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Olá, bom dia. Como é que estamos? Estamos bem-dispostos nesta segunda-feira. Já sabemos, vocês podem não estar a ouvir à segunda.

É sempre a mesma conversa.

Mas quando é "Terapia de Casal", vocês imaginam que é segunda-feira.

Exatamente.

A semana começa quando vocês decidem rodar o play no "Terapia de Casal".

Rodar o play é bom. Olá.

Olá, comigo está Guilherme Fonseca, meu falso marido, a quem eu queria perguntar, primeiro, se está tudo bem.

Está tudo bem, muito obrigado.

E depois se sabe em que ano é que foi feita a primeira viagem de comboio na CP, em Portugal.

Eu já sei por onde que isto vai. A primeira viagem de comboio na CP, eu vou dizer que foi feita em 1800. Não, mas estás a dizer especificamente na CP.

Não, a primeira viagem de comboio em Portugal foi feita pela CP. Sempre.

Ok. Comboios é CP. Não houve nada antes da CP.

Depois a seguir houve, mas antes não.

Então será que foi 830?

Estás quase, 1856.

Ok, falhei por um bocadinho.

1856. Por que nós estamos a falar da CP?

Porque há uma história desta semana que a minha mulher vai ter que contar.

Então.

E vou te dizer uma coisa. Eu sei que eu estava a trabalhar, mas eu estou muito dividido entre ter sabido esta história só depois de ela ter acontecido, o que me deixa um bocadinho triste. Eu gostava de ter relatos à medida que ela ia acontecendo. Por outro lado, eu acho que também é mais giro ter acontecido e tu dizeres-me assim: "Tu não acreditas o que acabou de me acontecer". E contares-me a história como aconteceu.

A questão é que vocês vão perceber, isto foi tudo milésimos de segundo. Foi tudo milésimos de segundo.

Não é milésimos.

Não, mas foi no máximo um minuto.

Bom, as pessoas não sabem o que aconteceu.

Sexta-feira eu fui ajudar a minha irmã, porque a minha irmã ia para o norte, tinha um casamento no norte, e ia de Alfa Pendular. E levava o meu sobrinho, levava a parafernália toda do meu sobrinho.

Exatamente. Quem tem bebés ou já esteve com pais que têm bebés pequenos, que neste caso o nosso sobrinho tem nove meses, vai fazer 10.

Não, vai fazer nove meses agora no final do mês.

Vai fazer oito meses, vai fazer nove. Sabe a quantidade de coisas que é preciso levar quando se anda com um bebé lá pôs.

Exatamente. E mesmo assim minha irmã reduziu ao máximo, porque eu perguntei: "Onde é que está a tua roupa?" E ela: "O pai da criança já levou para o Porto".

O pai da criança.

Que deve estar a ouvir, que é a única pessoa da família que ouve.

Pois é. E nós sabemos quem é o pai da criança, neste caso, não é como não dizer.

Nós sabemos. Portanto, a minha irmã, mesmo assim, reduziu o máximo que podia as coisas que ia levar, mas há sempre o carrinho, o ovo do carrinho, a mala da criança.

Vamos dizer assim, já não parecia um circo ambulante, parecia só o roupeiro de uma equipa de futebol amadora.

Sim, vamos dizer assim. E ela sozinha não conseguia levar tudo para dentro do comboio.

Exatamente.

Então ela pergunta-me: "Podes-me ir buscar ao trabalho, vamos com o miúdo, deixavas-me na Gare do Oriente e ajudavas-me a entrar no comboio com as coisas".

Muito bem.

E eu: "Sim, senhora. Vamos lá". Fazemos isto tudo, atravessamos o trânsito, atravessamos a cidade de Lisboa para chegar à Gare do Oriente, eu estaciono no parque da Gare do Oriente, subo com a minha irmã, tudo a horas, vamos para a linha do comboio, para apanhar, para a plataforma, tudo certinho.

Sim, o Alfa, que ela ficaria despachadinha lá no Porto, pronta para o casamento, estava tudo certinho.

Estava tudo perfeito. A minha irmã, isto é importante de referir, entrou na primeira carruagem. Portanto, a carruagem dela era a primeira, que é onde está o maquinista. E por ser a primeira, só há uma entrada nessa carruagem. Normalmente, as carruagens, para quem nunca andou de comboio, pode acontecer. Tem uma entrada no início da carruagem e outra no fim.

Duas portas, exatamente.

Duas portas de emergência, uma atrás de vocês, outra à frente.

Eu achei que fizeste num podcast o gesto das hospedeiras para fazer essa piada que estavas a fazer agora. Às vezes é só para mim este podcast, há partes que é só para mim.

Claro. E então, nós entramos na carruagem quando o comboio para, e o lugar da minha irmã era mais lá para a frente. E ela começa a entrar, eu digo: "Vai entrando que eu vou pousar aqui o carrinho e essas coisas todas no sítio das malas, na bagageira". Mas eu ainda tinha coisas dela. E então, pousei tudo no banco à frente dela e disse-lhe: "Mana, eu vou sair, porque eu acho que vou ficar aqui dentro. Porque já estamos parados aqui há muito tempo". E ela disse: "Disparate, não ficas nada". Eu disse: "Vá, beijinhos". E começo a percorrer a carruagem toda para trás.

Mas contra a maré.

Mas contra a maré, porque atrás de mim não há saída.

Pois. E as pessoas estão todas a entrar. Vocês imaginem que entraram num avião.

Exato, as pessoas estão todas a entrar.

Para a última fila, e agora querem voltar a sair pela porta da frente de um avião.

