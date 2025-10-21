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Três toques com Bruno Fiera Amaral.

Viram aquilo que aconteceu este fim de semana?

Não vimos.

Viram. Foi mais impressionante-

Passou-se outra coisa no fim de semana

...foi mais impressionante que o roubo do Louvre. Foi uma vitória de Ruben Amorim no Manchester United.

Tal coisa. Do rapaz do cabelo.

É.

Só faltam três.

Só faltam três.

Tem que ser quatro seguidas.

Já são duas.

E cinco seguidas.

São cinco vitórias seguidas?

Sim.

Já são duas?

Já são duas. Mas é a primeira vez que Ruben Amorim-

Já está a cortar as pontas.

Já está.

A família do rapaz do cabelo deve estar desesperada.

Exato.

Devem estar todos a torcer pelo Ruben Amorim.

Olha, será que foi ele que foi ao Louvre? Dá para esconder as peçinhas da gabela.

Sais disfarçadamente. Mas Ruben Amorim ganhou pela primeira vez, duas vezes consecutivas para o campeonato. E não era um jogo fácil, era o grande clássico da Premier League, que opunha o Liverpool, que recebia o Manchester United, precisamente ao Manchester United, e o United contra todas as previsões, algumas, não digo todas, lá ganhou. Dois a um, com o golo do patinho feio, o Harry Maguire, muito criticado sempre, mas que apareceu para resolver neste fim de semana. E agora isso já teve um efeito nos supercomputadores. Estes supercomputadores são muito vendidos. Vendem-se facilmente.

Influenciáveis.

São muito influenciáveis pelo resultado do último fim de semana. Afinal, como qualquer analista. Mas o supercomputador no início da temporada fazia um prognóstico pouco favorável para o Manchester United, dava abaixo, na segunda metade da tabela, e agora já acertou, por causa dos últimos resultados do Manchester United, já ajustou e agora diz que o Manchester United já é capaz de acabar em quinto lugar. Pois é, supercomputadores. É assim, é como os comentadores.

Não, mas essas coisas funcionam com base na informação disponível.

Claro.

Do passado.

Quando acabar o campeonato, o supercomputador vai acertar, vai dizer: "Olha, vai acabar exatamente aqui." E foi isso que aconteceu. O supercomputador já ajustou em função dos últimos resultados. Vamos ver se isto continua e se o adepto vai poder finalmente cortar o cabelo. Quem não corta o cabelo, para já, é Cristianinho. Estava a ver aqui uma fotografia do filho de Cristiano Ronaldo e também tem uma farta cabeleira, uma bela cabeleira.

Cristianinho, não é?

Cristianinho foi convocado para a seleção de sub-16, já tinha representado a seleção de sub-15. Agora sobe mais um degrau, vai representar a seleção.

Ele também vai crescendo. Ele vai para os sub-16. Pode dizer a idade?

É verdade. Paulo, tens toda a razão. És um autêntico supercomputador das idades.

A prever isto.

A prever.

Ele tem que? 16 agora?

16, para o ano vai fazer 17.

Eu diria que daqui a quatro anos ele terá 20.

Muito provável.

Está nos sub-20.

Mas daqui a três anos, pode ser que tenhas de ajustar a tua previsão, nunca se sabe. Neste momento, vai estar nos sub-16, vai representar a seleção portuguesa numa competição que vai decorrer agora na Turquia, entre 30 de outubro e 4 de novembro. E continuamos a desejar ardentemente-

Ardentemente

...ardentemente, furiosamente, fervorosamente, que Cristianinho e o pai se encontrem ainda na seleção. O Cristiano Ronaldo está a fazer tudo para prolongar.

Está a esticar.

Está a esticar ao máximo.

Para ver se o filho entra.

O filho também está a esticar para ver se chega lá e vamos ver se os dois se juntam.

Mas tem talento ele, o filho.

Dizem que sim. E o rapaz, da última vez que foi à seleção de sub-15, até marcou os dois gols na final do torneio em que Portugal participou. Ele até pode ter muito talento, eu não sei é se depois tem a mentalidade do pai. Aí é que pode estar a diferença, mas parece que o rapaz tem talento.