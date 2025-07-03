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À nossa e muito obrigada por ter vindo. Por que nos trouxe este Intus da Natos?

Para começar, obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui. O Intus porque está a começar o verão e o Alentejo como região quente de produção de vinhos, quando entramos neste espectro de alturas do ano mais quentes e queremos falar de vinhos tintos, o Alentejo não é propriamente a primeira coisa que nos vem à cabeça. Não por culpa do Alentejo, mas eu acho, por culpa do homem e daquilo que foi a evolução dos últimos tempos do potencial de produção. O Intus tinto, porque é leve, porque é fresco, porque é solto, porque é vibrante, porque tem uma fruta bonita e porque é um pleno vinho tinto do Alentejo para o verão.

Bem-vindos ao Tinto no Branco, um podcast observador. Todas as semanas brindamos com um convidado diferente. Sempre uma história de vida, uma vida com história e ainda algumas dicas úteis para a hora de abrir uma garrafa. O mundo do vinho português, Tinto no Branco. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e comigo está Hamilton Reis. Aos 49 anos, é enólogo na Herdade do Mochão, ao mesmo tempo que desenvolve o seu próprio projeto, os Vinhos Natos. Filho do Porto, com raízes minhotas, é no Alentejo que mais se sente em casa. Hamilton, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Sei que veio de propósito do Alentejo. Hamilton não é um nome muito usual. De onde vem?

A resposta mais honesta e objetiva foi: o meu pai lembrou-se. Foi um número que lhe ficou na cabeça e ele não quis deixar de o usar. Não sei, por ele achar que é intemporal na cabeça das pessoas que o ouvem, era o filho dele.

Como é que o vinho entra na sua vida?

Pelo meu pai. Pelo meu pai desde sempre, desde que me conheço, desde que me lembro de mim, pelo meu pai, o maior apaixonado de vinhos que eu conheço. Um apaixonado de vinhos diferente daquilo que é conhecido pela maioria das pessoas, um apaixonado de vinhos que se dirigia às zonas de produção para comprar o seu vinho, que ia diretamente ao produtor, escolhia as barricas que queria comprar, engarrafava o seu próprio vinho, levava-me nas suas viagens. Aliás, o meu verão às vezes era fastidioso por causa disso, porque eu tinha que passá-lo em volta do vinho que meu pai escolheu, a engarrafar o vinho que meu pai escolheu. E ele tinha esta cultura nele. Tinha e, graças a Deus, tem. Esta cultura nele que devagarinho semeou em mim e eu quando me apercebi era tão fanático ou mais do que ele por vinho.

O seu pai que era engenheiro mecânico.

O meu pai que é engenheiro mecânico, que nada tem a ver com o processo produtivo, que não seja pela paixão do vinho.

Que engraçado. Lembra-se da primeira vindima que fez?

Foi com meu pai. Não me lembro do ano. Isso não tenho memória. Mas vindima, vamos lá. Ir à brincadeira de colher as uvas e atirar um miúdo para dentro do lagar para pisar as uvas e passar lá o dia de volta dos senhores que as colhiam, que as pisavam, que as esmagavam, que as processavam em bica aberta, sempre típico vinho verde. Não tenho memória exata de quando, mas era muito miúdo. Certamente na primária ainda, entre os cinco e os seis anos. Posso-lhe dizer que a primeira vez que me alcoolizei, pelas mãos do meu pai, foi aos sete anos de idade.

Como é que isso aconteceu?

Foi numa viagem de escolha de vinho dele, desta vez ao Douro, ao Alto Douro Vinheteiro. No processo de compras, já ele tinha selecionado os vinhos de mesa que queria comprar. O agricultor, o dono da propriedade, disse-lhe que tinha um Porto envelhecido num casco delicioso, que ele devia de provar. Ele provou, gostou e enquanto fazia as contas com o proprietário, pôs-me a mim, um miúdo, um gaiato de sete anos, a encher o vasilhame que íamos trazer para baixo. Havia um cálice. Aquilo era doce, eu fui provando e acordei no dia a seguir em casa e a minha mãe esteve dois meses sem falar com meu pai.

A idade legal para consumir álcool está nos 18 anos. Foi um bocadinho precoce.

Foi um bocado.

Presumo que o seu pai também não tenha dado pelo que estava a acontecer.

Não. Aliás, foi tabu em minha casa até eu atingir a maioridade e só depois é que eu percebi o que é que tinha acontecido. Nunca se falava do assunto.

Imagino que não tenha repetido a lição com as suas filhas.

Não, mas elas provam.

Começaram a provar com que idade?

A Mariana, que é a mais velha, está agora com 15, começou a provar por volta dos nove e a Margarida, que tem agora 10, começou a provar há cerca de um ano.

Mas com essa idade, provar como?

Cheirar, interessarem-se pelos aromas, perceberem que cheira uma coisa ou outra, que o branco tem um aroma diferente do tinto.

