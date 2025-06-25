Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, um podcast dedicado ao autoconhecimento e à saúde mental. Todas as semanas um convidado novo às quartas-feiras e às segundas-feiras, os mini episódios de 20 minutos onde estou eu sozinho, só a refletir sobre os convidados que passaram por aqui e os temas. Já sabem que no YouTube podem vir aos comentários que eu falo convosco, partilhamos ideias, vocês também sugerem convidados e partilhem também já agora estas conversas para que possam chegar a mais pessoas. O convidado de hoje, eu conheci-o há talvez um ano, já quase, no âmbito de uma ação da Associação Voz Amiga, a SOS Voz Amiga com a Samsung. Esta associação, eu acho que a maior parte de vocês já conhece, oferece uma linha de ajuda confidencial para quem enfrenta casos de solidão, de ansiedade, de sofrimento, que precise de falar. Foi criada há 47 anos e o Francisco Paulino está nela quase há 30. Esteve no atendimento, foi coordenador de voluntários e nos últimos anos tem sido o presidente. Francisco, muito obrigado por teres vindo.

É sempre um prazer estar convosco.

E foi um prazer, apesar de já conhecer o projeto, que acho que grande parte dos portugueses deve conhecer, embora eu não sei se as pessoas têm bem noção do que é que faz a associação.

Se calhar vale a pena falar um bocadinho sobre isso, não?

Sim. Tu achas que os portugueses ouviram falar que há um número para onde podem ligar, mas sabem em que momentos é que podem ligar ou o que é que vocês fazem? Achas que há essa noção?

É assim, eu entro em contacto com muitas pessoas cá fora e nem toda a gente conhece a nossa linha. Ultimamente, nos últimos anos, temos tido uma boa divulgação graças a um grupo de jovens que nós temos na Escola Superior de Comunicação Social, que se tem encarregue dessa divulgação, que cada vez é mais necessária. Nós sabemos os números preocupantes da saúde mental ou da falta dela, melhor dizendo. Mas a nossa linha aparece divulgada na internet. As pessoas quando têm algum problema, hoje é fácil de procurar, basta colocar uma palavra como solidão, suicídio, depressão, e automaticamente a nossa linha é uma das que aparece como um espaço onde podem conversar. E como tu falavas, as chamadas acontecem em confidencialidade e anonimato. E sendo através do telefone, isto potencia a facilidade com que as pessoas conseguem conversar e falar daquilo que as preocupa. Porque a maior parte das pessoas não gosta de assumir que não está bem. É assim, nós somos assim.

Achas que tens alguma explicação para isso, da tua experiência?

Há duas explicações. Por um lado, não gostamos de falar com os mais próximos porque não queremos preocupá-los.

Sim.

"Não vou agora preocupar a minha mãe, o meu pai ou o meu irmão. Então vou aguentar isto sozinho." Por outro lado, a própria sociedade encarrega-se de criar obstáculos, porque os problemas de saúde mental ainda são entendidos como uma fraqueza. Se tu tiveres uma doença cancerígena, tratas-te e vais à televisão e és encarregado como herói. Venceu o câncer. Ninguém vai à televisão dizer que venceu a depressão. A depressão ainda é entendida como uma fraqueza e as pessoas não gostam de assumir que são mais fracas que os outros.

Sim.

Então vão calando, vão sofrendo em silêncio. E não é a melhor opção.

Tu sentes, quando tu entraste, existem muitas diferenças desses primeiros anos para agora?

Existem algumas. Estamos a falar de há três décadas, quase.

Sim.

A maior parte das pessoas que ligavam eram mulheres.

Eram mulheres?

Mulheres. Por quê? A cultura. O homem não admite que sofre. "Eu sou um machão, vou agora assumir que estou a sofrer disto?" Não. Mas gradualmente, é engraçado, nos últimos 10 anos para aí, vemos um aumento gradual das chamadas feitas por homens. Acontecia o mesmo com os voluntários. Quase não vias homens no voluntariado, pelo menos no nosso.

Sim.

Não conheço os outros, mas no nosso, a grande força, 80% dos voluntários eram senhoras. Lá está, o homem também não se mete nessas coisas, mariquices. Não, vou agora para ali.

Se calhar há aquela ideia que as mulheres sabem ouvir.

Isso é uma verdade. As mulheres são mais sensíveis neste aspeto. Aliás, se tu fores ver aí nas universidades, daquelas que têm licenciatura da área social, a maior parte são mulheres.

Sim.

É.

Faz sentido.

É.

E as mulheres que se calhar ligavam há 30 anos eram, sobretudo, donas de casa, não?

Sim, muitas sim. Porque era outra época, ainda havia muita mulher em casa. Hoje a mulher já trabalha quase tanto como o homem. Outra alteração que nós estamos a verificar, mas essa já é mais recente, são os jovens. Nós era raro termos chamadas de jovens abaixo dos 20 anos. Depois, gradualmente, a idade foi descendo. E hoje, uma coisa que nos preocupa bastante, temos chamadas de jovens de 12 e 13 anos.

12 e 13 anos?

12 e 13 anos. A dizer que estão fartos da vida, que é um murro no estômago valente. Normalmente, são jovens vítimas de bullying Filhos de pais separados ou que vivem em famílias desestruturadas. E como sabes, a adolescência é uma fase em que há várias transformações físicas, emocionais e já de si não facilita. Se eles são confrontados com estas situações, ficam um bocado à toa.

Francisco, ao mesmo tempo é curioso e bom os miúdos com 12, 13 anos conhecerem a associação.

Sim, é bom porque já têm algum feedback. Mas, por outro lado, nós achamos que isto é a ponta de um iceberg.

Pois.

Porque o telefone não é a plataforma preferida dos jovens. Eles andam mais no Instagram, TikTok e outras coisas.

Ou seja, há quantidade de miúdos que deve andar perdida por aí nos fóruns e nas redes sociais.

Eu estive em contacto com responsáveis de linhas semelhantes à nossa em Espanha e em França, e eles já têm uma linha específica para jovens, respondida também por jovens, que estão mais perto da linguagem, porque eles utilizam uma linguagem que está um pouco além, diferente daquela que nós usamos, e com respostas através do WhatsApp. Porque aí eles vão. Ao telefone vêm menos. Mas para já vir esta quantidade de jovens, de 12 e 13 anos, ao telefone, imagina o que não vai por aí. É mesmo preocupante.

Eu estou a tentar pensar como é que um miúdo de 12 anos liga e, se calhar, a maior parte das pessoas que liga uma primeira vez, como é que se quebra esse gelo?

