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Quando falo, descubro mais sobre mí e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Somos Todos Malucos, agora um podcast observador desde esta nova temporada. É também no Observador que vocês podem encontrar todos os episódios, não só desta temporada, como os que estão para trás, tem muitas conversas para explorar. Têm também no YouTube, no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas de podcast e conversas para todos os gostos. Deixem o vosso like no YouTube, ativem as notificações e partilhem as conversas. Tem chegado muita gente a este podcast através de amigos, de pessoas que ouvem uma conversa e que acham que alguém, seu conhecido, de alguma maneira vai beneficiar com aquilo que aqui é dito. E por isso, só me resta agradecer. O convidado de hoje, aos nove anos perdeu, como o próprio diz, as suas dinâmicas de infância. Viu-se obrigado a brincar sozinho e a crescer isolado com algumas cicatrizes que ele próprio só mais tarde percebeu. Aliás, foi uma descoberta, quando eu percebi o que era, digna de um filme de Hollywood, que fez também, por outro lado, desenvolver aquilo que também o traz cá hoje, que é a True Friends, uma rede social que procura responder às críticas feitas às redes tradicionais. Ou seja, uma resposta também para uma verdadeira amizade no mundo tecnológico que existe hoje, que seja também uma resposta aos problemas como a ansiedade, a baixa autoestima e o isolamento. Miguel Fidalgo. Obrigado, Miguel, por teres vindo.

Obrigado, António.

A tua história, tu tens consciência que dava um filme.

Agora pensando nisso, sim. Cresci sem essa ideia, mas hoje em dia olhando para trás e juntando as pecinhas, sim, eventualmente.

Nós vamos falar-

Um filme cômico.

Obviamente, tem todos os ingredientes para, eu não diria uma comédia, como é óbvio, mas para aqueles filmes que a tua história é tão específica que nós na área da criatividade, costumamos dizer que a realidade é a melhor ficção. E é o que acontece, porque se calhar uma pessoa ouvia a tua história num filme e se calhar ainda dizia: "Ei, fogo, não, como é que é possível?"

Sim, eu percebo.

Percebes o que eu estou a dizer?

Percebo. Faz sentido.

E vocês também já vão perceber do que nós estamos a falar. Tu és filho de pais separados, não é? Tinhas uma vida estável com a tua mãe em Lisboa? Não.

Em Santarém.

Em Santarém. E aos nove anos, mais ou menos, o teu pai foi buscar-te para ires viver com ele.

Sim. Eu tive uma infância relativamente feliz, no sentido em que era daqueles miúdos de rua. Santarém, como é uma cidade mais pequena, estavas à vontade e era o sol que dizia se ias para casa ou não.

Exato.

E não os pais. E portanto, era muito feliz nesse sentido. Descobres uma bola e outras crianças ali no bairro para brincar, estava tudo ótimo. E portanto, foi relativamente, eu não digo estável, porque em termos de rotinas não era a típica casa com aquela rotina dos domingos ou qualquer coisa, ainda assim, estável a nível emocional.

Sim, mas tu só vias o teu pai aos fins de semanas.

Nos anos 90 era mais ou menos essa a dinâmica. À partida, os pais ficavam de 15 em 15 dias no fim de semana com os filhos. Podia-se negociar, mas normalmente era isso que era o aceite. Pelo menos era a ideia que eu tinha na altura e assim era. Portanto, via o meu pai de 15 em 15 dias.

Mas estavas bem com ele.

Muito bem.

Tu tens noção, na altura que ele te foi buscar, tu lembras-te disso?

Lembro. Isso foi a primeira grande cicatriz. Se eu agora tivesse que pôr a vida assim em termos gerais, foi ótima até aos nove e a partir daí descambou tudo e só me recompus já em adulto. Mas lembro perfeitamente, ainda agora lá estive a ajudar a minha irmã, que ficou com uma das casas onde eu vivi, e estava exatamente no sítio onde disse à minha mãe que queria viver com o meu pai. Tudo isto me lembro com algum, mas é uma cicatriz, já não dói.

Mas como é que foi? O teu pai chegou lá, porque teve que ter a concordância da tua mãe, ou não?

Não.

Pois, é que isso eu não percebi muito bem na altura se foi uma coisa-

Não, foi do nada, sem eu perceber por quê, porque estava tudo bem, não havia nada. Era uma pessoa que estava sozinha, mas começou a lutar ativamente pela minha guarda. E eu nunca tinha percebido por quê. E quando cresci, já com ele, portanto, passado é fácil, ele conseguiu, eu fui viver com ele. Ainda tive ali uma parte com uma madrasta daquelas da Disney.

Que tratava mal.

Quer dizer, é o meu ponto de vista. Com certeza, se ela agora falasse, diria que não. Mas pronto. Foi mau ali ao princípio, mas durou até eu ter 12, 13. Mas isto para dizer o quê? Que eu nunca tinha percebido por quê, porque ele me foi buscar. E cresci sem, não estava zangado, mas por quê? Se eu era tão feliz. E embora eu goste do meu pai, foi tão mau depois, todas as dinâmicas, e o estresse, e as lutas, e não sei o quê.

Por quê? Depois tu passaste a ver a tua mãe ou foste completamente afastado da tua mãe?

Foi estranho. Sabes que a memória depois acaba por apagar essas coisas, mas houve um período que mal via a minha mãe, por mesmo aquele litígio, isto tudo sem WhatsApp. Ia à cabine telefónica.

Anos 90, não é?

Anos 90, era tudo muito mais complicado. Foi mau para a minha mãe, para mim, para toda a gente. Não me lembro, mas depois passei a vê-la ao contrário, de 15 em 15 dias.

O teu pai vai-te buscar e tu vais viver Isolado praticamente do mundo.

Houve uma altura em que ainda consegui.

Pois.

Houve uma altura que eu conseguia ainda viver lá perto, em Santarém. E as dinâmicas, o meu pai era um bocadinho mais restrito, minha mãe era muito liberal com horas. Se eu ao fim de três dias não aparecesse. Estou a brincar, estou a exagerar.

Sim, mas eu também era assim. Éramos assim, nós saíamos de manhã.

Sim.

E voltavas de noite.

Sim.

Como dizia um amigo meu, saíamos de manhã e dizíamos: "Vou brincar." E depois? Depois estava de aparecer. Eu estava de aparecer aí ou à hora de almoço.

Eu acho isso bem, portanto não estou a criticar, acho isso bem. E o meu pai era mais estrito e tinha muito OCD. Ali as horas eram minuto. Mudou um bocadinho, mas ainda em Santarém. Mas então houve a parte onde eu fui para os arredores dos arredores de Santarém e aí foi mau.

E porque é que foram para aí?

Nunca percebi, mas se tivesse que apostar, estávamos no apartamento e passámos para uma casa pequena.

O teu pai trabalhava?

Deixou de trabalhar. Que eu também nunca percebi. Deixou de trabalhar quando me foi buscar. Portanto, eu sei que ele trabalhava aqui em Lisboa e depois deixou de trabalhar. Também nunca percebi e também nunca perguntei porquê.

Sei lá, eu acho que às vezes essas questões só surgem mesmo mais tarde. Nós somos putos.

É isso.

E tu não tens noção das dinâmicas, andas quase a reboque.

É isso, mas depois visto de fora parece, acho eu, dormente. "Por que este miúdo não pergunta? Por que não faz?" Mas eu tinha medo de perguntar, não fosse vir daí alguma coisa que eu não quisesse saber. Percebes? Não é isso.

Pois, porque depois ainda por cima tu sempre tiveste a consciência, sempre cresceste com os teus pais separados. Não te lembras deles juntos.

Vi-os juntos para aí duas vezes e não foi bom.

Não foi.

Não foi agradável. Mas não. E era muito eventualmente. Lá está, não havia esta facilidade, telefonar para casa na altura.

E como é que era a escola? Tu deixaste de ir à escola? Não.

Não.

Continuaste na mesma escola? Não.

Não. Foi na altura que mudei de escola. Todas estas fases chatas da minha vida coincidem com mudança ou para a faculdade ou de escola. E aqui foi da passagem do quarto para o quinto ano e, portanto, na escola primária, onde era ótimo aluno, dentro dos parâmetros da escola primária, ótimo aluno. E tive as primeiras negativas no quinto ano. Portanto, tem aí esse reflexo.

Já por volta dos 10.

Já por volta dos 10. E aí eu fiquei sem os meus amigos todos, porquê? Pelo menos lá em Santarém, aqui não sei se é, era por geografia.

Sim, por residência. Foste para outra escola.

Os meus amigos que viviam comigo na minha zona antiga não estavam comigo.

E fizeste novos ou não?

Não, não dava. Não tinham nada a ver, nem eram melhores nem piores. Não tinham muito a ver comigo na altura e pronto, eu estava um bocado à margem de tudo. E foi aí que começou os meus próprios problemas de isolamento social. Por ser um gajo social, foi o contraste de agora, de repente.

Ou seja, tu eras um miúdo ativo com os teus amigos, que brincava e foste apagando.

Fui, mas mais do que apagar, ou seja, não me tornei tímido. Tornei-me frustrado. Estava mesmo frustrado, porque eu queria e não conseguia, porque estavam eles com a turma deles, no intervalo deles, e depois era estranho e dei por mim. Preferia não estar.

Ou seja, tu ias para a escola e ias para casa.

Exatamente. Péssimo. E depois eu via, eu era o único. Naquela altura havia um cartão que tinhas um carimbo verde dos pais que pudesses sair da escola e um encarnado se não pudesses. Eu não conhecia mais ninguém que tivesse um encarnado como eu. E isso frustrava-me, porque eu estava habituado a sair, ir comprar gomas à padaria ao lado e eu não podia sequer.

E nem isso questionaste o teu pai?

