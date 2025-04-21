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Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um episódio de "Terapia de Casal". O meu nome é Rita da Nova, comigo está Guilherme Fonseca, o meu marido. E antes que perguntem, não, nós não andamos até o episódio de 10 de fevereiro. Hoje vocês vão ouvir falar de um tema recorrente neste podcast. Eu espero que termine agora, aqui, finalmente.

Espera aí, o que está acontecendo?

Tu foste tirar mais sisos.

Ah, pois foi. Eu peço desculpa se eu hoje estiver a falar-

Exatamente, é que eu já sabia que ias fazer esse disclaimer e eu queria só recordar às pessoas. Nós não estamos a 10 de fevereiro, episódio em que tu foste tirar sisos.

É verdade. Estar numa relação também é um pouco como ouvir este podcast, que é, às vezes parece que estamos a repetir as coisas.

Os mesmos temas, não é?

Mas se é por amor, uma pessoa ouve até o fim, porque a verdade, eu fui tirar os outros dois sisos. A minha recuperação deste lado tem sido bastante melhor do que foi do outro lado. Portanto, eu não vou fazer aquela brincadeira de: "Olha, estou a começar o episódio e falar". Não, estou bastante melhor, estou a falar como vocês estão a ouvir neste momento, mas tenho cinco pontos na boca, portanto, é normal.

Tens mais pontos do que Portugal às vezes tem no Festival da Canção.

Muito bem. Humor típico.

Humor de pontos.

Humor de pontos. E o que eu queria dizer também-

Que é para pôr nos Is.

Exatamente. Olha, eu tenho aqui cinco pra pôr nos Is, se for preciso. Mas o que eu queria dizer também, perdi-me completamente, já não sei o que eu queria dizer.

Pronto. Obrigada então por terem vindo ouvir.

Este episódio podem ouvir em 1,5, porque eu sinto que estou a falar devagar.

Pronto, está bem. Mas eu já falo depressa, portanto, depois as pessoas ouvem-nos em 1,5, não me percebem a mim, percebem-te a ti. Também é melhor, não é? Não me perceberem a mim.

É melhor perceberem a ti. Mas sim, fui tirar os outros dois sisos e queria só agradecer à nossa amiga Mafalda e ao nosso amigo João, que fizeram uma degustação de sopas. Nós marcámos um jantar os quatro e calhou dois dias depois de tirar o siso. Os sisos, neste caso. E ela fez, como sabia que nós íamos estar todos juntos, fez uma degustação de sopas frias.

Excelentes sopas frias.

Foi muito giro.

Sopa de melão e presunto, a minha favorita, a vencedora.

Também foi a minha favorita.

Porque nós, com este grupo de amigos, com a Mafalda e com o João, acho que vocês já perceberam, não dá para fazer só: "Olha, vamos estar todos juntos". É vamos estar todos juntos e tornar isto uma brincadeira qualquer.

É sempre um evento, é sempre uma cena.

Pronto. Então fizemos uma degustação de sopas frias.

Uma festa de sopas.

Claro. E o que fizemos? Uma competição das sopas, claro. Embora tenha sido a Mafalda a fazer todas, portanto, na verdade, a competição não foi bem, mas foi mais...

Sim, a Mafalda ganhou e a Mafalda perdeu.

A Mafalda ganha sempre.

Mas também perdeu. Para a Mafalda ganhar à Mafalda, a Mafalda teve que ganhar e a Mafalda teve que perder.

Que também é um bocado assim a vida, às vezes para ganhar tens de perder. Olha, tenho um facto para ti antes de começarmos este episódio.

E também é sobre dentes do siso?

Não.

É que da outra vez foi, acho eu.

Não, da outra vez foi, mas eu, ao contrário de ti, não sou monotomática.

Ah.

Não tenho só um traço de personalidade na vida que é ter tirado os dentes do siso.

Ah. O que é isto?

Sabes por que nós chamamos segundos aos segundos? Segundos das horas.

Ah, o que é que vinha primeiro?

Porque é a segunda unidade de medida de divisão das horas a seguir aos minutos.

Minuto é primeiro e segundo é depois?

Horas, minutos, segundos.

Ok.

E chama segundos porque é a segunda divisão de horas a seguir aos minutos.

Ok, não estou 100% a perceber. Por que começamos a contar pelo minuto e depois é que vamos para o segundo?

Tu começas a contar pela hora, filho. Tu tens uma hora. Eu achei que isto ia ser muito mais fácil do que está a ser. Minha Nossa Senhora.

Imagina, neste momento estamos a gravar são-

Ela esgotou o cérebro com o...

Não, mas parecia, porra, que eu senti aqui a cabeça toda a ranger quando ela arrancou o de cima.

Nós estamos, são X horas, X minutos, X segundos.

Então o segundo já é terceiro na ordem que tu estás a dizer.

Filho, é a segunda medida de divisão das horas.

