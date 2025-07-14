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Olá, bom dia, boa semana. Enfim, boa semana se vocês estiverem a ouvir isto no início da semana. Se estiverem a ouvir no meio da semana, bom resto de semana. Se estiverem a ouvir no fim de semana, bom final de semana, espero que se divirtam. Meu nome é Rita da Nova, comigo está Guilherme Fonseca.

Ainda estou cá.

Ainda está cá. Achavam agora que eu estava a fazer isto sozinha, não é?

Não acredito. Então, mas eu ainda faço este podcast?

Podias ter ido até meio do episódio só comigo a falar.

É pá.

Para as pessoas acharem que nós estávamos efetivamente divorciados.

Eu não sei se as pessoas não prefeririam que fosses só tu a levar este podcast.

Acho que não. Eu acho que as pessoas gostam muito de ti, tenho vindo a perceber nos últimos tempos.

Notas aqui e ali?

Noto aqui e ali e já vou dizer um aspecto concreto em que notei.

A sério?

Sim.

Elogios a mim?

Mas antes disso.

Espera aí, não, vamos já a isso.

Não, porque vamos te tentar na história do divórcio e, portanto, eu ia meio digo qualquer coisa.

Eu não vou conseguir concentrar-me em mais nada do que tu vais dizer até me elogiares.

Não é elogiar. É a constatação de um facto.

Ok, então dale.

Mas quero perguntar-te se tu sabes a origem do nome do Teatro Sá da Bandeira, que é onde nós vamos começar a nossa tour de terapia de casal.

Foste investigar?

Fui investigar.

Vou começar a minha aposta com os factos que eu conheço. Teatro Vilaré era o Vilaré. Tens o Maria Matos por causa Maria Matos. Ou seja, normalmente é sobre atores, o nome fica de atores ou de mecenas ou patronos das artes. Sendo que eu, aqui na minha base de dados, não estou a encontrar nenhum ator chamado Sá da Bandeira. Eu vou bloquear uma resposta e dizer que o Sá da Bandeira era um mecenas de cultura do Porto.

Não era um mecenas de cultura do Porto. O Teatro Sá da Bandeira é chamado Sá da Bandeira por causa da rua onde se encontra.

Ah, é?

Ele não se chamava Sá da Bandeira inicialmente, passou a chamar-se por causa da rua em que se encontra. E a rua chama-se Sá da Bandeira, por causa de um senhor que era o Marquês de Sá da Bandeira, que não se chamava Sá da Bandeira. O senhor chamava-se Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo.

Ok.

E foi chamado o primeiro Marquês de Sá da Bandeira, que era um senhor que no século XIX era abolicionista e era ativista pela abolição da escravatura.

Ok.

E ele participou nas guerras liberais. E ele ficou chamado de Sá da Bandeira porque foi ele que andava a hastear uma bandeira.

Ah, ok. Mas ele nem se chamava Sá da Bandeira, deram o nome Sá da Bandeira à rua e agora o teatro tem o nome de Sá da Bandeira de um cara que nem sequer se chama Sá da Bandeira.

Ele teve um papel muito importante no Cerco do Porto.

Ok.

Durante as guerras liberais no século XIX.

Muito bem.

De repente, este é o corte costura.

Eu sempre soube que os liberais queriam era guerra.

E ele carregava a bandeira liberal, que neste caso era bom, porque era libertação da monarquia.

Muito bem.

E ele perdeu um braço nesse cerco.

O Sá da Bandeira-

Só tinha um bracinho pra hastear a bandeira.

O Sá da Bandeira não podia bater palmas no Teatro Sá da Bandeira.

Não podia. Só se fosse na perna, assim.

Como algumas pessoas fazem quando se riem, não é?

Exato.

Ficam assim. Não é no braço, é na perna.

Também há quem faça assim.

Não, isso é o que se faz antes de injetar droga.

Ah, pois é, confundi, desculpa. Para mim, o riso é uma droga. Olha, estás bem?

Eu estou excelente.

Eu também. Não sei o que se passou, as pessoas passaram-se. Quer dizer, nós também vimos um bocadinho de fogo e fomos lá.

É assim, é exatamente isso. É que é preciso dizer aqui uma coisa. Ainda há pessoas que acham que fomos nós que orquestramos isto tudo do divórcio para divulgar a nossa tour. E isso não é verdade. Eu espero que os jornalistas ouçam até aqui, que ouçam pelo menos os primeiros 10 minutos, para não fazerem o que fizeram com o podcast anterior com as Pão de Ló, que foram muito queridas e ficaram preocupadas de facto.

Pois, muito queridas.

O que é que se passa? Nós cavalgamos a onda que uma jornalista criou. Não fomos nós que inventamos a onda.

Guilherme, podes levar-nos pela cronologia dos acontecimentos.

Com certeza que sim. Este fim de semana fui atuar ao Alive e dei duas entrevistas, uma na Comercial e uma na RTP. Ao Diogo Beja, à Joana e à Filomena. Eu contei a história e eu vou contar aqui a história outra vez de tudo o que aconteceu.

