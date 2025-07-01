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Beijinhos. Qual é o beijinho mais famoso da história?

É o do Rubiales.

O do Rubiales.

Ele já está na versão três pontos.

Já entrou no futebol. Eu, por acaso, ia falar do beijo do Rubiales, porque sabia que o Paulo está a par disso.

Está há muito tempo, por causa do preço, 10.800 ou 400. E fixaste o número.

Do custo. Não foram 30 moedas de prata. Foi Judas. Mas o beijo mais famoso da história foi o de Judas.

Sim, talvez.

Pelo menos pra nós, ocidentais.

Sim, claro.

Herdeiros da tradição judaico-cristã.

Olha, no longo prazo, sim.

Sim. Quais é que seriam os concorrentes? Assim, pensando bem.

Beijos famosos?

Beijos famosos.

Aqueles do cinema.

Do cinema. Pronto, então na história é mesmo o de Judas.

Danny Trejo.

Sim, é isso. Beijinhos. Ora dá cá um e depois mais outro e a seguir mais outro.

Aquele beijo na pista de "Casablanca".

Eles chegam-

Não sei se eles chegam a beijar-se.

Por acaso.

Fica só a vontade.

Fica só. Os olhos da Ingrid Bergman.

Temos sempre Paris.

É isso. Paris. Quem não foi feliz-

Em Paris

...em Paris, não é nem em Paris nem em lado nenhum. Coitado do Renato Paiva. Renato Paiva, treinador português do Botafogo, não foi feliz no Rio de Janeiro. Por quê? E por que isso tem a ver com beijinhos? Quem é o dono do Botafogo? É aquele investidor norte-americano, John Textor, que quis investir no Benfica há uns tempos, investiu noutros clubes, um dos quais o Botafogo. Já passaram por lá, desde que ele é o proprietário, seis treinadores. Renato Paiva foi o sétimo e as coisas estavam a correr muito bem no Mundial de Clubes, porque, se bem estão lembrados, o Botafogo conseguiu ganhar ao Paris Saint-Germain, 1 x 0. Foi um feito extraordinário e que mereceu um beijo em direto. O John Textor.

O Judas.

O Judas Priest. O Judas do John Textor agarrou Renato Paiva e pegou-lhe uma beijoca.

Uma beijoca onde? Na face?

Na face.

Devia ter sido na testa.

Eu acho que não foi na testa. Não, foi um beijinho na face. Podia dizer o Paulo.

Repenicado ou rechonchinho?

Repenicado.

Repenicado é mais assim.

É um rechonchinho.

Faz parte, no som hoje ficamos. Bem possível que ande a tiveram a ouvir.

Pronto. E toda a gente disse: "Epá, isto vai durar pra sempre. Quem dá uma beijoca dessa".

Está tudo a bater no rádio, parece que está avariado. Eu não pergunto os dados à sonoplastia.

Hoje é muito chuac, muita sonoplastia da produção de sons. Ele deu-lhe esse beijinho e tal, e nós pensamos: "Bem, o Renato Paiva tem o futuro garantido, vai continuar aqui no Botafogo pra sempre, com tanto beijo, tanta manifestação de afeto". Ora não, o Botafogo foi eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes pelo Palmeiras. John Textor não gostou da forma como a equipa jogou. Não gostou, diz que aquilo não é de Botafogo way. Ele diz mesmo: "Não, isto não é a maneira do Botafogo". Portanto, Renato Paiva vai à vida. Ele devia ter percebido pelo beijinho, se ele se tivesse lembrado do beijo do Judas. A Federação Etíope de Atletismo, mudando completamente, grande salto quântico, testou 76 jovens. Isto a propósito dos campeonatos.

Não foram 75?

76. 75 mais um. Setenta e seis jovens que iam competir nos campeonatos da juventude de atletismo na Etiópia. E o que descobriu? Isto não é muito surpreendente para algumas pessoas que acompanham o mundo do atletismo, mas descobriu que apenas 22 dos atletas testados tinham a idade que diziam ter.

