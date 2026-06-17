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Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros, mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Sejam bem-vindos a mais um Somos Todos Malucos, o podcast dedicado à saúde mental e autoconhecimento. Muito obrigado por estarem desse lado. Sabem que é um podcast do Observador, e isso quer dizer que vocês podem encontrá-lo nas plataformas do Observador, mas também no Spotify, iTunes, Castbox, por aí fora. E se gostam de associar caras a vozes, também podem ver no meu YouTube. Sai todas as quartas-feiras com um convidado, às 06:00 em áudio e ao meio-dia no meu YouTube. Às segundas-feiras temos os episódios intermédios, que são pequenas reflexões de 15, 20 minutos, que eu partilho convosco também à vossa disposição. Ora bem, quanto ao tema de hoje, no início deste ano, foi apresentado um estudo no Porto, em que quase 70% dos jovens inquiridos sobre violência no namoro aceitam como legítimos comportamentos abusivos, como perseguição, violência psicológica, sendo o controle da outra pessoa o comportamento mais tolerado. Todos nós temos conhecimento deste fenômeno da manosfera também, onde a narrativa de que os homens são vítimas de feminismo e das instituições, ou a valorização de uma masculinidade tradicional, objetificação e desvalorização também do papel das mulheres. Eu não sei se é crescente ou não, vamos também saber um bocadinho sobre isso, mas pelo menos está muito nas redes sociais. Exatamente por isso, por este tema, é que eu resolvi trazer hoje a Diana Cruz, que é psicóloga. Já esteve aqui no podcast e vocês podem encontrar esse episódio. Esteve cá a falar sobre relações tóxicas. Este é um tema que lhe diz muito também e pareceu-me uma pessoa ideal para termos esta conversa. Obrigado, Diana, mais uma vez por estares aqui presente.

Obrigada, Rami, por me teres aqui. Noutro estúdio, num belo estúdio, devo dizer. E obrigada também por estar aqui a falar de um tema tão complexo, não é?

Sim, porque nós estávamos a pensar no que é que haveríamos de abordar nesta conversa, porque isto parece-me que é algo que também se relaciona com as relações tóxicas, como é óbvio. Eu cruzei-me com este estudo. Estes 70% são, na realidade, 68 vírgula qualquer coisa, mas é muito. Isto é assustador. 70% dos jovens aceitarem legítimos comportamentos que são considerados abusivos. É assustador ou não?

Sim, o número é assustador. E é mais assustador ainda se pensarmos nesta perspectiva que te vou dar, que é: isto é mais do que dizer este comportamento, por exemplo, o controle, é uma violência e eu aceito-a. Isto é dizer que determinados comportamentos, como esses que referiste, controle, humilhação, por aí fora, não são violência, não são reconhecidos como violência. Ou seja, o que isto significa é: estamos mesmo a normalizar de tal maneira que um jovem pode estar numa relação violenta sem fazer a mínima ideia de que o está. Às tantas, já nem estamos a identificar vítimas e agressores, porque estes comportamentos estão normalizados, não são tidos como violência.

Como é que se chega a essa normalização? Como é que se normaliza isto?

Bom, eu penso que os tempos estão a mudar muito. E há um mundo digital que tomou conta de nós e que mudou uma série de referências para nós daquilo que é o amor, daquilo que são as relações, daquilo que são os limites também da relação entre as pessoas. E há muitas coisas de controle hoje em dia que estão perfeitamente normalizadas e até já em muitas gerações, por exemplo, controle das localizações nos telemóveis, os comentários nas redes sociais.

Os likes. Controlar os likes.

Controlar os likes, os comentários, de quem é que é amigo. Esta pessoa já é amiga de mais não sei quantas pessoas desde o dia X e Y. Depois, temos de ver o que é que se está a passar também no mundo digital, que é um mundo cada vez mais consumido por todos nós e nestas gerações, muitos jovens também consomem muito. E no mundo digital, eu não sou uma especialista de algoritmos, nem de perto, nem de longe, mas nós vemos facilmente que há muitos ganchos para esta cultura da manosfera de que estamos aqui a falar hoje. Se um jovem fizer uma pesquisa sobre depressão, vai parar à manosfera, sobre o fim de uma relação, vai parar à manosfera. E esse conteúdo vem inclusivamente mascarado. Vem envolto noutras coisas.

Sim. Já que estás a falar de manosfera, como é que nós podemos definir isto? O que é a manosfera?

Bom, a manosfera é um sistema cultural, antifeminismo, antimulheres, diria até, em que os homens se consideram vítimas das mulheres e vítimas deste movimento que é o feminismo. Muitas vezes, na minha perspectiva, e penso que os estudos também nos estão a mostrar isso, com origem em ressentimentos. Estamos a falar muitas vezes de homens muito magoados, mas a manosfera é, de uma maneira essencial, este sistema muito assente no digital, masculino Onde se entra muito cedo. Sabemos pelos estudos que rapazinhos de oito, 10 anos já estão a consumir informação deste tipo e a aprenderem sobre o que é uma relação segundo estes ideais, ainda antes de ter a maturidade para saber o que é uma relação, ainda antes de ter uma primeira relação.

Exato, qualquer experiência.

Exatamente, qualquer experiência relacional mais íntima. E portanto, é no fundo este ideal dos homens enquanto vítimas das mulheres e da independência feminina.

Mas de onde é que isso vem? Tu estavas a referir homens que se consideram vítimas, mas na realidade tu vais ver, sobretudo nas redes sociais, não são homens, ou melhor, são homens, mas são jovens.

Muito jovens.

São jovens adolescentes ou jovens adultos na casa dos 20 e poucos. Ou seja, têm muito pouca experiência de vida.

Sim.

Têm muito pouca experiência acumulada de relações, para poder ter sofrido assim na vida tanta coisa para lhes dar este volte face na vida. De onde é que isto vem? Como é que se cria este enredo?

Nós temos uma cultura cada vez mais extremada, uma política também cada vez mais extremada, e tudo mais. Sobre isso ficaríamos aqui todo o dia. E portanto, eu penso que enquanto humanos, nós estamos todos a circular um bocadinho aí, já mais em torno dos extremos. Depois temos várias coisas que foram acontecendo. Mais isolamento, as relações mais baseadas no mundo digital. Sabemos que os homens no geral, e os homens jovens também, têm mais dificuldade em falar de emoções, em pedir ajuda. E temos também um mundo em grande mudança no que diz respeito à posição, vamos dizer, dos homens e das mulheres nas relações. Enquanto vimos daquele lado mais tradicional e conservador, do homem como provedor, e da mulher que é mais emocional, que trata de outras coisas, as mulheres mudaram muito e têm vindo a mudar muito ao longo dos tempos.

É como se colocasse o papel do homem em risco.

Sim, isso coloca os homens e os rapazes numa posição em que eles podem sentir em risco no seu papel, e sentindo em risco ou não, eu acredito que possa ser confuso e um pouco ansiogênico até, porque isto obriga que o papel deles também mude, e nós temos que ser muito claros em relação a isto. Tanto os homens como as mulheres têm uma ancestralidade enorme, uma cultura que vem de trás, com papéis muito bem definidos que agora se estão a esbater. E isso, de alguma forma, pode pôr os homens em risco, e põe os homens em risco de uma maneira que os pode deixar mais isolados. Depois, eu acho que há outras questões. Como eu estava a dizer, muitos destes conteúdos, não sei se me estou aqui a avançar demais relativamente a coisas que queiras questionar, mas estes conteúdos vêm muito mascarados em outras coisas que hoje em dia estão muito valorizadas e que estão em alta nos algoritmos.

