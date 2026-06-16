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Este é o "Tratar da Saúde" da Rádio Observador com a dra. Vanessa Mendes, diretora clínica dos Centros de Saúde CUF. Olá, doutora.

Olá, Mania.

Levanto o dedo de quem nunca ouviu dizer que a água do mar faz bem às feridas. Há quem procure a praia para ajudar uma ferida a cicatrizar. Há também quem defenda exatamente o contrário e alerte para o risco de infeções. Afinal, a água do mar ajuda ou atrasa na cicatrização? E quando temos uma ferida, podemos ir a banhos ou devemos evitar? Dra. Vanessa, o que nos diz a ciência sobre isto tudo?

Tantas questões.

Tantas dúvidas.

A ideia não surgiu por acaso. A água do mar efetivamente contém sal e alguns minerais que podem ter um efeito antisséptico ligeiro. Além disso, muitas pessoas observavam que pequenas escoriações pareciam melhorar após o contato com a água do mar. Mas é importante perceber que a água do mar não é estéril e aquilo que funciona para uma pequena escoriação superficial pode não ser o adequado para feridas maiores ou mais profundas.

Claro, isso quer dizer que o efeito depende muito do tipo de ferida.

É isso mesmo. Para cicatrizar adequadamente uma ferida, precisa de um ambiente equilibrado, nem demasiado seco, nem excessivamente úmido. Precisa também de estar protegida da contaminação e da agressão repetida dos tecidos que estão a regenerar. Quando uma ferida ainda está aberta, o contato frequente com a água do mar pode até irritar os tecidos e atrasar algumas fases do processo de cicatrização.

Portanto, também existe o risco de infeção.

Sim. Embora para a maioria das pessoas saudáveis este risco seja baixo, a água do mar contém, naturalmente, bactérias e outros micro-organismos. Em determinadas circunstâncias, sobretudo em feridas maiores ou mais profundas, ou em pessoas com imunidade diminuída, este contacto pode favorecer infeções. O risco aumenta também em águas com menor qualidade microbiológica ou próximas de zonas de descarga, por exemplo, de águas residuais. E por isso não devemos encarar o mar como um desinfetante natural.

Sim. E quem tem uma ferida deve evitar completamente a praia ou não?

Não necessariamente. Tudo depende da dimensão e da fase de cicatrização da ferida. Por exemplo, pequenas escoriações superficiais que estão praticamente encerradas raramente representam um problema. Mas, por exemplo, uma ferida cirúrgica recente, um corte mais profundo, queimaduras ou feridas ainda abertas devem ser protegidas e idealmente evitar o contato prolongado com água do mar ou até piscinas, até existir cicatrização adequada. Em caso de dúvida, vale sempre a pena pedir aconselhamento médico.

Sempre, claro. Muitas vezes esquecemos de outro fator, que é o sol.

Isso. E muito importante. Esse é um dos aspectos que muitas vezes esquecemos. E uma ferida recente exposta ao sol tem maior risco de desenvolver alterações da pigmentação e cicatrizes mais visíveis ou permanentes. Por isso, mesmo depois de a pele aparentemente já estar fechada, a proteção solar continua a ser importantíssima durante vários meses, em algumas situações até durante o primeiro ano após a lesão.

Ninguém faz isso.

Sim, mas devia. Depois as pessoas queixam-se que ficam com marca. É isso mesmo. Quando falamos numa boa cicatrização, não estamos apenas a falar da água do mar, estamos a falar também de proteger a pele e criar as condições adequadas para que o processo decorra de forma normal. E talvez seja essa a principal mensagem deste tema que hoje trazemos. A ideia de que a água do mar acelera automaticamente a cicatrização é uma simplificação excessiva, porque pequenas escoriações superficiais raramente terão problemas, mas feridas mais recentes, mais profundas ou ainda abertas exigem cuidados adicionais. O mais importante continua a ser manter uma boa higiene da ferida, protegê-la e respeitar o tempo natural da cicatrização.

Foi mais um "Tratar da Saúde" com a dra. Vanessa Mendes, que regressa na segunda-feira. Até lá, bom fim de semana, doutora.

Obrigada, igualmente.