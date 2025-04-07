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Ai meu Deus, estava a abrir a boca quando... Estava a bocejar, não estava?

Estavas. Então vai, começa agora.

Olá, como é que estão? Sabes que eu tenho sempre de pensar antes de dizer bocejar e bochechar.

O que fazes com a água?

Bochechas.

Não, isso era o presidente da República, o Mário Soares.

O Mário Soares. Como é que estão? Estão bem? Bem-vindos a mais um "Terapia de Casal". Não era para ti. Bem-vindos a mais um "Terapia de Casal". Meu nome é Rita de Nova, estou aqui com meu marido Guilherme Fonseca e tenho uma curiosidade que não é muito simpática para pessoas como eu, mas tu vais perceber rapidamente.

Pessoas chatas.

É isso mesmo. Pessoas que têm medo de baratas.

Ok.

Sabes quantos dias é que uma barata consegue sobreviver, em média, sem cabeça?

Eu vou dizer 62.

E ainda a exagerar, são nove.

Ok.

São nove, mas são nove dias em que eu vou ficar em pânico.

Pois, mesmo que cortes a cabeça a uma barata, há nove dias em que tu podes cruzar com ela.

Já estou toda arrepiada. Não sei porque que trouxe isto. Nem para mim sou boa. Nem sei para que trouxe esta curiosidade.

Atenção, és tu a fazer isto a ti própria.

Pois sou. Eu quero retratar-me.

Queres recomeçar o episódio? Voltamos para trás isto.

Não, está tudo bem. Ignorem a curiosidade, estou arrepiadinha, que nojo. Enfim, não sei porque eu falei disto. Como é que estás, estás bem?

Estou bem, sim, senhora.

Sinto que hoje vamos ter um episódio recheado.

Por quê?

Não sei, é que há coisas da minha cabeça que não foi cortada. São que há coisas da minha cabeça.

É só porque tu esta semana irritaste muito comigo.

E com razão, Guilherme.

Posso começar eu? E depois pegas tu.

Explica às pessoas.

Então, esta semana eu lancei um novo podcast. Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca e eu lancei um podcast chamado "Má Ideia". É uma ideia que eu tive, que bati bolas com a minha mulher e ela achou graça. Depois bati bolas com o Wats, que é basicamente o meu agente, e ele achou graça, e que, por vicissitudes do projeto em si, teve que ser lançado bastante depressa. Por quê? Porque eu tive a ideia de lançar um podcast um ano antes de estrear o meu novo espetáculo de stand-up comedy, e o podcast é sobre o processo em que eu estou a preparar o espetáculo. Portanto, chama-se "Má Ideia" e vai ter 52 episódios, um episódio por cada semana em countdown.

Muito gira a ideia

Até março do ano que vem, 26 de março de 2026.

Sabemos lá, nós estamos vivos.

Salão Brasil, está marcada a primeira data do meu espetáculo em Coimbra.

Muito bem.

Ora, o que se passa? Primeiro, lancei este podcast, as pessoas já podem ouvir, está no Spotify, está no Apple Podcast, Castbox, etc. E chegamos à conclusão que a nossa casa é mais um estúdio de podcast que uma casa.

Muito mais.

Porque neste momento, quantos podcasts são gravados neste espaço onde nós estamos neste momento?

Quatro podcasts.

Quatro podcasts, porque é este podcast, o "Terapia de Casal", é o podcast que eu tenho com o meu amigo Pedro, "Private Joke", o podcast que tu tens com a Joana, o "Livre-te", e é o meu novo podcast chamado "Má Ideia".

E vá lá, aguenta, não vá eu também assim de repente lançar.

Não, e tu ainda gravas o teu vídeo dos livros aqui.

Dos livros mensais.

Isto é um estúdio...

É um estúdio multimídia.

Isto é um estúdio de conteúdos.

Exatamente.

Esta sala...

Helena Coelho, põe-te a pau, porque sabes que a Helena Coelho tem um estúdio.

Não fazia ideia.

Não sei se comprou ou alugou um espaço, mas que agora faz de estúdio e aluga pessoas que querem ir lá fazer conteúdo. Põe-te a pau, Helena Coelho, qualquer dia esta sala...

Nós até podíamos alugar este estúdio a outras pessoas. Está é sempre ocupado com os nossos próprios projetos.

Exato. Sim, iam ter de reservar com antecedência.

Iam.

Bom.

Então, mas o que aconteceu? Pronto, eu gravei o primeiro episódio do "Má Ideia" e vim pedir ajuda à Rita para lançar, através do Spotify, o podcast dentro da minha conta de Spotify. E agora eu vou deixar a Rita falar, porque agora é onde começa a exasperação, a raiva e a falta de paciência.