Conte-me um pouco da sua infância. Onde é que cresceu?

Cresci no Porto, no centro do Porto. Nasci no Porto, fui educado no Porto, fui educado nos Salesianos do Porto. As minhas memórias são todas à volta do Porto, entre o Marquês de Pombal, a Rua Costa Cabral e o Campo 24 de Agosto. E tive aquela felicidade de ser aquele miúdo que correu pelas ruas, andou de bicicleta pelas ruas até tarde da noite, sem controle, sem grandes problemas, sem rei nem roque, entre aspas, porque os meus pais estavam seguros e os nossos vizinhos, que estávamos todos juntos e numa zona segura. Então tive uma infância particularmente feliz.

Menino da cidade, o que o apaixonou no campo?

Eu tive uma paixão sempre desde miúdo de ver crescer coisas. Eu era aquele miúdo que tinha sempre o feijão, o algodão e a ervilha e tudo o que pudesse, as batatas cortadas na terra, tudo o que desse para germinar, eu adorava. E desde muito miúdo que me lembro de dizer, e os meus pais dizem que sim, que é verdade, que queria ser engenheiro agrícola, que era estranhíssimo quando no secundário alguém me perguntava, as pessoas perguntavam o que nós queríamos ser, e eu dizia com tanta convicção que queria ser engenheiro agrícola, que era até alvo de chacota por parte dos meus colegas, mas isto é um facto. Eu sempre quis trabalhar da terra e sempre quis ver um produto a ser criado do nada e a ser transformado em alguma coisa. Isso eu acho que nasceu comigo.

Agora está na Herdade do Mochão. É um peso muito grande?

É um desejo muito grande que eu tinha e concretizei-o, com toda a honestidade, sem achar que ele fosse acontecer, mas acabou por se cruzar na minha vida. Mas sim, é um histórico, é o Mochão.

É um sonho para muitos enólogos.

Sim, quero acreditar que sim. Pelo menos para mim era Sim, traz muita responsabilidade, muita ansiedade, traz momentos de angústia até mesmo, porque nós somos uma empresa muito pequena, com uma área de vinha particularmente pequena, em que nada pode falhar. Ou seja, nós não temos hipótese B. Além disso, os recursos de produção, de transformação, os recursos de adega são escassos, limitados, não porque não se possa, mas porque não se quer.

Mantém os métodos usados desde a sua construção em 1901.

Toda a sua traça, toda a sua experiência de produção continua a ser a que sempre foi. Trabalhamos com apanha à mão, pisa a pé, prensa à mão. O Rachão é uma adega tão clássica e tão primitiva nos processos que ainda hoje, se por algum motivo o apagão se repetir no Rachão, nós podemos passar uma vindima inteira em apagão, podemos produzir vinho na mesma. Estamos habilitados a isso. Por isso, a responsabilidade é mais que muita, as ferramentas são só antecipação.

Isso é estar parado no tempo ou é uma mais-valia?

Não, é estar bastante à frente do tempo, porque é voltar atrás, é perceber que da terra vem tudo, é entender que a mais-valia é local, é saber que temos que ter menos com mais, os inputs têm que ser o mínimo possível para que seja possível tirar do território a máxima identidade. E o Rachão sempre esteve na vanguarda do tempo, mantendo-se clássico. Isso é uma coisa muito bonita.

Teve a sua primeira vindima no Rachão em plena pandemia. Como é que foi?

Foi uma angústia, foi um credo.

Imagino.

Primeiro porque cheguei muito pouco tempo antes do arranque da vindima. Eu chego ao Rachão em junho de 2020 e havia muito pouco tempo para fazer o levantamento, estudar, entender e ter a percepção exata do que estava dentro de portas e o que é que aí vinha. Também havia desconhecimento meu daquele território. Obviamente, eu conhecia muito bem o Alentejo, mas não aquele Alentejo, aquele Alentejo tão particular que é o Rachão. O Alentejo do Rachão é realmente diferente do resto. E tive algumas lições e alguma aprendizagem logo na primeira vindima dessa parte. Objetivamente, tive que alavancar o meu trabalho em quem lá estava, em quem sabia, o João Alabaça na personagem de Edgar do Rachão, uma peça fundamental na nossa produção, que muito me ajudou, que muito me apoia. Eu chego ao Rachão para fazer enologia, no meu caso, mas não cheguei para inventar os vinhos. Os vinhos têm uma identidade, têm um caminho, têm um antes, um agora e um ter um depois. E este antes, agora e depois, no caso do Rachão, é algo que se tem que manter. O meu papel é tirar todo o potencial, rentabilizar todo o potencial que o Rachão tem para oferecer às pessoas, ao consumidor, ao nosso cliente e a nós próprios, mantendo a matriz de quem sempre foi.

