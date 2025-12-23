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Três toques.

Três toques. Vamos ao primeiro.

Sim.

O primeiro e único. Não, o único era-

Único, mas bom. Muito bom

Bom. Antes só que mal acompanhado. O único adepto. Este primeiro toque é de um adepto solitário, é sobre um adepto único. Único nos vários sentidos da palavra.

Por quê?

O Santa Clara-Arouca, um jogo que não ficaria para a história do campeonato português, acabou 0 a 0. Acaba por ficar para a história do campeonato português porque o Arouca, a equipe visitante, tinha um único adepto nas bancadas. Um.

Se era bom?

E mereceu.

Era o melhor?

Era o melhor. Há certos adeptos que têm comportamentos que era melhor que não fossem.

A sério? Não sei do que estás a falar. No futebol?

É verdade. Eu sei que não estás muito por dentro do que se passa no futebol, mas às vezes acontece. Mas este adepto é o exemplo contrário, que vale a pena certos adeptos irem ao estádio, porque no final, até se forem os únicos.

São homenageados.

São homenageados. A equipe do Arouca foi homenagear este adepto.

Estou a imaginá-los todos virados para a bancada e estar lá uma única pessoa.

Uma única pessoa.

Espera, e até teria sido convidado para jantar.

Eu acho que para a próxima ele já deve juntar-se à equipe. Exatamente, eu acho que se deve juntar à equipe.

Pronto. Vocês falam de Arouca, o que eu me lembro? Da vaca à roqueira.

Da vaca. Claro, Paulo.

Grelhada.

Com sal.

Só com sal.

Sal grosso.

E só um minuto de um lado e um minuto do outro.

Sim, só um cheirinho.

Eu particularmente acho que este adepto devia ter direito a ir sempre de borla com a equipe do Arouca, para todo lado.

Mas é novo? Sabemos alguma coisa sobre o adepto?

Parece. Eu vou fazer uma investigação, porque eu gostava muito de ouvir este adepto. Vamos ver se conseguimos ainda ter este adepto até o final do ano, para ele nos falar desta experiência de estar sozinho na bancada a apoiar o seu clube. Isto também é preciso alguma coragem.

Já não é. Mas não tinha ninguém para comentar os lances. Pelo menos com relação ao ponto de vista.

Um amigo imaginário. Pelo menos não há problemas, não há agressões entre adeptos, não há insultos, a não ser que o adepto do Arouca se desmultiplique e faça o senhor feliz e o senhor contente, ou o senhor infeliz e o senhor contente. Pode ser, mas aqui mérito para este adepto, que mostra que, afinal, ainda vale a pena apoiar os clubes. Agora há um concurso, uma espécie de passatempo, que é o "Bancadómetro", que é para acertar no número de adeptos que estão no estádio.

É um passatempo ou é uma aposta?

É um passatempo.

Aposta, digo eu, as apostas em plataformas tecnológicas.

Não. Eu acho que isto até é organizado pela liga, que é para se acertar no número de adeptos ao certo que estão no estádio.

Bancadómetro.

Bancadómetro, exatamente.

É só encontrá-los, basicamente.

E o anúncio é este.

Neste caso era fácil.

É aquele. E num dos anúncios ao bancadómetro, há a piada que um concorrente falhou só por um porque o amigo não foi ao jogo. Se calhar era este amigo. Este foi.

Um dos spots sobre este bancadómetro é precisamente essa.

É esse. Era este adepto. Não é um caso único. Sendo um caso raro, não é um caso único. Foi a Carla que teve a amabilidade de me enviar aqui este.

A Carla é muito amável, quando quer.

Quando quer. Não é sempre.

Agora é Natal.

Não, fica mais fácil.

E ela gosta sempre de contribuir para o Três Toques.

Carla, foste tu que descobriste e enviaste?

Não, eu não descobri. Eu tenho as fontes.

Mas tens de revelar, Carla.

Tenho. É um grande ouvinte do Três Toques, o Ricardo Reis.

Um beijo ao Ricardo.

Esta é a história de um adepto de um pequeno clube brasileiro, o Santa Cruz. Como ele se chama? Santa Cruz-RS, um pequeníssimo clube do Brasil, que em 2012, este adepto, ou torcedor, no dizer brasileiro, foi captado também na bancada, sozinho. Era o único adepto do clube. E oito anos depois, onde é que ele acabou? Imaginem onde é que ele acabou. Acabou como presidente do clube.

Então o Arouca.

O Arouca, daqui a oito anos o próximo presidente.

O presidente do Arouca que ponha os olhos em atenção. Manda isso também para o treinador do Arouca, para o presidente.

Não, é verdade. Thiago Rech, na altura ficou conhecido como o torcedor solitário, porque era o único na bancada e a fotografia, podem encontrar na net. Esta estava no site do Globo.

Há 10 anos, quando ele estava na bancada.

É a mesma pena. E depois de ser presidente.

Com uma grande taça do tamanho dele.

O clube conquistou uma taça, coisa que não acontecia há 60 ou 70 anos. Fica aqui o exemplo para o adepto do Arouca. Pode ter esperanças de um dia chegar à presidência do seu clube, seguindo o exemplo de Thiago Rech, adepto brasileiro, o único adepto brasileiro do Santa Cruz, pelo menos num jogo, foi isso que aconteceu. Ainda no Brasil, deixem-me só trazer esta história, que é muito inspiracional. Agora usa-se o termo, que é quando os treinadores conseguem motivar os seus jogadores, têm grandes capacidades para motivar psicologicamente, emocionalmente os jogadores. Jorge Jesus é um exemplo disso. Carlos Vinícius, que passou pelo Benfica, estava no Benfica na segunda passagem de Jorge Jesus pelo clube, lembra que no primeiro treino ele foi logo avisado pelo Luisão: "Olha que o Jorge Jesus costuma ser um bocadinho duro com os jogadores." Mas não estava preparado para aquilo que Jorge Jesus lhe disse. Logo no primeiro treino, ele disse-lhe: "A bola nos teus pés parece um coco." É outra forma de dizer-

Não tem jeitinho nenhum.

Não tem jeitinho nenhum. Tens uns pezinhos que parecem uns tijolos. Jorge Jesus tem esta arte de saber motivar os jogadores. Carlos Vinícius disse que tinha sido avisado, mas nada o preparou para o treinador ser assim.

Cáustico, um treinador cáustico.

Cáustico. Mas eu acho que esta pode ficar para futura utilização. Nos teus pés, a bola parece um coco.