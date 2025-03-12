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Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma temporada aqui do podcast "Somos Todos Malucos", numa nova casa, um novo cenário. O podcast "Somos Todos Malucos" é agora também um podcast do Observador, o que me deixa bastante orgulhoso, mas vocês podem continuar a acompanhá-lo nos sítios do costume. Portanto, se estão a assistir no YouTube, já sabem, ativem as notificações, cliquem no sininho e deixem os vossos comentários, porque eu venho aqui ler os comentários e muitos dos convidados que surgem neste podcast vêm também daí. E depois, Spotify, iTunes, tudo. Pombos correio também usamos muito neste podcast. É tudo aquilo que vocês quiserem. Ora bem, a minha convidada de hoje chama-se Marta, tem várias particularidades: é arquiteta, designer, ilustradora e depois de uma crise intensa, foi internada pela primeira vez em 2003. Não teve logo um diagnóstico, só anos mais tarde, mas durante 12 anos esteve sujeita a vários internamentos. Só passado algum tempo descobriu aquilo com que estava a lidar, aquilo que hoje já se fala bastante, que é a doença bipolar. Mas para mim, a maior particularidade da Marta é que foi minha colega e amiga do quinto ao nono ano. Olá, Marta.

Olá, Tozé.

Tudo bem? Tozé, é verdade. Tozé é para os amigos. E nós temos um grupo no WhatsApp há já algum tempo, mas não nos encontramos muito. Agora, curiosamente, temos nos encontrado mais com a malta. E foi muito curioso nós termos voltado a cruzar e ver como está a vida de cada um. E é engraçado porque na altura, nós tínhamos 10, 12-

Não. 14, 15.

Por aí. Sim. Tu não tinhas este quadro, mas já era algo que na tua família se falava.

Sim, já.

Mas tu eras miúda, tu não sabias nada disso. Ou sabias?

Eu lidava de perto com a doença dentro do seio da família. Não a minha, a das outras pessoas da família.

Sim, mas não tinhas consciência. Ou tinhas?

Tinha.

Tinhas consciência de quê?

Sim, porque os episódios maníacos são muito visíveis.

Ah, ok. Apesar de ser algo que já se fala bastante, para quem não sabe, a doença bipolar caracteriza-se exatamente por isto, por episódios de euforia extrema e depois de depressão, não é?

Sim, ou quadros subdepressivos, em que uma pessoa não fica mesmo deprimida, consegue levar a vida normal, mas tudo de uma forma apática.

Ok.

Ir para o trabalho, fazer as coisas, tudo. Não fico deitada na cama.

Sabes, o meu psiquiatra uma vez disse-me, aliás, não foi assim há tanto tempo, eu já estava a entrar num quadro, porque eu fui diagnosticado com aquilo que se chama uma espécie de depressão basal.

Sim.

Sim, sabes? Não mata, mas dói.

Sim. Se calhar é isso que a minha psiquiatra queria dizer com quadros subdepressivos, não sei.

Pois, e ele disse-me uma cena que eu pensei: "Caraças, é mesmo isto". Ele disse-me assim: "Tu fazes as coisas não por prazer, mas pela memória do prazer".

Ok, entendi.

E isto fez imenso sentido. Ou seja, eu não desfruto-

No momento.

O momento, mas pela memória que eu tinha de desfrutar aquelas coisas.

Sim.

Isso faz sentido para ti também ou não?

Sim, faz algum sentido isso.

Eu achei muito curioso quando ele me disse isto. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo entender muito bem, eu tenho esta curiosidade: o que é esta euforia?

A euforia é apenas uma parte de uma crise maníaca. Crise maníaca tem muitas outras coisas associadas que não são alegria extrema. Por exemplo, irritabilidade extrema também faz parte. Desorganização do raciocínio. Depois há uma parte de megalomania também, normalmente associada, que é uma pessoa que está normalmente sempre com baixa autoestima e a dizer a si próprio: "Eres mesmo estúpida, por que fizeste isto?" E tem esse hábito de falar dessa maneira que é terrível consigo próprio. Que é uma coisa como a Margarida me disse, tu não vais dizer: "Olha, se eu te disse assim". "Não, mas a Marta não é um bom exemplo". Quando nos perguntaram na frente das pessoas se podíamos ir lá falar sobre o nosso percurso profissional. Tu disseste: "Eu não sou um bom exemplo". Imagina que era eu que dizia: "A Marta não é um bom exemplo".

Sim.

Tu não dirias isso a uma amiga, como é que dizes a ti própria, não é?

Sim.

E na fase de mania, as pessoas tendem a sentir-se bem, confiantes, hiperativas, com hiperfoco, muitas vezes no trabalho até ajuda. Uma das coisas que a minha psiquiatra, que me acompanha há mais tempo, me disse foi: "Marta, tu estás habituada a trabalhar em estado maníaco e a ser muito criativa e não dormir porque queres aproveitar aquilo tudo, mas tens de trabalhar todos os dias, sempre ao mesmo nível".

Depois esgota-se.

Depois esgota-se, a dopamina acaba e o cérebro entra em ressaca, literalmente.

Ou seja, e é nessa altura que-

Eu sempre tive muita preocupação de saber o que estava a acontecer quimicamente no meu cérebro, para conseguir perceber o que é que sou eu e o que é a doença.

Ou seja, quando se esgota isso, é quando entras na fase depressiva. Ou não?

Sim, fico mole, fico apática, não me apetece fazer nada. Há vários tipos de doença bipolar. Eu sofro da bipolaridade tipo um, que significa que tenho mais frequentemente crises maníacas.

Estás em primeiro lugar.

Eu estou em primeiro lugar, claro. Não, sobretudo se tiver maníaca, aí estou de certeza.

Exato.

Mas quer dizer que sofro mais de crises maníacas e menos de quadros depressivos.

Ok, estás sempre mais em-

Todas as vezes que eu fui internada, tirando uma vez que foi por tentativa de suicídio, as outras vezes todas que eu fui internada foi por crise maníaca, por estar a sentir-me bem demais. Como eu te contei, eu ler poesia na sala de espera do hospital, porque as pessoas estavam muito tristes e muito chateadas. Precisavam de ouvir poesia e eu-

Isso foi teu terminar o internamento? Não.

Foi. Eu tenho muitas histórias muito engraçadas sobre as internamentos.

Eu quero ouvir algumas, porque eu acho que é interessante conhecer essa parte, porque tu antes dos 23 nunca tinhas tido nada.

Nada.

Eu conheci-te até os 15. Era normalíssimo.

Mas parecia normal. Tu também, ninguém diria.

Exato. Mas o engraçado é que eu-

Quer dizer, tu não parecias bem normal.

Sim.

Tu eras muito parvo.

Mas isso ainda sou.

Pois.

Eu acho que isso não tem a ver com o transtorno.

Mas sabeste aproveitar isso.

Exato. Mas tu também soubeste, se fores ver bem.

Aprendi a gerir.

No outro dia tu perguntavas ou dizias-me: "Epá, mas tu já lidavas com essas coisas quando eras pequeno?" E eu: "Já lidava, mas não se notava". E eu: "Pois não, porque as pessoas são muito boas a disfarçar". E é uma coisa muito interior.