Inventar vinhos é mais no seu projeto pessoal, mas já lá vamos. Os vinhos do Rachão são vinhos com uma enorme reputação e com fama de serem ótimos vinhos para guardar. Qual foi o vinho Rachão mais antigo que provou?

Se essa pergunta me fosse feita daqui a mais um mês, era mais engraçada.

Que azar o meu.

Nós estamos a fazer um projeto muito giro, muito importante também, que é: estamos a abrir, uma por uma, todas as garrafas da coleção histórica da família, com o objetivo de trocar a rolha de cada uma destas garrafas. Isto obriga e implica a que cada uma das garrafas seja individualmente aberta, provada, atestada e rolhada novamente. O mesmo que dizer que, em sorte, vou provar todas as edições do Rachão, sendo que neste momento estamos em 62. Por isso, o mais antigo que eu tenho a certeza que é um Rachão, com toda a garantia, com todas as condições de climatização, que foram bem guardados, estamos na década de 60. É o meu mais antigo Rachão.

E está bom?

Estão incríveis. E quanto mais para trás andamos, mais entendemos o potencial de guarda que ainda têm.

Há uns tempos, uns amigos que vivem nos Açores convidaram-me para ir a sua casa porque tinham uns vinhos muito antigos que se calhar já não estavam bons. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu cheguei à casa deles e deparei-me com uma série de garrafas do Rachão. E claro que estavam ótimas. Em época de vindima, quando é hora de vinificar no Rachão, qual é a sua principal preocupação?

O campo. Acho que esse é de todos os enólogos, mas no caso do Rachão é um equilíbrio muito importante e muito difícil e que é fator decisivo na qualidade e na identidade dos vinhos, que é o paradigma, o equilíbrio entre a maturação da uva, ou seja, o seu índice de cor, de taninos, de acidez, de açúcares, mas também como é que isto se cruza com a maturação dos engaços. Porque nós trabalhamos no regime de engaço total no Rachão, que é algo não muito usual ou deixou de ser usual, e isso cria-nos um desafio extra, que também é mais engraçado e que também põe em cima da mesa outros atributos e que nos obriga a nós outras capacidades, mas é o equilíbrio entre a componente de maturação fenólica dos engaços e da uva que dá origem.

Já sabemos que foi o seu pai quem mais o puxou para o mundo dos vinhos. Como é que ele reagiu quando percebeu que o filho ia ser enólogo?

É impossível, essa nunca ninguém me tinha posto. Obviamente, claro que sim, que foi uma grande satisfação para ele e eu, olhando para trás, reconheço e vejo isso. Mas meu pai também é o meu maior crítico e não é nada fácil agradar-lhe. Aliás, acho que agora já não é nenhuma inconfidência, eu posso dizer. O meu pai, durante bastante tempo, não era fã dos meus vinhos. Enquanto ainda na Escortima, principalmente quando eu iniciei, arranquei na Escortima. Eu entro na Escortima em 2006, a primeira vindima, 2006 e 2007. Sou enólogo assistente. Há um enólogo francês, entre aspas, escondido na Escortima, superfamoso, que as pessoas não sabem, não conheciam. Há sempre estes credos nas adegas. Havia lá um extraordinário enólogo francês. Ao contrário do que as pessoas pensam, não era australiano, era francês. Norbert Bouchonnet era o nome dele. Com quem aprendi imenso. Foi uma sorte na minha carreira cruzar-me com ele e ter a oportunidade de aprender com ele. Era um verdadeiro físico-químico do vinho. Mas nessa altura, até à transição, até ele sair em 2008 e eu pegar nos vinhos, nos primeiros anos, o meu pai costumava dizer que os meus vinhos, os meus vinhos Parra das Cortes de Cima, lhe davam sede, o que era uma crítica muito má e era algo que me deixava profundamente desgostoso. Porque o meu pai é um apaixonado por vinhos de alta acidez, crocantes, de corte e de tensão, e não era bem isso que os Cortes de Cima naquela altura, principalmente no início, ofereciam. Acho que muito se mudou e muito consegui conquistar dentro das Cortes de Cima que alteraram esse paradigma. Acho que foi para melhor, sempre, obviamente, de mãos dadas com o Ernst, sempre de mãos dadas com aquilo que ele queria, que alterou-se ao longo do tempo. Quando eu acho que ele queria uma coisa, devagarinho, entre os dois fomos querendo outra. E no início, o meu pai tinha esta crítica feroz, que era: "Os teus vinhos dão-me sede e dão-me apetite de beber vinho", ou seja, que não os meus. Mas sim, acho que desde o início que eu deixo orgulhoso, que me dava muito apoio, que me dava muito material de estudo também, que me obrigava a provar muitas outras coisas e que nunca me deixava abrir os meus vinhos em casa dele. Abria sempre os dos outros, porque ele achava que havia mais coisas a fazer e eu acho que ele tinha razão.

Foi uma escola.