Calma. Eu disse-te: "Quando precisares de ajuda para explicar como é que funciona o Spotify for Creators ou for Podcasters, não sei como é que agora se chama, eu ajudo porque eu migrei o livro há pouco tempo para o Spotify, portanto, eu consigo ajudar-te, sei como é que se faz o upload, é supersimples, mas eu ensino-te, sem problema". Chega o meu Guilherme ao meu escritório, bate assim à porta, "posso entrar?", "venha aqui", e eu: "Claro, senta-te".

Desculpa estar a incomodar, minha senhora.

Não se preocupa.

Claro.

"Ora diz lá, o que é que é que..." E ele: "Não, olha, eu já adiantei aqui muita coisa. Eu já criei uma conta no Spotify". E eu: "Criaste uma conta no Spotify como?" Ele: "Sim, com o meu e-mail, com o meu novo e-mail". E eu: "Mas não é preciso. Até é melhor com o e-mail que tu tens associado ao Spotify, juntares lá o teu novo podcast, porque assim tens lá o Terapia, tens lá o...

O "Deve Ser Dev".

"Deve Ser Dev", quando escreveste o teu livro e agora ficas com o Má Ideia, ficas com todos os teus podcasts num só sítio".

Exatamente.

O Guilherme: "Pois, mas isso não vai dar". E eu: "Por que não vai dar?" "Porque eu não sei a password do meu Spotify". E eu: "Como não sabes a password do teu Spotify?" "Não, não sei. Eu não sei a password do meu Spotify, por isso eu criei uma conta nova de Spotify com o meu e-mail".

Eu tenho a certeza que há mais gente que vive como eu, sem saber passwords, e vai, como já tem as contas abertas, afinal não está aberto.

Não fecha esta conta.

Não vou fechar nunca esta conta, porque se eu fecho esta janela

Adeus.

Acaba tudo, acaba a minha vida.

E eu disse: "Está bem, então mas faz recuperar conta". Também não dá para recuperar a conta, porque este meu e-mail é o meu e-mail do Sapo e eu não sei o password do meu e-mail do Sapo. E eu: "Ipa, isto não é possível". Eu digo: "Ok, então vamos ao Sapo recuperar a password".

Claro. Acho que era bastante óbvio.

Óbvio. Chegamos ao Sapo e o Sapo diz: "Ok, mandámos-lhe um SMS com o código de segurança". Problema: o número de telefone do Guilherme, que está associado ao e-mail do Sapo, não é este número de telefone que ele tem agora, é o número de telefone antigo. Mas eu, como não sou de desistir, disse: "Já sei. Vais fechar a tua conta que abriste agora com o teu e-mail do Gmail, e nós, como tens a tua conta do Spotify do Sapo aqui aberta, vamos lá meter o teu e-mail do Gmail". Bom, chegamos, ok. Fecha a conta, pode recuperar a conta em 14 dias, eu ok, fecha a conta. Quando fechamos a conta, diz: "Ok, giro, mas então agora este e-mail não pode ser usado durante 14 dias".

Pois.

Portanto, não podíamos trocar o e-mail na conta original do Spotify do Guilherme, andávamos nisto. E eu só estava dizendo: "Como é que tu não sabes a tua password?"

Mas tu sabes as passwords de tudo?

Tudo.

Repara, primeiro criei o meu e-mail do Sapo há-

500 anos.

Na altura nem havia Sapo. Segundo, eu criei a minha conta de Spotify na altura. A minha conta de Spotify tem 15 anos, há imenso tempo. E está sempre aberta, eu não me lembro da password. Como é que nós resolvemos isto? Porque eu abri noutro browser.

Abriste porque eu te lembrei.

Tu disseste: "Experimenta entrar pelo Safari". Eu vou ao Safari e no Safari o Spotify tinha o preencher automático da password. E eu carreguei só no olhinho para ver a password, estava por baixo e estava lá a minha password do Spotify. E tu estavas exasperada e só dizias assim: "Tu és um velho".

Porque és.

"Tu és um avô".

Repara, entretanto, vocês não estão a perceber. Nós demoramos uma hora e meia nesta brincadeira. Nós temos uma amiga que trabalha no Sapo. Eu já estava: "Liga-lhe. Liga-lhe, ela recupera-te a conta do Sapo. Liga-lhe. Ela sabe a tua identidade. Liga."

Ela verifica a minha identidade.

"Ela verifica a tua identidade e ela lá dentro mexe uns cordelinhos". Eu já estava: "Isto não é possível".

Ya.

Porque era uma matrioska de problemas de password.

Mas repara, o meu problema com o e-mail do Sapo mantém-se, porque eu para recuperar a minha password do Sapo, neste momento, vou receber uma mensagem num número de telefone que eu não tenho há 12 anos.

E que agora já pode estar com outra pessoa. Isso acontece. Os números são recuperados.

É? Pois, então se calhar agora outra pessoa está a receber códigos.

Já falámos disto aqui quando falamos do teu pai.

Foi que eu liguei ao meu pai. E tocou, mas eu não esperava que ninguém atendesse.