A única coisa que eu tive desde criança era insônias, desde bebê. Sobretudo, a partir do momento em que eu comecei a perceber que os meus pais eram velhos e que eu não queria ir dormir sem ser ao pé da minha mãe por tinha medo que ela morresse. E não tive uma infância nada feliz, foi um pânico total na primária. Depois eu fui para o Franco da Rocha, fiquei mais feliz. Mas na primária era horrível.

Portanto, antes dos 23 tu não tiveste nada. Como é que foi esse primeiro surto que tu tiveste?

O primeiro surto foi nas férias da Páscoa. Eu estava a ensaiar com uma banda para um concerto na Fnac do Cascais Shopping.

Tu cantavas, tocavas?

Eu cantava, mas eram músicas do vocacionário português, músicas infantis, era um concerto para crianças, foi trágico.

Trágico de engraçado ou trágico de trágico?

Não, trágico de trágico, porque nós tínhamos muito pouco tempo para ensaiar e ensaiávamos muitas vezes até às 6 h da manhã. Fumávamos gansas, bastantes gansas durante os ensaios e até às 6 h da manhã sem dormir, sempre ali. E o primeiro surto foi em grupo. Eu lembro-me de frases soltas que as pessoas disseram. Lembro-me de eu perguntar ao meu namorado, na altura, se ele era Deus, como é que ele lia os meus pensamentos. E depois passaram uns dias, começaram as aulas e foi quando eu fui para a faculdade de arquitetura, na altura, na ajuda, e em vez de levar o esquadro, o aristo, as canetas, etc, eu levei um pacote de estrelitas e pus em cima da mesa. Os meus colegas começaram a perceber que havia ali alguma coisa que não estava normal.

Pois, por que levaste as estrelitas, lembras?

Não faço ideia. É que eu lembro-me das coisas, mas não me lembro por que eu fiz aquilo.

Sim.

Não faz sentido. Passado um tempo, olho de fora, eu lembro-me de tudo, mas não sei justificar qual era a lógica, porque é muito rápido o raciocínio, então salta coisas.

Mas ao tentar encontrar uma razão.

Ficou o raciocínio desorganizado, muito acelerado. E se calhar, na altura, eu olhei para o pacote de estrelitas e eu só queria ter fome, não ia ter o que comer em casa, eu vou para a faculdade, não faço ideia.

Eu tinha a ideia que, por exemplo, um surto era uma coisa momentânea, mas pelos vistos pode durar dias.

Pode durar muito tempo se não for controlado com medicação.

Ou seja, não foi o que aconteceu nessa primeira vez. Tu andaste um período-

Andei as férias todas da Páscoa. O concerto foi dramático, porque eu tinha esse namorado, que era uma pessoa, e ele estava a tocar teclado. Ele normalmente toca bateria, eu estava a cantar. Eu cantei muito rápido as canções todas. E eu levantei-me e disse: "Mundo, acabou". E sentei-me na plateia, que eram só crianças e pais de crianças. E a banda continuou a tocar sem mim.

E tu acabou por quê?

Não houve um aplauso.

Lá está, na cena de diva.

Estava na cena de diva total, mas é que eu nunca tinha sido diva na vida. Agora já fui várias vezes, já assumo o papel com alguma dignidade, mas na altura era mesmo rookie, era mesmo caloira. E pronto, depois nesse instante a minha mãe convenceu-me a ir ao hospital.

Pois, porque se calhar uma pessoa quando está num quadro desses e está num momento de euforia, é muito difícil tu convenceres a pessoa a procurar ajuda.

Não, no meu caso.

Porque tu tiveste consciência.

Porque eu faço parte do que se dizia ser familiar.

Ok, pois. Ou seja, a tua mãe percebeu e tu também percebeste.

Eu queria ir à praia, ela: "Marca, vamos antes ao hospital". "Mamãe, mas é melhor irmos, está tanto sol, dá um mergulho no mar". "Pois, primeiro vamos ao hospital". Ela enganou-me, disse que havia testes para ver se eu era bipolar, que não existe. E fiquei lá internada. Dessa vez levei livros de poesia.

Tu contaste, levaste livros de poesia enquanto estavas na sala de espera, puseste em cima da cadeira ali a poesia.

A tomar, sim.

Mas foi no hospital psiquiátrico?

Não, foi no Rui Cabral. Acordei no Júlio de Matos. Era uma injeção e acordei no Júlio de Matos, à toa. E é disso que fala o meu filme, como sair de um hospital psiquiátrico.

Tu tens consciência de como é que os outros te viam ou te veem?

Não é uma coisa que eu até hoje dei importância alguma.

Isso é bom.

Mesmo de decisão pessoal e consciente. Não quero magoar os outros, preocupo-me com o que eu faço em relação aos outros e as consequências que podem ter, mas o que pensam sobre mim, se sou bissexual, se sou maluca, se sou inconsciente, se sou egoísta.

O que isso te traz?

Eu não posso agradar a toda a gente. Eu faço o melhor e tenho a consciência tranquila. Faço o melhor que posso.

Tu tiveste esse primeiro internamento em 2003, depois foste para Barcelona.

Depois fui para Barcelona trabalhar.

Estiveste bem?

Sim, dois anos.

E depois voltaste a ter outro "burnout", ou o que?

Teve um concurso, eu trabalhava num ateliê de arquitetura, estava a coordenar um projeto e tive um "burnout". Comecei a ficar muito irritável, para fazer diretas. Tenho até hoje uma grande lástima, um grande peso, que é ter tratado mal um colega meu, que estava a meu cargo, que eu estava a orientar, porque ele estava sempre a fazer disparates e nós trabalhávamos em rede. Então tudo o que ele fazia aparecia no meu computador todo trocado. "Não rodes a planta!" Coisas do AutoCAD. E ele fazia sempre a mesma coisa e desta vez eu disse: "Para de rodar a planta, caraças!" Mas em espanhol.

"Joder!"

E ele começou a chorar e disse: "Não me trates mal". Foi despedido e suicidou-se.

Sim.

Sim. E foi-me visitar ao hospital antes de se suicidar, porque para ele voltar para a casa dos pais não era opção. Ele era italiano, vivia em Barcelona.

Mas na realidade, a culpa também não é—

Claro, mas tipo-

Eu percebo a mágoa, como é óbvio. Porque todo o episódio em si-

Eu tratei-o mesmo mal. Eu sou mesmo bruta quando estou agressiva, quando estou em fase maníaca, consigo ser muito bruta mesmo. E dizer coisas que não me passam na cabeça de ninguém, assim, fora.

Sim, mas lá está, não é a tua condição normal.

Não, é a minha doença. Ou seja, sou eu na mesma, mas afetada pela doença.

Sim. Só depois desse período, tu tiveste então o teu diagnóstico.

Sim, em Barcelona.

Em Barcelona.

Em Barcelona, no hospital.