Exatamente. A pôr malas, "ah, este é o meu lugar, este não é não sei o quê", e eu: "Com licença, com licença, com licença, com licença, eu tenho que sair, com licença, com licença, com licença", e ouve-se: " ". A porta fecha. E eu corro para a porta, ainda a tentar carregar nos botões para abrir, a carregar, a carregar, a carregar, a ver se há algum botão de emergência. Não encontro, porque entrei em pânico, não é? A carregar, a carregar, a carregar. Convém recordar que estamos no Alfa e a primeira paragem do Alfa é em Coimbra-B.

Pois, exato. Ou seja, uma pessoa que entrou na Gare do Oriente em Lisboa para ajudar a irmã com as malas, de repente, está a ir para Coimbra.

Está a ir para Coimbra.

Às 18h de uma sexta-feira.

Às 17h.

17h.

E eu tinha ainda de ir a uma apresentação de um livro Jantar e ao teatro nesse dia.

O teu dia. Não dava bem para ires a Coimbra.

Não dava bem, não dava muito jeito. Volto a entrar na carruagem e digo à minha irmã: "Fica aqui dentro."

Entretanto, o comboio está a andar, estás em direção a Coimbra.

Começou devagarinho, mas já está a andar. E não é como se fosse Santa Apolónia e dá para sair no Oriente. Não é possível, porque já estamos no Oriente.

Não, do Oriente só para Santurce.

Exatamente. E entretanto eu penso: "Eu tenho que chamar o Pica, mas o Pica vem do fundo do comboio. Portanto, até eu encontrar o Pica, eu vou perder muito tempo, porque este é o alfa e o alfa anda depressa. Eu não posso perder tempo, eu tenho que sair agora." E pensei: "Ok, então vou ter com o maquinista." E atravesso outra vez a carruagem toda, que já tinha vindo para trás, atravesso a carruagem e tento encontrar uma forma de comunicar com o Pica, de chamar o Pica. Não sei se há algum botão para entrar, porque as pessoas não podem entrar para ali.

É como o cockpit, não podes perturbar.

Exatamente. E começo a tentar ver se há um botão e há uma senhora que se vira para mim e diz assim: "Olhe que por aí não tem saída." E eu viro-me para ela e digo: "Pois, eu sei."

"Aliás, eu estou presa neste comboio por não ter."

Exato. Eu disse: "Eu não quero estar neste comboio. Eu estou aqui por erro." E ela: "Ah". E eu: "Sério, juro, vou-te bater." Mas ainda bem que esta interação aconteceu, porque no momento em que eu digo isto, e a pessoa que me salvou deve-me ter visto atarantada, levanta-se um senhor, um rapaz novo, com um smold na mão, vira-se para mim e diz assim: "Não se preocupe, eu sou maquinista, eu vou ajudá-la."

Muito bem, as energias totalmente opostas.

Ya. E eu: "Ok". E ele: "Venha comigo, vamos ali ao meu colega e vou ajudá-la." Então ele arranja lá a forma de abrir a porta que dá acesso ao hallzinho, que depois dá, por sua vez, acesso ao maquinista. Ele sabe como fazer, porque ele também é maquinista.

Ele tem os códigos.

Ele sabe. Abre e diz-me: "Aguarda aqui um bocadinho", neste foyer, neste hall. E eu aguardo e ele vai. "Colega, desculpe estar a interromper, não sei o quê. Está aqui uma senhora que só veio ajudar a irmã, mas ficou presa no comboio, conseguimos ajudá-la a sair." E eu ouço o maquinista a dizer: "Minha senhora, eu vou parar aqui, vou parar agora. Assim que eu parar, o meu colega vai-lhe abrir essa porta que está aí do seu lado", que é uma porta onde as pessoas não podem entrar nem sair.

Claro.

"O meu colega vai-lhe abrir a porta, a menina tem de saltar. Rápido, porque eu não posso estar aqui parado."

É que a ideia que dá, explicado assim, é eu vou só abrandar na próxima paragem.

Não, e eu vou saltar para o meio da linha.

E a senhora é de braços para dentro e rebolo, porque vai saltar do comboio andamento.

Eu pensei, porque eu à frente não via nada.

Tu de repente estás num western.

Eu pensei: "Vou saltar para o meio da linha. Onde é que eu estou? Como é que eu saio? Vou saltar para o meio da linha. É o que vai acontecer. Vou estar aqui no meio do nada. Como é que eu vou fazer isto?" Mas de repente, quando ele para e abrem a porta, eu estou na estação de Moscavide.

Pois claro.

Estou na estação de Moscavide, o senhor parou, eu saltei, disse "Obrigada". E ele depois começa lentamente a andar, porque ele não pode arrancar logo assim à maluca.

E está um comboio inteiro a pensar assim: "Isto é Coimbra?"

"Por que nós paramos?"

"De facto, este alfa está mais rápido, já estamos em Coimbra."

Exato. E eu na plataforma, já em Moscavide, a tentar perceber por onde é que saio.

Mas isso já era um problema teu.

Não, a tentar perceber, portanto, demoro, fico na plataforma. E então as pessoas têm todas o momento de me ver e de ver que eu...

Ya. Tiveste aquele walk of shame do comboio, desde a ponta do comboio até cá atrás, porque o comboio está aí para o teu lado.

Portanto, as pessoas todas tiveram a oportunidade de me ver.

Todo o comboio olhou para a responsável pela paragem em Moscavide.

Duas coisas. Eu quero primeiro agradecer ao maquinista da CP, do alfa das 05:09 de sexta-feira, dia 19 de setembro, se por acaso ele me está a ouvir, que me salvou a vida.