Não, sei lá, percebi a personalidade dele, mais estrito. Eventualmente, algum medo que a minha mãe me fosse buscar, porque aquilo era um guerra. E talvez por isso, não sei o que aquilo levou, mas o que é certo é que tinha ali um encarnado.

Então, o que é que tu fazias durante o dia? Escola, casa.

Depois ia para casa, mas não tinha ninguém.

O que é que fazias em casa?

Olha, eu via desenhos animados até muito tarde, por exemplo. Depois apareceram os Sega Saturn. Mas não tinha ninguém, não havia telefones para comunicar com os outros, a não ser ligar. E via televisão e fazia coisas. Tinha lá dois pastores alemães, brincava com eles e isso foi-me apagando em termos de, eu não digo personalidade, mas evolução. Eu sinto que evolui muito mais tarde que os outros miúdos que depois foram para o futebol, para o rugby. E eu estava ali em volta de mim mesmo e acabei por amadurecer mais tarde.

Tu tens ideia do que é que pensavas? Obviamente, a minha história não tem nada a ver com a tua, tirando o facto de que eu tinha amigos e brincava muito com os meus amigos, mas eu lembro-me de brincar muito sozinho. Eu brincava bué sozinho, porque os meus irmãos eram mais velhos. O meu irmão já estava casado e a minha irmã era rapariga e tem mais sete anos do que eu. Eu lembro-me de brincar muito sozinho. As minhas tardes era isso, era brincar.

Mas eu vejo uma diferença grande, que uma coisa é tu estares muito bem socialmente.

Pois, por opção.

É uma opção. Eu era o contrário. Eu queria muito ter e não estava sozinho.

E não tinhas.

Oriento-me bem sozinho. Hoje em dia estou ótimo sozinho, não fico com nenhuma cicatriz dessas, de estou sozinho, estou mal.

Sim.

Estou bem sozinho. Mas lá está, porque sei que estou a um telefonema de ir jantar com os meus amigos. Mas foi muito triste. E em relação ao que eu sentia, não percebo bem, porque era tudo muito dormente, aquilo dava para apatia depois. Eu não queria saber, eu não queria perguntar muito. Ia vivendo. Mas lembro que um dia acordei e era férias. Naquela altura, férias três meses.

Já, aquelas férias de verão.

Era junho ou julho. Eu lembro do despertador tocar. Vá-se lá saber o que eu tinha despertador, mas que era férias, e pensar: "Já é dia, que chatice." Quando tinha o dia todo pela frente para fazer coisas, só que como não havia nada que eu quisesse fazer, estava só ali. Atenção que eu gostava muito do meu pai, mas o meu pai também não era muito de brincar comigo, portanto, estava ali.

O que é que o teu pai fazia no meio disso tudo? Só existia?

Só existia. Não ouvia nada. Como não tinha amigos, o meu pai, e a minha aplicação surgiu não tanto por mim, porque eu percebo que foi temporal e geográfico. O meu pai, eu nunca vi um amigo do meu pai de casa. Eventualmente, na rua, lá, lembravam-se da escola, mas não havia ninguém com quem ele partilhasse as coisas da vida. E, portanto, eu nunca questionei. Lá está, eu nunca questionava, era uma apatia muito estranha. Até na morte dele, a minha irmã, filha dele também, estava Não choras. Porque fica ali uma dormência estranha, que deve ser uma defesa qualquer. A mim canalizava-se para aí. E portanto, sim, nunca lhe perguntei: "Por quê? Por que estás sozinho? Não vais falar com alguém?" Porque eu não tinha nem maturidade e eu próprio estava ali com os meus dilemas, portanto, não tinha a capacidade. E isto que eu estou a fazer, no fundo, é para tentar não ajudá-lo a ele, morreu quando eu tinha 17, mas outras pessoas que estejam na mesma situação e que possam ter um final de vida mais digno, e quando eu digo mais digno, é com melhores relações de qualidade.

Estávamos aqui a lembrar as festas de aniversário. Não eram festas?

Era muito estranho. Sabes que a memória apaga essas coisas todas.

Não se apaga. Eu acho que isso é, por exemplo. Olha, a minha irmã, eu posso falar disto porque ela já partilhou também, apesar de não ser uma figura pública, mas já falei sobre isso. A minha irmã não tem muitas memórias de infância também por traumas, e há muita coisa que eu também não me lembro.

A minha também não.

A minha irmã, por exemplo, nós tivemos um irmão que morreu antes de eu nascer, mas a minha irmã era viva e lembra-se do meu irmão, mas não se lembra de muita coisa. Há muita coisa que eu lhe pergunto e ela ri-se assim: "Há coisas que eu não sei."

Pois, também tenho uma irmã que diz o mesmo.

Não sei nada disso.

Se me perguntares: "Como é que foi a tua festa com 12 anos?" Eu não me lembro, mas de certeza ou que não fiz, ou que fiz com amigos muito antigos, ou fiz só com um ou dois. Festas grandes não tinha, de certeza. Só depois no oitavo ano é que eu consegui recuperar a minha vida social, que ainda é a mesma de hoje. Os amigos que eu fiz aí, grande parte deles são os mesmos. Depois eu mudei de cidade e fiz outros novos, mas mantive os de Santarém a partir do oitavo. Naquele interregno ali foi mau.

Havia dias que tu estavas só com o teu pai em casa, sentados na sala.

Sempre, o meu pai nem era muito falador, portanto eu estava só ali, via os "Malucos do Riso", depois ia me deitar. Portanto, não havia muito para fazer.

E tu viveste com ele até que idade?

Foi dos nove aos 17, muitos anos nessa casa e depois no final já viemos para cá porque ele já estava doente, então viemos outra vez para a cidade, pertíssimo de onde morava antes. Então reativei.

Por volta dos 17 é que tu começaste a reativar. Não mais cedo, não é?

Oitavo ano é que idade?

Oitavo é 13, 14.

Por aí. Por aí voltei, depois lentamente. E depois tive a sorte que ali na turma e que fiquei ao lado, porque aquilo devia ser por nomes, qualquer coisa, de um, que depois ficou meu amigo muitos anos.

Mas quando tu estás nessa adolescência, portanto aí pelos teus 14, 15, 16, já não tinhas essa capacidade de revolta e de questionar o teu pai?

Não. Não penso nesses 16 como os 16. Eu vi, tipo o Conde de Monte Cristo, apareço não sei quanto tempo depois. Aqueles anos é como se não tivessem acontecido em termos de evolução. Eu não vivi as coisas, eu não tive as dinâmicas com os outros miúdos de 12, 13, 14. E quando cheguei aos 16, era tipo, acho que já não, mas estava há muito pouco tempo de ter visto o Dragon Ball. Estás a ver? Eles já estavam com as miúdas, eles já estavam com o futebol e com o jogo ao fim de semana. E eu não tinha nada disso. Sendo que naturalmente, muito provavelmente, era esse tipo de pessoa, de equipa, de dinâmica.

Ou seja, aquilo que nós descobrimos, tipo aos 14, tu descobriste aos 17.

Exatamente.

Por aí.

O meu primeiro beijinho devia ter para aí 18. Não estava tendo com as miúdas, ainda estava meio criança.

Isso é quase parece aquela história, sabes? Do filme do menino da selva, que é encontrado. Havia um filme.

O Mogli?

O Mogli, tens a história do Mogli. Mas há um filme muito antigo, eu não sei de que ano. Anos 90, acho eu, que é também um puto que é descoberto na selva e é a reintegração dele na sociedade, que corre mal. Exatamente porque o gajo viveu com os lobos, tipo Mogli. Estás a ver? Vivia na selva.

Não é com lobos, mas era dois pastores alemães.

Era a mesma coisa. Tinhas ovelhas? Não, também não.

Não era esse tipo de quinta, era só uma casa com um terreno grande.

O teu pai morre de linfoma. Não é?

Achava eu.

Exatamente.

Tecnicamente foi.

Tecnicamente foi. Eu acredito que a notícia se calhar também não tenha sido fácil, ou também não soubeste. Se calhar nem soubeste.

Lá está, aquela apatia. Minha irmã chamou-me para vir falar comigo e dizer: "Olha, o pai vai morrer dentro de um ano." E eu não reagi. Eu vivia sozinho com meu pai, ela não vivia conosco. Eu vivia sozinho com ele.

E a tua irmã é meia-irmã.

12 anos mais velha que eu, de um antigo casamento do meu pai com uma senhora belga.

E dás-te bem com a tua irmã?

Hoje em dia lindamente.

E na altura?

12 anos. Não era 12 anos.

Sim, mas...

Só quando ficamos os dois adultos é que depois aproximou ao nível de amizade mesmo. Até lá era a minha irmã mais velha, pronto. Imenso respeito, gostava imenso dela, mas via muito pouco. Nunca vivemos juntos, por exemplo.

E tua mãe nunca te tentou recuperar nessa altura?

De certeza que sim, por causa da briga logo a seguir. Eu acho que às tantas, pronto, percebeu que. Porque imagina, acabou por ser uma decisõezinha, não é?

Mas por que tu decidiste? Também não sabes.

Não sei. Não faço ideia. A minha mãe provavelmente vai dizer porque fui persuadido, por causa dos cães, qualquer coisa, eu não sei. Pode ter razão, não sei. Agora, pôr em mim, não é não aceito, a pessoa faz o que quiser e diz, mas pôr nos ombros de uma criança de nove anos o peso de ter decidido, se há um motivo, não vão a um tribunal. É porque não conta. Se eu olhar aqui um chocolate e tu vais. Não tens noção do impacto que vai ter a seguir na tua vida.

Sim. Mas acabei por decidir. Exato. Até porque tu não tens noção da importância da decisão e o que é que isso implica. Porque se calhar na tua cabeça, tipo, vou viver com o meu pai e tu fantasiaste outra coisa.