Que é a posse, os carros, o dinheiro.

O dinheiro.

Era isso que eu ia dizer. Eu acho que, se calhar, muitos dos jovens vão atrás dessa imagem, não é?

Sim, a produtividade, o poder, o dinheiro.

Vão atrás dessa imagem e associam muito. "Ok, então eu para ser este tipo, para ter este cara que tem um grande carro, uma grande casa, não sei o quê, tenho que também ter este tipo de relações."

Porque isto é lhes apresentado como um pacote.

Sim.

É um pacote de características, digamos, em que ser alfa, o que é veiculado por aqueles influencers e tudo mais que veiculam muito estes ideais da manosfera, é um pacote, um conjunto de características que eles próprios consideram as características alfa, e que é como se viessem todas juntas. Portanto, se eu quero chegar ali, eu tenho que ter estas características. E depois, lá está, voltamos à questão dos extremos. Esses conteúdos também antagonizam o que é alfa e o que é beta, ou seja, o que é das mulheres. Estando as mulheres associadas à fraqueza, à dependência, à dependência econômica, à objetificação, uma série de coisas que depois são usadas não só para colocar o homem nessa posição superior e poder culpabilizar a mulher por muitas das suas dificuldades, e também colocar a mulher enquanto ser inferior e ser culpado de muitas coisas.

Mas os jovens que procuram esse tipo de conteúdo ou que se identificam com esse tipo de conteúdo, o problema já vem de casa ou não?

Pode vir ou não. Eu acho que as duas coisas podem acontecer, porque nós não nos podemos esquecer.

Desculpa, se tu tiveres um ambiente familiar saudável, eu não sei até que ponto isso acontece.

Sim, eu diria que a vulnerabilidade e a resiliência são coisas muito complexas. Eu diria que um ambiente familiar onde os miúdos estão familiarizados com conceitos de justiça, de igualdade, onde o pai e a mãe têm estas questões bem claras dentro deles.

E de falar das emoções.

Exatamente. Tanto vem a mãe falar de emoções como vem o pai, tanto vem a mãe ser provedora da família como vem o pai. E podem ver que aqueles papéis não têm que se destruir mutuamente, mas sim potenciar, maximizar, encaixar um no outro. Eu diria que estes jovens reúnem aqui fatores de proteção pra perceberem melhor o que são relações íntimas, o que são relações de respeito, o que é ser homem e ser mulher, que são duas coisas que não têm que competir. Elas são realmente diferentes e o feminismo também nunca quis que fossem iguais. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. O feminismo é uma questão de igualdade de direitos e oportunidades. Portanto, eu diria que isso são fatores protetores. Contudo, nós sabemos que se antigamente a nossa cultura era muito restrita, a nossa aprendizagem, a nossa cultura era muito restrita à família, à família alargada, pra quem tinha esses contatos, às famílias dos amigos, dos pais e os nossos próprios. Hoje em dia, nós obtemos informação, os miúdos obtêm informação, cultura, crenças, de forma muito descontrolada até, e muitas vezes com fontes que não são rigorosas ou que são muito enviesadas a várias níveis.

São ilusórias, na realidade, porque depois também o estilo de vida que esses putos vendem na internet muitas vezes nem sequer é real.

Claro, e passam uma ideia. Isto tem que ser dito. Acho que nós ainda vamos ter tempo pra falar disso. A manosfera prejudica as mulheres, mas também prejudica os homens.

Isso é claro.

Isto tem que ser dito. Portanto, quando os miúdos começam a ver estes conteúdos e muitas vezes começam a ver até secretamente, os pais não sabem que eles estão a ver aquilo, muitos pais nem sequer se vão identificar com aquilo. Falo dos pais agora, até mesmo o pai homem, que muitas vezes nem sabem que aquilo está ali, porque essa referência masculina, claro que é importante. E se não houver aqui uma compreensão e uma ajuda aos miúdos pra compreender isto, a verdade é que eles vão começar a acharem eles próprios uns falhados, os pais deles uns falhados, os irmãos deles uns falhados, porque o pai tem 50 anos ou 60, não tem 20 e não tem o Porsche ou os dois Porsches que aquele de 20 que está nas redes sociais.

E depois ele também não consegue ter esse Porsche, também não consegue atingir essa imagem e vive numa frustração imensa.

E isso toca num processo psicológico muito importante, que não é específico destas pessoas, nem deste tema, é uma questão da nossa humanidade, que é: nós temos uma necessidade de pertença muito grande, todos nós.

Pois.

Essa é uma das nossas necessidades básicas e é essencial pro nosso bem-estar.

Quer queiramos, quer não, somos seres sociais.

Somos seres sociais.

Senão não tínhamos chegado aqui.

Exato. Estamos preparados pra isso e temos essa necessidade de pertença como um fator essencial do nosso bem-estar emocional e até físico, sem o qual não podemos viver como outras necessidades básicas, físicas que nós temos, que nem sequer expomos em questão. A manosfera traz aos meninos, aos jovens e aos homens que se sentem rejeitados, excluídos, minimizados, uma comunidade onde eles podem ter esse sentido de pertença e uma narrativa mais forte, porque é comunitária. Todas as narrativas são mais fortes quando partilhadas. E uma narrativa mais forte sobre a sua superioridade. Nós estamos muitas vezes a falar de jovens, de homens muito magoados.

Com baixa autoestima. A ansiedade e a depressão também não deve ajudar.

Não, não deve ajudar. E repara, os homens não pedem ajuda com a mesma facilidade que as mulheres. E eu digo facilidade entre aspas, porque estou a falar números.

Sim, eu estou a pensar em jovens, miúdos. Todos nós sabemos, acho que isso é já um dado adquirido, que os níveis de ansiedade e depressão nos jovens são elevados nos tempos que correm.

São, sim, muito.

E é muito difícil pra um miúdo de 13, 14 anos, sequer entender o que está a sentir e pode estar num processo de depressão e ver nisso um escape.

Precisamente.

Não é?

Até porque a depressão fragiliza e a fragilidade é muito difícil de lidar, sobretudo quando não se tem maturidade, quando se é muito jovem. E sobretudo ainda, porque isso que tu disseste vale, por exemplo, pros adolescentes, homens e mulheres, há mais ansiedade, há mais depressão, numa fase muito importante do desenvolvimento e ao mesmo tempo numa fase onde a maturidade ainda não permite lidar com uma coisa que mesmo pros adultos e pras pessoas maduras é difícil de lidar. Mas aqui há um ponto ainda mais desfavorável. Para os rapazes, isto é uma questão ainda mais difícil, porque lá está, neste estereótipo do macho alfa, o homem não tem estas fragilidades.

E não podes mostrar.

Não podes mostrar.

Infelizmente, ainda é muito assim.

Não podes chorar, não podes pedir ajuda, não podes andar pra aí cheio de ansiedade e cheio de depressão.

"Não sejas mariquinhas", é uma expressão que eu ouvi tantas vezes.