Esta é a versão oficial dos factos e, portanto, é aqui que vocês podem saber exatamente tudo o que se passou.

Exatamente. Portanto, eu vou contar a história do início ao fim.

Nós até aparecemos no passadeira vermelha, atenção.

Pois é, ainda não fomos ver o passadeira vermelha em falar de nós.

Mas acho que é só no rodapé. Acho que tivemos direito a comentário.

Pois, eu percebo. Então, o que é que se passa? Na segunda-feira passada, saiu o episódio com as Pão de Ló. A que nós chamámos sobre o nosso divórcio, porque nós no episódio todo falamos do nosso hipotético divórcio.

Exatamente.

Estamos a falar do hipotético divórcio. Hipotético, relembro. Nós estamos o tempo todo a brincar quando eventualmente nos divorciarmos, etc. Vamos nos divorciar. Quando um dia nos divorciarmos, a conversa era toda sobre isso. O que é que acontece? Acontece que no próprio dia.

Portanto, segunda-feira passada.

Segunda-feira passada. Surge uma notícia. Onde é que está? Espera aí. Onde é que está a notícia original? Tu tens?

A primeira o meu irmão mandou pra nós.

Não foi o teu irmão, o teu irmão já mandou a segunda, é exatamente onde eu estou e que não está aqui. Mas nessa segunda-feira, enquanto a Rita procura, eu vou dizer.

Ah, estou a procurar, ok.

Ah, não, então eu procuro. É só pra um de nós falar, então conta a tua história.

Tá bem, vai. Eu procuro.

Então pronto. Nessa segunda-feira, há uma rapariga que nós já sabemos o nome, porque ela interessante, fez um TikTok a denunciar.

Foi o TikTok

E o que acontece? Nessa segunda-feira sai uma notícia no Facebook da SIC Radical, que depois foi também pro Facebook da SIC, pro Instagram da SIC Radical e foi também posta no Instagram do Fama Show.

Exatamente, que eu passo a dizer o título.

A original.

A original. "Divórcio à vista? Guilherme Fonseca e Rita da Nova: 'já percebemos que o melhor é estarmos separados'. Conheceram-se no Festival de Verão, mentira, e criaram a 'Terapia de Casal', podcast a dois que os aproximou ainda mais do público."

Algumas pessoas também fastou.

"Sete anos depois, Guilherme Fonseca e Rita da Nova podem estar separados."

Exatamente. O que acontece? Isto é clickbait ou incompetência de quem escreveu esta notícia. São estas as hipóteses, concordas comigo?

Sim, é clickbait. Não é incompetência, é clickbait.

Porque a pessoa pode não ter ouvido o episódio e ter achado pelo título "Sobre o nosso divórcio" com expondo logo, que nós estávamos a falar do nosso divórcio.

Mas ouviram o episódio, porque há citações do episódio na notícia, nomeadamente este "já percebemos que o melhor é estarmos separados". É uma das primeiras coisas que nós dizemos.

Exatamente, é em tom humorístico.

Exatamente.

Pronto, então o que acontece? O nosso episódio é todo feito a brincar com o divórcio e esta pessoa faz clickbaity. O que acontece? Nós começamos a receber mensagens de pessoas da nossa vida. Vou dizer que não foram pessoas da nossa vida. Pessoas que ainda não tinham ouvido o episódio, que eram fãs do podcast ou mais ou menos da nossa vida, a perguntar assim: "O que se passa? Eu estou a ver esta notícia sobre o vosso divórcio e vi que o vosso podcast se chama Sobre o Nosso Divórcio, o que é isto?" E nós pensamos assim, eu e a Rita sentamo-nos um bocadinho, estávamos na Escócia na altura, e pensamos assim: nós devíamos cavalgar esta onda.

Não, é que nós no dia seguinte já íamos de qualquer das formas. Portanto, isto foi segunda-feira, nós na terça íamos anunciar a nossa tour.

Terça, dia 8 de julho, dia em que nós fazemos sete anos de casados e 10 de juntos, em que nos conhecemos e começamos a dar beijinhos na boca. Portanto, era uma data em que nós íamos aproveitar pra divulgar a nossa tour. E de repente, no dia 7, no dia anterior, esta jornalista, sem saber, deu-nos uma ideia pra nós fazermos aqui promoção ao nosso espetáculo. E então, no dia 8, eu e a Rita fizemos o seguinte: fomos ver o comunicado de separação do Diogo Valsassina e da Ana Guiomar.

Obrigada desde já, porque foi uma excelente inspiração ao nível do copy paste.

Exatamente. E fomos ver o comunicado de separação de José Condessa e Bárbara Branco. E tiramos frase daqui, tira frase daqui.

E precis de bebês.