Como é que foi receber? Quer dizer, tu já—

Foi: "Ok, pronto. Está bem. Vou ter de viver com isto a vida toda". Mas foi muito importante no primeiro internamento ter confiado na médica. E depois ela seguiu-me quase toda a vida, a doutora Gisela Borges. Eu lembro do primeiro encontro com ela, ela estava como interna, portanto, era estagiária, eu devia ser das primeiras pacientes dela e ela era a minha primeira psiquiatra. E ela perguntou-me: "De que é que tens medo?" E eu respondi: "Da loucura". E ela disse: "Confia em mim". E eu confiei, a partir daí fiz todas as perguntas, não fui pesquisar nada na internet sobre isto ou sobre aquilo. Aconselho mesmo as pessoas a não fazerem isso, confiarem nos médicos, perguntarem o que têm a perguntar aos médicos, chateá-los, pedir-lhes desenhos do cérebro ou dos neurotransmissores e o que está errado aqui, por que precisas deste químico para regular.

Nunca tiveste aquela coisa do "por que eu?"

Não. Podia ter outra doença qualquer, sei lá, câncer, hoje em dia também é considerada uma doença crônica, ou sida. Ser HIV positivo.

Ou diabetes.

Ou diabetes. E normalmente, em relação à maioria das doenças, as pessoas dizem que são diabéticos ou são asmáticos, ou têm diabetes ou têm asma, isso é mais ou menos indiferente. Mas quando se trata de doenças psiquiátricas, torna-se um tabu. Ou seja, é preferível dizer "eu tenho a doença bipolar" do que "eu sou bipolar".

Claro, porque a doença—

Mas é uma doença na mesma como as outras, só como é psiquiátrica, as pessoas têm preconceitos.

Sim.

Que convém marcar essa linha de diferença. Não, eu não sou bipolar, eu tenho a doença bipolar, eu sou a Marta, eu sou arquiteta, não sou, mas já fui.

Deixaste de ser arquiteta por quê?

Foi um divórcio muito difícil, ganha-se muito mal, não há horários.

E foi por uma questão de sanidade mental?

Não. Estava confortável no último trabalho, tirando que ganhava uma miséria e tinha de entrar às 07:00, porque o arquiteto era diretor da Moderna, enfim. E nesse ano fechou a Moderna e eu só podia, fechou à força. E ele só podia estar no ateliê, que era perto da casa dele, das 07:00 às 08:00. Portanto, eu tinha que chegar às 07:00 e não tinha horário de saída. Uma vez, ele às 02:00 disse: "Eu vou dormir". Eu fiquei ainda mais uma hora a trabalhar e depois pensei: "Eu também vou dormir". Mas isto era em Cascais, eu morava nos Olivais. Pensei: "Não, se calhar durmo aqui no carro". Porque ele nem chamou ao jantar nem nada, disse só: "Vou dormir, fico assim". E ao regressar para o trabalho às 06:00, para trabalhar às 07:00, então eu adormeci na A5 e depois espatifei o carro todo. Por sorte, não aconteceu nada comigo, porque eu fui contra o separador central. Acordei. Depois perdi o controle do carro, fui contra o separador lateral, o carro ficou todo machucado. Mal o carro parou, passou um caminhão a toda velocidade. E eu pensei: "Ai, como é que eu vou chegar em horas ao emprego? Espera, não, vou fumar um cigarro e chamar um reboque".

Com o carro desfeito.

Com o carro desfeito, a minha primeira preocupação foi: "E agora como é que eu chego a horas ao trabalho?"

E tu com o braço partido.

Não, eu não tinha nada, estava tudo bem

Muito bem.

Comecei como desempregada, a partir daí só aceitei alguns trabalhos como freelancer de arquitetura, mas também nunca correram muito bem e eu percebi que não era a minha vocação.

Desde que tiveste esse primeiro internamento aos 23, depois anos mais tarde, o diagnóstico levou a outro internamento, provavelmente.

Sim.

Quantos internamentos é que tiveste?

Eu até 2015 ou 2016, tinha, no mínimo, um internamento por ano, muitas vezes, duas vezes por ano, durante 12 anos. As minhas amigas diziam: "Olha, lá vai ela pra Clóide de férias", que era o Júlio de Matos. Ainda diziam: "Ah, tu é Clóide de férias".

Como é o internamento? Tenho curiosidade.

É terrível, porque toda gente tem de andar andrajoso ou com os pijamas do hospital, quando os hospitais têm pijamas, fato estranho, com aquelas pantufas, não andares nenhum andar, caíres, péssimo. No Júlio de Matos havia uma coisa curiosa que é: havia um closet em que tu podias escolher a tua roupa. As roupas eram todas horríveis, mas as pessoas vestiam-se de formas engraçadas, porque escolhiam a roupa. Porque é para termos a sensação de que estamos todos no mesmo barco e haver alguma solidariedade entre os doentes.

E achas que isso funciona?

Porque não há cobiça, "aquele é snobe". Estamos todos por igual, ou todos demasiado diferentes.

Mas podiam ser mais bonitas, então, pelo menos. Deus a abençoe em lajes, mas-

É sinal de dignidade, porque a autoestima, logo a seguir a uma crise maníaca, quando começa a baixar, começa a baixar rápido. Depois da medicação. Além de que a medicação na altura, às vezes, em momentos de crise mais aguda, a medicação é muito forte. A única coisa que tu consegues fazer é como se estivesses no dentista, de babar-te, estar encostado a um canto. E depois não se percebe nada do que as pessoas dizem. Uma vez a minha mãe foi me visitar ao Júlio de Matos e eu estava a falar com outro paciente, e ela: "Marta, como é que tu o entendes?" "Mãe, não sabes que eu sou muito boa a línguas?"

Tu e o Azar acabam por ter quase uma língua própria.

Sim.

Um dialeto.

Mas cada um tem a sua.

Sim, mas nessa altura, essa medicação forte tem que ser.

Tem que ser.

Há muitas pessoas que não têm um quadro tão presente, ou têm questões de ansiedade ou uma perturbação obsessivo-compulsiva e que dizem: "Não quero tomar a medicação, porque vou ficar a babar-me todo". Não é assim que funciona, cada caso é um caso. E claro que em quadros muito severos é preciso essa adaptação, mas como vê, as pessoas depois voltam a um estado emocional.

É só uma medicação de emergência.

Claro, porque tu estás num estado em que podes representar um perigo para ti e para os outros.

Como também é amarrarem-te à cama.

Sim, mas depois os filmes pegam nessas merdas. Os filmes sobre saúde mental.

institutionalistas.

E as paredes todas a escorrer umidade e grandes injeções e não sei mais o quê. Tu em média ficavas internada quanto tempo?

15 dias, duas semanas.

Tu disseste algo que eu achei muito curioso, que foi: quando tu entras no hospital para ser internada, é como se caísse uma ficha. Não sei se é bem de realidade. É aquela ideia de "agora é isto, eu sou isto". É um bocadinho assim, não?