"Não sejas maricas, um homem não chora, faz-te homem, tens que ser mais rígido." Todas essas coisas, muitas que vêm duma educação tradicional, numa fase em que nem sequer em manosfera se falava. Não havia entendimento sobre esse conceito. E outras porque se criou este pacote associado ao poder masculino Poder esse que também está desenvolvido para lutar contra a afirmação feminina ou feminismo, e que está a dizer, e por isso é que eu dizia e eu quero repetir isto várias vezes, também prejudica os homens, está a impedir que os homens possam lidar com as suas emoções, regularem-se emocionalmente e terem bem-estar, porque é lhes transmitido direta e indiretamente por todas estas vias que o homem não pode ter estas emoções, não pode passar por estes períodos de vulnerabilidade ou mesmo de fragilidade, não pode falar disto, não tem como pedir ajuda.

Eu estava aqui a pensar se no meu tempo, que eu já sou das pessoas que falam "no meu tempo".

Sim. Eu já dei conta disso. E os óculos de ver ao perto.

Ainda não tenho. Ainda estou bem.

Eu sou muito recente nesse clube. Estou traumatizada.

Mas eu não gosto de envelhecer. Ainda tenho que fazer um dia um episódio sobre envelhecer. Eu envelheço muito mal.

Por favor, chama-me nesse episódio.

Mas eu estava a pensar, porque esse estereótipo sempre existiu, do homem superior à mulher, isso sempre existiu.

Claro que sim.

Mas...

Mas as mulheres já não estão no mesmo sítio.

Exatamente.

E também quero dizer isto enquanto mulher.

As mulheres já não estão no mesmo sítio e por isso é que este fenômeno da manosfera não tinha o destaque que tem hoje, ou não é tão presente, ou não era tão veiculado, porque a mulher estava lá no seu cantinho a desempenhar o seu papel. A minha mãe fazia o seu trabalho, meu pai era provedor, trabalhava, a minha mãe tomava conta dos filhos com a minha avó, minha mãe também trabalhava, mas era o clássico em todas as casas.

Precisamente. E isso remete para aquilo que dissemos inicialmente, que é uma mudança muito profunda.

Não havia a necessidade de nós, enquanto adolescentes, de nos impormos e de subjugar a mulher, porque ela já estava subjugada.

Ela já estava subjugada, o homem não sentia essa necessidade de lutar contra estes movimentos.

É tudo tão estúpido.

Claro que sim. A mulher estava ali naquele local, portanto, esta competição, esta luta e este sentido de rejeição que estes movimentos femininos provocam também não existia. E claro, eu diria, e basta conhecer algumas mulheres, algumas estarão a ouvir, eu diria que as mulheres sempre questionaram estas coisas e certamente muitos homens também. Mas a verdade é: a mulher mantinha-se minimamente fiel àquele papel e, portanto, as coisas não precisavam de ser tão discutidas. E agora as mulheres e as jovens discutem isto, discutem o seu papel na sociedade, discutem se têm que dizer sim quando lhes apetece dizer não.

Se querem ter uma família, se não querem ter uma família, se querem ter um trabalho, se não querem.

Se querem trabalhar 20 horas por dia ou trabalhar oito, se querem dedicar-se à sua carreira.

Se querem viajar, se querem dar a passear ou não fazer porra nenhuma.

Precisamente, aqui há uma coisa paralela. Aqui há uns dias pediram-me uma entrevista sobre as diferenças que as raparigas demonstram agora também nas questões relacionadas com o sexo e com o prazer. As mulheres não questionavam nada disto, portanto, isso muda muito a posição do homem e da mulher. E depois não nos podemos esquecer de outras variáveis, até económicas, que as mulheres não tinham independência financeira na maioria dos casos. E não tinham também porque estava perfeitamente aceito e era tranquilo para nós que os homens é que faziam o grande investimento nas carreiras. E mesmo que não fosse tranquilo para nós, aceito, ou pelo menos haver alguma conformação em relação a isso, funcionava assim, deixando sempre a mulher numa posição em que ganhava menos. Sabemos também pelos dados que isso ainda acontece, em que estava mais dependente e que, portanto, claramente determinado tipo de medidas de força não aconteciam dentro das famílias e dos casais. Não nos podemos esquecer que esta questão da manosfera é também uma afirmação de domínio e poder. E sabes que a afirmação de domínio e poder em todas as áreas vem de onde? Do medo.

E da violência.

E da violência. E a violência também está relacionada com o medo.

Sim.

Repara como, não querendo sair do tema, mas agora sinto alguma necessidade também de fazer esta reflexão contigo. Repara como, possivelmente, estou a inventar e tu deves saber isto muito melhor do que eu, uma parte, uma parcela do grande sucesso que tu tens a trabalhar determinados temas junto do público, além da forma muito próxima como discutes isto connosco publicamente, além de todas as coisas das quais falas e tudo mais, tem também a ver com o facto de seres um homem que se afirma como homem na sua completude, sem teres que ser um macho alfa com dois pares.

Sim.

O macho que anda a dar belinhas na mulher.

Às vezes dou.

Pronto, mas isso é outra história. Isso é lá convosco.

Mas ela gosta e também me dá a mim.

Exatamente. Isso é toda uma outra coisa. E quando tu inclusivamente brincas com esse lado mais estereotipado, tradicional, conservador, machista, já ninguém leva aquilo a sério, toda a gente sabe.

Porque sabe como eu sou.

Exatamente. E esses conteúdos também são importantes, precisamente porque esses conteúdos mostram o outro lado de tudo isto que nós viemos discutir hoje.

Sim.

De certa forma. Mostram o outro lado de muitas coisas.

Eu acho que há vários homens que assumem este papel e, obviamente, não te sei dizer se é um número crescente, ou melhor, eu acredito que seja crescente, agora se é um grande número ou não, não sei. Não consigo até perceber, às vezes tento perceber pelos colegas das minhas filhas, como é que são os miúdos. E já apanhei miúdos, já me abordaram miúdos de 16, 20 anos Que me vêm falar: "Olha, obrigado por falares de determinadas coisas, porque eu também as sinto."

Claro.

Ou: "Eu ouço o podcast porque há coisas que eu acho fixes e me identifico", mas não sei se isto é um número residual ou não, de realmente quem faz isso.

Sim, acho que o tempo também nos vai trazer isso. Até porque nós passámos aqui por uma fase muito conturbada, que eu acho que facilitou também aqui este tipo de-

Foi o COVID, não?

O COVID, porque o COVID trouxe isolamento, trouxe ainda mais recurso ao digital.

E trouxe outra coisa, que é: as pessoas, digo eu, não sei se é verdade ou não, mas parece-me que muitas famílias ficaram realmente a conhecer-se.

Ah, sim.

No sentido de, eu acho que o facto de tu saíres de casa às 9h e só voltares às 19h, impede-te de lidares com muita coisa.

As famílias não estão habituadas a estarem umas com as outras.

Nem é suposto.

Nem é suposto.

Nem é suposto eu estar 24 horas com a minha família.

Concordo inteiramente, nem a tua família contigo.

Exato.

Nós não somos feitos para isso, para estarmos com os outros tanto tempo.

Não.

Portanto, as pessoas ali conheceram-se, conheceram uma série de coisas sobre elas.

Que não gostaram, provavelmente.

Precisaram se refugiar. Houve um boom de tudo o que era influencers e todo o tipo de conteúdos do digital. Os influencers também não são tudo o que é de mau aqui para este tema, vamos ter calma, não é disso que estamos a falar. E portanto, esse recurso ao digital fez com que as pessoas também fossem mergulhando cada vez mais em determinadas temáticas e com os miúdos isto tem uns certos riscos, porque nós às vezes não sabemos o que eles andam a fazer. Eu lembro-me sempre, e este tema é quase impossível não tocar nesse assunto, aquela série "Adolescência", super falada, super vista da Netflix. Uma das imagens era, aquilo é uma imagem de pormenor, mas que é muito simbólica do que é que acontece. Era uma imagem da porta do quarto fechada sempre, com a luz a aparecer por baixo.