E depois não é isso. Embora não percebas, não consegues prever a médio prazo, o que é certo é: estás numa mesa de café, o teu pai e a tua mãe, tu nunca tinhas visto juntos. "Então vá, diz lá o que é que queres e não sei o quê, explica lá também aquilo que me disseste e diz lá ao teu pai aquilo que me disseste." Eu estou ali e a única coisa que eu percebi é: alguém vai se magoar daqui, a não ser que eu diga "vou viver sozinho". E aí se vão os dois. E, portanto, eu já sabia que ia correr mal, e portanto, eu ia magoar muito o meu pai. Eventualmente, eu até tinha mais pena, porque sabia que ele vivia sozinho. Qualquer coisa me passou pela cabeça e disse: "OK, vamos para aqui." Ou então foram os chocolates e os cães, não faço ideia.

Exato.

Mas o que é certo é algo me levou a ir para o meu pai, e pronto.

Tu és casado?

Sou.

Deve, de alguma maneira, digo eu, ou se calhar não, fazer confusão. Todos nós conhecemos casos de divórcios litigiosos, em que há muita confusão e que se mete as crianças ao barulho. Deve-te fazer confusão.

Faz, mas há pessoas que lhes dá para replicar. E eu não estou a falar fora de pé, porque isto tem a ver com psicologia, mas pelo que me parece, dá-me ideia que há gente que replica e que depois copia aquilo que viu ou que sofreu. E outros que pensam: "Isto nunca mais. Foi o que me aconteceu a mim. Isto não." E portanto, quando eu criar a minha família, a família que eu escolho, a estabilidade é a bandeira. Isto parece mau, por causa daquela coisa da rotina ser tida como uma coisa má, para mim ser previsível, haver alguma rotina, claro que não é estar sempre em casa a ver os miúdos da vida, mas alguma rotina dá estabilidade. E então isto é a premissa.

Que é aquilo que tu nunca tiveste.

É aquilo que eu nunca tive. É a base. Amor, muito reforço positivo, falar muito, e daí a aplicação que eu fiz. Falar muito, desabafar logo tudo, mandar tudo cá para fora, porque eu vivi sozinho com uma pessoa que eu adorava, mas que também não era muito expansiva, portanto eu nunca vi o meu pai. A única coisa que roçou uma conversa foi: "Um dia vou-te contar a minha história da Bélgica." Nunca contou. Portanto, foi o mais próximo de uma conversa profunda. Foi dizer que ia ter uma conversa profunda. Mas atenção, eu acho que hoje a concorrência não ia ser muita, mas eu ia ser o melhor amigo do meu pai, porque tínhamos muito a ver. Eu herdei muita coisa dele, alguma que tento, o OCD, essas coisas todas, os TOCs.

E sentes raiva de alguma coisa?

Dele? Não.

Ou de parecenças?

Há muitas coisas. "Estou a ser igual." Mas não, dá-me só para ter a força para combater aquilo, porque sei que ele próprio devia estar angustiado, porque a vida era, para usar os tapetes paralelos, isto não é a vida da pessoa viver em função disto. Portanto, se me perguntas o que é que ele fazia, provavelmente era-

Estava só a reorganizar coisas.

E eu não quero isso para mim. Era muito condicionante. E então, treinei-me e consigo. Tenho a maior tendência do mundo. São dezenas por dia que se eu estiver distraído faço. "Copying", não sei o quê, a caneca da esquerda não a da direita, mil coisas, mas se eu meter na cabeça que esta semana é tudo ao contrário, ou seja, se o meu cérebro está a dizer que tem que ser da esquerda senão o mundo explode, é da esquerda mesmo que eu vou buscar e consigo facilmente combater, porque tenho muita aversão a isso.

Chegaste a fazer terapia ou não?

Sim. Mas atenção, e aí, não leves a mal, discordo um bocadinho da visão que uma vez te vi falar neste podcast. Eu diferencio muito mente e cérebro.

Sim.

Eu tentei pela via normal. Fui a um psicólogo. Imagina um obcecado como sou, a mim dava muito em obcecado. "Isto tem cura? Diz-me que isto tem cura." E a minha obsessão dava para aí. E apanhei uma psicóloga. Atenção, acho que os psicólogos têm um papel fundamental, nem que seja para a pessoa desabafar. Eu faço isso vivida, da aplicação. Mas à quinta consulta, papéis, sabes aqueles cadernos quadriculados da escola, rasgados, que têm ainda as coisinhas. Ela diz: "Então tu és o...?" E eu: "Eu sou o?" "Mas tu é a quinta sessão, como é que tu não sabes exatamente quem é que eu sou e como é que me vais curar?" Bom, não estava a dar. Depois aquelas pidinhas, eu ia com uma garrafa de água, ansioso. Quem é ansioso sabe que às vezes anda com a garrafinha de água. "Ah, pois, garrafinha de água, já estou a ver." Por quê? Sentes-te muito o paciente. E eu ao sentir-me paciente, sentia-me maluco. Sentia-me maluco. E eu não queria essa posição. Então o que é que ela fez? O processo normal.

Que idade tinhas?

Eu tinha 26 ou 27.

Já foi assim.

Mas atenção, já estava com a Maria, já se falava em casamento. Eu não vou ser o pai ansioso, eu não consigo pôr os miúdos à escola. Eu nem casar consigo, como é que eu vou altar? Vou desmaiar sete vezes e vomitar outras oito. Não posso. Então aquilo dava-me a condicionar aquilo que era o meu projeto de vida. E então, deprimi, e eu tenho zero tendência depressiva, mas porque eu não saía de casa, eu não guiava. Eu tive que dizer ao meu sócio: "Segura nas rédeas que eu não consigo." Não cheguei a estar na posição fetal, mas não estava longe.

Mas pelo menos dentro da tua cabeça estavas.

Estava, exatamente. E então esta psicóloga, como viu que não tinha mão, mandou-me então para um psiquiatra, para baixar os níveis lá não sei do quê, enquanto fazíamos a terapia. E esse psiquiatra, também não estou a dizer mal dos psiquiatras em geral, mas este ia-me matando. Ia-me matando porque a primeira coisa que eu pergunto é: "Então, mas isto tem cura?" E ele: "Cura? Não, isto é como a hipertensão e os diabetes, vai ter que aprender a viver com isto para sempre." E eu: "Não há negócio, não quero. Não vou viver assim para sempre, desculpe. Ou não vivo, ou vivo bem." E eu assim: "Então, mas isto é uma coisa da mente, não se cura?" Foi a primeira vez que ele olhou para mim, nunca olhou para mim. Falava assim, virado. "Mente? Não há mente, há cérebro." E eu discordo. Hoje em dia discordo, porque sim, senhor, os pensamentos vêm do cérebro, supostamente, mas aquilo é químico e eu não aceito fazerem disto uma coisa química. O que eu senti, se eu tivesse uma descompensação química, que os comprimidos podem ajudar, a ser é uma consequência e não uma causa. Ou seja, eu não estou ansioso ou deprimido porque houve um "imbalance" químico qualquer na minha cabeça. Foi o contrário. Eu estou assim porque alguma coisa se está a passar. E fazendo uma analogia, que não é minha, vi noutro sítio qualquer e não me lembro quem foi, por isso peço desculpa. Mas se tu estiveres a guiar um carro e acender uma luz no tabuleiro, tu não vais ao oficina dizer: "Desligue-me esta luz. Resolva-me o problema que está a causar esta luz." É assim que o psiquiatra desligou uma luz e realmente apagou esse sintoma, mas esse sintoma, portanto, a vida estava só ali. Comigo não resultou. Atenção, com outras pessoas resultaram.

Obviamente, de caso para caso e de experiência para experiência. Por exemplo, eu psicólogos acertei para aí ao quarto ou quinto.

Sim, sei de muitas experiências dessas, de acertar.

Eu, por exemplo, fiz psicanálise e há pessoas Uma vez um tipo até refilou comigo, mandou-me um e-mail muito ofendido porque eu tinha falado muito mal da psicanálise. E na altura falei mal da psicanálise porque não funcionou pra mim.

Exatamente.

Mas sim, eu estava meio a brincar, na altura, isto foi num espetáculo.

Como estás posto, pronto.

Pronto. Mas a psicanálise naquela altura não me fez sentido e ainda hoje, se calhar, não sei se faz ou não, mas se tivesse que experimentar, experimentava. Mas tive aí quatro psicólogos e psiquiatras foi para aí duas ou três.

Uma questão de encaixe. Comigo não funcionou.

Por exemplo, a medicação, eu tomei medicação e ainda tomo, e eu noto diferença. Noto diferença no meu comportamento.

Mas sentes-te curado?

Não.

Eu sinto-me curado.

Eu não me sinto muito longe disso.

Sabes que eu sinto-me curado.

Eu sinto que me ajuda, mas eu sinto que tenho muita coisa a fazer. E sinto que é uma parte minha, percebes? De trabalho pessoal.

No sentido psicológico?

Sim. Não é só ter aquela história das feridas do passado. Eu, se olhar pra trás, eu sou capaz de perceber o que é que de alguma maneira pode ter influenciado pra aquilo que eu sou hoje.

Pois.

Mas o ter só o conhecimento não funciona.

Percebo. Há pessoas que estão muito por... Por exemplo, eu não consigo. A minha maneira de me curar não pode ser ir lá atrás, a não ser que me garantam. Assim que descobrires o que é que te causa a ansiedade, a ansiedade passa.

Fica resolvido. Não, isso não vai acontecer.

Porque é que eu hoje digo que me sinto curado? Porque eu digo, e esta sim é minha, digo que são ansiedade ou os ataques de pânico ou qualquer forma de ansiedade que tenhas, eu chamo de cólicas mentais. Porque assim como eu tenho cólicas, tive e vou ter ao longo da minha vida, ainda agora comi um Big Mac quando vim pra aqui, provavelmente aqui para a frente tenho uma, mas eu não vivo condicionado ao facto de poder ter cólicas. E por isso é que eu digo que estou curado.

