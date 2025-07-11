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Está no ar o Três Toques. Bruno, vamos ao primeiro toque.

Aqui no Três Toques não é para falar de coisas muito sérias.

De coisas profundas.

Às vezes temos que ir às coisas que nos preocupam e preocupa-nos a todos o futuro do grande Boavista, do Boavistão. Não é para falarmos sobre as causas da crise em que está o Boavista, para encontrar aqui culpados, mas a verdade é que o Boavista está numa situação financeira bastante delicada. Não conseguiu a inscrição para a segunda liga, não se sabe se conseguirá inscrever a equipa na Liga 3, no Campeonato de Portugal, ainda não se sabe qual vai ser o futuro. Existem muitas dívidas, mas para mim aquilo que é mais triste é de facto ver um clube histórico, o último clube fora dos três grandes a sagrar-se campeão nacional.

É verdade.

Já em 2001, já passaram 24 anos, e ver este clube histórico e cujos adeptos trazem sempre uma grande animação nos estádios.

Lembramos do homem do laço.

Manuel do Laço.

Estaria de facto assistindo. Já morreu.

E há vários adeptos históricos.

Era um senhor muito gentil, que conheci.

Conheceste. E uma das personagens verdadeiramente icónica das bancadas do nosso futebol. Eu atrevo-me a dizer, e aqui sem desprezo para todos os outros clubes, que um clube como o Boavista, com as tradições que tem, com os adeptos, com aquela massa associativa que vibra muito, faz falta ao futebol português e é uma pena ver o Boavista nesta situação. Vamos ver como é que isto se irá resolver. Neste momento, está em processo de insolvência. O clube já passou por grandes dificuldades, entretanto parecia ter recuperado, voltou à primeira liga, mas há ali problemas profundos estruturais que o têm empurrado para sucessivas crises. Vamos ver como é que o clube sai, esperando todos nós que, de facto, o Boavista consiga recuperar, consiga voltar a ser aquele Boavistão que foi, sobretudo nos anos 90 e no início deste século.

Muito bem. É incrível como em 25 anos tudo muda.

Tudo mudou muito e como é difícil agora imaginar, é verdade, temos ali o Braga, mas é difícil imaginar, agora nos próximos anos, outro clube fora dos três grandes a conquistar o campeonato.

Força, muita força ao Boavista. Olha, vamos falar de férias.

Férias! Vamos lá falar de férias. Eu trouxe este tema não por nada em especial. Não porque eu vou de férias, mas porque muitos jogadores neste momento estão em pleno gozo de férias. E eu estive aqui a consultar um artigo do "Mais Futebol" que tentou encontrar alguns jogadores dos clubes portugueses e não só, que estão de férias. Mas onde é que eles estão a passar férias?

Onde andam os craques?

Há aqui uma tendência, sobretudo dos jogadores do Porto, Samu, Cláudio Ramos, Zé Pedro, Nehuen Pérez, para irem para Ibiza. Já falámos aqui de Ibiza esta semana, a propósito da sobrecarga dos serviços de emergência.

Sim.

Do pessoal que vai para as discotecas.

E depois precisa de ajuda.

Esperemos que não seja o caso destes jogadores, que se portem bem, têm que seguir uma vida saudável. Deitem Sedyn, nada de excessos. Mas é verdade, estes escolheram todos Ibiza, mas, por exemplo, o guarda-redes do Benfica, Samuel Soares, está em Santorini. Como eu gostava de ir a Santorini. Já foram?

Não.

Não, mas também gostava. Mas gostava de ir sem turistas. Se calhar é preciso esperar mais um bocadinho.

Vai no inverno. Se calhar há menos.

Ia dizer hoje. Está um dia invernil. Invernoso, invernal. E infernal. Otamendi e Di María andam sempre juntinhos, campeões do mundo pela Argentina, companheiros no Benfica até agora. Agora o Di María regressa à Argentina, mas antes de regressar à Argentina e de Otamendi regressar a Portugal, estão em Miami. Eles estiveram agora no Campeonato do Mundo.

Vão mandar, eu fico em Santorini.

Prefere Santorini? Eu também gostava, eu confesso. Entre os dois prefiro Santorini, mas gostava de conhecer Miami também.

Claro, evidentemente. Se dão a oportunidade, a gente vai.

Claro, a gente vai. É assim mesmo. Rafael Leão está no Brasil, tal como Nuno Tavares, o lateral esquerdo português está no Rio de Janeiro. Os dois jogam em Itália, provavelmente haverá aqui uma combinação, não sei. Diogo Dalot está de férias, mas mais do que isso, está de lua de mel nas Maldivas. É verdade. Eu não sei se se pode considerar férias, uma lua de mel dá muito trabalho.

Legalmente, não. Legalmente é outra coisa.

É licença de casamento.

Uma coisa é férias, outra coisa é licença de casamento.

007 licença para casar. Olha, para último toque.

Sim, vais pôr-nos a falar.

Vamos pôr croata.

Croata.

Põe lá.

Vamos pôr.

"My name is Dominik Prpic."

Prpic. Põe lá outra vez. Dá para pôr outra vez?

Dá, isto aqui dá.

É que às vezes tu quiseres.

É perigoso. Tens que pôr moeda. Põe lá.

Moedinha.

"My name is Dominik Prpic."

Este é o novo central do Futebol Clube do Porto, contratado agora, é o croata Dominik Prpic.

Prpic.

De 21 anos. E isto aqui ele fez autêntico serviço público, isto está nas redes do Futebol Clube do Porto.

Ok.

E é muito importante, quando os jogadores chegam, eu acho que é fundamental explicarem logo: "Olha, o meu nome pronuncia-se assim", porque depois dá azo aqui a muita criatividade, e não, temos de respeitar a pronúncia exata. Eu fico muito contente por dizer Prpic.

Prpic.

Tu dizes melhor.

Prpic.

Tu dizes melhor. Mas fica aqui o recado.

Eu sei, porque escreve-se P-R-P-R-I-C.

Este até não é dos mais difíceis, mas há uns que suscitam muitas dúvidas. Eu lembro de alguns no passado que permitiram assim soluções muito exóticas.

É verdade. E quando olhamos para estes países dos Balcãs e olhamos para o alfabeto e para a maneira como se diz, parece que há um salto quântico, não é?

É verdade. Eu lembro-me quando antigamente nós dizíamos, por exemplo, Drolovic. Os "ics" é que não eram "ics". Depois aprendemos.

Como é que era? Agora deu-me uma branca.

Quem?

Esse Dro--

O Drolovic.

Drolovic.

O Drolovic.

Drolovic.

Drolovic. E o Zahaovich, que era o Zahaovic. Pronto. E o Vic vai para o rubro.

Isso é como o Djokovic.

Djokovic. Convém, para haver aqui uma uniformização, uma padronização da pronúncia dos nomes, e agora já sabemos, fica o recado para todos os clubes. Quando trouxerem jogadores de outras paragens, eles que nos ensinem a dizer o nome corretamente.

"My name is Dominik Prpic."

Prpic. Foi o Três Toques desta sexta-feira.