Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É a notícia da semana, não se fala de outra coisa.

Podia estar na rubrica anterior.

Anterior, é verdade. Está no "Três Toques". José Mourinho regressa a Portugal e regressa ao ponto de partida, onde há 25 anos iniciou o seu trajeto.

2000, pois foi, quando começou. Saiu em 2002, não foi?

Não, saiu pouco tempo depois. Eu acho que ainda saiu em 2000.

Ah, foi. Sim, eu lembro que ele esteve uma época.

Fez 10 jogos no Benfica e depois foi para a União de Leiria e depois foi para o Futebol Clube do Porto, em 2002. Mas a ligação de Mourinho ao futebol começou muito antes disso, começou no berço. O pai, Mourinho Félix, foi guarda-redes do Vitória de Setúbal, do Belenenses, chegou a ser internacional por uma vez e também foi treinador. E o clube no qual se estreou como treinador foi o Estrela de Portalegre. Isto no final da década de 70, em 1976, 77. E por isso, por ter sido esse o clube de estreia de Mourinho Félix, convidámos um dos jogadores dessa equipa do Alto Alentejo, Álvaro Grave, para nos falar desses tempos, muito antes de Mourinho filho se tornar mais famoso do que o pai e mais famoso que qualquer outro treinador português. Álvaro Grave, muito bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Conte-nos um pouco sobre o que era naquela época o Estrela e como foi ser treinado por um homem que, na altura, era uma figura muito conhecida do futebol lá em Portugal.

Estávamos na época de 76, 77.

Exato.

Onde o treinador era Félix Mourinho, pai de José Mourinho. E foi a época aqui em Portalegre, que os portalegrenses devem ter na memória e principalmente os adeptos do Sport Clube Estrela, quando o clube esteve prestes a subir à primeira divisão.

Na altura estava na segunda divisão o Estrela.

Estávamos na segunda e fomos à liguinha, onde o treinador era José Mourinho. O José Mourinho, Félix Mourinho.

E como é que foi ser treinado? Na altura, não era o pai de José Mourinho, mas era uma figura do futebol português. Como é que foi ser treinado por Mourinho Félix?

Era um jogador já credenciado. E foi a primeira época dele, mas foi uma época que correu às mil maravilhas. Um excelente treinador, um ser humano do melhor da minha carreira que eu já vi. Está a perceber?

Sim, claro.

Foi marcante. Álvaro Grave, o filho do treinador era um miúdo, não era?

Tinha 13, 14 anos.

13, 14 anos. Andava por lá.

Sim. O José Mourinho, o filho, o miúdo com 14 anos quando chegou.

Tinha 14. Como é que ele era? Assistia aos treinos? Já dava nas vistas?

Ele veio para cá estudar e depois onde a gente o via sempre era nos treinos da tarde. Ele acabava as aulas e ia logo para o treino. Era onde a gente lidava com ele.

Mas ia para o treino dar uns chutes na bola ou mandar bitaites como o pai?

Para já era um miúdo com 14 anos, mas já muito focado mesmo nos treinos. Ele escutava as palestras do pai, ia para o campo, servia de apanha-bolas ali com outros miúdos, quando tínhamos os treinos de arremesso à baliza, ele e mais outros miúdos vinham cá para trás da baliza apanhar as bolas.

E ele jogou também no Estrela, também jogou nas camadas jovens do Estrela nesse ano.

Sim, quando esteve aí jogou nas camadas jovens.

Mas ele tinha pezinhos ou já tinha mais tendência para o banco?

Para as táticas.

Para as táticas.

Parece-me que ele tinha 14 anos, já se notava uma certa personalidade. Ele ouvia as palestras do pai, ele ia para dentro do campo e muitas das vezes, em vez de estar ali a brincar e a jogar com os miúdos, ele já estava focado a olhar para o nosso treino. Não era sempre que andava ali a jogar com os outros miúdos.

Já estava atento a outros pormenores nas questões do treino. Lembra-se de alguma história desse tempo que lhe tenha marcado?

Pouco ou nada histórias tenho dele, porque praticamente a gente só o via ali no treino. Ele saía da escola, ia direito ao treino, e era ali naquela hora e meia, duas horas que a gente lidava com ele.

Tinha algum contacto com ele.

Ele era um miúdo ainda.

Sim, não tinha nada a ver convosco, eram crescidos. Aquilo era um miúdo que lá estava. Era o filho do treinador.

Era um miúdo, era o filho do treinador. Muitas das vezes até estava ao pé do pai a assistir ao treino.

Álvaro Grave, deixe-me perguntar, eu não sei qual é o seu clube, não lhe fiz essa pergunta, mas como é que vê agora o regresso de Mourinho ao Benfica, ao futebol português?

Olhe, por acaso ele veio, não foi para o meu clube. Mas ouça, mesmo do fundo, desejo a maior sorte do mundo. Quer queiramos, quer não, eu tenho uma carreira longa aqui no futebol, vivi muitos anos, e tanto o Félix Mourinho como o José Mourinho fazem parte da minha história.

E o Estrela de Portalegre e o futebol no Alto Alentejo? Foi perdendo ao longo dos últimos anos.

Sim.

Já não é o que era, está muito distante desses tempos em que Mourinho Félix foi treinador.

Muito distante mesmo. Agora são mais as camadas jovens, o futebol sénior já ficou por baixo há muito tempo.

Precisava se calhar que José Mourinho fosse lá dar uns treinos. Álvaro Grave, antigo jogador do Estrela de Portalegre, foi orientado pelo pai de José Mourinho na época de 1976, 77, uma época em que José Mourinho também-

Era o apanha-bolas.

Era o apanha-bolas. Muito obrigado pela sua participação neste "Três Toques". Um bom dia e um bom fim de semana.

Obrigada.

Bom dia, obrigado.

Obrigada, bom dia. Obrigada.

Bom dia.