Portanto, eu espero que vocês vão ouvir "Uma Idea" e que valorizem este podcast. Não necessariamente pelo conteúdo, mas pela trabalheira que nós tivemos só para o Guilherme conseguir associar este novo podcast à sua conta.

Mas é de velho uma pessoa não se lembrar de password? Não é de velho.

Desculpa lá.

É de irresponsável uma pessoa ter a mesma password em tudo.

Mas eu não tenho a mesma password em tudo.

Isso é que é de irresponsável.

Eu não tenho a mesma password em tudo. Eu tenho variação. Tenho três passwords que eu uso.

É, variações.

Se não for uma é outra, se não for uma é outra.

Quando a cabeça não tem juízo.

Olha, quando a tua cabeça não tem juízo, a Rita é que paga.

É, variações de password.

Porque eu perdi uma hora e meia da minha vida de trabalho.

Não perdeste. Investiste na nossa relação e nos meus projetos.

É, nos teus projetos. Nos teus projetos, os meus ficaram com a linha aberta, lancei as passwords todas.

E quando a menina precisa de ajuda para gravar os seus videozinhos dos livros, quem é que perde uma hora e meia?

Primeiro, são 20 minutos. E eu não peço isso com antecedência?

Pedes.

Tu não sabes o tempo que vais gastar com antecedência?

É preciso ocupar slots de tempo no seu dia.

Claro, a mim disseste: "Ajudas-me só aqui a fazer o upload do primeiro episódio para o Spotify". E eu: "Ipa, isto são três segundos". São três segundos.

Pois, mas não foram três segundos.

Pois não, foi uma hora e meia, porque eu contei. Uma hora e meia.

Ya.

Muito bem.

Eu gosto da minha intenção de: adiante.

Adiante, porque senão nunca está.

Genuinamente, eu queria só deixar aqui esta nota. Eu não acho que não saber passwords seja de velho. É normal as pessoas esquecerem passwords. E eu entrei numa espiral de problemas, porque era password, recuperação, e-mail antigo, e-mail que para recuperar tinha um telefone antigo. E como é que eu saio deste buraco?

Não sais. Tens uma mulher inteligente que se lembra. Se calhar, tu tens aí isto feito.

E eu ainda não dei o e-mail do Spotify para o meu e-mail de agora.

Essa é outra, porque entretanto eu já te disse.

Se calhar o Spotify está a fazer bué propostas. Imagina o Spotify a dizer: "Guilherme, este teu podcast novo é espetacular, este 'Uma Idea', é mesmo uma excelente ideia. Nós queremos fazer parcerias, temos aqui milhões e está tudo no Sapo". Eu no Sapo posso ter e-mails.

Não sabes.

De genuínas avós que me deixaram milhões de euros em heranças.

Princesas da Nigéria.

Princesas da Nigéria que me querem dar coisas. Podem estar coisas interessantíssimas no meu e-mail do Sapo.

Nunca saberás.

Há 12 anos que eu não vou lá.

O e-mail do Sapo acho que agora morreu.

Mas morreu mesmo?

Não, para ti. Não vais conseguir, como é que vais conseguir? A não ser que ponhas uma story com o teu número antigo, que já nem deves saber qual é. O teu número de telefone antigo, sabes qual é?

Só me lembro deste meu número agora.

Pois. É cada gente. Quem tem este número, por favor, ajude-me, porque vai receber uma mensagem. Diga-me o código, mas tem de dizer logo.

Por que eu punha uma story e não ligava só para o número?

Ya, também. Eu já estava a pensar em redes.

Porque é que complicaste uma coisa que era muito mais simples?

É verdade, era muito mais simples.

É só fazer que este era o meu número.

Este era o meu número. Tenho saudades, mas mais do que isso, preciso dele para entrar no meu email do SAP. Mas o que eu te ia dizer? Ia dizer uma coisa qualquer que não era importante.

Só para dizer.

Já sei o que ia dizer, que é: e o que eu te disse para tu não fazeres?

Exatamente o que tu fizeste.

Exatamente isso tu fizeste, porque eu disse: "Olha, agora cancela a conta que fizeste com o teu Gmail, põe um alarme no teu telemóvel para daqui a 14 dias, que é o tempo que tu não podes usar esse e-mail, e daqui a 14 dias trocas o teu e-mail."

Mas e trocar não implica ir ao outro? Eu para trocar para o meu Gmail de agora.

Tu agora já sabes a tua password do Spotify. A única coisa que ele te vai pedir é a tua password.

Para trocar para o mail recente.

Claro.

E é que assim eu vou abolir o mail do SAP da minha vida toda e vou deixar de precisar daquilo.

Por isso é que é o luto, não é?

Não. Good read and screws.

Mas já fizeste isso que eu te disse?

Não, não fiz ainda.

E não vais fazer, porque eu conheço-te.

