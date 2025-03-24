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Olá, bom dia. Estava a olhar aqui para a Bibi Ette que está a espreguiçar.

Ao sol.

Ao sol. E eu espero que seja assim amanhã nos nossos ouvintes, que estejam a espreguiçar.

Ao sol.

Ao sol. Se houver sol. Há sol? Não sabemos.

Ao sol. Eu hoje só vou dizer ao sol, pode ser?

Está bem.

O episódio todo. Então pode seguir.

Ao sol.

Ao sol.

Como é que estás? Estás bem?

Ao sol.

Ok. E a tua semana foi boa?

Ao sol.

Ou falta de sol?

Não, falta de sol. Por acaso há muito tempo que eu já não via esta coisa amarela que está a bater na minha gata.

"Esta coisa amarela que está a bater na minha gata", estranhíssima, é o Poupas amarelo?

Sim, o Poupas vem cá a casa e dá um bico na Bibi Ette. Não, mas estou cansado de chuva. "Ai, falta muita aguinha no Alentejo e no Algarve. Ai, falta muita água." Estão as barragens cheias. Chega de chuva.

Uma coisa te vou dizer: vamos ter laranjas muito boas.

É pá, Algarve, se não vier aí-

Se não vamos ter laranjas boas.

Se vocês não me dão laranjas boas, eu vou vos dizer uma coisa: para que é esta chuva?

Exato.

Bem.

Temos que ter laranjas boas.

Vou me irritar com o Algarve.

Estás bem, então?

Estou, estou bem. Ainda estou entupido, que é uma coisa que me irrita.

É verdade. Estamos os dois, não é verdade?

E neste momento estou com as unhas pintadas.

Estás bonito.

É verdade.

Eu gosto que quando tu vais pintar as unhas com a nossa amiga Márcia, posso dizer, não é?

Podes. Mas quem é que escolhe as cores?

Calma, normalmente deixas o mindinho para a filha de uns amigos nossos escolher a cor.

Um grande beijinho pra Lula. É ela que escolhe a cor e ela escolheu também a do polegar.

Ah.

O polegar está branco e o mindinho está vermelho.

Ok.

E as outras estão normais. E portanto, eu agora ando com os mindinhos pintados.

Acho bonito.

Eu também, eu gosto.

Estão ok.

Sim.

Estás certamente melhor do que o objeto da curiosidade que eu trago hoje.

Vamos embora.

Sabias que o cérebro dos coalas é liso? É tipo um peito de frango. E isso demonstra a burrice deles, no fundo, porque os cérebros, quanto mais rugosidade tiverem, mais espaço para neurônios têm.

Ok.

Portanto, um cérebro liso significa burrice. Pouca capacidade cognitiva, vamos dizer assim.

Ok.

Portanto, um coala só identifica comida nas árvores.

Se a comida estiver caída no chão, ele não percebe que é comida?

Não, se lhe deres folhas de eucalipto, que é o que eles comem.

Ok.

Ele não vai.

Ele só sabe que é comida se tiver-

Se tiver na árvore.

Ok, já percebi.

É esse nível de burrice.

É tão querido. Repara, eu agora para chamar burro a alguém, posso dizer: "Tu tens o cérebro mesmo liso".

Ya, o teu cérebro é mesmo liso.

Está mesmo todo passadinho a ferro esse teu cérebro.

Quanto mais rugoso e quanto mais aquelas, sabes quando tu picas a carne, mas a carne não está picada, vai só em...

No fundo, o meu cérebro é um sharpei.

Exato, quanto mais sharpei for o teu cérebro, melhor.

Ok. Olha, eu não fazia qualquer espécie de ideia.

Porque aí é que há o espaço e a capacidade de se criarem neurônios. Se for liso, não há essa capacidade. E se tu vires fotos, o cérebro de um coala é um peito de frango.

Ok.

Queres ver? Não sei onde é que está o meu telemóvel.

Está aqui atrás. Mas é um peito de frango também na forma ou só na-

Parece um peito de frango, vou te mostrar.

É assim direitinho, não é? Rosento.

Exato. Olha.

Assim cor-de-rosinha. Ai, que horror, é um peito de frango. Eu não estava nada à espera disto.

Olha. A diferença.

Pois. É mesmo um peito de frango. Vou te dizer uma coisa, até não sei se não punha isso numa frigideirazinha.

É, que nojo.

Com um bocadinho de...

Mas olha que até os dos ratos.

Pois, são meio burrinhos também.

Também.

Já percebi.

Não, mas eles são mais inteligentes que os coalas.

Não estava à espera de falar aqui de cérebros hoje.

Pronto.

Um grande beijinho pro Hannibal Lecter.

Exato. Bom, vou parar de ver isto que já estou um bocado enojada.

Rita da Nova.

Guilherme Fonseca.

