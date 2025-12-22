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Happy Cristache. It's Christmas. With a mustache. Mustache. Cristache. Cristache mustache. É no podcast. O podcast. Mustache podcast. Podcast da mustache cristache.

Eu também estou aqui, já agora. Olá, bem-vindos a mais um episódio de "Terapia de Casal".

Pois é, e nós agora saímos da personagem, não é? Vai ter que ser.

Era muito giro vocês fazerem o podcast todo assim: "Oh, bom dia, batatinha com banha."

Por acaso, isto é engraçado. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Eu estou aqui, Guilherme Fonseca, está aqui a minha esposa, Rita da Nova, e está uma pessoa que tem exatamente a mesma voz que eu. Olá.

Eu acho que vocês-

O meu nome é Guilherme Fonseca e bem-vindos a mais um "Terapia de Casal".

Eu acho que vocês deviam fazer, sempre que algum de vocês quiser falar, dizer: "Diz, Guilherme." Como nas indicações do teatro. "Gui."

Ah, o nome primeiro.

Sim.

Então, Guilherme aqui. Olá. Isto é o meu irmão, Henrique Fonseca, dois anos mais novo do que eu e com quem eu faço esta tradição de Natal do Cristache há 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13. 13. Não digas 13. 13 que é assim 13. Eu sou tu és imigrante.

É o catreuzu.

E antes do catreuzu. Eu sei que tu és imigrante e que estás lá em Londres, mas eu prefiro que tu fales "how many years", que misture inglês com português, do que digas 13. Ok, então faço isto há 13 anos. Ok. Muito melhor. Eu sei se és imigrante, és imigrante. Ok. É o episódio 300, é o episódio especial. E então nós tivemos a ideia de fazer contigo, Henrique. Sim, foram precisos 300 episódios, mais os da pandemia, pra eu ser convidado pra isto. É só pra verem o quanto o meu irmão me tem em consideração.

Olha, e digo-te já que quem teve a ideia de te convidar, fui eu.

Foste tu? Ainda por cima. Guilherme, a partir de agora eu não falo mais contigo. Rita, podes dizer ao Guilherme que eu não falo mais contigo.

Eu digo: "Olha, o teu irmão diz que não fala mais contigo, ok?"

E era lindo este episódio ser todo assim, o Henrique falar através de ti.

Sim.

Passava a ser terapia familiar, e não mais terapia de casal. Isto hoje é um pouquinho mais terapia familiar.

E é giro porque este ano o marco do episódio 300 calha com o episódio de Natal.

Verdade.

E então nós decidimos fazer aqui uma coisa gira de falar sobre estas tradições de Natal.

Pois é, o episódio chama-se "Sobre Tradições de Natal" exatamente por causa disso, porque eu e tu, Henrique, temos o hábito de cagar fortemente em tradições normais de Natal. Facto. E tentar criar sempre as nossas novas, como por exemplo, esta coisa do Cristache que nós fizemos, que é uma estupidez das nossas redes sociais, e que as pessoas podem encontrar tecnicamente procurando #happycristache. Exatamente. E encontram todos listados no nosso Instagram. Mas nós temos várias tradições de Natal que fomos inventando. E isso é giro. E assim, foste tu inventando a maior parte. Eu sou o criativo. Tu é que és o criativo da família. Sim. E é das tuas redes sociais, porque eu estava a olhar pras minhas redes sociais, eu não faço um post pra aí desde 2018, 2017. Pois, tu és desses, não é? Que abandonam as redes sociais. Não, eu sou um voyeur. Eu só vou lá e vejo os stories e vou embora. Pra ti, Rita, tu entraste na família e apaixonaste-te por mim.

Não sei como.

Também não sei como.

Na verdade.

Também não sei como, vou te já dizer.

Mas depois gostei da família e fiquei tipo: "Ok, agora também..."

Ya, eu gosto destes.

Estes são queridos.

E em princípio, no futuro, vem uma Alice, portanto, eu não vou querer sair.

Exato.

Mas eu queria te perguntar se o Cristache foi uma coisa que tu olhaste e disseste: "Olha, que giro, ele faz isto com o irmão", ou que estupidez é esta de bigode?

Eu vou dizer uma coisa. Quando eu me apaixonei por ti, Guilherme, tudo o que tu fazias era engraçado. Agora não tanto. Agora não tanto, mas é verdade, eu acho que isto acontece. Agora sério, eu acho que isto acontece. As pessoas se calhar identificam-se com isto nas suas relações, que é ao início tudo é: "Ai, que engraçado, ele é muito engraçado." Ai, olha, agora estou a lembrar com um rapaz que faz uma coisa muito gira com o irmão, que é o Happy Cristache, e depois eles têm o bigode, e o bigode, e depois é sempre muito criativo.

Que é o que é que faz.

Exato. E aí é tipo: "Ah, que engraçado." Mas eu acho que o Cristache continua a ser das coisas mais divertidas de fazer, porque vocês têm a capacidade de envolver as pessoas que estão presentes no Cristache. Não é uma coisa vossa.

É uma coisa de família.

Exato, apesar de serem vocês os dois.

Sim, nunca foi só nossa.

Exato.

Foi sempre uma coisa que, por exemplo, o Carlos vai ficar triste, mas o primeiro e único Cristache do pai, o pai estava envolvido lá atrás. Aliás, o pai estava na sala quando nós filmamos, sala de jantar, porque foi o último Natal com ele e que ele foi lá à casa. Olha, foi um marco tão importante na nossa vida, que eu não fazia qualquer espécie de ideia que o pai estava lá. Ya. E o segundo Cristache, a Luísa aparece. O primeiro, a Luísa filmou, e no segundo a Luísa aparece. E a mãe vai aparecendo lá atrás. Quer dizer, a insultar-me ou mandar vir comigo, ou só mesmo a fazer barulho. Pra quem não está minimamente familiarizado com isto, a ideia é: eu e o meu irmão passamos o Natal de bigode e gravamos um videozinho muito curto, que normalmente tem sempre uma ideia criativa por trás. Podemos falar aqui de alguns que nós fizemos. Eu tenho um favorito. Podemos falar daqui de alguns.

Eu lembro-me do primeiro Cristache em que eu participei, a ajudar.

Qual é que foi?

Já vamos.

Ok. Eu acho que foi o da barba, que o meu irmão faz a barba...

Não.

Não.

Eu já estava na tua vida. O primeiro Cristache que eu ajudei a fazer foi aquele em que vocês dizem de trás pra frente.

Eita, com caraças. Esse é excelente. Nós gravámos em reverse. Em que vomitamos champanhe pra dentro do copo.