Não, eu vou fazer. Eu quero é que as pessoas ouçam o meu novo podcast. O trabalho que isto deu, burocrático e técnico.

Por favor, pensem em mim quando estiverem a ouvir. E façam assim, vão ouvir e vão lá deixar um comentário no episódio e dizer: "Força Guerreira", para mim, se faz favor. Obrigada pelo teu trabalho, Guerreira.

Vai parecer que é para mim o Força Guerreira.

Temos outro tema, que já andamos a passar de semana em semana.

Quase que falámos a semana passada, mas tu meteste o outro do museu à frente.

Queres tu explicar?

Não, explica tu, porque foste tu que encontraste e que viste. Acho que é mais fácil seres tu a explicar.

Vi um TikTok há uns tempos que eu achei muito interessante, e depois já vi alguns usos desse TikTok, que era: nós normalmente estamos habituados a associar a inveja a uma coisa má. Quando eu tenho inveja de ti, é uma coisa má, é um sentimento mau.

Deixa-me só fazer um pequeno preâmbulo. Eu até vi, já não sei onde, que a verdadeira definição de inveja não era eu querer ter uma coisa igual à tua. A definição de inveja original até é tu dizeres assim, imagina tu tens um colar que eu gosto muito. A definição de inveja é: eu queria tanto esse colar que eu não quero que tu tenhas esse colar porque eu não tenho. Ou seja, inveja não é querer ter uma coisa igual, inveja é eu quero tanto o que tu tens que eu quero que tu deixes de ter o que tu tens porque eu não tenho.

Não é justo tu teres.

Exatamente.

Mas o que esta menina dizia no TikTok era que aquilo de que tu tens inveja diz mais sobre ti do que sobre outra pessoa e diz muito sobre aquilo que tu gostarias de ter na tua vida e não tens.

Ok, sim. Tu vês, quando tu tens inveja de coisas das pessoas.

Vá, temos gatos a brincar numa caixa.

Eles estão a brincar, deixa-nos estar, eles estão felizes, isto é que é preciso. O que tu não gostas em ti é o que tu invejas nos outros.

Exatamente.

O que tu gostavas de corrigir.

Então nós fizemos uma lista de coisas saudáveis de que nós temos inveja.

Ok.

Queres começar?

Posso começar. Há aqui uma coisa que eu escrevi e que tecnicamente eu acho que as pessoas vão dizer assim: "Epá, mas isso não faz sentido, Guilherme, tu tens três podcasts."

Isto fazia sentido a semana passada, esta já não faz.

Sendo que há uma semana eu já tinha a ideia deste podcast, só não existia ainda. Mas a primeira inveja que eu tenho é de pessoas produtivas.

Ok.

Ou seja, no sentido de, agora-

Pessoas que não perdem uma hora e meia a criar um podcast no Spotify.

Nem é tanto isso. Eu tenho inveja das pessoas que são eficazes e produtivas a pôr as suas ideias em funcionamento.

Ok.

Não quer dizer que eu não seja, porque claramente eu sou uma pessoa que consegue ter uma ideia, formatá-la e pô-la em prática. E até sou bastante bom com prazos e com objetivos, não é esse o problema. Mas eu acho que há pessoas que são muito mais produtivas em todos os sentidos do que eu. Agora vou aprender isto, e aprendem mais depressa. Agora vou saber isto, e sabem mais depressa. Agora vou investigar este tema e dominar este tema, e são mais ágeis e rápidas a perceber. Ou seja, eu tenho inveja das pessoas produtivas.

Ok. Está bem. Acho interessante, porque eu acho que tu és muito mais criativo do que metódico.

Sem dúvida nenhuma. E atenção, eu até me considero uma pessoa metódica, mas eu sou mais criativo do que metódico.

Sim, muito mais. Muito bem. Queres que eu diga a minha primeira?

Quero.

Eu tenho inveja das pessoas que têm ritmo. Eu não tenho ritmo nenhum. Não tenho ritmo, canto mal. Para dançar às vezes também é um horror, preciso de me concentrar muito e tenho inveja de pessoas que têm naturalmente ritmo, que sabem bater palmas no sítio certo, que não desafinam muito.

Isso é giro.

Que entra a música e elas sabem logo como é que hão de fazer para dançar.

Eu por acaso tenho muito ritmo, eu tenho muito sentido de ritmo.

Tu tens sentido de ritmo. Também acho que estudaste música, portanto tens um bocadinho mais essa noção. Mas para dançar és um terror, és pior que eu.

Posso passar para o meu segundo?

Podes.

Tenho inveja das pessoas que dançam bem.

É que tu danças com o pescoço.

Eu tenho ritmo, mas não com o corpo. Percebes o que eu quero dizer?

É isso, tu sabes quando é que se dá a palma, tu sabes que as notas estão a subir, a descer, sabes que está uma nota aqui, uma meia nota não sei o quê.