Não, é só chato. "Estou aqui outra vez". A primeira vez que eu estive internada no Júlio de Matos, na altura era mesmo arquiteta. E vi a porta de emergência à primeira, tive que sair dali, começar a correr com aquelas pantufas. E lá fecharam uma porta, "Onde é que a menina vai?" "Eu para casa", "Assim?" "Sim", "Não vai nada, vai ali passear para o corredor, se faz favor". Mas eu vi a saída ali, vou a correr.

Ou seja, ainda não estavas na tua cena.

Não, porque muitas vezes nas crises maníacas há alguma lucidez. Isso é o que é mais assustador, porque a pessoa não parece doente, muitas vezes. Parece só exportável.

Ou seja, nesse caso não és bipolar, és só chata.

Sim, sou um bocado chata.

E essa lucidez, ou seja, tu misturas a lucidez com a mania e as duas funcionam em conjunto, que é o que te permite saber: "Ok, aquilo é a saída, eu vou embora para casa".

É só lógico. Eu não tinha perdido a parte lógica.

Só que a lógica era comandada pela mania.

Sim, a loja.

Lógica.

Lógica. Todo o meu pensamento estava atolado pelo excesso de dopamina no cérebro.

Sim.

A primeira vez, aliás, antes do diagnóstico, neste primeiro surto psicótico, todos os médicos achavam que eu tinha tomado ácidos ou cocaína, porque eu estava a falar muito rápido.

Ok.

Não estava a alucinar nem nada, mas estava muito acelerada.

Sim.

E fizeram o teste a todas as drogas possíveis e imaginárias. Só encontraram THC Que é a mais pacífica de todo o universo.

Mas que também não deve ajudar.

Não ajuda nada. E o álcool também não.

O que tu aprendeste nos internamentos, se é que aprendeste alguma coisa?

Aprendi a estar lá melhor, a sofrer menos com o tratamento todo igualitário dos enfermeiros e de tratarem toda a gente por igual.

Percebes que têm uma função.

É, eles estão lá, eles já estão fartos de aturar pessoas e não é especial. E sentes-te especial porque estás em mania.

Ok, sim.

Ali não és mesmo especial e eu acho que é uma espécie de reinserção social.

Sim.

É para tu aprenderes a estar socialmente e seres posto em liberdade como as baleias no mar.

Sim.

É um cativeiro temporário pra pessoa voltar a conseguir interagir com os outros normalmente e também pensar e equilibrar-se quimicamente.

Tu estiveste lá com muitos outros pacientes, certamente com outros quadros.

Sim.

No teu trabalho, na tua animação, que nós vamos falar também daqui a pouco, que reflete também um bocadinho da tua história, tu falas lá duma coisa curiosa em que a personagem está a falar com uma paciente que fala com o Diabo, não é?

Sim.

E isso é real?

É mesmo real.

Porque eu estava a ler aquilo e eu pensei assim: "Isto é coisinha pra ter acontecido".

Eu alterei o texto no filme, mas na sinopse diz que ela falava com o Diabo. Isto foi em Barcelona, quando eu fui conhecer o meu quarto e a minha companheira de quarto do

Que era muito simpática, mas que falava com o Diabo.

O primeiro impacto foi este, porque a primeira coisa que ela me disse foi: "Também ouves o Diabo a dizer pra matares a tua família toda?" E eu perguntei: "Não, tens champô?" Dei de peito logo bem. No filme, o diálogo não é bem assim, porque ela está caracterizada de rato e pergunta se eu também ouço vozes a dizer pra comer as minhas crias.

Exatamente, sim.

Depois a minha resposta já é outra, mas vai ter o "tens champô" na mesma. Porque ela oferecia-me tudo e ainda por cima no meu filme, a doença é representada por uma raposa e uma das coisas que ela oferece é creme depilatório.

Para a raposa, claro. Mas suponho que tenha oferecido também lá.

Sim. Ela tinha todos os cremes possíveis e imaginários, tinha um cabelo gigante, muito gorda, muito feia. Não era por ser gorda, é porque era mesmo feia de cara. Depois expliquei que ela não vai entender nada, que é espanhola, é catalã. Elas não percebem o português.

E tu aprendeste coisas com os outros doentes ou não?

Muitas. Parece que fazes amigos lá, é tipo Big Brother. As pessoas, aquilo é tudo muito intenso. Crias logo inimigos, amigos, grupinhos. Durante 15 dias aquilo é muito ativo.

Depois pedes à voz pra sair, que neste caso não voz na cabeça, mas-

Eu nunca tive vozes, eu nunca tive vozes na cabeça, felizmente, que ia me fazer imensa confusão. Mais agora para ti.

Mas o que tu aprendeste com as pessoas que foste conhecendo?

Aprendi, por exemplo, por que as pessoas se mutilam a ponto de terem de viver numa comunidade e não se conseguirem reinserir na sociedade normal. Porque convivi com um paciente que se mutilava compulsivamente e tive que conversar com ele, e ele explicou-me que no momento em que estava a sentir a dor, os pensamentos paravam todos e ele não se preocupava com mais nada.

Sim.

E percebi essa justificação, eu nunca tinha entendido. Aprendo muito. Tenho amigos feitos lá. Poucos, normalmente troca-se os contatos e depois nunca falas.

Sim.

Mas tenho uma grande amiga que conheci no Júlio de Matos. E acho que nós aprendemos uns com os outros.

Pois é, tu trazes coisas cá pra fora, aprendizagem-

Ouço a pessoa falar e vejo: "Espera, isto é o que está errado em mim". Chega a juízo à meia hora. Com coisas que eu faço às outras, com problemas e com descrições, pareceu-me estranho ser a outra pessoa, eu não posso ser assim. Isso é o processo de aprender a estar em sociedade, as normas, não querer correr por cima.

Se calhar, também ficas com aquela visão de que não estás sozinha.

Sim, mas isso eu já tinha, toda a gente está, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade muito doente.

Sim, mas às vezes, por exemplo-

No geral, sobretudo nas grandes cidades. Porque nos sítios pequenos os maluquinhos ficam em casa, não tomam medicação, são aceitos como maluquinhos. "Olha, é o Luisita, não sei o quê, o mandado de bem". Mas tem ali uma comunidade mais pequena. Nas grandes cidades, todo o ritmo que a cidade impõe de trabalho, casa, dormir, tens sempre de ser máquinas.

Percebo.

Eu chego às 9:00 p.m. e começo: "Tenho de ir dormir", e cheia de medo de não dormir todas as noites. Tenho sempre medo de não dormir, porque é um dos sintomas de pré-mania, é quando eu começo a acordar às 3:00 a.m. e pensar: "Vá, tenho de ir trabalhar", porque estou com esta ideia e acendo o meu computador Estou a trabalhar até às 11h e depois tive que fechar a loja, porque já não consigo fazer mais nada o dia todo.

Se tu viveste tantos anos com internamentos, também se calhar não sabias lidar com as tuas fases. Ou deixavas de tomar a medicação?

Não, nunca deixei de tomar a medicação.

Ok.

Porque a medicação ajuda, mas além da medicação existem fatores externos que podem propiciar a manifestação da mania ou da depressão.

Tipo, o stress.

A morte de um filho, coisas que podem fazer o trigger.