Pra dentro do copo, invés de pra fora.

Nós tivemos que aprender a dizer Happy Cristache ao contrário.

Ao contrário.

Eix, que droga. Christmas with a mustache.

Eu adoro esse Cristache.

E as pessoas acham que aquilo é fake, como por exemplo, o meu favorito, as pessoas acham que é fake, que foi o que nós tivemos mais ou menos duas horas a gravar, que sou eu e tu sentados no sofá e a minha mãe tá lá atrás. A minha mãe, a tua também, a nossa mãe. Não, a tua mãe. Não, a tua mãe. Eu não me perfilho.

O "não me perfilho." Ai, eu não, essas coisas de me perfilhar, não.

Eu não me perfilho. Eu não me perfilho. Mas a mãe tá sentada lá atrás a ler ou lá o que é, e nós estamos a tentar acertar com uma rolha de garrafa de costas no copo que a mãe tá a ver lá atrás. Nós estivemos- Foi praticamente duas horas, duas horas e meia a atirar. Ya, com a Sara, coitada A gravar. Para casar não sei se foi duas horas e meia, mas foi tipo uma hora.

Sim, eu já era casada com o Tiago nessa altura.

Ya.

Porque isso foi na casa antiga da vossa mãe, na última.

Esse é o meu favorito. Eu gosto dessas coisas tipo Dude Perfect e não sei o quê. Sim, nós passámos. Foi na altura em que andávamos a ver Dude Perfect. Então eu vou dizer: "Ei, vamos fazer uma cena à Dude Perfect". Tentar acertar com uma rolha de champanhe num copo de champanhe. Sim, mas só que infelizmente, e é uma das coisas que eu me arrependo imenso, que é eu já estava a comer uma rabanada, já não queria saber, então acabou a ficar o take que é eu a comer uma rabanada de boca aberta, nojento, que é horrível, e depois ficou perfeito. Então ficou aquele take. E é muito engraçado, porque a reação da vossa mãe é genuína. Ela faz: " finalmente vou poder sair daqui. Finalmente vou poder sair deste lugar, fingir que estou a ler esta revista". Vou-me levantar daqui. Sim, eu gostava que as pessoas fossem ver os vídeos, porque os vídeos são muito estúpidos. O que foi isto? Olha, de repente começar a aproximar-se cães, estou a ouvir. Mas os vídeos são muito estúpidos, são muito parvos, mas é uma tradiçãozinha de Natal que nós criámos e que é genuína da nossa família.

Não, e que se começa a falar com meses de antecedência. Já temos ideia para o Cristas. Já há ideia para o Cristas.

Mas eu acho engraçado as famílias que têm tradições suas. Por exemplo, tu estavas-me a contar que com o lado da família da Sara, que é a tua mulher, a mãe da Alice, que tu fazes um quiz de Natal. Sim, o ano passado não fiz porque foi tudo a correr, o primeiro Natal da Alice em Portugal e comboios e carros e não sei o quê, mas sim, o quiz de Natal ou o quiz de Ano Novo. Há sempre um quizinho. E és sempre tu o quizzer. Sim, quase sempre. Mas sim, porque eu gosto de quizzes, adoro ir a quizzes, adoro fazer quizzes, então eu gosto muito de marcar e de organizar isso para eles.

Quero só dizer aqui que da única vez que participei no quiz de Natal.

Pronto, começa. Tinha que vir para aqui esta conversa.

No quiz de Natal, psit, não acabei. No quiz de Natal, que foi quando foste passar o Natal a Londres, fiz par com a tua sogra, Henrique.

Minha sogrinha. Como é que se chamava a equipa?

As Vassouras, porque íamos varrer aquilo tudo. E varremos.

É assim, eu vou ser honesto, eu era quiz master e a pessoa que decidiu o vencedor foi a minha mulher.

Pois foi.

Porque a tua equipa e a equipa do Guilherme empataram. O Guilherme estava com a nossa irmã, com a Luísa. Estávamos com a Luísa. E foi a Sara que escolheu o nome da equipa mais engraçado e o Guilherme continua a dizer até hoje que tinha o melhor nome de equipa. De tal maneira que não me lembro.

Era Mensa de Natal, desde que eu me lembro.

Ah, por quê Mensa de Natal? Porque é mesa de Natal e é mensa dos muito inteligentes com os QIs, o grupo de pessoas com o QI alto. Mensa de Natal é um grande nome. Eu, como quiz master, e com alguma distância, porque tenho que ser imparcial, não é? Acho que o teu era mais engraçado, mas foi a Sara que decidiu.

Não, desculpem. Vocês nem sabiam os nomes das irmãs das mulherzinhas. Eu e a Carla sabíamos.

Também houve outras respostas que eu não sabia.

Vocês não sabiam o não sei o quê do desporto, a Carla sabia.

Não, mas acabámos ou não acabámos com os mesmos pontos. Não interessa o que eu sei ou que eu não sei.

Eu acho que os teus pontos foram um bocado aldrabados, mas pronto.

Eu vou andando, vocês vão andando um bocado.

Sim. Mas é engraçado, porque eu acho que na minha família o Natal é sempre uma coisa muito tradicional.

Ok. As tradições são todas as clássicas.

É um Natal muito neurotípico.

Ok.

Tu vais, a avozinha já está na cozinha a fazer a rabanada.

Ok.

Já fez o arroz doce. Não há assim uma coisa que fazemos todos os Natais.

Ok.

A única coisa que eu acho que se começou a implementar mais nos últimos anos é o Natal dos irmãos, que fazemos sempre com os meus irmãos. Ou seja, normalmente, o que é que acontece? Esta coisa de agora já somos todos adultos, menos o Guilherme, e já somos todos adultos e já cada um tem as suas famílias e as famílias dos seus respetivos, e crianças e não sei o quê. Então, o que nós começámos a implementar há quê? Há cinco anos, mais ou menos?

Mais ou menos, sim.

Foi. Ok, independentemente de no 24, o Guilherme e a Rita estão com a família do Guilherme ou com a avó da Rita, não sei o quê, e o meu irmão está com o meu pai e a minha irmã está com os sogros, nós fazemos sempre o Natal dos irmãos, que é depois.

Ya.

Sempre.

Isso é uma tradição de Natal. Pode não ser no Natal, mas é uma tradição de Natal.

Nós fazemos sempre o Natal dos irmãos, que é aí que nós trocamos as nossas prendas uns com os outros. Às vezes é em janeiro, outras vezes, mas fazemos sempre o Natal dos irmãos.