Eu esta semana estive muito perto de te trair.

Ok.

Eu vou te explicar o que é que aconteceu. Eu recebi uma chamada de um número que eu não conhecia e 97% são spam.

99.

Começou por ser spam de bancos, depois começou a ser spam de vozes robóticas a dizer: "Quer começar a fazer dinheiro com o seu TikTok?"

Recrutamento pra coisas.

Coisas assim do gênero. E esta semana inovou, porque era um número que eu não conhecia de lado nenhum, que eu atendi e aparece uma senhora brasileira a dizer o seguinte do outro lado: "Querido".

Não, Guilherme, não vais fazer a voz.

Então não vou fazer a voz? Vou fazer a voz, exatamente.

Não.

"Querido, quero falar contigo. Adiciona meu número no WhatsApp."

Guilherme.

Eu estou a dizer o que eu ouvi.

Guilherme, mas ok.

E eu respondi: "Olá, tudo bem? Como é que estás?" E era um robô e foi abaixo.

Ok.

E era só pra eu adicionar o número no WhatsApp. O que é que se passa? Não, estou brincando, não adicionei.

Não, podias ter adicionado só pra ver como é que era.

Não, nunca na vida. Mas é giro que se eu fosse se calhar um senhor de 60 anos de Carrazedo de Ansiães.

Caías.

Eu não sei se: "Ai, coitadinha, a senhora agora a chamada foi abaixo, deixa-me só adicionar aqui no WhatsApp."

Sim, coitadinha. Ela quer companhia, não é?

Ya. E pronto, houve uma tentativa de engate, suponho eu, da parte de um robô.

Como é que tu te sentiste? Também depende do robô. Se fosse aquela Sofia. Lembras?

A robô Sofia era estranhíssima. Aliás, a robô Sofia tinha o cérebro de fora, tipo coala. Não sei se te lembras, mas ela tinha uma espécie de um círculo onde devia ter uma peruca e tinha um círculo de metal, depois via-se pra dentro da cabeça.

Sim, mas já era mais humana, não é?

Eu vou ser muito honesto. Também não sei a situação de cada um, depende de cada um, não falo por todos, estou a falar por mim, mas eu acho que não era capaz de fazer sexo com uma boneca de corpo inteiro.

Só meio corpo.

Não, mesmo partes do corpo é esquisito. Há umas bonecas que é só um rabo e uma vagina. Eu acho que não era capaz. Imagina chegar à cama e estar uma boneca quieta, deitada, sem se mexer. Depois como é que começa? Ou seja, eu vou para cima da boneca e ela está a olhar para o teto. É que aquilo é muito mortiço, plástico.

Depois tens de lhe tapar os olhinhos para ela não ver.

Não é estranho?

É esquisito.

Para vocês há um dildo, que é só aquela parte. E então vocês estão a fazer as vossas coisas e depois, pronto, enfiam. Para os homens, é mais-

Também é, estão ali a fazer as vossas coisas e depois, pronto, enfiam.

Mas tem olhos e cabelo, e está deitada.

Não precisa, cortas-lhe a cabeça, está tudo bem.

É como se fosse uma mulher desmaiada ou drogada.

É estranho.

É estranhíssimo, é uma mulher quieta.

É estranho. Mas já deve haver algumas que se mexem. A tecnologia não evoluiu?

Mas assim ainda é mais estranho. Para mim é tudo estranho. Há alguém que já tenha usado uma boneca de corpo inteiro que nos possa mandar um e-mail a dizer. Porque deve ser estranho. É que ainda para mais, aquilo é caro, tu compras e depois vem para casa. Imagina que é esquisito para ti. Agora está no teu armário.

Tens de deixar lá na despensa.

Está uma senhora no teu armário com a cabeça para o lado.

Depois um dia vêm os teus amigos a casa, " tens aí não sei o quê". "Sim, está na despensa".

Está entre o arroz e a boneca. É muito esquisito, eu acho que não era capaz. Mas lá está, nunca estive nessa situação, se calhar é excelente, mas eu acho que não era capaz. É muito esquisito. É um corpo inteiro ali mortiço, todo drogadão, ali deitado. Não quero.

Pronto, também ainda bem.

Sim.

Mas se fosse um robô, acho que era diferente.

Mas a mexer também não é esquisito? De repente: "Olha, eu e a air fryer vamos ali para o quarto, já voltamos". É esquisito, desculpa.

Mas não é uma air fryer, é uma pessoa.

Não é uma pessoa.

É a imitar uma pessoa, a air fryer não tem traços humanos.

E diz o quê? Fala com esta voz da mensagem? "Olá, querido".

Guilherme, tens de parar com isso. Isso é muito problemático.

Por que é problemático eu estar a imitar a voz da senhora que me ligou?

Primeiro, não era uma senhora.

Como é que tu sabes?

Era um robô mascarado de senhora.