Ah, OK. Sim.

Eu fui à " Nossa Tarde" agora falar disto também. Fui à "Nossa Tarde" e aquilo é um cenário gigante, está o cozinheiro, estão as senhoras todas a bater palmas, vai lá o cantor. E puseram-me atrás das câmaras o tempo todo. Ora, sem saber quando é que era a minha vez. E se calhar tenho que ir fazer xixi agora, porque se tiver de aqui a bocado...

Sim, mas isso é o trabalho que eu estou a dizer. Então eu estou a perceber essa perspectiva. Tu sentes-te curado porque, ou seja, no sentido, tu continuas provavelmente a ter momentos de ansiedade ou de seja do que for, mas não te condicionas por eles.

Eu deixei de ter medo de ter medo.

Exatamente.

E por isso sinto-me curado. Eu tive o maior ataque de ansiedade que já tive, mesmo na minha pior fase, quando finalmente "Miguel, já podes ir para o sofá." Fui para o sofá e ela ainda estava ali com o cozinheiro. Bem, as câmaras já apontadas, as luzes todas pra mim. Eu "ui, ui, ui, ui, ui." Depois penso: "Se eu desmaiar ou vomitar em direto, os meus filhos vão ver, fica para os anais da história. E eu vou desmaiar em direto." Já com as câmaras apontadas, já não podia fugir. Mas dá-me essa coisa, "tenho que fugir, o que é que eu vou?" Inventar desculpa, atrasado, os miúdos ligaram-me da escola, mil e uma coisas que eu tinha já preparado. E eu disse: "Não, porque eu sei que isto vai passar." Então acalmei-me e há uma parte onde ela diz lá para o cozinheiro: "Vai, tens 10 segundos." E esses 10 segundos, "pronto, eu estou daqui a 10 segundos." No momento em que ela está a vir, passou, mas estás a ver? Vai acontecer. Agora, tive medo de guiar pra casa, tive medo de ir outra vez ao outro. Não, se é, é.

Mas isso revela uma grande resiliência nesse processo todo. E isso é o que faz sentido. Eu muitas vezes sinto essa dificuldade, eu sei o que é que tenho que fazer e sinto essa dificuldade. E muitas vezes, eu um dia escrevi sobre isto e que uma psicóloga dizia, ainda hoje disse isso a uns putos, que é: nós não somos os nossos pensamentos. Nós não controlamos os nossos pensamentos, mas os pensamentos só ganham força quando nós lhes damos a importância.

Exatamente.

Portanto, eu-

E tu achas que o desfoque ajuda? Ou seja, quanto mais objetivos e coisas na vida tu tiveres, mais desfoque.

Isso ajuda. Eu percebo perfeitamente. Se eu deixo de fazer esporte, se começo a acordar tarde, se começo a jogar muito FIFA. Passo muito a cabeça de várias maneiras.

Temos logo.

Meditação. Eu faço meditação, não faço todos os dias, mas às vezes eu sinto necessidade, "OK, se calhar faz-me bem meditar e vou meditar." Mas também não faço regras tipo, "tenho que meditar esta hora."

Sim.

Estás a perceber?

Sim.

Porque eu percebo, se começar a deixar essas merdas de lado, eu vou começar a condicionar-me e a deixar-me arrastar pelos pensamentos.

Exato.

E isso provavelmente era o que o teu pai fazia e o que eu faço em muitos momentos e o que muita gente faz. Só que o que eu acho curioso na tua história é esta parte de Hollywood, que eu acho que muda de certo modo a tua vida.

Foi.

Que é tu aos 17 anos, o teu pai parte com uma leucemia, mas tu só mais tarde, tu segues a tua vida, meio desorientado, não é? Estavas no secundário, fizeste faculdade.

Estava no 12º.

Depois foste pra faculdade. E depois eu já não me lembro como é que tu descobres a condição do teu pai.

Já mais tarde. Partindo dessa parte, lá está outra vez a transição da escola. Meu pai morre no meu 12º e eu no ano a seguir vou pra Lisboa, sozinho. A minha relação com a minha mãe não era muito boa e hoje não é, praticamente. E fui pra Lisboa, sem ninguém, portanto era cowboyada, aquilo foi fé, tudo que era festas eu ia. Primeiro fui pra terapia da fala, porque a minha irmã mais velha era terapia da fala e eu não sabia o que eu queria. "Olha, tenho um appointment e a turma é só miúdas, portanto vou ali."

Exato, só gajas.

Durei meio ano.

Vou me safar.

Durei meio ano. Olha, durei no dia em que foi um Sporting-Benfica, eu cheguei "tcha," tinha ganho, ninguém com quem falar. Então eu disse: "Não, não é."

És do Sporting?

Sou.

O Santarém, Malta do Santarém é muito sportinguista.

Já, que é por causa do cabelo. E pronto, isto pra dizer que depois fui pra gestão, porque dava pra tudo, que é a típica coisa, e só depois é que fiz Ciência Política, mas já aí com a Maria e já com plano de vida. E foi há pouquíssimo tempo, foi há três anos. Estava em conversa com a minha irmã mais velha, que ou ela achava que me tinha dito e não disse, ou eu

Aquelas cenas tipo

Porque imagina, eu era um miúdo, na altura.

Super importantes, mas

E ela assim. Eu assim: "Ah, pois, o pai morreu de leucemia". "O pai não morreu de leucemia." "Como assim não morreu de leucemia?" Morreu indiretamente. O meu pai tinha policitemia vera, que é uma coisa, a medula produz coisas demais, a tua sangue fica espessa e podes morrer de enfarte, trombose e tudo mais. E na altura disseram: "Olhe, tem duas opções, ou morre agora-

Quando calhar.

Quando calhar. Ou há aqui um tratamento que faz com que o sangue fique mais líquido, mas daqui a 10 anos a sua medula vai deixar de saber o que fazer e provavelmente morre de uma doença secundária, provavelmente a leucemia." Há de ter sido uma coisa deste género. Ele decidiu viver 10 anos e foi-me buscar. Ou seja, eu hoje em dia percebo o que é que o levou a fazer aquela mudança toda na minha vida, que eu não o culpava, não estava zangado, mas eu digo: "Uai, estava tudo tão bem."

Essa parte, isto é Hollywood.

É estranho. Mas isto prova, nós somos contexto e nós não agimos, nós reagimos. O meu pai fez aquilo porque foi a vida dele, a minha mãe, nós não nos damos, mas de certeza que houve coisas na vida dela que fizeram com que ela fosse a pessoa X, que depois não compatibilizou comigo. Mil e uma razões, mas há sempre uma coisa qualquer.

O que é que tu sentiste quando ouviste essa história, quando descobriste essa história?

Já foi praticamente a seguir, vendi o negócio que tinha e disse: "Eu vou fazer, eu só cá estou", ou pelo menos é suposto acreditar que só cá estou uma vez. "Eu só tenho esta vida, eu vou deixar a marca e ajudar, não o meu pai, que já não consigo, outros pais e outros filhos e outras pessoas, todas as pessoas que..." Isto começou por isolamento social, está mais emergente. Eu chamo-lhe a app do desabafo, porque as pessoas, lá está, não desabafam. E ou tens amigos e acabas por nem desabafar com eles ou não tens. Portanto, vamos dizer que este é o cluster com quem desabafas. Até chegar a um psicólogo, a quem pagas para desabafar, e ainda bem que existem, mas no meio não há nada. Então o que eu decidi criar foi uma plataforma onde, ok, não são teus amigos, ainda, podem vir a ser, mas não são teus amigos, não são terapeutas, mas têm o mesmo problema que tu. E tu vais falar com elas já emparelhado, não pela tua imagem, não pelo sushi, pelos filhos loiros que não fazem cocó. A vida é ótima, não é nada disso, não há imagem, mas tu estás emparelhado por tema e tu desabafas logo porque estás completamente definido, porque tu não és, não tens o nome, não tens imagem, ninguém sabe quem tu és. Tu podes falar do plano.

Tu quando sabes essa notícia do teu pai, eu não sei, mas eu estava a pensar que se calhar tu compreendeste aí uma data de coisas.

Sim.

Porque é que ele te foi buscar, não é? Porque basicamente ele tinha esses 10 anos e bate mais ou menos certo com a altura que ele te foi.

Exatamente certo. Só que ele nunca me disse.

Pois. E é a partir daí que nasce esta ideia da aplicação que nós estamos a falar, que o Miguel está a falar, é True Friends. Ou seja, é essa maneira de, tinha sido tudo tão mais fácil se o teu pai, ou por um lado, o teu pai queria te poupar, provavelmente à dor, não sei, diria eu. Se calhar isso nem estava na consciência dele. Provavelmente, ele nunca deve ter desabafado nem com os pais dele, nem com os avós, nem com os amigos, e simplesmente, tipo, isto é meu, ninguém vai saber.

Para não falar que era anos 90, ele não tinha acesso à informação que nós temos hoje. Nós facilmente hoje encontramos pessoas que têm o mesmo. Aliás, muito provavelmente ele nem sabia que tinha coisas, problemas. Estava só, pronto, isto é a minha vida e está tudo bem. Provavelmente até falta de diagnóstico. O que é certo é, se ele desabafasse, provavelmente.

Ia ter-me dado uma data de coisas. Ele dizer-te, nem estou a falar do toque, nem disso, mas mesmo da condição, "olha, vai-me acontecer isto".

