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Bom dia, bem-vindos este "Três Toques". Hoje vamos falar de problemas muito sérios que têm afetado o país nos últimos anos. Falar dos problemas de saúde, da habitação, relacionado com o boom do turismo. Estás localizado? Estou, é o "Três Toques". Estamos no "Três Toques". Comecemos pela Taça da Liga. E depois da Taça da Liga, vamos passar para esses problemas. Mas o que são esses problemas? Comparados com a Taça da Liga. Comparados com a Taça da Liga. A Taça da Liga vai ter uma final inédita. Faca na liga, o nome. Faca na liga, para os dois grandes que disputaram as semifinais. É capaz de ser mais pro Benfica, que ontem foi eliminado pelo Vitória Sport Clube. E vamos ter uma final inédita da Taça da Liga, o que é uma boa notícia, porque vamos ter Braga e Guimarães. Vamos ter um dérbi minhotos na final do próximo sábado. Em Leiria. Em Leiria, exatamente, em terreno neutro. E nós sabemos como estes dérbis minhotos podem ser quentinhos. Fora os adeptos do Benfica e do Sporting, os outros até estarão contentes, incluindo, claro, os dos dois clubes que vão participar na final. Só que isto leva-nos aos problemas que afetam o país e que também afetam estes clubes, Sporting e Benfica. O Sporting tem um problema de saúde com o número de lesionados. Se calhar, já faltam macas em Alcochete para tantos lesionados. São muitos mesmo, e a acrescentar aos lesionados ainda há os castigados para o próximo jogo. Max Yara Urru e Morten Hjulmand vão estar de fora do próximo jogo, a juntar uma longa lista de lesões que cresceu também no último jogo contra o Vitória Sport Clube. Portanto, há aqui um problema que tem de ser resolvido. À atenção da ministra da Saúde, resolver o problema dos lesionados do Sporting. Eu acho que ela devia largar tudo e se concentrar nesse tema. É muito importante. Vamos lá ver. São jovens, estão cheios de saúde e como é que estão sempre doentes? Estão sempre lesionados. Há aqui qualquer problema, o SNS está a falhar. O Frederico Farandas, que é médico, deve estar muito atento a esta situação, mas para mim isto é um sintoma de um falhanço generalizado do SNS. O Benfica anunciou esta semana a construção de um hotel. A construção ou inauguração? Inauguração. É prazo. É que já vai. Já está quase? Não, construído já está, foi inaugurado. Já está inaugurado. Já está inaugurado. Mas que é ali junto ao estádio deles? Não. Não é na antiga sede. Senão andava mesmo distraído. Pronto. Precisamente. Exatamente. Antiga sede? Antiga sede. Do Jardim Resador. Jardim Resador. Ali na baixa. Ali ao pé do Coliseu, não é? É por aí. Exatamente. Boa sorte com isso. Os adeptos, depois da eliminação contra o Braga, é que não ficaram muito contentes e foram logo buscar o tema do hotel. E então deixaram uma tarja nas imediações do Centro de Estágios do Seixal: "Depois do hotel, façam um bordel". A mensagem continua, não a poderei repetir aqui, mas é uma mensagem muito veemente. Portanto, menos hotéis, no fundo, que é aquilo que todos nós andamos. Eu acho que aquilo, no sentido de confusão, já está... Classe. É a única palavra que me- Te ocorre neste momento ...te ocorre nestas coisas. Vamos passar para a crise noutros lugares, noutras paragens. A crise já chegou à Arábia Saudita. Nós pensamos que na Arábia Saudita os clubes não têm problemas de dinheiro, mas Jorge Jesus já demonstrou que não é bem assim. Ele no final de uma conferência de imprensa foi questionado por um jornalista que lhe disse sobre as possibilidades de contratar um jogador, que é Abdullah Al Amdani, que já foi orientado por Jorge Jesus, por que Jorge Jesus não o ia buscar. Já o conhecia, é um bom jogador. A equipa agora tem tido maus resultados, o Al-Nassr. Podia ajudar a mudar esta vaga de maus resultados. Jorge Jesus deu a explicação, que é