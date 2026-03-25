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Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Todos Malucos, um podcast observador que vocês podem ouvir todas as quartas-feiras em áudio a partir das 06:00 a.m., em todas as plataformas de áudio, Spotifys e Itunes da vida, ou então no meu YouTube, se gostam e são daquelas pessoas que precisam de associar uma cara à voz, embora já tenham visto a minha umas duas vezes, não veem tanto as dos convidados. Sai também às quartas-feiras por volta de 13:00. No YouTube, venham aos comentários, partilhem as vossas opiniões, ativem as notificações e partilhem também estas conversas. O convidado de hoje já cá esteve numa temporada anterior e fazia todo o sentido regressar, até porque o tema que traz no seu novo livro, quando o recebi, achei que faria todo o sentido e ele próprio acabou por lançar o convite e eu: "Já tinha pensado nisso. Ok, vamos a esta conversa." E esta conversa é sobre o quê? Sobre coisas que nós já ouvimos tanta vez, sobretudo malta que faz terapia. Já ouviu isto tanta vez, coisas como: "Precisas é de apanhar ar e fazer desporto" ou "Não penses nisso, até porque o pensar negativo, se tu pensas o negativo, vais atrair o negativo." Há um conjunto de mitos que continuam a fazer parte do mundo da psicologia e talvez por isso é que então o Francisco Miranda Rodrigues, que já esteve aqui como bastonário da Ordem dos Psicólogos, foi um passo na sua vida, e que já passou por várias áreas, resolveu agora desmontar estas que são algumas das crenças mais marcantes da psicologia no seu novo livro, que dá exatamente por esse nome, "Mitos da Psicologia: O que a Ciência Realmente nos Diz sobre a Mente" e que já está disponível para vocês poderem comprar. Obrigado, Francisco, mais uma vez por estares aqui presente e por um livro que eu acho que acaba por ser essencial para todos nós, para aqueles que fazem terapia, mas se calhar também, sobretudo, para os que não fazem.

Sim, eu acho que isto é para toda a gente. É um livro para toda a gente. Na verdade, nem me passou pela cabeça a questão dos que faziam ou não faziam terapia. Isso não me passou pela cabeça. Achei que toda a gente devia saber mais sobre por que nós acreditamos em certas coisas, por que nos enganamos tanto a nós próprios.

Tu disseste numa outra entrevista que nunca tivemos tanto acesso à informação sobre psicologia e comportamento humano, e é verdade. E ao mesmo tempo, nunca circularam tanto erro.

Sim, é verdade. Eu acho que é natural que isso seja. Há uma quantidade de informação muito grande, há muita gente interessada sobre o tema. O facto de haver muita gente interessada sobre o tema e o facto de haver muita gente a falar sobre o tema ou a escrever sobre o tema, não significa que quem o esteja a fazer, primeiro, saiba muito sobre o tema, segundo, que mesmo sabendo sobre o tema, que todas as coisas que diga possam ser as mais acertadas.

Podem ser corretas.

Temos erros. E, portanto, quanto mais falamos ou quanto mais escrevemos, mais erros podemos cometer, a começar por eu próprio, que devo dizer que vivi com alguma angústia a escrita deste livro a determinada altura, porque pensava assim: isto vive de evidência científica. Este livro vive de evidência científica e alguns dos mitos partiram de investigações. Ou seja, investigações que foram mal interpretadas ou estudos que no seu início pareciam uma coisa, mas depois afinal eram outra, mas ficou a primeira ideia. E eu penso assim: se calhar eu quando acabar de escrever estes mitos, aquilo que eu estou aqui a dizer, que é o que a evidência científica diz, já não é. Corro esse risco. E portanto, vivia um bocadinho nessa angústia: "Tenho de ter cuidado com a forma como escrevo isto, porque não quero passar essa ideia depois de algo que a verdade é esta. Portanto, acabou-se o assunto." E não é.

Até que é um problema, porque a verdade não é imutável.

Não, não é. E aliás, isso é uma das coisas que está na base dos mitos e das crenças. É que os mitos e as crenças dão-nos coisas que são muito mais seguras, são muito mais certas.

É assim, e assim.

É assim, pronto, não há que pensar muito sobre isso. E nós precisamos disso. Nós, enquanto seres humanos, precisamos disso. E portanto, isso tem uma utilidade, de facto, mas tem um lado que pode ser tramado e que nos pode trazer coisas muito negativas também, porque depois nós acreditamos em coisas que não têm fundamento. E se há coisas que não têm fundamento e que não podem nos fazer mal nenhum, há outras que podem fazer. Às vezes fazem. Se nós acreditamos naquilo num determinado contexto, podem ser mesmo muito prejudiciais.

Por exemplo?

Há aí vários mitos que têm esse tipo de problema. Por exemplo, na escola, se nós acreditamos que se apostarmos as fichas todas na autoestima e atrás da autoestima vem depois o sucesso educativo, vamos ter um problema, porque o que há é uma correlação entre a autoestima e sucesso educativo. O que é que isso significa? É que nós encontramos muito frequentemente as duas coisas juntas. Mas isso não nos disse que a autoestima vinha primeiro e que depois vinha o sucesso educativo. E, portanto, o que se sabe é que há uma relação, de facto causal, entre sucesso educativo E isso levar a mais autoestima, mas não o seu contrário.

Eu ter uma grande autoestima, isso quer dizer que sou muito bom na escola.

Pois, isso não nos garante vir a ter muito sucesso na escola.

E acredita-se mais nesse? O mito é esse? Que a autoestima é que nos leva ao sucesso escolar?

Sim, acredita-se muito nisso, mas temos outro problema parecido, que é aquela história de acreditarmos muito que vamos conseguir, e se dissermos muitas vezes que vamos conseguir, temos muito mais hipóteses de virmos realmente a conseguir fazer qualquer coisa. Isso tem um fundo de verdade. Geralmente estes mitos têm fundos de verdade. E um fundo de verdade nisso é que se nós já dominarmos muito bem uma técnica, se nós formos muito competentes a fazer uma coisa, há ali uma extra mile que nós podemos ter destas autoverbalizações. Isso é verdade, mas não é verdade que nós passamos a dominar uma tarefa, nós passamos a ser competentes, porque dizemos a nós próprios que somos capazes. Não é assim que funciona.

Sim.

Portanto, nada substitui esforço, treino, e perceber o que fizemos mal, voltar a fazer, aprender com os erros. Isso não é substituível e portanto, a extra mile é outra coisa. É nós já sermos muito bons e estas autoverbalizações mantêm-nos num pico para a ação, ajudam-nos nesse pico. Não é a mesma coisa.

É aquelas frases que as pessoas dizem em frente ao espelho, tipo: "Tu consegues, tu vais conseguir, tu já venceste." Ou seja, isso em determinado momento, faz sentido.

Sim, faz. É como te disse.

É aquilo que tu estavas a dizer.

Faz sentido se tu já dominas a coisa. Isso pode-te ajudar, dá-te ali mais um bocadinho, mas ainda assim não é muito significativo. A evidência não demonstra que isto seja muito significativo, mas dá-te ali mais um bocadinho. Não é bem a mesma coisa, por exemplo, se nós estivermos a falar de imaginarmos no desempenho. Isso é outra coisa.

Isso é uma técnica que eu uso em espetáculos.

Certo. E que tem fundamentação científica, sim, senhor.

Que é, por exemplo, eu antes de entrar em palco, acontece de duas maneiras: ou eu chego a uma sala e quando estão a preparar a sala, eu vejo a sala e depois antes do espetáculo, 10 minutos antes, eu fecho os olhos e estou a meditar um bocadinho e visualizo-me em palco, e visualizo as pessoas a rirem, e visualizo-me a dizer as piadas. O que isso faz? Não me garante, obviamente, que vai ser tudo espetacular e que vai correr espetacularmente bem, mas diminui-me a ansiedade.

