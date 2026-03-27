Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este podcast tem o apoio CUF. Nos Centros de Saúde CUF, encontra cuidados de proximidade com a qualidade e segurança de sempre, mesmo à sua porta. Quem tem CUF à porta, tem tudo. Centros de Saúde CUF, SA. NPC 509925332.

Cá estamos para mais um "Tratar da Saúde" com a doutora Vanessa Mendes, diretora clínica dos Centros de Saúde CUF. Eu sou a Maria João Simões. Olá, doutora. Bom dia, bem-vinda.

Olá, bom dia.

Hoje falamos de um processo silencioso que pode estar na origem de muitas das doenças modernas. Não provoca dor, não provoca febre, mas pode estar ativo durante anos dentro do nosso organismo. Doutora, o que é isto da inflamação crônica de que tanto se fala?

Sim, é verdade. A inflamação é um mecanismo normal de defesa do organismo. Quando temos uma infecção ou uma lesão, o sistema imunitário normalmente ativa uma resposta inflamatória para reparar os tecidos. Os sinais mais conhecidos, e que todos sabemos, é a febre, a dor, o rubor, que é a parte da vermelhidão, e o edema. Mas, na verdade, a inflamação crônica de baixo grau, estes sinais não existem. O sistema imunitário mantém-se ligeiramente ativado durante muito tempo. Há a libertação contínua de mediadores inflamatórios, como citocinas e proteínas inflamatórias no sangue. É um estado inflamatório discreto, mas persistente, que pode afetar vários sistemas no organismo.

Pelo que vou lendo, corrija-me se eu estiver errada, mas um dos mais afetados é o cardiovascular, é assim?

É isso mesmo. Hoje sabemos que a aterosclerose, que é a deposição das placas de colesterol nas artérias, está na base dos eventos cardiovasculares. Não é apenas um problema decorrente do excesso de colesterol, como até aqui falávamos. É também um processo inflamatório. O colesterol deposita-se nas artérias, mas é a inflamação que torna estas placas perigosas. Quando estas placas se tornam instáveis e rompem, pode ocorrer um infarto ou um AVC.

Para além do coração, que outras doenças podem estar ligadas a esta inflamação crônica?

A inflamação crônica está associada a várias doenças, também elas muito frequentes, nomeadamente a diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica, a obesidade, sobretudo a parte da obesidade abdominal, as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, algumas doenças autoimunes e até certos tipos de câncer. Ou seja, a inflamação funciona muitas vezes como um território, um terreno biológico que favorece estas doenças.

Doutora, pelo que sei, o intestino também tem aqui um papel importante, não só neste caso, como em tantos outros.

Sim. A verdade é que cada vez sabemos mais sobre isso. O intestino tem uma comunidade enorme de micro-organismos, a chamada microbiota intestinal, que interage com o sistema imunitário. E quando existe um desequilíbrio dessa microbiota, algo que chamamos de disbiose, pode aumentar a inflamação sistêmica. E isto é um tema que temos vindo a falar cada vez mais.

Doutora, estamos quase a terminar, mas tenho mais uma dúvida. Existe alguma causa? Ou seja, se esta inflamação de que temos estado a falar é silenciosa, como é que a detetamos? Quais são os sinais de alerta? Afinal, era mais do que uma dúvida.

Relativamente às causas, fala-se muito dos fatores ligados ao estilo de vida moderno. Que é a alimentação rica em ultraprocessados, o excesso de gordura abdominal, o sedentarismo, o próprio estresse crônico, a privação de sono e também hábitos como o tabagismo. A boa notícia é que muitos destes fatores são modificáveis. Há que adotar medidas de estilo de vida. Quanto aos sinais e sintomas, nem sempre são claros, mas, por exemplo, um cansaço persistente, a dificuldade em perder peso, dores musculares ou articulares frequentes ou até mesmo alterações do sono, são manifestações que, apesar de muito inespecíficas, quando persistem, podem refletir um estado inflamatório. Para concluir, há a destacar que a inflamação é um fator central a muitas doenças crônicas e, por isso, controlar este processo inflamatório com pequenas mudanças do estilo de vida é um passo essencial para proteger não só o coração, mas também a saúde em geral.

O todo. Não só o coração, mas o todo. Doutora Vanessa Mendes, muito obrigada por mais um "Tratar da Saúde".

Obrigada.

Quanto a si, marcamos encontro amanhã, à mesma hora. Até lá.