Tu achas que ele ouve podcast?

Ele é jovem.

Eu tenho várias perguntas para ti.

Calma, deixa-me só dizer isto. Portanto, isto e pedir desculpa a todos os passageiros do alfa das 05:09 de sexta-feira, dia 19, em direção ao Porto. Se chegaram atrasados a alguma coisa, foi por minha causa.

Mas também quanto tempo é que foi o desvio?

Cinco minutos, mas às vezes cinco minutos faz a diferença, como nós percebemos, aliás, por esta história.

Pois, é verdade. Eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial que não havia dentro de um comboio sem querer.

Já disseste esta, tinhas dito para mim.

E quantas vezes é que eu já ouvi a história, também? Agora estás a criticar por estar a repetir coisas neste podcast. Desculpa lá, isto é uma grande injustiça.

Só para dizeres a tua piadinha dos campos de concentração.

E eu ia perguntar aqui, porque acho que as pessoas também têm... Então tudo aqui tem que ser original. Está bem, então vou deixar de falar contigo antes de vir a digital.

Não é isso que eu estou a dizer.

Olha, vou te dizer também uma coisa que é: vou te fazer a pergunta que te fiz e que eu acho que as pessoas têm na sua cabeça. E que foi a pergunta que eu te fiz na altura e que vou repetir.

Sim.

Só porque eu acho que é interessante, que é: como é o interior do cockpit de um comboio?

Eu não fui lá, eu fiquei no hall.

Mas não olhaste?

Olhei e vi uma cadeirinha.

No avião, quando abrem a porta do cockpit, tu vês o cockpit lá para dentro.

É exatamente mais ou menos o que tu vês quando vês para o cockpit. Há um painel de controle, que tu não percebes nada, porque tem umas cadeiras à frente e tem um senhor sentado. Pronto.

Ok.

É só isto, não deu para ver.

Mas como é a cadeira dele?

É confortável. Não sei, não deu para ver.

Isto é uma inutilidade.

Guilherme, não deu para ver porque, como tu podes calcular, eu também não te informei que estava presa num comboio, porque tudo isto foi para aí um minuto. Então foi o tempo de chegar do Oriente a Moscavide.

Depois chamar um Uber de Moscavide para o carro.

Exato. E depois ir à minha vida.

Espetacular. O que aprendemos, Rita, com esta história com a CP?

Que nunca mais entro num comboio onde eu não quero ir.

Ya.

Nunca mais. No more.

Tu disseste meu amor ou no more?

Eu disse no more. A minha irmã que se oriente sozinha.

Exatamente.

Na estação do Oriente

Exatamente. Que se oriente.

No Oriente. Exatamente.

A tua irmã que se estação do Oriente.

Que se estação do Oriente, porque eu posso levá-la até lá, mas fico cá fora a dizer adeus.

Percebo perfeitamente.

Que é pra evitar ficar um bocado mais à frente a dizer adeus.

É que eu acho que se estivesse no comboio, na carruagem onde eu estou a ver a cena, eu acho que ia achar: "Esta senhora plantou uma bomba e agora quer sair".

Pois.

"Isto é um maluco" ou "esta senhora teve um ataque e acha que é um ataque terrorista" ou "está a planear e vai deixar uma coisa qualquer no comboio, no Alfa para o Porto, e agora está a sair porque deixou uma bomba".

Mas eu acho que o meu pânico foi genuíno. A maneira como eu reagi, o meu pânico foi tão genuíno que eu acho que o senhor disse: "Não, esta senhora..."

"Nós temos que ajudar esta senhora".

Até bati no microfone, peço desculpa.

E o do Smoll pra mim é o super-herói desta história.

Sempre agarradinho ao seu Smoll, não largou. Aquelas latinhas agora altas e fininhas que existem. Não largou o seu Smoll. Para mim, obrigada, não sei o seu nome, nem perguntei, mas agradeci muito pela minha vida. Disse: "Obrigada, salvou-me a vida". Façam chegar, se conhecem, quem é este maquinista do Smoll na mão.

Ya.

O meu agradecimento.

Pois, que giro. E também é engraçado pensar que o maquinista que traz o comboio para baixo, vai no comboio para cima descansadinho, sentado.

Sim. Tem de o trazer para baixo.

Quanto trabalho é que tem o maquinista de um Alfa que vai de Lisboa para o Porto? Não será como nos pilotos de avião, que é meio vai em piloto automático no viagem toda.

Não vai em piloto, vai em maquinista automático.

Vai em maquinista automático e vai só controlar as velocidades.

Mas eu acho que é isso.

Não é?

Mas tem de estar lá, porque depois como é que uma pessoa como eu saía?

Ele tem que corrigir o erro e não sei o quê.

Como é que uma pessoa como eu saía?

Claro, também há essa. Vou te dizer uma coisa, essa brincadeira não fazem em aviões.

Pois não. Nunca mais me queixo de atrasos na CP. Vou sempre pensar que poderá ser alguém como eu.

Foi uma senhora que foi ajudar a irmã.

Exatamente.

Muito bem. Olha, eu gostei muito dessa história. Acho que aprendemos muito sobre Rita da Nova e sobre a CP. E era giro teres ficado com os nomes para se agradecer agora.

Pois era, mas pronto.

Ao Roberto e ao Leandro.

Não tive tempo.

Não sei por quê, vieram-me dois cantores pimba à cabeça, o Roberto e o Leandro.