Certo. Na verdade, nada garante. Não há nada que garanta que vai ser tudo espetacular. Essa é uma das questões. As crenças e os mitos têm essa vantagem: se nós acreditamos que aquilo garante, pelo menos ficamos com essa convicção. Mas aquilo que eu dizia sobre as imagens é mesmo assim. Conhece-se a utilização dessa técnica em alto desempenho, em alto rendimento desportivo, nomeadamente, desde os anos 60.

Sim.

Atletas olímpicos dos Estados Unidos, União Soviética, isso era muito utilizado, particularmente na ginástica.

E tu tens os pilotos de aviões de acrobacias, aquelas que são sincronizadas, não sei quantos aviões, tu tens imagens deles antes dos voos, de olhos fechados, a fazerem toda a sequência.

E qual é a fundamentação disso, que é o mais espetacular, porque na verdade, já se usava desde há décadas. Sabia-se que funcionava, havia evidência robusta de que isto funcionava. Não se sabia por quê. Tinha-se hipóteses de por que isso funcionava, mas não se tinha a certeza. Hoje em dia já se tem certezas muito grandes, porque isto tem que ver com as redes neuronais e o que é muito interessante é que as redes que são ativadas, os caminhos da ativação no cérebro, que são ativados quando nós imaginamos o que vamos fazer, são os mesmos caminhos de quando fazemos. Ou seja, nós estamos a treinar, de facto, a velocidade de execução, não estando a executar, porque há uma parte disto que tem a ver com ativações destas redes e que ela está realmente a ser ativada, treinada e a facilitar, portanto, quando nós vamos fazer o exercício. Por isso é que foram as atividades mais técnicas do desporto que começaram, ou pelo menos que nós temos registos de terem sido utilizadas mais cedo, sistematicamente para o treino. E é também por isso que depois ginastas que interrompem um certo esquema, têm dificuldade em retomar o esquema, porque é uma sequência muito bem treinada.

E porque tu quando imaginas, não imaginas a queda.

Certo. Embora isso também se treine, como é que se faz a reação depois a isso. É muito interessante isso, mas tudo isso tem, de facto, evidência. A parte da autoverbalização, a evidência é muito pouco significativa, ou seja, os resultados são muito pouco significativos e os que são significativos é quando a pessoa já domina a tarefa. Portanto, se queremos ser realmente bons a fazer uma coisa, se queremos aumentar as probabilidades de termos sucesso, treinemos bastante, aprendemos bastante.

Podemos dizer as vezes que quisermos ao espelho, mas temos que o fazer ao mesmo.

É, exatamente.

Mas curiosamente, eu estava aqui a pensar nessa questão de nós visualizarmos. Eu não sei se isso faz sentido ou não, mas ao mesmo tempo, isto acaba por ir ao encontro daquele mito que eu tinha dito no início da conversa, que era: "Não penses nisso, porque se tu pensas negativo, tu atrais o negativo", que é aquela coisa da pessoa achar que vai correr mal. E depois quando correr mal, pensa: "Pronto, estava-se mesmo a ver." Ou seja, é o mesmo processo, mas para o lado negativo. Não quer dizer que eu tenha pensado, por pensar negativo, que aquilo tenha acontecido, mas o pensar negativo e quando acontece o negativo, como eu já estava treinado a pensar no negativo Justifica isso.

Sim, mas funciona como uma espécie de profecia autoconfirmatória. E nós lembrarmo-nos disso nas vezes em que bateu certo, nas vezes em que não bateu. Bateu certo, nesse caso, bateu errado. Nas vezes em que bateu errado, mas outras vezes em que também tivemos o pensamento, mas acabou por não acontecer, nós não nos lembramos que também tivemos o pensamento antes e que também estávamos a dizer isso a nós próprios. Temos essa outra noção. Depois, há coisas aqui diferentes. Não quer dizer que quando nós dizemos estas coisas, sejam as coisas positivas, sejam as coisas negativas, que isso não nos faça sentir na altura de forma diferente e que não tenha um impacto na forma como nós nos sentimos. Isso tem. O que eu abordo aqui no mito é: mas nós passamos a fazer melhor as coisas ou não passamos a fazer melhor as coisas? Ou seja, nós dominamos mais a tarefa por causa disso? Não, não dominamos mais a tarefa. Uma coisa que passou-se a ouvir muito no desporto, discursos motivacionais de: "Tu és capaz, tu diz a ti próprio, tu és capaz". E que isso faça com que tu sejas capaz. Não, isso não faz com que tu sejas capaz.

Então faz o quê?

Isso faz com que tu naquela altura possas sentir até algumas coisas mais agradáveis, mas nem sequer isso é garantido, porque se tu tiveres uma avaliação da tua competência como estando longe da competência necessária para aquele resultado.

Mesmo que o digas.

Se o disseres, o que vai gerar é desconforto, o que vai gerar é mal-estar, é o contrário. Por isso é que nós preferimos falar noutro tipo de conceito e que no fundo tem que ver com isto, tem que ver com qual é a forma como nós avaliamos a nossa capacidade de execução de uma coisa. E nós sentimo-nos ou não capazes de executar. E essa sensação de para uma determinada tarefa, nós termos essa perceção de que somos capazes de executar, é muito mais importante, na verdade, do que qualquer verbalização.

Do que as afirmações.

Sim.

É curioso. Em relação a estes mitos específicos das verbalizações e do acreditar nas coisas, eu acho-os particularmente perigosos para pessoas como eu, com uma perturbação obsessiva-compulsiva, porque temos uma coisa que se chama os rituais mágicos. Lembras-te há uns anos que surgiu um livro que era "O Poder do Agora"?

Sim.

Não era "O Poder do Agora", era "O Segredo".

"O Segredo" é um exemplo típico desta coisa.

Eu acho esse livro perigoso.

Desta lógica. É um exemplo típico desta lógica e que te faz imenso sucesso, é um best-seller.

Eu acho esse livro extremamente perigoso.

Portanto, eu diria que esse livro está nos antípodas, provavelmente, do que este livro que eu lancei agora será.

Exato.

Até porque este livro diz uma série de coisas que as pessoas vão achar desconfortáveis e que não dão confiança nenhuma, porque basicamente o livro o que diz é: não há assim muitas certezas, não podes sentir assim muito seguro sobre o que é que vai acontecer. Enfim, não te dá aquilo que nós gostamos tanto, que é: há uma fórmula, eu sigo e vou obter aquilo. Isto é de um conforto tremendo. Todos nós gostamos de encontrar qualquer coisa que nós temos a certeza que vai nos dar aquilo.

Mas como diz o meu psicólogo, exatamente em relação à perturbação obsessiva-compulsiva, o que é a vida senão uma dúvida?

Isso é, mas é mesmo.

Não há certeza. E eu lembro-me que quando surgiu "O Segredo", isto deve ter sido em 2000, talvez, já não lembro, um bocadinho antes, talvez. E eu ainda não sabia muito bem o que era esta história do pensamento mágico e dos rituais e da perturbação obsessiva-compulsiva. E eu lembro-me de ver uma entrevista, acho que na Oprah, porque depois essas conversas vão a esses talk shows, em que um dos autores diz que muitos dos aviões caíam porque pessoas que iam lá dentro acreditavam que o avião ia cair. Isto causou-me um pânico, e eu cada vez que andava de avião, eu só pensava: "Eu não posso pensar que o avião vai cair, é terrível".

Pois.

Sabes como é que eu resolvi isto?

Como?