Pois.

E a família ali em pezinhos de lã, sem fazer a mínima ideia do que está a acontecer daquela porta para dentro a altas horas da noite, quando a luz continua ligada. E o que estava a acontecer é o consumo de conteúdos que afastam cada vez mais os homens das mulheres e colocam as mulheres no papel de vilãs e de agressoras do homem, porque depois há toda esta inversão, porque os dados da violência dizem outra coisa, e os homens no papel de vítimas, porque foram ameaçados no seu papel de superioridade.

Mas essa crise de identidade masculina é real ou é uma narrativa?

Agora que disseste crise de identidade masculina, lá vai o algoritmo ao rubro. Se é real ou narrativa?

Se é real ou é uma narrativa construída pelos influenciadores ou pela sociedade.

Provavelmente as duas coisas. Os homens não são todos misóginos, como se diz por aí. O que há, eu volto a dizer, é homens a viver, de facto, alguns crise existencial, alguns sem saber como se posicionar relativamente às mulheres. Há homens que sentem mais a rejeição do que outros. Os homens, de um modo geral, alguns, estes que fazem esta comunidade, sobretudo, sentem mais que as mulheres os maltratam porque os respeitam, porque não se deixam seduzir pelo seu poder e não lhes dão a dominância que eles estavam habituados a ter. E, portanto, há as duas coisas. Existem, de facto, estes homens que eu gosto, eu não gosto, mas o termo que eu gosto mais de utilizar é magoados. Eu não gosto que eles estejam magoados, mas acho que são pessoas que estão muitas vezes fragilizadas, que se sentem muito sozinhas, têm realmente problemas depressivos, que não têm com quem falar, que têm dificuldade em pedir ajuda, porque a sua própria manosfera que os impede de o fazer.

Exato.

Porque depois isto é muito cíclico. E depois, por outro lado, houve, sim, houve e há uma construção.

Quem se aproveita da narrativa para gerar números.

Para gerar números de visualizações e de conteúdos, e depois de marcas e daquelas coisas, visualizações pagas e tudo mais, que nós sabemos. E muitos destes tipos que estão na crista da onda dos influencers da manosfera, o que estão a fazer é isso. Têm aquela linguagem muito raivosa, sempre muito exaltados. Eu não percebo nada de engagement, não estudo nada dessas coisas.

Sim, mas o que gera controvérsia é o que vem depois também.

Precisamente. E o que gera o engagement naqueles primeiros segundos dos reels é tu apareceres lá de cabelos em pé.

Sim, passado a cabeça.

Passado a cabeça.

E a falar mal, sim.

Claro. E depois o que é que aparece? A falar mal das mulheres, aparece: "Mas eu sou muito poderoso, porque fiz não sei quanto dinheiro só esta semana e estou num país qualquer."

Só que essa é uma questão muito curiosa, porque aquilo que eu tenho aprendido ao longo do meu caminho, é que no fim das contas, tudo se resume à tua história e não ao que está por fora. Portanto, se eu estou revoltado com algo que é exterior a mim, seja se eu estou com inveja de alguém, se há alguém que me irrita por determinada particularidade, se eu tenho inveja de um determinado tipo, eu procuro sempre perceber dentro de mim de onde é que isso vem.

Você é assim, não é?

Ou seja, do que é que a minha história reflete? Por que eu me sinto assim, em que momento, que fragilidades é que eu tenho para sentir necessidade de culpar outra pessoa ou uma situação do meu próprio insucesso.

Essa é uma das características muito comuns dos agressores. Eles não têm a capacidade de fazer esse movimento que tu e outras pessoas fazem, que é procurar dentro de mim

Na minha história, o que é que sim?

O que me faz estar tão fragilizada relativamente a certas coisas ou ficar tão zangada com certas coisas?

Porque em última análise, para quem nos está a ver e ouvir, e que possa, se por acaso duvide, alguma pessoa que consuma muito esses conteúdos, acho que é importante pensar numa coisa que é: em última análise, se o vosso poder ou a vossa capacidade está num carro, num controlar relações, no sucesso financeiro, tudo isso, em última análise, quando vocês perdem isso tudo, quem é que vocês são?

Precisamente. E essa é a grande questão de quem está nessas comunidades.

Quando tu perdes isto, quando tu tens um carro, um Porsche ou uma casa e fazes milhões e és espetacular, mas por alguma coisa, porque a vida é sempre incerta, se por alguma razão tu perdes isto tudo ou não tens acesso a isto, quem é que és tu? E se tu és uma pessoa destruída ou se a tua identidade depende daquilo que está de fora, isso diz também muito sobre ti.

E não será exatamente isso que conduz estas pessoas para estas comunidades, este sentido muito frágil de identidade, que não pode ser assumido, que tem que ser projetado, porque no fundo isto é aquilo que nós chamamos muitas vezes uma formação reativa, ou seja, eu estou tão frágil que eu tenho que ter uma narrativa para mim de muito poder. E se eu não encontro a minha força, as minhas competências, os meus recursos na minha identidade, tal e qual como tu estás a dizer, então eu vou ter que a procurar fora de mim.

Pois.

E isso é um ótimo gancho para todos aqueles que estão a criar aqueles tais conteúdos. "É isto, pois é, não sei o que, sou frágil. O que está a acontecer é isto."

A culpa é disto. A culpa é não sei o quê. Não tenho namorada, porque todas as mulheres que eu procuro são umas vadias e tenho que arranjar alguém que...

Exatamente, tudo isso. E repara, estamos a falar sempre do mesmo, uma coisa que está muito bem estudada, que é o locus de controle externo, ou seja, a tendência para procurar fora de nós justificações, explicações, culpas e responsabilidades para aquilo que está a acontecer conosco. E, portanto, na manósfera, no fundo, se também se olharmos para isto nessa outra perspectiva, também está aqui o seguinte: não somos nós os homens que temos que acompanhar as mudanças, as mulheres é que estão mal. As mulheres é que nos agridem, é que combatem a nossa energia alfa, a nossa maneira de estar, a nossa natureza e não devem fazer, portanto, elas é que nos estão a agredir e não nós a elas. Porque é mais fácil tu teres culpa do desenvolvimento que eu não consigo fazer, do que eu ser responsável por compreender o que está a acontecer.

Sim.

E continuar a ser uma pessoa forte com isso.

Mas agora, do outro lado, acho eu, que também acontece um fenômeno estranho, parece que estás a voltar atrás no tempo, que é: e eu acho tudo válido se as pessoas estiverem de acordo e conscientes do que estão a fazer.

Precisamente.

Era aquilo, se uma mulher quiser ficar em casa a cuidar dos filhos, mas de sua plena consciência que é isso que quer e que aceita, quer lá saber.

Com certeza.

E o marido, está tudo bem, não há stress nenhum. Mas tu cada vez mais vês também mulheres a dizer que não, que esse é que é o papel da mulher. Não sei se já apanhaste, mas eu já apanhei. Muitas vezes ligado também à questão católica, à cultura da Igreja.

Sim, às posições religiosas mais extremadas.

Sim, em que o papel da mulher de estar em casa, de cuidar dos filhos e que o marido é que faz tudo e que ela tem que estar em casa e que tem que alimentar o marido e não sei o quê. Isso eu também vejo mulheres, não sei se é crescente ou não, mas tem me aparecido várias, e não estou a falar de estrangeiras, estou a falar mesmo de portuguesas.

