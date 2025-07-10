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E qual é o primeiro toque, Bruno?
O primeiro toque é muito especial: a caneta.
A caneta? Como assim? Explica lá isso.
A caneta. Não sei se sabes, João Miguel. É preciso ter força nas canetas. Isto devem ter dito aqui as equipas The New Saints, do País de Gales, e o Skendija, da Macedônia do Norte.
Opa!
Não sei se sabem, mas já estão a decorrer as primeiras pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.
Claro que sabemos.
Toda gente sabe, não se fala de outra coisa também. Neste primeiro momento, enfrentam-se estas equipas de campeonatos mais fracos e acontecem coisas verdadeiramente insólitas. O que é que aconteceu agora? No primeiro jogo da primeira pré-eliminatória que opôs estes dois clubes, um dos jogadores da equipa do País de Gales foi forçado a trocar de camisola.
Por quê?
Porque tinha a camisola manchada com sangue. Sabes que os jogadores não podem.
Não podem.
Não podem. Se a camisola estiver manchada com sangue, tem de ser trocada.
Ai, é?
É verdade. O que é que acontece? Eles tinham equipamentos para o jogador, só que não tinha número. O equipamento não tinha o número do jogador. Era linha branca. Exatamente. Eles levaram, mas, na verdade, não estavam à espera que fosse necessário. E então a solução foi mesmo usar uma Bic.
Uma Bic.
Uma Bic. E desenharam o número 18.
Bic cristal.
É verdade.
Leria se conseguisse.
Consegue-se ver.
Mal. Com muito esforço.
Isto faz-me lembrar quando nós éramos miúdos e fazíamos equipas de bairro, bairros contra bairros, e depois comprávamos todos T-shirts brancas, desenhávamos o símbolo do clube e os números. Na altura ainda não era hábito pôr-se o nome dos jogadores nas camisolas, punha-se os números e muitas vezes eram desenhados a caneta. A Liga dos Campeões está a seguir este retro.
É vintage.
É vintage. Já é vintage.
Uau, que bem. Muito bem. Portanto, uma caneta que salvou uma equipa.
É verdade.
Olha, segundo toque, Bruno.
O segundo toque tem que ver com uma coisa que agora se fala muito, que é a lei do ex. Isto não tem nada a ver com relações amorosas desta vez. Desta vez não vou por aí. Tem que ver mesmo com os jogadores e as antigas equipas e aquela tendência de os jogadores marcarem gols às antigas equipas. Chama-se a isto a lei do ex. Aconteceu no outro dia, no jogo entre o Chelsea e o Fluminense. João Pedro, que acabou de chegar ao Chelsea vindo do Brighton, tinha jogado no início da carreira no Fluminense e marcou dois gols ao Fluminense, que eliminaram a equipa brasileira. Isso é a lei do ex.
Ficou muito famoso. O Rui Costa, não é?
O Rui Costa. Chorou, meu Deus. Eu preferia que ele não tivesse marcado.
Estava na Fiorentina, não é?
Estava na Fiorentina.
Chorou quando marcou contra o Benfica.
Acho que até foi no jogo de apresentação no Estádio da Luz.
Eu acho que sim.
E ele chorou muito. Houve outros que não choraram. Por acaso, há a fala do Rui Costa, eu estou a lembrar-me, por exemplo, do Figo.
Isso.
Que não sei se foi um gol marcado por ele ou se foi por outro companheiro de equipa, e que ele festejou vibrantemente e foi muito criticado por isso.
Com a camisola do Real Madrid.
Não sei se foi o Real Madrid, se foi o Inter de Milão. Agora já não tenho a certeza, mas foi um jogo em Alvalade e ele foi muito criticado pela forma efusiva como festejou. Quem não teve a oportunidade de aplicar a lei do ex ontem foi Mbappé. O Real Madrid, onde ele está agora, enfrentou o Paris Saint-Germain e não correu nada bem aos merengues. Não correu bem.
Perderam quatro zero?
Quatro zero. Aos 10 minutos já estava dois zero.
Que massacre!
E o Gonçalo Ramos ainda marcou o quarto gol para os parisienses e como homenagem também ao Diogo Jota, mas desta vez não se pôde aplicar mesmo a lei do ex. O Mbappé saiu do Paris Saint-Germain com algumas tensões com a direção, ameaças de processos em tribunal, e agora era uma oportunidade para, em campo, ele mostrar quem é que tinha razão. Mas as coisas têm acontecido ao contrário. Desde que o Mbappé saiu do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain tem conquistado tudo e tem jogado muito melhor. E o Real Madrid, mesmo agora com a mudança de treinador, parece que ainda está longe da melhor forma. Quatro zero numa meia final de um Campeonato do Mundo.
Dá que pensar.
O último toque é Mbappé e talvez seja a solução para os problemas do Real Madrid, não sei. É contratar outro Mbappé. Outra pessoa com o nome Mbappé.
Para anular.
Para anular. Foi o que fez o Oviedo. O Oviedo, um clube espanhol, que agora está de regresso à primeira divisão, à liga principal espanhola. Não estamos a falar neste caso da equipa masculina, mas da feminina, que contratou uma futebolista, e não sei se não foi pelo apelido, porque ela chama-se Raíssa Mbappé.
Olha.
O apelido é Mbappé.
Estou a imaginar esse agente: "Contratamos uma grande jogadora."
"Quem é?"
"É a Mbappé."
É a Mbappé? Há clubes que contratam com base em vídeos do YouTube. Há outros que contratam com base em estatísticas. Contratar por causa do apelido também não me parece mal. É assim um pouco anti meritocrático, não é?
É, um bocadinho.
É um bocadinho. Pelo apelido.
Mas quer dizer, um critério é um critério, não é?
E quem sabe. Imagina.
Mas corre bem.
O Oviedo pode fazer camisolas com o nome Mbappé e o número 10, por exemplo. E não está a infringir aqui nenhuma regra. Pode perfeitamente fazê-lo e vender, faz de conta.
Os porteiros podem ter o mesmo nome? Podem.
Então não podem.
Claro.
É um nome mais invulgar.
E da mesma equipa, será que podem? Não, isso não. Seria uma grande confusão.
Então não é.
Zé Costa passa a bola para Zé Costa, Zé Costa recebe.
Claro, os Garcias. Há dois Garcias no Real Madrid agora. O Fran Garcia e o Gonzalo Garcia.
E a camisola diz Garcia?
E os Costas. Então não havia tantos Costas.
Pois havia.
Na seleção portuguesa. Até havia o João Pinto. Até tiveram que acrescentar o Vieira.
Pois era.
Para distinguir o João Pinto do João Pinto.
Depois há o Ronaldo e o Ronaldinho.
O Ronaldinho e o Ronaldão.
Ronaldo ou Ronaldo.
Olha, aí está. Com ananás ou sem?
É isso.
Mbappé ou Mbappé?
Foi o "Três Toques" com o Bruno Vieira Amaral.