Pensei que o avião ia cair. E o avião não caiu.

E funcionou.

Imaginei-me eu no avião. Eu estava no avião, mesmo, e imaginei o avião a cair, imaginei isso tudo e que eu é que estava a desejar o avião cair e não aconteceu nada.

E foi preciso coragem.

Foi. E hoje já me apareceu mais vezes esse pensamento e eu: "Ya, ya, ya." E sigo caminho. Mas eu lembro que enquanto nessa altura, era bem mais novo, deixou-me em pânico.

Sim, e percebe-se que deixe, porque as crenças, o que a gente acredita, tem mesmo muito impacto em nós. E por isso é que quando me perguntam: "Mas isto é mesmo perigoso?" Não quer dizer que seja perigoso para todas as pessoas, em todos os momentos, mas em certas circunstâncias, reunindo-se condições, pode ser realmente muito perigoso. E algumas coisas podem ser perigosas até momentaneamente, circunstancialmente e é no momento, mas há coisas que vão degradando. Por exemplo, a questão relacionada com o estresse, que eu falo aqui no livro também, que eu escrevo aqui, é uma dessas coisas que eu acho que serve de exemplo para algo que vai degradando coisas na forma como nós olhamos para trabalho e saúde mental. Porque também se passou, pegando naquilo que tu dizias e que eu tenho afirmado muitas vezes, quer dizer, cada vez se fala mais sobre temas de saúde mental, psicologia, etc. Mas com muito disparate à mistura também. O que acontece quando se fala de estresse? Às vezes fica-se com uma ideia que o estresse é uma coisa sempre negativa.

Sim.

E, portanto, nós temos que eliminá-lo Eliminar uma coisa que não é eliminável.

E que faz parte da condição humana.

É mesmo um grande problema. É uma chatice, é uma frustração muito grande e causa muito sofrimento se estivermos sempre a pensar que nós temos que eliminar o estresse. Repare-se, só aqui já temos um problema, mas depois temos outros problemas. Atrás desta ideia de que nós temos que eliminar completamente o estresse, vem uma outra que é: agora não se pode lidar com o estresse, agora tudo é estresse. E atrás disto vem a desvalorização das situações que realmente são extremas e que devem ser acauteladas, devem ser prevenidas e devem ter uma atuação de alerta quando são encontradas. Atrás desta coisa em que tudo é estresse, depois nada é estresse. Aliás, isso vê-se noutras coisas na sociedade, que é: se nós puxamos muito pro extremo de um lado, vem o outro extremo a seguir. As polarizações são isso mesmo. Não é um polo, há mais do que um.

Sim.

Nós puxamos muito pra um lado e quanto mais depressa fizermos isso, ou seja, quanto mais rápido, quanto mais brusco, mais nós geramos também crenças no outro sentido, porque é de crenças que depois estamos a falar, porque geralmente estas situações, que são extremadas, acabam por não estar bem a descrever aquilo que é a realidade e aquilo que a evidência nos diz que seria o equilíbrio, que seria o saudável. Para já, existe sempre estresse, é positivo, é importante. Nós não conseguiríamos ter desempenhos minimamente aceitáveis na realização de imensas coisas se não tivermos esse eustresse. Agora, isso não faz com que não exista muitíssimos problemas de saúde que têm como origem também o estresse, quando ele se torna um estresse crônico, quando é excessivo. E ainda tem uma outra dimensão que é: como é que nós olhamos pro estresse? Porque a forma como nós damos significado ao estresse, ou seja, o que nós interpretamos, o que nós percebemos do estresse que estamos a sentir, tem um impacto no sofrimento ou não que nós temos com o estresse e, portanto, um impacto na saúde também.

Isso que tu estavas a dizer, a desvalorização do estresse. Estar num pico, num estresse que é excessivo e que já não é saudável, e aceitarmos: "Não, isto é assim".

Sim. Por acaso não estava a falar disso, mas sim, é verdade.

Isto por quê? Porque eu acho que há umas semanas tive cá uma convidada, a Vânia, que falou exatamente da questão do estresse e que muitas pessoas, é isso que tu estavas a dizer, desvalorizam o estresse como sendo: "É normal".

Lá está, o problema está na desvalorização de quando já é excessivo.

Exato.

E o problema de se estar a valorizar demasiado quando não passa de um fenômeno absolutamente natural.

Sim.

Mas o que eu referia-me ao significado é que se nós, por exemplo, quando estamos a sentir estresse, a interpretação que fazemos desse estresse é algo que nós associamos imediatamente a: eu estou mesmo a gostar desta atividade que eu estou a fazer, isto é uma causa, uma missão que eu vou conseguir atingir, isto tem muito significado pra mim, eu estou muito identificado com o que estou a fazer. O impacto negativo potencial do estresse é menor.

Pois, faz sentido.

E portanto, também há essa outra dimensão.

Sim, estou a perceber. Imagina que eu tenha um trabalho que eu até estou a gostar e naturalmente causa-me estresse, porque há responsabilidade, porque há prazo, há uma data de coisas. Se eu associar esse estresse como: isto está me a deixar desconfortável, eu não consigo.

Exatamente.

Não estou a aproveitar.

Isso mesmo.

Sim, faz sentido. E eu acho que há outra situação, já que falas do estresse, pelo menos pra mim faz sentido, que é: ainda há pouco tempo aconteceu isso, que foi aceitar um trabalho, que eu sabia que não ia gostar daquele trabalho, mas que em termos monetários, naquele momento, era importante, e aceitar as regras do jogo. Basicamente foi: eu aceitei, isto vai ser desconfortável, vai me gerar estresse como o caraças, mas eu estou conscientemente a aceitar este desafio e, portanto, vou ter que lidar com isso.

Sim.

De alguma maneira ajudou também.

A aceitação também ajuda. Ajuda nos outros processos também. Aliás, é daquelas coisas que nós dizemos sempre que uma das coisas essenciais pra nós podermos lidar com qualquer situação que tenha a ver com a nossa saúde mental, começa por essa aceitação de sinais e de sintomas que possamos ter. Se nós ignoramos, nós rejeitamos, nós afastamos a ideia de que isso seja possível, ou seja, começamos por não aceitar, não fazemos o resto do caminho que depois temos que fazer a partir da aceitação. Portanto, a aceitação é sempre um passo importante para que nós possamos lidar com aquilo que tínhamos que lidar. No caso, lidar com uma tarefa que é desconfortável à partida, que nós não gostamos, que podemos até identificar como: "Se calhar até vou ter ali algumas dificuldades", mas o fato de nós estarmos a tomar consciência de tudo isto, está nos também a preparar pra lidar com a situação. E logo, reduz algum desse desconforto por via do fato de nós, pelo menos, estarmos a antecipar algumas coisas com uma percepção, porventura, de que essa antecipação nos permitirá também lidar melhor com ela. Portanto, no fundo, a leitura que nós fazemos disso dessa forma, está ligada àquilo que eu dizia há pouco, que é: se nós conseguirmos olhar pra forma como nós vamos executar Uma tarefa para as competências que temos, sendo mais competentes para fazê-la, passamos também a conseguir lidar melhor com essa tarefa. Não significa só por si que vá funcionar.

Tu achas que é essa falta de aceitação nos vários domínios da vida que faz com que os mitos se perpetuem?

Não é só isso. A aceitação ajudaria.

Falta de jogo de cintura.