Sim, tenho reparado também que há mais conteúdos sobre isso nas redes. Intuitivamente, parece-nos, não sei se é intuitivamente ou se é um efeito de gênero, porque eu estou aqui a falar contigo e sou mulher. Parece mais difícil de entender. Eu acho que são duas coisas diferentes. A mulher que, em conjunto com o seu marido ou também porque é um ideal seu, uma vontade muito profunda sua, que quer ficar a cuidar da família, da casa e tudo mais, eu acho isso ótimo, isso não tem problema nenhum. Isso só passa a ser um problema quando, lá está, isto revela um ideal alfa beta rígido, que vai fazer com que esta mulher não tenha voz em casa, não tenha poder sobre si, sobre a dinâmica relacional e familiar, e depois fique mais dependente.

Ou que haja um controle ou violência psicológica ou física, o que quer que seja.

Exatamente. A questão da violência doméstica é quase sempre este ciclo. Fica mais dependente, ora se fica mais dependente, há mais submissão, mais submissão, mais controle, mais humilhação, mais não sei o quê, mais dificuldade para pedir ajuda, mais dificuldade para pegar nas coisinhas e sair, mais dificuldade para lutar por aquilo que é importante para ela. Este é que é o problema. Numa família equilibrada, onde estes papéis são respeitados e tidos em conta, isto não é problema nenhum. Portanto, se o casal se quiser organizar dessa maneira, está tudo bem. Mas há um respeito pelo papel do homem e da mulher que não gera este ciclo. E isso parece-me que é um equilíbrio ainda muito difícil de obter para muitas pessoas. Essas mulheres que tu referes, de certeza que também há muitas explicações para isto. Eu não estou aqui na defesa nem das mulheres, nem dos homens. O que eu acho é: todos os extremos são maus e muito parecidos.

Dá-me a ideia, e isto é só uma especulação, como é óbvio, que muitas vezes essas mulheres, e acho que no caso dos homens que veiculam essas mensagens que nós estávamos a falar, é mais numa posição de poder.

Sim, poder, dominância.

Eu acho que é mais nesse registo e de gerar tráfego.

Sim. É uma escudidade tóxica.

Internet, algoritmo, whatever. Eu acho que no caso das mulheres que têm páginas dedicadas à mulher tradicional, eu acho que pode, por um lado, ser também obviamente gerar aqui um nicho de mercado.

Choca, não é?

Choca, e um nicho de mercado que está aqui a gerar de ganhar engagement. Por outro lado, eu acho que também pode ser uma tentativa de legitimar as suas próprias opções.

Sim, não sabemos.

Estás a perceber? No sentido: "Olha, eu estou a fazer isto, à espera de atrair mais pessoas para a pertença."

Criar a pertença e a comunidade.

Sim.

Sim, porque repara, uma das coisas mais difíceis para todos nós, é da nossa natureza que assim seja, tem a ver com a forma como o nosso cérebro também trabalha. Uma das coisas mais difíceis é a dissonância cognitiva e a discrepância. Portanto, se eu enveredo por um determinado caminho na minha vida, as minhas crenças, aquilo que eu comunico, elas têm que me acompanhar. E ao contrário do que as pessoas pensam, nem sempre são as crenças que vão à frente. Às vezes a pessoa teve, por algum motivo, que viver a vida de determinada maneira e depois as suas crenças têm que ir a correr acompanhar, porque a dissonância cognitiva é uma coisa que gera muito estresse e muito sofrimento psicológico. Nós precisamos, para vivermos minimamente bem e confortáveis, que o nosso cérebro sinta que tem as agulhas alinhadas, que está a fazer isto por aquilo, e que há um sentido para isso, há uma narrativa para isso. Portanto, possivelmente esses casos também existem. Claro que alguns serão casos para chocar, não é? Não há má publicidade, como se diz por aí. E isso também existirá. Mas eu diria que muitas vezes haverá também estas questões de dissonância cognitiva. Não sabemos também qual é a história daquelas mulheres com a sua própria feminilidade, com a sua própria história, no fundo, do que elas estão a falar no seu caso em particular. A experiência que eu tenho é que a maioria das mulheres ficam muito chocadas com isto. Porque tem sido feito um caminho largo para obter certos-

E depois eu acho que há aí outra questão que pode promover também ou ser mais combustível para esta questão da manosfera, especificamente, que é aquilo que tu estavas a falar, as posições extremadas. Também há um feminismo que acaba muitas vezes por ser tóxico, ou não?

Claro que sim.

De extremo, de exagero.

E que faz com que aconteça também uma coisa, que há semelhança do que acontece com estes ideais da manosfera nos jovens, também acontece com estes ideais extremados de feminismo, que é não se perceber o que é o feminismo.

Pois.

E o feminismo não são as mulheres a quererem exterminar os homens, nem serem superiores aos homens, nem serem melhores que os homens, nem quererem dar cabo dos homens, nem transformá-los naquilo que eles têm muito medo nestas circunstâncias de ser, que é moles. O feminismo é a busca pela igualdade de oportunidades e direitos. Não é igualdade mulher igual ao homem. E estas posições extremadas, muitas vezes-

Até porque eu acredito, desculpe interromper-te, e isto vai ser polémico o que eu vou dizer.

Vamos.

Eu não sei. E eu falo isto com a minha mulher e é perfeitamente normal em casa. Há coisas que a minha mulher faz melhor do que eu em determinadas áreas e há outras que eu faço melhor. Se isso tem a ver com evolução social ou com a minha falta de adaptação, ou o que quer que seja, ou dela, não sei. Mas a verdade é que há coisas assim. Eu sou melhor a resolver coisas de eletrônica em casa e a minha mulher sabe, por experiência, usar a máquina da roupa, sabe os programas todos. Por quê? Porque provavelmente eu também nunca dediquei tempo à máquina da roupa.

Precisamente.

Nem ela dedicou tempo à eletrônica, mas estamos bem com esses papéis.

Exatamente. E lá está, mais uma vez, isso não tem mal nenhum, se o casal se respeitar e viver numa relação de igualdade.

Por outro lado, eu passo a ferro melhor que a minha mulher, por exemplo.

Olha, estás a ver? Não são muitos que podem dizer isso. Nem as mulheres podem dizer isso, muitas. A questão aqui é: claro que isto foi modelado socialmente e culturalmente, é o que tu acabaste de dizer. Ela lava melhor a roupa porque ela toda a vida viu a mãe a lavar roupa e a avó a lavar roupa e andava com ela a lavarse a roupa.

E eu toda a vida via o meu pai a fazer biscates e a resolver coisinhas em casa.

Precisamente. E toda a vida as mulheres se juntaram mais às mulheres da sua família, claro que há exceções, e os meninos aos homens da família enquanto eles estavam lá a desmontar a torradeira. E isto obviamente que é modelado. Isso é diferente de dizer ou de expor esta incompetência conveniente, seletiva, que é: "Tu que és mulher, tu é que sabes fazer isso da roupa, os homens não sabem fazer nada disso."

Mas essa frase é real Porque é isso que tu estás a dizer, porque sempre foi assim.

Porque sempre foi assim.

E acabas por criar o mito de: isso é um trabalho de mulher, só as mulheres é que sabem fazer isso.

Porque as pessoas não percebem que isso é diferente de dizer: "Se eu me puser a escolher roupa e meter roupa lavada, daqui a pouco já a sei lavar muito bem."

