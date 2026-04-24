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Este é o Três Toques das manhãs 360, hoje com o jornalista Carlos Pedro. Olá, Carlos, bom dia. Também usas vendas nos olhos e fita adesiva na boca para dormir?

Já usei venda nos olhos, é verdade.

Isso é que eras dormir. E resulta?

Resulta, tenho alguma dificuldade em adormecer com luz. De manhã também, sobretudo, se eu acordar de manhã com a luz do sol e depois já não vou conseguir adormecer.

Somos do mesmo clube.

E a venda ajuda bastante.

Eu, que nunca fiz campismo, não viveria bem com essa ideia de estar a dormir debaixo do céu estrelado. Até porque eu acordo com qualquer barulhinho.

Eu não, barulho não me incomoda.

Seria o meu despertador.

Mas no caso da luz, sou do clube do Carlos.

Eu também.

Sim, eu preciso mesmo da venda.

Time escuridão.

Sim, claramente.

E então, e do resto?

Faz-nos luz sobre o resto, Três Toques.

Eu fiz o meu trabalho de casa e sei que ontem falaram do Chelsea e de mais um treinador despedido. São sete nos últimos quatro anos e o futuro parece trazer-nos mais. E este último, Liam Rosenior, teve a particularidade ter vivido alguns momentos inusitados e em poucos dias. Não é de agora, mas o Chelsea, já esta época, teve problemas com bufos, com pessoas que passavam informações privadas, secretas, entre aspas, cá para fora. Por exemplo, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, nos dois jogos contra o PSG, os 11 iniciais do Chelsea foram divulgados antes do tempo. E da primeira vez, até foi a imprensa francesa que avançou com esses dados, antes sequer dos meios de comunicação britânicos dizerem algo. Foi obviamente algo que levantou grandes problemas no Chelsea. O clube não gostou, até porque aconteceu nos dois jogos e o Chelsea acabou eliminado. Não saberíamos ou não sabemos se teve influência ou não, mas afeta sempre. Algum tempo depois, o treinador do Chelsea, na altura o Liam Rosenior, veio a público dizer que já tinham encontrado essa pessoa, que já tinham encontrado o bufo.

Encontrado o bufo. Mas é a expressão, não é?

Não é delator, sequer.

É o whistleblower. É isso.

Isso é uma palavra muito grande.

É muito grande.

Bufo é mais fácil e bem mais engraçada. E na altura disse que a pessoa não tinha tido maldade, que não foi para prejudicar ninguém e que o problema estava resolvido. A verdade é que não estava. E a história remete-nos agora para um cabeleireiro. Eu não sei se vocês, quando vão ao cabeleireiro, se falam muito.

Eu não, mas as velhinhas do lado talvez.

O meu cabelo não me permite grandes conversas.

Não estás lá há muito tempo, não é?

Não estou há muito tempo.

Eu confesso que também quando vou ao barbeiro, quando vou ao cabeleireiro, são momentos tão tensos, porque eu não gosto de cortar o cabelo.

Não gostas de cortar os caracóis.

Não gosto nada. Fico mais atento ao que está a ser feito do que propriamente à conversa.

Ficas tenso, não dá para fazer confidências.

Exatamente. Mas há quem talvez partilhe, converse mais nestas alturas. Isto porque houve um barbeiro em Londres que revelou informações importantes acerca do Chelsea, nomeadamente a ausência de dois jogadores cruciais, horas antes de os Blues do Chelsea jogarem contra o Brighton, perderem por 3 x 0, e essa derrota ditar precisamente o quê? O despedimento do treinador. E pouco depois, ou seja, isso aconteceu tudo através de uma publicação na rede social X. O barbeiro de Marc Cucurella, o espanhol, postou uma fotografia a cortar o cabelo do jogador e na descrição dizia algo como: "Palmer e João Pedro estão ambos lesionados esta noite. Aqui está o vosso exclusivo."

Muito bom.

A prova do delator.

Isto esteve muito pouco tempo na internet, porque a publicação e a própria conta da rede social X foram eliminadas, mas a fuga de informação confirmou-se verdadeira. Em relação a este assunto, isto também está a gerar conversa na internet, porque há aqui o facto curioso de Cucurella ter dado com a língua nos dentes no cabeleireiro, sendo um jogador que tem o cabelo muito vistoso, muito volumoso, de quem até parece que não corta o cabelo há bastante tempo.

Mas vai hidratar, vai fazer máscaras de hidratação.

Vai cortar as pontas e confessar algumas coisas ao cabeleireiro.

Desabafar.

Desabafar. Mas fica aqui a questão no ar, que é: agora, será que esta relação vai romper de um lado? Será que Cucurella vai deixar de ir?