Aceitarmos que o mundo não tem certezas, que o mundo está sempre em mudança, que o que hoje é verdade amanhã pode ser mentira. Se for aceitação de que a realidade é esta, pode ajudar. Mas a verdade é que a nossa arquitetura mental está feita para acreditarmos em coisas que-

Nos dão tranquilidade

Sim, e que muitas vezes não são verdade. Toda a arquitetura está feita dessa forma. Por exemplo, quando acontece uma grande catástrofe, por que as pessoas elaboram tantas teorias sobre por que aquilo aconteceu? Teorias essas que, ao contrário do nome teoria, que pode às vezes fazer pensar que é uma coisa muito complexa, na verdade, às vezes são coisas muito lineares. Isto aconteceu por causa disto e é geralmente um único fator. O que aconteceu? Isto aconteceu por causa daquilo, não foi por mais nada. E porque isso é muito tranquilizador. Por que vêm teorias às vezes que já não são lineares? Por que às vezes são teorias de conspiração? Essas geralmente nem são nada simples. São coisas até com N atores, uma coisa à escala global. Como os Sábios do Sião ou outra coisa assim. Por quê? Porque essa complexidade é proporcional à dimensão da catástrofe. E existe um viés, que é o viés da proporcionalidade, que faz com que nós quando avaliamos um fenômeno, se o fenômeno é de uma grande dimensão, a sua explicação tem que ter uma dimensão equivalente.

Ok.

Quando o que nós muitas vezes temos é a necessidade de olhar multifatorialmente para os fenômenos, que é outra coisa. Mas isso não significa que tenhamos que expor em termos de dimensão. Ou seja, aqui é uma dimensão muito grande, logo, isto tem que ser uma coisa muito complicada para explicar. Complicada é uma coisa, outra coisa é termos vários fatores.

As ramificações todas.

A explicar o problema. Portanto, há vieses. Ou por exemplo, há coisas que nós acreditamos pura e simplesmente porque se repetem muitas vezes. Nós vemos a repetição. Ou seja, nós estamos a ver pessoas a falar sobre isto, nós estamos a ver N pessoas a dizerem a mesma coisa. Se há N pessoas a dizerem a mesma coisa, nós tendemos a achar que há uma maior probabilidade de aquilo ser verdade.

Mas isso não é uma prova de nada.

Não é uma prova de nada. O fato de haver muita gente a dizer uma coisa não prova nada, mas para nós, muitas vezes, isso torna a coisa muito mais verdadeira. Há um efeito que todos nós estamos sujeitos a ele. Portanto, isso não é uma coisa que nós optamos por usar. São efeitos que têm a ver com a arquitetura do nosso pensamento e que vai tudo parar sempre a uma mesma coisa que é: nós temos dois tipos de pensamento, um mais automático, um mais racional. Na maior parte do tempo, nós temos que utilizar o pensamento mais automático.

Que é o mais direto, mais simples.

Sim, e que utiliza atalhos, ou seja, pistas. Nós juntamos três ou quatro coisas e está feito um retrato. Na lógica de pintura, é como se eu desse três ou quatro pontos e já estamos a ver a figura toda. E isso é como nós utilizamos para a maior parte das coisas que temos que decidir no dia a dia, das pequeninas coisas.

Só que o problema é que as redes sociais vieram aumentar muito essa realidade.

Sim, escalaram completamente, porque ainda por cima os algoritmos estão montados para aproveitar a forma como nós funcionamos.

O que me faz confusão é as pessoas verem, por exemplo, os especialistas da internet, os coaches, essa nova expressão que é os biohackers. Não sei se já ouviste falar.

Sim, já ouvi falar.

Tu vês os vídeos explicativos e eles usam termos supertécnicos e associam isso três, quatro ideias e aquilo tudo parece que faz sentido. Se tu apanhares sol direto pela manhã, de olhos abertos olhar para o sol, a vitamina D é muito mais absorvida através das pupilas. E as pessoas olham para aquilo e dizem: "Deve ser verdade."

Certo.

Eu olho para o sol e fico cego, basicamente.

Acontece todos os dias imenso. E o que tu disseste das redes sociais, elas estão desenhadas para aproveitar estas falhas, que não são falhas, na verdade, nós não conseguiríamos viver.

Mas onde é que está o pensamento crítico no meio disto tudo? Porque eu olho para isso e até posso pensar, como já surgiu de outras coisas: "Isto faz algum sentido, mas deixa-me ler mais sobre isto." E ler mais sobre isto é eu procurar estudos, procurar sites fidedignos, que depois geralmente acabam por não comprovar aquilo.

Certo. E isso exige um esforço da tua parte.

Sim.

E nós não fomos desenhados para fazer as coisas que exigem mais esforço. As coisas que exigem mais esforço significam que nós temos que nos mobilizar conscientemente para isso. E, portanto, não são as automáticas. Automaticamente nós vamos para aquilo que dá menos esforço, para aquilo que poupa energia. É uma questão de espécie, é um mecanismo muito útil, porque é o mecanismo que nos permite-

É de sobrevivência.

Agora, qual é o problema? O problema é que isso não foi feito exatamente para algumas das coisas com que nós temos que lidar hoje em dia, mas isso faz parte. Os sistemas não são perfeitos e nós neste momento estamos a lidar com alguns desafios com que temos particular dificuldade em conseguir lidar. Somos mais manipuláveis perante eles, nomeadamente com a utilização de certos algoritmos nas redes sociais. Somos muito mais manipuláveis e por isso precisaríamos de usar muito mais pensamento crítico, ou seja, precisávamos de nos questionar mais sobre a informação que estamos a ver. Precisávamos de não reagir logo a coisas que estamos a ler e a ver. Precisávamos de parar um bocado, pensar primeiro e depois reagir. Repara, é uma coisa tão simples. Aliás, tu exemplificaste isso quando disseste há bocadinho o que é que fazias com as fontes. Porque tu fazeres isso, fazes uma primeira coisa: antes de reagir, paras.

Sim.

Só o facto de fazeres isto já é uma enorme diferença. Nós estamos com cada vez mais o impulso para a ação imediata. Não sei se foi o primeiro, mas foi uma das primeiras coisas. Quando surge o e-mail e não a carta, tu acabaste com uma coisa que era tão preventiva.

Pois é.

Porque tu quando escrevias a carta, tinhas muito tempo para pensar.

Pois é.

Querias realmente escrever aquilo. E depois se realmente ias enviar aquilo.

As confusões que e-mails já arranjaram.

E os e-mails: "Não, os e-mails, já está, já foi. Já não suportava isto, já está, já está do lado de lá". E isso não era possível com a carta. A velocidade das coisas vai muito para além da forma como nós temos o nosso desenho montado, a nossa arquitetura para pensar, para tomarmos as decisões no dia a dia. O telemóvel também trouxe um bocado isso, porque nós quando não tínhamos telemóvel, o que nós tínhamos que planear antes para nos encontrarmos com alguém, para resolver coisas.

Quantas vezes foste tu à enciclopédia Lusa brasileira? Não tinhas lá em casa.

Não tinha a Lusa brasileira, mas tinha enciclopédia e tinha que lá ir ver coisas, porque era a única fonte. Ou então tinha que ir para a biblioteca. Muitas vezes para a biblioteca.

Quantas vezes eu dizia assim: "Mãe, vou para a biblioteca estudar." Claro que depois não ia estudar, ia tentar engatar alguém, mas estava lá no meio dos livros e volta e meia ia pesquisar coisas.

Mas que se tinha que ir para pesquisar, tinha que se ir. Agora, telemóvel facilitou. Logo à partida, uma coisa, eu estou a falar de telemóvel ainda antes do smartphone.

Sim.

Facilitou logo uma coisa que é: eu não sei uma coisa, ou eu tenho que resolver uma coisa, e eu telefono para perguntar. Eu antes de ter telemóvel, eu tinha que me desembaraçar de outra maneira. Só isso já mudou coisas. Só o facto de eu em qualquer momento poder ligar para perguntar. Eu lembro-me de estar a discutir este assunto. Eu estava na faculdade e havia um professor que dizia mesmo: "Este problema do telemóvel, a malta agora já não tem que resolver por si própria. Isto é um problema para a autonomia, porque em vez de resolverem, telefonam a perguntar como é que hão de fazer. Dantes tinham que resolver. Estavam na situação e tinham que resolver."