Claro.

Claro. E não te transformas de repente numa mulher.

Exato.

Pronto. Assim como uma mulher que, por qualquer razão, tem que mudar ela as lâmpadas, pendurar os quadros, não sei o quê, e quantas mulheres estão agora a ouvir isto e a pensar que são elas que fazem isso lá em casa, tendo ou não tendo lá um marido, também de repente não ficam homens, nem estão a desvalorizar os homens que lá vivem em casa.

Sim, acho que o problema é exatamente esse. Já traz tantos séculos deste papel.

Tal e qual.

Tu há pouco estavas a falar, e eu acho que a tal crise que estávamos a falar, da crise de identidade masculina, e estava a me surgir aqui, quando estavas a falar disso, estava a me surgir outra questão que é: não existe uma crise de identidade, ou melhor, existe uma crise de identidade masculina, mas o que existe, na realidade, é uma reeducação, uma readaptação da identidade masculina, face ao desenvolvimento também da identidade feminina.

Claro, que é uma coisa também muito difícil.

E isso é que está a baralhar muitos homens.

Precisamente. E enquanto psicóloga e enquanto mulher, eu reconheço que isso é também um trabalho muito difícil. O nosso, das mulheres, tem sido, mas o dos homens também é um trabalho difícil, porque é o que tu dizes, são séculos e séculos disto.

Eu não sou machista, e faço piadas machistas em casa, sobretudo não faço nada. Ou em espetáculos, tem um propósito.

Claro.

Que é chocar ou brincar e as pessoas entendem, quer em casa, quer no espetáculo, sabem que obviamente não é aquilo que eu sinto, que eu estou a brincar. Mas há coisas que eu não sendo, nem pertencendo a este mundo, há coisas que me incomodam. Aquela frase que se ouve muito, que é "todos os homens são iguais", incomoda-me.

Claro que sim.

Ou que os homens não prestam, incomoda-me.

Sim, aquela imagem dos feios, porcos e maus, não é?

Sim, incomoda-me.

E isso também contribui para a zanga com as mulheres e o ressentimento aumentar. Porque é uma generalização.

É. A questão é que eu, se calhar, como já tenho algum trabalho em psicoterapia e de autoconhecimento, quando eu tenho esse sentimento, eu percebo: "Caraças, isto está me a fazer sentir assim." É curioso. Muitas vezes é mais naquela só perspectiva de curioso. "Curioso, isto incomoda-me". Ou seja, eu tenho aqui a minha própria identidade enquanto homem, isto está me a incomodar. E pronto, e fico por aí. Não vou achar que as mulheres são todas iguais. Não entro nessa luta.

Primeiro porque há uma parte tua que se identifica como homem, como é óbvio, e que não gosta daquela generalização, porque ela é ofensiva.

É como a história do: nem sempre, como é que é? Nunca sei essa frase. "All men are not", como é que se costuma dizer?

Não sei.

Nem todos os homens, mas sempre um homem. Que é muito aplicada à questão da violência doméstica, que não é real, é infelizmente a maior porcentagem.

Sim, é incontornável. Uma em cada três mulheres sofre agressões do marido.

É triste, mas é engraçado porque na minha cabeça ecoa sempre aquela voz de: "Sim, mas também há mulheres que fazem isto." Mas eu percebo perfeitamente, consigo perceber que o número que tem que se lidar é este número, é o número dos homens, que é incontornavelmente maior do que as mulheres. Claro que temos que ter em conta que há mulheres que são violentas e há mulheres que subjugam os homens.

Isso é igualmente mau.

Claro que é igualmente mau, mas o número maior é o homem.

Claro. São as mulheres, maioritariamente, que são vítimas de violência por parte dos homens. As hospitalizações, mortes, estas coisas muito graves acontecem às mulheres por parte dos homens. A violência das mulheres sobre os homens, obviamente, também existe, embora muito mais residual. E o que nós sabemos também é que a elevação dos números nas mulheres está muito associada a uma violência mútua.

Ok.

São as mulheres e os homens que se batem entre si.

Sim.

E que não representam o mesmo tipo de terrorismo, nem de gravidade de violência. Não representam hospitalizações e não sei o quê. Esse tipo de violência, esse terror, essa intimidação, essa humilhação, essa dominância e estas consequências muito graves, mortes, hospitalizações, sequelas graves, são maioritariamente, é um número muito grande de homens sobre as mulheres. E claro, com isso nós não podemos dizer que todos os homens andam batendo nas mulheres. Nós sabemos que não, nós também conhecemos homens. Nós não podemos é dizer: "Mas as mulheres também batem nos homens." Não é igual. E nós sabemos que o perfil do agressor, assim como o perfil do tóxico-

Está muito bem definido

...está bem definido e são os homens que estão lá maioritariamente.

Sim.

Alguns, se calhar, são destes da Manosfera. E outros não.

Sim. Numa relação, como é que uma mulher ou um homem, que entram numa relação, podem identificar sinais de perigo?

Esta pergunta eu acho que é muito comum à pergunta que já me terás feito no episódio sobre as relações tóxicas e o meu livro sobre isso. Os sinais de perigo são estes ideais muito-

Ias dizer aqui para os adolescentes, mas isto acontece.

Acontece com todas as idades.

Infelizmente, sim.

Sim. Talvez a maturidade de uma pessoa mais velha ajude, mas a minha experiência é que nem sempre ajuda, porque a pessoa está muito envolvida. Sinais de alarme são inicialmente haver aquilo que nós chamamos o "love bombing", que é uma escalada de comportamentos que parecem muito amorosos, muito apaixonados, uma escalada muito intensa, que quando pensamos bem, não é muito realista, e depois passando insidiosamente para uma crítica. A crítica é muitas vezes muito intensiva.

Disfarçada, ou não?

Pode ser muito disfarçada inicialmente, sim. E às vezes até é uma crítica a uma coisa daquela pessoa, mas falando de outra, como se houvesse uma prescrição do comportamento. "Eu não gosto nada de ver estas mulheres que riem à gargalhada na rua." E a mulher ri à gargalhada na rua. Portanto, já está a dizer à mulher como é que se deve comportar. Mas essa crítica depois também escala. Porque a violência nunca começa por-

Logo à chapada.

Não, a violência é uma escalada muito completa, começa muito silenciosamente e quase sempre pelo controle, pela crítica, depois a humilhação, depois o isolamento, um empurrãozinho e por aí fora, até à hospitalização e morte. E, portanto, o controle excessivo, ter que saber sempre onde está, onde não está, controlar com quem é que sai, com quem é que deixa de sair, se fala, se não fala, se é amigo ou não é, ter que ver as redes sociais.

E por que as pessoas aceitam isso?

Acho que aí voltamos à dissonância. Nota que nos últimos tempos e os jovens, porque são jovens, são os grandes alvos disto, há uma dissonância que é: "Ele controla-me porque é amor." Cria esta dissonância. "Há controle, eu não gosto, mas ele faz isso porque se preocupa e porque me ama."

Mas é engraçado, porque a noção de amor que eu tenho é totalmente diferente.

Tu e felizmente algumas pessoas, mas muitas outras não. Nota, começamos também isto, que há muitos comportamentos que já não são tidos sequer como violentos. "Não, ele faz isto porque se preocupa comigo. Ele faz isto porque me ama." E se calhar, alguns comportamentos nós podemos, quando isolados, aceitá-los dessa maneira. Eu imagino que quando a tua mulher vai para algum lado, tu gostas de saber que ela chegou segura.