Há a frase ali que são copy paste, mas mudamos uma frase com uma ideia genial da minha querida mulher, que foi: "Vamos ter um tempo e um espaço para falar sobre o que se passa." Como quem diz, é uma frase que parece um dia, quem sabe, falaremos do que se passa, mas pra já respeitem a nossa privacidade. Mas ao mesmo tempo, também quer dizer, vai haver um tempo e espaço. Aí quando?

Vai haver uma terapia de casal ao vivo.

O que acontece? Nós lançamos o comunicado por volta das nove e tal da manhã.

Nove da manhã, sim.

Vamos dizer nove da manhã. Às nove da manhã pomos o comunicado e de repente rebenta uma bomba. Em dois lados. Primeiro, a jornalista que tinha feito a notícia, pega no comunicado e faz uma nova notícia a dizer.

Faz uma confirmação da suspeita.

Quem é que tinha razão?

Afinal, eles estão separados mesmo.

Afinal, estão mesmo a separar. O humorista Guilherme Fonseca está.

Até posso dizer como é que era a notícia.

Sim, nós temos que fazer a cronologia correta.

A notícia era: "Humorista Guilherme Fonseca separado de Rita da Nova. As relações devem transformar-se." Isto já era no Fama Show, entretanto, mas estava tudo certo.

Exatamente.

O também guionista de "Isto é gozar com quem trabalha" estava casado há sete anos.

Exatamente. Portanto, esse é o lado das notícias. E depois há o lado das pessoas. A quantidade de mensagens. Primeiro no Instagram a responder à story. Pá, de pessoas muito fofas, que estavam ainda com um pé atrás assim: "Mas isto é a sério? O que se passa? Vocês estão bem?" E o segundo nível, que pra mim é o meu favorito, que foram as pessoas que viram aquilo e me mandaram ou WhatsApps diretamente, ou responderam a story a dizer: "Tudo o que precisares eu estou aqui. Um grande abraço, a melhor das forças. Nem quero imaginar. Espero que esteja tudo bem. Um beijinho pra ti e pra Rita", coraçãozinho.

Exatamente.

Não deve ser uma altura fácil.

E é aqui, Guilherme Fonseca, que eu acho que se revelou que as pessoas gostam mais de ti, porque demorou muito até eu receber mensagens de apoio. Ao início era sempre: "Ah, vocês estão a gozar, né? Vocês só podem estar a gozar." Portanto, o que eu quero dizer com isto? Quero também dizer outra coisa.

Esta é a primeira queixa, porque depois tenho mais uma queixa.

Há uma queixa que eu tenho aqui, que é: como é que tu te movimentas no circuito de humoristas.

Ah, então, mas isso não é uma queixa, isso é um ataque. Pensei que tu te ias queixar das pessoas não terem tido compaixão por ti.

Não, eu adorei. As pessoas tipo: "Isto é gozar, eu não acredito."

As pessoas por mim tiveram muita compaixão.

Muita. As pessoas acharam mesmo que eu...

"O que tu precisares."

Eu acho que as pessoas acharam que eu acabei contigo.

Ya.

Foi isso que as pessoas acharam.

Não, ficou uma coisa clara. Quando um dia nós nos separarmos, as pessoas vão achar que foi porque tu quiseste.

Por minha causa. Se vocês viessem cá à casa alguma vez, iam ver que eu sou a pessoa mais clingy com o Guilherme que existe. Isto é tudo uma persona. É muito engraçado. Bom, e então, tu te movimentas em circuitos de humoristas.

Sem dúvida nenhuma.

Muitos humoristas mandaram-te mensagem.

A perguntar se era verdade.

A perguntar se era verdade. Olha, a guerra está...

Os nossos gatos estão malucos.

Perguntar se era verdade, mas já com um pé de...

Olha, mas o que precisas, se é verdade... Porque as pessoas ficaram divididas entre perguntar.

Isto é verdade?

E depois se fosse, não se queriam estar a sentir mal de ter perguntado se era verdade, e então. Do gênero: "Olha, eu não sei se é verdade ou não, mas se precisares de alguma coisa, eu estou aqui."

Mas já a meio acreditar, não é?

Muitos humoristas. Alguns foram diretos e mandaram a mensagem assim: " Aquilo do story."

Certo.

Está tudo bem. O que é isto?

Sendo que, pra mim, a maioria das pessoas que me segue, entendeu imediatamente: um, que era a gozar. Claro, que depois entretanto também recebi mensagens de pessoas que achavam que era verdade, mas que era a gozar. E dois, a perceberem o hint todo Vai haver um tempo e um espaço para falarmos sobre isto.

Perceberam o suspense.

As pessoas falaram assim: "Isto vai ser 'Terapia de Casal' ao vivo".

É que ainda para mais, nós comentamos a story um do outro.

Para dar também um toquezinho, um obrigada por tudo, dá uma festinha aos gatos.

Manda festinhas aos gatos.

Eu perguntei quando é que vinhas buscar as bandas desenhadas, só para dar ali um: "Malta, leiam com atenção."

Agora eu quero dizer outra coisa. A story rebentou, voltou a haver notícias, as pessoas estavam malucas a mandar-me WhatsApps. Eu fiquei sem bateria praticamente às 15h, também há essa.