E não é só isso. Eu acho que o telemóvel tirou-nos, em grande parte, o poder de argumentação e de filosofar sobre os temas. Um mito muito simples que as nossas mães diziam, que não comas laranja à noite. Laranja à noite mata. E tu vais dizer: "Mas eu sempre comi laranja à noite e nunca me aconteceu nada". E o outro diz: "Mas o meu tio comeu e morreu não sei quanto tempo". E ficávamos aqui horas a debater isto e a tentar perceber a lógica das coisas. Hoje em dia, laranja mata à noite e a inteligência artificial diz: "Não, isso é um mito, não sei o quê". Está acabada a conversa.

Certo. É verdade. E acontece cada vez mais a utilização.

Tira-te o poder do sentido crítico.

Sim. E o pensamento crítico está, de facto, em queda. Ou seja, os estudos desde há bastantes anos já apontavam para esta competência de pensamento crítico ficar cada vez mais reduzida. Isso não acontece num país ou dois, acontece generalizadamente, pelo menos nos países da OCDE, onde isto tem estado a ser estudado. E, portanto, há uma queda do pensamento crítico precisamente na altura em que nós mais precisaríamos de estar a usar pensamento crítico, porque as ferramentas que nos estão a ser dadas são ferramentas que apelam a: "Não precisas de te preocupar, não precisas de te esforçar. A gente está aqui e dá-te tudo. Toma, está aqui tudo". É incrível. Quem leu as distopias percebe que é mesmo incrível. Parece que foi desenhado para. Tu realmente vais atrás. É imbatível. Eu não tenho que estar a ter esse esforço, já está. E o problema é que não está na existência destas ferramentas. Não está, pelo menos a minha opinião, e aqui já estamos no campo das opiniões, a minha opinião não está que a inteligência artificial, "Isto é inteligência artificial".

Eu achei aquela questão. Está naquilo que tu estavas a dizer de criar o distanciamento e parar antes de assumir aquilo como verdade.

Agora, se eu decido que vou à inteligência artificial, lhe peço para me dar qualquer coisa e eu não faço outra coisa que aquilo, senão já está, está feito Eu não trabalho nada sobre aquele assunto?

Sim.

A responsabilidade do que está a acontecer é muito minha, não é da inteligência artificial. É minha, que estou a abdicar de ter um pensamento sobre aquilo que me está a ser dado. Pelo menos a minha experiência de utilização da inteligência artificial, eu utilizo muito, mas a minha experiência é: se eu não olhasse, se eu não tivesse que estar a pensar sobre aquilo e a questionar. Isto faz sentido? Isto aqui faz sentido? Eu tenho que ler, mas não é só ler. Eu tenho que ler com o esforço de estar a pensar se isto estará bem, e depois ir verificar. Primeiro este questionamento, depois ir verificar.

Olha só o tempo que estás aí.

Poupa muito tempo na mesma? Poupa. Claro que a inteligência artificial poupa imenso tempo, mas não é igual a "agora não usas tempo nenhum". Porque se for igual a não usas tempo nenhum, estamos realmente a cavar aqui um fosso.

E tu vês essa história da malta que trabalha muito nessa área do bio hacking e dos coaches e que utilizam muito essa fórmula simplista, eles acabam por ser perpetuadores de mitos.

São perpetuadores de mitos.

E achas que são de forma consciente ou acreditam mesmo naquilo e não entendem como uma maldade?

Temos exemplos para todos os gostos. Haverá pessoas que se aproveitam deliberadamente e que sabem perfeitamente o que estão a fazer. Haverá outras que, entretanto, fizeram uma espécie de racionalização, ou seja, começaram por ter uma ideia de que se calhar não está bem, mas depois arranjam raciocínios para justificar porque é que apesar de tudo estão a fazer o bem para reduzir a dissonância cognitiva e, portanto, conseguirem ter uma boa imagem de si próprios nessa situação e a determinada altura até deixam de distinguir a verdade e a mentira nisto tudo. Ou seja, eles próprios já se esqueceram o que é que sabiam que era verdade e o que é que sabiam que era mentira no meio disso. Isso é também um mecanismo comum para alguém conseguir contar mentiras de forma genuína. Em determinada altura, as coisas para a própria pessoa misturam-se e a própria pessoa já não distingue e, portanto, nesse momento já é automático, nesse momento já não é consciente. Mas pode ter começado de forma consciente. E depois há também as pessoas que é inconsciente, quer dizer, as pessoas não têm a noção, até acreditam piamente naquilo e estão a replicar coisas que acreditaram. Já leram ou já ouviram, acreditam piamente naquilo e replicam.

Há uma coisa que me faz confusão e que se vê muito na internet. Pessoas que até há bem pouco tempo eram DJs ou músicos, estou a dizer isto como podia ser outra coisa qualquer. O que eu quero dizer é que trabalham numa área que não tem nada a ver e de repente vão para uma área onde começam a falar destas questões dos mitos e tornam-se biohackers e escrevem livros. E muitas vezes defendem-se naquela ideia de que lá por não serem psicólogos ou bioquímicos ou médicos, isso não quer dizer que eles não tenham conhecimento. E eu não sei até que ponto isto faz sentido ou não.

Eu acho que faz sentido que eles tenham conhecimento. Conhecimento têm. Primeiro, terão sempre conhecimento. Segundo, haverá conhecimento que tem evidência e outro que não tem, porque não deixa de ser que têm conhecimento. Podem ter conhecimento sobre os mitos que existem. Podem ter conhecimento sobre como é que se pode fazer a manipulação destas coisas. Podem ter imenso conhecimento. E depois podem ter conhecimento, que é um conhecimento que não tem evidência, mas não deixa de ser conhecimento. Acho que uma coisa é conhecimento, outra coisa é-

Tu estás a dizer que não tem evidência, mas há pessoas que, por exemplo, nós estamos aqui a falar da história do-

Evidência científica.

Sim, exato. Mas nós estamos aqui a dizer aquilo, por exemplo, se eu pensar muito numa coisa, ela acontece. Se calhar está alguém a ouvir esta conversa e está a dizer: "Mas a mim já me aconteceu".

A mim já me aconteceu.

Como é que tu desmontas isto perante outras pessoas?

O desmonte é que claro que já deve ter acontecido, a mim também já me aconteceu. A quem é que não aconteceu? Já aconteceu a toda a gente, mas isso não passa a ser evidência científica, ou seja, não passamos a poder dizer que na maior parte dos casos, quando nós pensamos sobre uma coisa, essa coisa acontece. Não, isso não podemos dizer, porque o que os estudos que já foram feitos sobre isso demonstram é precisamente o contrário.

Ou que o sol cura as depressões.

Ou que o sol cura as depressões.

Também há muita gente que diz que eu estava muito deprimido, comecei a fazer desporto e curei-me.

Pronto.

E já ouviste, certamente.