Eu sei contratempos, eu sei meios-tempos, eu sei tudo. Agora, o meu problema é-

O teu corpo não comunica com a tua cabeça.

Fisicamente mexer o meu corpo, eu sou uma pessoa muito pouco ágil para dançar.

Muito pouco. Tu danças muito com o pescoço, é muito engraçado.

E eu às vezes vejo TikToks de malta a dançar. Às vezes aparece-me um casal que faz umas coreografias os dois juntos.

Sim.

E eu estava a pensar, eu tenho inveja das pessoas que fazem com que dançar pareça tão fácil e fluído. Eu adorava.

Sim, e aquelas crianças que já nascem a saber dançar.

Viste aquela miúda que eu te mandei no outro dia, 11 anos ou 12 anos, a dançar hip-hop.

Põe-te no teu lugar, porque eu ando aqui há 30 e quase 4 E não sei dançar. Portanto, mete no teu lugar se faz favor.

Eu tenho muita inveja de pessoas que sabem dançar. É o meu segundo. Pessoas produtivas, pessoas que sabem dançar.

Eu tenho inveja das pessoas que são boas a matemática. Pessoas para quem o pensamento matemático é simples. Tu dizes: "Não sei o quê dividido por não sei quê, não sei quantos". Está aqui.

Sim, que é fácil e rápido fazer contas.

Para elas é natural. Para elas é supernatural. Elas estão aqui e depois dizem: "Sim, a porcentagem é não sei quanto". Como é que tu sabes? Os cérebros eu sei que são todos feitos de forma diferente e que as pessoas pensam de forma diferente.

E cada um tem a sua valência. Mas somos burros.

Mas eu sou muito burra de matemática. E eu sei que se aprende, e eu acho que também já estou mais treinada, o pensamento matemático está um bocadinho mais treinado, mas não é natural para mim. A inveja é disso, é de pessoas para quem é fácil fazer contas.

Tem uma tendência natural para perceber problemas de matemática.

Sim, noutro dia tu agora estás a jogar um jogo, e eu, por acaso até fui boa numa coisa que era de matemática.

Sim, para explicar, o jogo é como se fosse um escape room digital. É uma espécie de um hotel que tem imensos puzzlezinhos lá dentro.

Diz o nome, só por causa das pessoas que eram...

"Lorelei and the Laser Eyes" é como se chama o jogo. E o jogo é todo com puzzles, mas tem puzzles visuais, puzzles de matemática, puzzles de lógica, puzzles gráficos, é tudo. E alguns puzzles tu ajudaste-me. E tu tens um raciocínio lógico muito bom.

Mas uma coisa é um raciocínio lógico e um raciocínio visual. Outra coisa é matemática. Tu no outro dia estavas: "Na minha mão tenho meia quantidade das minhas moedas, no meu chapéu tenho não sei quantas moedas".

Por acaso essa é gira, posso dizer aqui e as pessoas que quiserem mandam mensagens a dizer a resposta?

Sim.

Então eu vou dizer esta assim: na minha mão esquerda...

É indiferente as mãos, ok. Numa mão eu tenho.

Posso?

Ok, desculpa.

Na minha mão esquerda, eu tenho metade do total das minhas moedas.

Aí já estou tipo, pronto, já fui.

Na minha mão direita, eu tenho metade das moedas que tenho na mão esquerda. E no meu chapéu, eu tenho seis moedas escondidas. Quantas moedas é que eu tenho? Eu vou repetir, de forma clara, para as pessoas poderem pensar. Isto é muito giro. Eu percebi a resposta. Na minha mão esquerda, eu tenho metade do total das minhas moedas. Na minha mão direita, eu tenho metade das moedas que tenho na mão esquerda. E no chapéu, eu tenho seis moedas escondidas.

Pronto.

Quantas moedas é que eu tenho no total? Eu acho isto muito giro.

Estás a ver, isto para mim, eu chego lá, mas demoro.

Não, mas é que quando eu te fiz esta, tu ficaste irritadíssima, disseste assim: "Mas no chapéu? Por que anda no chapéu?" "Rita, não interessa, é só porque tens seis." "Então, mas por que são seis?" E eu: "Rita, tu precisas de um número para poder fazer a conta do total."

Pronto, olha, frações a esta hora. Olha, uma equação. Vou descobrir o X e o Y. Ficaste irritadíssima. Não sei. Fico irritada.

As pessoas que ouvem o "Terapia de Casal", acho que vão perceber de onde é que isto vem. Tu, que és casada comigo e a minha família, então vão se rir desta, mas a minha terceira inveja, nós preparámos cinco cada um. A minha terceira inveja é: eu tenho inveja das pessoas que têm boa memória.

Ya.