Tipo, são 11:01h.

Tu tens uma hora.

11:01h.

Tens uma hora. Uma hora, 60 minutos, uma hora.

Ok.

Ok?

Ok.

Pela primeira vez, divides essa hora em minutos, 60 minutos.

Ok.

E depois divides em segundos. É a segunda medida de divisão das horas.

Ok. Então, mas por que os minutos não se chamam primeiros?

Olha, grande pergunta.

Uma hora tem 60 primeiros e depois 60 segundos.

Espera aí, eu vou ver "why is a minute called a minute?". Pronto. Sério. Eu achei que isto ia ser muito mais giro.

Não, Rita, o facto de ser giro, sem dúvida nenhuma. Agora, há aqui questões que eu tenho. Isto não pode ser assim.

Olha, comes from the Latin pars minuta prima, meaning first small part.

Ok. Minuta prima.

Portanto...

Muito giro como o latim é eu e tu-

Minuta meaning small.

Ah, então quando vais ao advogado e fazes uma minuta.

Deve ser...

Estou a confundir cada vez mais isto, não estou?

Deve ser uma minuta, deve ser uma pequena...

E uma mineta? Já é o segundo episódio seguido em que falamos de sexo oral a mulheres.

É, vampiras, também já chega. Eu achava que isto ia ser muito mais giro, que tu ias dizer: "Uau, às vezes as coisas mais simples são tão engraçadas" e depois é do gênero: "Não, mas porque é que é minuta? A minuta não é primeiro. Professora, mas está errada, professora."

Não está errado, o aluno só queria saber.

"Professora", mas ó professora.

Eu não consigo falar. Eu vou beber o meu pudinzinho de fruta.

Que chato. Não é pudim, é...

Batidinho de fruta.

Batidinho de fruta. Ele agora parece as criancinhas na escola. Tão engraçado. Tenho que tirar uma foto, espera. Não tenho aqui o meu telefone, mas...

Vou esconder a marca, porque a marca não nos está a patrocinar.

Epa, o telefone dele todo cagado.

Então O telefone não é para estar sujo, não o levas para fazer cocó.

O quê? Vá, come lá o teu suminho que eu vou tirar uma foto. Muito linda. Olha, então tirando os teus sisos, passaste bem a tua semana?

Passei bem a minha semana, mas há aqui uma coisa que nós temos de falar.

Pronto, já vou ser acusada de coisas.

Que é: nós estávamos naquele top lá dos podcasts em 33º, descemos para 52º.

O Observador, nossos parceiros, vão já dizer: "Acabou, isto aqui acabou".

Eu não queria nada que o Observador terminasse a nossa relação. Nós estamos felizes com o Observador, nós gostamos muito do Observador, mas houve aqui uma descida. Eu não sei se é de nós estarmos a ficar mais desinteressantes. É giro, nós estamos a falar deste tópico como se nós nos importássemos verdadeiramente.

Pois, eu também não sei porque é que estás a trazer este tema.

É só porque é giro. Estávamos em 33º, agora estamos em 52º e estamos atrás de um podcast que se chama "Divórcio do Sono". Portanto, o "Terapia de Casal" está atrás do "Divórcio do Sono". O casal que está a lutar, está atrás do divórcio. Nós temos que ganhar ao divórcio.

Temos que ganhar ao divórcio.

A única coisa que nós temos como casal, como terapia de casal, de ganhar, é o divórcio.

Sim, mas se bem que a definição do nosso podcast é o podcast que pode acabar com o casamento de Rita Da Nova e Guilherme Faço. É Guilherme Faço e Rita Da Nova, já não sei.

Quem é que será que está em primeiro? Também já não me lembro. Sou eu. Claro que sou.

Claro, porque foste tu que fizeste.

Mas pronto, estamos em 52º no top agora. Só esperamos que o Observador continue a gostar de nós.

Também se não gostarem, nós gostamos. As relações às vezes também é isso, é mesmo quando os outros não gostam, nós continuarmos, preservarmos na relação.

Exatamente. Queres falar do processo de emagrecimento que está a acontecer cá em casa?

Quero.

Então bora.

O Guilherme tirou dois sisos.

Tu ouviste o meu podcast?

Ainda não ouvi esta semana, mas eu tenho ouvido todas as semanas.

Sem dúvida nenhuma, mas numa ideia no meu podcast, eu escrevi texto de stand up sobre tirar os dentes do siso e falo lá exatamente disso que tu acabaste de fazer.

O quê? De dizer que é um processo de emagrecimento, depois tens de ir ao filho.

Exatamente. É um processo de emagrecimento que eu tinha 500 gramas a mais e fui tirar os quatro dentes só para perder o peso que tinha a mais.

Se é assim com esse tipo de graças que vais fazer um podcast durante um ano.

O quê? Uma graça exatamente igual ao que tu acabaste de fazer?