Os nossos voluntários têm uma formação específica e têm também já condições próprias em que conseguem criar um ambiente de empatia, de acolhimento, para que a pessoa se sinta à vontade. Quantas vezes nós atendemos, eu digo levantamos o telefone, ainda estou a pensar quando atendiam o telefone, que já não há.

Exatamente, o telefone de mesa, de casa.

Quando eu comecei ainda era telefone disso. Imagina, agora ainda falo no levantar o telefone, que já não. Mas quando atendemos, quantas vezes do lado de lá não fica um silêncio? Que a pessoa ganhou coragem para ligar, mas depois está ali: "O que eu vou dizer?" Mas os voluntários são treinados para isso, e facilitam a conversa.

Neste momento, qual é o perfil das pessoas que ligam? É sobretudo jovens, é homens, mulheres?

Temos de todas as idades. Se eu quisesse fazer o perfil de quem liga mais, seria mulher entre os 45 e os 55. E normalmente fala também já um pouco de solidão ou de situações de transtornos mentais. Mas depois temos, como eu disse há pouco, os jovens de 12, 13 anos e os mais velhos, normalmente são mulheres, a partir dos 60, que falam principalmente de solidão. E repara neste pormenor: com mais de 60 é raro um homem ligar a queixar-se de solidão, mas eles também sofrem de solidão. Ainda é aquela cultura de trás, que não admite ou acha que um homem não deve queixar-se.

Sim. Tu falaste da solidão, quais é que são os principais temas? As pessoas ligam a solidão.

A solidão. Nós temos a tendência de achar que só os mais idosos é que sofrem de solidão. E na verdade, o nosso país tem cerca de um quarto da população com mais de 65 anos. Mas a solidão não acontece só aos mais velhos.

Sim.

Também há, imagina, jovens estudantes que estão longe de casa, que os pais fazem um esforço para pagar o quarto, pagar as propinas e não sobra muito dinheiro para socializar. Agentes da polícia que estão longe das suas casas, a viver às vezes em condições precárias, e há um pormenor, dentro das forças da ordem, o índice de suicídios é muito elevado. Não só pela pressão, pelas responsabilidades, mas muitas vezes por estarem longe das famílias.

Sim.

Imigrantes dentro do nosso país, aqueles empregados sazonais. No Algarve, é uma das zonas, não só porque tem aquela parte mais isolada, mais rústica, mas aquela parte da costa em que durante o período de verão há muitos empregos dentro da hotelaria e restauração.

Sim, a malta que vai para lá.

A malta que vai para lá sozinha.

Sim.

E a solidão é tremenda. Durante o dia tem muita convivência, mas depois à noite a solidão bate.

Pois é. E o que faz pensar também, essas pessoas não têm ninguém a quem ligar. Ou então entra naquela questão de tem medo, vergonha ou não querer chatear.

Eu estou aqui, digo que estou bem, vou agora dizer que estou mal. Não. Eu vim para aqui para conseguir.

Exato. Porque se for ligar à família, se calhar, vai dizer que está tudo bem e espetacular.

Está tudo bem. É. Lembrei-me agora, um psiquiatra que faz parte da nossa conselho técnico, o doutor Diogo Guerreiro, publicou um livro que o título é: E quando tudo não está bem?

Então olha, não te vais embora porque é o convidado que vem a seguir gravar.

É? Ele tem esse livro e começa nesta, quando nós nos encontramos: "Então está tudo bem?" E o que é que tu respondes normalmente? "Está tudo bem." E quantas vezes não está? Porque tu não queres dizer.

E quantas vezes a outra pessoa que pergunta também não quer ouvir.

Pois também, não está para aí virado. E quantas vezes a pessoa pergunta para depois deitar o seu problema.

Também é verdade.

Não é? Então estás bem, tu dizes qualquer coisa.

Mas o que eu quero é dizer.

O que eu quero é falar das coisas.

Pois é.

Quantas vezes?

Ou seja, nós enquanto sociedade, temos que normalizar é o poder dizer que não se está bem.

Temos que assumir que é normal não estarmos bem.

Sim.

Acontece. Nós estamos a falar de saúde mental.

Sim.

Tu ainda há dias estiveste no hospital, tinhas um problema físico, foste lá. A maior parte das pessoas devia entender que a saúde mental faz parte do corpo

Sim.

É como outra coisa qualquer, por que não vão também à procura de alguém?

Essa é uma questão que nós tentamos responder aqui muitas vezes.

Pois, mas há esse estigma de assumir. A própria sociedade faz de nós, ou pretende fazer de nós, que sejamos todos bonitos, ricos, com um iate, uma casa na montanha, outra na praia. E há pessoas que vivem bem sem isso. Outras não.

E há pessoas que vivem com isso e vivem bem.

Também é verdade. Porque a felicidade não está naquilo que tu tens, na parte material.

É assim, dinheiro não traz felicidade. Ajuda.

Ajuda.

Ajuda. Nem que seja para a saúde mental, ter dinheiro para pagar consultas.

Exatamente.

Tu estavas a falar do suicídio. É um tema muito presente nas chamadas?

Felizmente, não. É claro, todas as pessoas que nos ligam estão em sofrimento, ou por solidão, por depressão, ansiedade, problemas económicos, ruturas de relações. Perdas. A dor da perda é algo que nos traz um sofrimento enorme, mas muitas não estão a pensar em suicídio. Estão em sofrimento. Se esse sofrimento não for contrariado, se não for amenizado, se a pessoa não tiver abertura para falar com alguém, conosco, com um amigo, seja com quem for, que vá amenizando o sofrimento, sofrer sozinho, pode passar à etapa seguinte. Eu aqui há tempos, no início do ano passado, estive num podcast do Expresso. Eu falei sobre muita coisa, mas uma das frases que eu utilizei saiu e que era: "A solidão mata". E mata.

Pois mata, sim.

Mata, porque a pessoa que vive em solidão, falando principalmente das pessoas mais idosas. Pela ordem natural da vida, vamos perdendo amigos, vamos perdendo familiares, contactos, os filhos estão longe, às vezes estão perto, mas não nos residam.

Sim.

E a pessoa sente-se rejeitada, como se fosse chutada para campo ou colocam-na num lar. Também é verdade que há zonas, há áreas cinzentas. Nem todos os filhos têm condições para ter os mais velhos em casa quando é exigido determinado tipo de assistência. Mas a pessoa que sente-se mesmo um zero, um nada, é uma rejeição atroz que causa muito sofrimento. E passar daí dessa etapa para a outra. Mas se quiseres percentagens, eu não gosto muito de usar percentagens, porque as pessoas não são percentagens.

