Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

À nossa. Muito bem-vinda. Obrigada por teres vindo e por nos teres trazido este vinho do Porto, 30 anos da Wanzellers & Co. Por que trouxeste este vinho?

Obrigada pelo convite. Eu trouxe este vinho porque a empresa Wanzellers & Co. é fundada como uma empresa de vinho do Porto, como um comerciante de vinho do Porto. E por isso, este vinho para mim refere-se sempre à história da empresa, mas é algo que também nós estamos a desenvolver para futuro. E quando falamos de um vinho do Porto de 30 anos, é algo que é feito não há 30 anos, até às vezes tem vinhos que têm mais idade do que isto dentro do chamado blend, na mistura, e que é pensado sempre para o futuro. Ou seja, este vinho tem vinhos que não foram feitos nem por mim, nem pelo meu pai, já é de gerações anteriores, que estão pensados para gerações futuras. E por isso eu gosto muito destes tawny, que embora tenham idade, têm sempre a perspectiva de futuro.

Gostas da ideia de caminho, de futuro.

Exatamente.

É pena não conseguirmos passar o cheiro deste vinho para a rádio. Bem-vindos ao "Tinto no Branco", um podcast observador. Todas as semanas brindamos com um convidado diferente, sempre uma história de vida, uma vida com história. E ainda algumas dicas para a hora de abrir uma garrafa. O mundo do vinho português, "Tinto no Branco". Eu sou a Ana Sofia Fonseca e comigo está Francisca Wanzeller. Aos 38 anos, carrega quatro séculos de histórias no Douro. Representa a 15ª geração da família no negócio do vinho. Responsável pelo marketing e pela comunicação da Wanzeller & Co., por uma garrafa de vinho do Porto, ou melhor, 102, até já desceu ao fundo do mar. Francisca, o que é que passa pela cabeça de alguém enquanto mergulha com 102 garrafas de vinho do Porto?

Eu não tinha prática nenhuma de mergulho. E o Joaquim Parrinha, com quem eu fiz esse mergulho e que é responsável por vigiar as garrafas depois de lá estarem embaixo, disse-me no meu primeiro mergulho: "Bem-vinda a 70% do resto do mundo." E de repente abri as portas para descobrir 70% do nosso planeta. E essa perspectiva é exatamente isso que me passa pela cabeça quando eu desço agarrada a uma caixa. Nessa caixa estavam 51 garrafas, que foram duas caixas para baixo. Era isso, era a possibilidade daquilo que eu estou a abrir ao conseguir envelhecer vinho do Porto embaixo d'água. Acho que essa amplitude é o que me passa pela cabeça.

Voltamos ao gosto pelo caminho, pelo futuro, pela diferença. Ainda nunca tinhas mergulhado, mas já fazias surf.

É, sim. O surf faz parte da minha vida, porque eu cresci no Porto. Eu acho que há muita gente que tem uma relação próxima com o mar, especialmente na zona onde eu cresci, que era muito perto do mar. E comecei a experimentar surf nova, mas explorei mais o surf quando eu deixei de fumar, curiosamente. Então larguei algo que me fazia mal e agarrei algo que eu acho que me fez muito bem. Eu sou um bocado de paixões ou obsessões, depende como é que se põe o peso. E então acho que larguei uma obsessão que era o cigarro para me agarrar a uma paixão que foi o surf durante muitos anos. Durante muitos, infelizmente menos do que eu gostaria, mas que eu acho que me salvou muito nessa altura, a mudar um bocado a perspectiva.

O surf também é uma escola, toda a luta que é necessária para conseguir apanhar uma onda, a primeira onda, acaba por ser uma lição de vida.

Sem dúvida. E as pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho também são fundamentais para nos continuar a agarrar à prancha, basicamente, mantermo-nos à tona. E é um desporto de tanta persistência e tanta descoberta permanentemente, e de sabermos que não somos nada perante o que é o mar. A imensidão do mar, que acho que foi exatamente a lição que eu precisava nessa altura.

As garrafas ficaram seis meses fundeadas no Oceano Atlântico, ao largo de Sines. Foi só uma questão de marketing ou essa forma de envelhecimento tem realmente efeito nos vinhos?