Era um robô mascarado de senhora, também há essa. É esquisito, eu não era capaz. Pronto, era só isto que eu queria com isso.

Esta semana tive uma experiência muito gira.

Fala comigo.

Que me irritou.

Muito gira que irritou.

Começou por ser gira.

Ok.

E depois irritou-me.

Ok.

Que é, eu fui ao IKEA com a minha irmã. E a minha irmã teve um bebé, como nós já falámos aqui, no final do ano passado.

Sim, senhora. Grande Dudu, um grande abraço para ele.

É um bebé que tem agora dois meses.

Exatamente.

Vai fazer três, na verdade.

Vai fazer três.

Fomos ao IKEA, estávamos lá com ele, tivemos de ir a dois IKEAs, não interessa, coisas da vida.

Adoraram, as duas todas contentes, afinal um IKEA são dois, meu Deus, que maravilha.

Tivemos de ir porque aquilo que queríamos não havia num. E a certa altura, o que é que aconteceu? O bebé fez cocó, como os bebés fazem.

Sim, senhora.

Há três coisas que os bebés fazem.

Sim, senhora.

Dormir, comer e cocó.

Exatamente.

Até agora está mais ou menos assim, ele está nesse nível. E ele fez uma das três coisas. Na verdade, fez as três. Tinha estado a dormir, depois comeu e depois fez o seu cocó.

Muito bem.

E nós tivemos de ir trocar a fralda. E no IKEA, eu nunca me tinha deparado com isto, mas acho que é interessante falar também, que é: tem três casas de banho. Tem a casa de banho das mulheres, a casa de banho dos homens e tem um fraldário específico.

Mas sem mais sítios.

Certo, calma. Mas a casa de banho dos homens não tem fraldário.

Ok.

Portanto, se o fraldário estiver ocupado, já lá vamos, não é possível o homem trocar a fralda.

Mas se o fraldário estiver ocupado, dá para ir à casa de banho das mulheres, é isso?

Não, o homem não pode entrar na casa de banho das mulheres.

Mas então espera, quando tu dizes o casa de banho dos homens não tem fraldário, a casa de banho das mulheres também não tem fraldário.

Tem.

Há um fraldário.

Não. Guilherme, há três divisões.

Há três portas.

Há três portas. A porta da esquerda é a casa de banho das mulheres que tem um fraldário.

Ok.

A porta da frente é um fraldário só.

Ok.

E a porta da direita é uma casa de banho dos homens que não tem fraldário.

Pronto, então era a pergunta que eu estava a fazer. A casa de banho das mulheres tem um fraldário.

Exatamente.

Ok.

E nós aproveitámos, porque estávamos com o carrinho e estávamos com um monte de coisas para ir mesmo só ao fraldário, que é uma divisão, é tipo uma casa de banho para pessoas com deficiência, que fechas a porta.

Sim, senhora. É deficientes e bebés.

Não é deficientes, é pessoas com deficiência. Observador, vocês já estão arrependidos ou não?

Entretanto ficámos em 33º lugar. Ficas a saber.

Pumba! É à conta destas. Se tu falasses um bocadinho melhor, estávamos bem em quarto ou quinto.

Primeiro, eu falo muito bem. E segundo, quando eu digo deficientes e bebés, então eu digo pessoas-

Com deficiência

...com deficiência e pessoas com bebezice.

Exato.

Com infantilidade.

Isso, pessoas com infantilidade.

Então é pessoas com deficiência e pessoas com-

E pessoas com um cérebro que ainda é um cérebro de um coala.

Exatamente, e pessoas com cérebro de coala. No fundo, é a casa de banho das pessoas com cérebro de coala. Estou a brincar, porque há pessoas que são só deficientes físicas. Eu estou a brincar, eu também não posso dizer nada.

Mas pronto. E então estávamos no fraldário.

Isso põe na porta, às mesmo um símbolo de um coala e assim as pessoas sabiam. Olha aqui, pronto.

Estávamos a trocar a fralda do Artur no fraldário, que também tem uma cadeirinha para amamentação, é assim uma coisa composta no IKEA.

Como é que é uma cadeirinha para amamentação?

É uma cadeira normal, só para a mãe poder sentar-se e amamentar ali.

Então é uma cadeira, puseram uma cadeira.

Sim, mas o objetivo é amamentar.

Ok.

Não é a pessoa ficar ali sentada três horas dentro da casa de banho a fugir da família. Não é assim que acontece.

Vou fingir que estou a amamentar.

E começa alguém a bater à porta.

Muito bem.

Do gênero, quero trocar a fralda.

Ok. Ou uma pessoa com deficiência quer ir fazer cocó.

Não, porque a casa de banho não é a casa de banho dos deficientes.

É só um fraldário, sim, senhora. Estou a acompanhar a história.