Claro, e não quer dizer que o desporto não faça bem à saúde, que faz. Faz bem à saúde. Não é propriamente alguma coisa que a gente possa fazer como panaceia para simplesmente curar determinadas situações de saúde, nomeadamente saúde mental e saúde mental mais grave. Claro que não. Mas pode ajudar, pode fazer parte de um conjunto de coisas, claro que sim. Mas não confundir aquilo que são correlações, mais uma vez, com causa e efeito. E eu estou a dizer isto, e sei, e para uma boa parte das pessoas estão a pensar assim: "Mas está bem, correlação, causa e efeito". Sim. O problema começa com o facto de nós termos muito pouca literacia também sobre ciência. O que significa quando se diz que há evidência científica ou não, que garantias é que nos dá. Porque, na verdade, quando eu digo que há evidência científica, eu tenho que ter a noção, e nem sempre nós temos esta noção presente, que o que hoje estamos a dizer realmente pode ser diferente amanhã. Pode haver uma descoberta científica que ponha em causa radicalmente a forma como nós olhamos para um ponto.

Mas essa descoberta também não é de agora, porque já vem sendo investigada há uma data.

Já vem sendo investigada há muito tempo. Também não é tipo eureka. E isso também dificulta, por quê? Porque, mais uma vez, eles dizem que isto aqui é o que é a evidência. Aplicava-se muita coisa que era: "Antes não se podia comer sardinhas que fazia mal ao colesterol. Agora sardinha faz bem ao colesterol". Esta é uma que eu ouvi muitas vezes.

E agora já não é colesterol bom, é colesterol bom.

Certo. E isso faz para algumas pessoas que naturalmente não tiveram a oportunidade, algumas delas sequer, de aprender o que significa isto de ser evidência científica, o que é o método científico, não tiveram essa oportunidade de aprender isso. Significa que não entendendo como é que isso funciona, nem sequer percebem como é que estes caras hoje em dia dizem uma coisa, quando aqui há 20 anos dizia-se outra.

Isso também descredibiliza.

Descredibiliza a ciência e, na verdade, torna ainda mais confortável a ideia que: "Não, este cara que diz que isto é assim, não hesita. É assim, é assim." E isso é muito mais credível. Então se ele tem a certeza que é assim, o outro ainda por cima diz que-

Há uns anos dizia que é uma coisa e agora afinal já não.

Ainda diz que amanhã se calhar pode ser diferente. Olha o que ele percebe daquilo. E eu tenho consciência que é difícil passar essa mensagem e que nós precisamos de muito mais literacia, que tem que ser trabalhada desde tenra idade. E há aqui uma questão que também me parece que é ainda mais difícil de fazer. Hoje em dia nós sabemos que, em termos de desinformação, a investigação tem sido crescente, tem tentado acompanhar, dificilmente, os fenômenos de desinformação. E há muita investigação a ser produzida nesta área para tentar perceber como é que nós poderíamos evitar que as pessoas caíssem tanto como caem nos fenômenos da desinformação. Se haveria uma forma que permitisse reduzir riscos de uma forma transversal. Não é evitar que as pessoas caiam, é reduzir riscos. Mais uma vez, não estamos a dizer que as pessoas deixam de cair, é vamos reduzir o número de vezes.

Nem que seja criar aquela janela de oportunidade para as pessoas pensarem: "Se calhar não é bem assim."

Sim. Como é que podemos fazer mais isto? Hoje em dia sabe-se, quando nós estávamos a falar há bocadinho de parar para pensar, questionar, procurar fontes, verificar fontes antes disso, tudo isso, são coisas simples, mas que podem evitar que nós acreditemos e depois disseminemos informação que não é correta. Mas há uma coisa que ainda se torna mais difícil, que é: hoje em dia existe uma teoria em psicologia, com cada vez mais evidência, que é a teoria da inoculação. A teoria da inoculação o que nos diz é que nós podemos prevenir. Não é a 100%, isso é importante dizer, mas podemos prevenir nós cairmos em desinformação ou pegarmos a informação que não é fidedigna e disseminarmos essa informação, se formos inoculados como numa vacina, o que é espetacular, porque para o pessoal antivacinas, isto cai que nem ginjas. Isto vai parar tudo, sempre a mesma. Certo, e como é que se faz? Faz com uma coisa que esbarra imediatamente numa atitude moralista, que evita que se faça aquilo que pode evitar, que é: nós temos que ensinar desde cedo como é que se monta desinformação.

Pois.

Nós temos que ensinar os mais jovens como é que se monta uma notícia falsa, como é que se desinforma, como é que circula informação falsa.

Isso seria uma boa cadeira na escola. Teorias da desinformação.

Se eles perceberem desde cedo, vão estar mais preparados para detetar. E vão estar mais preparados por isso para, primeiro, não acreditar tantas vezes. Segundo, quando detetam, não disseminarem, porque detetaram, não disseminarem. Qual é que é o problema da atitude moralista perante isto? É dizer assim: "Então nós vamos ensinar a roubar?"

Ensinar a roubar.

"Eles vão saber como é que roubam. Ou seja, vão saber como fazer o mal?"

Ok, pode ser usado para o mal.

Na verdade, é a mesma coisa que: "Nós vamos falar sobre sexo na escola?"

Exato. Vamos ensiná-los a falar sobre sexo, vamos ensiná-los a fazer sexo.

"Nós vamos falar sobre drogas e dependências?" É a mesma lógica.

Ok, faz sentido.

Mas é que eu já ouvi isto. Eu propus, enquanto bastonário, a um dos governos com que me tive que cruzar, que infelizmente foram vários. Na verdade, eu propus a mais do que um governo, como foram vários, que se adotasse este tipo de metodologia e até fomos mais longe. A Ordem adquiriu uma licença de utilização de algo que já está a ser utilizado nalguns países, que se chama Bad News Game, e fez a adaptação para Portugal. Existe.

Nunca ninguém ouviu falar.

Não, porque até hoje não houve nenhum governante que quisesse aplicar. Porque o Bad News Game basicamente é um jogo que foi desenvolvido por investigadores na área da psicologia, em Cambridge, e que o que faz é, através de um jogo, explicar como é que se montam as notícias falsas, como é que elas se disseminam, precisamente para jovens. E o que se verifica? É muito significativo a diferença entre os jovens expostos à desinformação Que jogaram o jogo.

Que a conhecem.

E aqueles que não jogaram, é muito significativa a diferença em termos de acreditarem nessa desinformação e a disseminarem para aqueles que não foram expostos ao jogo. Sabe-se também que não é daquelas vacinas que se toma uma vez na vida.

Sim, é constante.

Portanto, é daquelas que nós temos que estar a levar reforços, também. A investigação também demonstra que exige reforços.

Claro.

Mas a verdade é que tem efeitos bastante significativos.

Onde é que isso está a ser usado? Tens ideia?

Está a ser utilizado em alguns locais no Reino Unido.

Eu diria Europa.

E noutros países da Commonwealth. Não tenho conhecimento, é possível que esteja a ser utilizado em mais alguns outros países fora deste raio.

Norte da Europa, tipo Suécia, Dinamarca.

Não tenho a certeza que esteja a ser.

E agora eu lanço aqui uma teoria da conspiração, que é: até que ponto os governos não acharam piada a essa ideia, porque eles próprios são atores de desinformação?

Não é uma teoria da conspiração, porque se todos nós somos potencialmente fontes de desinformação, seria estranho que os governos não fossem fontes de desinformação. Por vezes, mais uma vez, podem fazê-lo até sem consciência do que estão a fazer. Aconteceu há não muito tempo uma situação que me pareceu ser essa, em que o governo lançou números cá para fora e esses números depois veio a corrigi-los e, portanto, percebeu-se que não tinha sido intencional lançarem os números, ou pelo menos pareceu-me que não foi intencional lançar os números. Não quer dizer que outras vezes não se lance os números. Eu não diria que se lance números que são falsos.

Mas enviesados.

Mas enviesados. Geralmente, tem que ver mais com: tira-se do contexto.

Para justificar uma narrativa.