Eu até falei disto na terapia com a minha terapeuta, que é a minha memória é muito mais emocional do que prática ou lógica. Se aconteceu qualquer coisa, se eu estava num bom momento, se disse uma boa piada e as pessoas riram, se eu estava triste, eu associo muito mais emoção às memórias do que propriamente coisas lógicas, factuais, datas e coisas do gênero. E portanto, a minha memória funciona muito mais desse gênero do que de factos e lógica. E portanto, a maior parte das coisas, a minha memória parece má. Eu tenho má memória para coisas que devia ter boa memória.

E depois é tramado, porque és casado comigo, que tenho uma excelente memória. Lembro-me de tudo.

E o meu irmão.

Incluindo passwords. Eu lembro-me da password do meu Spotify.

Por exemplo.

E tens o teu irmão, que é a cloud da família, ele sabe tudo.

O meu irmão é a cloud da família. Portanto, o meu terceiro é memória.

Ok, faz bem sentido, porque tu de facto tens uma memória péssima.

Ya.

Eu tenho inveja das pessoas que sabem logo o que dizer e que têm bons comebacks. Quando alguém diz alguma coisa, que sabem logo o que dizer. É tipo: "Mas a senhora não sei o quê. Pois, e a senhora não sei o quê." Eu não tenho. Passado 20 minutos, vou me lembrar de: " foa, era muito bom que eu tivesse dito não sei o quê".

Eu acho que se eu fosse a pessoa a discutir, que sou no banho.

Incrível.

Eu ganhava todos os debates em pessoal.

Pessoas que são rápidas. Repara, eu acho que sou relativamente rápida.

De raciocínio.

De raciocínio e, por exemplo, para dizer uma piada no momento certo. Não é dizer uma piada tipo palco, mas quando estamos na nossa vida, eu acho que tenho bom timing de comédia. Por exemplo, acho que é uma coisa que é muito da minha família. O meu pai tem excelente timing de comédia, a minha irmã tem excelente timing de comédia, o meu irmão então é perfeito. Então eu acho que isto é uma coisa muito natural na nossa família, de dizer a gracinha no momento certo, com o callback certo. Isso é ok. Mas numa discussão eu fico tão acesa, tão nervosa, tão irritada.

Que deixas de raciocinar e de ser lógica.

Exato.

Esse é que é o grande problema. Eu acho que sou muito melhor a discutir do que tu, porque numa discussão a tua energia vai para cima, tu ficas nervosa, irritas-te, explodes, e eu numa discussão abrando e vou para baixo, fico muito mais calmo e sou muito mais racional e lógico.

Isso é uma coisa que irrita imenso quem é emocional nas discussões.

É, mas por isso é que eu acho que sou melhor em discussões do que tu és.

Mas também não és muito bom em saber exatamente o que dizer para contrapor, para responder àquela pessoa.

Nisso eu não sou perfeito Não sou muito bom, mas acho que sou bom.

Sim, eu adorava ser ótima.

Sabes qual é o truque? É estares sempre a preparar discussões.

Ia cá grande chuva.

Pois está.

Na minha cabeça.

Estares sempre a preparar discussões eventuais com as pessoas.

Pois.

Eu às vezes penso: "Se esta pessoa se chatear comigo, vai-me dizer isto e eu responderia isto".

Já tens um backlog de respostas, já tens if this, then then.

Exatamente.

Se eu disser isto, tens a árvore toda na tua cabeça.

Exatamente. Eu já pensei nisso, portanto, eu já estou mais preparado para discussões.

Pois eu não.

E a segunda coisa é: eu não expludo. Quando há uma discussão, quando há um momento de tensão. Sabes aquela coisa nos filmes quando vai haver porrada e aparece um ruído e fica tudo mais lento para tu veres a porrada em câmera lenta?

És tu.

Quando há momentos de tensão ou de estresse, ou alguma coisa se partiu, eu faço essa coisa de agora vamos abrandar a energia.

Tu és tipo o Soul Leroy Jenkins.

Meu Deus, está tudo a arder.

Pronto. O que é que tens mais?

Para onde é que vamos agora?

Para onde é que vamos agora? És tu.

Mas é o quarto ou o quinto?

É o quarto.

Tenho mais dois. Ok, acho que vais gostar destes dois. Eu não sei qual é que é mais engraçado.

Está uma grande chuvada, maninho.

Pois é, está mesmo a chover.

A chovar.

Eu é que vou chovar. Não, a minha quarta é: eu tenho inveja das pessoas que têm um metro e 80 ou mais.

Eu era para ter posto essa. Eu era para ter posto essa.

Mas é que como homem, percebes que um metro e 80 ou mais é o mínimo.

É o mínimo aceitável. Tiago, desculpa, eu amo-te, és o homem da minha vida.

Eu que disse, quem estás a pedir desculpa por uma coisa que eu disse.

Pronto, mas às vezes quando dizemos nós é diferente, quando dizem os outros magoa.

Ya.

Ya.

Eu tenho um metro e 73, 74.

Eu era para ter posto: "Eu tenho inveja de pessoas que têm maridos altos." Estou a brincar. Não era.