Teve muita graça, porque no Discord do Livratt eu já tinha dito às pessoas que não era verdade. Portanto, as pessoas que estavam no Discord do Livratt sabiam que não era verdade, porque tinham visto a primeira notícia e eu tinha ido logo dizer.

Também há aqui outra coisa que eu tenho que te dizer, antes de completares isso, que é: nós estamos os dois na Escócia com os nossos amigos Vitória e Sofia, um grande beijinho para os dois, e eu estou a conduzir. Portanto, tu estás no telefone a responder às pessoas e o meu telefone, ainda por cima, nós fizemos uma viagem gigantesca.

É, duas horas, gigantesca.

Duas horas e 40 a conduzir.

Ai, gigantesca.

Duas horas e 40.

Gigantesca.

Rita.

Meu Deus, as pessoas pensaram: "O Guilherme suicidou-se".

Rita.

"O Guilherme não está a responder, o Guilherme a última vez que esteve online foi há duas horas". Pronto.

Eu ponho uma story a dizer que o meu casamento acabou e estou 2h40 a conduzir. Tu tiveste tempo de ir respondendo às pessoas. O meu telefone esteve 2h40 a acumular mensagens.

Teve muita graça.

Desculpa lá, mas é uma grande viagem.

Mas o que teve graça foi que as pessoas do Livratt sabiam que não era verdade e então estavam a vibrar com as notícias que iam aparecendo, porque era suspeita, depois confirmação, depois afinal não é verdade, depois afinal é tour. Eu gostava de ter visto mesmo a cara dos jornalistas.

Foi um jornalista, foi aquela rapariga do TikTok. Eu acho que não houve mais jornalistas.

Não, porque depois também faz as da Fama Show, só se for.

Pois, não sei. Será que há um do Fama Show que foi buscar porque de repente há um comunicado? O que é que se passa? Nós fazemos aquilo, às 09h e tal da manhã lançamos o comunicado. Eu estou a conduzir, todo contente, depois de ter tomado o meu pequeno-almoço, fizemos um ferry, depois eu fiz 2h40 a conduzir, a Rita sentadinha a ler o seu livro ao meu lado no carro e a responder às mensagens e a xibar-se tudo no Discord. E eu digo assim: "Isto está a ganhar uma proporção". A minha mãe estava a receber chamadas.

Sim.

Estava num nível.

Os pais do nosso cunhado, do namorado da minha irmã, ligaram-lhe.

Para saber o que se passa. Estavam mal, não percebiam nada.

E eles não leram as notícias, foi alguém que lhes ligou a dizer o que estava a acontecer.

E as pessoas a dizer: "Bem, se vocês acabam, eu não acredito mais no amor". Malta, somos nós o exemplo, somos nós o porta-estandarte do amor para vocês. Estamos mal, vocês vão buscar para outro. Mas eu digo assim, eu acho que nós devíamos aguentar isto até às 18h e lançar tour nessa altura. E dizer: "Não, isto era tudo para lançar a tour". E tu não quiseste.

Não, eu disse às 14h: "Nós temos que estar a anunciar que vai haver uma tour". Porque se prolongássemos muito...

Podia ficar demasiado sério.

Podia ficar demasiado. Estarmos a usar demasiado este momento. Eu acho que a primeira notícia que fizeram, que nós usámos um bocadinho como stepping stone para...

É para aqui que isto está a acontecer, então também vamos carregar a freguesia.

Fizemos essa brincadeira, mas acho que não devíamos e não podíamos, e acho que nisso fizemos bem, assentar a promoção da tour nisso. Percebes o que eu quero dizer?

Perfeitamente, mas assentamos.

Um bocadinho só, foi o início.

Foi ali, foi aquele puxezinho. E então, às 14h nós anunciamos a tour, pomos o cartaz. Eu queria dar o meu agradecimento, primeiro à Setlist, que vai produzir o espetáculo e que está a produzir o espetáculo, mas à Mariana.

Mariana Cardoso, a nossa designer.

Vamos dizer este nome 74 vezes. A Mariana Cardoso, que fez os cartazes, que faz tudo o que é a nível gráfico do "Terapia de Casal", que fez todas as imagenzinhas que vocês vão vendo na divulgação, que fez aquele videozinho com a tua voz e com a minha, que nós gravámos com um telefone num quarto de hotel na Escócia e que ela pegou e fez aquela coisa com as letras a mexer e a dizer o tour e a ideia do tormento é dela.

Também foi dela.

A Mariana Cardoso, eu nunca vou dizer 70 vezes e que eu espero que a encham de pedidos de trabalho para ela ficar mais cara para toda a gente, menos para nós.

A Mariana faz casamentos, ficam a saber.

A Mariana é inacreditável. Pesquisem Mariana Cardoso nas redes sociais. Eu sou fã dela e adoro o trabalho dela. E nós lançamos a cena às 14h. E de repente, as pessoas... Eu sempre percebi.