Sim, continua a ser.

Entretanto, estuda microbiologia e tira uma pós-graduação em enologia. Sentia que precisava de mais conhecimento?

Sim, conhecimento é tudo.

Não ocupa lugar.

Nunca. E tenho o exemplo máximo e acabado, onde acabei por vir ter, sem ter sido calculado, que é o Mochão. As ferramentas que eu tenho no Mochão é o conhecimento. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, o Mochão é uma propriedade em que a baixa intervenção é o ponto mais importante, mas para não intervirmos, temos que saber não intervir. Temos que saber muito para poder antecipar problemas, para poder evitar caminhos sinuosos e evitar aquilo que pode ser a perca da qualidade ou do potencial de qualidade de um vinho.

É logo a seguir à licenciatura que vai para a Nova Zelândia e para a Austrália.

É, no fim da licenciatura. Na verdade, se bem me lembro, eu vou com o projeto de fim de curso pendurado. Se bem me lembro, acabo quando regresso. A minha tese de fim de curso, não quero estar a mentir, mas acho que tenho quase certeza, a minha tese de fim de curso é já quando regresso que acabo de escrever.

Como é que foi estagiar no outro lado do mundo?

É incrível, aprendi imenso. Tive a sorte de trabalhar com um homem chamado Vince Littor, um italiano radicado na Austrália, com quem aprendi a outra vertente do mundo do vinho. A entender que o vinho também é um produto, entender que o vinho é para as pessoas e entender que o desígnio do vinho é ser algo extraordinariamente democrático. Tem que haver vinho para tudo e para todos, no sentido que tem que haver vinho para todos os gostos e para todos os potenciais econômicos, para todas as capacidades econômicas.

É aí que ganha o lema "Wine for the People"?

É, exatamente porque é dele. Era o Vince que me dizia, não era bem assim, mas dizia-me: "Wine for my people". Era exatamente isso que ele me dizia. "This wine is for my people". E na altura aquilo soava-me tudo muito estranho, mas com mais tempo e com mais maturidade, percebi o que ele me estava a dizer. Ele trabalhava para o volume e para as pessoas menos abastadas, mas queriam ter um produto de qualidade naquele estilo de vinho. E aprendi muitíssimo com ele, muito.

É verdade que só regressou dessa viagem porque a sua namorada lhe fez um ultimato.

Sim, hoje em dia minha mulher, Susana. A Susana estava na Nestlé, em Lausanne. Estava a fazer investigação. Eu estava na Austrália. Ou seja, ela não estava em Portugal, eu não estava em Portugal, estávamos ainda mais afastados do que isso. E depois chegou aquele momento da nossa vida que já nada fazia muito sentido. Namorávamos ao telefone ou na internet, continuamente à distância e cada vez mais distantes um do outro. Já um dia em que ela me disse: "Isto não é vida. Ou mudamos isto e decidimos que vamos fazer uma vida juntos ou tu vais para o teu lado e eu vou para o meu e tudo bem, e ficamos nisto". E pronto. E ela regressou da Nestlé, eu regressei da Austrália e temos duas filhas hoje em dia e temos um projeto próprio. Ela ajudou-me em tudo. Ela constrói o Natos comigo.

E assim chegamos ao final da primeira parte. Regressamos já de seguida para continuar a conversar com Hamilton Reis, enólogo na Herdade do Mochão e criador dos vinhos Natos, e descobrir como é que a tradição anda de mãos dadas com a inovação. Ainda o espaço Saca-Dúvidas, momento certo para conhecer algumas dicas úteis na hora de sacar a rolha. Até já. Bem-vindos de volta ao Tinto no Branco, um podcast observador. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e aqui comigo está Hamilton Reis, enólogo na Herdade do Mochão e criador dos vinhos Natos. Daqui a pouco teremos Saca-Dúvidas, um espaço de partilha de dicas úteis para a hora de abrir uma garrafa. Antes, vamos começar pelo vinho que Hamilton Reis nos trouxe: Intus da Natos. Quando prova este vinho, o que o nariz lhe leva ao pensamento?

Frescura, uma fruta vermelha jovem, fresca, alegre, solta, vibrante, descontraída. E é um vinho que sendo leve do ponto de vista da concentração, do peso de boca, inclusivamente do álcool, é um vinho que tem baixo grau álcool para aquilo que é a realidade alentejana usual. Mas é um vinho que tendo esta dinâmica de leveza, tem uma profunda intensidade, que são duas coisas diferentes. É um vinho que não nos pesa, que não nos cansa, que não nos satura, mas que nos entrega depois esta intensidade e esta profundidade pelos aromas e pelos sabores, não pela textura ou pela volumetria de boca.

É um vinho bom para acompanhar uma conversa, mesmo quando esta não ocorre à hora da refeição?