Sim. Mesmo na religião católica, a troca de prendas é 6 de janeiro, portanto, não é por aí. Sim, é no Dia de Reis. É no Dia de Reis. Tecnicamente. É quando os reis chegam e dão as prendas, lá está. Ya. Mas o que é que eu ia dizer? Nós temos imensas tradiçõezinhas. Algumas vão mais ou menos caindo, outras nós continuamos, mas nós temos muito vontade de criar coisas novas. Como por exemplo, nós temos duas tradições no Natal que eu gosto muito. A primeira é: jogamos sempre um jogo de terror, os dois à noite. Não fazemos há dois anos, mas vamos tentar reavivar. O que é que aconteceu há dois anos, Henrique? Queres dizer às pessoas? Há dois anos, eu acho que não queria tornar isto sério, mas sim, há dois anos fiquei pai. Exatamente, isso aconteceu. Apanhei pai. Contraíste pai. Contraí pai. Contraíste paternidade. Contraí paternidade. Que é uma doença sexualmente transmissível. As pessoas não falam disto.

Olha, mentira. A Guinness caiu e caiu da cama, mas não interessa.

Bom timing, Guinness, quando eu faço aqui uma piada. Mas tu contraíste maternidade, que é uma doença sexualmente transmissível.

Não, ele não contraiu maternidade.

Eu não contraí maternidade, felizmente. Paternidade. Não, feliz ou infelizmente, mas para mim, felizmente, contraí a paternidade. Foi uma doença que eu andava à procura há imenso tempo.

Sabes que às vezes as pessoas pensam: "Ah, as pessoas ficam doentes, que chatice", não é? Mas às vezes a doença muda a tua perspectiva da vida.

Muda muito a minha perspectiva e mudou. E eu agora sou uma pessoa diferente, completamente diferente, por causa de ter apanhado paternidade e, portanto, houve menos tempo, menos energia. Aliás, esse Natal foi completamente atípico, porque vocês é que foram lá a Londres. Exatamente.

Olha, eu gostei muito.

Foi incrível.

Foi muito giro.

E fizemos o Cristas nesse ano Contigo como miolidade. Com a Alice.

Ó meninos. Pronto, olha a tradição de Natal.

É uma tradição de Natal agora.

Lembrei-me de uma tradição de Natal que nós costumávamos fazer, agora já não fazemos tanto, mas costumávamos fazer na minha família, que era jogar loto.

Eu adoro loto.

Jogávamos loto.

Qual é a diferença de loto para bingo?

Eu acho que o loto é a mesma coisa.

Loto e bingo é a mesma coisa.

Vai dar na mesma coisa.

Ok.

Nós jogávamos loto.

A feijões.

A feijões, claro.

Claro. Isso é giro. Nós em casa da minha querida esposa, vou dizer minha querida esposa, que é para quando ela ouvir isto dizer: "Por que me estás a chamar minha querida esposa?" Eu no início dos episódios digo sempre que estou com a minha querida esposa, Rita da Nova, que começou por ser porque a Rita odeia e eu odeio, mas as pessoas que começam a ouvir no episódio 250, não vão perceber que nós estamos a dizer ironicamente e dizem: "Tão querido a dizer esposa, que fofo". E também jogamos loto e tem a sobrinha da Sara, a Matilde, nós pomos 0,05 € para eles jogarem e ela fica com o dinheiro no fim, que é tipo €1,5 de toda a gente que jogou. E é ela que organiza e dá os números.

Sim, normalmente na nossa família também era sempre o mais pequeno que dava os números, que organizava, etc.

Isso é giro. Por acaso é uma daquelas tradições que eu gosto, eu já não sei onde é que nós vimos isso, Henrique, mas foi numa casa de uns amigos quaisquer, do pai e da mãe. Tu já estás a dizer que não, porque já sabes onde é que foi. Atenção, isto é muito importante dizer. Vocês que ouvem este podcast sabem que eu tenho uma memória absolutamente horrível. O meu irmão é a cloud da família. Ele é onde nós guardamos todas as memórias. Ele lembra-se de tudo ao pormenor. É inacreditável a memória que tu tens de coisas de família e de histórias de família.

A mãe deu-te a criatividade e guardou a memória para mim.

Sim, tu também tens um bocadinho de criatividade, eu é que não tenho memória. Mas foi em casa de familiares?

Foi. E era sempre o mais novo.

Era o mais novo de todos que um a um levava as prendas às pessoas.

Na minha família também.

E nós não fazíamos isto. Nós passámos a fazer mais recentemente.

Na minha família também. E pensa assim, é a melhor tradição. Por quê? Porque a velhada está toda cheia da comida e cheia de álcool, sentada.

Já está tudo bêbado, encostado. Vou andar de um lado para o outro.

E depois é giro, porque nós agora já percebemos que, por exemplo, a Alice em certos momentos é um cão de trabalho. Não é? Não estou a ofender a tua filha se disser isto.

Estás a falar da tua sobrinha, é um cão de trabalho.

Não, porque é tipo: "Alice, vai dar isto a não sei quem". E ela vai.

100%. Max, quantas vezes é que eu peço à Alice: "Olha, vai levar isto à mãe, porque não me está a apetecer levantar do sofá". 100%.

Os miúdos adoram, porque não só estão próximos das prendas, como dizem: "Esta é para..." Quando ainda não sabem ler é giro porque mostram a alguém que diz ao ouvido: "Olha, esta é para a mãe. Vai dar à mãe, vai". Eu acho que é giro, porque ficam próximos das prendas, são Pais Natal e os adultos descansam.

E normalmente, como as crianças têm muito mais prendas, porque nós na nossa família começámos a fazer amigo secreto. Há pessoas que vão dizer: "Só uma prenda por pessoa, fazem amigo secreto". Eu acho muito melhor fazer amigo secreto em família.

A minha querida esposa, uma excelente ideia, que ela virou-se e disse: "Eu tenho que estar a pensar em prendas para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas por Natal? E temos que ir comprar e gastar €20 por pessoa". O dinheiro não era problema, mas é mais estar a pensar e a organizar e a embrulhar e levar.

E assim tens tempo para dedicar uma prenda, que nós fazemos com um teto de €50, e dás uma prenda a uma pessoa. Eu acho isso muito mais giro.

Entre casais, claro que não podemos calhar entre casais. Entre casais continuamos a fazer a nossa cena, mas em família mais vale. Sabes que na família do meu pai somos muitos, porque o meu pai tem três irmãos, depois cada um desses irmãos do meu pai tem no mínimo três filhos.

Jesus.

Mais os filhos dos filhos e os netos.

E vocês dão prenda a todos?

Não. Foi o meu primeiro contacto com amigo secreto na família, foi na família do meu pai.