Não, porque eu fiz uma revienga. Isto aqui, termo cunhado do humor, depois perguntas ao Ricardo quando estiveres com ele, é a revienga.

Chama-se a revienga?

É.

E o que é a revienga? Explica.

A revienga é quando tu estás a levar o público para um sítio e de repente... É tipo uma finta do futebol, estás a ver?

É aquele meme do carro que está aí na autoestrada e de repente guina para a saída.

Não, guina completamente fora. Aqui é guina, não guina. É tipo...

Desculpa, é como? Ok.

Estás muito bem. É aquela fintinha do futebol, fintas e depois voltas para o mesmo sítio.

Ok. Estou completamente perdido.

O nosso risoto está gordo.

Nós passamos muito tempo a ficar irritados, e ainda a Luana do Bem falou disso no podcast dela. Nós já tínhamos falado há uns tempos que é: irrita-nos quando tantas pessoas dizem que os nossos gatos estão gordos.

Porque só nós é que podemos dizer.

Porque só nós é que podemos dizer.

Nós e os médicos.

A questão é, nós fomos ao médico com o risoto, que é o nosso gato que é raça Maine Coon e que é gigantesco. E a médica disse: "Não, de facto, ele tem aqui três quilos a mais. Quatro quilos a mais?"

Três.

Três quilos a mais.

Três, pelo menos. Vamos ter de tirar três quilos ao gato.

A tirar-lhe os dentes do siso.

Exato. De momento estamos a pesar a comida e já estamos a ver resultados.

Sim, já estamos a ver alguns resultados. Trocámos a latinha úmida que damos para uma que é só aguinha e franguinho cozido.

Adoram.

E eu acho que nós estamos a empregar um sistema para emagrecer o risoto, que eu acho que funcionaria também com as pessoas. E que eu acho que o mundo tem que pensar nisso, que é: nós pomos a comida metabólica, a magrinha, a que enche no estômago e ele fica com menos fome, no chão. E pomos a gorda, a boa, a saborosa, em cima da bancada da cozinha. Portanto, ele tem que fazer exercício para comer comida que sabe melhor.

Posso dizer-te uma coisa? Tu já fizeste stand up sobre isso.

Já, no Levanta e Ri.

Pensei que ias...

Mas as pessoas não têm obrigação nenhuma de me ter visto no Levanta e Ri.

Não, pensei que ias agora estar aqui a usar material antigo. Depois também perguntas ao Ricardo o que é material antigo. E ele diz-te também.

Não só me custa a falar, como tudo o que eu digo te está a chatear. Eu fico em silêncio, faz tu o teu podcast. Da mesma maneira que eu tenho uma ideia em que falo sozinho, tu não tens um podcast em que falas sozinha? Fala sozinha aqui.

Não, não quero falar sozinha agora. Agora não. Agora não quero. Vá, anda lá. Não me deixes aqui sozinho.

Então não critiques tudo o que eu digo.

Está bem, vou tentar. Vou tentar, não prometo.

Pronto, então queres falar do quê?

Não, diz lá.

Estes eram os temas que eu tinha.

Acho que as pessoas deviam também saltar para comer, é isso?

Pronto, tudo bem.

Ou comer a saltar.

Eu tenho aqui outra questão.

Que assim a comida também descia mais depressa.

Sim, também é verdade. Como a tua irmã faz, que quando está a comer levanta-se e abana-se.

Que é para a comida descer e ela ter mais espaço. Estás a chorar?

Não.

Parecia.

Eu ando um bocado preocupado. Anda-me a acontecer uma coisa cada vez mais. Lembrei-me disto por causa de falarmos do risoto do nosso gato. Que eu estou preocupado. No outro dia fui à terapia. E sento-me à frente da minha terapeuta, ponho o telefone em modo de silêncio e começo a minha sessão de o que é que aconteceu esta semana.

No fundo, como aqui.

Exatamente. E eu começo a fazer a minha terapia e olho para as minhas calças e reparo que tenho as calças cheias de pelo, cheias de pelos de gato. E uns dias depois fui fazer stand up comedy e um humorista, que não vale a pena dizer quem é que foi, mas que é conhecido, olhou para as minhas calças e disse assim: "Tu tens um cão ou não?" E eu: "Um cão?" E olho. E sabes quando os gatos se roçam na nossa perna e fica cheio de pelos? Eu estou a sair de casa cheio de pelos de gato na roupa. E eu estou-me a sentir mal porque pareço um maltrapalho.

Não pareces.

Tu achas que eu sou uma pessoa desleixada?

Acho.

O que está a acontecer? Isto é uma intervenção? Rita da Nova, tu achas que eu sou desleixado?

Tu tens aqui três ou quatro coisinhas para tirar os pelos dos gatos.

Aqueles rolinhos, parece que estou a passar no aeroporto.

Exatamente. Não os passas antes de sair de casa.

Não, às vezes eu saio de casa à pressa.