É, sempre soube.

Imediatamente, toda a gente tinha percebido que era a gozar. Não, eu percebi logo. Eu percebi logo que era a gozar, vocês nunca iam separar. Eu percebi. Quando vocês disseram lá que havia um tempo e um espaço, eu percebi logo. Malta, admitam só, caíram.

Não, mas houve pessoas que disseram: "Caí, mas fico contente que não seja verdade".

Ya.

Teve muita graça.

Foi muito engraçado. Agora, eu tenho aqui uma irritação.

Ok.

A brincar, a brincar, na terça-feira, eu estive divorciado quatro horas. Cinco, até. E é preciso dizer-se aqui uma coisa, e eu quero que toda a gente que me está a ouvir ouça com atenção o que eu vou dizer. Nas cinco horas em que nós hipoteticamente estivemos divorciados, para todos os efeitos nas redes sociais estivemos divorciados, as únicas pessoas que sabiam que nós não estávamos divorciados eram o Vitória e a Sofia, que estavam connosco no carro na Escócia, a Mariana, que estava a fazer os materiais gráficos todos e que sabia o que ia acontecer, e o Vato e o Nuno Pires da Setlist.

E as nossas famílias.

Nós não avisámos que íamos fazer aquela brincadeira.

Sim, mas as nossas famílias sabiam.

Todo o resto das pessoas, para o mal ou para o bem, acreditasse ou não, nós estivemos divorciados aquelas cinco horas. Rita, quantas mensagens de engate é que tu recebeste?

Só recebi uma.

Mas recebeste mensagens de engate. Tu recebeste um gajo a dizer: "Sempre te achei muito bonita".

Sim.

"Como é que é?"

"Como é que estás?"

Ainda nem estava frio o casamento.

Não estava.

Ainda nem estava frio.

O teu corpo ainda estava assim.

Eu não recebi nada Nenhuma mulher se fez a mim. Como é que eu fico divorciado? Estou divorciado há cinco horas e nenhuma mulher manda uma mensagem a dizer: "Já vi do divórcio, se quiseres jantar para falar".

Sabes o que eu acho engraçado? É que acho que como as mulheres acharam que tinha sido eu a acabar contigo, ficaram: "Não, tem bicho".

Para a Rita não querer...

Tem bicho.

Mas não devia ser tipo...

Não, a Rita é minimamente exigente. Se aquilo não resultou, é porque tem bicho.

Eu sei que as pessoas ouvem este podcast e veem muita da nossa intimidade que as pessoas não fazem ideia. Mas algumas coisas as pessoas vão sabendo quando nós fazemos algumas histórias de prendas que eu te dou, coisas que eu faço por ti, tu falas. As pessoas não têm a noção que eu sou um bom partido.

Calma, Guilherme Jadinhas.

As pessoas têm noção que eu sou um bom marido.

Durante 30 segundos, nem foram 30 segundos, durante um milésimo de segundo na minha cabeça, percorri todos os Guilherme. Qual é o apelido? Pois, Guilherme, olha.

Como é que nem uma mulher se faz a mim? Nem uma mulher. É que eu percebo que as mulheres não se façam quando eu estou casado. Quer dizer, sendo que havia uma que me mandava fotos das mamas. Mas eu estou há cinco horas divorciado e eu não tenho uma única mensagem de uma mulher a fazer-se a mim. Achei inacreditável. Não há uma única mulher que se queira fazer a mim quando eu me divorciar? É que isso o que me quer dizer é que se nós eventualmente um dia nos divorciarmos...

Calma, malta, se, hipotético, eventualmente, hipotético.

Como é que ela se chama? Sabes o nome da jornalista? Beijinho para a Rita. Para a jornalista que fez a notícia.

Se nós um dia, se calhar, se a vida nos levar para aí.

Não há uma única. Será que a própria Rita queria fazer-se e por isso é que lançou o pânico para ver se nos afastavam do outro?

Às tantas.

Eu fiquei muito triste. Não houve uma única mulher a fazer-se a mim.

Guilherme, tens de investir mais em ti. É o que isto me diz.

Fico muito triste.

Mas também há espaço para glow up, não é? Se nós alguma vez nos divorciarmos, tu podes ser uma fênix.

Também é verdade, mas eu acho que olhando para trás para o meu histórico de aparência, não só estética, mas de aspeto, de roupa, por exemplo. Eu acho que estou numa curva ascendente. Eu como homem.

Até em termos de interesse, de cultura geral.

Não, um homem cada vez mais interessante. Sem dúvida.

A ler mais.

Intelectual, mais profundo, que toca nos temas. Eu percebo.

Por que será, não é?

Eu estou um homem cada vez mais viajado, mais experienciado.

Mais mundo.

Eu estou um homem com cada vez mais camadas.

Mais bolas.

Agora, fiquei muito triste, fiquei muito zangado e portanto, acho que devias ser tu, porque nós agora temos uma tour para divulgar. Temos que dizer às pessoas o que está a acontecer.