um pouco estranha para a Arábia Saudita, é: "No money". E disse-o em inglês. Disse que não há pasta, não há papel para contratar os jogadores. Viram, até na Arábia Saudita eles têm problemas de dinheiro. É uma crise global de resultados. Deviam inaugurar um hotel. Um hotel. Não sei se têm muitos lesionados ultimamente, não sei se têm problemas de saúde, mas dinheiro parece que agora está em falta. Mas o Jorge Jesus disse isto a rir. Pois é. Esta é uma notícia que eu não queria dar. Então, tu não querias, porque é que fazes então? Tenho que dar, porque tenho a certeza, mas vou ter que omitir aqui muitas partes. Isto é uma história dramática de uma antiga estrela do futebol americano, Matt Kalil, que processou a ex-mulher. E por que processou a ex-mulher? Isso não é assim nada que seja tão invulgar, mas porque a ex-mulher é modelo e influencer, referiu-se num live nas redes sociais A anatomia do jogador, a anatomia íntima. E ele não gostou. Diz que isso voltou a pô-lo debaixo dos holofotes. Ele que agora já se retirou da prática desportiva e queria ter uma vida sossegada, e depois das declarações da ex-mulher, não voltou a ter sossego. Parece que ela entrou em pormenores, disse que tiveram muitas dificuldades na sua vida íntima durante os anos que estiveram casados e que tentaram muitas coisas e que não foi possível resolver. Vocês sabem, os jogadores de futebol americano normalmente são grandes. Sim, claro. Faz parte. As declarações da ex-mulher iam nesse sentido. Não posso entrar em pormenores, apesar de isto estar em todos os sites dos principais jornais desportivos, eu aqui vou ter algum cuidado. Mas este senhor resolveu então meter este processo à sua ex-mulher, com esse argumento de que agora não tem sossego e queria ter uma vida mais tranquila, mais relaxada. E eu só não percebo porque é que ele então meteu o processo. Se queria passar despercebido. Alimenta mais a fofoca. Está a falar-se disto muito mais do que alguma vez se falou. Aliás, eu nem sabia quem era o senhor, e acho que a maioria dos portugueses também não, e fora dos Estados Unidos, provavelmente pouco conhecido será. Um conselho: quando querem ter uma vida longe dos holofotes, não ponham processos à ex-mulher, ainda por cima porque o mais provável é que venham a ser revelados pormenores que ainda vão aumentar o desassossego da vossa vida. Os divórcios são muito difíceis. São muito difíceis, ainda por cima com influencers, que já se sabe que têm a tendência para contar tudo nas redes sociais. E são pessoas que têm uma certa influência, de facto. Têm, como o próprio nome indica. É isso que elas fazem, é influenciar. Não sei o que é que ela irá influenciar aqui a vida dos seus seguidores, mas já influenciou a vida do ex-marido, se calhar também era o objetivo. Não sei, vocês costumavam ter pânico com o primeiro dia de trabalho? Regresso às férias. Não, o primeiro dia no novo emprego. Estreia no novo emprego. Pânico, não. Ansiedade. Uma certa ansiedade. Um nervosinho, sim. Então está explicado o que é que aconteceu. Damián Quito Díaz é um jogador argentino, de 39 anos, que foi anunciado num clube equatoriano, o Guayaquil City. Foi anunciado como reforço e vocês sabem que nestas apresentações, os jogadores vão sempre dar uns toques na bola, no relvado. E depois às vezes até atiram- Arrancam a camisola. Exato. E depois mandam umas bolas lá para a bancada, oferecem aos adeptos. O primeiro remate deste jogador acertou violentamente num adepto. Foi logo uma estreia. Também com 39 anos, a pontaria não se pode queixar, porque foi mesmo em cheio. Aconselho-vos a que vejam o vídeo. Foi uma bolada e pode ser um bom indicador para os adeptos. Ele pontaria tem. Não sei se está bem direcionada. Ele queria acertar naquele adepto. Eu sei, mas acertou. Acertou em cheio. Foi um começo auspicioso.