Ok.

E a partir dos 18, tu eras adulto.

Ya, é isso.

E passavas ao amigo secreto.

Ok. Qualificavas.

Sim, havia uma sensação agridoce nos teus 17 anos, porque era tipo: "Eu vou aproveitar estas últimas prendas enquanto criança, mas eu quero bué tirar um papel do sorteio".

Pois, ok, eu percebo. Mas depois essa pessoa com 18 também já tem que dar prenda a alguém.

Claro.

Pois, é uma grande responsabilidade.

Nós agora usamos o Elfster, que é aquela plataforma muito mais fácil. Se quiserem para organizar futuros amigos secretos.

É ótimo, porque dá para não juntar pessoas específicas.

Exatamente.

Tipo eu e a Rita não calhamos um ao outro dentro do sorteio do Elfster.

Na família do meu pai, há muito tempo, não havia estas plataformas, então a minha avó Justina sentava-se a escrever o nome de toda a gente num papel.

Ainda por cima são para aí 20 nomes.

À vontade. E depois acontecia muitas vezes, mais do que nós queremos admitir, calhar-se a ti próprio.

A ti próprio, claro.

Tipo: "Justina, calhei-me a mim próprio".

Tens que tirar outra vez. Isso é giro.

Quem não tem facilidade com o inglês, porque o Elfster é só em inglês, tens o sorteioamigosecreto.com.

Ok.

Sorteio amigo secreto.

Parecia um anúncio.

Sorteioamigosecreto.com. Faça o seu sorteio de amigo secreto para pessoas que não falam em inglês.

Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que vocês vão achar graça. Recebemos um comentário no Spotify ao nosso podcast de um senhor, acho que é um senhor, mas não vou fazer misgendering, de uma pessoa que disse: "Obrigado por me terem viciado no Minute Cryptic. Eu não conhecia e vocês falaram", e tu como fazes o Minute Cryptic também.

Estávamos a fazer antes disto.

E esta pessoa disse: "De tal maneira me viciei que criei uma versão portuguesa do Minute Cryptic, que se chama Minuto Cryptic", ele traduziu o nome, "e agora está online e pode-se fazer o Minuto Cryptic e é em português".

Como é que só estamos a saber isto agora?

Só nos estás a dizer isto agora. Porque a pessoa escreveu nos comentários do nosso podcast. Ah, não, por que é que estão a saber agora? Porque eu achei que era mais giro dizer aqui e dar props à pessoa. Podíamos ter chegado a Minuto Cryptic em português, em vez de inglês este tempo todo. Agora, não sei como é que é, eu nunca fui ver.

Henrique, tu gostavas de passar tu a fazer este podcast comigo?

Eu acho que sim. Passamos a fazer online. Ou então venho todas as semanas.

Vens todas as semanas, todos os domingos.

Todos os domingos venho fazer aqui. Estávamos a falar de tradições. Amigo secreto. Eu queria falar da outra tradição que nós estamos a começar agora, e que por acaso este ano falhámos, de fazermos Dungeons & Dragons. Eu vou dizer outra vez porque eu consigo dizer.

Dungeons & Dragons.

Parecia que eu estava a dizer o "Jorge & Dragons", que é o cantor e dragões. É uma cena nova. Roleplay. É um mix. Mas estamos a começar a fazer a tradição de Dungeons & Dragons no Natal, uma sessãozinha. Fizemos o ano passado. Este ano ainda não conseguimos fazer, não sabemos se vamos conseguir fazer. É pouco provável.

Vai ser difícil, até porque o nosso dungeon master, Henrique Fonseca, esqueceu-se dos dados.

Mas não é preciso dados para jogar.

Mas é mais giro.

Claro que é mais giro, 100% que é mais giro. Vamos comprar os dados, se for o problema é os dados. Eu tenho a campanha pronta. Eu lembro-me onde nós estávamos, porque fui eu que desenhei. Eu também me lembro, acabámos de derrotar aquelas árvores ao pé da fonte. Vocês lembram-se do que aconteceu ao ano? Se tu te lembras é porque de facto eu fiz um bom trabalho. Perfeito, incrível. Se quiserem podemos jogar hoje à noite. Senão, eu acho que era giro se conseguíssemos envolver o Marcelinho, porque ele é mais novo.

Isso era muito giro.

No próximo 25, entre o almoço e o jantar. E fazer toda a gente. Acho que isso era giro. Que toda a gente participasse. Mas tinha que ser uma minicampanha. Claro, uma coisa mais simples.

Uma campainha.

Tocar a campainha. Nós éramos três, contigo dungeon master, o ano passado, e achámos que era uma coisa para três, quatro horas, e nem a meio chegámos com três, quatro horas. Não, porque para as pessoas que estão a ouvir e que percebem Dungeons & Dragons, foi a primeira vez que eu fui DM, dungeon master, foi a primeira vez que eu organizei e eu achei: "Este encontro vai demorar uma hora". E só para pôr em contexto, a primeira coisa que eles faziam era estar numa sala de espera e depois entrar para uma sala para falar com a pessoa que lhes vai dar a missão, e só isso demorou uma hora e meia. E só essa partezinha era suposto demorar um quarto de hora, 20 minutos. Eles estavam constantemente a fazer perguntas à pessoa, que era a Radélia, não sei se ainda se lembram do nome dela. Constantemente a antagonizar aquela pessoa.

Que até era querida.

Era um amor de pessoa.

E nós estávamos todos desconfiados dele.

E o Guilherme no dia seguinte, na cozinha: "Eu acho que a Radélia é das más". E eu agora posso dizer, eu desenhei a Radélia para ser o mais tranquila possível para vos dar uma missão. Henrique, eu desconfio de toda a gente. Pronto, e como eu não previ isso e devia ter previsto, em vez de completarmos aquilo, que era uma one shot, que é o que se chama, que é uma campanha que dura três, quatro horas, demorámos três horas até chegar ao primeiro encontro, o primeiro combate, que vocês, mais uma vez, resolveram o puzzle demasiado rápido. Portanto, sim, eu gostava muito de continuar. Se não conseguirmos fazer hoje, podemos fazer no Natal.

Acho que podemos fazer no Natal com todos, acho que é mais giro. Fazes uma mini campainha.

Uma campainha.

E acho que era muito giro.