É só um fraldário, eu dei o exemplo que era para tu perceberes o estilo.

Exatamente, estou a acompanhar.

E nós: "Já vai". E a pessoa insistentemente a tentar abrir a porta e bater à porta. E eu estava: "Man, achas que eu vou fazer o quê?" Ainda por cima estava eu a trocar a fralda do Duarte, que a minha irmã sempre que pode não troca uma fralda.

Pois, claro.

Depois a minha irmã diz-me assim: "Olha, mas precisas de lavar muito bem as mãos, porque ele ontem tomou uma vacina que não é injetável, é ingerida, e é um vírus vivo, portanto o vírus vai sair pelo cocó e tu tens que ter cuidado".

Eita, com caraças.

"Porque se, por acaso o vírus passa para ti".

É que tu estavas dentro de um laboratório do Wuhan.

Estava. E alguém a bater à porta, e eu: "Não pressionem!". Este bocadinho de cocó.

Mas a pessoa estava com uma urgência e estava ali um bebê todo cagado também do lado de fora.

Não, e depois eu percebi que era uma senhora, que foi para o fraldário das senhoras. Ou seja, estava a fazer-me aquela pressão para nada.

Depois se calhar não sabia que a Casa das Mulheres tinha um fraldário.

E eu fiquei: eu percebo perfeitamente, mas se eu fosse, imagina que o bebê era meu e eu era mãe, estava sozinha e tinha tido aquele bebê pela primeira vez. A minha mãe me diria o que é. Eu ficava bué nervosa. Eu já fiquei um bocado.

É que eu acho que o teu problema é, eu vou te explicar o que eu acho que aconteceu. A sensação que tu tiveste é a mesma de quando estás a tentar estacionar e tens carros atrás de ti a apitar.

Ou quando estás a tentar fazer cocó e percebes que entrou alguém numa casa de banho pública.

Ok.

Que é tipo: deixa-me só estar aqui.

Vieram para aqui perturbar.

Eu queria só mais dois segundos.

Eu percebo. Eu acho que fui espirrar.

Ai, não. Pronto. E queria só partilhar, porque senti-me um bocado pressionada e nunca me tinha sentido pressionada neste contexto. Normalmente, quando vais mudar uma fralda a um bebê, a não ser que o bebê esteja todo cagado até à cabeça, a ideia não é uma coisa que se apressa, é uma coisa que tu fazes porque o bebê mexe. Não é?

Eu nunca mudei uma fralda na vida.

Olha, e não mudaste aquela radioativa que eu mudei.

E muito menos com doenças, mas eu nunca mudei uma fralda.

Mas até ver, lavei muito bem as mãos depois, porque ainda não me vomitei toda.

Sim. O meu fundo do telefone sou eu com a Alice.

Que parece tua filha, na verdade.

E isto não é esquisito, porque esta criança é minha sobrinha, não é minha filha, e é o meu fundo de telefone. Isto é esquisito ou não?

É um bocadinho, não vou mentir. Espera.

É que eu já perguntei a algumas pessoas e algumas pessoas dizem assim: "Não, não tem problema nenhum, é tua sobrinha, gostas da tua sobrinha, é uma foto com ela". Mas ao mesmo tempo, é uma criança que não é minha. Quantas pessoas podem ter no seu telefone um fundo que é uma foto sua com uma criança que não é sua?

Até que grau de parentesco, não é? Tipo uma avó com neto. É ok.

Um avô com neto, ok. Pais.

Pais, super ok.

Mas é que eu já estou com uma separação. É minha sobrinha.

Eu acho que é um bocadinho esquisito. Só porque ela é muito parecida contigo, então parece que é tua, mas não é.

Pois, eu estou na dúvida se isto é esquisito ou não.

Eu acho que podias pôr a foto que estás só de mão dada com ela.

Mas aí estou de mão dada com uma criança, nem se percebe que é minha sobrinha, ainda é pior, pode ser uma criança da rua. Pode ser uma criança da rua. É que assim eu ao menos vejo se a criança é parecida comigo.

Aquilo é esquisito também. É do gênero: não é minha, mas é minha, porque é muito parecida.

Não é minha, mas eu gostava que fosse.

Pronto, queria te contar desta experiência de pressão que eu senti na casa de banho, casa de banho não, no fraldário.

Eu tenho mais um tema que eu gostava de trazer para aqui que é o seguinte: a minha mãe fez muito recentemente 65 anos de idade. Sessenta e cinco anos, parece uma boa idade, é uma idade redonda. O que eu descobri almoçando com a minha mãe e com a minha irmã, e com o meu cunhado, mas a minha irmã é que trouxe este tema, foi: eu não sei se tu tens noção, mas tu com 65 anos tens um mundo de possibilidades que se abrem para ti, de descontos, portas que se abrem grátis. A minha mãe fez 65 anos e eu vou dizer só algumas coisas que acontecem na tua vida. Tudo o que é comboios, tudo passa a ser 50% mais barato.

