realizado várias práticas fraudulentas quando concorreu a linhas de financiamento. Isto incomoda, este histórico? Isto está tudo resolvido?

Como há de compreender, não irei comentar nada que tenha a ver com o sítio e com a empresa onde eu trabalho.

Muito bem, Rui Madeira, muito obrigado.

Obrigado eu.

Por ter vindo ao Observador.

Obrigado pela oportunidade.

Vamos agora esperar pela convenção para ver como é que as coisas-

Espero que tenham sucesso também a trazer o Rui Rocha a este espaço complicado.

Estamos a tentar.

Mas agradável.

Estamos a tentar. Muito obrigado e até breve.

Muito obrigado eu. Com licença.