Eu acho que isso era giro, mas são tradiçõezinhas que nós vamos fazendo. Eu gosto mais de criar as nossas tradições. 100%. Como por exemplo, eu agora não quero que isto fique deprimente, mas nós criámos a tradição de comer hambúrgueres em homenagem ao pai. Porque o pai fazia sempre hambúrgueres para nós, cozinhava mesmo tudo, tostava o pão, ele fazia superhambúrgueres. E nós criámos a tradição de comer hambúrgueres em homenagem ao pai. E eu acho que essas tradiçõezinhas são muito mais giras do que uma pessoa estar-se a forçar ou sentir pressão social de fazer coisas só porque é o normal do Natal, não é? É assim, podes alavancar isso de uma tradição normal. Ou seja, quando é Natal, tu comes fatias douradas ou comes peru ou comes bacalhau, mas podes alavancar e tu comes a roupa velha e para ti a tua tradição de fazer a roupa velha e de estar na cozinha e ajudares a cozinhar já se tornou uma tradição de tu ajudares e de tu fazeres.

Sendo que, entretanto, desculpem, deixem-me só dizer isso, a vossa roupa velha não é roupa velha tradicional. Acho que também é muito giro de dizer.

É como a nossa fatia dourada não é fatia dourada tradicional. Eu percebo, mas lá está, tornou-se a nossa coisa. Ou seja, tem sempre uma base real, mas acaba por se tornar uma coisa só nossa. E eu acho que é isso que é uma tradição de Natal. Eu acho que fazeres o que todas as outras pessoas fazem, não estou a dizer mal às pessoas, as pessoas que me estão a ouvir não me levem a mal, mas acho que uma tradição de Natal é uma tradição daquela família, que aquela família pode ter criado ou herdado dos avós ou dos bisavós. Ou às vezes vem de infortúnios. Imagina que há uma família que o peru se estragou e pedem pizzas, e então agora na refeição comem sempre pizzas por causa daquele Natal em que o peru se estragou e agora ficou o hábito de comer pizzas. Eu acho que esse tipo de coisas cria muito mais ligação familiar, acho eu. Acho isso muito mais giro.

E mesmo com amigos, por exemplo.

Friendmas.

Sim. Sendo que eu quero só referir, estávamos a falar há pouco de amigo secreto, e eu queria dizer uma coisa. Já falámos isto no Trapito Casal ao Vivo, acho que até foi em Viseu com o Miguel Vaz, para quem não comprou os episódios no Patreon, que estão pela módica quantia de 22 € e podem dar ainda no amigo secreto a alguém da vossa família.

E que volto a dizer, não comprem pela app do iPhone, porque o iPhone mete uma taxa por cima. Vão ao browser e depois abrem na app do iPhone.

Que é: vocês estão familiarizados com o conceito de amigo secreto roubar?

Genuinamente, eu disse isso lá, tentaram-me explicar, eu continuo sem perceber.

Não percebes, ok.

Como assim?

Então.

Podemos encenar aqui?

Podemos. Uma vez, numa festa de Natal da empresa, fizeram um amigo secreto roubar, que é o seguinte: em vez de calhar uma pessoa, tu sabes que tens de levar uma prenda genérica no valor de 10 €. Ok? Então eu comprei este caderno, tu compraste este livro e o Gui comprou este cabo.

O risoto também quer participar.

O risoto também quer participar.

O risoto quer brincar a isso.

O risoto trouxe uma latinha. E então, como é que isto funciona? Sorteia-se a primeira pessoa a começar

Imagina que calhou eu, sou eu a primeira pessoa a começar.

Os nossos presentes estão todos num sítio.

Ok.

E tu podes ir à árvore.

Ok.

E escolhes um presente.

Ok, eu fui à árvore, agarrei e calhou-me o livro que o Henrique me ia trazer.

Exatamente.

Estou com o livro na mão. Calhou-me este livro, é um livro excelente.

O Henrique vai a seguir.

É o segundo.

E a escolha dele pode ser ir à árvore, buscar o presente ou roubar o teu presente.

Ok. Imagina que o Henrique escolhe, desculpem lá, porque isto é um tutorial para eu perceber isso, que eu nunca percebi isto. Imagina que o Henrique, é o segundo, escolhe vir roubar-me a mim o livro que eu tinha na minha mão. E só no "The Office". Já vi isto. Desculpa. Mas depois descamba, porque eu também não percebo lá porque é o "The Office". Mas o Henrique rouba-me o livro. Eu fico sem prenda.

Vais buscar outra.

Ok. Eu não posso então roubar ao Henrique?

Não, tu não podes roubar de volta.

Eu tenho que ir buscar outra. Vou buscar outra e calha-me a caneca, o caderno que tinhas trazido. Eu estou com o caderno. Agora vais tu, que és a terceira. Tu podes-me roubar a mim outra vez?

Posso.

Mas o Henrique já não pode roubar.

Não.

E se tu roubares ao Henrique, o Henrique tem que ir buscar outra vez.

Exatamente.

Ou seja, tu só podes roubar uma vez, que é no momento em que escolhes.

Exatamente.

Então, mas isso o melhor é ser o último dessa fila. Claro.

Claro, mas isso é aleatório.

Isso é sorteado.

É sorteio.

A ordem é aleatória.

Sim, é sorteio.

Sabes porque é que eu não acho graça a isso? Porque única e exclusivamente a graça toda disso está em qual é a tua posição na ordem de ir à árvore.

Claro.

Então, seres o último é excelente.

Então, mas isso é sorte. É um jogo de sorte e azar.

Não, mas qual é a graça disso, de ser sorte ou azar?

Claro. Eu contei no episódio do "Trepide Casal" ao vivo que houve um Natal da empresa que eu me fui esconder na casa de banho porque eu gostava da minha prenda.

Fizeste muito bem. Eu tirava a prenda, via: "Ah, que giro, um iPod Nano", como é no "The Office". "Um iPod. Bem, malta, eu tenho que ir porque..."

Tchau.

Tchau.

A minha era uma base que tu ligavas ao computador e mantinha a tua bebida quente. Tu punhas a bebida quente.

De facto, eu escondia-me na casa de banho contigo, 100%. Ia para o bico. Tu escondias-te na casa de banho com a Rita para roubar a prenda à Rita.

Mas então a certa altura, foi muito giro porque calhou um mini pop de "Stranger Things" a alguém. Foi na altura em que "Stranger Things" estava a começar a rebentar.

É 2016, não é? Ou é 16 ou é 17, acho eu.

Eu acho que é 2000...

Eu tenho quase a certeza que é 2016. O "Stranger Things"? O "Stranger Things" está a fazer agora praticamente 10 anos. Vou só confirmar enquanto continuas, desculpa.

Tanto que há bué TikToks que dizem: "Olha, isto é uma lista de coisas que aconteceram depois de 'Stranger Things' estrear." E são cenas bué...