Cinema.

Cinema, tens descontos. Museus, todos grátis. Não há nenhum museu que tu pagues. O oceanário é imediatamente 50% mais barato. Eu também quero fazer 65 anos. Eu não me posso identificar com uma pessoa que tem 65 anos, porque eu não vou ter filhos. Eu sinto que muitas vezes tenho hábitos de reformado.

Sim, eu, aliás, sou uma reformada. És casado com uma senhora da tua idade.

Sou casado com uma senhora da minha idade. Eu adorava ter 65 anos.

Eu sinto que há um gap muito grande, porque até aos 18 ou até aos 21 ou até aos 23, o que é, também tens esses descontos todos, mas depois o grosso da tua vida.

Por que eu não posso estar a aproveitar agora isto?

O grosso da tua vida é tipo, agora vais estar na merda, vais estar a trabalhar bué, tudo vai ser bué caro. Eu percebo, à partida terias essa capacidade financeira. Mas é do gênero, agora estás no grosso da tua vida e o grosso da tua vida é trabalhar para pagar bué coisas.

E também há que outra que é, 65 anos vai ser quando eu vou acabar de pagar a minha casa.

Ya.

Portanto, quando eu deixar de ter coisas para pagar, é quando as coisas me ficam grátis. Eu queria que os museus me fossem grátis agora, porque esse dinheiro dá-me jeito para pagar a prestação ao banco. Ou seja, está tudo mal. Eu fiquei com inveja da minha mãe ter 65 anos. Eu sei que é um conceito esquisito.

Tu podes mascarar.

Ya, mas é que eu não estou grisalho o suficiente.

A gente pinta.

Tenho alguma barba grisalha e cabelos grisalhos, mas eu não passo por um senhor de 65 anos.

Pois não. Felizmente.

Eu também acho que não passo pela idade que eu tenho nem que vou fazer.

Tu achas, mas por quê? Achas que pareces mais ou menos?

Eu acho que pareço menos. Eu não pareço um senhor de 38 anos, que é o que eu vou fazer agora em maio.

Pois não. Pois não.

Eu não pareço que tenho 38.

Eu também não pareço que tenho 33.

Pois não. Mas pronto, queria só dizer isto. Tive inveja da minha mãe fazer 67 anos.

Não, mas por um lado é fixe, porque também é a altura da vida em que tu podes aproveitar melhor isso. E não te esqueças que quando as pessoas se reformam, muitas vezes perdem o seu propósito de vida.

Eia!

É verdade.

Isso é super deprimente.

Mas é verdade. Não é verdade?

Então, mas encontram outro propósito. Por que não vão para o oceanário procurar um propósito e um tubarão? Procuram as duas coisas.

Sim, é muito fácil falar assim. Então encontra. Isto realmente para ti é muito fácil. Tudo é muito fácil para ti. Então não tem propósito, encontra. Então. Está doente, cura-se.

Está deprimido, sorri.

Então. Vai apanhar sol. Vai ao cirurgião e põe.

Tenho que beber água.

Vai ao cirurgião e põe. Mas antes de ir a este e-mail, quero só comentar uma coisa ainda. Mas vai lá.

Não, mas diz.

Pronto. Queria falar do nosso vizinho que vai para o carro.

Está bem. Tens que contar a história deste senhor. É assim, todas as ruas... Desculpa, vou tomar conta deste tema.

Ah, está ok, vai.

Então vai, todas as ruas.

Não, vai, todas as ruas.

Não, é porque isto é um entusiasmo que eu tenho, mas eu queria só fazer um preâmbulo para o que te segue.

Então vai.

A nossa rua é um conglomerado de prédios que tem um jardim ao lado e que tem uma espécie de um parque, não se paga na rua os lugares, e então há muita gente que usa o lugar da rua e abusa para pôr os carros na rua. Por quê? Porque é grátis. E então há um senhor que mora no nosso prédio.

Não é no nosso prédio, é dois prédios ao lado.

É no prédio da frente. Isto é um conjunto de dois prédios. É um díptico. Eu pesquisei à minha mulher porque usei uma palavra como díptico. Eu estou sempre a seduzir a minha mulher com o meu cérebro de coala.

Tem uma filhinha.

E uma filhinha. Há um senhor que mora no prédio à frente do nosso, que passa horas à tarde sentado dentro do carro a ouvir música aos altos berros, mas com o volume no máximo.

E a beber cerveja.

E a beber cerveja dentro do carro.

Litrosas.

Ya. Pronto, agora vou passar para ti.

