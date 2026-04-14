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Este é o "Tratar da Saúde" da Rádio Observador, sempre com a doutora Vanessa Mendes, diretora clínica dos Centros de Saúde CUF. Doutora, bom dia.

Bom dia.

Bem-vinda.

Obrigada.

Passamos horas nas redes sociais. Cada vez mais se fala de ansiedade, sobretudo nos mais jovens. E não é por acaso que a União Europeia já discute restringir o acesso às redes sociais em crianças. Doutora Vanessa, estamos perante um problema de saúde pública.

Sim, sem dúvida. Hoje sabemos que a utilização excessiva de redes sociais está associada a um maior risco de ansiedade, depressão e até baixa autoestima, sobretudo em adolescentes e também em jovens adultos. Não estamos a falar apenas de tempo de ecrã, mas do impacto psicológico do conteúdo e da forma como é consumido.

Mas o que acontece no nosso cérebro naqueles momentos que estamos ligados às redes?

Sim, o que se fala muito é que as redes sociais ativam circuitos de recompensa com os likes, as notificações, a validação constante. E isso cria um padrão de dependência, que ao mesmo tempo promovem uma comparação constante com padrões muitas vezes irreais. E é essa combinação que pode gerar ansiedade, frustração e até a sensação de inadequação.

E nos mais novos o impacto é maior?

É, sem dúvida, porque aqui o cérebro ainda está em desenvolvimento. Portanto, sobretudo nas áreas relacionadas com controle emocional e tomada de decisão. A exposição precoce a redes sociais pode interferir com esse equilíbrio e é por isso que existem discussões a nível europeu sobre limitar o acesso em idades mais jovens. Não por proibição absoluta, mas por proteção.

E para os pais que nos estão a ouvir, que sinais devem preocupar?

Sim, existem alguns sinais que são cada vez mais frequentes. O uso compulsivo, a ansiedade quando não há acesso, e isto é muito frequente nos miúdos.

Umas birras.

Sim, alterações de sono e até queda da autoestima. Muitas vezes é uma dependência silenciosa que vai crescendo e que não valorizamos.

E devemos afastar-nos completamente das redes sociais? Deve haver esse corte radical?

Não, aqui diria que o objetivo não é eliminar, porque faz parte dos dias de hoje, mas é equilibrar.

É encontrar o equilíbrio.

Sim, definir limites de tempo, evitar o uso antes de dormir, para evitar o despertar, a parte do sono, promover atividades offline, para não criar o engagement. Quando é online é diferente. E nos mais jovens, acompanhar e naturalmente orientar o uso. O mais importante é garantir que controlamos a tecnologia e que não o contrário.

E entre tantas ligações, estamos realmente mais próximos ou cada vez mais distantes uns dos outros, doutora? Isto dava para vários episódios.

Dava. Essa é talvez a questão mais importante. Quando começamos a trocar conversas por notificações, a presença física pelos ecrãs e a relação por validação digital, algo essencial está-se a perder. As redes sociais podem aproximar-nos na distância, mas não podem substituir o contacto humano, o olhar, a escuta, a ligação real. Pois é precisamente essa ligação que protege a nossa saúde mental.

Foi mais um "Tratar da Saúde" com a doutora Vanessa Mendes. Marcamos encontro amanhã à mesma hora. Até amanhã.

Até amanhã. Obrigada.