A primeira temporada é de julho de 2016.

Ok.

Ya, faz sentido.

São coisas tipo o primeiro mandato do Trump.

Ya, pois, exato. 2016. Ele é de 2016.

Pronto.

Bons tempos. Bons tempos, o mandato do Trump.

Calhou tipo um popzinho.

Ainda há um segundo a seguir. Três.

Calhou um pop de "Stranger Things" e toda a gente queria aquele pop. Então ficou tipo running joke, toda a gente roubar aquele pop.

Então o último ficou com o pop.

Ya.

Ya, pois, este jogo não tem muita graça. Exato, o último já sabe: "Eu já sei qual vai ser a minha prenda" e toda a gente já sabe, o último vai roubar o pop. Há muita gente a fazer esse amigo secreto.

Eu acho que mais em empresas, provavelmente, para não ser aquela coisa de...

Que já é um ambiente competitivo e de ódio. É pior, se for amigos ainda é uma cena. Agora uma empresa, tipo: "A Cátia da contabilidade". Aquela vaca que ficou com o aumento e eu não fiquei. Exato. É que já há ódio nas empresas. Esse amigo secreto é o pior.

Fomenta o ódio. Mas depois acho que se percebeu nesse último ano do caos que não funcionava e passámos a fazer sorteio.

Claro que não funciona.

E calhava-me a mim sempre o CEO. Sempre.

Ok.

Nos anos todos que eu estive naquela empresa, eu dei prenda ao CEO.

E boas prendas? Acho que o CEO sabia que tu davas boas prendas.

Eu já não me lembro o que é que lhe dei, mas às tantas eu estava tipo: "Eu queria só dar a um amigo meu da empresa, um amiguinho".

Tenho mais uma história para vos contar que acho que não vos contei. Uma rapariga aos tempos mandou-me uma mensagem no Instagram a dizer que queria fazer amor comigo. Não, estou a brincar, não foi isso. Mandou-me uma mensagem no Instagram.

Com essa cara?

Pois. Mandou-me uma mensagem no Instagram a dizer assim: "Olha, vou fazer amigo secreto na empresa e nós fazemos sempre um vídeo com build up de quem é que nos calhou." Ou seja, estavas na tua empresa e fazias um videozinho da maneira que tu entendesses, mas podia ser um vídeo teu num sítio a andar pela empresa a mostrar a cadeira, tens de chegar à cadeira da pessoa que é.

Giro. Isso é muito giro.

É muito giro. E depois chegas à pessoa, acaba o vídeo e tu estás lá com a prenda e dás diretamente à pessoa e essa pessoa vai ter contigo.

Giro.

Como é que eu sei isto? Porque ela mandou-me o vídeo do momento em que ela dá ao amigo secreto dela. Ela tinha uma prenda para o amigo secreto dela, que eram bilhetes para o meu espetáculo. Nice. E ela disse: "Olha, calhou-me um rapaz na empresa que é super teu fã. Ele adora-te." E então eu gostava que tu gravasses um vídeo e deu-me informações do mais genérico para o mais particular sobre ele e eu comecei o vídeo a dizer: "Ora bem. Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca, eu sou humorista e a minha prenda vai para uma pessoa que é do departamento não sei o quê e que gosta muito de jogar paddle e que não sei o quê." E foi assim uma coisa cada vez mais específica. E no fim eu disse: "Bom, como já devem ter percebido, a prenda da..." Acho que era Sara que ela se chamava, desculpa. "É para o..." e digo o nome da pessoa e ele a rir-se e ela gravou a reação e é ele a perceber que é ele e depois a receber a prenda.

Muito giro.

Isso é engraçado porque...

Olha, isso era uma cena gira de introduzirmos no nosso amigo secreto.

Sim, uma apresentação.

Haver mais build up.

Ya, um build up ou uma apresentação PowerPoint ou um vídeo. Nós não sabemos quem é que vamos dar, porque nós ainda não trocámos as nossas prendas. Aliás, as pessoas estão a ouvir isto.

Nós não íamos trocar as nossas prendas aqui.

E podemos trocar as nossas prendas aqui.

Ok, eu embrulhei a tua, mas posso...

Mas não tem mal. Eu também só preciso de preparar um bocadinho a tua. Nós enchermos os chouriços enquanto tu preparas. É, não tem mal.

Vai lá no cantinho.

Mas agora, é que eu queria só terminar o que eu ia dizer.

Então diz lá.

Eu acho que é importante esse build up. Eu acho que era importante isso, porque a pessoa a quem eu vou dar a minha prenda de amigo secreto da família, eu queria dizer uma coisa antes.

Ya.

E eu não quero que seja aquela coisa de, neste caso é a Alice, porque é a mais nova. A Alice vai buscar a prenda Dá, diz: "É para..." ou para não sei o quê. Dá e a pessoa abre e depois eu tenho de explicar. Percebem o que eu quero dizer? Não, mas podemos fazer isso ao contrário este ano, 100%.

Sabes que na minha família, quando se fazia o amigo secreto, toda a gente tinha de se adivinhar quem era.

Não, nós fazemos isso também, atenção. E às vezes até fizemos uma cena, acho que foi no Natal em Londres, a pessoa saía da sala, voltava a entrar e a prenda estava no meio da sala. Mas eu acho que este ano devíamos fazer ao contrário, que é a pessoa que dá, faz um build up e não sei o quê, e quem recebeu essa prenda dá a ele ou a ela, ou a elu, a seguir. Estou a ser muito PC.

Inclusivo.

Mas não há não binários na nossa família, podes dizer ele ou ela. Mas há não binários a ouvir. Está bem, mas não estão na nossa família. Vão passar o Natal connosco? Sabes lá. E se eu for não binário e ainda não tiver dito, como tu não disseste que havia um senhor. Érgues-te não binário? Não, não sou.

Era a tua prenda. A minha prenda é um reveal de...

A minha prenda. Então posso ir preparar a...

Vai lá.

Vocês enchem aqui chouriços um bocadinho.

Enchemos.

Eu tenho duas coisas para encher chouriços, portanto estás ok.

Vai.

Ora.

Já não estou a aguentar. Eu não estou mesmo a aguentar.

Eu acho que posso fazer o podcast contigo.

Ya, eu acho que sim.

Substituo. A voz é igual.

Eu acho que a tua voz é igual.

Vamos discutir menos.

Ya, eu acho que podemos fazer online, honestamente.

É online. Ele não faz o online com o Pedro?

Com o Pedro, ya.

Private Joker.

E eles estão cá em Portugal. Eu acho que era tipo vinhas.

Ya.

Vinhas, não. Fazíamos online.