Sim.

Mas é verdade que nós fazemos estatísticas e, felizmente, de todas as chamadas que recebemos, e agora estamos a receber cerca de mil chamadas por mês, só 6% a 7% é que a pessoa já pensou, já tem um plano ou há as outras que ninguém quer ouvir.

Que está nesse momento.

Está no momento e só querem companhia para o ato.

E já aconteceu.

Quantas vezes. Comigo.

Como é que se lida? Como é que lidaste quando isso te aconteceu?

A primeira vez apeteceu-me fugir. Tu ficas com a vida de uma pessoa nas mãos. Mas nós temos que aprender a dar a volta. Nós nunca criticamos.

Claro, tens que recolher a pessoa.

Nós somos para a vida, mas não vamos dizer: "Olhe, não faça isso". Não. Normalmente, o que se faz é isto: "Tudo bem, é a sua intenção, mas já que ligou, não quer partilhar comigo o que é que aconteceu para chegar a esta decisão?" Porque a pessoa, quando liga, é o último grito a pedir ajuda. Há aqueles que não ligam. Há aqueles que não ligam e fazem.

Sim.

Nós temos essa hipótese ainda e normalmente a pessoa agarra. Agarra e começa a contar, vai pelas capelinhas todas, onde sofreu disto, daquilo e do outro. E ao mesmo tempo que vai conversando, vai libertando alguma da pressão. E a coisa depois permite ter outro tipo de conversa e passar à etapa seguinte. E normalmente não é nessa altura que acontece. Depois, não sabemos.

Já tiveste alguma história que vieste a saber? Já alguém veio ter contigo?

Comigo não veio.

Exato, os voluntários não-

Nós nem sequer sabemos o número que está a ligar, porque a própria central telefónica barra o número. Não há hipótese de contactos. Mas depois, de vez em quando, há alguém que liga para o voluntário que estiver de serviço ou através de uma mensagem, para o e-mail ou para outro lado qualquer, a agradecer. Há três anos recebemos um agradecimento de uma senhora que tinha sido ajudada há 20 anos. Em que ela dizia que nós tínhamos alterado a vida pela positiva. Naquela altura estava bem, mas graças a alguém que a soube atender, que a soube escutar e que a amparou no momento de dificuldade.

É por isso que os voluntários fazem isto? É por isso que tu te juntaste à associação?

Eu tenho que admitir que não tive nenhum chamamento, não foi nenhum surto de altruísmo. Tive uma razão para chegar à SOS.

Uma mulher, foi uma mulher.

Não vamos agora entrar aqui em pormenores desses, não foi nada disso. Eu nem sabia da existência da SOS Vides Amiga, mas há 28 anos, por aí, alguém próximo tentou suicídio. E essa pessoa era a última pessoa que nós pensávamos que o fizesse.

Essa é uma questão também muito-

Bem casada, fazia a profissão que ela gostava, com filhos, uma família, um marido espetacular. Era uma mulher, mas não era a minha, era alguém próximo. E de repente somos surpreendidos e ficamos todos: "Epá, então se alguém como ela, que estava a ser a palhaça da turma, sempre bem-disposta, sem problemas e tenta O que se passou aqui? Então surgiram, a mim e aos outros, três questões: por quê? Isso surge sempre nos mais próximos. Por que o fez? Por que não falou conosco e por que nós não demos conta?

Pois.

Ninguém deu. Para já, não estávamos sensibilizados para alguns sinais. Depois, a posteriori-

E depois começas a ligar os pontos.

Estava lá, mas tu não estavas era preparado para entender.

Sim.

E eu preciso de respostas. A SOS foi uma amiga que me apareceu no colo, porque um dia qualquer, uma colega de trabalho veio ter comigo e trazia uns gráficos, uns números. "Queres me ajudar aqui a fazer uns gráficos?" E eu comecei a olhar para aquilo: depressão, suicídio, problemas familiares. "Mas o que é isto, criatura? No que tu estás metida?" Os voluntários são anônimos, não se diz lá fora. Isto tem um motivo, não é nenhuma sociedade secreta, mas imagina, se tu souberes que eu estou lá a atender, não vais ligar, porque se quisesses falar comigo, falavas pessoalmente.

Sim.

Por isso é que nós não dizemos que estamos lá. E eu não sabia que ela era-

Tu és a face visível ou tu és o presidente?

Presidente. Senão, não aparecia. E ela, um bocado constrangida, me foi dizendo que ia haver um evento na SOS. Era na antiga FIL.

Sim.

Ali na Junqueira, onde a SOS ia estar presente e aquilo eram os índices estatísticos das chamadas atendidas. "Mas como é que isso funciona?" "Olha, daqui a pouco vem o nosso coordenador, falas com ele e depois..." Esperei pelo coordenador, que veio a ser um grande amigo meu, que já faleceu, o Carlos Alberto. E conto: "É aqui que eu quero estar. Eu aqui vou encontrar respostas". Não fui 100% altruísta. E cheguei-me até à SOS. Depois de saber o que ali se passava e de sentir aquela gratificação de tu saberes que fazes a diferença pela positiva para alguém que está em risco.

Nunca tiveste medo de usar as palavras erradas?

Muitas vezes.

Pois.

Quantas vezes! Por isso é que nós temos alguma dificuldade em iniciar uma resposta através do e-mail, como fazemos.

Os e-mails não têm emoções.

Não têm as emoções. Uma palavra que tu dás, que tens um determinado sentido, do outro lado, pode ter um sentido diferente. É preciso ter muito cuidado.

Sim, faz sentido.

Então fui ficando. E fiz tudo o que havia para fazer.

Tu te lembras da primeira chamada que atendeste?

Da primeira, não me lembro bem, mas lembro-me do primeiro turno, que foi um bocado preocupante.

Do primeiro turno?

Primeiro turno de atendimento que fiz.

Então.

Eu, na altura, fazia madrugadas. Mas agora não fazemos, não temos voluntários para isso. De quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, fazíamos entre a meia-noite e as 07:00. Eram turnos maiores do que são agora, porque também, como a maior parte dos voluntários eram senhoras, sair num ponto da cidade às 04:00 da manhã era um bocado arriscado, então ficávamos até às 07:00. Aí para a terceira ou quarta chamada, e isto é no tempo ainda em que havia cabines telefônicas.

Sim.