E os senhores, eu não vi o maquinista mesmo, mas vi o rapaz e ele não tinha cara de Roberto ou de Leandro, mas se calhar é. Às vezes as pessoas têm cara de outras coisas e são outras.

Tinha cara de quem, então?

Se me perguntares qual era a cara do senhor?

Rui.

Paí Rui.

E o maquinista que te ajudou era Pedro.

Não vi a cara.

Miguel.

Diria mais António.

Não viste a cara do gajo do Smoll?

Não, o que me ajudou tem cara de Rui.

Ah, ok.

Eu vou dizer que o que me ajudou foi o que salvou tudo, não foi o que parou.

Sim, senhora.

Pronto, está tudo bem.

Boa história.

Não fui a Coimbra e pude ir ao teatro.

Exatamente. E gostámos muito do teatro.

Gostámos muito do teatro.

Fomos ver a peça da Mariana Lobo Vaz, que é escrita pela Mariana Dixe, e escreve-se D-I-X-E. É um nome giro, Dixe. Que se chama "Obrigado por terem vindo". Uma peça muito gira.

Muito gira.

Foi muito engraçado ir ao teatro. E foi uma sorte, eu estava no teatro a pensar: "Eu podia estar aqui sem a minha mulher, porque ela podia estar em Coimbra a começar uma nova vida".

Não, o "obrigada por terem vindo", no caso, foi mesmo muito literal. Para mim, obrigada por teres vindo, Rita, e não estares em Coimbra.

Obrigado ao maquinista suplente.

Ao maquinista Rui.

Por eu estar aqui, por eu ter vindo.

Exatamente. Sim. Gostei muito da peça, muito mesmo. Ela vai andar pelo país, por isso vejam, não vai ter muitos sítios agora, acho que vai estar em Lamego. Mas vejam, porque se houver interesse, pode ser que elas depois consigam fazer em mais locais.

Claro.

Mas é muito interessante, é uma peça sobre teatro e sobre os códigos de comportamento no teatro e os códigos quase de conduta e secretos que existem entre o público e os atores. É muito engraçada.

É uma desconstrução de uma atriz sobre como é que se faz teatro e o que é que não se pode fazer em teatro, que ela vai fazendo um bocadinho sempre do que é que não se pode fazer.

E o que é que ali é a peça e o que é que não é.

Exatamente. É muito engraçado, gostei mesmo muito da peça.

Muito, vale muito a pena.

Fica aqui a sugestão. Rita, nós temos uma coisa para dizer às pessoas e para explicar às pessoas.

É verdade.

Estamos a uma semana e um mês da estreia de "Terapia de Casal ao Vivo". Com que expectativa, tu estás entusiasmada, estás com expectativa?

Eu já estive muito entusiasmada quando marcámos as datas.

Ok.

Agora eu estou tipo: "Vai dar bué trabalho".

Vai dar muito trabalho, mas vai ser muito divertido.

Mas sim, vai ser muito divertido. Depois quanto mais perto da data já vou estar entusiasmada.

Sim, senhora. O que é que se passa? Ou não, porque entusiasmo são coisas que não colam. O que é que se passa? Nós tivemos uma ideia, na nossa opinião, muito divertida, mas que vai precisar de...

Vocês!

Exatamente. Obrigado por seres a minha... Sabes o que nós parecemos?

O quê?

Nós parecemos aqueles gajos que estão a vender joias naquele canal das televendas.

Ou o mangostão.

Eu tenho um mangostão gigante. E as pessoas também merecem saber. Então o que é que se vai passar? Eu tive uma ideia, bati bolas com a Rita e desenvolvemos o conceito, que se chama Tribunal da Relação, que é um nome muito inteligente, porque há, de facto, um tribunal da relação, mas não é sobre relações de pessoas.

Exato.

Chama-se Tribunal da Relação e o que eu fiz? Eu apropriei-me do nome, porque aqui é sobre uma relação. E atenção que não tem que ser uma relação amorosa. É como o nosso podcast, podem ser dois irmãos, podem ser dois amigos. Relembro que já houve um episódio de "Terapia de Casal ao Vivo", em que uma rapariga veio dizer: "Eu estou de costas avessas".

"Estou de costas avessas".

Candeias avessas.

Ou candeias às avessas ou de costas viradas.

Exatamente. Estou de candeias viradas. Com uma amiga minha, ajudem-me aqui a resolver este problema. Portanto, o nosso podcast não é necessariamente sobre relações amorosas, mas pode ser Hugo, como é que funciona o Tribunal da Relação? Eu estou super entusiasmado para isto e eu adorava que tivéssemos voluntários, pessoas que dissessem: "Olha, eu tenho bilhete para essa sessão, eu quero fazer parte".

Exatamente.

Mas só há se houver voluntários.

É isso. Ou seja, explicar o quê?

Já vou explicar como é que funciona, primeiro isto.

Que este Tribunal da Relação vai ser um segmento do "Terapia de Casal ao Vivo", que só vai haver nas datas em que houver voluntários. Portanto, cheguem-se à frente, I guess.

Exatamente. Portanto, como é que isto vai funcionar? A minha ideia é a seguinte: nós passamos os episódios todos a discutir aqui coisas em que nós os dois discordamos. Certo? Basicamente, é isso que nós fazemos neste podcast. E quando estamos a ler e-mails, nós normalmente tomamos o lado de um, ou outro do outro, discutimos aqui, às vezes estamos do lado da mesma pessoa, outras vezes estamos do lado da outra pessoa. Como é que funcionará o Tribunal da Relação no "Terapia de Casal ao Vivo"? Vocês voluntariam-se para uma data. Por exemplo, eu estou Coimbra, sessão das 21h30. Sim, senhor, perfeito. Como é que vai acontecer? O casal ou as duas pessoas vão a palco conosco e um de nós vai ser o advogado de defesa, o outro vai ser o advogado da acusação. O nosso convidado da data vai ser o juiz.