Pois, isso é desleixo. Se tu parasses de jogar cinco minutos mais cedo, antes de saíres de casa.

Parece a mãe a dar um ralhete.

E passasses o coisinho dos pelos.

Podes não ter graça, se faz favor.

E passasses o coisinho dos pelos na roupinha. Vou te dar esta. Esta é grátis. Se estivesses com a roupa de casa e antes de sair é que vestisses a roupa da rua.

Não, eu esse truque já comecei a usar. Eu já ponho roupa de casa para estar em casa e quando vou sair de casa, troco de roupa.

Nós temos gatos, é normal. Vamos ter pelos na roupa, vamos ter pelos em todo lado. Estamos na primavera, os gatos estão a perder o pelo do inverno.

Mas é que dá mesmo um ar desleixado.

Dá 100%.

Dá um ar de sair de casa porque teve que ser, eu nem queria.

"Eu estou com uma depressão há cinco anos."

"Estou com uma depressão, nem tomei banho." Dá esse ar.

Dá.

Dá "estou com uma depressão que nem tomo banho e não saio de casa. Vou só ao continente de pijama."

Nada contra pessoas com depressão, mas tu estás a apropriar cultural.

Eu estou a me apropriar de pessoas com depressão.

Do modus operandi das pessoas com depressão.

Pois, é o look depressão. Esse look ainda não vingou nos Oscars e nas galas.

Há meta gala, às vezes.

Look depressão?

Look depressão.

É isso. Eu agora vou assumir o look depressão. Apesar de não estar, não tenho depressão, obrigado. Mas vou assumir o look depressão, que é: vou começar a andar com hoodies. Aliás, é um bocado como estou vestido agora, que é: vou andar com hoodies em que uma manga está laça. Sabes quando tens uma manga laça que não prende e a outra prende? Uma manga laça. Barba por aparar, que é como eu estou neste momento. Aliás, se forem ver ao Instagram a imagem que nós usámos.

Exato, é este. É o look depressão a comer a sua frutinha, porque a sua frutinha é a única coisa que lhe dá alegria na vida.

Eu estive estes dias todos fechado em casa porque não podia sair para nenhum lado.

Eu não me engano que às vezes já tive vergonha de estar contigo na rua.

Mas isto é gravíssimo, tu estás a falar sério? Tu já tiveste vergonha de estar comigo na rua?

Quando tu estás com a roupa com pelos. Porque eu fico tipo: "Ya, agora as pessoas vão achar que nós não temos um rolinho de pelos em casa."

Rita, tu nunca tinhas dito isto. Tu tens mesmo vergonha quando estás comigo na rua?

Não, só quando tu tens pelos na roupa.

Ai, que vergonha.

Só quando tu estás com muitos pelos que eu fico tipo: "As pessoas vão olhar e vão dizer: esta gaja não lhe disse nada antes de sair de casa." E realmente eu não disse porque não reparei.

Que vergonha. É que uma coisa é estar a cagar pro meu estilo. Eu não tenho propriamente um estilo, eu não estou preocupado com a minha imagem dessa maneira. Outra é passar mesmo o limite de estar desleixado. Parece que é sábado e foste levar o lixo lá abaixo.

Guilherme, vou te dizer uma coisa. Para quem aqui já admitiu neste podcast que às vezes usa as mesmas cuecas, não sei qual é o teu problema.

Não, vou te dizer uma coisa: esta semana houve um dia que não saí de casa, não tomei banho, repeti cuecas, mas porque não tomei banho. Não vamos voltar a ter esta conversa, este podcast não está a ser um revival de todos os temas da última semana. Eu estou a fazer uma recuperação, eu estou a tomar os meus comprimidos e a comer uma sopa fria. E houve um dia desta semana em que não saí de casa, não tomei banho, não mudei de cuecas. Passei 24 horas, fiz uma direta de roupa. Às vezes é preciso fazer diretas de roupa. Estou fechado em casa, vais me dizer o quê? Não me irrites. Por que tens vergonha de sair de casa comigo? Fala.

É só quando tu não tiras os pelos. Às vezes tu estás a sair de casa, eu tenho que dizer: "Guilherme, não vais tirar os pelos da roupa?" E tu ficas: "Ah, pois é."

Às vezes esqueço-me. Vou pôr por cima da carteira e das chaves o rolo. O rolo tem que estar ali. Se fui eu que trouxe este tema, eu sinto-me mal de ir pra terapia e estar todo cheio de pelo. Eu não posso dizer à minha terapeuta: "Estou numa fase ótima." Ela olha pra mim e diz: "Espera lá. A tua boca diz uma coisa, mas meus olhos dizem outra. Que estás com um ar de sem abrigo, vou te dizer uma coisa. Estiveste a dormir-"

Estou em situação de sem abrigo.

"Tu estiveste ali a dormir debaixo de um cartão com o teu cão. Estás cheio de pelo." Não pode ser, parece que estou sempre com roupa que tirei daqueles lugares para doar roupa.