Vai deixar de confiar no mesmo barbeiro?

Vamos ficar atentos ao penteado. Acho que o penteado é que vai dizer.

Pelo menos o penteado acredito que se mantenha, é a imagem de marca do jogador. Agora, se vai continuar a cortar o cabelo no mesmo sítio, tenho algumas dúvidas, não sei. Pelo menos a confiança já não será a própria, já não será a mesma. E já que estamos nesta onda de pessoas que parece que vão contra o próprio clube, vamos recuperar o último dérbi entre Sporting e Benfica. Vamos fazer essa desfeita aos sportinguistas para falar de uma situação muito curiosa, porque as apostas desportivas são sempre um tema algo sensível, mas quando a aposta é apenas na desportiva.

Não envolve dinheiro, ou pelo menos não envolve grandes quantias.

Exatamente. Não há problema nenhum, não há responsabilidade à partida. Não há nada para se ganhar, mas também não há nada para se perder. Ainda assim, há algumas regras, entre aspas, a respeitar. Percebe-se que a pessoa não goste de apostar contra o próprio clube, por uma questão de superstição. Ou melhor, percebe-se quem não goste de apostar no próprio clube por uma questão de superstição, mas apostar contra o próprio clube

Isso já não é bem amor ao clube.

Depende da racionalidade da coisa. Quando se faz uma aposta é suposto ser pra ganhar.

Isso não tem nada a ver com paixão clubística? Eu acho que não permite.

Eu percebo, mesmo não havendo nada pra ganhar. Sei lá, se as evidências apontarem pra uma vitória do clube adversário, há que conceder. Não sei.

Num Sporting-Benfica, tendo em conta que estamos a falar de dois grandes clubes.

Que é sempre imprevisto.

Exatamente. Um jogo de triplo, como se costuma dizer, normalmente vais pelo coração. Mas Silvio Serva fez aqui algo diferente. Silvio Serva é antigo deputado, mas está há vários anos no Benfica, foi vice-presidente do Benfica, é atualmente vogal da SAD encarnada e apostou na vitória do Sporting.

A sério?

No último derby, uma aposta amigável, foi numa coluna de palpites do jornal Nascer do Sol que o advogado benfiquista antecipou uma vitória do rival Sporting, uma vitória por 2 x 1. O resultado até se veio a confirmar, mas ao contrário, foi o Benfica a vencer.

E agora deve ser terrível pra ele.

Sendo um palpite, sendo amigável.

Mas eu até o percebo bem. É certo que aquilo é uma aposta, mas aquilo acaba por ser um concurso de apostas ao longo de uma temporada, não é?

Creio que sim.

Com várias figuras públicas. O Expresso em tempos, não sei se ainda tem, já teve uma coluna dessas, em que todas as semanas havia várias pessoas. Uma delas era Manuel Ferreira Leite. Já me lembro de ver Manuel Ferreira Leite todas as semanas a dar palpites sobre futebol. Era uma coisa que não estávamos à espera. E eu acho que aí há sempre uma certa competição de querer chegar ao fim da época e ser o que mais acertou.

Mas eu até estive a pensar e a questão da superstição aqui até pode fazer sentido numa ideia de que saio a ganhar, aconteça o que acontecer.

Exato, ganho sempre.

A não ser que haja um empate, mas os empates geralmente nunca ajudam ninguém. No mesmo espaço, Silvio Serva arriscou também outros resultados. Apostou no 3 x 0 do Porto contra o Tondela, ficou 2 x 0, e apostou num 2 x 0 pro Braga em casa contra o Famalicão, ficou 2 x 2. Portanto, esteve perto de acertar em cheio em todos, mas na realidade não acertou em nenhum. Aproveitar este dia também só pra deixar aqui umas notas sobre a Taça de Portugal. Um dia muito importante, um grande dia para o Torriense.

70 anos, não foi?

70 anos. Há 70 anos que não iam ao Jamor. É apenas a sétima vez que uma equipa que não joga na primeira divisão vai à final da Taça. A última foi em 2010, com a particularidade de eu me lembrar perfeitamente desse jogo.

Exato.

Há 16 anos, quando o Futebol Clube do Porto venceu o Chaves por 2 x 1 nessa final. A primeira foi em 1942. Já passa muito tempo. Há também aqui a particularidade de o Leixões ter sido a única equipa do terceiro escalão a estar numa final do Jamor.

Parabéns ao Torriense.

Este Torriense é de Torres Vedras.

Torres Vedras, exatamente.

Não percas o jornal às 20h.

Muito bem, obrigado.

É o Barcelona do Oeste.

Boa, Carlos Pedro, obrigada.