Vês que entretanto já esgotaram datas.

Pois já.

E nós estamos aqui.

Então eu vou dizer como é que...

Vamos aí, Guilherme Fonseca.

Eu vou falar da nossa tour como ela está neste momento, sendo que há aqui uma periclitância, mas eu já vou falar. Mas pronto, o que é que se passa?

Que se calhar, se não nos apetecer, não fazemos.

As datas são praticamente todas em novembro. Temos uma data em outubro e uma em dezembro. A tour arranca no Porto com o Teatro Sá da Bandeira, que eu acho que já foi mais de metade.

Que é assustador pensar. É assustador pensar, porque é a primeira data, estas pessoas não sabem.

Nós vamos abrir no Teatro Sá da Bandeira e eu estou muito contente.

Estas pessoas não sabem o que vai ser o espetáculo e já compraram. Todas, não é? Não sabem o que vai ser o espetáculo, já compraram, mas nomeadamente estas da primeira data.

Pois é.

E não sabem nada.

Não sabem nada.

Nós podemos só estar a jogar ao "Sérious" uns com os outros durante uma hora.

Pode ser uma hora e meia de jogo do "Sérious", as pessoas não sabem. Vão descobrir. 29 de outubro nós vamos estar no Porto, no Sá da Bandeira. É uma sala muito grande e ter aquilo cheio vai ser inacreditável. As outras salas devem parecer pequeninas ao pé desta.

Depois é só downhill a partir daí.

Exatamente. Depois nós temos Almada no dia 1 de novembro. Já foi.

Já está esgotado.

Amigos, desculpem lá. É que vocês nem deram tempo de nós falarmos da tour.

No episódio.

No próprio podcast. Não deu tempo. Portanto, Almada já foi. Adeus, Academia Almadense, já está tudo esgotado, dia 1 de novembro já foi. Depois, no dia 5 de novembro, nós vamos a Coimbra e vamos fazer duas sessões. Por quê? Porque a primeira sessão esgotou logo. Nós vamos ao Salão Brasil, às 21h30, que está esgotado. Há uma sessão das 21h30, no mesmo dia. Das 19h30, que eu queria dizer.

19h30.

Essa sessão ainda tem bilhetes, não tem muitos, portanto, despachem-se, que o Salão Brasil é uma sala que nós adoramos, mas não é muito grande. Depois, no dia 6 de novembro, logo no dia a seguir, vamos a Aveiro, ao Estaleiro Teatral de Aveiro. Tu não conheces esta sala, mas eu fui lá com o meu solo.

Não conheço.

Gosto muito da sala. É no meio de um jardim.

Vou pesquisar para ver, ter apoio visual.

O Estaleiro Teatral de Aveiro e pelos vistos vai bem avançado em Aveiro. Portanto, isto também pode esgotar em breve. Depois, no dia 17 de novembro, vamos a Leiria.

Muito bonita.

Ao Teatro Miguel Franco. E algumas pessoas dizem assim: "Mas eu fui à Ticketline, não está lá Leiria." Pois não. Leiria tem mesmo um site específico, é preciso comprar no...

Como Leiria não existe, a internet lá funciona de forma diferente.

É preciso ir ao site do próprio teatro comprar os bilhetes. Só dizer que 80% da sala já foi. Portanto, se vocês são de Leiria e não acompanham nas redes sociais e não estão a par e estão a ouvir agora pela primeira vez, despachem-se, porque 80% da sala já foi e o Teatro Miguel Franco é muito bonito e eu estou muito contente de lá ir. Depois abrimos uma data em Lisboa, 18 de novembro, no Teatro Vilarê, que o que aconteceu? Esgotou numa hora e meia.

Ya, vocês são absolutamente assustadores.

Uma hora e meia. Nós estávamos a jantar no próprio dia em que lançámos isto e foi.

Foi.

O Vilarê foi.

Desapareceu.

Portanto, nós já abrimos um segundo no dia 1 de dezembro, que à data que nós estamos a gravar este podcast.

Que é sábado.

Que é sábado.

Está assim.

Faltam 16 bilhetes.

Eu vejo uma mancha vermelha.

Não, faltam 16 bilhetes. Portanto, é possível que vocês estejam a ouvir isto e que já tenhamos esgotado o dia 1 de dezembro, o Vilarê também. Há uma grande probabilidade, porque devem faltar, se calhar, um ou dois, ou já foi tudo. Portanto Eventualmente, vamos abrir mais datas em Lisboa.

Fiquem atentos às redes, é aí que nós vamos comunicar.

Depois temos o IPDJ em Faro, que é uma data que nós já fizemos com a "Terapia de Casal".

Uma sala.

Uma sala que nós já fizemos em Faro no dia 21 de novembro. Temos o Espaço Vita em Braga, que é uma sala que eu adoro e que é espetacular, que já vai muito adiantada também. Aqui embaixo, aqueles lugarzinhos mesmo bons, mesmo em cima do palco, a plateia cá embaixo está muito avançada.