Eu digo isto-

Isto é o quê? Anos 80, 70?

Não, foi em 97.

97?

97 ainda havia cabines telefônicas.

Mas ainda fazias atendimentos nessa altura.

Eu comecei em 97 e fiz durante vários anos.

Mas espera aí, 97 já foi há 30 anos.

Já foi. Comecei em 97 e fui fazendo durante vários anos.

Eu pensava que 97 tinha sido na semana passada.

Não, já foi há quase 30.

Caracas, sim.

E para a terceira ou quarta chamada, um senhor que também liga, e eu já estava avisado para este tipo de chamadas. "Olha, eu só liguei porque decidi acabar com a vida, não preciso de ajuda". E quando eu vou: "Mas vamos conversar um bocadinho?" Um tiro. E eu ouvi aquele ruído todo do telefone, que era pendurado nas cabines, eu a ouvir aquele ruído todo, o corpo, porque o telefone ficou ligado. À terceira ou quarta chamada, no primeiro turno, e isto foi numa quinta-feira, e nós só íamos ter reuniões com os psicólogos na segunda-feira seguinte, porque nós temos reuniões semanais precisamente para estas situações, porque o voluntário não ficava bem. Como eu não fiquei!

Claro.

Olha, eu não fiz mais turno nenhum, e sei lá, isto seria umas 02:00, não atendi mais chamada nenhuma. Tirei o telefone, deixei-o fora do descanso e liguei para a minha mulher, que era a única hipótese que eu tinha. E pensei assim: "Bom, eu não vou ficar por aqui. Não vou ficar por aqui".

Mas foste ficando.

E fui ficando.

Porque depois é tudo-

É, pá, tu-

Primeiro é o sentimento de impotência.

Sozinho, às 02:00, isto era ali perto do Marquês, na altura, ali no Largo do Andaluz.

Sim.

Em frente àquele centro comercial que está agora, era o antigo Pintor Soeiro Maior-

Sim, sim.

Onde começa a Rua de Santa Marta. No sétimo andar. E isto era já no inverno. Pois. Independentemente se é verão ou se era inverno.

Mas as perguntas que ficam, não é? Quem era esta pessoa? Onde é que ela está? De onde é que ligou?

E sabes que muitas vezes nós íamos, esta foi daquelas que não tinha como procurar, porque sabia o que tinha acontecido. Mas quando alguém liga com estas preocupações, mesmo nós achando que resolvemos naquele momento, no dia seguinte íamos aos jornais ver se havia alguma notícia.

De um suicídio.

De um suicídio que houve, que nós nunca sabíamos onde é que estavam. Normalmente, eles não dizem onde é que estão.

Sim.

Eu aqui há dias utilizei uma história, eu não gosto de contar histórias, porque tenho sempre receio que alguém se sinta identificado. E quando as conto, conto sempre alguns pormenores. Mas fiz um workshop para a Medicare, Mastercare, não sei se conheces. Eles têm uma plataforma com vários workshops. O Diogo tem lá um.

Sim. Medicare ou Multicare?

Aquilo é da Medicare, mas para isto chama-se Mastercare.

Ok.

Tem sobre luto, sobre doenças físicas, problemas até de alimentação. É um leque enorme, são 50 e tal workshops. E eu tenho lá um, e quiseram que eu contasse uma história e contei, mas pronto, faço assim meia história. Mas se quiseres depois podemos falar nisso, porque quando tu perguntas: "E depois ninguém foi ter contigo?" Ele não veio ter comigo, mas mais tarde deu feedback. É uma daquelas coisas que nos enche o coração. A nossa intervenção-

E foi isso que te fez ficar?

Claro que sim. Então, o que é que nós procuramos?

Mas pensaste muitas vezes em desistir ou não?

Nessa primeira vez, pensei.

Claro.

Mas depois, falando com as psicólogas, na altura era uma psicóloga e dois psiquiatras. Assim também, bolas, eu não sou de desistir dos projetos. Então agora vou desistir à primeira?

É verdade, mas há projetos e projetos.

Claro, custou? Custou. Eu me sentia também em dívida. Eu venho para este serviço. Inicialmente não é nenhum chamamento. Eu não encontrei a resposta para tudo, atenção.

Sim.

Mas venho aqui à procura de qualquer coisa e não dou nada em troca. Não, eu vou ficar. E fui ficando.

Mas tu também deves ter histórias engraçadas no meio disso tudo.

É claro que tenho. Há algumas que só davam para rir, porque as pessoas depois de descontraírem. Tenho uma de um conterrâneo meu, que não é grande história, mas que me deixou também a olhar para o teto. Alentejano como eu, mas com pronúncia, por isso é que eu sabia que ele era alentejano. Lá vou eu, levanto o telefone, porque a minha parte de atendimento foi quase sempre assim. Quando atendo: "Boa noite". "Olhe, posso dizer asneiras?" Não sei se foi por ele ser alentejano como eu.

"Eu estou com um cabedal de fezes".

E então digo-lhe: "Homem, diga lá asneiras, à sua vontade. Tu nem queres saber". Eu já as conhecia quase todas. Foi um chorrilho.

Isto já é um bom exemplo de querer desabafar.

É sério. Ele chamou nomes a toda a gente, aos da câmara, aos fiscais disso, fiscais daquilo, aos vizinhos, chamou nomes a toda a gente. Desobrilou e depois: "Boa noite e obrigado". E pimba! É que aconteceu. E eu fiquei a pensar: "Se calhar asneiras da criatura". Ele só precisava-

Devia estar a dizer só para o ar, para ninguém, ele precisava que tivesse alguém a ouvir.

Era uma série deles. Olha o tempo que ele ia perder a ir ter com toda a gente com quem ele ofendeu.

Mas isso é ao mesmo tempo é muito engraçado, porque essa pessoa só precisava aquilo que todos nós precisamos, que é alguém que ouça.

Alguém que ouça.

Que não diga nada.

Absolutamente.

Não tem que estar a dar sugestões ou indicações. Só quer que ouça a minha frustração.

Ele pediu licença, eu autorizei. E então aí vai disto, pronto. E depois há outras. Eu posso-te contar uma, mas não fica gravado. Porque é um bocado aborrecido.

Então não, contas-me depois. Aqui só o que fica gravado.

Não, porque é aborrecido, porque é falada-

Mas de certeza que há pessoas que devem já conhecer os voluntários todos ou que já devem ter rodado os voluntários todos.