Ya.

Não pode ser. Eu preciso de mudar, eu preciso ter melhor aspecto.

Agora também tiraste os cios, é uma nova fase na tua vida. Vais ser um homem novo.

É que há pessoas que têm um estilo desleixado, mas que funciona.

Porque pensaram nesse estilo desleixado.

Por exemplo, o Batágua. O Batágua está sempre de calções e T-shirt.

O Batágua não funciona, desculpa, o Batágua é outro, que eu também não sei como é que a mulher não lhe diz: "Olha, filho."

Eu só estou a imaginar as conversas dele na terapia de casal deles.

"Chega de ver essas pernas todos os dias, mesmo quando é inverno. Vá, toca a tapar."

Mas eu não sou um Batágua. É verdade, eu abuso um cadinho das camisas de quadrados.

Por acaso já não abusas muito.

Porque estava frio e eu andava a usar hoodies.

Já não abusas tanto. Hoodies cheios de pelo, porque estava frio.

Hoodies cheios de pelo. Desculpa, sinto-me mal de andar com-

Mas é assim, é a vida.

Para me perguntarem se eu tenho um cão? Perguntaram-me se eu tinha um cão.

O que achas pior? Perguntarem-te se tu tens um cão ou eu dizer que tenho vergonha de sair contigo na rua?

Não, mil vezes tu dizeres que tens vergonha de sair comigo à rua. As pessoas estão a cagar.

Eu exagerei um bocadinho.

Não exageraste, foi muito honesto. Tu usaste a comédia para dizer verdadeiramente o que achavas.

Não, eu exagerei pra te envergonhar aqui um bocadinho e pra tu ficares mais tipo: "Oh, meu Deus, isto afinal é mais grave do que eu achava."

Ya. Tu tens temas?

Não tenho temas, a não ser que o meu livro está oficialmente em pré-venda.

Bora! Eu estava era na esperança que tu fizesses a autopromoção, eu já falei do meu podcast.

"Apesar do sangue", o meu novo romance, o meu terceiro romance, está em pré-venda. Vocês podem ir à Wook, à FNAC, à Bertrand, podem ir lá, já podem comprar. Depois, a partir do dia 7 de maio, ele chega às livrarias e às vossas casas. Também já publiquei no meu Instagram.

Instagram.

No meu Instagram. Cartaz de todas as datas que eu vou ter para falar do meu livro pelo país.

Posso dizer uma coisa? Eu adoro quando acontece a mesma coisa que acontecia com os Roda Bota Fora, que é nós publicamos o cartaz com as datas todas, ou o Meu Solo, por exemplo, e as pessoas comentam: "Então e Aveiro?"

E está lá Aveiro.

E está lá Aveiro. Eu adoro. As pessoas só têm que tirar três segundos de calma e olhar para as datas que estão no cartaz.

É isso, é ler com calma.

É muito giro, as pessoas dizem assim: "Então e Faro?" E eu digo: "Está no cartaz, meu. Olha para o cartaz."

E para mim também há outra, que é quando não está. "Então e não sei o quê?" Está no cartaz. Não está. Por algum motivo é. Eu percebo que as pessoas fiquem, e isto é uma coisa que vai acontecer certamente mais para o final deste ano, quando nós anunciarmos uma certa coisa. Eu percebo que as pessoas fiquem tristes.

As pessoas já sabem o que é.

Achas?

Eu acho que as pessoas já adivinham o que é que nós vamos anunciar mais para a frente no ano.

Mas eu percebo que as pessoas fiquem tristes.

É o divórcio.

O tour do nosso divórcio. Eu percebo que as pessoas fiquem tristes, que nós não consigamos ir a todos os locais do país. Mas a verdade é que a escolha das datas é pensada. Não é só: "Me apetece ir aqui e ali e acoloutro". Normalmente, é uma escolha de datas que tem como base informação. Informação de público, informação de onde é que as pessoas seguem mais o trabalho, de onde é que há mais disponibilidade de datas, onde é que faz sentido ir e onde é que é mais fácil ir em termos de transportes. Ou seja, eu percebo que as pessoas fiquem tristes. Estamos a determinar. Eu percebo que as pessoas fiquem tristes e eu vou sempre onde... Bem, grande moto que passou aqui.

Passou.

E eu vou sempre onde eu consigo ir. Mesmo de carro, sozinha, eu não me importo. Mas estão ali reunidas cidades que são aquelas onde é possível ir neste momento.

Sim, e há uma coisa muito divertida que é: morar em Lisboa tem o lado mau do trânsito, os preços, etc. Mas tem o lado bom de ser onde acontecem coisas. Por oposição, uma pessoa que vá morar para o interior.

Não é que vá morar. Se calhar há pessoas que são de lá e que não é ir morar.