Não, e podia vir também.

Mas é assim, eu vou continuar a gravar com ele. Ele a achar que está...

E depois apagas e pões e as pessoas: "Uau, o podcast ficou muito melhor". E ele: "Uau".

"Estou a adorar". E depois ele vai ver os comentários, não sei o quê. Esta não vai ver os comentários.

Sim. O que eu ia dizer. Quanto ao Amigável, se quiserem comprar, está na Ticketline.

Olha.

Bilhetes para o Amigável. Mais um plug aqui. Tem o podcast da Rita de Nova, "Livra-te", que também podem ouvir. E o meu irmão estava a falar de fazer aqueles videozinhos. Não há uma app.

Há o Cameo.

Cameo. Ele está a fazer isso à borla.

Pois.

Oportunidades de negócio.

Oportunidades de negócio que estão perdidas, que estão aqui desaproveitadas, eu acho. Mas o Pedro Silva, amigo do Guilherme, nosso padrinho de casamento.

O vosso padrinho de casamento, que faz o podcast Private Joker com o Briano, que também podem ouvir nas plataformas.

Tinha a ideia, há uns anos, de fazer uma plataforma portuguesa.

De Cameo.

De Cameo. Mas a verdade é que Portugal é tão pequenino, que tirando as grandes estrelas, tipo Cristina Ferreira, Ricardo Araújo Pereira.

E aí estás a ver o Ricardo Araújo Pereira a fazer videozinhos no Cameo.

E mesmo assim, o Ricardo, se tu conheceres uma pessoa, que conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa, ele faz.

É isso. Ia ser bué malta do Big Brother.

Ya.

E da "Casa dos Segredos" e dessas coisas, e do "Querido, mudei de casa". Não, o "Querido, mudei de casa" é o "Meu pai, com a tua mãe" e o "Casei com um agricultor". Sei lá.

"Meu pai, com a tua mãe"?

"Meu pai, com a tua mãe".

Mas chama-se assim? Não se chama assim.

É.

É o meu pai com a tua mãe.

A tua mãe com o meu pai. O meu pai com a tua mãe. O teu pai com o meu.

Na sala com candelabro. Não, mas eu sei. É que os putos é que fazem de matchmakers entre o pai e a mãe.

Exatamente. Eu só sei destas coisas por causa do "Extremamente Desagradável". Outro podcast que vocês podem ouvir.

Era aquele filme da Lindsay Lohan, que ela fazia gêmeas.

"Parent Trap".

"Parent Trap".

Sim.

Eu adorava esse filme. Quando eu percebi que a Lindsay Lohan era só uma...

A minha mente explodiu. Eu pensei que eram duas.

Como assim esta pessoa não é gêmeas?

Ya, eu pensei que havia duas Lindsay Lohans.

Ok, pronto. Agora vou eu.

Ele chegou, espera aí.

Ele chegou, ok. E o Guilherme é tão crisis.

Vocês estavam... Olá, voltei. Lembram-se de mim? Fazia este podcast.

Agora vou eu e podem fazer a mesma coisa.

Eu não sei o que é que vocês fizeram, vou ter que ouvir este bocado do podcast. Não, na boa, não ouças, está tudo bem.

Está tudo bem, só temos bem de ti. Vou então.

Muito bem. Eu agora vou encher chouriços, podes ir.

Claro.

Estou eu a dizer podes ir claro, como se eu fosse o host deste podcast. Não, tu mandas nisto. Não, eu acho que eu agora vou encher chouriços contigo e vai parecer que és tu a falar sozinho, a ter uma conversa contigo mesmo. Nós podemos tentar enganar as pessoas. Sim. Não, era para tu completares a frase, para as pessoas não perceberem quem é que deixou de falar. As pessoas dizem constantemente que nós somos parecidos. Sim. E eu percebo que nós sejamos parecidos, mas nós não somos tão iguais como as pessoas acham que nós somos iguais. Eu acho que nós somos mais iguais do que nós achamos que somos iguais. Olha, isso é uma frase muito bonita de se dizer no Natal sobre as pessoas do mundo. Nós somos mais iguais do que nós. Sejam amigos uns dos outros. Sejam amiguinhos, não se magoem uns aos outros, porque estão-nos constantemente a dizer que nós somos iguais. Portanto, se as outras pessoas dizem, acho que... A Rita já está aqui.

Um preâmbulozinho. O ano passado nós demos mesmo prendas a sério um ao outro. Este ano nós demos uma prenda um ao outro. Aliás, aos dois.

Demos os dois aos dois, uma autoprenda.

Exato. Demos uma Nintendo Switch aos dois.

Dois, diz a dois. Para as pessoas perceberem que nós estamos em cima do mundo dos videojogos.

Dois, com Mario Kart.

Com Kirby.

Com Kirby.

E com o Little Nightmares, que é meio terror para mim.

Então, como fizemos esta compra maior e decidimos que a prenda de Natal era dos dois para os dois, era para a casa, no fundo, este ano decidimos aqui no podcast comprar um miminho. Olha, é uma lembrancinha.

Exatamente. Era só para fazermos uma minitroca de prendas aqui.

Olha, é uma lembrancinha.

É um miminho. Sim, senhora.

Eu posso começar?

Podes começar.

Então. Sabes o que é que será?

Eu não faço qualquer espécie de ideia o que é que será. E se tu souberes o que eu vou dar a ti, então isto é demente.

Pronto. Tu tinhas falado que me ias dar o livro da Mitologia do Stephen Fry.

Não é isso.

Grande merda. Estou a brincar. Não sabes de todo?

Não faço qualquer espécie de ideia.

Queres apostar?

Tu disseste que era uma lembrancinha, portanto eu não sei.

A minha prenda parte de um lugar de irritação.

É de onde vêm as melhores prendas.

Pronto. Porque há coisa de um ano os teus estragaram-se

Chinelos.

E tu tens usado uns do IKEA.

São chinelos, não acredito nisto. Este é oficialmente o momento em que eu fico velho. Eu começo a ter azia e oferecem-me chinelos. O Guilherme está neste momento a abrir a prenda e está a comer um Gaviscon e a ver chinelos. O Guilherme tem 70 anos. É uma loja que tem um urso à porta.

Exatamente.

Eu, sem revelar a minha prenda, que vou pôr aqui mais para o lado, vou experimentar os meus chinelos novos.

Vê lá se te servem.

Espera aí, estou a enfiar. Eia, são superquentinhos. Espera aí, estou a enfiar. Silêncio. São superfofinhos.

Servvem?