Vem só alguns números. Às vezes isso acontece também. Acontece-nos a todos, por que não haveria de acontecer ao governo? Deveria haver regras institucionais que o evitassem. A verdade é que as instituições, de facto, foram criando ao longo de muitos e muitos anos, regras para se protegerem deste tipo de coisas. Mas as instituições são humanas e, portanto, também têm falhas e também há formas de contornar precisamente os mecanismos que às vezes até são criados, quando existem, para evitar que este tipo de coisas aconteçam. Portanto, haverá sempre situações destas, não me parece que nós possamos evitar. O problema é se nós temos atitudes generalizadas de governos, de um determinado governo ou de outro governo, qualquer que ele seja, que claramente, pelo fato de serem sistemático, estão a utilizar estratégias de disseminação para fazerem passar as suas políticas. Isso, sim, é muito grave. Isso, sim, é muito grave e é atentatório da democracia, evidentemente.

E nós assistimos cada vez mais a isso.

E nós vemos cada vez mais isso acontecer pelo mundo, e sim, é um problema.

E lá está, e funciona do mesmo modo dos mitos, porque é a simplificação dos temas. As coisas acontecem porque são assim. Seja a imigração, seja o desemprego, seja o que for, é a tal relação direta e simples das coisas.

Certo.

E as pessoas não se preocupam em verificar se é mesmo assim.

Não, e nós preferimos, de facto, receber a informação assim. É muito mais fácil.

Porque isso também, de alguma maneira, mas eu estava aqui a pensar, não existem mitos bons?

Existem efeitos dos mitos, alguns efeitos dos mitos que podem ser positivos, nem que seja provisoriamente. Determinado momento, podem ser.

Por exemplo.

Quando nós acreditamos. Para as pessoas, vou fazer isto de uma forma muito genérica. Para as pessoas que não são crentes em qualquer tipo de religião, poder-se-ia dizer assim: "Eu não vejo utilidade nenhuma. Por que uma religião? Não acredito e pronto." A crença, a fé, em termos religiosos, há muita investigação que demonstra que tem benefícios do ponto de vista de saúde. Eu não estou a dizer que só tem benefícios, mas há benefícios. E portanto, os mitos, as crenças, porque são mitos e crenças para outros.

Sim. Mas para aquela pessoa é real.

Quando falamos de religiões, não estamos a falar de evidência científica, não estamos a falar de ciência. Portanto, nesse sentido mais amplo do termo, são crenças. Têm efeitos também positivos. Portanto, claro que os mitos podem ter efeitos positivos.

Aliás, eu já tive aqui um padre, acho que foi o padre Paulo, já há umas temporadas passadas, em que eu lhe perguntava se a fé curava. E o padre disse-me: "Não, a fé não cura." Mas ele disse algo que eu concordo, e eu sou uma pessoa de fé. Ele disse: "A fé não cura, mas suporta." E é esse suporte que se calhar também estás a falar nesse sentido.

Quando eu digo que pode ter efeitos benéficos para a saúde, é no sentido do bem-estar que pode dar em determinados momentos. De certeza que não tem efeitos benéficos para a saúde se essa fé nos fizer, por exemplo, não usar preservativo em relações sexuais, por exemplo, isso aí já pode não ter um efeito tão benéfico para a saúde. Portanto, não é no sentido absoluto. Pode ter benefícios? Pode. Circunstancialmente, para determinadas situações, claro que pode ter benefícios. As crenças podem ter, circunstancialmente, benefícios. E é por terem esses benefícios, na verdade, também, é uma das razões que faz com que elas se mantenham. Senão também mais facilmente desapareciam. Há ali um lado de verdade, na maior parte delas, ou nasceram de qualquer coisa que era factual, mas está enviesada. E isso vê-se, o efeito Mozart, por exemplo, que eu falo aqui no livro, aquela ideia que é se as crianças desde cedo tiverem a ouvir músicas de Mozart, tornam-se mais inteligentes.

Mais inteligentes, exato. Sim.

Melhor QI e tal. Isso nasceu de uma investigação. Foi uma investigação com publicação científica. Só que, mais uma vez, as coisas confundem-se, que é o facto de alguém publicar um artigo e ter feito uma investigação que publica um artigo que tem uns resultados, isso não significa que a partir dali temos evidência científica. Evidência científica não é um artigo publicado.

Mas isso implica, mais uma vez, o parar e o ir ler o artigo, nem que seja o abstrato e a conclusão.

Certo, nem que seja ler o resumo.

Que é o que não acontece.

Houve, a partir daí, uma ideia tão atraente.

Então não é.

É espetacular.

E simples, lá está.

É simples. Mas parte de investigação. É como a história, eu cheguei a ter que lidar com isso, alguém a propósito de uma coisa que a ordem tinha considerado que não tinha evidência científica. Alguém estava a disseminar um modelo qualquer e dizia que aquele modelo é que era bom. A ordem tem várias publicações sobre coisas a dizer assim: "Olha, este modelo não tem evidência". Nós não sabemos se não vai ter evidência daqui a uns anos.

Mas naquele momento não tem.

Mas não tem evidência. E, portanto, nós dizemos não tem evidência. As pessoas têm que estar informadas. Já disse isto aqui uma vez, acho eu, quando vim cá da última vez. A questão está estarem informadas daquilo que vão. E um dos modelos, um dos argumentos que usava para se credibilizar era dizer que tinha apresentado uma comunicação num congresso da ordem.

Para legitimar a coisa.

Certo. Como se a apresentação num congresso de quem quer que seja, seja da ordem ou de outra entidade qualquer, legitimasse a verdade científica do que quer que seja.

E agora as pessoas que fizeram esse estudo sabem que isso não legitima nada ou estão naquele processo que tu dizes que acreditam piamente que está correto?

Não sei, tinha que lhes perguntar. Não sei. Mas acho que há pessoas, mas aquilo que te disse há pouco, mantenho.

Sim, há pessoas que têm essa consciência e outras que nem por isso.

Certo. E há pessoas que já tiveram, entretanto, esqueceram-se. Mas quando digo esqueceram-se, não é malandrice. É esqueceram-se mesmo. Entram num processo de racionalização e depois já não sabem o que é.

Há mitos que eu não percebo. Por exemplo, tu falas no livro daquela ideia de que nós só usamos 10% do cérebro, todos nós já ouvimos falar sobre isso.

Sim, isso é dos mais frequentes.

Mas por que ainda existe? Por que ainda esse mito está de tal maneira enraizado? Porque depois esse é o principal problema dos mitos, não é? É desenraizá-los, fazê-los desaparecer.

Sim, claro, tem muito mais força.

Afinal, nós usamos mais do que 10%.

É muito mais fácil o mito do que a explicação contrária ao mito.

Por exemplo, em relação ao estudo dos 10%, houve uma altura que isto foi evidência. É essa a tal ideia.

Houve uma altura em que houve quem lançasse a ideia, não exatamente nesses termos. É curioso. É como quem conta um conto acrescenta um ponto.

Sim.

Foi isso que aconteceu neste caso. Há, de facto, uma personalidade distinta no mundo científico, há muitos anos atrás, que fez uma afirmação parecida com isso, mas parecida faz um bocadinho de diferença. Nesse caso, nem sequer houve nenhum estudo, não teve que ver com isso. Houve uma afirmação parecida.

O que ele disse?

Porque o que ele queria dizer tinha mais que ver com este potencial que nós temos, que podemos explorar. Nós podemos treinar coisas com o nosso cérebro, nós podemos aprender, nós podemos desenvolver, mas isso não significa que só estamos a utilizar 10% do cérebro. E entre dizer que nós nem sempre exploramos o potencial que temos e utilizar 10%, foi ali só um bocadinho. E houve uma confusão entre duas afirmações diferentes, até no tempo, que foram misturadas e que deu uma frase que depois foi até inclusivamente atribuída várias vezes a um determinado autor. E só muito tempo depois é que alguém foi verificar se aquele autor realmente tinha dito aquilo. E então verificou-se que ele nunca tinha dito. Mas isso acontece muito com as citações.