Ou são de lá ou tiveram que ir para lá ou escolheram ou teve que ser, etc. Mas, se por um lado também tens a calma e tens falta de trânsito e tens os passarinhos de manhã e tens o senhor que leva o pão à tua porta, etc. Por outro, tens que te deslocar para ir ver um lançamento de um livro ou um espetáculo.

Infelizmente.

Há coisas boas e coisas más de morares num sítio muito populacional e num sítio pouco populacional.

Infelizmente, mas imagina, eu não me importo nada de ir ao interior do país. Faço viagens de carro.

Não, e isto é uma coisa, vai parecer que eu estou a limpar a tua imagem, mas sabes o que é que parece? Que tiveste um problema com um fã e agora estamos aqui a desculpar-te.

Não, estou só a falar desse fenómeno.

Mas a verdade é: todos os sítios que te convidam para ir, por mais remotos que sejam, tu já foste a Ilhas dos Açores divulgar o teu livro. Portanto, não é por demorar a chegar lá ou ser chato chegar lá. Todos os sítios que te queiram para tu divulgares o teu livro, tu vais lá. Portanto, a questão não é por que não vais aqui.

A não ser que não possa.

Claro. Portanto, é isto.

Pronto, é isso. Mas eu espero que as pessoas possam ir, possam ir ouvir-me falar e possam falar comigo sobre o livro. Vamos ter um espaço de 10 dias entre o momento em que o livro sai e a primeira apresentação de todas. Portanto, 10 dias eu acho que é suficiente para vocês pelo menos começarem a ler o livro e já poderem ter algumas opiniões.

Em 10 dias já dá para ler o teu livro.

Acho que dá.

Eu no Goodreads tive que pôr quando é que li o teu livro.

Sim.

Porque eu já tinha lido antes. No Goodreads, eu li o teu livro num dia, portanto eu acho que é possível.

Se no Goodreads está.

Eu no Goodreads comecei a 18 de abril e acabei a 18 de abril.

Ok.

Que é mentira, porque eu li antes, mas está lá. Portanto, é possível ler num dia. As pessoas podem perfeitamente receber o livro no dia

7 de maio.

Que encomendando em casa ou indo às livrarias no dia 7.

À partida já lá está.

E a caixinha da Book, podem comprar essa caixinha.

A caixinha da Book ainda há.

Ainda há.

Ainda há. O ano passado esgotou rápido, este ano não está a esgotar tão rápido.

Porque são mais caixas.

Mais caixas.

E porque tu estás mais famosa, portanto também tens que aumentar a quantidade das coisas que vês.

Sim, mais famosa.

Agora, eu vou tentar ir às tuas apresentações. Este mês é complicado para mim, eu vou tentar ir às apresentações que eu conseguir. Eu juro que eu não levo pelos nas calças.

Vais tentar.

Vou sentar?

Vais tentar.

Vou tentar.

Vou sentar. Olha, está mesmo surdo.

Estava é um funk que eu estava aqui a cantar.

Doida pra sentar. Vamos às imagens ou não?

Vamos às imagens. Eu tinha aqui mais um tema, mas eu posso falar depois das imagens.

Não, mas diz.

Não, está tudo bem. Eu vou dar a ti para tu leres, está bem? Que eu não estou bem em condições.

Sim, diz ele depois de ter falado um episódio inteiro.

Sim, mas eu estou a sentir o meu maxilar a dizer assim: "Está bom". Está aqui, toma. Tu foste ao Google.

É um homem sozinho. Guilherme, mas chateias, as pessoas não tinham percebido nada. Mas por que tu estás assim? Sabes o que eu ia ver? Porque eu não tenho o meu telefone aqui. Eu ia ver se a nossa sobrinha já está no avião a caminho de cá.

Já está. Vá, lê.

Tu não estás entusiasmado com a chegada da tua sobrinha, não estás. Olha, quando ela tiver perceção das coisas, eu vou-lhe mostrar este momento. Vou-lhe mostrar este momento em que eu estava ansiosa para saber se ela já está no avião a caminho de cá e tu estás tipo: " ".

Sabes que eu não vejo o teu ecrã. Tu podes estar aí a ver rolos para tirar pelos das calças.

Tens cá em casa.

Olha, é assim.

Já estou irritada. Eu não estava. Estava aqui numa de brincadeira, ia provocar-te, mas agora já me irritaste.

Ao fim de 269 episódios, mais 10 de pandemia, vais começar a gritar comigo? Mau.

"Bom dia, meus queridos pudinzinhos com cobertura de canela."

A mudança de tom foi brilhante.

"Acompanho o vosso podcast desde 2021." Olha, não sei quanto mais tempo é que vais ter para acompanhar, porque isto realmente está difícil, mas pronto. "Sempre adorei ouvir os conselhos que têm para dar aos outros e agora chegou a minha vez, aparentemente."

Vamos embora.

"Eu sou o Dino

Não, esse é outro e-mail.

Mas porque é que temos o Dino em primeiro aqui na lista?