Tal e qual. É um vinho que dispõe e dispõe para conversa também. É um vinho que vai bem com livro, vai bem com a pizza, vai bem com a salada e vai bem com a conversa, entre sejam amigos ou namorados, porque é um vinho que realmente está lá sem ser intrusivo.

Nascido no Porto e com raízes no Minho, acaba a fazer vinhos no Alentejo. Como é que aconteceu isto?

Foi daquelas coisas de estar no sítio certo à hora certa ou ao contrário, talvez, como os meus pais, no sítio errado com a pessoa errada, que me levou até ao Alentejo. Eu estava na Católica já na altura, em microbiologia no Porto. E um grande amigo meu, Luís Ribeiro, que por coincidência é filho do Pedro Ribeiro, que trabalhava na altura na Herdade dos Groas com o Luís Duarte, precisavam de mais alguém para se juntar à equipa. O Pedro ligou ao Luís a perguntar: "Não conheces ninguém da faculdade que tenha interesse em vir até cá?" O Luís estava comigo sentado à mesa a beber um café e sabia que eu era apaixonado por vinho, porque nessa altura eu era o maluquinho dos vinhos do grupo. Aliás, o desígnio já era nesse sentido. Já tinha trabalhado também em vinhos em Braga, numa outra vertente, mas também já o tinha feito. E ele levanta os olhos, ainda estava ao telefone com o irmão e pergunta-me: "Não tinhas interesse nisto?" E eu olhei para ele e disse: "Sim, por que não?" E assim foi. Fui para os Groas, fiz a vindima com o Luís e com o Pedro na altura. Acabei a primeira vindima, achei aquilo realmente extraordinário, apaixonei-me por tudo o que fiz. Não que eu não tivesse conhecimento daquele mundo, mas não que eu tinha experimentado uma forma tão intensa ou profissional.

Porque a estrada mais habitual seria o Douro.

Sim, seria Douro ou Minho. Ou também o Bairrada, mas certamente não Alentejo. Mas foi este momento e também o Luís Duarte, sendo o enólogo que é, tinha um peso, ainda hoje, mas na altura muito forte, era um nome sonante na cabeça de todos e ter a oportunidade de trabalhar com ele era uma mais-valia. Entretanto, cruzo-me com o Ernst numa conversa telefónica e foi assim que a coisa aconteceu.

Parece que tem sorte com os telefonemas.

Parece que sim. Com o Ernst também foi um telefonema.

Estive 14 anos na Herdade Cortes de Cima. Como é que foi a experiência?

Única, incrível. Algo que me construiu para a vida como profissional. Se do Luís Duarte eu aprendi a magia do lote, de trabalhar o vinho no copo, de o provar e interpretar como produto de consumo e de prazer. Com o Norbert aprendi a parte de o fazer, a parte do bioprocesso do vinho, que é fundamental, e onde é que devemos ou não ser ativos, o que é que nos deve preocupar, como é que o despistamos e onde é que vamos buscar as valias e as qualidades da vinha para o vinho. Por isso foi muito gratificante. Entretanto, com a saída do Norbert, ele quis regressar a França e em 2008 o Ernst entregou-me a enologia de uma forma bastante interessante.

Como é que foi?

Participou-me a saída do Norbert, chamou-me para uma reunião e disse-me que o Norbert estava de saída e pediu-me para encontrar uma pessoa para fazer enologia e eu inocentemente perguntei-lhe o que é que deveríamos procurar, qual era o tipo de pessoa, na minha ideia, um sênior, claro, quem era o tipo de pessoa que ele queria e dei-lhe algumas sugestões de nomes e ele olhou para mim muito surpreendido e disse: "Não, essa parte está resolvida, essa parte é você. Eu preciso é que encontre alguém para trabalhar consigo". E foi assim que ele me comunicou que me estava a entregar a direção de Enologia das Cortes de Cima em 2008.

O Ernst é uma pessoa também muito especial.

Muito.

É verdade que após três meses de estar na Herdade Cortes de Cima, pensou que ia ser despedido?

Pois é. Foi. Ele é muito especial.

Conta-me aí essa história.