Eu queria mais seis centímetros de altura. Eu acho que um metro e 80 é o mínimo aceitável num homem.

Sim, eu era para ter posto essa na lógica de ter inveja de pessoas que não precisam de bancos para chegar aos armários.

Se eu tivesse um marido com um metro e 80.

Não precisava, mas eu também me estico bem, portanto, está tudo bem.

Ya, tu às vezes esticas.

Às vezes estico-me, mas percebo perfeitamente.

Ya. Sabes o que me irrita? É que do lado da minha mãe, os meus dois avós eram baixos. O meu avô era mais baixo do que eu.

Tu eras um homem baixo. Disseste que parecia que era de caráter.

De réus.

Era um homem baixo.

Mas o meu avô tinha um metro e 60 e tal, 69, 70, no máximo. A minha avó era uma pessoa muito baixa, tinha um metro e 60 e pouco.

Achas que um metro e 60 e pouco é baixinho? Eu tenho um metro e 58.

A minha avó era da tua altura. E do lado do meu pai, o meu pai tinha um metro e 80 e tal. A minha avó do lado do meu pai tinha um metro e 74. O meu avô do lado do meu pai tinha quase um metro e 80, tinha 1,78. E o meu tio, que infelizmente já faleceu, o irmão do meu pai, tinha 1,90. Ou seja, todo o lado do meu pai era altíssimo e eu fui puxar ao lado da minha mãe e fiquei com 1,73.

Mas já viste o meu irmão Tomás, que é um alto no meio dos baixos.

Pois.

Como é que isso aconteceu?

Pois, não sei.

Enfim. Mas percebo perfeitamente.

Calhou o cocó.

Ya.

A mim calhou o cocó da altura.

Olha, tenho inveja de pessoas que começaram a poupar cedo ou sabem investir, sabem fazer dinheiro com dinheiro, que têm dinheiro e fazem dinheiro com esse dinheiro. Que sabem poupar.

Literacia financeira.

Literacia financeira, exatamente. Porque eu quero ter mais, mas dá-me uma preguiça de perceber, porque acho que vai jogar com raciocínio matemático.

Não só, da minha noção de fazeres dinheiro com dinheiro, das duas, uma: ou tens muito e consegues investir de uma maneira completamente segura, em que ele fica só a render, ou então soa-me sempre a casino.

É, é esquema.

Não é esquema.

Gambling.

Não é esquema, mas é mais gambling do que esquema no sentido em que tens que arriscar um bocadinho e estar a par para poder pagar.

Não, mas por exemplo, se tiveres certificados de aforro. Estás a ver? Essas coisas não ganhas tanto dinheiro, mas estás a fazer dinheiro com o teu dinheiro.

É, mas para fazer dinheiro com certificados de aforro, a porcentagem é baixíssima, demora anos e anos.

Está bem, mas estás a fazer dinheiro com dinheiro.

Mas isso não é fazer dinheiro com dinheiro. Fazer dinheiro com dinheiro é: tens dinheiro suficiente para comprar uma casa, pões a render e os rendimentos dessa casa já te pagam. Isso é fazer dinheiro com dinheiro.

Certo, mas isso pode acontecer a uma pessoa que começa desde muito cedo a poupar e a ter essa noção, e eu não tenho isso.

Mas, por outro lado, nós também não temos gastos estúpidos.

Sim, mas eu não estou a falar disso. É a mentalidade.

É aquele hustle americano de make money, make bread.

Não, é guardar dinheiro, ter uma boa almofada financeira. Se eu quiser daqui a uns tempos investir em qualquer coisa, comprar uma segunda casa, ter esse dinheito.

Claro.

Até porque escolhi escrever livros, portanto, não tenho.

Mas tens um bom pé-de-meia dos teus livros.

Tenho um bom pé-meia dos meus livros, mas isso só está a começar agora que eu tenho quase 34 anos.

Pois claro, mas também é uma altura em que uma pessoa começa a estabilizar a sua própria vida.

Sim, mas se calhar quando moras com os teus pais e estás a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, se não gastares o teu dinheiro todo e fores pondo algum de parte, quando chegas a esta idade adulta, tens algum dinheiro. E foi isso que me faltou, eu acho.

Mas depois não tens histórias de bebedeiras e doenças venéreas.

Claro que tenho. Não preciso de gastar um ordenado mínimo em...

Porra, mas quem é que anda a gastar um ordenado mínimo em doenças venéreas?

Não sei. Por isso é que eu estou a dizer. Ou seja, podes guardar algum dinheiro.

Mandem e-mails com as vossas histórias.

Bom, mas é isto.

É o meu último e depois é o teu último, não é?

Sim.

Ok, o meu último é-

Estás a soar muito a private joke, não é? Top cinco

Pois é, parece um bocado, mas é só para organizar.

Top cinco invejas.

O meu último é a maior inveja que eu tenho na vida. De longe. Se eu pudesse escolher uma das cinco, era esta que eu queria.