Sim.

Às vezes começamos a citar, a dizer assim: "Fulano de tal", porque nós ouvimos alguém, nós não lemos. Nós tínhamos ouvido alguém a citar, a dizer que fulano tal disse não sei o quê, e a gente passa a citar o citador.

Exatamente.

Não o citador da internet, embora muitas vezes seja.

O próprio citador da internet cita muitas vezes errado.

Certo, e portanto, problema: não indo à fonte. Aliás, o ChatGPT faz muitas vezes isso, ou outros modelos, outras IA fazem isso muita vez. Dizem-nos uma determinada frase que foi dita por um determinado autor.

Mas depois tu vais ver, não é bem assim.

E depois não foi bem assim.

Tu tens algum mito teu no teu processo de escrita deste livro, alguma ideia pré-concebida que tu tinhas que depois percebeste que afinal não era assim?

Um mito em si propriamente, não. Mas os porquês, à vontade, mais de metade deles eu não sabia o porquê.

Por que existiam.

Por que isto tinha nascido.

Por exemplo.

Para mais de metade. Este, por exemplo, não sabia Por que tinha-se gerado isso? Eu sabia tanto que não era verdade como não sabia onde é que isto tinha nascido. E também aconteceu noutros casos, eu achar que sabia porque é que o mito tinha sido criado e afinal não era essa a origem. De facto, algures na história isso tinha sido relevante, mas a origem mesmo do mito não tinha sido essa. Estes mitos, por exemplo, ao contrário do livro anterior que eu fiz sobre o que a psicologia podia contribuir para a gestão, em que se calhar mais de metade dos capítulos do livro eu escrevi de impulso e depois fui recompô-los.

Este obrigou-te a vasculhar.

Este não. Este foi primeiro ter que andar a investigar para cada um deles, o que é que havia. Obrigou a muito disso e para todos. E só depois é que pude começar a escrevê-los, de facto. Portanto, aqui aprendi muito enquanto estava a escrever o livro, mas não posso dizer que: "Aquilo eu achava que era verdade e afinal era mito." Não, para estes mitos não me aconteceu.

Não sei se foi a ideia com que ficaste depois deste trabalho que fizeste, que em relação aos mitos e à forma como são perpetuados, nós em vez de estarmos a melhorar, estamos a piorar.

Sim, fico com a ideia que a nossa capacidade para criar e disseminar mitos evoluiu muitíssimo mais e mais rapidamente do que a nossa capacidade para os detetar, desmontar e parar. E isso foi aquilo que também estivemos a falar um bocadinho quando falámos de pensamento crítico. Se ele está em queda, significa que essa capacidade para nós pararmos as coisas está muito menor. A nossa, aquela que depende de nós. Claro que podemos falar de regulação, podemos falar de outros mecanismos que têm a ver com a arquitetura dos sistemas, que podem ser eles próprios preventivos. Mas essa a gente não controla.

E então o que é que a gente faz?

Eu acho que temos que tentar fazer de tudo um pouco destas coisas, porque nenhuma delas só por si nos permite reduzir significativamente os riscos que isto tem. E estaremos sempre a falar de reduzir riscos. Temos que assumir isso. Nós não vamos conseguir eliminar os riscos. É a mesma coisa que querer: as crianças agora não podem sair à rua, porque elas podem salvejar.

Há umas que vão e outras que não, mas não está cientificamente provado.

Certo. Repara, mas essa história é que a gente não pode eliminar o risco. O risco faz parte da vida, a gente não elimina risco. A gente pode reduzir riscos. E eu estou, evidentemente, a falar para a esmagadora maioria das situações. Não quer dizer que não haja este risco ou aquele risco, a gente elimina por completo. Se a gente eliminar uma doença por completo, eliminamos o risco.

Sim.

Se o agente patogênico desaparecer, nunca mais foi encontrado na face da Terra, o risco desaparece. Mas para a esmagadora maioria dos riscos da nossa vida, não é assim. Portanto, nós vivemos com risco e temos que aprender a viver com risco. E isso nem sempre é fácil e para muitas pessoas é muito difícil. Para algumas pessoas encontram-se estratégias que são minimamente adaptativas para lidar com ele. Mas há pessoas que até embora vivam a maior parte do tempo com estratégias adaptativas para lidar com risco, em certos momentos, deixam de conseguir lidar com ele. E há pessoas que os mitos dão muito jeito para lidar com o risco, porque são uma forma de controle, são uma forma de sentir segurança, e nesse sentido também são eles próprios um bocadinho adaptativos, mas têm efeitos secundários que podem ser bastante traumáticos. E também não é verdade, por exemplo, que as pessoas que são especialistas, são muito entendidos numa matéria.

Que sabem tudo.

E não caem em imensos mitos e tenham imensas crenças sobre as coisas que não têm evidência.

Mas isso que tu estás a dizer é colocar em dúvida, não numa dúvida louca, no sentido de tudo ser questionável, mas não fazer isso de uma forma obsessiva. Mas se calhar o meu conselho, não sei se concordas ou não, mas o conselho que eu deixaria a quem está a ouvir esta conversa, quando ela própria se vê perante um mito que está na sua cabeça, como por exemplo, tu falas de que há pessoas fortes e fracas e digam a si mesmas: "Eu sou fraco." Criar essa tal janela de oportunidade de parar e perceber: de onde é que isto vem? Porque é que eu acredito nisto? E se calhar, lá está, ler um bocadinho sobre isso.

Sim, concordo.

Eu acho que esse é o principal passo. O parar.

Parar, pensar. E as pessoas, provavelmente, muitas delas dirão assim: "Está bem, se fosse assim tão simples. Olha, tanta coisa para ser assim tão simples, parar, pensar." Não é simples, embora possa parecer.

Não é.

Só parar já não é simples.

E parar para pensar.

E parar para pensar. E muito menos nos dias de hoje, em que tudo é para ontem. Cada vez mais, a velocidade de tudo à nossa volta é muito mais rápida e temos muito mais informação. E com muito mais informação, é muito mais difícil fazer isto. Muito mais difícil. Mas não deixa de ser aquilo que nós hoje em dia sabemos que pode melhor nos ajudar, o facto de nós, apesar de tudo, utilizarmos desta ferramenta que simultaneamente é quem nos faz acreditar nos mitos, mas que nos pode ajudar a desmontá-los, e que é questionarmos, pararmos. Nós temos a possibilidade de decidirmos sobre estas coisas e para isso temos que fazer um esforço. E talvez esta seja a ideia menos apaixonante que eu possa transmitir, é que para isto tem que se fazer um esforço. Sem esforço não dá para existir isso.

Já sabem com o que é que contam. Francisco, muito obrigado por esta conversa. Têm aqui então o novo livro do Francisco Miranda Rodrigues, psicólogo e já cá esteve como bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, passou essa pasta. "Mitos da Psicologia: O Que a Ciência Realmente Nos Diz Sobre a Mente". Venham aqui aos comentários no YouTube partilhar a vossa opinião, os mitos que se calhar vocês próprios acreditavam e que deixaram de acreditar por alguma razão, ou porque lá está, porque pararam e leram mais sobre isso. Deixem os vossos comentários, partilhem a conversa, deixem os vossos gostos e já sabem, para a semana cá estaremos para uma nova conversa. Obrigado, Francisco.

Muito obrigado.

E quanto a vocês, até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quem abre a boca ou presta atenção, tem cada vez mais a certeza que somos todos malucos.