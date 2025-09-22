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Pergunto para todos aqueles que são casados e usam aliança: alguma vez perderam a vossa aliança? Não se aplica a mim.

Acho que não te sabes.

Nunca usaram aliança?

No passado, sim.

Já usaram. Nunca perderam? Alguma vez perderam?

Não.

Nunca usei. Nunca usaste aliança. Nunca perdi.

Nunca encontrou.

Nunca encontrou. Isso. Pois é.

E tu, Bruno?

Eu já usei aliança, mas nunca a perdi. Nunca a perdi.

Nunca, nem nunca pensou casar.

Deixei de usar. Sim, mas isso não configura uma perda. Não é uma perda.

Mas para tu estares a perguntar isso.

Se estou a perguntar isso é porque alguém perdeu a aliança, mas perdeu a aliança de uma forma muito pública, o que ajuda também nas justificações. Foi o caso do marchador, do atleta brasileiro Kai Bonfim, que é atleta do Benfica, representa o Benfica e que conquistou a medalha de ouro nos 20 km de marcha. É neste momento o atleta brasileiro com mais medalhas em campeonatos do mundo de atletismo e que, nos Campeonatos do Mundo, agora em Tóquio, perdeu a aliança. Ganhou o ouro. Durante a prova? Durante a prova.

Há imagens dele no início.

A ironia: ganhou o ouro, perdeu o ouro. Perdeu, porque tinha que justificar como é que perdeu a aliança, mas parece que foi ao terceiro quilômetro da prova e, entretanto, a aliança foi encontrada, foi recuperada e foi-lhe entregue a 500 km de Tóquio. Isto eu ainda não percebi, eu já li várias notícias. Sei que houve várias pessoas da organização, que estão lá a dar o abastecimento aos atletas, que andaram à procura da aliança, mas eu ainda não percebi como é que a aliança foi parar ao Osaka, a 500 km de Tóquio. Impressionante. Ainda tenho que perceber, porque não consigo perceber pelas notícias. Eu acho que a prova foi disputada em Tóquio. Os Campeonatos do Mundo foram em Tóquio, mas ainda não percebi como é que foi parar lá ou se quem encontrou depois foi para Osaka. Nada que a leitura atenta da imprensa japonesa não resolva. Não, já li a imprensa brasileira e ainda não consegui.

Mas é melhor leres a japonesa.

A japonesa é que é.

Lê a japonesa para achar a resposta.

Até lá a resposta a esta dúvida. O final foi feliz. Há aqui também um pormenor curioso é que esta aliança e a aliança que a mulher de Kai Bonfim usam é feita com anéis que tinham sido dos pais dele. Portanto, já é uma história.

Tinha um valor especial.

Tem um valor além da aliança. Exatamente, além de uma aliança normal. Além disso, ele tem o hábito de beijar a aliança antes de todas as provas. Ou seja, deu-lhe sorte, perdeu, mesmo assim conquistou depois o ouro. Aliás, ele dizia: "Quando me dei conta que perdi, pensei que para pedir perdão à minha mulher tinha mesmo que ganhar o ouro" e ganhou o ouro nos Campeonatos do Mundo de Atletismo de Tóquio. Acabou tudo bem. A mulher não ficou certamente nada aborrecida com esta situação. E por falar em ouro, hoje é o dia da Bola de Ouro. Vamos saber quem é o vencedor da Bola de Ouro e já não estamos naqueles tempos.

Os nomes estão em cima da mesa. Não tenho acompanhado.

Não tens acompanhado. Eu também não.

Ia perguntar ao Paulo, mas depois não tive a oportunidade.

Fala aí, Paulo, diz lá. Ando um bocado distraído com essas coisas da Bola de Ouro.

Ocupado, antes ocupado.

Com outras coisas.

Agora com as mudanças senadoras.

Garralhadas.

Sim, ele anda muito atento aos bezerros.