Foram lançadas ao mercado ao fim de seis meses, mas elas continuaram debaixo d'água até quase um ano. Foram 11 meses e qualquer coisa, porque, na verdade, eu queria tirá-las no dia 16 de novembro, pela simbologia do Dia Nacional do Mar, e poder fazer sempre a ligação do que é a importância do nosso oceano, e como é que nós, na Terra, nos podemos responsabilizar por aquilo que passa no oceano, unir esses dois pontos. Então este projeto tem muito disso, tem muito essa parte educacional, essa chamada literacia do oceano, que é um projeto até feito pelo Oceanário de Lisboa, ao qual fizemos uma doação para fazerem um projeto educativo ao corpo de estudantes de São João da Pesqueira, que é onde nós estamos sediados no Douro. Porque este projeto é, obviamente, esta ligação, chamar a atenção para algo que é fundamental, que é a preservação da vida marítima, a limpeza dos oceanos, mas tem uma componente interessantíssima para o vinho, que é ser a adega perfeita para o seu envelhecimento. E o vinho do Porto Vintage faz O seu envelhecimento principal é em garrafa, não é na adega, em cuba ou em tonéis. Então aqui o desafio ou o pensamento era o que acontece a um vinho do Porto cuja vida é em garrafa, se ele começar a sua vida debaixo d'água, num ambiente perfeito, que tem a ver com a luminosidade, é baixa, a temperatura é semi-constante, é obviamente um ambiente fresco, úmido e tem alguma pressão adicional. E o que se argumenta dos estudos que existem, que não são muitos, é que existe um certo envelhecimento perfeito, o que dá ao vintage aquilo que nós queremos, que é nós queremos beber vintages mais envelhecidos. E então está aqui este primeiro teste.

E passou no teste?

Eu acho que sim. Eu já provei o vinho novo e, mais uma vez, aquilo que eu sinto é que parece que ele começou na corrida um bocadinho mais à frente do que aquele que ficou em terra. Mas acho que o que vai ser muito interessante vai ser ver o resultado daqui a uns anos. Nós o que estamos a fazer agora é dar mais tempo debaixo d'água. Vamos colocar o vinho agora três anos. Aliás, o vinho está lá embaixo para ficar três anos, para se fazer a categoria não vintage, mas crusted. Chamá-lo Ocean Crusted. Ganha a vida na garrafa, o crust na garrafa, e também a vida lá dentro, que é o depósito chamado crust dentro da garrafa.

Levaste a terra, o Douro, ao oceano.

Sim, eu acho que o Douro sempre pertenceu ao oceano. O vinho do Porto sai em barcos para o resto do mundo e depende muito da água, sempre, desde a sua história. E por isso acho que fui buscar um bocadinho essas referências outra vez.

Foram os primeiros vinhos do Porto a passar por esta experiência?

Sim.

Quanto vale hoje em dia uma dessas garrafas?

No mercado, elas vão ser vendidas entre 950 e 1.000 euros. Mas é por ser um projeto altamente exclusivo. Foram 102 que ficaram debaixo d'água, mas acho que acabamos por só vender 87, entre doações, análises que tivemos que fazer e duas que mantemos, que é o número 21 e o número 23, que são o ano de nascimento da minha filha e do meu sobrinho. O resto, estão esgotadíssimas.

Francisca, o ano começa em janeiro ou em setembro?

Para mim, sempre em setembro. É nova vindima e é um tempo de recomeçar, sem dúvida. Aquilo das 12 passas, eu não gosto de passas, eu gosto de uvas. Não me cai muito bem.

Francisca, nasceste no mundo dos vinhos. O teu pai, Christian Van Zeller, é um dos nomes mais sonantes do Douro. É uma herança que pesa ou que facilita?

