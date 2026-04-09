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Qual é o menu do dia?

Vamos falar do paradeiro de um jogador que estava desaparecido, um jogador equatoriano que joga no Brasil, um tenista com os nervos à flor da pele e um acidente muito bizarro no ciclismo. Mas começamos pelo desaparecimento de Robert Arboleda, jogador equatoriano do São Paulo.

Nem sabia que existia e já me estás a dizer que desapareceu.

Que desapareceu e agora ficas a saber que ele existe. E já se sabe onde é que ele está. Está no Equador, no país natal. Foi localizado.

Foi pra casa.

Foi pra casa, mas há aqui problemas que podem ser graves. O jogador está no clube brasileiro desde 2017, é uma das figuras do São Paulo e desde sábado estava desaparecido. O clube não o conseguia contactar e agora terá sido visto, no início desta semana, no Equador.

Então esteve desaparecido?

Esteve desaparecido. Sim, mas parece que o clube não o consegue contactar à mesma. E há aqui problemas que têm que ver até com as finanças pessoais do jogador. O clube até agora não tinha falado dessa situação, mas parece que Arboleda estava numa situação financeira completamente descontrolada, com muitas dívidas. Parece que o clube até teve, quando foi a renovação do contrato, de saldar algumas dívidas. Isto apesar de ele ganhar cerca de 160 mil euros por mês. Só que estava num verdadeiro descalabro financeiro que o terá levado a envolvimentos com organizações criminosas ligadas ao tráfico de droga. E esta viagem súbita, da qual ele não deu conhecimento ao clube, estará relacionada com isso. Ou seja, ele terá tentado resolver esses problemas, não conseguiu e então fugiu.

Por isso é que não quer ser contactado.

Por isso é que não quer ser contactado, nem pela direção do clube e eu diria mais até, pela direção das organizações criminosas com as quais ele se envolveu. O clube resolveu falar desta situação financeira, mas é apenas mais um aviso. O jogador tinha, apesar de todos estes rendimentos, que pra maioria das pessoas são verdadeiramente astronômicos, apenas 2.000 € na sua conta bancária.

Era o fim do mês.

Era. Estava envolvido em vários processos também. Poucos dias antes de ele ter desaparecido, um Porsche Carrera dele foi confiscado como garantia de pagamento das dívidas. É uma situação muito complexa e que lembra que às vezes não basta ganhar muito dinheiro, há que saber como geri-lo. Não é um problema exclusivo dos jogadores de futebol. Na NBA, por exemplo, fala-se muito das dificuldades que os jogadores têm, apesar dos salários milionários depois de terminarem a carreira. No caso Arboleda, não foi preciso terminar a carreira para ter problemas. Vamos ver é se estes problemas resultam no fim da carreira. Passamos agora para Daniil Medvedev.

O que passou com o Medvedev?

Medvedev não é o antigo presidente da Rússia, é outro Medvedev, é o Daniil, mas também se enerva muito. Ele é um jogador um bocadinho explosivo, mas desta vez até passou os seus próprios limites. Partiu uma raquete, destruiu a raquete por completo. E por quê? No torneio de Monte Carlo estava a perder, perdeu o primeiro set contra o italiano Matteo Berrettini por 6 x0 e depois estava a perder 2 x0 no segundo set, ou seja, nem um jogo, ainda não tinha marcado um pontinho. E então teve mesmo um surto e partiu a raquete toda e os adeptos, que também são muito simpáticos nestas ocasiões, passaram a brindá-lo com olés cada vez que perdia um ponto.

Também não deve ter ajudado ao surto, não é? Portanto, o McEnroe era um menino.

Era um menino ao pé do Medvedev, só que mesmo todo esse extravasar da fúria não ajudou porque ele perdeu 6 x0. É uma goleada no ténis, o equivalente a uma goleada, e é uma vergonha para um tenista profissional levar 6 x0. Chamam-lhe um bagel.

É?

É, por ser redondinho. E foi das poucas vezes em que Daniil Medvedev teve um resultado tão negativo, mas não foi a primeira vez que ele teve comportamentos, digamos, McEnroeanos. Pois, vamos ver. Entretanto, foi eliminado. Berrettini, o italiano, diz: "Olha, é a vida. Temos que lidar com isso." Por último, um acidente muito bizarro.

O que se passou no mundo do ciclismo?

Normalmente há quedas paratosas no ciclismo, que até só de ver uma pessoa fica arrepiada. Neste caso, a vítima foi Mikel Landa. Ele estava a participar na Volta ao País Basco. Abandonou ontem a prova, devido a uma queda que sofreu na segunda etapa, mas esta queda tem contornos particulares, porque foi provocada pelo carro de assistência médica.

Bem. Problema.

Eles queriam trabalho, estavam sem nada pra fazer e então disseram: "Vamos dar aqui uma pancada."

Cria um problema de organização.

O carro médico atropelou Mikel Landa, o ciclista espanhol, numa descida, e a equipa Quick-Step veio dizer que nem sequer pediram desculpa ao ciclista. E numa altura em que ele estava a cerca de 10 segundos do grupo que ia à frente. Claro que normalmente a segurança, pelo menos por parte de todos os carros da organização, é garantida. Neste caso, não foi. Na altura, nesta etapa, Mikel Landa ainda continuou e chegou com 13 minutos de atraso. Acabou por perder este tempo todo devido ao incidente. É bom dizer que aqui funcionou, pelo menos, a penalização. Estamos a falar de segurança rodoviária. O condutor do carro médico foi multado pela organização da prova em 542 €. É uma multinha. Agora, para Mikel Landa é que já não resolveu, porque teve mesmo de abandonar em consequência deste incidente bizarro, em que quem o deveria ajudar acabou por mandá-lo pra valeta.