E eu fico do gênero. No outro dia, acho que era domingo, fui lá abaixo ajudar com umas compras, com umas coisas que tínhamos que trazer para cima. Olha, estão a ouvir o elefante? Estão. Pronto. Já nem era um episódio se vocês não ouvissem o Guilherme a assoar-se, na verdade. E eu desci e percebi a verdadeira dimensão da coisa, porque a música está aos berros, as janelas estão todas abertas e ele está só a curti-las dentro do carro. Esteja sol, faça chuva, ele está a curti-las dentro do carro.

Mas espera aí. Há aqui um ponto que eu acho que é importante para isto, que é: ele não está a curti-las do gênero "yeah".

Não, ele está a curtir a percepção.

Ya, ele mete música, eu vou dizer, africana, aos altos berros.

Mas não é uma música africana muito alegre. É tipo uma kizomba...

Os meus sentimentos, e eu estou triste.

Ya.

Mas a música africana, mesmo quando eles estão tristes, eles continuam a dançar muito bem e o corpo está com ginga.

Eles. Está bem.

Eu sou africano.

Não, eles. A música africana, eles. Eles continuam a dançar muito bem.

Mas espera, desculpa lá, mas eu agora tenho a certeza que não disse nada.

Eu acho que nós vamos descer para aí para o... Nem vamos estar na tabela dos podcasts. Nem vamos. Eles vão estar tipo: "Não".

E o homem senta-se no carro com a sua litrosa e fica sentado dentro do carro, com o carro desligado, só a dar música.

Só a dar música. O que é que aconteceu no outro dia?

O que é que aconteceu? Nós tivemos os dois um ataque de riso à janela. Eu chamei-te e disse assim: "Rita, não vais acreditar. Então não é que o senhor que fica sentado dentro do carro a ouvir música aos altos berros, ficou sem bateria no carro".

Ficou sem bateria.

Olha o que foi acontecer.

Pobrezinho, ficou sem bateria no carro. A minha teoria é que ele foge da família para ali.

Mas repara, se é para fugir, vais para outra rua, não vais para a tua rua.

Se calhar o carro já está sem bateria há muito tempo.

Então como é que ele ouve música?

A música acho que dá para ouvir na mesma.

Não, acho que não.

Não dá é para andar. Quando ligas. Não dá.

Então será que no outro dia ele finalmente precisou de ir a algum lado?

E não conseguiu.

Há muita gente que vai para a casa de banho durante mais tempo do que seria normal para ter assim um safe space.

Eu acho que ele vai para ali.

Tu achas que ele vai para dentro do carro ouvir música aos altos berros? É que fascina-me. Imagina que eu agora te diga assim: "Olha, amorzinho, eu volto já". E eu descia, ia para a garagem, ia para dentro do carro ouvir música e voltava duas horas depois. "Olha, voltei. Fui para o meu escritório".

Imagina, eu acho que cada pessoa tem de fazer o que, não é?

Mas por que ele vai para o carro?

Não sei. Podia pôr uns fones e ir passear.

Será que a casa do prédio da frente não é dele e ele fica à espera de alguém? Porque eu estava me a lembrar, quando tu trabalhavas na CommOn.

É isso, bora já dizer aqui as empresas em que ela trabalhou.

Tu trabalhaste aí imenso tempo.

Estou a brincar.

Eu sou ex-situação de CommOn. Quando tu eras uma pessoa ex-situação de CommOn, eu às vezes ia-te buscar e aquilo atrasava, e depois havia uma reunião e não sei o quê, "eu não posso sair já". E eu ficava tipo uma hora dentro do carro.

Não era uma hora.

Rita, aconteceu muitas vezes ser uma hora. Mas eu ficava muito tempo dentro do carro à tua espera. Será que neste momento há um podcast na região de Marvila, em que estão duas pessoas a dizer assim: "E aquele maluco que ficava dentro do carro?"

Não, não é a mesma coisa. Tu não ficavas com uma litrosa, é que aquilo é mesmo o ar de...

Então o problema é a litrosa?

Não, eu acho que ele ali está mesmo, porque ele depois não arranca, o carro está sempre ali.

Não, porque ele puxa o carro e vai para casa.

Sim, então, mas está à espera do quê?

Que alguém chegue para abrir. Será que ele não tem chave? Imagina que é a casa da namorada.

Epá, esquisito. Então ia para ali, o carro não sai. Portanto, como é que ele volta? Percebes?

Pois, não percebo. Não sei.

Alguém já passou por uma situação semelhante e sabe o que se está a passar aqui?

Imagina, alguém pode ter uma teoria que nós não temos. terapiadecasalpodcast@gmail.com

Muito bem. E para onde também enviaram este e-mail que nós vamos ler agora.

Exatamente. Eu vou te deixar ler, porque este é sobre andar com homens comprometidos.

E é da Ana Bolena. Por quê? Eu agora percebo imenso de rinhas.

Exatamente.