Para mim sempre foi um privilégio ser filha do meu pai e da minha mãe, que ambos contam muitas histórias da região e viveram a vida inteira para a promoção da região, mas o mantimento do que é os seus valores, a sua geografia, a sua cultura. E por isso eu herdo isto dos dois, cada um dentro da sua perspectiva. O meu pai é obviamente muito mais ancorado ao vinho, a minha mãe às memórias de infância. Gosta de vinho, mas não o vive como o meu pai, obviamente. E por isso eu acho que o que foi para mim interessante foi quando eu comecei a estudar vinho, que foi mais tarde, quando fiz uma pós-graduação, foi começar a materializar ou a ver tecnicamente aquilo que nasceu comigo. E eu perceber que sabia muita coisa através da observação. E por isso acho que não posso ter tido melhor professor, melhor exemplo de observar o meu pai ao longo de toda a vida, não só pela forma como ele faz vinho, mas acima de tudo pela forma como ele trata as outras pessoas. Acho que isso para mim é dos maiores exemplos de vida e acho que o vinho sem as pessoas não serve para nada. E por isso acho que a melhor herança que me passam os meus dois pais é a forma de receber, de estar com as pessoas e a forma do vinho ser uma forma de aproximação. Nós somos três filhos. O meu pai é um homem de muitas paixões. Ele gosta de vinho, ele gosta da família, ele gosta de caça, ele gosta de ler, ele gosta de história, ele gosta de música e gosta de esporte, futebol, rugby, mas rugby é a sua paixão. E então eu acho que cada um de nós se ligou um bocado ao meu pai nas suas três vertentes. E eu era mais o lado do vinho, andava atrás dele pelas vinhas e pela adega. O meu irmão do meio foi mais através da parte, talvez, de estudo, intelectual, da caça, é o seu ponto de conexão, e o meu irmão mais novo é mais o do esporte.

Aliás, o teu pai contou-me sempre que começou a caçar muito pequenino, a querer ir atrás do pai na caça. Não te passou a paixão pela caça?

O que eu gostava da caça? Eu acho que é isso que ele também gosta. Não é tanta perseguição ao animal, se quisermos pôr isto desta maneira, mas é o infinito do campo. É ver esta permanente relação com o campo e com o ar livre. E isso eu vivi muito. Fui muito com o meu pai à caça, mas era andar no campo. E depois há uma coisa muito engraçada a seguir, que é os almoços. E isso, a minha vivência por causa do vinho, é muito uma mesa cheia de pessoas. E isso continua a ser das minhas maiores referências, é receber as pessoas à mesa. Para mim, isso é muito importante.

Vives em Lisboa, mas sentes-te uma mulher do campo?

Sinto-me uma mulher do Douro, é o que eu sinto. Vivo em Lisboa por uma razão prática, familiar, mas preciso sempre de ir para o campo. Preciso sempre de voltar um bocado às raízes.

O cheiro da adega ou o da vinha?

Engraçado. O cheiro mais emocional para mim é, sem dúvida, o de um lagar a fermentar uvas tintas do Douro, porque já senti outras e acho que o Douro tem uma certa particularidade de serem aromas muito intensificados logo na fermentação, mas nada me tira também o cheiro a terra do Douro, justamente quando sente o xisto quente, é também um cheiro muito emocional.

É verdade que fizeste o teu primeiro blend aos 10 anos?

Não, acho que foi antes.

Tem que começar cedo.

Sim, brincava aos blends no laboratório, mas houve um particular que eu fiz, aliás, foi na Herdade do Esporão com o David Baverstock e com o meu pai, em que o meu pai tinha que trabalhar e deu uns lotes para eu me entreter. E depois eu lembro de dar a cheirar: "Pai, cheira isto". E meu pai dizer: "Isso até está parecido com o que eu fiz". E aquilo encher-me de orgulho e eu a partir daí dizer que queria ser cozinheira de vinhos, que fazer blends para mim era a mistura, como eu fazia em casa com a minha avó, fazer bolos, aquilo lembrou-me isso. Disse que queria ser cozinheira de vinhos.

Hoje em dia, continuas a querer ser enóloga, a ter uma experiência em enologia ou o coração bate mais na vinha?

