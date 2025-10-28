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Já sabem?

Este é o som do Três Toques. Vamos a ele?

Vamos. Já sabem que aqui no Três Toques resolvemos as grandes questões existenciais do desporto, da vida. E uma das grandes questões que estava a atormentar milhões de adeptos em todo o mundo é saber afinal por que Max Dowman, um jovem de 15 anos, prodígio do Arsenal, que já se estreou na Premier League a jogar pelo Arsenal, não aparece num dos simuladores de futebol mais famosos do mundo, o FM, na edição de 2026, o Football Manager. Tu és fã dessas coisas?

Eu joguei em 2002. À altura do Tom Madeira.

Do Tom Madeira. Acho que vai haver um documentário qualquer de Luís Franco-Bastos sobre o Tom Madeira.

E depois estavam todos a dizer: "Ó Luís Franco-Bastos, já existe um documentário sobre de onde vem Tom Madeira".

Pronto. Foi uma ideia sua.

Pelo menos foi calar os comentários.

Vou investir.

Estão a falar chinês pra mim.

Não, nós estamos a ir ao encontro das preocupações de toda uma geração. Bem, quanto ao Max Dowman, por que ele não está no Football Manager? Porque tem 15 anos.

É proibido.

É, pois, não pode, tem que esperar, é precisa a autorização dos pais. Aconteceu o mesmo há uns anos com Martin Odegaard, que agora também está no Arsenal. Ele apareceu quando tinha a mesma idade e também não foi incluído na primeira versão do jogo. Depois foram os próprios pais do jogador norueguês.

Creio que sim.

Norueguês. Agora estava aqui confundindo com escandinavo. É norueguês. Contactaram a empresa responsável pelo jogo, Sports Interactive, e depois ele entrou no jogo. Olha, entrou no jogo. Foi mesmo assim e agora vai acontecer o mesmo com Max Dowman. Portanto, não se preocupem, não estejam aflitos.

Ufa, ainda bem.

Notícias destas tranquilizam o mundo inteiro.

Sim.

O que também tranquiliza o mundo inteiro é ver como os jogadores, quando deixam a carreira, depois se conseguem reinventar e encontrar novas atividades. Foi o caso de Dani Alves, e tu tens aí um som, Nelson, que mostra o que Dani Alves agora está a fazer na vida.

"Turbulência. En meio de la tempestade, sempre há uma saída."

É declamador, é um dizer.

É um dizer, é um poeta slam. Não. Estamos a ouvir isto. Será um cantor? Parece a entrada de uma música à Rita Espadinha. Não, é pastor evangélico.

É normal, no Brasil acontece muitas vezes.

Dani Alves, jogador brasileiro, representou o Sevilha, o Barcelona, com muito sucesso. Claro que representou a seleção brasileira. Depois teve um pequeno problema com a justiça, esteve preso, acusado de violar uma mulher. Entretanto, ele tinha saído, tinha pago a caução e este ano foi absolvido do crime de agressão sexual. Mas aproveitou também toda esta turbulência, ele aqui fala de turbulência, para se reencontrar e para dar um novo rumo à sua vida. E está aqui neste vídeo que estamos a ouvir o som, a agradecer a quem o encaminhou para o caminho, a vereda da retidão e de quem sabe, talvez da salvação. E agora é ele próprio que conduz os trabalhos religiosos. É um exemplo extremo.

Mas estava em Espanha.

Está em Espanha. Claro, porque isto é Espanha. Ele não está no Brasil. Isto é na cidade de Girona, onde ele vive atualmente.

Vamos esperar pelo documentário da Netflix, então, sobre esta redenção.

É quase a conversão, a estrada de Damasco. A estrada de Damasco dele parece que foi na casa de banho de uma discoteca. Mas pronto, enfim, coisas mais estranhas já aconteceram.

Encontrou um sentido pra vida.

Às vezes é preciso ter grandes acidentes para se descobrir o sentido da vida. Por último, vamos aqui ao Gil Vicente, a equipa revelação desta temporada no Campeonato Português, grande César Peixoto.

Finalmente. Depois de tantos desaires.

Desaires e coisas. Parecia que ia e depois não arrancava. Agora sim, com este Gil Vicente a praticar bom futebol.

É verdade.

E a ter resultados, está em quarto lugar no campeonato. Este fim de semana ganhou quatro a zero ao Alverca e as coisas estão tão bem que até dá para brincadeiras com os jogadores nas conferências de imprensa. César Peixoto está a falar na conferência de imprensa.

O que estás aí a fazer, Zé?

É um jogador. É um jogador de Gil Vicente que aparece.

Acho que é mais que um, não é?

Primeiro é um.

Ok.

Depois vão outros.

Estão ali todos. Querem vir para aqui?

Ou seja, os jogadores interferem na conferência de imprensa do treinador, há um que começa a espreitar, tudo filmado. E César Peixoto é surpreendido com estas manobras dos jogadores para o desestabilizarem. Mas isto revela o quê?

Um bom balneário.

Neste momento em que quando se ganha, dá pra tudo. Dá para brincadeiras entre jogadores, treinador, vamos ver se os resultados mudaram.

É uma altura inglesa. "O que estás aí a fazer, Zé? Não devias estar a fazer o resfriamento."

Não devias estar enfiado na banheira de gelo para recuperares. Mas pronto. Muito bem, o Gil Vicente tem sido mesmo a revelação desta temporada e César Peixoto, que já passou, eu não sei.

As passas do Algarve.

As passas do Algarve e por muitos clubes.

Parece que não ia dar nada e afinal está a fazer uma boa época.

Não, está a fazer uma excelente época.

Sem dúvida.

E há uma coisa, é que não são só os resultados, é que a equipa joga mesmo bem. De facto, a equipa joga bom futebol. Aliás, como os benfiquistas tiveram a ocasião de comparar aqui há umas semanas.

Isso é coisa rara em Portugal.

Não, é porque as equipas pequenas normalmente lutam pelo pontinho. E esta equipa do Gil Vicente joga um bom futebol e vai conquistando pontinhos importantes para a manutenção.

Está muito bem classificada, é verdade. O Gil Vicente e o César Peixoto no final da edição de hoje do Três Toques.