Amigo, eu era miúdo. Quando ele soube, eu tinha uns nove. Mesmo se mais tarde, ele devia estar à espera do tempo certo. E há coisas, imagina, eu adorava ter conhecido o meu pai, que eu só conheci o meu pai enquanto pai, educador, nunca enquanto ele pessoa, nunca desabafou. E no final, o meu pai era muito... Ou pelo menos, para mim transparecia muito o negativismo, porque lá está, ele sabia que ia morrer, portanto, ele dizia sempre: "Tens um pai que vai morrer muito cedo, prepara-te." Eu achava que era coisas dos avós, "nada, ninguém me leva", aquelas coisas de velho. Achava que era isso ou os primórdios disso. E hoje sei o que é que era. E ele nunca me disse, mas no final, já ele estava semi acamado, ainda em casa, ainda não estava no hospital. E há uma parte, deve ter visto um anúncio, qualquer coisa, eu estava muitas vezes ao lado dele, numa cadeirinha sofá que ele tinha ao lado da cama, e eu estava lá, vemos os dois ténis. Era sempre isto. Eu via muito sumo, que dava na Eurosport, lembres-te?

Sim.

Sumo, ténis, mas normalmente desporto, e snooker, desportos silenciosos. Portanto, imagina, duas pessoas que não falam, gostam de estar próximas. E desporto, então aquilo era . Era o som.

Ao mesmo tempo era isso que vos ligava.

Era, mas eu ainda hoje digo, já digo aos meus filhos, a mais velha até lhe digo, e isto eu tinha muito com o meu pai e eu contava como tempo bonito com ele, estamos só aqui os dois.

Era isso que tinhas, não tinhas mais nada.

Provavelmente. Mas há uma parte onde ele deve ter visto o anúncio e me diz: "No dia que ficar bom, vou comprar um BMW." Uma pessoa que nunca fez projeções de futuro, zero otimista, zero materialista, aquilo foi zero do meu pai. Ou era ele a tentar ter uma leve esperança.

Ou então era só a tentar ter graça porque sabia que nunca ia comprar o BMW.

Mas era private joke, porque eu não ia percebê-lo. Eu não sabia de nada. Mas sabes que ele tinha um sentido de humor muito giro, apesar de ser calado, ele tinha um sentido de humor muito giro. Dizia-me a minha mãe, nos tempos em que namoravam, que ele tinha um humor muito parecido ao meu. Mas vai na volta. Mas vai na volta era isso, se calhar ele a brincar consigo próprio.

Olha, isso foi uma coisa, eu aposto, tenho quase a certeza que nunca disseste ao teu pai que gostavas dele. Nem o teu pai te disse a ti.

É, pá.

Aquele "gosto de ti" ou "amo-te", não era muito comum.

Ele dizia de outra maneira. Ele perguntava muitas vezes: "Se eu fosse-me viver para baixo do ponte, vinhas comigo?" Nunca percebi. Ou estava a ganhar dinheiro a alguém ou qualquer coisa, não faço ideia. E eu dizer que sim, era a minha maneira de dizer que gosto de ti, mas não, nunca cheguei ao pé do meu pai.

Mas isso era uma maneira, se calhar, ele também saber que não ia estar sozinho.

Eventualmente. Estás a ver? Muito eventualmente. Com o olhar de adulto a olhar para trás, provavelmente era isso. E perguntava-me imensas vezes. E eu dizia que sim. Dois homens do Ribatejo a viverem juntos. Estava a dizer: "Eu gosto de ti." Não era muito normal na altura, mas hoje dizia-lhe facilmente mil vezes, todos os dias, se fosse preciso, que gostava muito dele.

Eu já partilhei isto aqui noutras conversas, podem explorar as outras. Essa psicóloga com quem eu fiz psicanálise, se há alguma coisa que ela me ajudou foi na relação com o meu pai, que ela fez-me falar com o meu pai.

Eu vi o teu TED.

Na TEDx. Isso é mesmo verdade. E foi mesmo assim. Eu tive que dizer ao meu pai tudo aquilo que eu sentia e foi aí que eu obriguei o meu pai a contar coisas que eu não sabia. E que se faz essa transformação de: este gajo tem uma história.

Tiveste a epifania que eu tive então de: "Ah, há mais do que o que chegou."

Este gajo tem uma história, este gajo faz isto porque ele não sabe fazer de outra maneira, porque já lidou com isso, porque teve esta infância.

Eu, por exemplo, hoje sei que ele tinha problemas com o irmão, porque achava que os pais davam mais atenção ao irmão e tinha poucos bonecos, pouca atenção. Eu percebia ali, mas é isso que tu dizes, há sempre qualquer coisa por trás. Mas em relação ao que estavas a dizer do psicólogo, eu, por exemplo, se calhar há bocado não disse, se calhar alguém está curioso de saber, mas da maneira racional, era muito difícil eu não me sentir paciente e eu não queria essa posição, sentia-me mal.

Sim, é normal, porque sentes a coisa do rótulo.

Comigo não funcionou. E não estou a dizer que é a verdade, mas comigo não funcionou. E então eu tive que ir de outra maneira. Eu nem sou de acreditar nessas coisas, sou muito cético, mas foi semi-hipnose, que é: "Ok, em vez de falarem comigo e chamarem-me à razão, porque eu vou sempre inventar uma desculpa, vou sempre me encartar e tenho sempre ares trunfos para dar. Vão à máquina, vão ao subconsciente dizer que está tudo bem." E ajudou-me imenso. Houve todo um processo, depois disso, de maturação e hoje em dia, o medo de não ter medo, foi isso, juntamente com muita coisa psicológica. Aquilo abandonou tudo, eu não tinha ídolos e os ídolos que eu fui buscar eram tudo pessoas que eu tinha como fortes, e isso ajudou-me muito. Mas foi semi-hipnose, foi uma coisa que é, desculpa a publicidade, mas é tipo clínica da mente.

Sim.

Estava cheio de medo, em desespero. Google, não havia ChatGPT, Google, alternativas, psicólogo, comigo não estava a funcionar, percebes?

Hipnose, eu tenho ideia que não resulta comigo, porque eu sou muito mental. Eu fico com aquela cena de vou estar sempre na defensiva.

Também eu. Eu fui completamente assim.

Na defensiva.

Eu fui assim.

Com alho.

Eu pensava que ia ser o professor Caramba a mandar luzes e coisas assim. A primeira conversa, já é assim, entras, um luxo de caraças, tudo bonito, tudo bem arranjado e é caro. E numa avenida principal de Lisboa, pronto, check, primeiro ponto. E depois é uma primeira parte de conversa onde te sentes um cliente. Tu és uma pessoa altamente respeitada por eles e estão só a posicionar-te no tempo. Tu és assim agora. Não foste e não vais ser. E depois, então os fones, que se me dissesses se eu fui hipnotizado, não, mas o que é certo é que eu acordava quando diziam 10, porque era sempre a mesma coisa nas sessões todas. Então eu adormecia, luz baixinha, o homem ainda por cima adormecia logo e achava que estava sob controle, porque era sempre a mesma coisa. Vai, abre o cofre, mete as coisas no cofre. Eu quando percebi que era a mesma coisa, à terceira sessão, estava sempre a dormir. E acordava sempre quando ela dizia 10. Portanto, a ser hipnotizado, era por causa disso. Quer dizer, houve uma vez que ela disse 10, portanto já devia ter tentado várias vezes.

Tu acordavas ao 10, mas não sabes é quantas vezes é que eles fizeram.

Não sei.

Uma, duas, três.

Uma vez ela estava zangada a dizer 10, portanto provavelmente não foi.

Esta aplicação. Quando é que começou a surgir esta ideia de quebrar esse isolamento? Foi quando o teu pai morreu e tu descobriste a história?

Foi.

Tu tinhas uma empresa e vendeste. Era empresa de quê?

Era de formação de línguas. Íamos às empresas dar inglês.

Ok. Mas foi tipo também revelação? Foi uma revelação em que tu achaste: "Ok, o que eu quero fazer é isto."?

É, eu quero dar um propósito à minha vida. Dar aulas de inglês não é um propósito, é bom, e tu estás a ajudar muita gente, mas há mais. E eu sou muito de pessoas e não tanto de coisas. E eu quero ajudar pessoas a ter uma vida melhor e eu acho mesmo, e estou muito crente nisto, até isto foi tudo baseado num estudo de Harvard, que não vou maçar com ele, que durou 100 anos, que no final chegou à conclusão: podes ter tudo, não vais ser feliz se não tiveres relações de qualidade. E eu acredito piamente nisso. E há gente que não tem. Imagina eu, fui para fora, não tive acesso sequer a relações de qualidade. Nem tem a ver com a personalidade. E então disse: "Isto é o meu propósito de vida, eu vou criar uma plataforma," porque eu olho e penso: "Mas que ironia é esta?" Kumba Ya, estamos todos ligados, eu consigo mandar uma mensagem ao Ronaldo no Instagram, estamos todos conectados, mas as pessoas estão mais isoladas, cada vez falam menos, cada vez desabafam menos, mais em psicólogos, mais ansiedades. Why? Estamos todos agora ligados e agora sim, o humano está junto.

Então onde é que isto é diferente? Onde é que a True Friends é diferente?

Porque essas aplicações todas, a mim impõem-me o rótulo de rede social e eu não me identifico como rede social, é uma plataforma para as pessoas desabafarem. Essa raiz dessa árvore que dá esses frutos que são o Instagram, o Facebook e tudo mais, a raiz dessa árvore é interação, likes, comentários, caracteres, está tudo bem com isso. É uma árvore que ainda bem que existe. A minha árvore é a árvore cuja raiz é comunicação, é para as pessoas comunicarem, desabafarem, terem conversas que tu não tens nos outros sítios. No Tinder de certeza que vais desabafar os teus problemas ou no Facebook. Aqui é para comunicar.

Desabafas, só que é publicamente e sujeitas-te depois aos haters e às pessoas todas.

Mais essa.

Então como é que funciona?

Então no fundo tu fazes aquele onboarding, diz a idade que tens, que é mais ou menos um espectro.