Hoje em dia, sinto que ele bate mais na vinha. Eu gosto muito de estar ao ar livre, mas eu acho que tenho o privilégio de não ter que me enfiar em nenhuma caixa. Por isso é que eu gosto muito de contar histórias, porque elas são sempre ampla, para mim é importante, são sempre abertas, têm horizontes largos. E hoje em dia estou a desenvolver maior conhecimento na vinha e realmente é muito apaixonante andar na vinha, perceber como é que a vinha se comporta, perceber a influência e a relação que existe humano e vinha, e o tão pouco que nós controlamos. Enquanto na enologia acho que conseguimos talvez ser mais mágicos e trabalhar mais, e essa simbiose é fundamental, mas conseguimos influenciar mais e é mais esperado o resultado final. E na viticultura continua sempre a ser um grande mistério. Não sabemos o que o tempo nos reserva. Eu não vejo isso com medo, eu vejo isso com curiosidade.

A Van Zeller & Co. foi fundada em 1870, dada ao teu pai em 2006. Tem meia dúzia de anos ou tem séculos?

Tem séculos, sem dúvida. Sendo que a cada meia dúzia de anos, se tem que reinventar. E eu acho que essa inovação e essa reinvenção das empresas familiares, particularmente as pequenas, são fundamentais para a sobrevivência. E são fundamentais para se manterem pequenas. Nas estruturas pequenas nós conseguimos estar sempre a inovar mais rapidamente do que em maiores estruturas. É fundada oficialmente em 1870 e tem uma história muito curiosa, porque torna-se uma das maiores exportadoras de vinho do Porto, mas as empresas nessa altura não exportavam só vinho do Porto. E temos registos para todos os portos à volta do mundo onde a Van Zeller & Co. exportava. E depois é vendida pelos meus antepassados. Eu não sei a razão pela qual ela é vendida, no final do século XIX. É recomprada pelo meu trisavô, que era dono da Quinta do Noval, nos anos 30, e funciona dentro da Quinta do Noval, ou seja, na adega, nas vinhas, tudo dentro da Quinta do Noval, até aos anos 80, quando meu pai separa as duas empresas. Mas em 93, quando é vendido o Noval, é vendida a Van Zeller & Co. E a empresa que comprou o Noval tira tudo que são vinhas, estoques da Van Zeller & Co., fica uma marca.

Fica um papel.

Fica um papel. E esse papel, também não sei explicar bem esta história, fica do lado de um primo em direito do meu avô, que deu como presente de Natal ao meu pai em 2006.

E assim chegamos ao final da primeira parte. Regressamos já de seguida para continuar a conversar com Francisca van Zeller. Haverá ainda tempo para a rubrica Saca-Dúvidas, momento certo para conhecer o que precisa para brilhar na hora de sacar a rolha. Até já. Bem-vindos de volta ao Tinto no Branco, um podcast observador. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e aqui comigo está Francisca van Zeller, responsável pelo marketing e pela comunicação da Van Zeller & Co. Francisca é a 15ª geração da família no Douro. Daqui a pouco teremos Saca-Dúvidas, a rubrica que todas as semanas partilha dicas úteis para a hora de abrir uma garrafa. Mas antes, vamos começar pelo vinho que Francisca nos trouxe. Este Porto Tawny 30 anos. Qual o momento perfeito para este vinho?

Essa é uma excelente pergunta. Para mim, eu trago este vinho no final de uma refeição e acendo um charuto. Isso é o que eu gosto. E eu normalmente faço isso com companhias que eu quero que se prolonguem à mesa. Eu não vou servir um vinho do Porto se eu não quiser que as pessoas continuem a ficar à mesa. E acho que isso é que é o ponto essencial, é que este vinho, o momento ideal é para servir com alguém que se gosta muito. Eu, graças a Deus, gosto de muitas pessoas. Por isso num jantar com amigos, em que não temos pressa, este vinho tem, sem dúvida, o seu lugar.

É um vinho que estende o passaporte à amizade.

É isso que eu acredito que é o vinho do Porto, porque acho que a amizade requer tempo, requer trabalho e dedicação, e requer ligação ou conectividade entre as pessoas. Com o tempo, com a convivência e com a intimidade, as pessoas mostram-se vulneráveis, abrem-se e acho que o vinho do Porto permite todos esses acontecimentos.