Sim, nós vamos ter convidados.

Vamos ter convidados, não vamos dizer quem é que é. Em princípio, vão ser pessoas que vocês conhecem e gostam. Vamos ter convidados. Esse convidado dessa sessão vai ser o juiz e vamos fazer uma sessão de tribunal com o vosso caso.

Exatamente.

Portanto, há uma apresentação da acusação, há depois uma resposta da defesa. O advogado, vão ser vocês a escolher se querem o Guilherme, se querem a Rita, e o juiz vai conduzindo a conversa, vai pedindo provas, vai pedindo situações e depois vai fazer sentenças. Ou seja, nós vamos fazer uma mini sessão de tribunal, em palco, com o vosso caso. E chama-se Tribunal da Relação. Eu gosto tanto desta ideia que eu acho que isto um dia até podia dar um programa de televisão, uma coisa humorística, com humoristas como juiz, com nós os dois a fazer de advogado de defesa e de acusação, e rodávamos. A meio podemos perceber: "Não, eu concordo mais com..."

Ya.

"Troca aí".

"Dá cá o teu."

E trocamos. Acho que há uma liberdade humorística muito engraçada.

Sim.

Mas isto só vai acontecer no "Terapia de Casal"...

Ao vivo.

Ao vivo. Se vocês se voluntariarem e disserem assim: "Era muito giro. Eu tenho aqui um problema com o meu namorado, ele cheira mal dos pés. Eu quero ir a esse." Ou: "Eu estou chateada com a minha amiga, porque ela um dia fez-me não sei o quê e eu quero confrontá-la." O que vocês quiserem, desde que seja uma dinâmica entre duas pessoas, está a valer no Tribunal da Relação. Portanto, já sabem que o nosso e-mail é terapiadecasalpodcast@gmail.com. E o que vocês têm que dizer? Só a sessão a que vão.

E um resumo rápido do vosso problema.

E só dizer: "Olha, o problema é este, este e este, nós gostávamos muito de ser voluntários na..."

Na sessão de Lisboa, do dia 1 de dezembro das 21h30.

Exatamente. Ou no Porto, no Sá da Bandeira, eu gostava muito no dia 29 de outubro, estou-me a voluntariar para o Tribunal da Relação. É só isso. É a data que vocês querem, a sessão que vocês querem e um pequeno resumozinho do vosso problema.

E nós entramos em contacto convosco.

Exatamente. Eu acho que isto vai ser muito giro de fazer em palco. Nós obviamente não vamos gozar com as pessoas, vocês não vão estar numa situação desconfortável. E lembrem-se que vão ter sempre um de nós a defender-vos, o outro está a acusar.

Está a acusar.

Está a acusar. Mas um de nós vai estar a defender-vos e vocês podem logo escolher. "O meu problema é este e eu quero que a Rita me defenda."

"Eu quero que seja a Rita ou o Guilherme."

Não tem mal. Eu estou preparado para ir para a tribuna, não é tribuna. Para o púlpito, para o não sei como é que se chama. Para a barra.

Para a barra, exatamente.

Na barra do tribunal. Agora, isto ainda tem a camada de os nossos convidados, vocês já viram as outras tours de terapia de casal, não é? São os nossos convidados.

Alguns, não sabemos, podemos ter novos.

Não, estou a dizer o tipo de gente. Vão ser o juiz, vão ser eles a comandar. Da mesma maneira que quando nós recebemos convidados aqui no podcast gravado, às vezes estão contra mim, outras vezes estão contra a Rita, outras vezes estão contra os dois, querem-nos só ver a discutir. O juiz que vai ser o nosso convidado vai poder conduzir a sessão da maneira que entender. Eu acho que isto vai ser muito giro.

Vai ser muito giro. Portanto, terapiadecasalpodcast@gmail.com. Por favor, enviem a dizer: "Queremos ser voluntários para a sessão do dia XX, XX".

Exatamente.

Por favor. É assim, se não houver voluntários, não vai haver este segmento.

É isso.

E é uma perda grande, eu acho.

Imagina que vocês vão a Aveiro e que no fim do "Terapia de Casal ao Vivo", vocês dizem assim: "Eu gostava de ter visto aquela coisa do Tribunal da Relação, aquilo era engraçado, acho que ia dar um momento giro, mas não houve." Não houve porque não houve voluntários. Eu e a Rita não queremos, e eu vou dizer isto e acabo este tema. Uma das coisas que nós não queremos no "Terapia de Casal ao Vivo", é que as pessoas se sintam desconfortáveis por estarem em palco ou estarem no spotlight. Por isso é que é sempre tudo anônimo no nosso podcast. As pessoas só falam se quiserem, ninguém é obrigado a subir a palco e a dizer coisas, ninguém se vai levantar no meio do público com o microfone e falar em voz alta. Não há desconforto, a menos que as pessoas se voluntariem para fazer parte das coisas. Portanto, se numa cidade não há nenhum casal que queira vir fazer a brincadeira do Tribunal da Relação, não há Tribunal da Relação, porque nós não queremos ninguém desconfortável.

Exatamente.

É só isso. Nós não somos aqueles comediantes que fazem crowd work e que chamam as pessoas a palco e que gozam na cara.

De todo.