Sim, nós fazemos o registo e verificamos se a chamada é a primeira vez ou se é habitual. O habitual é aquela pessoa que liga hoje, liga amanhã, liga para a semana. Aqueles que dizem que nós somos a única família que têm. Pessoas que vivem sozinhas ou também aquelas pessoas a quem já ninguém tem paciência de ouvir.

Também acontece.

Têm também, não são todos. Mas têm aquela história em loop, que é sempre a mesma história, e nós já as conhecemos. Mas eles sabem com quem gostam de falar e conhecem as vozes. E nós temos também algumas chamadas silenciosas, que têm a ver com isso.

Chamadas silenciosas, o que é isso?

A pessoa ligou, tu levantas, respondes, porque a nossa resposta é sempre: "SOS Voz Amiga, boa tarde ou boa noite, em que posso ajudar?" A iniciativa vem deste lado. Se te conhecem a voz, e se não é aquela pessoa com quem tu queres falar, desligam e ligam no turno a seguir. Porque alguns até conhecem a mecânica.

Exato, já ligar ainda outra vez.

Mas é engraçado, porque nós estamos em contacto com outras linhas. O SOS Estudante, o Telefone da Amizade do Porto e outras. E conversamos e chegamos à conclusão que estas pessoas, muitas, são as mesmas, que ligam para nós, ligam para eles, Telefone da Amizade, SOS Estudante.

É nesses casos que são geralmente pessoas mais velhas? Deve ser, não é?

Nem sempre. Nós temos algumas pessoas-

Estão isoladas.

Umas isoladas, outras com problemas de saúde mental, também.

Há estrangeiros a ligar?

Nós queríamos que ligassem. Eu não sei se podemos falar em marcas.

Podes.

Posso?

Ninguém paga isto, sou eu que pago do meu bolso, podes falar do que quiseres.

Há dois meses, sensivelmente, a Samsung, lá está a Samsung.

Isso podes falar, que eu sou embaixador da Samsung.

Estás a ver? Ofereceu-nos.

Pois foi!

Telemóveis com tradução.

Com a tradução.

Conseguimos atender em 29 idiomas.

Exatamente, o S24, Z25 têm a tradução em simultâneo. E eu já experimentei em hindi, em indiano.

Olha que engraçado.

E funciona.

Nós recebemos uma chamada em hindi.

Olha.

É engraçado. Uma empregada-

E conseguiram estabelecer o-

Quem ligou foi o dono, porque ela andava com uma faca na mão a ameaçar que se queria matar. Mas ele não a entendia Mas mercê daquela publicidade que foi feita pela Samsung, ele ligou para nós: "Olha, eu tenho aqui uma empregada que só fala hindi". "Então passa lá a empregada." E com alguma dificuldade, porque nós em francês e em inglês corre bem.

E a malta consegue desenrascar.

Corre bem. Agora, em hindi houve ali-

Houve um delay maior.

Há umas alterações, por exemplo, ela contava que estava assim porque o companheiro a tinha abandonado há dois dias. E a tradução foi: "O meu companheiro abandonou-me depois de amanhã." Coisas deste estilo, percebes?

Sim.

Mas foi possível ajudar, porque a voluntária desenrascou-se muito bem, tirando umas coisas por outras, conseguiu, pelo menos naquele momento.

Isto porque eu estava a pensar, tu tens tantos imigrantes em Portugal em situações complicadas e muitos dessa zona, Paquistão, Nepal e Índia.

Sim, normalmente a maior parte agora vem daí, porque inglês e francês, meu.

E que se calhar já têm conhecimento da linha.

Mas isso é uma das coisas que eu já falei com a agência que está a tratar disso. A campanha foi feita essencialmente em inglês e não teve muita divulgação, talvez por isso. Porque aqueles lá os asiáticos que não falam inglês, podem olhar para um cartaz e-

Não vão entender nada.

Nós estamos a pensar agora em fazer um texto e enviar para as embaixadas, para aquelas associações que trabalham com imigrantes.

Sim.

Para serem eles a divulgar perto mesmo dos imigrantes.

AIMA, olha com a AIMA.

Sim, a AIMA. Ontem eu vi uma, que agora não me lembro do nome, mas eu tinha apontado e vou até pedir à agência que tratou da campanha, se não nos faz um cartaz, mas com outra linguagem também. Eles nas associações estão habilitados a falar com eles, devem ter intérpretes.

Sim.

Mas estamos a pensar nisso, porque nos primeiros dias recebemos algumas, mas ultimamente...

Vocês já tiveram pessoas que foram atendidas e que se tornaram voluntárias?

Nós fazemos sempre uma entrevista antes de passarem para a formação. É uma entrevista informal, mas também é para avaliarmos qual é a estabilidade emocional da pessoa, se está preparada para isto ou não está. E surge isso muita vez. "Eu já fui ajudada."

Se calhar é o melhor agradecimento.

Então não é? Eu sei que me fez bem, eu vou fazer bem aos outros.

Isso é muito bonito.

Mas passa por aí. Isto é como aquela história, tu no trânsito, se alguém te deixar passar, no cruzamento seguinte, tu deixas passar o outro.

Sim.

Se ele travar a passagem, és capaz de a seguir fazer o mesmo, que não fazes, mas pronto.

Sim.

Mas é a vontade que dá. Isto é só uma imagem, tu sentes-te bem porque foste ajudado. Então eu vou fazer o mesmo.

Vou retribuir.

Exatamente. Temos quantos? Sim, e pessoas que passaram por situações complicadas.

Tu achas que a sociedade civil tem noção, e estamos a falar do caso de Portugal, tem noção da solidão em que as pessoas vivem?

A sociedade civil, talvez. Porque por parte das entidades oficiais, eu recordo-me, salvo erro, o professor Adalberto Dias de Carvalho, eu não sei se ele ainda é, mas era diretor do Observatório da Solidão.

Sim.

Foi algo que surgiu lá em cima na Universidade do Porto. E ele recomendou ao governo que fizesse uma Secretaria de Estado da Solidão, que já existe no Reino Unido e no Japão, Ministério da Solidão, porque se justifica. E aqui também! Mas pronto, ficou por aí.

"Ei, solidão!"

Mas tu tens lá, a nível autárquico, muitas juntas de freguesia têm programas de apoio aos mais idosos. A GNR nas zonas rústicas tem programas, a Cruz Vermelha e várias associações têm programas de ajuda aos mais idosos. Mas lá está, não são só os mais idosos que sofrem de solidão.

Pois.