Sim.

Ou que está lá dentro.

Mas se calhar, tu hoje em dia consegues antecipar, ou não?

Sim, consigo. Também tenho de agradecer muito à minha irmã Ana, à minha irmã Nucha, que vigia as minhas redes sociais. Não, estou a brincar. Ela acompanha as minhas redes sociais, não consegue não ver, mas depois fica muito preocupada quando eu começo a postar coisas muito feias ou coisas que para ela não fazem sentido, para mim fazem, mas para ela não fazem. Às vezes tenho que explicar que também estou a fazer experiências, que eu trabalho nas redes sociais e preciso de testar coisas. Mas ela realmente alerta-me e normalmente quando ela me alerta, tem razão. Às vezes não, mas a maior parte das vezes que a minha irmã me alertou a dizer: "Marta, tens que ter calma, estás a galgar". Eu parei, não dormi uma noite só de pânico, de estar a galgar e fui logo à psiquiatra.

Ou seja, quais é que são-

Subir a medicação, fazer um novo coquetel mais apropriado para aquilo que está. Mas neste momento já sei mais ou menos gerir.

Mas é isso, quais são para ti os alertas? É o não dormir.

É o não dormir, é quantidade de atos falhos por minuto. Atos falhos é quando, por exemplo, isto já aconteceu, aquela dos cereais, de levar as perlitas para a faculdade é um ato falho. Fazer uma sandes e a sandes desaparecer e pensares: "Olha, já comi, bolas". Ires embora para a faculdade, voltares à tarde, estás presa à gaveta do chinelo e estava lá a sandes.

Ok.

Estar a trabalhar e sacudir a cinza da banana, entrar no elevador com o senhor que já estava no elevador e em vez de dizer bom dia, dizer: "Estou". Isto, assim muito no mesmo dia.

Eu tenho às vezes coisas assim.

Mas não é a frequência, é tudo desorganizado.

No outro dia, claro que não tem nada a ver, acho eu, mas eu, por exemplo, no outro dia ia a sair de casa. Mas pensei: "Tenho que ir à casa de banho". Vou sair de casa, mas tenho que ir à casa de banho. Nós andamos sempre descalços em casa. E então eu chego ao banco da saída de casa e baixo as calças.

Mas paraste a tempo, amigo.

Mas parei a tempo, porque eu parei e tal a cena.

Isso é um ato falhado.

Vou sair de casa, tenho que ir à casa de banho. Então eu baixo as calças e depois quando estou a baixar as calças: "O que é isto?"

Isso é um ato falhado.

Acontece, tenho assim, mas não é-

Mas não é toda a hora.

Não é toda a hora, mas de vez em quando, sim, acontece esse tipo de coisas.

Ou, por exemplo, uma vez eu estava em Barcelona, ainda estava saudável e a minha casa tinha um terraço, era no último andar. E eu começo a ouvir: "Marta". E eu: "Olha, estou a ouvir vozes, vou vir meio cravulhar". Isso passou de meia hora. A minha companheira de casa entra em casa e traz a pessoa, que era a Marta também, que me estava a chamar. E eu: "Estavas mesmo a chamar, achava que estava a ouvir vozes". "Porque pensas que estás a ouvir vozes em lugar de ir à porta? Ver quem é".

Eu às vezes uso isso com a minha mulher. A Catarina está a massagear a cabeça e eu: "Olha, estou a ouvir vozes. Deixa-me continuar a jogar, esta voz não desaparece". Mas tu tens esses sintomas.

Eu sinto-me bem. Isso é o pior, tu não queres parar de te sentir bem, ir ao médico, ficar internada se for preciso. Custa, mas eu acho que não tive nenhum engajamento compulsivo, todos eles eu fui de livre vontade, mas depois de estar lá já não gostava, já tinha de me amarrar à cama porque eu queria fugir.

Pois.

Ou também uma vez que eu estava no mestrado de desenho nas Belas Artes e tínhamos uma cadeira que era de desenho científico. Na aula seguinte tínhamos de levar um inseto. E eu, por sorte ou azar, mas foi sorte, acho eu, eu estava descalça, sem meias, nem nada, pisei uma barata na cozinha. A minha mãe não estava em casa, nessa altura eu vivia com ela. E eu comecei a chorar, eu liguei à minha mãe: "Mãe, pisei uma barata". E ela: "Está morta, não está? Por que estás a chorar? Deita no lixo". E eu: "Não estás a perceber, é que eu tenho que levar um inseto amanhã para desenho científico, eu acho que eu vou meter a barata num frasco, mas isto é nojento". "Não, Marta, vais que me entendes". Depois a partir daí, isto não despoletou nada, mas calhou de estar num momento em que eu entrei em crise. E eu queria provar que as coisas que eu tinha na cabeça eram lógicas e faziam sentido. Então levei a barata num frasquinho para as urgências do Rui Cabral e quando o médico psiquiatra me atendeu, a primeira coisa que eu fiz foi pôr a barata assim em cima da mesa num frasquinho de creme. E: "O que é isso?" "É uma prova". "Uma prova de quê? Está a ser perseguida, está a ser acusada?" "Pode tentar a barata fora, Sacha".

Mas isso fazia sentido.

Fazia, é o que eu digo, faz sentido, só que é um sentido estranho. É tipo estar longe pelo frio, que é um calor esquisito.

Mas e se também precisaste levar um inseto e se tivesse pisado a barata, seria: "Olha, vou levar este inseto".

Sim, mas não foi isso. Eu entrei em mania porque me apaixonei e não fui correspondida, não teve nada a ver com a barata. Foi tudo muito rápido.

Ok.

A parte da barata eu estava normal.

Ok. A partir daí-

A minha dúvida: não era normal, porque para uma pessoa normal matas uma barata, pões no lixo, não guardas no frasquinho.

Sim, exceto se tivesse que levar para a escola.

Levar para a escola, pai, calhou mesmo bem ou mal.

Aí fazia sentido.

Mas eu tenho o da barata.

Mas sabes que há muitas coisas. Eu acho curioso isso, que tu depois de passares as crises e de estares numa fase normal, eu não gosto de usar a palavra normal, o que é normal?

Uma fase central.

Sim, vá. Tu tens noção, não quer dizer do ridículo, mas tens noção das situações, dos episódios?

Tenho.

Ou de que as coisas não fazem-

Vergonha também.

Mas é uma vergonha pessoal ou é uma vergonha perante os outros? Estás a perceber?

Não, é uma vergonha pessoal, porque como eu já te disse, não dou assim tanta importância.

Ao que os outros pensam.

Porque eu não posso controlar. É como as resoluções de ano novo. Eu não peço desejos, eu tomo resoluções, porque depende de mim.

Sim.

"Vou deixar de beber em 2025". Eu deixo de beber em 2025, porque é só uma coisa que depende de mim. Agora, "vou ficar rica em 2025", não depende só de mim, depende da sorte, muita sorte, neste caso. Nem é só do meu trabalho.

Então tu tens vergonha naquele sentido: "Como é que foi possível eu ter feito aquilo?"

Eu posso contar tudo.