É um vinho de profundidade.

Para mim é de profundidade. Não só o vinho em si. Quando se está a falar num vinho Tawny, é exatamente isso que se procura. Acho que a surpresa numa prova é: "Mas isto tem amêndoas. Mas isto lembra-me mel. Isto lembra-me marmelada." Esse tipo de aromas, as pessoas vão encontrando uma variedade muito grande de aromas. Ou num estilo Ruby, que tem muito mais frutos vermelhos ou chocolate, ou às vezes tem eucalipto, e as pessoas vão descobrindo estes aromas. E isso só se encontra se o vinho tiver profundidade.

O vinho do Porto está fora de moda?

Depende com quem se fala, mas eu não vou atrás de modas também, não é tanto a minha particularidade. Vou atrás de continuidade. Claro que há modas que continuam, mas acho que o vinho do Porto, o seu lugar é exatamente um lugar de consistência e de permanência, mais do que modas.

Motiva-te o ir à procura de tornar o vinho do Porto mais relevante na vida das pessoas?

O que me motiva é que o vinho do Porto não seja esquecido. E por isso, uma das formas dele não ficar esquecido é que seja relevante na vida das pessoas, é que ele seja um portador de uma mensagem que tenha relevância. A cultura, a história, a tradição, são fatores inegáveis ligados ao vinho do Porto e ao Douro, mas também lhes podemos aportar novas ideias, inovação, desafios.

Dentro do vinho do Porto cabem muitos estilos?

Ou seja, nós podemos fazer vinho do Porto, uvas brancas e uvas tintas, e depois podemos fazê-lo através de dois tipos de sistemas, dois tipos de caminhos que lhe vão dar duas personalidades diferentes. Por isso, quando fazemos a fermentação de uvas tintas, nós podemos dar-lhe um processo em que queremos que ele mantenha as frutas primárias, que são aquelas frutas que nós encontramos no mercado biológico. Os morangos e a frescura dos morangos ou das framboesas, ou todos estes aromas da fruta a crescer na árvore. Isso são os aromas primários. O que torna a uva como fruto tão impressionante depois da fermentação é que parece que solta todos esses aromas e nós passeamos por uma floresta ou passeamos por um mercado. E então os vinhos que não passam por um processo oxidativo, que preservam esses aromas, mantêm também a cor original de um vinho tinto, que são os rubis, a cor rubi. E também naturalmente vão ter a estrutura em boca, aquela sensação que nós falamos, os taninos, a estrutura, porque não houve tempo para essa estrutura ir amaciando. Depois, quando se fala nos vinhos Tawnys, são vinhos que passaram por um processo de envelhecimento e o tempo provocou uma mudança desses chamados aromas primários para os aromas terciários, ou seja, frutos secos, como o figo seco, as uvas passas. Amacia-se a tal estrutura e perde-se a cor. E ganha-se uma cor âmbar ou Tawny. Daí os dois nomes e daí os dois estilos.

Quais são as tuas primeiras memórias do Douro?

Fofas minhas primeiras memórias do Douro. Olha, é muita cozinha. Entrar pela porta da cozinha adentro em casa e ter literalmente a vivência típica de quinta. Animais a serem transformados para a mesa, uvas a serem transformadas em vinho. Havia todo um processo da natureza, do ser humano, para oferecermos alguma coisa a outras pessoas. Depois é passar da cozinha para a sala de jantar, onde confluíam pessoas do mundo inteiro. E acho que isso é mais uma componente fascinante do vinho, é a quantidade de pessoas que agrega de todo o mundo. As diferenças passam a ser semelhanças e passam a ser pontes.

Trazes de pequena a vontade do vinho, mas depois viveste vários sonhos. O que te levou a estudar História em Inglaterra?