Porque eu fui ao podcast Corte e Costura, vocês vão poder ouvir amanhã, com a minha amiga Márcia Pedroso, onde nós falamos de ter ido ver o musical "Six", que é sobre as seis mulheres do Henrique VIII. Portanto, eu agora mandei aqui esta Ana Bolena.

Por quê? Porque ela também era uma mulher que apreciava homens-

Não, ela apreciava o Henrique VIII, que era casado.

Exatamente. Ela teve assim uma coisa por homens comprometidos.

Então. "Olá, Rita, Guilherme e caros patudos. Em primeiro lugar, peço que mantenham o meu anonimato. Penso que pelo assunto deste e-mail percebem que arranjaria sarilhos e peço que inventem uma das vossas brilhantes alcunhas. O meu dilema é o seguinte: apaixono-me sempre por homens que já têm namorada. Não me interpretem mal, quando lhes começo a achar piada, desconheço o seu estado amoroso. Passo a explicar melhor. Este mês comecei a falar com um colega de trabalho, com quem senti imensa química e até sinais de interesse recíproco. Começamos a sair juntos, só os dois, para tomar café e até a jantar. Eis que esta semana ele me diz casualmente que tem namorada".

Como é que é essa? Eu admiro a lata. A sério, eu admiro mesmo a lata.

"No ano passado conheci um amigo de amigos com quem tive uma conexão instantânea e estes nossos amigos até incentivaram a nossa aproximação e diziam que faríamos um excelente par. No entanto, descobrimos, eu e os meus amigos, que ele estava numa situationship bastante séria com uma rapariga nunca antes mencionada. Estes são apenas os exemplos mais recentes. Num passado mais longínquo, cheguei mesmo a envolver-me a sério com um jovem que tinha namorada, cuja existência eu desconhecia. O que hei de fazer? Devíamos, como sociedade, adotar uma pulseira no pulso que indicasse o nosso status de namoro e de festa de semáforo? Agradeço desde já a atenção e os conselhos e peço imensa desculpa pela extensão deste e-mail e quaisquer erros ortográficos. Estou mesmo desesperada".

Ela está a pedir desculpa pela extensão do e-mail. Ela não tem ideia que nós às vezes recebemos teses de mestrado.

Exatamente. Um beijinho, Ana Bolena.

Muito bem, grande Ana Bolena. É que nem toda a gente tem um podcast com uma mulher durante seis anos.

Exato.

Ou seja, nem toda a gente está...

Eu acho que nalgumas coisas, ser piroso no Instagram resulta, porque há aquelas pessoas que têm um coraçãozinho e o nome da pessoa com quem estão.

Isso é das coisas mais deprimentes que essa sociedade já fez.

É deprimente.

É como impingir um chocolate do Dubai. É das coisas mais deprimentes que já aconteceu.

É deprimente, mas resulta.

Mas resulta em que sentido? Porque repara-

Tu quando vais ver o Instagram daquela pessoa, ficas: "Pronto, já está ocupado".

Mas há pessoas que gostam disso. Tu tens noção que há pessoas que gostam de pessoas-

Certo, mas não é o caso aqui.

Não, coitada, esta tem azar e cai sempre. Eu acho que há aqui dois lados. Há o lado de: há homens que escondem que estão em relações para deixar hipóteses em aberto.

Pronto, ok. Sim.

No outro dia até estive numa noite de stand-up comedy.

Esta unha não está pintada, ou está?

Está.

Não parecia, desculpa.

Está tudo bem. Estás a dizer mal da minha manicure?

Não.

Mas está a dizer mal da minha manicure.

Não estou.

Bom. Eu estava numa noite de stand-up comedy em que se esteve a discutir que havia pessoas que não diziam em palco que tinham namorado ou mulher.

Pois.

Na situação em que nós estávamos, toda a gente que estava numa relação tinha texto sobre isso, de alguma maneira ou de outra. Mas há pessoas que não dizem. Eu estou a falar do meu universo, estou a falar da minha bolha.

Sim, mas não dizem de propósito.

Evitam. Para quê dizer? Não vou dizer. Vai que... Pois, exato, vai que. Ou seja, ao mesmo tempo que há pessoas que estão em relações e que não falam das pessoas com quem estão para manter as possibilidades em aberto, também há pessoas que preferem pessoas que estão em relações. Portanto, uma pessoa andar a avisar que está numa relação só resolve especificamente o problema da Ana Bolena.

Está bem, mas aí as pessoas são adultas. Quem peixes procura, peixe acha, como se costuma dizer.

Exatamente.

Se te interessas por pessoas, até é mais fácil de identificar o alvo. Se te interessas por pessoas que estão em relações, olhe, quem se interessa por relações atrás de mim, quem não se interessa atrás do Zé. Pronto.

Pois, mas como é que é possível? Também eu não posso entrar num sítio e dizer assim: "Olá, meu nome é Guilherme, sou casado".