Para mim podes contar o que quiseres.

Sem dizer nomes. Esta minha família vai ver, enfim. No internamento, eu tenho uma grande amiga que me foi visitar duas ou três vezes. E eu estava com esta paciente, que entretanto se tornou a minha amiga também, daquelas poucas que se tornam minhas amigas, e nessa altura eu ainda não sabia que era bissexual. Mas a Nádia, a joelhos aos meus pés, tu já a conheceste. Ela tem uns olhos lindos, é muito bonita. E eu viro-me para a Cristina, para a outra: "Já imaginaste o que é que era esperma nos olhos dela?" A Nádia nunca mais teve coragem de me ir visitar sozinha.

Só quem percebeu a vergonha.

Eu tenho vergonha, mas conto. Porque espero que aconteça às pessoas.

100% de acordo. Eu tenho vergonha, porque se eu também dissesse o mesmo.

Não, se fosses tu ainda era pior, se fosse um homem.

Pois! Sim, eu podia não só ser a culpa.

Era zona fraca. Ia para a choldra.

Eu às vezes, nas situações, por exemplo, eu quando tenho obsessões ou pensamentos obsessivos, medos de contaminação, sítios que eu não consigo ir a este sítio, porque na minha cabeça: uma vez eu fui atuar a um sítio e os camarins, o sítio era muito antigo e eu tenho imensos medos de contaminação com sítios antigos.

Ok. Pó?

Pós e merdas e não sei o quê.

Termina com o que?

Químicos, amianto, seja o que for, as merdas todas, vê se tu consegues imaginar.

Cada um com a sua banca.

Cada um com a sua banca, exatamente. No estresse da atuação, eu disse: "Eu não sou capaz de estar aqui neste camarim, não sou capaz de estar aqui dentro, não posso entrar, não quero". Estava lá a minha roupa, eu: "Vocês vão buscar a minha roupa, eu não consigo sequer ir buscar a minha roupa, sacudam a minha roupa". E entro neste registo e naquele momento, e eu estou lúcido, ou seja, não é uma psicose, não é nada, mas aquilo faz tudo muito sentido por causa da ansiedade.

Altura.

Quando passa, eu fico a pensar-

Que exagero.

Que exagero. Mesmo que tivesse algum problema, que mal é que me ia fazer a cena? Se nós já estávamos todos mortos, não existia a espécie humana.

Devia ser complicado.

Eu consigo ter essa noção, mas naquele momento, faz-me sentido e é lógico.

Pois.

E por isso, às vezes, eu tenho dificuldade em distinguir o que é obsessão ou o que é coerente. Estás a perceber? É um bocadinho a cena da barata que estavas a dizer.

Ou daquilo que eu debate mais e que já falámos sobre isso também, que é distinguir a doença da pessoa. Porque é a nossa cabeça, somos nós na mesma, só que alterados ao nível patológico. Onde começa a patologia e termina a tua-- eu, por exemplo, sou muito distraída. Essas coisas de sacudir a banana e guardar o pão na gaveta, poderiam ser consideradas normais, mas quando é uma semana só a fazer isso.

Ok.

E a dormir mal ou a não dormir e a não parar de trabalhar. Eu já começo a-

Sim.

Ou, por exemplo, outro sintoma é começar a achar que, misticamente, eu acho que realmente as coisas estão todas ligadas.

Sim.

Só que quando começo a ficar maníaca, aí é tudo mágico. "Isso é incrível, uau, esta planta aqui com este cacto".

"Por que esta planta está aqui?"

"Não podia estar noutro sítio, isto está tudo perfeito". E começo a interligar as coisas todas de uma forma mágica e bonita, que depois quando a dopamina vai embora, vai tudo. Aí já não consigo recuperar a sensação de estar tudo ligado e tudo faz sentido.

Aí é tudo uma grande merda.

Não, é voltar à vida normal.

Ya.

Sou só uma pessoa normal.

E como é que tu-

Ter rotinas, é muito importante ter rotinas para lidar, para evitar as crises.

E como é que tu distingues então a Marta da doença?

Da raposa?

Da raposa, que é o teu alter ego, na realidade.

Não, ela é a representação da doença.

Sim. Não é um alter ego, é a representação da doença. Tu tens tatuado aí e que é a personagem do filme.

Que já recebeu algum financiamento, mas ainda não está produzido até o fim. Como é que eu distingo?

Isso é uma coisa que é feita na base diária.

Não, há fases em que eu estou bem que não penso nisso. É só quando começo a reconhecer sintomas.

Sim.

Identificar os sintomas e perceber que o meu cérebro está a trabalhar contra mim.

Sim.

Está me a boicotar e está me a tramar. A mim, Marta. A raposa está a fazer merda.

Sim, eu vejo, por exemplo, as opções-

Está a brincar demasiado. Ela é muito brincalhona, ela gosta de se divertir. Não, ela não é buli. Ela é fixe, até. Ela é a representação da doença na mania, porque eu não tenho muita depressão. Ela é a representação da doença bipolar na mania, portanto, ela é super cool. Quando for animado o plano inicial dela a andar e a dançar, vai ser tipo "Silly Walks" do Monty Python. Ela é super divertida, toda a gente gosta dela, fala com toda a gente na rua.

Mas é engraçado, tu no outro dia disseste uma coisa que eu também achei muito curiosa, que é: os diagnósticos da doença, geralmente, são nessa fase maníaca, não é na fase depressiva.

Os depressivos não chateiam ninguém. Estão quietinhos.

Mas isso é triste.

Às vezes as pessoas zangam-se com os depressivos, "porque és preguiçoso e não fazes nada" e uns tipos, mas também é difícil. Mas, geralmente, eu quando estou deprimida, não chateio ninguém. Ninguém me dá o alerta que eu estou deprimida. Mas por outro lado, quando estou maníaca, sou mesmo insuportável.

Mas, por exemplo, quando estás normal, lá está, usar o normal.

Estável.

Estável.

Mas não estou com a doença.

Sim, és uma pessoa.

Mas nós somos sempre.

Sim, és sempre uma pessoa, mas és uma pessoa que faz a sua vida e que toma as suas decisões e que pode estar melhor ou pode estar pior. É como se tivéssemos que estar todos alinhados pela mesma bitola e sendo que quando tu estás muito efusiva, já estás a sair da norma, mas quando estás depressivo, é como se fosse normal, o que também é quase reflexo de que vivemos num tempo onde estar mal é o normal.

Pois.

Não é?

Sim.

Não sei.

Mas também há grandes líderes bipolares que são muito maníacos.

Tipo o Trump?

Não sei.

Não sei, acabaste de dizer bipolar. Mas esse está sempre na mania.

Não sei.

Eu acho.

Não sei se está.

Pois não sei, mas nunca ouviste falar?

Eu não sei se ele tem razão. Acho que ele escreve bem tudo.

Achas que há muitas pessoas não diagnosticadas?