As pessoas. Para mim, tudo está ancorado nestas tais diferenças culturais, nas diferenças históricas que cada pessoa traz consigo. E a história, para mim, é um estudo das diferentes visões que se pode ter do mundo. E isso faz-me sentir muito mais humana, muito mais cidadã deste planeta inacreditável. Eu gosto de me reduzir a nada. E a história deu-me muito essa sensação. Só se lê sobre pessoas que já não estão vivas, escrito por pessoas que não estão vivas e que ainda assim continuam a estar presentes por alguma razão, alguma diferença que elas fizeram. Isso relembra que eu só faço parte de um fio condutor. Eu estou aqui com uma sorte gigante de 70 ou 80 anos. O que eu sou na grandiosidade que é a humanidade. E então essa parte da história liga-me muito ao fator de ser humano.

Ter estudado História e olhar para a atualidade assusta ou tranquiliza?

Acho que me fez passar pelos dois processos. Acho que foi importantíssimo assustar-me, para depois ganhar uma certa tranquilidade

Fizeste também uma pós-graduação em jornalismo. Sempre esta vontade de contar histórias. Qual é que foi a lição que ganhaste no jornalismo que para ti é mais importante?

Que o público é muito mais importante do que aquilo que eu tenho para contar. Ou seja, eu obviamente tenho que ter uma mensagem clara, mas não vale a pena tentar passá-la sempre da mesma forma. Eu tenho que saber quem é a outra pessoa à minha frente. E essa ponte, que se estuda também através da história, no jornalismo adensa-se e ganha-se técnicas muito concretas sobre como passar essa mensagem e entender os nossos públicos. E por isso, estar em marketing, que foi algo que eu nunca estudei, para mim é natural, porque eu percebo que tenho que olhar muito mais para fora para perceber o mercado. No marketing é o mercado, mas no fundo é perceber as pessoas, é perceber o público.

O que achas da forma como se continua a promover o vinho?

O vinho tem que relembrar as pessoas do prazer de viver. Estamos com uma tendência de nos polarizar, no fundo, é nos zangarmos. E de termos medo do que é estrangeiro e do que é diferente. E por isso nós temos que voltar a utilizar o vinho como algo que aproxima e que é maravilhoso haver diferenças. Ou seja, eu não consigo fazer um CV, currículo vitae, por acaso também está aqui em cima da mesa, sem a diferença toda que existe. Existem 35 castas que têm que conviver entre si e sobreviver.

O que te fez desistir do jornalismo?

Não era a minha paixão. Isso era muito claro para mim. O Douro sempre chamou por mim.

Em 2014, se não me engano, fizeste uma pós-graduação em viticultura e enologia. O teu pai deve ter ficado muito orgulhoso.

O meu pai quase me obrigou. Não, foi por sugestão insistente do meu pai, que eu fiz essa pós-graduação em enologia e viticultura. Começa com nós ainda reconhecermos títulos, nós, pessoas. E não bastava dizer que eu cresci no ambiente do vinho, que eu vi grandes exemplos à minha volta de produtores, era preciso assê-lo. E ainda bem que eu fui buscar, porque obviamente aprendi imenso nessa pós-graduação. Mas sim, foi por grande insistência.

Uma vez numa longa conversa com o teu pai, Christian Van Zeller, percebi que ele está nos vinhos como esteve no rugby, sabendo onde quer chegar, sempre agarrado à máxima, e passo a citá-lo: "Se esforçamos por um lado e não dá, esforçamos pelo outro." E tu, Francisca, como é que estás nos vinhos?

Se calhar posso voltar ao surf. De repente, há um bicho que nos morde. Ou seja, no início desse desporto, nós estamos a ter que remar contra a maré, literalmente, a engolir muita água. E de repente, conseguimos fazer uma coisa muito bem, que é apanhar uma onda e há um som e há uma sensação que nunca se esquece. E a partir daí, começa sempre à procura disso, dessa emoção. E eu estou no vinho com a emoção, se calhar com essa entrega. Já mordeu o bicho há muitos anos. Não é algo que eu vá largar. Às vezes apetece, como em tudo, desistir deste caminho, mas depois fico aqui agarrada. Bem agarrada.

É difícil trabalhar com a família?