Eu dou-te um exemplo. Isto ainda do meu tempo, se calhar está desatualizado, porque eu deixei de atender para aí há dez anos ou por aí, mas nem tanto. Uma mulher com 50 anos, casada, dona de casa, com dois filhos adolescentes, a ligar porque depois do jantar vai para a cozinha, lava a louça, os miúdos estão no quarto e o marido está a ver um programa qualquer ou foi para o café com os amigos. E ela precisava de falar com alguém, esteve o dia inteiro sozinha.

Pois é. Infelizmente isso ainda existe.

Vive acompanhada e depois?

Não vive acompanhada, ela vive com pessoas em casa.

É.

É tipo, parece que está num hostel.

Pois.

Com tanta gente que não se conhece.

Nós quando falamos em solidão, pensamos: "A solidão é a ausência do outro." Nem sempre. A ausência física.

Sim.

Porque muitas vezes as pessoas estão acompanhadas.

E depois?

Por exemplo, no período da pandemia, aconteceram duas coisas em extremos opostos. Como sabes, ficámos todos separados.

Pois.

Há famílias que ficaram juntas e há outros que ficaram todos separados. Os que viviam separados, ligavam desesperados, porque não viam o pai ou o filho, ou irmão, sei lá há quanto tempo. Aquelas famílias que ficaram todas juntas, ligavam porque "eu já não tenho paciência para estar aqui fechado 24 horas com esta malta toda". Estás a ver os dois extremos opostos? Era socialização a mais.

Ou seja, o problema não é tanto a distância ou aproximação, mas tem muito a ver com a empatia, lá está, e a compaixão.

A maior parte daquelas pessoas-

E o entendimento entre as pessoas.

A maior parte daquelas pessoas passavam o dia inteiro separados.

Pois.

Encontravam-se à noite, jantar, depois cada um.

E quantos divórcios houve? Na pandemia.

Pois.

Porque a malta é casada, mas só se via entre as 19h e as 23h. No resto do dia estavam afastados.

É.

É muito curioso isso. E é também muito curioso o facto de ainda não se conseguir aquilo que tu estavas a falar no início, antes de começarmos a gravar, que é ter um atendimento 24 horas.

Isso é essencial.

É só entre as 15h-

Nós estamos agora, quando estes estiverem formados, vamos abrir mais um turno das 12h30 às 15h30. Mas ficamos por aí.

Então que turnos é que têm agora?

Das 15h30 às 18h30, 18h30 às 21h30, 21h30 à 00h30. Que às vezes não acaba à 00h30. Se a chamada justificar, fica até a 01h ou 01h30, aquelas chamadas pesadinhas.

Sim.

Nós não podemos dizer, por exemplo-

Olha, acabou o meu turno, desejo boa noite.

Não! Aquilo devia estar no parapeito da janela. "Metam lá as perninhas para dentro que o meu turno está a acabar".

Exato.

E amanhã voltamos a falar. Não, não podes. Tens que ficar ali.

Sim.

Quantas vezes.

Pois. E era essencial que fosse 24 horas, porque imagina as pessoas de madrugada.

Madrugada. Eu quando fazia madrugadas.

Deixou de haver madrugadas, por quê? Porque não há voluntários?

Não temos, porque quem nos assegurava as madrugadas, quem era? Era um grupo de aposentados, que depois da penúltima crise econômica, tiveram outras ocupações, como sabes. Começaram a receber os médicos, os filhos em casa, e ficaram ocupadíssimos. E temos muito poucos aposentados. Eles é que nos garantiam as horas principais do horário laboral. Ora, quem é que vai fazer uma madrugada se no dia a seguir, depois tem que ir trabalhar?

Pois.

Não faz.

Mas madrugada deve ser as horas de mais aperto.

Nós atendíamos principalmente aquela malta que trabalhava de noite. Guardas noturnos-

Padeiros.

Seguranças de empresas. Essa malta que trabalhava de noite, aproveitava essas alturas. E nessas horas mortas, às vezes bate, a pessoa-

Sim.

Sente-se mais sozinha, portanto, distrai-

Porque é tudo, é noite, é o escuro, está tudo parado, não é? Há silêncio.

Sim, porque durante o dia tu vais para aqui, vais para acolá, distrai-te com qualquer coisa. Quando a cidade para, tu paras também, tens mais tempo para pensar.

Pois.

E quantas vezes o pensar não ajuda, não é?

Quantos voluntários é que precisavam para ter as 24 horas?

Há uma ideia que nós atendemos tipo call center, mas não é. Nós o máximo que conseguimos ter é dois voluntários em cada turno, porque isto é uma tarefa muito desgastante ao nível emocional.

E cada voluntário está quanto tempo? Duas horas? Três?

Três. São três horas. E já foram de quatro horas, mas também achámos que era muito violento e passámos para três. Mas recomendação mesmo dos psiquiatras e das psicólogas, o voluntário não deve fazer mais que três, quatro turnos por mês. Portanto, isso já te limita.

Sim.

Não, porque há chamadas muito pesadas, António. E tu depois para-

Para digerires isso.

Para digerires, reequilibrares, para depois estares disponível para a outra seguinte, não é fácil. Não é todos os dias.

Claro.

Nós atendemos muitas chamadas que as pessoas querem conversar um bocadinho. Pronto, tudo bem. Agora, há outras que nós ficamos a pensar: como é que é possível que a uma mesma pessoa aconteçam tantas desgraças? Tu sentes-te impotente. Tu só podes ouvir, mais nada. Nem podes sugerir nada. Aquela pessoa está enredada, não tem solução.

Pois é. Então vocês precisavam do triplo, talvez.

Por aí, sim.

Neste momento são quantos, 50?

Temos 65 e mais 15 que estamos a formar lá para o Algarve. O Algarve é só porque eles apareceram lá, porque depois vão ficar ligados à linha.

À rede nacional.

Pois é. Portanto, as chamadas são passadas conforme quem estiver de serviço. Mas, sei lá, no mínimo 120, 130 para alargarmos mais.

Pois, só que vocês-

Também vai ser difícil conseguir fazer as madrugadas. Estás a ver? A maior parte das pessoas trabalham.

Pois.

E quem tem que se levantar às 7h.

Se em vez de voluntariado fosse remunerado?

Pois, se calhar, mas infelizmente não pode. Mas sabes que o trabalho de voluntariado, não quer dizer que esta linha que está para sair dos psicólogos não seja necessária, mas o atendimento é diferente. Tu quando te propões a fazer uma coisa em regime de voluntariado, estás lá todo.

Sim.