Acho que sim. Cada vez menos. Eu não percebo nada tirando da doença bipolar do tipo um, que sou eu, não percebo nada. Tipo esquizofrenias, borderlines, não entendo nada. Mas os médicos entendem. Há pessoas que dizem: "Não, não vou ao médico, ele vai me pôr um rótulo" e fica logo ali resolvido. Mas é que pra eles é nítido. Reconhecer os sintomas e classificar, isso é importante.

Sim.

Porque são mesmo profissionais nisso. Essa Nadia dos olhos lindos, antes de eu ter a primeira crise, depois de a conhecer, dizia-me: "Tu não precisas tomar medicamentos, podes fazer meditação, ioga, terapias alternativas". Eu: "Não, Nadia, é que nunca me viste doente e não queres ver". Porque depois viu.

Depois viu esperma nos olhos.

De esperma. É sim.

Decidiu não.

A partir daí só foi lá com o namorado.

Coitada.

Mas foi na mesma, nos outros dias.

E vocês voltaram a falar dessa episódio, é ou não?

Sim, várias vezes. Nós rimos muito com isso.

Tu riste da tua doença?

Rio quando estou com os meus amigos, sim. Quando eles começam a contar os pratos que eu fiz e eu não me lembrava, eu rio muito. É a única maneira. Rio pra não chorar.

E como é que afeta o teu cotidiano, hoje em dia?

Eu tenho de ser muito disciplinada porque trabalho em casa e sou freelancer. E às vezes é muito difícil manter a rotina, que é uma das coisas que me é recomendado, é fazer as coisas com rotina. Eu nunca aguento muito tempo num trabalho, porque saturo-me, não consigo ficar sempre a fazer a mesma coisa durante muito tempo. E é uma coisa que é importante que eu faça para me manter sã. Tomar banho, todas as mesmas horas, ter as refeições, alimentar-me bem. Não consigo manter, mas esforço-me muito.

Eu tenho noção que a rotina pra mim era importante.

Mas depois também não aguentas. Depois arrebenta a bolha.

Porque é assim, eu também tenho algumas questões relacionadas com déficit de atenção, que também está muito ligada à perturbação obsessiva compulsiva. E então é muito difícil. Eu planeio tudo, "vou fazer isto, vou fazer aquilo", depois não faço merda nenhuma. Ou faço durante dois ou três dias e depois-

Mas é feito coisas básicas, tipo tomar café, tomar banho.

Não, tomar banho, não, mas por exemplo, acordar cedo.

Ah, isso eu acordo sempre.

Para mim é difícil. Imagina, eu penso assim: "Vou acordar cedo". Eu acordo cedo, eu acordo 7:50. Mas penso: "Não, vou acordar às 7:00 da manhã para Logo de manhã, ver o nascer do sol, ler um pouco, que eu nunca consigo ler, e gosto de ler, ler um pouco logo de manhã e fazer só uma meditação de manhã para marcar o dia. Faço duas ou três vezes, depois-

Não consegues manter

...tenho cara de dormir. E custa muito manter. Consigo manter algumas coisas, por exemplo, treinar. Treinar é uma coisa que eu gosto de fazer e consigo manter. Alimentação saudável também. Mas esse tipo de coisas. E eu sei que beneficiaria disso, tal como pausar durante o dia, durante dois ou três momentos, pensar: "Ok, vou fazer cinco minutos de meditação, marcar aqui uma pausa".

Não sei se de repente os internamentos são tecéticos, porque tu tens mesmo uma rotina.

A rotina, como é que elas te levam esses internamentos? Acho que isso é uma pergunta tua.

Às 6 h da manhã começam a gritar: "Aldrade, levantar para o banho!" Às 6 h. Depois vais tomar banho, tens de ficar uma hora à espera até comeres o iogurte nos corredores. Que é para toda a gente já ter tomado banho quando chega a hora dos iogurtes. Eu sou fumadora, agora não sei como é que é, desde 2016 não sou internada. Desconfio que já é proibido fumar, mas em todos os internamentos que eu tive era permitido fumar numa sala de fumo e sem isqueiro. O isqueiro era-nos dado, tínhamos sempre que pedir o isqueiro ao enfermeiro. Então o que nós fazíamos era, alguém ficava sempre a acender cigarros para haver sempre lume.

Sim.

E depois era hora de fumar, hora do almoço, a hora da sesta, depois do almoço eles abrem os quartos, pode-se ir dormir uma sesta se quiseres até às 15 h.

Tu tens atividades?

Uma atividade. Convidaram-me para fazer dança contemporânea no Júlio de Matos. "Bora lá, vamos". Chego lá, um comboio. Apitou o comboio, lá vai apitar. Eu disse que fazia dança contemporânea. "Está bem, não quero participar." "Então não quer por quê?" Tive que me desligar.

Isso eu acredito que-

E pingue-pongue, foi quando eu aprendi a jogar pingue-pongue. Então depois essa aula de jogos onde tinha a mesa de pingue-pongue ardeu, porque antes desta regra de não poderes usar isqueiro, podias usar isqueiro.

Então alguém puxou fogo à mesa.

Ou alguém não apagou bem o cigarro no cacho do lixo ou levou fogo ao ginásio.

Sim.

E agora já não há pingue-pongue. Agora acho que há, mas...

Porque o teu último internamento foi em 2016.

Sim, mas foi no Garcia de Orta.

E o último internamento foi em 2016, por quê? Porque tu tens tido essa higiene mental de te cuidares.

Eu tive cuidados, mas eu acho que foi um bocado maturidade.

Será menopausa? Também ajuda.

Ainda não estou na menopausa.

Não? Estás na pré-menopausa?

Não, infelizmente, eu não quero. Já estou farta. Eu não queria mais.

Estava a pensar se fazias. Mas eu acho que sim, essa saúde, essa higiene mental.

Não, mas em 2016 não estava de certeza na menopausa, foi quando eu cresci um pouquinho, mental. Orientar-me, porque eu sei ser arquiteta, mas não sabia bem o que queria ser. E até descobrir a ilustração e a animação e o meu rumo profissional, demorou uns anos que estava sempre a ser internada, porque me metia a tirar vários cursos, mas depois nunca levava até ao fim. Tenho um currículo muito grande de internamentos e de primeiros anos de faculdades. Pois tenho alguns completos, mas de primeiros anos tenho imensos.

Mas tu hoje, por exemplo, olhas para trás e ficas contente com o caminho que tiveste?

Sim, está a melhorar. E se continuar assim, mesmo com altos e baixos, vai continuar a melhorar.

No outro dia estávamos a falar se éramos felizes, lembras-te?

Eu lembro. É isso, acho que vai assim a subir devagarinho, mas em ondas, de altos, baixos, altos, baixos, mas se fores afastando, estás a melhorar. Claro que fisicamente não.

Mas isso podes ir mais ao ginásio.

Não é isso, artroses.

Aquela hora.

Olha o nosso amigo Mário sempre a fazer panes.

Coitado, sim. Mas se lá fosse bem.

Teve um AVC no ginásio.

Sim, realmente ginásio faz mal. Mas como diz um ditado budista, eu não gosto muito de usar essas merdas, mas faz muito sentido, que é o que diz que a felicidade não é o caminho, o caminho é a felicidade.

Sim.