Ok.

Eu tenho muita inveja das pessoas afinadas a cantar.

Ya, eu também.

Uma liberdade mágica e espetacular, uma pessoa começar a cantar e sair afinado, sair bonito, soar bem. Eu adorava cantar bem.

Também eu.

Eu acho que é a maior inveja que eu tenho na vida. Deve ser tão bom uma pessoa começar a cantar e aquilo sair bonito.

É bom. É bonito.

Eu adorava. É a maior inveja que eu tenho na vida.

Eu no outro dia supostamente fui superafurada. Estava aqui a cantar e tu disseste: "Oh!"

Do nada. Eu não sei o que é que te aconteceu, porque eu já te ouvia cantar muitas vezes e acho que nunca tinhas saído afinada à minha frente. E não sei porque saiu desafinado. Deves ter-

Estragou aqui qualquer coisa.

Ya, estragou aqui qualquer coisa e saiu bem.

Ya, também percebo, também gostava. Acho que também joga com aquele primeiro que eu disse de ter ritmo e ter noção musical.

Sim, mas há pessoas que cantam bem e não são ritmadas.

Pois, sim. Eu tenho inveja de quem sabe perfeitamente qual é o seu estilo de roupa.

É bom. Sentido estético na roupa, não é?

E de pessoas que entram numa loja e têm visão.

Também queria ter esse. Esse é bom. Esse é muito bom.

Pessoas que entram numa loja e sabem perfeitamente como é que aquilo lhes vai ficar bem, mesmo que pareçam coisas que são estranhas de conjugar, que as pessoas olham e dizem: "Eu sei que isto vai ficar bem, eu vou conjugar com isto, eu vou fazer não sei o quê, e vou meter para dentro as calças e o não sei o quê, e a camisola e meto isto com um polo".

Eu vejo imensas vezes a Rita Serrana, acho que é assim que ela se chama. A Rita Serrana no Instagram a fazer coisas desse gênero de como fazer um look funcionar. Isto já é uma profissional e é uma influencer disso, mas eu tenho muita inveja das pessoas que descobriram o seu estilo e sabem o que é que lhes fica bem.

Exatamente. E que sabe o que é que fica bem no seu tipo de corpo, o que é que destaca o tipo de corpo que têm.

Eu acho que nu o corpo não funciona, não dá nada.

É tudo nu.

Não, menos. É preciso tapar. Agora, como é que se tapa? Ainda ninguém descobriu bem como é que se tapa. É isso, eu tenho inveja das pessoas que descobriram o seu estilo visual.

O seu estilo, que sabem exatamente qual é o seu estilo de roupa e o que é que lhes assenta bem, o que é que lhes fica bem.

Ya, concordo 100%. Não pensei nesse e também queria esse. Eu tenho seis, afinal.

Afinal tem muitas invejas. Tem muitas invejas minhas que eu gosto.

Tenho imensas.

Eu também, mas estas são top cinco invejas. Digam-nos também quais é que são as vossas invejas.

Ya, "TerapiadeCasal".

Desculpa. A minha inveja é do escritório do Observador. Eu tenho inveja do escritório do Observador.

Por que tens inveja?

Porque é muito giro. Eu gostava que o nosso estúdio de podcast tivesse um bocadinho mais a vibe do escritório do Observador, dos nossos parceiros.

Por acaso, os nossos parceiros do Observador, o espaço deles tem uma boa estética.

Uma boa estética, uma boa localização.

Ya.

Tem metro e comboio perto.

Eu nunca fui a outros jornais.

Eu já fui.

Mas já fui a outras redações. Eu já estive na redação da SIC Notícias, já estive na redação da-

Então, Guilherme.

Olha, não sei o que é isto. Recebi uma chamada, desculpem, malta. Eu já estive em redações, principalmente da SIC Notícias e da TVI, porque o programa já foi em ambos os sítios, e eu acho que apesar de serem estúdios de televisão, porque obviamente quando passas lá atrás, estás a passar atrás da Clara de Sousa.

A redação do Observador é a mais bonita.

A redação do Observador é excelente.

É a mais bonita.

Ya.

Pronto, é uma inveja que eu também tenho.

O nosso estúdio de podcast tem inveja do estúdio do Observador.

Podia ser um bocadinho mais. Exatamente.

terapiadecasalpodcast@gmail.com é onde vocês podem dizer as vossas invejas, mas continuar a enviar e-mails que esta semana não tivemos tempo, de problemas, dúvidas, questões que vocês tenham na vossa vida com amigos, com namoradas, com namorados, com sogras, com familiares, o que vocês quiserem, que nós responderemos para a semana. E acho que é isto.

É isto. Até à semana.

Queres te despedir? Que eu tenho inveja da maneira como tu te despedes. Despedes-te muito bem.

Não tens nada de inveja. Não tens nada. Adeus, amorzinhos da minha vida.