Nada disso vai acontecer. Este podcast é sobre nós os dois e nós lemos ou falamos com pessoas que estejam predispostas a aparecer. Com anonimato.

É isto.

Vocês podem ir a palco e nós damos nomes errados.

Sim.

O que vocês quiserem. Vocês estão protegidos da maneira que entenderem. Ninguém vai ficar desconfortável com este podcast, a não ser nós os dois. Eu e a Rita, quando discutimos um com o outro.

Exatamente. Olha, vamos a um e-mail, o quê?

Expliquei bem a minha ideia?

Explicaste muito bem a tua ideia.

É que eu fiquei muito orgulhoso da minha ideia, acho que é muito gira.

Sim, senhor.

Tu queres uma situação parecida.

Sim, porque semana passada falamos da situação da Kylie Minogue, que não conseguia esquecer uma pessoa com quem tinha estado há muitos anos.

Era 12, não era?

10 ou 12 anos.

10 ou 12.

Mesmo depois de refazer a sua vida. E recebemos um e-mail do George Michael a contar uma história parecida e achamos que era interessante contar aqui. Não tem pergunta nenhuma, é só um relato da história dele, mas achamos que era interessante. "Olá, Rita e Guilherme. Antes de mais, adorei toda a tensão do episódio de hoje. Fez-me lembrar a Rita fartinha do Guilherme durante a Covid."

Pois foi. Houve ali momentos.

Houve momentos. "Em relação ao assunto da Kylie, quando eu tinha 19 anos, conheci e namorei com uma rapariga, a rapariga mais fantástica que tinha conhecido até então. Namoramos perto de dois anos e por criancice minha, ela acabou comigo."

Ok.

"Onde é que o problema fica parecido? Durante 10 anos que nunca consegui manter relação nenhuma mais do que quatro ou cinco meses, porque eventualmente acabava sempre por pensar nessa minha ex-namorada e começava a fazer comparações na minha cabeça. Como não conseguia lidar com isso, acabava as relações todas. Eu e essa minha ex não nos seguíamos nas redes sociais, não nos falávamos, não morávamos na mesma cidade, ou seja, nunca mais a vi, mas pensava nela montes de vezes, sonhava com ela, enfim, uma doença. Passados 10 anos, estava num primeiro date com uma rapariga, quando vejo a minha ex entrar no café. Ela não me viu. Eu comecei a transpirar dos joelhos, fiquei com dor de barriga. Tudo o que era sintoma mau, eu tive. Óbvio que o date em que estava correu mal e não houve segundo. Estive horas a ganhar coragem para mandar uma mensagem à minha ex. Não tínhamos redes sociais, mas eu ainda tinha o número dela. Ganhei coragem e mandei-lhe uma mensagem a ver se o número ainda era dela. Eu, que achava que ela nem sequer me ia responder, respondeu. Foi supersimpática. Disse que gostava de me ver. Fomos tomar um café e sim, houve beijo no primeiro encontro. E ao fim de 10 anos. Voltámos a namorar, desta vez adultos, eu com 30, ela com 28. Moramos juntos quatro anos e apesar de termos mudado e crescido durante esses 10 anos, foi a história mais linda que tive na minha vida."

A Kylie Minogue está neste momento assim: "Matou o plot twist que dei."

Calma. "Agora veio o plot twist. Apesar de toda a paixão que existia, ao fim de quatro anos achamos que queríamos coisas diferentes da vida. Acabámos, ficámos amigos, ela é mãe e eu sigo a minha vida de tio solteiro, que tanto gosto. Para a Kylie, o meu conselho é: não fiques na dúvida, isso vai te consumir até o final dos teus dias. Vai, porque é ali que pode estar o amor da tua vida. Na eventualidade de correr mal, a tua cabeça vai ficar livre e muito mais aberta para novos futuros."

Olha que belo e-mail.

"Arrisca. PS: também sou filho de pais separados e na maior parte das vezes preferimos ter pais felizes e separados do que juntos e infelizes."

Sem dúvida nenhuma.

"Desculpem pelo texto gigante, mas isto até foi terapêutico para mim. Um beijinho para os dois. George Michael."

Muito bem, excelente e-mail.

Grande e-mail. Obrigada por teres partilhado conosco, George.

Por que é que és o George Michael? Eu vou te explicar. É que eu e a Rita queríamos, como é uma situação parecida com a da Kylie Minogue, nós pesquisamos no Google músicos parecidos com Kylie Minogue.

E o George Michael foi o primeiro que apareceu. Lembramo-nos de Last Christmas.

Mas é que não é bem.

Não é bem. Mas percebemos que o George Michael morreu no dia de Natal.

Pois é, o autor, o cantor, neste caso.

De Last Christmas.

Morreu no seu Last Christmas.

Fiquem com esta informação.

Deve ter sido uma piada que no Twitter se fez muitas vezes na altura. Mas pronto, isto não abre nada para responder. Mas isto é para a Kylie Minogue saber que mais vale tratar do problema do que continuar a viver mais 10 anos com uma pessoa na cabeça.

Exatamente. Porque é a única forma de tirar, de fato, aquela pessoa da cabeça.

Exatamente.

Muito bem, vamos agora a um e-mail novo, fresquinho.

Então é o seguinte: eu no outro dia tive que falar com a minha mulher sobre esta coisa toda do The Summer I Turned Pretty, que eu não estou por dentro deste fenômeno.

Eu também não vejo.

Mas estás por dentro.

Mas estou por dentro.

Tiveste-me a explicar que era uma senhora que está apaixonada.

Não é uma senhora, é uma miúda.