Aos bezerros. Outro desporto mais radical, não é? Sim. Não, neste caso, já não é como era aqui há uns anos, em que sabíamos ou ia para Lionel Messi ou para Cristiano Ronaldo. Era a grande dupla. Já se sabia, ou ia para um ou ia para o outro. Agora a votação está mais aberta e a verdade é que se chega ao último dia sem saber para quem irá a Bola de Ouro. Diz-se que o favorito será um dos jogadores do Paris Saint-Germain, que ganhou praticamente tudo. Não ganhou o Mundial de Clubes, mas ganhou a Liga dos Campeões, os troféus caseiros, domésticos, em França, mas há a possibilidade de aparecer aqui um outsider. Quem são esses do PSG? O favorito é o Ousmane Dembélé. Diz-se que será o favorito, porque também é o jogador de ataque e normalmente privilegia-se os jogadores atacantes. Quem marca gols. Quem marca mais gols. Não havendo aqui um ponta de lança que sobressaia na equipa do Paris Saint-Germain, vai-se recuando no campo e aparece logo a seguir o Ousmane Dembélé e depois também um dos apontados como possível vencedor da Bola de Ouro é o nosso Vitinha, que já está no meio-campo. Também se fala em Fabiano Ruiz, mas aí não é tão certo que possa vir a ganhar. Estes são os favoritos da parte do Paris Saint-Germain, mas depois há aqui uma figura que pode aparecer. Como os votos estão muito distribuídos, pode aparecer aqui uma figura mais ou menos secundária e nesse caso seria Lamine Yamal, do Barcelona. Este ano não ganhou nenhum troféu internacional, mas ganhou a Liga Espanhola ao serviço do Barcelona. Teve um bom desempenho na Liga dos Campeões. O mesmo se pode dizer de Raphinha, o extremo brasileiro que já passou por Portugal, pelo Vitória Sport Club e pelo Sporting Clube de Portugal, mas há muita gente a apostar nesta possibilidade De ser Lamine Yamal o vencedor da Bola de Ouro e provocar aqui uma surpresa, a exemplo do que aconteceu no ano passado, em que o grande favorito era Vinícius, e no dia da entrega da Bola de Ouro soube-se que, afinal, o vencedor iria ser Rodri, o médio do Manchester City, e foi mesmo o segundo espanhol a ganhar a Bola de Ouro, para grande irritação do Real Madrid, que depois nem compareceu à cerimônia. E parece que este ano também nem vai lá pôr os pés, porque não há hipótese, pelo menos nada indica que possa ser um jogador do Real Madrid a ganhar. Que vai perder. O Real Madrid tem destas coisas. A Bola de Ouro era quase uma contada. Achavam que os jogadores do Real Madrid estavam sempre em posição privilegiada para vencer a Bola de Ouro. E é verdade que no ano passado, depois do Real Madrid ter vencido a Liga dos Campeões, havia aquela expectativa de que Vinícius, depois de ter feito uma muito boa época, pudesse ganhar a Bola de Ouro. Não aconteceu, foi para Rodri e o Real Madrid amuou. E agora, por indicação da Maria João?

Eu? Não sei.

Já sabes quem é que vai ganhar, não é, Maria João? Não.

É outro toque.

Este é o terceiro toque. Digamos que é um toque especial.

Eu tenho que meter o meu dedo, mas tenho que meter o meu dedo muito ao de leve. Não posso mudar, não posso radicalizar, não posso meter os dedos todos e querer mudar tudo ao mesmo tempo.

Não é preciso.

Não lhe ficou nada bem.

Isso já foi parodiado.

Não lhe ficou nada bem isso.

Tira-se de contexto e entramos na tasca, não é?

Completamente.

Na tasca? Não, entramos é no consultório médico, mais do que na tasca.

Como fez o Raminhos. Sim, o Raminhos fez isso.

O Raminhos eu não tinha visto. Aliás, tínhamos aqui falado da conferência de imprensa, mas eu não tinha ouvido a conferência de imprensa toda.

Eu ia no carro a ouvir aquele endereço e disse: "Mas isto não... Cala-te, não continues, não está a correr nada bem".

Não continue com essa analogia, porque isso é uma analogia muito perigosa. E a primeira vez que ouvi as declarações foi já no vídeo do António Raminhos. Já estavam devidamente enquadradas.

Já. Ele fez o favor de enquadrar.

Mas soa um bocado mal, não é? Um dedo.

Um bocadinho.

Sim, tinha uma ondinha.

Mas tu dizias que às tantas te parecia que ele já estava a fazer de propósito.

Eu acho que sim. Eu acho que depois de metido um dedo, o José Mourinho disse: "Bem, isto vai tudo lá para dentro". Eu acho que sim, eu acho que ele percebeu que estava a ir por caminhos esquisitos.

Mas por que ele ganhou depois de perceber e continuar? Porque é que só soa mal?

Soa mal, foi um bocadinho aspro este terceiro toque. Isso já, enfim... Olha, mas o Benfica ganhou e foi com três toques. Três zero ao Aves na estreia do José Mourinho. Vamos ver amanhã o segundo jogo. Vamos ver se já há dedo de Mourinho.