Há coisas que eu sinto. Eu também sinto ciúme, por exemplo.

Claro.

Mas não é um ciúme abusivo.

Não é abusivo, não faz com que controles o comportamento dela.

Ontem estávamos a ver uma série, a Catarina gosta muito de K-dramas, que agora está na moda. Tu também vês.

Alguns dramas.

Coreanos? Não.

Não.

Ela adora. Estávamos a ver uma série e ela assim: "Estes dois atores já apareceram e estão aqui todos bombados, mas eles já também estão todos bombados nas outras séries." E eu fiquei assim: "Olha esta a falar dos atores coreanos." Mas fico-me por aqui e acho engraçado.

Mas não dizes: "Nunca mais vês esta série, não vês série nenhuma e não ligas a televisão sem eu estar aqui." A questão é esse impacto. Quando estes comportamentos começam a acontecer, obviamente, isso é um sinal de alarme. Quando a pessoa começa a sentir muita ansiedade por ter que estar com o parceiro ou com a hora dele chegar e "ai, meu Deus, como é que ele vai estar?", isso é um sinal de alarme. Quando sentimos que temos que andar a justificar o nosso parceiro por aí, é porque alguma coisa não está a correr bem e um comportamento não nos parece aceitável. Isso tudo são sinais de alarme.

Tu achas, quando há esses comportamentos, eu sei qual é a minha resposta, mas não sei se é verdadeira ou não. Tu é que és a especialista. Quando há esse tipo de comportamentos de alguém que quer controlar ou que controla e que depois pede desculpa e diz que não volta a acontecer.

Volta.

Pois. É essa a sensação.

Era a tua resposta?

É.

Volta, porque é um padrão.

Pois.

Uma coisa é uma pessoa numa relação que teve um comportamento tóxico ou um momento tóxico, uma coisa perfeitamente isolada naquela relação. Isso não tem que ser uma relação tóxica, nem tem que ser um tipo destes da Manosfera. Isto não é um padrão. Agora, estas pessoas que controlam, que têm um ciúme patológico, que humilham, que criticam, que restringem o comportamento, que prescrevem o comportamento, que têm ideais muito machistas sobre o papel que as mulheres devem ter na sociedade, que é inferior, no caso dos ideais deles, e por aí fora, isto já é um conjunto de coisas, já é um padrão. E o que acontece é aquela escalada que muitas pessoas, infelizmente, conhecem, sobretudo as mulheres. Agressão, negação, culpabilização. "Eu fiz porque tu obrigaste-me ou porque tu provocaste-me." E depois da inversão feita, "a culpa é tua, mas desculpa, não vai voltar a acontecer, eu estava enervado e tu não podes voltar a fazer isto."

E se calhar até há um período a seguir de romantismo, lua de mel.

A seguir é lua de mel, que as pessoas pensam que é o fim da situação, quando já começam a perceber que há repetição, a pausa da situação, mas não é nem fim, nem pausa, é parte daquele ciclo. Depois vem outra vez: agressão, negação e por aí fora. Não, volta sim. E em espiral evolutiva.

Pode ficar ficando cada vez pior.

Pior. Toda a gente tem uma ideia do que é uma espiral. Andamos aos círculos, mas também a subir. Porque a violência, nós sabemos, desenvolve-se em escalada. E a violência emocional, psicológica, não é outra coisa, é violência. Faz parte de um continuum de violência.

Não é um terreno fácil.

Não é um terreno fácil e também não é um terreno muito fácil pra nós estarmos aqui. Ontem pensei muito sobre esta vinda cá, porque não é um terreno mesmo para falar e discutir. Tudo o que é violência clara, nós sabemos o que é e temos que saber o que é sim, o que é não, e expor diretamente, e essa é uma obrigação que nós temos.

Porque depois tem muitas nuances.

Muitas nuances.

Eu estava aqui a pensar, por exemplo, em relação àquilo que nós estávamos a falar, e que tu também referiste em relação à manosfera, um rapaz que diz que uma namorada dele não pode sair à noite, que uma namorada não pode ter tatuagens, que uma namorada não sei o quê.

Mulher comprometida não sai à noite, sair à noite é pra engatar. Por que que sai à noite?

Mas ele pode.

Mas ele pode, porque ele é macho.

E porque ele se controla ou não, mas seja o que for, é macho.

Mas depois repara como isto pode ter muitas nuances, existem muitas relações com nuances muito mais difíceis.

Mas há mulheres que aceitam este papel.

Há, há mulheres que aceitam esse papel.

Mas é isso que eu estava a dizer. Eu de repente comecei a imaginar alguns casos que tu vês na net de caras que são assim, que têm namoradas. Pra mim é muito difícil aceitar que ela não tem ali questões pra resolver e que também não está ali numa compensação qualquer. Os chamados daddy issues, ou seja o que for. Nós estamos aqui a especular, como é óbvio.

Sim, estamos a especular, eu não devo generalizar, mas eu diria que possivelmente haverão várias questões que têm a ver com o seu próprio modelo familiar, de que modelo familiar é que esta pessoa vem, qual é que é a sua história com as mulheres e também com os homens. E quando eu digo mulheres e homens, pai, mãe, avós, por aí fora. Qual é que é a história familiar, qual é que é a herança genética, o que esta mulher aprendeu sobre o que é o papel da mulher, como é que a mulher está valorizada. E muitas mulheres têm também ainda a ideia que elas têm mais valor quanto mais conseguem cuidar do seu homem.

Desculpa interromper. Eu tenho um amigo meu que tem uma piada muito boa.

Diz lá.

Que ele diz assim.

Até tenho medo.

Não, eu rio muito. Eu vou dizer, eu acho que ele não se importa.

Também não estás a dizer quem ele é.

Sim, não vou dizer quem é que é. Mas ele tem uma piada que é: que acha muito bem a emancipação das mulheres, que as mulheres devem fazer tudo, que não é como na relação do pai e da mãe dele, em que a mãe fazia tudo e o pai só tinha que chegar à casa, sentar-se e ver televisão, e tinha o jantar. Isso é tudo espetacular. E depois ele diz assim: "Mas tinha que ser na minha geração."

Exato. Estás a ver?

Mas isso resume exatamente a tal mudança.

A mudança.

E as pessoas riram-se imenso, homens e mulheres, porque obviamente sabem que é uma piada e que ele não é assim, eu conheço muito bem. Mas é uma piada que reflete o sentimento de muita gente.

E reflete que acompanhar o desenvolvimento, às vezes, o desenvolvimento vai ali e nós ainda vamos aqui. Reflete que é difícil.

Sim, isso baralha-nos. É normal, era isso que eu estava a dizer. E ter obviamente as minhas cenas machistas, que muitas vezes até me podem chamar a atenção em casa e eu só me perceber nesses momentos.

É intrínseco.

Sim, há aqui coisas que até comigo vão mexer, porque é normal.

Sim, e as mulheres a mesma coisa. Nós vemos as mulheres, lá está, umas a cair no extremo do feminismo, outras a terem também as suas ideias machistas, e nós às vezes dizemos coisas que depois pensando: "Isto vem de onde? Eu não quero ter isto em mim, isto são coisas que vêm de trás."

Seria tudo muito mais fácil se todos nós tivéssemos uma capacidade natural de aceitar as nossas falhas.