Uma menina que está apaixonada por dois irmãos e que só um é que é giro, mas são os dois giros, mas as pessoas preferem um.

E odeiam o outro.

E que a série é muito tonta, mas que é gira, que as pessoas gostam e que as pessoas desculpam a tontice porque já dá a volta e às vezes é mau, mas é bom, e que as pessoas entraram no fenômeno.

E dá uma certa nostalgia a algumas pessoas da juventude que perderam.

Exatamente.

Vou dizer assim.

E que vai buscar uma coisa dos anos 80 e 90, que eu adorava, que era filmes de comédias românticas em que a rapariga era muito feia porque tinha o cabelo preso e óculos.

Do nada.

E depois tirava os óculos e desprendia o cabelo e era lindíssima.

E era linda, tipo: "Oh, meu Deus!"

Que era dos tropes de filmes de comédia romântica e comédias dos anos 90 mais estúpidos do mundo. Porque depois as pessoas não podem gozar com o Super-Homem, das pessoas não saberem quem é o Super-Homem, tem os óculos e depois não tem. Bom, mas isto por quê? Porque o e-mail chama-se: "Entrei no plot de The Summer I Turned Pretty, e agora?" E, portanto, eu precisei de um bocadinho de contexto.

Claro.

Porque eu nem sabia que era um livro. Pelo menos é um livro.

São vários livros.

São vários livros.

Disse-te isso ontem.

Pois é, é uma saga.

É uma saga.

É um gracioso saga, exatamente.

E quem nos mandou o e-mail é a Belly.

Pois, porque é o nome da protagonista, e depois o outro é o Conrad.

E o Jeremiah.

E o Jeremiah.

O Conrad é o que as pessoas gostam, o Jeremiah é o que as pessoas não gostam.

O Conrad é o que tem ar de vampiro do Twilight e o Jeremiah é o que tem ar de surfista australiano.

Exatamente.

É assim.

Estás. Ok.

A minha amiga, eu posso não conhecer, mas eu sei.

Ok. Então bora.

Então let's go. "Olá, Rita e Guilherme. Espero que este e-mail vos encontre bem." Muito obrigado, te encontro excelente domingo manhã. "Já acompanho o trabalho de ambos há uns anos e sou grande fã."

Obrigada, também somos muito fãs.

Também sou muito fã deste e-mail até agora. "Vou tentar resumir isto da melhor forma possível. No início deste ano, uma das minhas melhores amigas começou um emprego novo e ao fim de uns meses..."

A Guina se caiu da cama.

É pá, não é possível.

A Guina se caiu da, a almofada caiu e ela caiu da almofada.

Ela está assim numa prateleirinha numa cama e caiu.

Caiu, tudo caiu. Caiu ela, caiu a cama.

Está tudo bem. Desculpem, vou voltar aqui onde nós estávamos. Vou voltar no início da frase.

No verão deste ano.

Vou tentar resumir isso da melhor maneira. No início deste ano, uma das minhas...

Ah, no início. Desculpa

No início deste ano, uma das minhas melhores amigas começou um emprego novo e ao fim de uns meses achou que um dos seus colegas estaria interessado nela, mas sempre afirmou que não seria capaz de olhar para ele dessa forma, pois trabalhavam juntos. Ele fuma e que simplesmente ela não o achava atraente o suficiente. Superlógico.

Ok.

E vou te ser honesto.

É isso. És meu colega de trabalho, não és atraente e ainda por cima tens hálito a tabaco. Não.

Exatamente. Se vais estar a cheirar a táxi dos anos 70, não, muito obrigado. No fim do mês de julho, eu conheci-o e simplesmente nós demo-nos bastante bem. Ficámos bons amigos. Entretanto, fomos saindo e o que começou por uma amizade está aos poucos a tornar-se em algo mais. E como era bastante evidente que ele tinha uma crush pela minha amiga, eles falaram no sentido de resolverem as cenas e ficarem amigos e foi aí que ela se apercebeu que, afinal, até gostava mais dele do que achava até ao momento.

Então elas são a Jeremiah e a Conrad, e ele é que é a Belly. Ok.

No sentido de ficarem amigos e gostava mais dele do que achava até ao momento.

Então vou chamar-lhe Conrada.

Conrada.

A Conrada.

Ele é que é a Belly.

A Belly.

Ela é a Conrada e eu a Jeremiah.

A Jeremiah.

A Jeremiah.

Ok.

Logo quando ele finalmente tinha percebido que o que sentia por ela não era correspondido e seguiu em frente. Eles houve ali um descruzaram-se.

Sabes aquela coisa do futebol que é assim.

Exatamente, é uma reviega. Queria referir ainda que eu e ele estamos bastante bem, a ir a dates regularmente e a conhecer-nos melhor a cada dia que passa. Portanto, o meu dilema é: como é que eu devo gerir este clima com a minha amiga? Porque agora, ao que parece, gostamos os dois do mesmo rapaz e eu não sei o que fazer. Nunca estive nesta situação e não quero perder a amizade com ela, mas também não é como se eles tivessem namorado. Era só uma crush não correspondida. Beijinhos aos dois e vemo-nos no Porto, disse ela.

Quem sabe a Conrada não nos traz a sua amiga.

Ela e a amiga vão ao tribunal da relação.

Jeremiah.

Não sei se estão prontas para falar.

Ainda não estão, mas podem estar até lá.

Deixa ver.

Isto parece-me mesmo um momento adolescente, na verdade, que é: "ah, eu gostava dele, mas afinal ela não gostava dele, mas afinal não sei o quê".