Preenche-se tipo um questionário.

Sim. Só para te situares, ok, vivo aqui, falo esta língua, tudo o que é importante para nós, para fazermos o match com as pessoas E depois vais pôr os teus interesses, causas, valor. E depois, isto surgiu mais tarde por vermos o que acontecia lá dentro, à falta de palavra melhor, mas problemas, coisas que transtornam a vida. E foi aqui o ouro. Aqui é que percebemos que era isso que as pessoas estavam a pedir, que era: eu quero um sítio para falar com as pessoas, mas sobre o tema que me transtorna. Temos muito overthinking, ansiedade, depressão, divórcio, filhos. Há muita malta da nossa idade, que eu achava que iam ser os miúdos, e não. Trinta, 50. Porque é aqui que acontece a porcaria toda. Divórcios, mudanças de emprego, finanças, é tudo aqui. E eu estive lá na aplicação a ver como é que funcionava e a fazer-me mulher, homem, de várias idades, para perceber como é que as pessoas reagiam. E nunca há, claro que há, mas é muito residual, as pessoas depois quererem desbloquear e ver as fotografias. Elas só querem ter ali alguém humano, que não seja uma inteligência artificial, com quem partilhar.

Mas essas conversas são privadas?

São, totalmente privadas e anônimas. Eu não tenho nome, não tenho nada, tenho um avatar.

Então como é que, tens um avatar que é um gato?

Que é um gato.

Por quê? Por que escolheram um gato?

Eu não tinha ideia para o avatar, porque isto tudo foi baseado no mIRC, ainda apanhaste o mIRC?

Claro.

Vamos chamar o mIRC.

BDTC.

Que eu passava-me, porque eu sou de Sintra e dizia STR. "Ah, Sintra, adoro!" Portanto, uma marca muito profunda na minha vida. Isto para dizer então, o que eu estava a dizer? Ah, dos avatares.

Sim. Por que é um gato?

Porque eu estava a falar, nessa altura, com uma rapariga e coisas mais banais. Ela fazia uns bonecos de crochê, coisas mesmo da vida, nem estávamos a falar de problemas, que nessa altura ainda nem havia os problemas lá na aplicação. E eu às tantas disse: "Olha, estou há três dias a falar contigo, a conversa está fluída, tu já sabes a minha vida toda, bora desbloquear". E o desbloquear permite trocar fotografias e verem-se. Ela disse: "Olha, eu quero desbloquear, mas tenho que te avisar que sou, tenho nanismo, sou uma pessoa anã". Eu: "Tudo bem", desbloqueámos. E depois eu disse-lhe: "Olha", vamos lhe chamar Joana. "Olha, Joana, eu sou o fundador da aplicação. Era importante para mim saber, embora sejas um caso obviamente extremo, o que isso significa para ti. Esta aplicação diz-te alguma coisa?" E ela disse: "Olha, ainda somos poucos e eu passo aqui a vida, porque eu aqui não sou anã, sou a Joana. E, portanto, eu consigo mostrar a minha personalidade. Não levo com ghostings, ninguém me bloqueia, porque em todas as outras redes sociais, se eu não me defender com fotografias dos meus gatos, se puser as minhas, as pessoas não só me fazem ghosting, como bloqueiam para não ter que lidar que estou a fazer ghosting a uma anã". E então eu disse: "Olha, não tinha avatar e agora toda a gente vai ser um gato, porque como tu tiveste que usar gatos, então toda a gente agora vai ter que usar gatos. Até eu digo que se altera, obviamente, mas por enquanto fica em homenagem a esta Joana. Todos vamos ser gatos, porque senão..."

Ao mesmo tempo, a aplicação não promove, já deves ter recebido esta questão, não promove o isolamento?

Em que sentido?

Porque as pessoas estão a criar ligações, estão a fazer partilhas, mas estão a fazer as partilhas, lá está, de um ponto de vista de uma rede, num sítio, na internet. Socialmente continuam, se calhar, a ter uma vida totalmente diferente, isolada.

Exatamente. Mas podemos ver isto como, elas estão, para já, estão situadas geograficamente, não estão no Canadá. E o que acontece? Isto pode ser um ótimo ponto de partida, porque imagina aquelas aplicações, que ainda bem que existem, de marcar um convívio com gente que não conheces, com estranhos, nos restaurantes e não sei o quê. É giro e tem o seu propósito. Só que tu vais às escuras, é blind, não vês. Tu aqui, quando fores, e promovem muitas vezes encontros para irem se conhecer. Por exemplo, olha, a mim, aconteceu-me, eu gosto da NFL, de futebol americano. Eu não tenho um amigo que gosta. E eu ali, tenho gente com quem falo de NFL. Provavelmente ele vai me convidar: "Olha, um bar, bora ver o Super Bowl". Estás a ver? E vamos. Mas surgiu já depois de termos alguma partilha, já termos alguma coisa e depois então, mas não é às escuras. E isto vai, quando tu vais, imagina corre mal. Imagina vais com um amigo e vais ver o jogo. O veja está estranho e não tem nada a ver contigo. Agora tenho que ver o jogo até ao fim, porque eu paguei pelo Super Bowl, e o veja não quer ir para o Super Bowl. Percebe? E ali já tu crias. E, portanto, o que nós fizemos é, sem qualquer bias, sem qualquer preconceito, e isto não tem uma carga negativa, qualquer coisa, caixinha onde tu agrupas essa pessoa, não a tens. Vai ser só a personalidade dela, vai ser só a maneira como ela desabafa contigo, como te ouve, se é cortês. E depois, a própria comunidade se avalia, tem aquela componente tipo Uber, Airbnb, a comunidade avalia-se. Quanto melhor te avaliar uma pessoa que fala contigo, dizer: "Poxa, esse veja é brutal, muito simpático". Quanto melhor tu fores, mais em cima apareces, mais gente vem falar contigo.

Mas é sempre nesse registo privado.

Sempre privado.

Não tens posts.

Não.

Mas tens um perfil. Com os teus gostos, provavelmente, e coisas.

Mas a própria aplicação, nem precisas procurar muito que a própria aplicação te sugere: "Olha, este é muito bom para ti".

E não achas que as pessoas se podem tornar dependentes da aplicação?

Não.

Percebe o que eu estou a dizer?

Percebo, perfeitamente. Eu acho que se ficarem algo dependentes.

Era nesse sentido que eu estava a dizer o isolamento, ou seja, combate o isolamento, mas promover de outra maneira o isolamento, das pessoas ficarem tão dependentes e passarem só a vida aqui. Que é bom no sentido em que estão a desabafar, mas se calhar as relações, não sei, as relações não é reais, mas físicas, são menos promovidas.

Eu sou completamente a favor, não há nada como isto. Percebes? Não há nada como o presencial, o one on one. Mas vamos dividir em dois: é as relações offline, que eu acho que são as mais saudáveis, e as online. O que nós estamos a fazer é, para já, uma ponte, porque dali tu depois passas para a ponte e muito mais seguro. E é, se isto existe e é uma realidade, bora torná-la não nociva. Bora então fazer disto alguma coisa de bom, porque então se está ali, ao menos que esteja a desabafar, ao menos que esteja a partilhar coisas boas e com registo bom e simpático e cortês. Por exemplo, se eu for para uma rede social fazer um comentário ou um post teu, o que eu estou a querer é validação de alguém que pense como eu. "Pois, malandro, não sei o quê". Para ver se mais alguém, o que eu quero é porque eu sei que estou exposto. E aqui não, aqui é um a um, não há isso. E depois promove-se o offline lá dentro, depois de uma conversa, deste primeiro passo de desabafo e de partilha. Percebe? Que é o que não existia antes.

Por que tu achas que há tantos "haters" e gente com tanta coisa pra resolver no digital.

É validação. Está tudo bem. Imagina, não estamos aqui os dois de pijama. Nós somos seres sociais e está tudo bem. Não somos hipócritas de estar aqui vestidos, como não queremos. Queremos é estar de boxeurs em casa a ver o Sport TV. Mas há sempre uma componente social, de validação, que é normal. Claro que tu queres ser bem visto por aquelas pessoas que gostas e que não gostas. E portanto, o que acontece ali é: eu sei que se der a minha opinião, normalmente a tua atenção vai mais pra coisa, se tu vires, imagina, uma árvore, uma fruta, nuvens e uma cobra, vais estar sempre focado na cobra.

Sim, no medo.

Biologicamente, estás focado pra aquilo.

Sim, no perigo.

Isto não são palavras minhas, é do Harari. Ou seja, eu sei instintivamente que se eu dizer: "Raminhos, és uma lama, porque disseste isso e ofendeste não sei quem," eu sei que a probabilidade de ter mais gente a dizer: "Pois é," é grande.

E não é só isso, e o nosso próprio foco. Eu, hoje em dia, já estou muito mais tranquilo, nem sequer respondo.

Ah, eu nem leio.

Mas eu tinha muito essa coisa da aprovação. Podia ter 500 comentários bons, mas se houvesse um a dizer: "És um otário." Eu: "Mas por que esse cara está a dizer que eu sou um otário?"

Explica-te. Exato.

Diz por quê. Ou: "Não gostei, isto não tem graça nenhuma." Eu próprio estava à procura dessa validação.

Se eu e tu acreditamos que há sempre um contexto, essa pessoa, o contexto deu-lhe pra aquilo e coitada, não há de ser bom porque precisa de ir pra internet reclamar contigo, uma coisa que a ofendeu assim tanto.

E eu acho que está cada vez pior.

Eu não sei, porque não vejo.

Não tens redes?

Próprias, não. Quer dizer, tenho o LinkedIn pra efeitos de negócios.

De trabalho. Sim.

Mas que assim que der, eu tiro. E depois tenho a True Friends, que vou vendo, mas não dá pra ver os likes e os comentários. Não é interessante.