Não está em primeiro, está em segundo na minha lista.

Sabes porque é que é segundo? Porque é a segunda unidade de medida. Então é o Cao Yuan.

Yuan. Dino é outro e-mail, não vamos ler esta semana, vamos ler para a semana.

Com caraças. Eu sou o Cao Yuan. Eu sou a alcunha muito divertida, de modo a que os meus amigos que possam ouvir este podcast não percebam de quem se trata, é o Cao Yuan, que é um mergulhador olímpico.

É sim, senhora, é quem ganhou a medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos de salto para a piscina.

Tenho 20 anos.

Salto culpar a picha. É medalhador.

Eu amo a expressão salto culpar. É assim, vem um de dentro de mim. Não sei explicar.

Tu consegues imaginar, de facto, a modalidade de salto culpar a picha? Porque tu imaginas de uma prancha ou imaginas só de um sítio alto?

Eu imagino de uma prancha, a pessoa está cá em baixo.

E uma piscina vazia?

Não, não há piscina.

Então uma prancha.

Calma. Está só uma pessoa cá embaixo.

Com a picha.

Deitada, ereta. Olha, o teu assistente, não é assistente, o teu agente está a te ligar. Está deitado, ereto, e o outro salta de pernas abertas.

Ah, abre assim as pernas.

Eu estou a fazer, as pessoas não estão a ver.

Para a frente. Imaginem que vocês saltam.

Guilherme.

Imaginem que vocês-

Isto é uma falta de respeito

Isto é o timing do Watz. Imaginem que vocês saltam e que a meio do salto tentam tocar com os pés nas mãos.

É isso.

Ou seja, abrir assim as pernas para a frente.

É assim que eu imagino.

E lá embaixo está uma pessoa sentada, ereta.

Deitada. Não está sentada, está deitada.

Mas se estiver deitada, tu já viste um homem que mereça saltar de barriga para cima.

Inventa. Está tão que está para cima.

Mas é como o relógio de sol, não está direito para cima, está meio inclinado.

Eu sei que está meio inclinado, mas isto é um suponhamos.

Por isso é que eu imagino mais a fazer aquela coisa, sabes quando as pessoas vêm da água na praia e sentam-se, mas apoiam-se com os braços assim para trás. Ficam assim meio inclinados. Que é para ficar mais ou menos virado para cima. E então eu imagino a pessoa lá em cima a saltar.

Pode agarrar.

Pode agarrar para ajeitar, sim. Mas acho que é batota. Acho que ganhas mais pontos no salto culpar a picha se não ajeitares, se não apontares o pênis.

Mas a pessoa de baixo não ganha pontos, quem ganha pontos é a de cima.

Eu acho que é em equipa.

Não, eu acho que... tu achas que é equipa? Ok.

Eu o salto culpar a picha, eu imagino em equipa, o gajo que salta e o que está cá embaixo.

Tipo ginástica acrobática.

Sim, quando corre mal é gravíssimo, porque partes a picha. Bom, os Jogos Olímpicos fizeram pole dancing, também podem pôr esta.

Exatamente. "Tenho 20 anos e estou numa relação há quase cinco meses. Nós conhecemo-nos no início do ano, falámos bastante e no início do verão começámos a andar." Andar com aspas.

Nós ficámos mesmo cinco minutos a falar de salto culpar a picha.

Andar com aspas. "No meio daquele romance de verão, eu acabei por a pedir em namoro."

Ok.

Estamos, desculpa.

Estou muito desconcentrado neste e-mail, desculpa. Não estou a ouvir nada, mas as pessoas estão a ouvir.

"Estamos os dois na faculdade e ao início estava com ela quase todos os dias, mas à medida que o tempo vai passando, começo a ter dúvidas se é isto que eu quero para mim e se gosto realmente dela ou se me precipitei", ou seja, se se atirou demasiado cedo para a piscina.

Para a quê?

Para a piscina.

Para a piscina, pensei para a pichinha. Salto culpar a pichinha. Pois é. Ainda inventámos o nome.

"Para além disso, comecei a ver algumas red flags nela."

Eu não me consigo concentrar neste e-mail e o Cao Yuan merecia... eu vou me concentrar, desculpa. As pessoas que mandam e-mail para terapiadecasalpodcast@gmail.com é porque querem que nós estejamos a ler com calma, com cabeça e a responder friamente e com humor e sentimentos. E eu não estou concentrado. E eu queria pedir desculpa.

Estamos?

bora.

"Para além disso-

Comecei a notar em algumas red flags

...comecei a ver algumas red flags nela, atitudes infantis que me fazem ter ainda mais dúvidas se é com ela que quero estar."

Exatamente, as atitudes infantis é aqui.

"Será que me deixei levar pela emoção e mergulhei demasiado cedo num relacionamento com ela?"

Mergulhar demasiado cedo, percebem agora de onde é que vem o nome.