Seria tudo muito mais fácil e não termos esta tendência também natural pra andarmos sempre a competir uns com os outros. Mas deixa-me ainda voltar atrás só pra alertar um pouco as pessoas que isto de o homem chegar só pra jantar e a mulher fazer tudo, o homem poder sair à noite, mas a mulher que é comprometida já não pode sair à noite, também há escalas disto. E há várias gradações disto. E muitas mulheres passam por coisas muito subtis. Certamente homens também passarão, lá está, estamos outra vez a falar de acordo com os números. Por exemplo, quantas mulheres, e mulheres da nossa geração, já estiveram sujeitas a: eles mexem no telefone delas e veem tudo o que pra lá há, contactos, mensagens, redes, não sei o quê, tudo o que pra lá anda dentro do telefone, e nós temos lá a vida toda hoje em dia. Mas a mulher não pode pegar, por exemplo, no telefone. Quantas de nós já sofremos retaliações por acharmos que se eu não posso mexer no teu, tu não podes mexer no meu. Se eu não posso ter determinado teor de conversas.

Agora há um caso aí Do jet set, que é uma rapariga dos reality shows, que é a Catarina Miranda.

Vagamente.

Há uma polêmica qualquer que ela mexia no telemóvel do namorado e o namorado mexia no dela. E ela mexeu no telemóvel e encontrou likes e conversas com os amigos e não sei mais o quê. Na realidade, os dois fazerem esse papel continua a ser uma invasão.

Claro que sim. Idealmente, esses limites estariam muito bem estabelecidos. Este exemplo até foi mau nesse aspecto. Esses limites, o ideal, o melhor é estarem muito bem estabelecidos. O que acontece muitas vezes nas relações é, eu dei este exemplo, acho que pela questão das regras. Não pode haver regras para um, que não há para o outro. Não pode ser à noite e não pode ser à noite.

Porque aí já estás a diferenciar os papéis das pessoas.

Já estás a exercer domínio, submissão e todas essas coisas. Agora, sim, essa questão do por que os casais eram felizes? Porque não havia telemóveis, ninguém ia ver os likes e as SMS. Não havia isso de ir à procura.

Eu não meto likes, mas eu digo sempre aos meus amigos: "Eu também vejo e a minha mulher vê, porque às vezes eu gozo e ela vê o meu Instagram. Às vezes estou-lhe a mostrar coisas. Eu vejo muitas gajas, eu gosto de ver mulheres e vejo, e não há estresse nenhum com isso, porque isso não coloca em causa aquilo que eu sinto em relação à minha mulher e à nossa relação".

Vocês têm a relação muito bem estabelecida.

E se a minha mulher estiver a ver gajos.

Ela vê os coreanos bombados.

Vê os coreanos bombados e eu quero lá saber.

Eu conheço a Catarina pessoalmente, já estou aqui com isto.

Não, estás à vontade. Mas a questão é, eu digo aos meus amigos: "Tu queres ver as miúdas que quiseres no Instagram? Vê, não metas é like. Só não metas like e aí vês à vontade, não há estresse nenhum".

E se calhar para muitos casais esse é limite suficiente. Se calhar para muitos casais a questão não é ele espreitar, é que ele espreita, vai pôr like e assim como eu vejo, quem mais é que pode ver que ele foi pôr like?

Pois.

Se calhar em alguns casais essa regra que estás a enunciar é suficiente. Um bocadinho longe da vista, longe do coração, é o que tu estás a dizer.

Aprecias à vontade, como aprecias num programa de televisão ou numa revista ou qualquer coisa.

Acho que em alguns casos, em alguns contextos e para algumas relações, de certeza que isso é uma regra que funciona suficientemente bem. A questão é mais o equilíbrio.

Pois.

Não pode ser exigido a um o que o outro não dá.

Sim, e a confiança tem que ser mútua.

E a confiança só se constrói assim, claro. E lá está aquela cultura do homem que é o provedor, faz com que seja mais fácil para ele achar que tem um acesso ao que a mulher vai vestir ou que está fazendo no telefone do que ao contrário.

Mas isso é aquilo que estávamos a falar, isso vai bater sempre no mesmo. É muito engraçado, porque é um papel muitas vezes assumido pelo homem. Embora, lá está, a gente refere que também há mulheres que controlam os maridos, etc.

Claro que sim.

Mas o número maior é sempre dos homens, senão não havia este fenómeno da manosfera. Mas é tão engraçado querer passar essa posição de poder nos vídeos, não é? De "a minha mulher só faz o que eu mando e não sei mais o quê, e ela não vai ali, não faz isto, e ela não mete likes ou não sei o quê, não segue outros homens". É tão engraçado não entenderem que isso é uma fragilidade e que é uma falta de segurança.

Lá está, prejudica a relação.

Que um homem que é seguro da sua capacidade de uma mulher se apaixonar por ele ou de ser um homem interessante, sedutor, etc. É preciso impedir que outra pessoa veja o outro, se ele está a impedir, é porque tem medo que aconteça alguma coisa.

Sim, grita insegurança.

Se tem medo, é porque não está seguro em relação a si.

Grita insegurança. Nós conhecemos muitos homens e mulheres também, óbvio, mas grita insegurança. Se há uma grande preocupação com aquele fulano em particular ou com aquela circunstância em particular, esse discurso grita insegurança, ele grita fragilidade do ego.

Sim.

Se é para esconder, faz o contrário. Põe lá uma seta em neon a dizer: "Está aqui, a fragilidade do ego". Sim, sem dúvida. E é bom que, mesmo como homem, dás este parecer de que isto se vê. Não é assim que se combate a insegurança, é pedir ajuda, é o homem poder lidar com as suas emoções.

Sim, exato, é perceber de onde é que ela vem.

Sim, porque o homem pode lidar com as suas emoções. Os homens que não lidam com as emoções é que têm acessos de raiva, é que estão desregulados emocionalmente e depois muito deprimidos e depois não pedem ajuda. Podem fazer tudo isso. Podem expressar-se, pedir ajuda, perceber de onde é que vem.

Diana, eu gostava que tu deixasses uma mensagem final desta conversa, mas eu acho que é um bocadinho por aí. Ou não?

Pois, acho que esta já é a mensagem final. Nós somos diferentes e não temos que ser iguais. O feminismo não é isso. E o machismo também não tem que ser isso. Esta questão da manosfera é uma coisa que existe para fragilizar as mulheres e os homens em prol de pessoas que estão a ganhar com isso. E eu penso que tanto uns como outros beneficiam muito de perceber muito bem quais são as fragilidades que nos fazem sentir mais vulneráveis diante ou das mulheres ou dos homens, consoante o caso, neste caso, a manosfera, os homens diante das mulheres. Porque não tem que haver essa luta de poder.

Diana, muito obrigado por esta conversa.

Obrigada eu, Rami.

Que tens o livro que vieste cá da outra vez, "Não é Amor, é uma Relação Tóxica".

"Não é Amor, é uma Relação Tóxica". Ótima memória.

Exatamente, "Não é Amor". Capa cor-de-rosa.

Capa cor-de-rosa, sim. Com bons descontos na Feira do Livro.

Pois é, agora. A Feira do Livro está até quando?

Não sei quando é que isto vai sair.

Sai para a semana.

Então, a Feira do Livro está até dia 13 ou 14, se não me engano, por aí.

Ainda têm hipótese de adquirir este livro.

Mas está também nas livrarias.

Portanto, está sempre disponível e podem recordar também a outra conversa que tivemos aqui com a Diana. Muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, venham aos comentários, partilhem este podcast, façam-nos chegar mais longe. Muito obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.