Ao fim de três meses, o meu primeiro projeto lá, pelas mãos do Norbert, claro, foi desenvolver o departamento de microbiologia. As Cortes de Cima era uma propriedade grande, tínhamos uma produção de vinho considerável, na altura não tão considerável como era quando eu saí, mas já era considerável. Produzíamos à volta de 600 mil garrafas nesse início, quando eu lá cheguei, meio milhão, 600 mil. E ele sentia esta necessidade, tanto do campo para a vinha, de entendermos melhor a parte microbiana e pediu-me para fazer isso. E eu empenhei-me com tudo o que sabia naquilo, também o HACCP, todas essas coisas que estavam a acontecer na altura. E ao fim de três meses de eu trabalhar muito e me esforçar muito no que estava a fazer e achar que estava a fazer um bom trabalho, o Ernst chamou-me ao escritório dele, pediu-me para sentar da forma como ele fazia sempre, que fazia sempre uma vénia à pessoa para se sentar, e eu sentei-me em frente a ele. E a primeira pergunta que ele me fez foi como é que eu via o meu futuro. E eu fiquei muito angustiado a pensar como é que eu vejo o meu futuro e a resposta que eu lhe dei foi: "Eu vejo o meu futuro como você o vir". Eu pensei para mim: "Este tipo, depois de eu trabalhar tanto, vai-me pôr a mexer". E ele respondeu-me que estava muito contente comigo e com o meu trabalho, que estavam francamente surpreendidos com o que eu estava a fazer. E a conversa foi basicamente isto e disse-me que podia ir. E quando regressei à minha secretária, tinha um documento, uma folha A4, sobre a qual nós nunca falámos durante todos esses anos. Tinha uma folha A4 com uma declaração dele, assinada por ele, a dizer que a partir desse dia eu pertencia aos quadros da empresa e duplica-me o ordenado.

Saiu de lá todo contente.

Naquele momento, sim, mas aqueles primeiros minutos foram um bocado stressantes.

Foi para casa festejar?

Não. Acho que me empenhei só mais, porque na altura eu vivia sozinho, a Susana não estava comigo. Na verdade, o meu serão era passado nas Cortes de Cima quase todos os dias. Eu acabava por almoçar e jantar, maior parte das vezes com o Ernst.

Ernst, que é conhecido como o enólogo piloto. Contou-me uma vez que a primeira coisa que plantou na herdade foi uma pequena pista.

Verdade.

Lembro-me de ele me contar também nessa conversa que tinha o hábito de controlar as pistas com voos rasantes, sempre com o cão no lugar de copiloto.

Também é verdade. Vários deles. Conheci vários. O que tinha maior caráter e personalidade era o Rasmus. Mas sim, é verdade. Ele tinha esta paixão brutal de voar. Eu acho que foi uma necessidade. Veio da necessidade e depois transformou-se numa paixão, porque ele trabalhou na Malásia, na United Plantations, durante 23 anos, se não me falha a memória, ou 22 anos. E a única forma que eles tinham de se deslocar dentro das plantações era voando. E o Ernst, pioneiro que é em tudo, inclusivamente na própria vida dele, aprendeu a voar como alguns de nós aprendemos a andar de carro sozinho. Mas andar de carro é uma coisa, voar é bastante mais complicado. O Ernst aprendeu a voar por observação de outros pilotos, até o dia em que ele próprio voou.

Imagino no Alentejo quando ele começou a fazer isto.

Deve ter sido algo muito impactante. Acho que sim, terá sido.

Chegou a voar com ele?

Várias vezes, sim. Muitas vezes e com total à vontade.

Não tinha medo?

Nenhuma. Ele era um grande piloto. Aliás, se ele não fosse tão bom piloto, não teria saído a caminhar das quedas de avião que teve. E sim, foi mais do que uma, ao contrário do que as pessoas pensam.

Eu lembro-me de ele contar de uma vez que foi contra uma oliveira.

Essa foi uma das vezes que aterrou em cima da oliveira. Há uma outra em que ao descolar no meio da vinha, eu acho que hoje em dia o Ernst perdoa-me se isto ainda for segredo. Há uma outra em que ele ao descolar no meio da vinha em Vila Nova de Milfontes, tem um problema no flap, o avião vira e ele entra literalmente pela vinha adentro, rasgou o avião todo também. E há uma outra, essa eu não assisti, nem soube como é que foi, mas que ele me contou que foi ainda na Malásia, que foi sua primeira vez a cair dentro de um avião. Ou seja, se ele não fosse realmente um grande piloto, teria sido impossível sair a pé de cada um destes acidentes, tal como ele saiu.

E ainda assim não tinha receio de andar com ele?

Nunca. Nunca tive medo.

Dizia-me há pouco que o Ernst foi um pioneiro sempre. Foi-o também na introdução da casta Syrah na Vidigueira?

No Alentejo.

Isso na altura foi uma revolução.

Foi. Não podemos dizer que foi o primeiro a fazê-lo em Portugal, porque não é verdade. E na verdade, se calhar eu acabei de dizer algo que não é bem verdade. Talvez não tenha sido ele o primeiro a instalá-lo no Alentejo.

Talvez na Vidigueira.

Talvez na Vidigueira. O que ele teve foi a inteligência de perceber ou ser o primeiro a perceber que aquela era a casta de futuro.

Foi esta experiência na Cortes de Cima que o enraizou na Vidigueira?

Certamente, sem dúvida.

É lá que hoje tem as suas raízes.

Sim, hoje está lá a minha adega, a minha casa, as minhas vinhas, está lá tudo.

Continua a viver na Vidigueira?

Sim.