Não, isso não. Mas certamente estas pessoas todas tiveram uma oportunidade para lhe dizer.

Pois, também, sim. Mas estas pessoas todas com quem a Ana Bolena se cruzou fizeram de propósito.

Claro, mas de certeza que tiveram oportunidades.

Tiveram oportunidades, sim. Esconderam. Mas também o que é que ela vai fazer? Investiga? Vai ter que ir na internet antes vasculhar os Instagram para ter a certeza que as pessoas não estão numa relação?

É que, por exemplo, aquele que até chegou a ir jantar com ela, aí estava a desculpa para dizer: "Olha, eu posso ir jantar hoje porque a minha namorada não está em casa, também foi jantar com não sei quem".

Mas aí foi jantar para quê, então?

Eu não acho errado que amigos de gêneros diferentes vão jantar.

Mas foi um date, ela foi conhecer aquela pessoa.

Pois.

Não, mas é que depois vem sempre aquela conversa de se dizem que têm namorada ou namorado, é uma relação aberta e não está muito bem, e nós não estamos bem. Estamos numa relação aberta e tudo pode acontecer.

Estamos numa relação aberta, mas só eu é que sei que estamos numa relação aberta.

Ela ainda não recebeu a carta das finanças.

Pois, mas também dedo podre da Ana Bolena.

Ya, ela tem muito azar.

Eu acho que ela tem de perguntar agora já diretamente.

Sim.

Acho que não há mal. Ela pode dizer.

Mas é muito estranho. Imagina um date. Chegamos a um date. Ela diz assim: "Olá, tudo bem?"

"Olá, tudo bem".

"Obrigado por teres vindo jantar. Eu achei-te gira e convidei-te".

"Olha, eu tenho uma pergunta para te fazer já para começar, e desculpa estar a ser tão direta, mas é que ultimamente tem acontecido muitas vezes eu dar por mim a ter dates com pessoas que afinal têm namorada ou são casadas e sem eu saber. Portanto, eu precisava de saber, tens namorada ou és casado?"

Eu acho que vou comer o peixe, mas é segunda-feira e normalmente não é um dia bom para comer peixe. Portanto, eu estava a pensar ir para os lombinhos.

Ou seja, tens.

Não há bem uma maneira.

Eu vou comer a casa.

Posso ir comer à tua casa.

Não. Tu comes aqui, eu como em casa. Mas percebes, eu acho que ela pode usar a experiência dela para tentar perceber.

Pois. É perguntar logo. Eu percebo. Mas é esquisito começar num date a dizer: "Tens namorada?" Calma, deixa-me primeiro comer as entradas.

É isso, mas quer dizer, às tantas, ela já está calejada de levar com pessoas que afinal tinham namorada, ou eram casadas, ou estavam em relações.

Pois. Não há bem uma solução, a não ser ela perguntar diretamente.

Tem de perguntar diretamente. É chato, mas podes usar a tua vida e a tua experiência.

Olha, Ana Bolena, sinto que não ajudamos bem.

Não ajudamos bem, mas também nós nunca ajudamos bem.

Não, nós nunca ajudamos bem, só ajudamos mal.

Ou não ajudamos ou ajudamos mal, exatamente.

terapiadecasalpodcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar questões. Questões, problemas, dúvidas que vocês tenham na vossa vida, como fez a Ana Bolena, por exemplo. E é para onde podem dizer o que é que vocês acham que se passa com o senhor do carro.

Exato.

O que está a acontecer com o senhor do carro?

Eu não sei, mas eu vou experimentar agora.

As pessoas taggearam-me em imensos frigoríficos. Tu também foste taggeada em frigoríficos.

Fui taggeada em frigoríficos.

Algumas pessoas têm, não é vergonha, mas não querem estar a expor o seu frigorífico, então mandaram diretamente foto em mensagem privada e eu avaliei na velocidade da conversa.

Tu avaliaste todo mundo, mas eu dei a avaliação qualitativa. Tu deste muito quantitativa, eu dei qualitativa.

Eu dei de 0 a 10 e vou fazer uma avaliação breve e depois fecho o episódio. A maior parte das pessoas tem uma boa coleção de ímanes, mas tem um frigorífico muito monotemático. Se o vosso frigorífico só tem ímanes e se é um médio frigorífico, o frigorífico precisa de um desenho de um sobrinho, precisa de uma foto de férias, precisa de um bilhete de um espetáculo. O frigorífico não pode ser só ímanes, tem que ter uma mistura de conceitos.

Exato, o frigorífico é, de facto, magnético, mas não pode ser só ímanes.

Exatamente. Olha, boa frase para terminar. Um grande beijinho, até para a semana.

Até para a semana.

E boa sorte nas vossas vidas, nos vossos carros e com as vossas batedeiras.

Eu vou agora experimentar.