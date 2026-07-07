Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este podcast tem o apoio CUF. Nos Centros de Saúde CUF, encontra cuidados de proximidade com a qualidade e segurança de sempre, mesmo à sua porta. Quem tem CUF à porta, tem tudo. Centros de Saúde CUF SA, NPC 509925332.

Quando pensamos em desidratação, imaginamos logo sede, mas sabia que o organismo pode dar muitos outros sinais antes de sentirmos vontade de beber água? Mau hálito, cãibras durante a noite, urina muito escura e até vontade de comer doces. Doutora Vanessa, bom dia, bem-vinda. Afinal, como é que o nosso corpo nos avisa de que precisa de mais água?

Antes de mais, bom dia. Sim, é verdade. Muitas pessoas pensam que só precisam de beber água quando efetivamente têm sede, mas, na realidade, a sede já é um sinal de que o nosso organismo começou a entrar em desidratação. A água participa em praticamente todas as funções do organismo, regula a temperatura corporal, transporta nutrientes, também elimina resíduos e permite o funcionamento adequado dos músculos, dos rins e de todos os outros órgãos. Por isso, quando começa a faltar água, o organismo vai nos dando vários sinais de alerta.

Comecemos por um sinal que pode surpreender muita gente e que eu já referi há pouco: o mau hálito.

Sim, e este aqui não estávamos à espera.

Não.

A verdade é que quando estamos desidratados, produzimos menos saliva e a saliva tem um papel fundamental na proteção da cavidade oral, ajudando a controlar o crescimento das bactérias. Quando esta diminui, aumenta a proliferação bacteriana e pode surgir o que chamamos de halitose, o mau hálito. Por vezes, aumentar a ingestão de água é mais do que suficiente para melhorar este problema.

E em relação às cãibras, sobretudo durante a noite?

Também podem estar relacionadas. A desidratação favorece alterações do nosso equilíbrio entre a água e os eletrólitos, como por exemplo, o sódio e o potássio, que são fundamentais para o funcionamento muscular. Em quem transpira muito, pratica muito exercício físico ou trabalha ao calor, o risco é naturalmente maior. E, portanto, nem todas as cãibras resultam de desidratação, mas esta é uma das causas que devemos considerar.

E algum sinal simples que possamos observar em casa?

Há, sim, e muito útil. Por exemplo, a cor da urina continua a ser um excelente indicador do estado de hidratação. De uma forma geral, uma urina amarelo-claro traduz que estamos perfeitamente hidratados. Quando se torna uma urina muito escura, muito concentrada ou quando urinamos muito menos do que o habitual, pode efetivamente ser um sinal de que o nosso organismo precisa de mais água. Naturalmente, alguns medicamentos ou vitaminas podem alterar também a cor da urina, mas na maioria das situações, esta é uma boa referência, principalmente em crianças e idosos, que muitas vezes não nos conseguem traduzir que efetivamente têm sede e aqui este pode ser um bom indicador.

E aquela vontade repentina de comer um doce também pode ter alguma relação, não é?

Pode acontecer. Não está tão bem estudada a relação, mas por vezes o nosso cérebro interpreta alguns sinais de desidratação de forma semelhante ao da fome, levando-nos, por isso, a procurar alimentos quando aquilo de que o organismo precisa realmente é de água. Não é um sinal específico, nem acontece em todas as pessoas, mas antes de procurar um snack, pode valer a pena beber, por exemplo, um copo de água e esperar alguns minutos que a vontade desaparece.

Para ter a certeza. Exato. Portanto, a sede, doutora Vanessa Mendes, é apenas uma das formas que o organismo tem de pedir água. É apenas uma das, não é?

É isso mesmo. O nosso organismo comunica connosco de várias formas. O mau hálito, a urina muito escura, a diminuição da quantidade de urina, podem surgir cãibras, cansaço, dor de cabeça, podem ser sinais de que a hidratação não está a ser suficiente. E no verão, com o aumento das temperaturas e da própria transpiração, devemos estar ainda mais atentos, porque muitas vezes aquilo que o organismo está a pedir é simplesmente um copo de água.

Só isso. tratardasaude@observador.pt é para onde pode enviar as suas dúvidas. Se preferir, também pode enviar áudio por WhatsApp para 910024185. Doutora Vanessa Mendes, obrigada. Até amanhã.

Até amanhã. Obrigada.