Tu estás lá todo. Se for um emprego, tu podes ser a pessoa-

Mas sim, está ali, nem que seja a nível do inconsciente, está ali-

Sim, é o meu emprego. Se estás no voluntariado é porque gostas e te faz sentido o que estás ali a fazer. Portanto, a resposta é sempre mais positiva.

O que tu tens aprendido ao longo destes anos todos?

Olha, uma coisa essencial, logo nos primeiros tempos, a palavra normal deixou de fazer sentido. Porque acabou. Normal, o que é o normal? Acabou. E depois, estou mais atento aos outros.

Sim.

Se eu fui à procura de respostas, se eu naquela altura não estava desperto para entender aqueles sinais, eu dei por mim nos primeiros tempos a olhar para a cara das pessoas que não conhecia, qualquer um que me cruzava, olhar para a cara das pessoas, o que é que se dará por trás deste olhar, assim triste.

Será que já ligou para lá?

Pois, é isto. Dei por mim a pensar nisso. Mas fiquei muito mais atento. Não dou importância a coisas supérfluas, para quê? Se a maior parte das pessoas escutasse aquilo que eu escutei ao telefone e os meus colegas escutaram, olha que davam mais valor aos outros.

Sim.

E desvalorizavam coisas que não têm importância nenhuma e às vezes se agarram a elas por necessidade.

Eu acho que é assim, tu provavelmente para Ires em busca dessas respostas e aceitares fazer esse voluntariato, provavelmente já eras uma pessoa empática e compassiva, mas tornaste mais empático.

Mais empático, sim. Mais disponível. Porque, de um modo geral, todos nós nascemos com características naturais de ajuda. Normalmente, estamos mais disponíveis para os amigos, para a família. Não pensas muito nos outros. Mas eu, felizmente, tive a sorte de ser criado pelos meus avós, dois seres humanos extraordinários, de uma humanidade tremenda. E fui aprendendo desde miúdo que os outros são importantes. Esta hipótese que surgiu depois, por um motivo, volto a dizer, não altruísta, que era algo que eu queria, precisava de encaixar. Mas se não tivesse essa disponibilidade, também não ia. Procurava resposta noutro lado qualquer. Eu julgo que me tornei uma pessoa mais compreensiva. Não é que não fosse já, mas o que se passa ali é que há um crescimento pessoal, aquilo promove um crescimento pessoal. Eu até me recordo de um jovem, numa das entrevistas, que me perguntava assim: "Francisco, mas é verdade que nós crescemos aqui neste projeto?" Eu já não me lembro como é que ele se chamava, mas eu: "É verdade, olha, eu quando vim para aqui media um metro e meio. Agora, tenho quase um metro e 80 pra lá. Se nós não crescemos aqui". Mas ele entendeu. "Não, mas é verdade".

É claro que sim. Estás exposto a histórias surreais.

Temos muitas desistências, porque aquilo dói.

Pois.

Aquilo dói. Nós somos, treinados eu não gosto da palavra, mas a formação vai no sentido que tu encontres um distanciamento razoável, nem muito próximo, nem muito longe. Mas há histórias que tu te chegas logo à frente. Ou chegas logo à frente ou apanhas logo e ficas com aquilo, porque é impossível tu não teres compaixão daquela pessoa, e muitas vezes vem a impotência, tu não podes, não tens como.

Pois, porque depois queres ajudar, queres saber onde está a pessoa.

Não podes. Essa é uma das frustrações. Mesmo que a pessoa te diga: "Eu precisava de um abraço, estou aqui, estou acolá". Está-te proibido. Não há a mínima hipótese de contacto com aquela pessoa.

E se a pessoa dizer que se vai suicidar e está em determinado sítio, vocês ligam para a polícia?

Não posso. Aliás, uma das chamadas que me deixou também , me senti um cobarde mesmo, de uma senhora que era agredida pelo marido. Ele ligou e, aliás, era audível. Ela dizia que estava na sala fechada com o filho, eu ouvia o barulho de alguém querer entrar e ela dizia quem ela queria. Fosse eu, ligava à polícia, porque ela já não ligava, porque já não a atendiam. Desvalorizavam. Mas se for o senhor a ligar, pode ser que eles cá venham. E eu não podia. E disse-lhe. E ela chamou-me cobarde. E eu encaixei.

Epa!

E eu a ouvir aquele barulho todo.

Por que que não se pode?

São as normas que tu aceitaste cumprir. Nós fazemos parte da IFOTS, que é uma organização internacional dos telefones de ajuda. Esta é uma das normas.

E se essa norma está lá, há de ter uma razão.

Pois, não fomos nós que inventamos. Nós não assinamos nenhum compromisso, mas comprometemo-nos a cumprir as normas e uma delas é essa. O duplo anonimato implica que tu não te dês a conhecer, que não queiras conhecer o outro e que nem passes chamadas para nenhuma força auxiliar, porque isso é uma quebra do anonimato. Também não concordamos.

Como é que achas que a sociedade pode ajudar nesta prevenção do isolamento, da ansiedade, deste sofrimento emocional?

Não me parece fácil. Há pessoas que envelhecem normalmente e mesmo quando ficam sozinhas, procuram locais onde se enquadrarem. Outras fecham-se completamente. Eu não sei até que ponto é que nós podemos instaurar aí um processo de ajuda em que eles se sintam acompanhados. Não é fácil.

Mas se calhar é um bocadinho aquilo que tu disseste, de nós procurarmos estar mais atentos ao outro e sermos mais genuínos. Quando perguntarmos se está tudo bem, querermos saber se está tudo bem.

Porque há uma ideia que nas zonas rurais é onde existe mais solidão, mas não é tanto. Se falarmos no Algarve ou no Alentejo, onde tem aqueles montes isolados, isso é uma verdade. Mas se falares nas aldeias, o sentimento solidário da pessoa na aldeia funciona. Aqui na cidade tu tens muita gente, mas não tens amigos.

Quando eu morava num prédio em Lisboa, não conhecia ninguém. E as pessoas nem diziam bom dia.

Isso é o normal.

Pois.

Eventualmente, sentes-te mais sozinho nas zonas urbanas propriamente e nas aldeias.

Sim.

Mas há essa ideia que fora das cidades é que há solidão. Não. Alentejo e Algarve são duas zonas com maior índice de suicídios, mas onde é que eles acontecem? Nas partes isoladas.

Sim.

E normalmente homens.

Nos montes.

Nos montes, pois. Que é um isolamento total.

Mas se calhar é isso, é nós tentarmos estar mais atentos em relação aos outros.