Ainda hoje mandaram um post de uma amiga minha, que está a atravessar por um processo difícil e ela estava a falar exatamente desse processo de saúde complicado. E há comentários de uma malvadez, do tipo: "Se estás assim é porque a culpa é tua, porque se calhar não devias fazer isto ou não devias fazer aquilo e não sei o quê." Ou uma rapariga que eu conheço que fez um post sobre o facto, e tu tens filhos, se calhar de alguma maneira te identificas. E eu percebi, como tenho filhos, eu vi o vídeo e percebi perfeitamente isto, que ela diz que a filha foi com a parte de cima do pijama pra escola, porque não conseguiu vestir a miúda, porque a miúda estava sempre a refilar, "Não," e ela vê que está a ficar atrasada. "Olha, vais assim e acabou. Foi parte debaixo bem vestida, parte de cima, pijama." E eu percebo de onde é que vem esse estresse, de enquanto mãe, de cansaço absolutamente e de já não ter paciência e ter que continuar com a vida e coisas pra fazer. E independentemente de tu concordares ou não, e dizeres assim: "Se fosse eu, eu obrigava a vestir outra roupa," és tu.

Exatamente.

Mas os comentários de: "És má mãe, tu não prestas. Devia de ser eu. Se estás a fazer isso é porque ela não tem educação nenhuma. No meu tempo era..." Eu fico assustado com isto.

Tu que lidas com isto, figura pública, mas tu não sentes que, se eu tivesse no meu expoente máximo, o António Raminhos mais iluminado e mais do mundo, o que tu achavas que terias dessa pessoa? Provavelmente era pena, não é? Porque essa pessoa tem que vir pra aqui, se calar.

Eu não estou nesse nível, como é óbvio, mas é isso que me fez estar mais à vontade em relação aos comentários, que é uma mistura, não é bem pena, é quase compaixão no sentido: "Meu, esse cara, pra estar com essas merdas, é porque está com uma vida..." Qual é a necessidade de uma pessoa, que amargura tem dentro dela, pra vir falar desta maneira, ofendendo e magoando outra pessoa, independentemente da opinião dela?

E quão ofensivo foi o que tu disseste ao ponto dela ir, gastar o tempo, está a gastar aquele tempo a não dizer coisas bonitas a outra pessoa que gosta.

Supergratuito, estás a perceber?

Por que não usou o tempo que estava a ralhar contigo, a dizer alguma coisa bonita a alguém que goste e que realmente esteja dentro dos padrões dela do que é uma boa pessoa? Por que não vai dizer bem dessa pessoa em vez de ti? É porque sabe que os outros estão a ver. Porque se fosse WhatsApp, provavelmente não recebias tantas dessas se estivesse exposto no WhatsApp, porque ninguém vê. Percebes? Eu acho que é os outros, validação. E não estou a dizer com desdém, eu tenho pena dessas pessoas, não é nada disso, somos humanos, está tudo bem.

Não é pena de "sinto coitadinha," é de: " esse cara deve estar com uma vida lixada".

Mas até nós, depois, agora estou eu a perder tempo a pensar nele. Deixa estar.

Eu não respondo, é muito raro responder.

Às vezes?

Vejo, porque às vezes eu estou a ler outros comentários, mas isto é uma função da própria rede social. Estou a criar ali engagement, interação, e também por simpatia, vou respondendo às pessoas. E à medida que vou respondendo, aparece lá um comentário de cocó.

A mim é porque mandaram. Por exemplo, eu não tenho comentários nem likes, portanto ninguém pode escrever nada, mas a Sic Notícias publicou nas redes deles, e amigos meus a mandarem: "Olha os comentários." Chamaram-me de tudo. É que nem associei logo aquela palavra que me chamaram. Tudo.

Mas por quê? Por teres criado a rede social? A plataforma?

Sim, mas nem consegui juntar as peças. Tudo que me chamaram, todas elas davam 12 anos de prisão. Muitas coisas que me acusaram. Nem penso: "Mas como é que, what?" Nem quero saber. Tudo em letras miúdas, que eu escolho.

Deixar claro, quer gritar, estão a gritar.

Querem que eu ouça, mas não quero saber, não é importante pra mim. Se fosse construtivo, mandem, que é pra eu perceber o que está a passar.

Tu criaste aí uma muralha Não é uma muralha, é aquilo que eu estava a dizer, é uma resiliência muito triste.

Mas não amargo. Não me sinto amargo. Não é tipo: "Eu não quero saber o que os outros dizem." Não é nada disso, é só, já sei o que é importante e por exclusão de partes sei o que não é importante. Imagina, corre mal. Deixa-me dar-te um exemplo, que foi agora. No mundo das startups, às vezes tens que ser um bocadinho chato e ligar à pessoa. E levei uma desanda. Sou um homem, 40 anos, dois filhos, leva uma desanda. E ligar. Aquilo tinha-me mandado ao charco. Uma semana triste e que humilhação, chamarem-me nomes, quase tipo "deixa-me em paz". Atenção, não foi nada exaustivo, em quatro semanas liguei três vezes. Para aquela pessoa foi demais. Desligou o telefone e que humilhação. Mas a seguir eu acordei, nem me lembrei, porque está ali a minha família, pessoas que me amam e que me respeitam. Aquele é só um homem que eu nem me lembro bem da cara, portanto não é importante.

E lá está, tu podes ter sido chato, mas a maneira dele exprimir.

Nem vou por aí. Claro que sim. Claro que depois toda a gente com quem eu lidei-

Podes ter sido chato para os padrões dele, porque se calhar outra pessoa podia não ter a mesma reação.

Exatamente. Olha, deixa-me perguntar uma coisa. Tu tiveste ansiedade também, não foi?

Sim.

Tinhas aquele sintoma da despersonalização? Tipo, ver-te de fora.

Nos ataques de pânico.

É, não é?

Sim, nos ataques de pânico acontecia-me muito. É muito estranho, parece que estão duas realidades a acontecer ao mesmo tempo. Eu estou a lidar com o bater do coração, as mãos frias e "eu vou morrer," e tu estás a falar e é como se eu quase ouvisse um .

Estás a ver-te de fora, tipo espetador.

Sim.

Mas sabes uma coisa gira? Esse foi o meu principal, aquela que mais mexia comigo. Porque tu pões a vida em cheque. Porque como estás a ver de fora, a vida passa a ser um filme e a vida parece que fica com um sentido diferente para pior, que é tipo: "What? Isto somos baratas." Hoje em dia, e muito com o humor, defendo-me muito também com o humor, de mim próprio. Imagina, vou a um café, daqueles dias maus, está a chover, agora houve esta tempestade, estava todo aquele ambiente mau na rua.

O dia fica ainda mais depressivo.

Tudo premido, os carros tudo a apitar. Tu vais a um café e dizes: "Olhe, boa tarde." E a pessoa olhou para ti, decidiu não te responder. Isso eventualmente, "estou mesmo com uma energia má." Dantes dava-me para isso.

Sim.

E hoje em dia brinco comigo, uso a despersonalização para falar comigo mesmo e dizer: "Ó Miguel, tu fazes amigos em todo lado, é impressionante." Brinco comigo próprio e levo a vida com mais leveza, porque quando eu ponho a chave em casa, estão lá as pessoas que eu gosto, os meus amigos são os mesmos desde sempre. Relações de qualidade. E eu acho mesmo que é o pilar de tudo. Eu diferencio muito felicidade de alegria. São dois conceitos diferentes.

Sim. A alegria é momentânea e são momentos. A felicidade também são momentos, mas felicidade é algo...

Isto foi-me ensinado, atenção. Ensinado, começou só como uma verdade verdadeira. Meio fez sentido, meio foi ao contrário. Felicidade, este Big Mac que eu comi agora, deu-me felicidade. "Grande Big Mac, isto está mesmo a apetecer," felicidade. Infelicidade, magoei-me no pé, bati com o carro, estou infeliz naquele momento. E depois há um estado, que é o teu chip, o teu estado normal, que quando sais da felicidade ou infelicidade, voltas a ele, que é de alegria. E da maneira como eu distingo as coisas, se calhar não é a palavra melhor, e se calhar até é o contrário.

Sim, eu percebo o que estás a dizer, sim.

A felicidade tu vais ficar a coisas, boas ou más. Partiu o carro, Big Mac, Sporting. Esta vais ficar a pessoas. E portanto, aconteça o que acontecer na minha vida, se as minhas relações forem de qualidade, eu estou sempre num estado alegre de base. Vou estar infeliz. Mas quando passar, vou voltar ao meu estado normal, que é, chego a casa, os meus filhos vão-me dar abraços e magoar-me. Nesta idade estão sempre a passar lá para cima, magoar-me. A minha mulher. E aquilo é tão bonito. Às vezes estou em casa só a vê-los a viver. É só isto. Se eu voltar para isto, nada do que acontece fora da porta pode mexer comigo ao ponto de me mandar ao tapete.

Sim.

E portanto, comigo, eu diria, só com relações estáveis e de qualidade ao meu lado. Tenho amigos com quem choco de opiniões, que eu sou muito "ei, eu nunca." E tenho amigos também que são, e depois estamos ali, e é um amor inerente no meio daquelas coisas.

Sim, faz sentido, porque a amizade é...

É tão bonito. Discutir com amigos é tão giro, porque não é aquela coisa de "tu é," não é nada disso.

Sim, mas depois volta tudo ao mesmo. "Amanhã vamos almoçar?"

Exatamente. Uma palmada nas costas e vamos embora. E isto é tudo muito bonito, quer dizer, tu estás a falar com alguém, estás a expor-te, mesmo as coisas, opiniões que não são tão... Imagina esta coisa da política americana, é tudo muito polarizado. Dá margem para muita fricção. E tu poderes estar à vontade, porque são meus amigos, se acharem que eu sou isto, não faz mal, amanhã vão almoçar comigo na mesma, porque gostam de mim como eu sou. Gostando ou não, concordando ou não.