"Não quero estar a perder tempo, com aspas, num namoro que é totalmente diferente do que imaginei, nem quero que ela esteja a perder tempo com incertezas. Sinto que qualquer que seja o desfecho, vou sair como o mau da fita. E não é de todo o meu objetivo magoá-la, embora já o esteja a fazer sem ela saber. Ajudem este pobre rapaz a resolver o seu dilema para ele resolver este problema da melhor forma possível. Agradeço desde já a vossa atenção. Feliz Natal para os dois". Foi mandado-

Já foi há algum tempo. Nós tínhamos este guardado e entretanto não sabemos o que é que aconteceu.

Exato. "Desculpem por o texto ser tão grande, tentei ao máximo resumir a situação para não se tornar chato. Beijinhos, força time Gui". Espero que esta pessoa que disse time Gui esteja a ver a maneira tão educada como o Guilherme encarou o seu e-mail.

Ele está-se a rir ainda do salto culpar a pichinha.

Eu não consigo.

Pichinha olímpica, que é muito grande.

Pichinha olímpica, exato.

Rita, tu que ouviste este e-mail do início ao fim, o que é que tens a dizer?

Não só ouvi como li.

Ok.

Eu acho que, sobretudo quando temos pouca experiência, não é quando somos novos, quando temos pouca experiência de namoro, quando namoramos pouco, quando estamos nos primeiros namoros, sejam eles em que idade forem.

Os primeiros relacionamentos.

Exatamente. Nós não temos ponto de comparação.

Exatamente.

Portanto, é normal que à mínima emoção que tu sintas em relação a uma pessoa, sintas: "se calhar eu quero namorar com esta pessoa".

Pois, é o que te parece normal de se fazer quando estás com uma pessoa de que gostas, é o passo seguinte a namorar.

Exatamente. Mesmo que depois, quando começas a namorar, percebas que a emoção que eu tenho, os sentimentos que eu tenho por esta pessoa não são assim tão profundos, não valia tanta a pena estarmos aqui a namorar. Se calhar, devíamos ter saído mais vezes antes de eu pedir em namoro, precipitei-me Mas o que eu acho importante aqui, e um sinal de maturidade muito grande neste e-mail, é que esta pessoa, o nosso Cao, já percebeu que se precipitou.

Pois, eu acho que é isso. Ele percebeu que se precipitou. E há outra coisa que é, percebeu que se precipitou.

Percebeu que se precipitou.

É péssimo pra minha boca dizer isto. Percebeu que se precipitou. Beatbox. Porque está a descobrir agora coisas na relação que não tinha conhecido antes, que pelos vistos são deal breakers e que são coisas que pra ele são red flags, até. Foi o termo que ele usou.

Sim, porque passou pouco tempo com ela antes de a pedir em namoro.

Pois.

E eu acho que é super normal isso acontecer. Às vezes nós nos precipitamos.

Há coisas que eu descubro sobre ti e nós estamos casados há oito anos, sete anos.

Sim, o que é que descobriste sobre mim?

Primeiro que achas que eu sou desleixado, a sair de casa cheio de pelos.

Tenho vergonha de ti.

Tens vergonha de mim, essa é a primeira.

Não, mas o que eu acho é: não há mal nenhum em assumir que nos precipitamos. Ela vai ficar triste, é normal. Tu vais passar por aquilo que dizes ser o mau da fita. Normalmente, quem acaba um relacionamento é o mau da fita. O mau da fita, com muitas aspas. Mas eu acho que se não estás confortável nesta relação, esta relação tem de acabar.

Pois, eu concordo.

O mais depressa possível.

É como a expressão mau da fita, porque já ninguém diz fita. Vou ver uma fita ao cinema. Portanto, já não é o mau da fita. Acho que nós temos também de mudar essa expressão. Esse relacionamento tem que acabar com a expressão mau da fita.

É o mau do fecho.

Não, mau do filme. Eu estou a ser o mau do filme ou o mau da história, porque mau da fita. Fita era o que a minha avó chamava os filmes.

Tu és o vilão.

Ya, é o vilão. terapiadecasalpodcast@gmail.com. Cao Yuan, desculpa da minha parte eu não estar muito concentrado no teu e-mail, mas descobri muitas coisas sobre o meu relacionamento e sobre mim neste episódio, portanto, desculpa. Desculpa nada. Olha, eu hoje estou assim. Hoje estou assim. Não gostam, não ouçam. Vão ouvir outros, vão ouvir o "Divórcio do Sono". Por que não ouvem esse podcast? Por que eu estou aqui a pedir desculpa? Eu curti, me diverti ao fazer este episódio. Falamos de culpa à picha, fui insultado pela minha mulher, falamos do nosso gato gordo. Eu não estou a perceber qual é o vosso problema. Está me a doer a boca, vou parar de falar. Adeus. Agora falas tu, despede das pessoas.

Até pra semana.