Porque se tu estás sempre a projetar a coisa para um fim, muito difícil chegar lá.

Pois, esse foi um dos motivos que me levou a desistir de arquitetura, é um treino para projetar. Estás a vida a projetar. E não, se tu chegares a ser mesmo arquiteto e desenhares e vires uma obra tua construída, normalmente é a partir dos 40. Até aos 40 tu estás só a desenhar-

Coisas que nunca vais ver.

De outros arquitetos, na maior parte das vezes, coisas que não vais ver. Eu fui a Barcelona tentar ver as obras onde eu tinha participado no ateliê, e uma delas era de urbanismo. Eu demorei 10 anos até voltar a Barcelona e ainda não estava nada construído, porque em urbanismo há tantos interesses políticos, tantos proprietários de terrenos. É política e administração.

Sim.

E quando cheguei ao quinto ano de arquitetura e tive a primeira crise, quinto não, não sei qual era o ano. Em 2003, comecei a pensar. Eu gostava mesmo era de fazer arquitetura para jogos de computador e desenhos animados, mas na altura aquilo parecia-me completamente irrealizável. Animação? Como é que se faz animação? Eu só sei desenhar no AutoCAD, isto não dá para animar. E agora é o que eu estou a fazer. Cheguei lá organicamente e estou feliz.

E tens mais tempo para ti, provavelmente também ajuda, ou não. Se tu fazes essa gestão de tempo, que às vezes também pode ser perigosa, que é aquilo que estavas a dizer.

Eu tenho fluxos. Às vezes tenho muito trabalho, não tenho tempo nenhum para mim e já passear o cão é difícil. E outras alturas tenho todo o tempo do mundo e aí é que preciso mesmo de meter atenção às rotinas, porque senão perco. E arranjar novos clientes e estar sempre a pensar no trabalho também.

Eu acho que o que pode ajudar-me é isso. No meu caso, as rotinas também ajudam a isso, a de manter a cabeça ocupada, no sentido em que se está ocupado com coisas que realmente não é que são importantes, mas que são reais.

Não, e cuidar de ti, coisas básicas, tipo alimentação, banho.

Fazes meditação?

Faço.

Todos os dias?

Quase todos os dias. Quando não faço meditação, ouço música com mantras em espanhol, porque eu ouço à escrita, não é que não me pode dar um corno.

Sim.

E em português, mas só arranjo normalmente português do Brasil. Não consigo levar a sério, então prefiro ouvir espanhol.

É engraçado que a tua vida mudou completamente e tens esse crescimento com a doença e tu foste para a animação e acabaste por criar uma curta-metragem que reflete exatamente a tua história, que é a história de uma raposa. Nós podemos mostrar algumas imagens depois, enquanto conversamos.

É a história de uma raposa que vai toda contente, vai andar, a dançar no meio da rua e a divagar nos pensamentos dela e não se percebe bem como cai num buraco, ouve-se uma ambulância, ela vai parar, fica confinada num hospital psiquiátrico. E a história é só sobre a rotina no hospital psiquiátrico e sobre como é fácil ver a saída e como é difícil saber o que é preciso fazer e mudar em ti para efetivamente darem alta.

E foi isso que te aconteceu, na realidade? É esse processo?

Eu agora já sei, mas às vezes estou dentro e passo.

Segundo os filmes, é fingir. Nos entrenamentos, eles fingem sempre que estão bem e depois fazem aquela coisa de deitam a medicação fora.

Sim, isso aparece no filme. Isso vai aparecer no filme, tomar os comprimidos e mostrar a língua para provar que já engoliu os comprimidos. Isso é a mesma verdade.

E tens previsto quando é que sai esta curta-metragem?

Não. Estamos sempre a concorrer a vários financiamentos, mas agora já vamos fazer a animação mesmo sem financiamento e depois concorrer à finalização do ICA.

Sim.

Mas não sei. Estou à procura de coproduções em Espanha também. Contatos que eu tivesse de lá.

E com isto tudo, já vão 20 anos.

Sem treinamento.

A lidar com esta história, desde a primeira vez. Tu tens 43, 44, não é?

Sim.

Se foi em 2003, foi aos 23. Portanto, já vão 20 anos.

É muito. Conheço pessoas que lidam há mais e não estão melhores.

Como é que isso te deixa?

Eu prometi a mim mesma que não ia voltar a ser internada, que ia levar a minha saúde, ia ter que dar muita importância às outras pessoas, fazer tudo o que eu pudesse por elas, mas não deixar que me pusessem em risco a nível de saúde, nomeadamente no trabalho.

Sim.

Por exemplo, eu tive agora uma entrega de uma animação, que o briefing foi dado numa segunda-feira e queria o storyboard para terça. Acrescentando: "Eu sei que consegues fazer milagres". E eu disse: "Olha, sexta-feira com diretas, não é desta que sou canonizada".

É isso.

Tenho de estabelecer limites e quem não respeitar esses limites, não entre na minha vida.

Porque é uma questão de saúde, literalmente. Que conselho ou mensagem tu gostavas de deixar a alguém que acabou de ser diagnosticado ou que lida com esta questão?

Antes de mais, bem-vindo. Aproveita as coisas boas e mantém o controle. Mantém o controle da tua vida, da tua cabeça. Separa-te, vê o que está a jogar contra ti dentro da tua cabeça. E põe isso de lado, põe essa raposa no sítio.

E provavelmente procurar ajuda.

Sim.

E isso eu acho isso.

Eu já estou partindo do princípio que a pessoa foi diagnosticada.

Sim. Eu acho que também é questão de não ter medo, porque não está sozinho.

Não, há doenças piores para a vida. Isto não é de vida ou morte. É sério, eu prefiro mil vezes ser bipolar do que ser cancerígena, doente oncológica.

Claro, acho que sim.

Ou ter Alzheimer ou Parkinson.

Sim, na minha família muita gente que infelizmente partiu com problemas neurológicos, o que eu começo a olhar e penso: "Olha, lá vou eu".

Olha o meu cancro de torpedo. Pela estatística é que me corpou o mar na certa. E quando menos penso eu fumo. Mas olha, eu sou atropelada pela minha psicóloga, que foi, agora não tenho psicóloga.

Foi atropelada?

É. Não sei como é que ela ficou, mas já não está a marcar consultas.

Mas está viva? Pronto. Com este apontamento positivo.

Da psicóloga ter sido doutora Marisa, as minhas horas.

Olha, Marta, muito obrigado por teres vindo, por teres partilhado a tua história, que eu acho que certamente não só dava animações, como dava um livro.

Já dá, já deu.

Tens o livro.

A animação vem de um livrozinho.

Mas eu adorava ver o esperma nos olhos.

Eu sei, tu lembras-te, a gente depois conversa.

Depois a gente conversa. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, continuem a acompanhar o podcast nesta nova casa. Acompanhem no YouTube, no Spotify, no iTunes, está nos podcasts do Observador, podem escutá-lo às vezes que quiserem. Partilhem esta conversa com quem acham que seria interessante ouvir e muito obrigado por estarem aí, até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros, mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.