Como assim?

Os outros todos eram mais velhos. Estavam a tentar competir com os miúdos. Estão claro, tinham 20 anos, diziam 16.

Eu tenho 25 anos, eu tenho 12.

Pronto, então claro. É verdade.

Vais competir pra os infantis e ganhas aquilo.

Fizeram esta verificação.

Só 22 dos 76.

Imagina. Dos atletas sub-18 masculinos que se apresentaram pra competição, nenhum tinha a idade que dizia ter. Eram todos mais velhos.

50, 60.

Alguns chegaram com os netos, foram acompanhados dos netos.

Venho apresentar.

Estão aqui com meu netinho pra competir no sub-20. Em relação ao sub-20, no masculino, só restaram quatro atletas de todos os que se apresentaram e nas mulheres há 14 atletas elegíveis. Uma pessoa diz sempre que as mulheres gostam de enganar na idade, não dizer a idade. Não.

Estás a ver, aí são mais honestas.

Foram as mais honestas, muito mais honestas do que os homens. Isto é um problema sério, mas pelo menos está havendo controle. Está havendo fiscalização e aqui, pelo menos estes não passaram.

E é um controle que não é assim tão difícil de fazer. É só pedir uma identificação. Dá-me o teu cartão de cidadão.

Mostra lá. Alguns dizem que já foram de moto pra o registro civil.

Mesmo assim tiveram 12 anos.

Foram conduzir quando se foram registrar. Parabéns à Federação Etíope por fazer esta verificação. Em Wimbledon, passando também aqui para um local completamente. Em Wimbledon. Já começou o torneio de Wimbledon.

Pois já.

E a relva está magnífica. Por acaso ontem estava a ver alguns jogos do Taylor Fritz e aquela relva dá vontade de uma pessoa ir jogar para lá, mesmo não sabendo jogar.

Pensei que ias dizer que dá vontade de comer.

Também.

Dá vontade de esparramar.

Sim, não quis ir por aí, mas dá vontade de uma pessoa se espojar na relva.

Esperar pela rega.

Isso.

Com este calor dava jeito.

Quem não está muito contente com a edição deste ano são os famosos juízes de linha. Aqueles senhores que ficam a ver se a bola bate fora ou não. Já não há juízes de linha em Wimbledon.

Isso é pena.

Estavam lá desde a primeira edição, há 148 anos. Portanto, foi uma tradição que durou 148 anos, mas este ano a organização decidiu confiar na inteligência artificial e naquilo que se chama o olho eletrónico.

É como se fosse um VAR.

Exatamente. Já existia aquela coisa de quando os jogadores têm dúvidas pedirem, mas, regra geral, aceitava-se a decisão dos juízes de linha. Os jogadores tinham a possibilidade de pedir a verificação, mas os juízes de linha estavam lá para dizer se a bola tinha batido fora ou dentro. Agora acabaram com os juízes de linha e os juízes de linha estão em protesto, porque estão a dizer que estão a ser substituídos pela inteligência artificial. E é verdade, é provável que seja mais fiável.

Sim, eletronicamente é mais fiável.

Eletronicamente é mais fiável.

Perde-se a mística.

Eles já faziam parte do ambiente de Wimbledon e é uma pena que sejam corridos assim. Há tradições que se mantêm, os jogadores e as jogadoras têm de vestir de branco, mas os juízes de linha que já foram à vida. Foram como o Renato Paiva. Não sei se alguém lhes deu um beijinho.

O grito que eles dão, o anúncio, o "out".

O "out".

Quando a bola é fora.

Agora passa a ser a buzina do barco.

É a buzina do barco. Tu é que és boa nessas sonoplastia.

Mas pode ser um som, Maria João, em vez de ser o "out", passa a ser um .

É mais isso.