A família pode ser um termo muito amplo ou muito específico. Nós somos profissionais que nos juntamos através da mesma emoção e temos a sorte de termos o mesmo caminho definido. Não temos que formar isso, não temos que educar isso, isso já está conosco, porque eu trabalho, eu, meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Somos quatro de cinco, de família direta a trabalhar. Mas acho que temos que ter, acima de tudo, também consciência que estamos a trabalhar para outras famílias que trabalham conosco. Eu não acredito que as empresas são uma família, acho que as empresas têm outras funções, mas não nos podemos esquecer das famílias que estão conosco e da vida das pessoas. Eu não tenho grandes dificuldades nisso. Agora, gostava muitas vezes de estar em família e não se falar tanto de trabalho. Às vezes gostava, mas acabamos sempre por voltar lá.

Não é fácil.

Não é fácil não falar sobre trabalho, vontades.

Ainda por cima à mesa está o vinho.

Claro, exatamente.

Neste momento, acabas por substituir, entre aspas, um pouco, o teu pai em muitas situações.

Eu trago o outro lado. E às vezes chamam mais o meu pai para a profundidade de conhecimento ligado ao vinho e ao Douro e se calhar a mim com esta ideia de como é que isto vai andar para frente. Mas acho que cada um de nós, e hoje em dia o meu irmão também com a prática, como contamos a história, cada um com a sua perspectiva. Todos nós temos algo a aportar e por isso somos chamados para fazer provas ou jantares, ou olha, podcasts, dependendo do que é o tema que se quer realçar.

Como é que foi a tua primeira experiência nos vinhos?

Foi uma viagem à Califórnia, que o meu pai foi muito esperto, porque ligou-me a dizer: "Quer ir à Califórnia?" Eu tinha acabado de me formar em História e a minha resposta foi: "Sim". E depois perguntei: "O que eu vou lá fazer?" E o meu pai disse: "Vai vender vinho". Se ele tivesse invertido a pergunta: "Quer ir vender vinho?" "Não. À Califórnia, sim." Aí já se complicava a resposta. E então, meti-me num avião, não havia telemóveis smartphones. Havia um telemóvel normal. Ele levava o número de telefone do Carlos Montalvo, que era o nosso importador nos Estados Unidos na altura, para lhe ligar quando aterrasse. Liguei, ele disse: "Eu estou num white SUV, num SUV branco, aqui à porta". Eu não sabia que na Califórnia 70% dos carros são grandes e são white SUVs. Lá o descobri. Eu e acho que eram mais três produtores espanhóis. Eu era a mais nova e a mais inexperiente. E perguntei ao meu pai: "Pai, como é que se vende vinho?" E ele: "Conta sua história". E eu andava prova a prova a dizer: "E depois eu pisei as uvas, e depois eu fiz isto, e depois eu fiz aquilo", ia contando histórias. O Douro é todo inclinado e faz imenso calor. Contava histórias. E vendia tudo. A verdade é que nas lojas por onde eu passei a provar vinhos, esgotava bastante. E também me lembro de dizer ao pai: "Se me perguntarem da acidez, diga que é um pH entre 3.2, 3.5 e você está sempre segura." Eu: "Está bem." Foi assim que eu aprendi a vender vinho e percebi, sentada em São Francisco, a comer ostras e a beber champagne, por acaso, não estávamos a beber nem vinho do Porto, nem vinho do Douro, que aquilo era uma vida que me dava muito gozo, fazer quilómetros, estar com pessoas e contar histórias.

És casada com Albano Jerónimo, um dos melhores atores portugueses da atualidade. É um bom e improvável blend.

É um ótimo blend. Temos, obviamente, imensas diferenças em termos de carreira. Nós não estamos a fazer o mesmo caminho profissional, mas acho que a base nos liga imenso. E acho que a nossa base é exatamente esta paixão pelas pessoas. Por acaso, muitas vezes quando estamos a falar e a dar entrevistas, dizemos um bocado coisas parecidas nesse aspecto, que aquilo que nós fazemos é comunicar para pessoas. Eu aprendo muito pela diferença, e obviamente as diferenças da profissão do meu marido ajudam-me bastante.

Já o ajudaste a ensaiar, a estudar personagens?