Eu no Algarve sei que há umas equipas das juntas de freguesia e de alguns hospitais que fazem umas rondas ali pelos montes, de vez em quando vão visitar, mas é pouco.

Eu no outro dia fiz uma coisa. Às vezes eu não sei se o ser conhecido facilita ou complica. Mas fiz uma coisa que cheguei ao fim. Primeiro ia almoçar num restaurante, depois o restaurante estava cheio, eu pensei: "Epá, não vou ficar aqui". E está ali uma mesa, só tinha uma mesa no meio de umas pessoas, e eu assim: "Epá, não quero". Mas depois pensei: "Olha, vou". E sentei-me. E ao meu lado estava a almoçar, suponho eu que era uma senhora mais idosa e o filho. E eu estava a almoçar e às tantas eles estavam a falar, mas depois calaram-se e estavam só a comer. E eu meti conversa com a mulher.

Estás a ver?

E virei para ela assim: "Então, o almoço está bom?" E começámos a falar e ficámos ali os três a conversar. E eu não conhecia essas pessoas de lado nenhum. O rapaz mais novo conhecia-me. E no fim, eles tinham pedido café, eu também pedi café, eu fui pagar a minha conta, paguei-lhes os cafés e fui-me embora. Nem lhes disse nada.

Isso é o que eu gosto de fazer. Achas que é giro?

Sim, com aquele sentimento de: "Epá, foi giro!"

Eu gosto de dar conversa. Também há dias-

E tu podes estar sem saber. Não é aquele espírito de salvar uma pessoa.

Estás a contribuir para aquela pessoa ganhar o dia. Ficou mais bem disposta, porque um desconhecido meteu conversa e foi simpático. Eu gosto de fazer isso. Ainda há dias, ali em Seia, estávamos lá eu e a minha esposa num restaurante, e faz-me sempre confusão ver alguém a comer sozinho. E estava uma senhora sozinha, a olhar para o prato. E eu aproveitei uma altura que ela olhou para eu meter conversa. Ao fim de cinco minutos, já sabia a vida toda dela.

Claro.

Já aproveitou. E saímos dali, a senhora com um grande sorriso a agradecer aquilo que eu disse.

Às vezes é só isto de nós, enquanto sociedade, fazermos isto.

A minha mulher está sempre a dizer: "Tanto metes conversa com toda a gente." Mas eu gosto, percebe? E sinto isso.

Também há pessoas que depois às vezes nós metemos conversa e elas não querem conversa. Está tudo bem.

Isso vê-se logo. Aquela senhora agarrou logo. Coitada, ela estava a precisar de alguém. Às vezes basta olhar para a postura da pessoa, ali sozinha. Mas pronto, aproveitou, contou onde é que tinha nascido, com quem tinha casado, por onde é que andou, por onde é que não andou, onde é que estão os filhos.

E tu pensaste: "Olha, parece que estou a atender o telefone."

É, também. Já não atendo, vou fazendo essas operações por aí.

Que atitudes é que tu achas que nós podemos ter mais também, para além disto de ter esta atenção em relação aos outros?

Mas isso é fundamental, é ter atenção aos outros. Passa muito por aí. E bater à porta do vizinho que não vemos há uma data de tempo. "Então, vizinho, está tudo bem?"

"Não o tenho visto."

"Precisa de alguma coisa, alguma ajuda?" Quem é que faz isso?

Pois é.

Quem é que faz isso? Já nem se vai pedir sal, nem coentros, nem salsa, como se fazia antigamente.

Eu faço, mas isso é porque eu vivo num sítio pequeno.

Pois.

Que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e ouvir?

Olha, uma mensagem. Eu ultimamente ando muito preocupado com os jovens. Não é que os mais velhos não me preocupem, mas eu peço a pais e educadores que tenham atenção aos vossos filhos, aos vossos netos, aos vossos familiares mais jovens, porque nós não somos propriamente um barómetro, mas da nossa experiência e por aquilo que está a acontecer ultimamente, a nossa juventude anda muito desamparada. E as plataformas digitais não são a solução, porque uma criança que chega da escola, come qualquer coisa, depois se enfia no quarto, exposta a todo o tipo de situações, não é aí que ela aprende o que precisa para viver. É com a atenção dos pais, dos avós ou com quem quer que viva. Devemos ter muita atenção aos nossos jovens.

Para que eles, de alguma maneira, não tenham que ligar para vocês.

Que eles se sintam apoiados, compreendidos, porque a juventude, a adolescência, é uma idade complicada. E precisam de um tipo de farol que os oriente. E sem esse farol, vamos ter aí uma geração de pessoas a sofrerem emocionalmente e que se vêm juntar àquelas que já temos.

Sim. Há bocado estávamos a falar, aproveitamos esta conversa também, porque podemos dizer que vocês precisam de voluntários, certo? As pessoas podem se candidatar de forma espontânea ou há ações de formação específicas?

Neste momento, nós vamos iniciar uma. Estivemos a captar candidaturas desde o final do ano passado, quando iniciámos a formação, e vamos arrancar com uma formação no dia 25 deste mês, com uma primeira sessão de informação. Se quiserem, ainda estão a tempo de ir ao nosso site e lá têm um formulário para preencher e caso o façam, são contactados e podem assistir à sessão de informação e depois, eventualmente, ficarem ontem.

Ou pelo menos ficar a conhecer mais o projeto. E eu sou também um dos embaixadores ou o embaixador?

Pois é, és o único embaixador.

O embaixador na altura que, lá está, num trabalho da Samsung.

Foi.

Quando eu conheci a associação, eu já sabia, mas conheci o Francisco e as pessoas que estavam lá a trabalhar na altura e o convite foi lançado. E como é um tema muito ligado também a essas questões da saúde mental, obviamente, eu aceitei e espero que da minha parte, no que puder ajudar, já sabem que estou disponível.

E nós muito agradecidos por teres aceito.

O cachê também é importante.

Pois também, podemos discutir.

Olha, Francisco, muito obrigado. Obrigado por esta hora, por esta conversa.

Para mim foi um gosto estar aqui contigo.

E para mim também. E certamente as pessoas também vão gostar muito. Aliás, venham ao YouTube, digam o que acharam desta conversa, se conheciam o projeto, se já ligaram, se faz sentido isto que o Francisco falou dos jovens estarem com este sentimento de desamparo. Este podcast é um podcast Observador, está nas plataformas do Observador, no Spotify, iTunes, todas as plataformas de podcast e no YouTube. Muito obrigado por estarem desse lado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.