Mas falas aqui em trabalho.

Sim. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, é um drama que tu estás habituada a ver na escola secundária, não estás habituada a ver na vida adulta, mas se calhar porque as pessoas não falam sobre isso.

Sem dúvida nenhuma.

Se calhar porque as pessoas não falam sobre isso. Mas eu acho que sendo pessoas adultas, a situação tem de ser gerida como pessoas adultas e, portanto, a Conrada tem de se sentar com a Jeremiah e tem de lhe dizer: "Olha, eu sei que o Belo em certa altura curtiu de ti, mas a coisa não funcionava. Tu própria me disseste que não o achavas nada de especial".

Eu avancei e agora nós estamos a ir a dates.

Eu avancei e agora nós estamos a ir a dates. Eu não quero deixar de ser tua amiga e por não querer deixar de ser tua amiga, quero contar-te as coisas como elas estão a acontecer, porque isto não pode ser um segredo.

Ya.

Se isto for um segredo, aí é que perdes a amizade.

Ya. Eu sei que a amiga que não queria e depois passou a querer, não controla os seus sentimentos. Ninguém controla os seus sentimentos.

Ninguém controla.

Ninguém controla os seus sentimentos.

Ninguém controla.

Ninguém controla.

Ninguém controla.

Ninguém controla.

Ninguém controla.

Absolutamente ninguém controla os seus sentimentos.

Ninguém controla.

Agora, ela pode é controlar a sua posição nesta história. E eu acho que a amiga que não queria e passou a querer, que nós ainda não decidimos, acho que é a Jeremiah.

É a Jeremiah.

A Jeremiah. Eu acho que a Jeremiah tem que dar um passo atrás e tem que respeitar a amiga e tem que respeitar, principalmente, a sua falta de timing.

Exato.

Tu tiveste mau timing. Imagina numa pastelaria. Nós estamos os dois a chegar a uma pastelaria. E na pastelaria eu pergunto-te assim: "O que é que te apetece?" E tu dizes assim: "Pão com chocolate". Eu digo assim: "Eu quero um croissant com doce de ovos". E tu dizes: "Não me apetece nada croissant com doce de ovos hoje. Não me apetece". E eu disse: "Ok, porque eu quero um croissant com doce de ovos, tu comes o teu pão com chocolate". Está excelente. Chegamos à pastelaria e só há um croissant com doce de ovos. E eu digo assim: "Perfeito". Perfeito, que eu estou a olhar para ele, é o que me apetece comer. E tu olhas para o croissant com doce de ovos e pensas assim: "Eu afinal também quero. Se eu pedi, eu vou comer. Eu até te posso deixar dar uma dentadinha, mas é meu para eu comer, porque tu disseste que tu não querias e eu sempre quis, e eu agora quero, e eu estou a comer, e eu sou ele que estou com ele na mão". Salvo seja. Portanto, tu comes o teu pão com chocolate, sujas a língua e calas. E cheiras o meu croissant com doce.

À distância.

E vais tanto comigo e eu vou-te contando como é que é comer um croissant com doce de ovos. Mas tu não comes o croissant com doce de ovos, porque tu não querias.

Exatamente.

E tu tomaste essa decisão na vida e agora vais ter que ser forte.

É verdade.

Por muito que estejas a aguar e a pingar.

E também te digo uma coisa que é, não sei se nós estamos aqui perante um caso de afinal ele é interessante porque a minha amiga também o acha interessante.

É possível. E porque quer uma coisa que agora já não pode ter.

Exatamente. Porque ele estava ali e não era atraente. Quando ele passa a estar indisponível, já é atraente.

Agora vou te ser honesto, para terminar isto com um lacinho, porque eu sou guionista e eu sei como é que fecham as histórias. Eu não sei como é que isto se resolve no "Summer, I Turned Pretty", porque eu nunca vi. Portanto, eu não sei como é que é interagir.

Mas sei que ela vai para Paris.

Será?

Se calhar esta tem de ir para Paris também com a mala.

Comia, se calhar, um croissant.

Sim, eu sei que ela anda com a mala atrás e vai para a discoteca com a mala, se calhar, olha, está aí a solução, não sei.

É isso, vais ter que ir para Paris com uma mala muito grande andar lá a todos.

Uma mala. Vais ter de ir...

Uma mala.

Uma mala.

Paris. Bom, está feito. terapiadecasalpodcast@gmail.com é onde vocês podem enviar duas coisas. Primeiro, as vossas questões, os vossos problemas, as vossas inquietações.

Recebemos mails muito bons esta semana. Obrigada.

Pois foi. Bons e maus, obrigado. Obrigado, eu acho que nós temos os melhores ouvintes, porque eu sei que os nossos ouvintes também ouvem outros podcasts, mas quando estão a ouvir o nosso, são os melhores ouvintes.

Sim, quando ouvem o nosso, é quando as pessoas brilham enquanto ouvintes.

Exatamente, é o pico de forma. Ao mesmo tempo, também podem enviar para terapiadecasalpodcast@gmail.com o quê? Sugestões. Não.

Ai, Guilherme, então.

Não é sugestões, é voluntariações, voluntariamentos.

Formulários de voluntariação, mento para o tribunal da relação.

Tribunal da relação. Um grande beijinho para o observador e um grande beijinho para vocês que nos ouvem.

Na testa.

Até para a semana.

Não nos ouvem na testa, o beijinho é que é na testa.

Bem, beijinho na testa, ouvir é no ouvido.

Exato.

Não é beijinho no ouvido, que isso é nojento. Estou cheio de ser apelo.