Não, ele faz isso muito bem sozinho. E a gostar de vinho do Porto, claro, isso ajudei. Ajudei através de lhe dar a provar um 1870, se não estou em erro. Foi o meu pai que o foi buscar diretamente à pipa, e a partir daí abriu-se o horizonte do que podia ser o vinho do Porto. Porque acho que muita gente cai, não é no erro, porque não cabe às pessoas, mas acho que muitas vezes a primeira experiência com o vinho do Porto não é uma experiência positiva, porque se bebe quente ou bebe-se aberto há muito tempo, e então não se está a conseguir ter a experiência que se deve ter do vinho, ou não se está a escolher um de grande qualidade, também acontece. Então quando se dá uma coisa tão boa a provar, realmente a partir daí vai-se sempre à procura dessa excelência.

Lembro-me de me dizeres que o vinho do Porto era muito democrático.

O vinho do Porto nasce, eu digo isto nesta perspectiva, como um vinho, obviamente fortificado, que tinha que fazer uma viagem em pipas para o resto do mundo. E quando ele chega ao seu consumidor, a forma como ele é consumido vai variando um bocadinho de país para país ou o tempo que fez de viagem, etc. Então a partir daí começa-se a tentar formatar o vinho do Porto para ir de encontro aos seus consumidores. E por isso quando começamos a fazer os chamados blends de Tawnies, não existiam inicialmente estas categorias do 10, 20, 30, 40, e que agora já há 50 e há 80 a partir deste ano. O que existiam eram livros de receitas nas adegas para cada importador ou para cada agente que existia ou em Inglaterra, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, onde fosse. O vinho do Porto nasce à procura sempre do seu consumidor e de entregar as sensações que esse consumidor procurava. Vamos buscar tantas categorias e tantas complexidades para oferecer preços diferentes, para oferecer métodos de envelhecimento diferentes.

No fundo, para chegar a todos.

Sim, no fundo, para chegar a todos.

Para quem trabalha com vinho do Porto, o tempo tem outro tempo.

O que tem é um ato de percebermos que há coisas que nós fazemos que não vamos ser nós a desfrutar. É como aquela ideia do velho que planta a árvore e que sabe que nunca vai gozar da sua sombra. E o vinho do Porto tem isso. Eu sei que os meus netos ou essa geração irá gozar de algo que eu fiz para eles.

O tempo passa a correr e o nosso está mesmo a chegar ao fim. Já a seguir, a rúbrica que nos ajuda a saber o que fazer na hora de abrir uma garrafa. Saca-dúvidas. Francisca, o vinho do Porto está envolto em rituais. Afinal de contas, como é que deve ser servido um vintage?

Um vintage deve ser aberto e decantado. Quando decantamos, damos essa oxigenação toda ao vinho para ele se mostrar no pouco tempo que tem, durante 48 horas, a sua grandiosidade. E depois, se não o conseguiram acabar, se calhar, não é bom continuar a beber só porque ele já não vai estar no seu ponto especial.

Se eu quiser oferecer um vinho do Porto ao meu chefe, o que é que devo escolher?

Depende do chefe, mas eu vou sempre para os Tawnies, acho que é sempre uma aposta segura e sempre qualquer coisa acima dos 10 anos, porque acho que os Tawnies têm que ser vinhos que tiveram muito envelhecimento para serem interessantes.

E se eu quiser oferecer uma garrafa de vinho do Porto à minha irmã mais nova, o que sugeres?

Desde que ela tenha mais de 18 anos.

Convém.

Olha, neste momento nós temos um vinho muito giro, que é o Reserva White, que para estas gerações mais novas é um vinho do Porto, que é um estilo mais fácil de entender e que podes beber tanto como aperitivo como digestivo, sempre fresco. Acho que um ponto fundamental no vinho do Porto é reduzir a temperatura. No caso dos Tawnies, frigorífico está perfeito.

E assim chegamos ao fim deste "Tinto no Branco", com Francisca van Zeller, da van Zeller & Co. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e todas as semanas trago-vos uma pessoa, uma história do mundo do vinho. "Tinto no Branco" passa na Rádio Observador às quintas-feiras, depois das 11 da noite, e está sempre disponível em podcast. Siga, partilhe, esteja e brinde connosco.