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We are champions.

Oh, he wears the number seven. He'll never take us to victory. And when he's running down the left wing. He'll cut inside and score for ever seen. He's a lad from Portugal. Yes, he is. Oh, his name is Diogo Jota.

Isto arrepia e toca, não é?

Este é o cântico dedicado pelos adeptos do Liverpool a Diogo Jota, aqui numa atuação ao vivo de uma banda, e em que no vídeo aparece uma mensagem de Diogo Jota antes a agradecer o fato de lhe terem dedicado este cântico, de o terem eleito o melhor cântico dedicado aos jogadores do Liverpool. Ele dizia: "Também concordo com essa opinião".

Muita gente publicou este vídeo ontem.

Sim, o original do Creedence Clearwater Revival, "Bad Moon Rising", aqui adaptado para o Diogo Jota. E a morte do jogador português suscitou muitas reações de treinadores, futebolistas, outras figuras públicas, pessoas que tinham ligações a Diogo Jota, que o treinaram, que jogaram com ele, mas também pessoas de outros clubes, jogadores que nunca partilharam balneário com Diogo Jota.

Muito transversal, mas as reações foram muito sensacionais.

Sim, de adeptos de outros clubes. Eu destaco, claro, Jürgen Klopp, que o treinou no Liverpool, foi quem o escolheu para ir para o Liverpool em 2020, uma mensagem muito emotiva, e também uma de Andy Robertson, o lateral esquerdo escocês do Liverpool. Foi das mensagens mais bonitas, muito sentida. Ele dizia que era muito próximo de Diogo Jota, porque achava que ele era, e dizia sempre isto, o mais britânico dos jogadores estrangeiros do Liverpool. Ainda há pouco mencionavas, Luís, o fato dele ser próximo dos jogadores latino-americanos, Darwin Núñez, Luís Díaz, Alexis Mac Allister, mas a verdade é que ele era muito próximo também de todos os colegas, e não só dos colegas, mas também de todo o staff do Liverpool. E esta mensagem de Andy Robertson é muito emocionante. Mas também houve reações, claro, de Cristiano Ronaldo, companheiro dele na seleção portuguesa, de Fernando Santos, o primeiro selecionador de Diogo Jota na seleção nacional. LeBron James, nome mítico da NBA, que é um acionista minoritário do Liverpool, também reagiu. Robert Plant, este também mítico, mas na área da música, o vocalista dos Led Zeppelin, também reagiu e homenageou Diogo Jota. Paul Pogba, que nunca jogou com Diogo Jota, mas também publicou uma mensagem. Foram milhares de mensagens em todas as redes sociais a homenagear Diogo Jota, e também uma grande repercussão em toda a imprensa internacional. Televisões, rádios, jornais deram muito destaque, fizeram perfis, um dos quais tu acabaste de referir na conferência de imprensa no New York Times. E estamos a falar de um país, os Estados Unidos, que normalmente nem dispensa muita atenção ao nosso futebol, ao soccer deles.

Sim, exato.

E aqui foi a notícia de destaque durante todo o dia no The Guardian, na BBC. Claro que aqui a imprensa portuguesa e a imprensa inglesa foram os que deram mais atenção a este caso, mas estava em todos os órgãos de comunicação social, nos jornais espanhóis, desportivos, não só nos jornais italianos. Em todo o mundo foi uma notícia com grande impacto. Foi uma notícia trágica da morte de um jogador no auge da carreira. Por vezes acontecem também mortes prematuras, mas de jogadores que ou não têm tanto destaque, ou alguns já são ex-jogadores, ainda que sejam mortes também chocantes. Mas neste caso, estamos a falar de um jogador num dos maiores clubes do mundo, é um jogador também numa seleção como a portuguesa, com 28 anos, e depois toda a história pessoal de Diogo Jota. Também a sua personalidade suscitou este conjunto de reações e de repercussão a nível internacional. E também nos fez pensar, já ontem tínhamos falado aqui durante a emissão em direto, noutros casos semelhantes de morte de jogadores de futebol em acidentes de viação em Portugal. Claro, os casos de Zé Beto, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que morreu em 1990, aos 29 anos, e também de Rui Filipe, que morreu em 1994. Também os dois no auge da carreira, ou a aproximar-se do auge da carreira, dois jogadores, no caso, do Futebol Clube do Porto, mas também há cinco anos de José António Reis, que tinha passado pelo Benfica, jogador espanhol, também morreu num acidente de viação com apenas 35 anos. E muitos outros de que nos lembramos. Alguns que tinham abandonado o futebol há pouco tempo, como referências míticas, como Gaetano Scirea, mítico jogador da Juventus, ou Juanito, o homem do Real Madrid que ficou conhecido por dizer que 90 minutos no Santiago Bernabéu eram muito longos, lembrando aquela tendência do Real Madrid para conseguir reviravoltas improváveis e muito difíceis. Também uma das lendas do Real Madrid, ambos, quer Juanito, quer Gaetano Scirea, morreram pouco depois de abandonarem o futebol em acidentes de viação. Mas no caso de Diogo Jota é, de facto, muito chocante, Diogo Jota e do irmão André Silva, os dois desaparecidos neste trágico acidente, porque de facto Diogo Jota era uma presença. Ainda há poucas semanas o tínhamos visto a conquistar a Liga das Nações por Portugal e estava presente nas nossas vidas, eu diria, quase todas as semanas, nos seus desempenhos pelo Liverpool. É uma perda enorme que teve uma repercussão também enorme em todo o mundo. Marisa, será que podemos ouvir novamente, despedirmo-nos com o cântico de homenagem a Diogo Jota e as condolências, claro, à família.

We are champions.

Oh, he wears the number seven. He'll never take us to victory. And when he's running down the left wing. He'll cut inside and score for ever seen. He's a lad from Portugal. Yes, he is. Oh, his name is Diogo Jota.