Tu tens tido esse feedback da plataforma? Que histórias engraçadas já vos chegaram?

De histórias lá dentro?

Sim.

Olha, é muito engraçado, temos muito de divórcios, malta que se percebe uma à outra do quão são valorizadas ou não pelo parceiro ou parceira, e desabafam isso, mas sem ser aquela coisa de promiscuidade. "Ah, também estás assim? Então anda." Nada disso, é tipo só: "Ah, eu também." Tens muito disto. E comecei por esta para acabar naquela que mais queria falar, que é a da ansiedade. Tens muita gente a falar de ansiedade, porque há muito tipo de sintomas, há muito tipo de reação, há muito tipo de cura, como já vimos aqui, e as pessoas desabafarem umas com as outras. Elas estão a perguntar "o que tu fizeste? Já o que tu tens? O que tu fizeste? Também te dá para isto?" E aquilo dá uma leveza tão gira, e tu percebes, eu não vou dizer que se curam, obviamente, não vou ter essa arrogância de dizer que se curam. Mas o que é certo é, tu percebes que aligeira a coisa.

Porque as pessoas identificam-se e percebem "não sou só eu."

"Não sou só eu." O facto de eu achar a despersonalização, eu não conhecia esse sintoma, eu achava "sou eu." E avariou um fusível e depois eu sei de maluquinho: como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter filhos? Quando percebi que era um dos sintomas mais comuns, relativiza, percebe? "Está bem, então vá. Pronto, é um sintoma. Como é que se cura este sintoma? Vamos lá tratar disto". Não é só: "Já fui". Que era o que me dava para-

E como é que se passa da plataforma, por exemplo, vocês têm uma ligação também, pelo menos com a SOS Voz Amiga, não é?

Isso foi logo no início, porque nós queríamos pôr-nos como não terapêuticos. Isto não é para ligar com psicólogos, não é nada. Ainda assim, como percebemos que há muita gente lá que tem problemas, que eventualmente requerem ajuda, o que nós fizemos foi: falamos com essas coisas, "olha, deixa-nos pôr aqui um cantinho à parte para quem quiser saber que vocês existem e vão para lá". Mais tarde, com inteligência artificial, a própria inteligência artificial percebe ali padrões e diz: "Olha, por que não experimentas?"

Podem ter também uma rede de psicólogos ou psiquiatras.

Sim, que agora temos essas instituições. Depois pusemos duas psicólogas para as pessoas, consoante aquilo que preferirem, se calhar fui a uma psicóloga, se for preciso uma coisa mais urgente, SOS Voz Amiga ou SOS qualquer coisa. E está lá. À parte de nós, não temos ligação nenhuma, comercial muito menos, mas não há qualquer comunicação se quer, é só está aqui, estas plataformas existem. Se acharem que precisam de ajuda, fica sabendo que aqui há a chance de um clique. Pronto, se quiserem.

E já está a funcionar ou ainda está em fase de testes?

O quê? A aplicação?

Sim.

Não, já está a funcionar. Nós mandámos para o mercado ainda tudo preso por pioneses.

O que é? É site ou é essa cara-

É aplicação. Nas duas stores, na Apple e na Google.

True Friends?

True Friends. O logotipo é tipo um chat, dá um abraço. E é fazer download. A aplicação, obviamente, está na fase um, portanto, foi para testar o flow. E portanto, obviamente, que agora vai ter uma segunda fase onde vamos mudar o interface, o layout, já com profissionais, já com coisas a sério. O que é certo é: nós queríamos é pôr uma plataforma bonita ou não, que fluísse.

Funcional.

E que tu conseguisses fazer match das pessoas por isto. E está a funcionar. Só para teres uma ideia, e desculpa estar aqui a fazer publicidade barata. Em média, o tempo médio que a pessoa está, desde que entra na aplicação até que sai, é 1h23, que estão lá dentro a falar. Quer dizer que as pessoas precisavam mesmo de falar. Eu preciso de falar e tenho amigos, portanto, não tem nada a ver. Eu achava que era o isolamento social, por si. Aquela coisa, estou na Deloitte, sempre pessoas à volta, mas estou isolado socialmente e não tenho amigos. Não, é mais amplo que isso.

E eu acho que é isso. Tu podes aproveitar. Eu há bocado estava a colocar essa pergunta da dimensão física da coisa. Do isolamento social e as pessoas depois acabam por se isolar na rede. Mas, na verdade, nós temos que aproveitar a tecnologia e o mundo está diferente. Ok, tu devias era ir sair com os amigos, mas se calhar a pessoa nesse momento não consegue ou não quer ou whatever, não sei.

Faço aqui um meio-termo. Imagina, claro que não vamos dizer que nos nossa voz: "Não, nós temos já logo uma bexiga de porco." Não é por aí, não é voltar atrás. Mas é, já que isto existe e é para ficar.

Sim.

Vamos tornar isto bom, saudável, ou pelo menos com uma componente saudável. Não tem que ser tudo tóxico, não tem que ser tudo mau. As notícias, o scroll, quando aquilo percebe, tu obviamente com aquilo que estavas a dizer da cobra, que tu vais para a coisa má, toma mais, porque aquilo já é o algoritmo. Podemos eventualmente falar sobre isso e culpar o algoritmo. O que é certo é: OK, em vez de estar ali a combater estas plataformas e dizer: "Vocês não deviam", não vai dar em nada. Bora criar alternativas saudáveis para a pessoa. Ok, se vai usar o telefone, usa para coisas boas, usa para coisas saudáveis. E tu tens que desabafar. Então bora desabafar e depois transportar para o offline.

Tu tens 6 mil utilizadores? Não.

6 mil utilizadores.

Muito lá fora, não é?

Porque é orgânico, a quantidade de pessoas que procura como fazer amigos, eu preciso de amigos. Eu se tivesse internet naquela altura em que estava lá nos Arredores. Óbvio, alguém vive aqui nesta zona? Porque aquilo eu não via nada.

E depois, X vídeos.

Havia a DSF, lembras?

Sim.

Com o Find.

Sim.

Quando o meu pai estava a dormir.

E o Vivir, mas o Vivir era cabo.

Isso era para os ricos. Não.

Sim.

DSF que era-

Lembra à noite?

Quando o pai estava a dormir, porque aquilo era gigante.

Find.

Find, que era tipo: "Liga-me". Claro que sim. Mas imagina, eu não estava sequer desperto para isso, mas percebi que era food for evil.

O que tu achas que o teu pai diria hoje?

A mim? Mas em relação a quê?

À tua vida como está neste momento e com este projeto.

Eu quero acreditar que ia ficar orgulhoso por estar a fazer uma coisa com o coração. Acho que ia ficar muito orgulhoso da maneira como estou a criar a minha família. Eu adorava que os meus filhos o tivessem conhecido, que a minha mulher o tivesse conhecido. Mas acima de tudo, em relação ao que estou a fazer, eu quero muito acreditar que ia ficar orgulhoso, porque ia ser bom para ele se ele tivesse conhecido isto nesta altura. E acima de tudo, eu acho que ele ia ficar também orgulhoso por saber que nesta jarra que é a minha vida, que é bocadinhos, tudo à palpadelas, consegui ainda construir uma jarra que ainda dá para pôr flores lá dentro. A vida ainda tem alegria, apesar de estar num monte de cacos, mas é saudável. As flores cabem lá e está tudo bem. Acho que ele ia ficar orgulhoso por isso. E eu adorava tê-lo lá a almoçar todos os dias, acho que ia correr bem.

E queres deixar alguma mensagem para quem nos está a ver e a ouvir?

Sim, e vou pegar naquilo que disseste do pessoal da internet que fala mal. Aquilo que eu estava a dizer da alegria, só essa pessoa que está a descarregar e frustrado. Percebemos todos que a vida tem coisas más e que coisas acontecem e que claro que sim, bora descarregar no trânsito, eu descarrego no trânsito, se estou mal. Sai da frente. Mas percebam que a vida é mais que isso e que se nós tivermos relações de qualidade, se falarmos com amigos, desabafarmos, se procurarmos amigos que não tivermos, eles estão aí, as pessoas andam aí. Não é o apocalipse, dá para encontrar amigos, fazer amigos, há imensas aplicações para tu conheceres pessoas e grupos e tudo mais. Vão por aí. Pessoas, o toque, falar, uma palavra amiga e vão ver que eles próprios vão ficar muito mais felizes e, portanto, humanos com humanos sempre.

Sim, e eu acrescentava só essa ideia de que aquilo que vos passa pela cabeça, que não são os únicos.

Mais.

É impossível, são oito bilhões de pessoas. Por mais idiota que sejam os vossos pensamentos, ou medos, ou frustrações, ou ansiedades, há alguém, algures, que está a passar pelo mesmo com a sua própria história, mas que sabe perfeitamente aquilo que vocês estão a sentir. Portanto, é muito mais fácil quando vocês, mas vocês só vão saber isso quando tiverem essa liberdade para abrir a boca e partilhar.

Exatamente. E daí o nome ser genial. Somos todos iguais.

Cada um com a sua.

E mesmo quem nunca teve, não está livre de um dia vir a ter.

Exatamente. Olha, Miguel, muito obrigado.

Obrigado, António.

Muito obrigado por teres vindo. A True Friends, vocês podem procurar na Apple ou na loja da Google. Podem se inscrever, explorar, brincar, entender e partilhar também. E já agora, se gostaram desta conversa, também partilhem a conversa, vão aqui aos comentários, se estiverem a assistir no YouTube, o que acharam, se experimentaram a plataforma, experimentem e venham aqui dizer o que acham. E continuem a acompanhar este projeto, que já leva três anos, acho eu, e que está agora na Casa do Observador. Obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.