Tem a sua própria quinta, como dizia, a sua adega, as suas vinhas, é lá que faz os seus vinhos, é o seu espaço de liberdade.

É o meu espaço de lazer e de muito trabalho. É onde eu posso pôr em prática todo tipo de devaneios que me possam eventualmente passar pela cabeça e também, acima de tudo, pôr em prática e concretizar quem eu sou em termos de vinhos. Porque muitas vezes as pessoas confundem aquilo que nós fazemos com aquilo que nós somos. E se bem que é verdade que eu tenho imensa honra e alegria em ter feito os vinhos que fiz ou ajudei a fazer na Herdade dos Grous, os vinhos que eu fiz nas Cortes de Cima e os vinhos que eu faço e ajudo a fazer também noouchão, tenho imensa honra e faço-os com uma enorme alegria e como se fossem meus, não deixa de ser verdade que os meus vinhos são os do Natos. E onde eu me revejo como consumidor, ou seja, aquilo que eu gosto, são os vinhos que eu faço no Natos. E aí é o espaço em que eu tenho a liberdade de o fazer. Nós enquanto enólogos profissionais, temos que entender e perceber, a minha forma de pensar, que quando chegamos a um projeto que é de alguém, que é de um produtor, o nosso desígnio é usarmos as ferramentas que eles nos dão e nos põem à disposição para tirar o máximo partido das qualidades que existem naquele território, mas pondo em prática o desígnio, as vontades, a filosofia do produtor. E é isso que nós deveremos fazer enquanto bons profissionais. Eu tento fazer isso e no meu projeto faço o mesmo, mas para mim. E então ao fazer para mim, torno aqueles vinhos a minha identidade.

O que é que procura nos seus vinhos?

Vinhos que não façam sede.

Faz vinho de talha à sua maneira. Explique-me lá melhor isto.

Os vinhos de talha, por convenção, ou pelo menos aquilo que ficou designado como lei pela CVRA, na altura em que o fizeram, e bem, tinha que ser feito, a tradição estava a ser perdida, mas fizeram-no um bocadinho pela rama, peço desculpa de o dizer, mas é verdade, falharam nalguns elementos e tornaram lei uma forma de fazer vinho de talha. Que é uma forma de fazer vinho histórica, que tem que ser respeitada, tem que ser cultivada, tem que ser aplaudida, extraordinária, faz parte da identidade e cultura do país. Se fosse francesa, certamente estava muito mais divulgada do que está, porque nós temos este handicap em Portugal, somos curtos na comunicação. O que acontece é que estes vinhos têm uma fortíssima identidade do aspecto produtivo, ou seja, a talha utilizada desta maneira sobrepõe-se pelo processo à matriz da identidade da uva, da minha forma de ver. E vai um bocadinho contra ou não a favor daquilo que eu quero para a produção dos meus vinhos. Então o que eu faço é: retirei da equação talha convencional as massas dentro da talha e apenas o mosto, o líquido, já em fermentação, vai para este fermentador por excelência que é a talha. Eu procuro aliar a matriz da uva que eu cultivei naquela terra, naquele clima, naquele solo, numa valência muito própria do local. Tento aliar o processo e a camada do homem pela talha, pela barrica, e no fim do dia produzir um vinho que vá ao encontro das expectativas do meu pai.

Sempre a pensar em satisfazer o seu pai. É verdade que na sua quinta, Monte Natos, põem a família inteira a trabalhar?

É verdade. Tenho a superestagiária, que é a nossa filha mais velha, a Mariana, que ainda no sábado esteve numa prova comigo em Aveiro, a acompanhar-me e a ajudar-me a desenvolver o projeto junto dos nossos consumidores. E eu por brincadeira costumo dizer-lhes que elas podem estudar e serem tudo o que quiserem na vida, desde que façam vinho. É uma brincadeira nossa de casa, mas que no fim do dia eu espero que seja possível o que venha a acontecer.

Andar a fazer de tudo para ter seguidores.

Sim, é um bocadinho isso. Mas elas se envolvem porque estamos em casa. Quando fazemos isto, elas brincam no meio da vinha, a vinha está à volta da nossa casa. Elas quando chegam a casa, como eu, chegam à vinha e chegam à adega, está tudo junto. Para nós é tudo um único espaço. E elas desde sempre cresceram naquele ambiente. E fico superfeliz quando parte dela vem: "Pai, mostra-me isto, explica-me aquilo, deixa-me cheirar esse vinho". E gosto imenso. E sim, é verdade, ponho a família toda à volta do projeto. A minha mulher, por exemplo, é contabilista do projeto.

Para além de vinho, o que é que gosta de fazer?

Correr. Tenho um enorme prazer em correr. É algo que me ajuda imenso nos meus raciocínios, na minha sanidade mental, em articular ideias. Faço um esforço grande por correr sempre em sítios bonitos, para a serra, ou para a beira rio, ou para a beira mar.

Na sala de provas tem algum ritual?

