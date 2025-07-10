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E qual é o primeiro toque, Bruno?

O primeiro toque é muito especial: a caneta.

A caneta? Como assim? Explica lá isso.

A caneta. Não sei se sabes, João Miguel. É preciso ter força nas canetas. Isto devem ter dito aqui as equipas The New Saints, do País de Gales, e o Skendija, da Macedônia do Norte.

Opa!

Não sei se sabem, mas já estão a decorrer as primeiras pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.

Claro que sabemos.

Toda gente sabe, não se fala de outra coisa também. Neste primeiro momento, enfrentam-se estas equipas de campeonatos mais fracos e acontecem coisas verdadeiramente insólitas. O que é que aconteceu agora? No primeiro jogo da primeira pré-eliminatória que opôs estes dois clubes, um dos jogadores da equipa do País de Gales foi forçado a trocar de camisola.

Por quê?

Porque tinha a camisola manchada com sangue. Sabes que os jogadores não podem.

Não podem.

Não podem. Se a camisola estiver manchada com sangue, tem de ser trocada.

Ai, é?

É verdade. O que é que acontece? Eles tinham equipamentos para o jogador, só que não tinha número. O equipamento não tinha o número do jogador. Era linha branca. Exatamente. Eles levaram, mas, na verdade, não estavam à espera que fosse necessário. E então a solução foi mesmo usar uma Bic.

Uma Bic.

Uma Bic. E desenharam o número 18.

Bic cristal.

É verdade.

Leria se conseguisse.

Consegue-se ver.

Mal. Com muito esforço.

Isto faz-me lembrar quando nós éramos miúdos e fazíamos equipas de bairro, bairros contra bairros, e depois comprávamos todos T-shirts brancas, desenhávamos o símbolo do clube e os números. Na altura ainda não era hábito pôr-se o nome dos jogadores nas camisolas, punha-se os números e muitas vezes eram desenhados a caneta. A Liga dos Campeões está a seguir este retro.

É vintage.

É vintage. Já é vintage.

Uau, que bem. Muito bem. Portanto, uma caneta que salvou uma equipa.

É verdade.

Olha, segundo toque, Bruno.

O segundo toque tem que ver com uma coisa que agora se fala muito, que é a lei do ex. Isto não tem nada a ver com relações amorosas desta vez. Desta vez não vou por aí. Tem que ver mesmo com os jogadores e as antigas equipas e aquela tendência de os jogadores marcarem gols às antigas equipas. Chama-se a isto a lei do ex. Aconteceu no outro dia, no jogo entre o Chelsea e o Fluminense. João Pedro, que acabou de chegar ao Chelsea vindo do Brighton, tinha jogado no início da carreira no Fluminense e marcou dois gols ao Fluminense, que eliminaram a equipa brasileira. Isso é a lei do ex.

Ficou muito famoso. O Rui Costa, não é?

O Rui Costa. Chorou, meu Deus. Eu preferia que ele não tivesse marcado.

Estava na Fiorentina, não é?

Estava na Fiorentina.

Chorou quando marcou contra o Benfica.

Acho que até foi no jogo de apresentação no Estádio da Luz.

Eu acho que sim.

E ele chorou muito. Houve outros que não choraram. Por acaso, há a fala do Rui Costa, eu estou a lembrar-me, por exemplo, do Figo.

Isso.

Que não sei se foi um gol marcado por ele ou se foi por outro companheiro de equipa, e que ele festejou vibrantemente e foi muito criticado por isso.

Com a camisola do Real Madrid.

Não sei se foi o Real Madrid, se foi o Inter de Milão. Agora já não tenho a certeza, mas foi um jogo em Alvalade e ele foi muito criticado pela forma efusiva como festejou. Quem não teve a oportunidade de aplicar a lei do ex ontem foi Mbappé. O Real Madrid, onde ele está agora, enfrentou o Paris Saint-Germain e não correu nada bem aos merengues. Não correu bem.

Perderam quatro zero?

Quatro zero. Aos 10 minutos já estava dois zero.

Que massacre!

E o Gonçalo Ramos ainda marcou o quarto gol para os parisienses e como homenagem também ao Diogo Jota, mas desta vez não se pôde aplicar mesmo a lei do ex. O Mbappé saiu do Paris Saint-Germain com algumas tensões com a direção, ameaças de processos em tribunal, e agora era uma oportunidade para, em campo, ele mostrar quem é que tinha razão. Mas as coisas têm acontecido ao contrário. Desde que o Mbappé saiu do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain tem conquistado tudo e tem jogado muito melhor. E o Real Madrid, mesmo agora com a mudança de treinador, parece que ainda está longe da melhor forma. Quatro zero numa meia final de um Campeonato do Mundo.

Dá que pensar.

O último toque é Mbappé e talvez seja a solução para os problemas do Real Madrid, não sei. É contratar outro Mbappé. Outra pessoa com o nome Mbappé.

Para anular.

Para anular. Foi o que fez o Oviedo. O Oviedo, um clube espanhol, que agora está de regresso à primeira divisão, à liga principal espanhola. Não estamos a falar neste caso da equipa masculina, mas da feminina, que contratou uma futebolista, e não sei se não foi pelo apelido, porque ela chama-se Raíssa Mbappé.

Olha.

O apelido é Mbappé.

Estou a imaginar esse agente: "Contratamos uma grande jogadora."

"Quem é?"

"É a Mbappé."

É a Mbappé? Há clubes que contratam com base em vídeos do YouTube. Há outros que contratam com base em estatísticas. Contratar por causa do apelido também não me parece mal. É assim um pouco anti meritocrático, não é?

É, um bocadinho.

É um bocadinho. Pelo apelido.

Mas quer dizer, um critério é um critério, não é?

E quem sabe. Imagina.

Mas corre bem.

O Oviedo pode fazer camisolas com o nome Mbappé e o número 10, por exemplo. E não está a infringir aqui nenhuma regra. Pode perfeitamente fazê-lo e vender, faz de conta.

Os porteiros podem ter o mesmo nome? Podem.

Então não podem.

Claro.

É um nome mais invulgar.

E da mesma equipa, será que podem? Não, isso não. Seria uma grande confusão.

Então não é.

Zé Costa passa a bola para Zé Costa, Zé Costa recebe.

Claro, os Garcias. Há dois Garcias no Real Madrid agora. O Fran Garcia e o Gonzalo Garcia.

E a camisola diz Garcia?

E os Costas. Então não havia tantos Costas.

Pois havia.

Na seleção portuguesa. Até havia o João Pinto. Até tiveram que acrescentar o Vieira.

Pois era.

Para distinguir o João Pinto do João Pinto.

Depois há o Ronaldo e o Ronaldinho.

O Ronaldinho e o Ronaldão.

Ronaldo ou Ronaldo.

Olha, aí está. Com ananás ou sem?

É isso.

Mbappé ou Mbappé?

Foi o "Três Toques" com o Bruno Vieira Amaral.