Braguinha.

"Depois já só arranjo no balcão." Meus amigos, vocês é que sabem.

É balcão ou nada.

É balcão ou nada, a certa altura. E depois voltamos a Lisboa, eu já falei do Teatro Villaret em Lisboa no dia 1 de dezembro, que a princípio já está esgotado. E vocês estão a dizer assim: "Mas vão abrir mais datas?" Malta, concentrem-se nesta. Se abrirmos mais datas, é novos horários das salas que já há ou das datas que já há.

Sim, mas vamos já avisar uma coisa: Porto não vai ter outra data.

Não.

Portanto, malta do Porto, despachem-se pra comprar no Porto, senão vão ter de ir a Braga, a Aveiro.

Vão ter que se mexer, vão ter que pôr gasolina.

Exato.

Vão ter que pôr gasolina.

Ou comprar CP.

Vai ter que ser. Agora, nunca me tinha acontecido, em 18 anos como humorista, ou 19, ou lá o que é, porque eu não contabilizo, ter ficado no terceiro lugar do top da Ticketline das vendas.

É verdade, e ainda estamos. À medida que estamos a falar, ainda estamos, olha aqui.

Eu nunca tinha visto, nunca tinha acontecido. Desculpem estar longe do microfone, mas é só porque estou a tentar ver o ecrã da Rita.

Espera aí. Está aqui. Olha nós aqui.

Como é que está? Diz-me o top das vendas da Ticketline. Nunca tinha acontecido.

O top 10? Ou só top três?

Podes dizer o top 10, eu não sei o que está vendendo a Ticketline.

Em décimo lugar, Festival do Crato 2025.

Muito bem.

Em nono lugar, Baião de Oxigénio. É uma revista do João Baião.

A peça do João Baião. Adoro.

Depois, em oitavo lugar, Improvável e Companhia, Barbixas do Mouro.

Barbixas, isso não é um grupo de comédia de improviso.

Depois temos Viagem Medieval em Terra de Santa Maria 2025.

Isso é que lugar?

Sétimo.

Ok, sexto.

Em sexto temos Perspectivas de Bastidores.

Isso é o quê?

Do Centro de Artes de Águeda.

Desculpem, não sabemos o que é.

Não sei. Depois, em quinto lugar, a Revista é uma Festa, no Sá da Bandeira.

Muito bem.

Depois temos uma coisa chamada Arte, que me parece uma peça de teatro.

É uma peça de teatro com três atores. Achei curioso porque tem o Nuno Lopes, que depois das suas acusações apareceu numa peça, não estava à espera. Não sei bem como é que isso ficou.

Em terceiro lugar, Terapia de Casal.

Muito bem!

Ao vivo 2025. Em segundo lugar, Festival Raia, que é um festival que tem a Carolina Deslandes.

Portanto, em segundo lugar está o Festival Raia e em terceiro lugar está um podcast ao vivo que vai dar raia.

Exatamente, e tem o Ensemble Halff.

Muito bem.

E em primeiro lugar está o "Nossa Live". Portanto, o "Nossa Live" também depois de amanhã, domingo, no início da próxima semana, já desaparece daqui.

Pois.

Portanto, talvez.

Eu não sei quanto tempo é que nos vamos aguentar ali, mas eu nunca me tinha visto no top da Ticketline. Estou contente.

Estás contente?

Estou contente.

À terceira tour esgotamos datas em uma hora e meia, estamos no top, eu estou muito contente. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem.

Sem dúvida nenhuma. Desculpe ter interrompido o seu entusiasmo, mas tens toda a razão.

Que mostraram carinho e compaixão para com o Guilherme e que perceberam exatamente como é que eu sou e, portanto, não me deram apoio emocional, mas disseram: "Está aqui qualquer coisa". Ias dizer o quê?

Eu ia dizer que estou muito contente com o interesse que as pessoas têm, não só na nossa tour, em estar a comprar bilhetes e a ir ver-nos ao vivo, como com o interesse que as pessoas têm no nosso casamento. E queria dizer que nós temos ideias muito giras pra fazer no espetáculo ao vivo. Nós nas próximas semanas, com tempo, porque de repente nós estamos em julho e isto acontece de 29 de outubro pra frente, e vocês são malucos e já estão a comprar bilhetes, estou mesmo contente. Nós temos ideias muito giras do que queremos fazer em palco e eu acho que eventualmente vamos falar nos próximos episódios. Mas o interesse que as pessoas já estão a demonstrar em comprar bilhetes e em ir, nós já temos mais de metade do Sá da Bandeira. Eu posso abrir aqui um bocadinho o jogo ou não? Posso?

Não sei, eu não sou a nossa produtora, não sei o que tu podes dizer.

Eu vou abrir aqui o jogo. A Rita é muito mais otimista em relação à venda de bilhetes do que eu. Eu acho sempre que nunca ninguém vai comprar nada e que isto vai ser tudo um falhanço do caraças. Quando os nossos produtores disseram: "Nós já fizemos duas vezes o Hard Rock."