Tenho. A temperatura dos vinhos é algo superimportante, por isso a temperatura da sala. Tem que estar isenta de aromas, isso é superimportante, ou fechada ou arejada, o que for necessário no momento. E eu, em particular, tenho uma mania que é ordenar os vinhos por castas e dentro das castas ordená-los por fermentação. Se foi a primeira, a segunda, a terceira ou quarta fermentação daquela casta naquele ano, porque ajuda-me automaticamente a despistar coisas como, por exemplo, pontos de maturação. É expectável que a primeira fermentação seja mais virada à acidez, à frescura e à componente mais vegetal, e que a última fermentação da mesma casta me vá entregar uma matriz de maior maturação, maior concentração e maior fruta madura. Então, crio algumas estratégias que me ajudem imediatamente naquele momento a entender o porquê das coisas.

Deixa alguém com muito perfume entrar na sala de provas?

Nunca, e trato-os muito mal. Toda a minha equipa que sempre trabalhou comigo, ainda hoje me acusam disso.

Quando olha para trás, qual é que é o seu maior arrependimento?

Não ter começado o meu projeto mais cedo. Sim, sem dúvida. Devia ter começado isto há muito mais tempo. Ter tido medo, receio e dúvidas de mim próprio e não ter começado isto há muito mais tempo.

Parece mentira, mas o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Já a seguir, a rubrica que nos ajuda a saber o que dizer e fazer na hora de sacar a rolha. Saca-dúvidas. A temperatura a que se bebe um vinho é fundamental.

Super, faz toda a diferença. E aquela história, estávamos a falar há pouco disso, da temperatura ambiente é um mito, não existe. Porque a temperatura ambiente de verão é uma, de inverno é outra.

Claro.

É fundamental que um branco e um tinto, e um rosé, claro, um espumante, ou um porto, um fortificado, sejam servidos à temperatura que devem ser. E eu, particularmente, isto já é algo meu, gosto de os trazer sempre para o consumo abaixo da temperatura ideal. Dois, três graus abaixo da temperatura. Eu não tenho problema nenhum em pôr vinhos tintos no frigorífico. Aliás, eu faço isto constantemente. Eu prefiro, por exemplo, pôr um vinho tinto na mesa entre os 14 e os 15 graus, do que o pôr aos 16, aos 17 ou aos 18 imediatamente.

Porque vai aquecer.

Porque ele vai aquecer. E vamos perder o melhor momento do vinho. É preferível que na mesa a gente espere um minuto, dois minutos, esperar e apanhar o vinho no seu melhor, no seu potencial máximo, através da temperatura. Sim, a temperatura é um fator absolutamente decisivo. Eu aconselho as pessoas a porem um branco à mesa entre os nove e os 10 graus, um tinto à mesa entre os 14, 15 graus, não tenham problemas com isso. Um fortificado, em função do tipo de fortificado que for, pode muito bem vir para os 14 graus também à mesa. E um vinho espumante, um champagne, também deve ir à volta dos nove graus. Não tenham medo de trazer vinhos abaixo da temperatura para a mesa. Não é um problema, o oposto é um problema.

Hamilton, com toda a experiência, sobretudo na Herdade do Mouchão, quais são os vinhos bons para guardar? Quais são os melhores vinhos para guardar?

É uma pergunta difícil. É fácil dares aquela resposta clássica que o tanino, o álcool, a concentração e a força são conservantes para o vinho. Ou seja, um vinho que tenha muita estrutura, que tenha muito álcool, que tenha muita força, muito poder, tem porventura um potencial de guarda elevado. Da mesma forma, também muita gente defende a acidez. A acidez pela acidez é uma forma de preservação dos vinhos, porque o pH baixo vai-nos ajudar a que certos processos bioquímicos naturais do vinho baixem a sua velocidade, e então a evolução do vinho será menor. Mas eu acho que acima de tudo, os melhores vinhos de guarda são os vinhos que nascem equilibrados. Existe uma grande controvérsia entre nós, colegas de profissão, em que uma fração de nós diz que um vinho que nasça mal é um vinho que vai morrer bem. Eu, pelo contrário, defendo que um vinho que nasce bem é o vinho que vai saber viver bem e que vai morrer bem. Eu acho que um vinho tem que nascer com todos os equilíbrios para ser um grande vinho, para saber crescer na garrafa e para ser durável no tempo, por isso um vinho de equilíbrios.

E assim chegamos ao fim deste "Tinto no Branco" com Hamilton Reis, enólogo na Herdade do Mouchão e criador dos vinhos Natos. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e todas as semanas trago-vos uma pessoa, uma história do mundo do vinho. "Tinto no Branco" passa na Rádio Observador às quintas-feiras depois das 11 da noite e está sempre disponível em podcast. Siga, partilhe, esteja e brinde conosco. Muito obrigada.

Obrigado, Ana.