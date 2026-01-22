Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O que se passa no mundo do desporto?

No mundo do desporto, ontem podia ter falado aqui deste feito notável, não falei, falo hoje, da seleção portuguesa de andebol. Eu não sei se viram o jogo no outro dia.

Foi espetacular.

Eu só vi o final, os últimos cinco minutos, mas foi o que valeu a pena. Portugal derrotou a tetracampeã mundial, Dinamarca, em casa da Dinamarca, onde está a decorrer o Europeu.

Duplo feito.

Foi incrível. E Portugal, nos últimos minutos, houve um período em que esteve a jogar com menos um jogador, mas mesmo assim conseguiu resistir e ganhar. Houve um golo extraordinário de António Areia, uma rosca, quase que um golo de calcanhar.

Uma rosca?

Uma rosca no andebol é uma coisa lindíssima. Vejam, porque vale mesmo a pena, porque ele torce e aquilo cria um efeito, é um golo extraordinário sob pressão, porque Portugal, se falhasse aquela jogada, se não marcasse golo naquela jogada, poderia ficar sujeito a um empate. Assim, Portugal ganhou.

E com uma rosca.

Com uma rosca, que é sempre de saudar, e conseguiu o apuramento para a main round com o primeiro lugar do grupo, o que não aconteceria se tivesse empatado. Assim passa em primeiro lugar do grupo e entra já na main round com dois pontos. Foi incrível e também foi incrível o nosso selecionador. Ali a pôr ordem naquela malta, com uma linguagem, digamos, musculada, mas foi incrível. Aliás, esta seleção de andebol tem nos dado grandes alegrias, ficou em quarto lugar no Campeonato do Mundo.

Temos de falar mais, não é?

Sim, porque em desportos coletivos, retirando daqui o futebol, é raro ver Portugal a este nível. Aliás, é raríssimo ver Portugal a este nível e o andebol está, de facto, a um nível um pouco superior ao das restantes modalidades coletivas, exceptuando o futebol. Aliás, mesmo se compararmos com o futebol, um quarto lugar no Campeonato do Mundo é coisa que Portugal não consegue no futebol desde 2006. Portanto, muitos parabéns.

Mas as coisas também não estão bem na Dinamarca, não é?

Não, no reino da Dinamarca.

Os jogadores estavam afetados.

Eles estavam afetados com a Gronelândia.

Não estou a desvalorizar. Aquilo não está fácil na Dinamarca.

O Trump até pode utilizar esta vitória: "Só se espernem com Portugal."

Estão a precisar de um reforço americano.

Os americanos não são muito bons no andebol também, diga-se de passagem. Cuidado com entrevistas de emprego e muito cuidado com promessas das Arábias.

Quem foi enganado?

Foi enganado e isto foi uma situação grave. Um treinador inglês, Adrian Heath, ele tem 65 anos.

Quanto?

65. Ele foi jogador de-

105?

105?

Estava a pensar: "Epa!"

Podia ser um super centenário. Temos falado aqui muito de pessoas com prazo de validade bastante alargado. Ele é treinador, enquanto jogador passou pelo Manchester City e pelo Everton. E o que é que lhe aconteceu? Isto aconteceu em 2024, mas ele veio revelar a história agora porque parece que terá acontecido também com outros treinadores. Ele estava desempregado e recebeu um telefonema de um suposto agente a dizer que tinha uma proposta de trabalho para a Arábia Saudita. Na altura, não lhe foi revelado o nome do clube, mas ele, claro, com essa oportunidade, estava desempregado.

E quanta gente a ir para lá.

Exatamente. Aliás, ele chegou a ligar a amigos que já estavam a treinar na Arábia Saudita para saber as condições, ficou animado com isso. E então foi marcada uma reunião em Marrocos, com um sheik árabe. Ele foi para Rabat e foi recebido por uns funcionários sauditas, que supostamente o levariam para um hotel de cinco estrelas, mas não foi aí que ele acabou. Acabou num apartamento pequeno e escuro, num bairro bastante afastado da capital de Marrocos. E então ele percebeu que aquilo em que estava metido não era nada de bom, não tinha nada a ver com uma promessa real, uma proposta real de trabalho na Arábia Saudita. Foi sequestrado. Esteve lá durante três dias. Ele diz que durante esse período recebeu chamadas da mulher e que quando falava ao telefone tinha uma faca apontada ao pescoço. O que os sequestradores esqueceram de fazer? Foi de desligar a localização do telemóvel e foi isso que permitiu à família saber onde é que o treinador estava e contactaram as autoridades e ele acabou por ser libertado.

Não foi nenhum para susto.

Como é óbvio, ter três dias nesta situação, depois de uma promessa de um contrato milionário e também de uma entrevista de emprego, que afinal não era uma entrevista de emprego. Portanto, muito cuidado com as entrevistas de emprego. Último toque do dia, só para lembrar aqui um festejo de Jude Bellingham. Jude Bellingham no outro dia marcou um golo na vitória do Real Madrid sobre o Mónaco. E o que é que ele fez? Fez o gesto de quem estava a emborcar a beber, presume-se que não seria água. Ele diz que foi uma resposta aos críticos, e ele tem recebido várias críticas nos últimos tempos por não estar na mesma forma que já mostrou no Real Madrid e ter sido acusado, por exemplo, por um youtuber espanhol que criticou o seu estilo de vida, a dizer que o inglês Jude Bellingham gosta muito de álcool, gosta muito de bebida e já passou por todas as discotecas de Espanha. Não sei se isso corresponde à verdade. A verdade é que Jude Bellingham aproveitou para responder em campo e mandar uma mensagem a quem o critica e diz que ele gosta muito de bebida e da vida noturna.