Art Club.

Art Club. "Temos que ir pra uma sala maior. Nós estamos a pensar no Sá da Bandeira", eu fui votado vencido, porque eu disse: "É uma sala gigantesca, nunca na vida vai dar." Se nós esgotarmos o Sá da Bandeira, é um "cala-te Guilherme, acredita mais no teu podcast e está caladinho".

E no teu trabalho e no teu valor.

As pessoas vão pra te ver a ti.

Não.

Porque eu achei mesmo que nunca na vida. Sá da Bandeira é uma sala mítica, gigante, enorme. Vamos abrir a tour lá. Eu acho que nós não vamos encher o Sá da Bandeira. E de repente, nós ainda não tínhamos gravado o primeiro episódio em que podíamos assumir que havia uma tour e que íamos lançar uma tour e que tínhamos bilhetes à venda, e metade do Sá da Bandeira já foi.

Portanto, shop para a outra metade. Não quero ver nenhuma cadeirinha vazia no Sá da Bandeira. Nem para ir à casa de banho no meio. Se vires uma cadeira vazia, passa-me.

É isso. Eu não sei se queres falar de mais alguma coisa esta semana, mas nós já temos meia hora de episódio.

Temos meia hora de episódio, acho que não vamos alongar-nos mais. Desculpem este episódio de arrumar a casa, mas era preciso.

Não, nós tínhamos que falar a versão oficial do que se passou em relação às notícias que saíram. E à partida, vou lhe chamar partida, à pegadinha que nós fizemos aqui com o nosso Instagram. Eu respeito toda a gente, mas um bocadinho mais as pessoas que disseram: "Não, vocês nunca na vida iam fazer um comunicado daqueles".

Exatamente. Essas pessoas que sabem que nós não faríamos e que sabiam. "É impossível, vocês disseram que nunca iam fazer comunicados, não acreditamos."

As pessoas que disseram: "Vocês nunca na vida iam fazer um comunicado daqueles."

Eu gostei de uma rapariga que disse: "Bem me parecia que a primeira frase não era estranha."

Mas isso é doentio, porque a pessoa percebeu que era do Vale Sassini e da Ana Guimarães.

Não, se calhar não percebeu exatamente que era deles, mas sabia que já tinha lido aquilo em algum lado.

Ya. É preciso acompanhar redes sociais e separações de casais à séria.

Sim, sobretudo estes detetives e essas pessoas que nos conhecem bem, muito obrigada.

Sim, senhora.

Obrigada também ao Observador, que é nosso parceiro neste podcast e nesta tour.

Está no cartaz, deu-nos a mão e já disse: "Vocês vêm cá e vêm cá falar da vossa tour."

Está no cartaz, deu-nos a mão e não fez notícia sobre nós. É assim é que se vê.

Por acaso, giro era o Observador ter feito uma notícia com rumores da nossa separação e não nos terem ligado.

Sim, nada, como se não tivessem.

Eles têm o nosso número.

Fazia um polígrafo. Olha, eu adorava estar no polígrafo do Observador. Vou deixar isso assim.

Continuem a enviar, Bernardo Ferrão, ouviste? Sendo que o polígrafo é da Psycomedia.

Pois é. Não, mas não há uma versão polígrafo do Observador?

Sim, mas não sei.

Como é que se chama?

Não sei. Mas vocês continuam a mandar as vossas dúvidas, questões e problemas das vossas relações para terapiadecasalpodcast@gmail.com.

Chama-se Fact Check.

Exatamente. Continuem a enviar para lá. Um grande abraço ao Fact Check do Observador, que não se deu ao trabalho de ir fact checkar o nosso casamento e nem nos mandaram uma mensagem a dizer: "Olhem lá..."

Nem sequer pensaram. Eles estão a falar: "Macron e primeira-dama brasileira beijaram-se na boca."

Pois, exatamente.

"Imagem mostra céu de Telavive repleto de mísseis do Irão." Eles estão preocupados com coisas efetivamente mais importantes do que: "Rússia bombardeou o maior aeroporto da Ucrânia."

Exatamente.

Ia destoar aqui: "O Guilherme Costa e a Rita da Nova estão divorciados."

Estão mesmo divorciados. Exato, tens toda a razão. Muito obrigado por terem ouvido este episódio. Muito obrigado por já terem comprado bilhetes. É bom que quem não comprou, que vá comprar. Nós já dissemos, eu não vou dizer mais vezes, que as salas estão... mas pronto, tudo bem. Vocês é que sabem a vossa conta e risco, se não querem comprar já, depois dizem: "Ai, não, vão abrir outra data? Podem abrir outra data?"

É assim que tu lês as mensagens das pessoas.

É assim que eu leio. Quando as pessoas dizem: "Podem abrir outra data que eu não consegui comprar a tempo?" É assim que eu ouço.

Esquisitíssimo. Eu não ouço assim. Eu ouço: "Olha, desculpem, podem abrir outra data?" É assim que eu ouço.