Já não os tiro. São superfofinhos, são excelentes. Têm um ar muito confortável. E eu estou com os chinelos novos que tu me ofereceste e com meia pé.

Toda a meia pé.

Ótima. Tu és um velho. Está excelente. Então posso dar a minha prenda?

Podes.

Eu pensei em dar-te, de facto, o livro do Stephen King, o "Mitos".

Não, não é o Stephen King.

O Stephen Fry.

Sim.

O "Mitos".

Exatamente.

E então o que eu achei? Não, eu não vou dar isso. Eu vou dar uma coisa muito mais gira, que aguente o ano todo e que seja uma viagem dos dois por 2026. E portanto, tens aqui a minha prenda. Eu gostava que tu lesses em voz alta.

Tu nem fizeste isto no computador, Guilherme. Tu foste escrever isto agora, não foste?

Fui escrever agora porque eu não sei fazer no Canvas.

Ó Henrique, eu não sei o conteúdo. Eu não sei o conteúdo. Eu ainda não li o conteúdo.

Isso é para pôr na porta do frigorífico.

Ainda não li o conteúdo, mas isto não merecia um computador?

Eu gosto muito de fazer montagens em PowerPoint para as pessoas. Portanto, eu sou um bocado suspeito nisto. Mas eu depois posso fazer uma versão mais bonita. Lê lá.

Calendário do Não Advente Mais. O que preciso mais este mês é... Então eu ponho uma coisa que quero.

Exatamente. É o calendário Não Advente Mais, porque se tu estiveres numa altura em que: "Eu não advento mais isto, eu preciso mesmo de uma ajudinha do meu amigo". Tu vais escrever o que precisas mais nesse mês, nessa linha, e eu providencio nesse mês. Pode ser ir jantar fora, pode ser uma experiência qualquer, pode ser uma massagem nos pés. E ao longo do ano tens direito a 12 coisas, uma por mês, do que tu precisas mais e estás mesmo a precisar.

Janeiro, viagem a Nova Iorque; fevereiro, viagem a Nova Iorque; março, viagem a Nova Iorque; abril, viagem a Nova Iorque.

O Jorge diz para não irem a Nova Iorque.

Maio, viagem ao Japão; junho, viagem ao Japão; julho, viagem ao Japão; agosto, viagem ao Japão; setembro, viagem ao Havai; outubro, viagem ao Havai; novembro, viagem ao Havai; dezembro, viagem ao Havai.

Eu ia dizer dezembro, dinheiro.

Dinheiro. Dinheirinho, porque gastámos muito no resto do ano.

Exatamente.

Gosto muito da tua prenda, porém, tenho de dar este feedback construtivo.

Que é estás feito à mão.

Que é para a próxima não vás fazer isto dois minutos antes de dar.

Porque eu não tenho jeito com Canvas.

O teu irmão tem.

Espera, ele teve este tempo todo, enquanto eu escrevia, deixa isto e foi fazer isso.

A escrever isto, Henrique.

Eu já tinha tido a ideia e já tinha planeado na cabeça, mas só que fiz à mão e eu acho que é mais giro isso estar assim à mão na porta do frigorífico.

Eu acho que mostra falta de preparação. Ainda assim, gosto muito da prenda.

Falta de preparação? Eu inventei a prenda. Não, é assim, preparação criativa, lá está, ele é o criativo. A preparação criativa demorou.

Criatividade 10 em 10, execução 1 em 10.

Um e meio.

Um em 10.

Que defina um bocado toda a minha carreira, acho eu. Criatividade 10 em 10, execução meh. E agora é nesta que eu digo que tu já estás a resvalar para a parvoíce. Tu tens de começar a pensar o que queres em janeiro. O que precisas mais.

Para janeiro eu quero isto feito como deve ser. E depois seguimos, ok?

Vocês só ligam ao estilo e à forma.

O estilo e a forma dos teus chinelinhos não é bom?

Estão excelentes.

E servem-te?

Perfeitamente.

Não ficam pequenos?

Não, neste momento ficam porque eu tenho meia grossa.

É porque não havia o número acima. Eu queria o número acima para tu poder estar mais confortável, mas as que havia número acima eram feias.

Ya.

Estás a ver? Estás a ver aqui onde é que nós divergimos?

Execução a 10 e criatividade a um 7, 8 e meio.

Não, é porque vem de um lugar de irritação, porque o Guilherme andava com aqueles chinelos fininhos do IKEA.

Eu sei, eu estou com os mesmos neste momento e o inverno todo com isto não é... É o chinelo que nós temos para os convidados, porque cá em casa não se usa.

Sim, mas tu não és um convidado.

Tu és da casa, Guilherme.

Tu és a estrela, o papel principal é teu.

Parem com isso, o que está a acontecer? Tu és linda.

Tu és linda, sim.

Olha, és linda, sim. Não baixes a princesa que a cabeça cai.

Não baixes a princesa. Não baixes a princesa que a cabeça cai.

Que a cabeça cai, princesa, com a coroa. Um feliz Natal a todas as pessoas que nos ouvem. Já acabou?

Já.

Já, meu menino, que isto é assim. E atenção que isto já foi dos grandes, que as pessoas refilam: "Ah, não, as pessoas querem episódios grandes, Guilherme, para de tentar parar à meia hora". Estávamos em e-mails. Muito obrigado por nos ouvirem. Um feliz Natal a todos. Já sabem que as duas melhores prendas que podem oferecer este Natal é amor e compaixão, ou então o nosso Patreon e bilhetes para o meu espetáculo. Queria agradecer ao Henrique ter vindo e ter falado de tradições de Natal.

Muito obrigada, Henrique.

Muito obrigado por me convidarem. Afinal, 300 episódios. Acho que já estava na hora. Mas principalmente, obrigado pela Alice, que foi de longe o teu melhor trabalho em muitos anos.

Pois foi.

Se bem que, como diz o Daniel Sloss, eu tive muito pouco a ver com isso. A Sara é a principal. A tua parte é só divertida, não é?

Para terminar, uma pergunta e depois cortamos logo para genérico. Com a tua resposta.

Ok. Eu estou a preparar- Com a minha resposta? Isso é bué pressão.

Ok.

Assim que tu responderes-

É rápida, é muito rápida.

Não há preâmbulos, não há justificação, não há nada. Tu vais responder.

É muito rápida.

Tu respondes. Tu respondes e eu carrego.

E tens de ser bué honesto.

Imediatamente para lançar o genérico. Neste momento, olha, Dungeons and Dragons callback, eu estou na zone of truth.

Tens de ser muito honesto.

Ser o mais honesto possível.

Entre mim e o Guilherme, qual é o favorito, Alice?

A Rita.