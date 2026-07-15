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Ora, pois é. Obras em casa. Olha, quem esteve ontem em obras foi França. Eu tinha feito um prognóstico. Eu vou lembrar os meus prognósticos errados.

Sim, lembra.

Vou lembrar. Eu disse aqui, antes do jogo França-Marrocos, que o vencedor desse jogo seria o campeão mundial. Ora, pois não vai ser.

Já tinha a certeza que falhas.

Falhei redondamente. Mas isto tem mais coisas. Não é assim tão fácil.

Sim, não é linear.

O jogo de ontem, os espanhóis nos jornais hoje têm a dizer: "um banho". Foi um banho, foi um baile, foi um passeio, foram várias coisas.

O que se passou com a seleção francesa?

O que é que se passou? Vamos tentar aqui uma análise do ponto de vista técnico-tático.

Vais pôr a seleção no divã.

Eles próprios ontem já começaram a analisar. Mbappé veio dizer que: "Demos muita liberdade ao meio-campo de Espanha, devíamos ter reforçado o nosso meio-campo". Ora pois, isso agora depois das coisas acontecerem, toda a gente tem a solução.

Faz os balanços.

Mas é verdade que o ponto forte de França, sublinhado por toda a gente, era o ataque e aqueles quatro jogadores. E esses eram intocáveis. Ontem entraram Olise, Mbappé, Dembélé e Barcola, e ninguém punha em causa que França jogasse com esses quatro jogadores e apenas com dois jogadores no meio-campo, porque eram suficientes. Rabiot e Tchouaméni, ontem Tchouaméni no lugar de Koné, seriam suficientes para ganhar.

Para o tal baile.

Para a maioria dos adversários seriam suficientes. O que ontem se começou logo a perceber é que para aquele meio-campo de Espanha, não dava. Tinha de haver, de facto, um reforço do meio-campo. E as coisas até se agravaram, porque depois houve uma série de incidentes que também jogaram a favor de Espanha. Por exemplo, aquele pênalti, que é um erro crasso do defesa francês.

E, aliás, a cara dele foi logo: "O que é que eu fiz? Eu não fiz."

Ele estava a olhar para a bola. Os franceses falaram de uma possível mão de Yamal nesse lance. Ok, podia ter ido ao VAR, mas é um erro grave e crasso do defesa Lucas Digne. E as coisas começaram logo a correr mal aí, porque se percebeu, a partir do momento em que Espanha se apanhasse em vantagem, seria muito difícil inverter as coisas. Espanha, que só sofreu até agora um gol neste mundial, contra a Bélgica, portanto, seria muito difícil, porque acabaria por estar como Espanha gosta de estar, confortável, em vantagem e a gerir o jogo no meio-campo. É bom também sublinhar que Espanha, neste mundial, ainda não esteve uma única vez em desvantagem.

Tu já tinhas falado sobre isso. Impressionante.

Não esteve. Aliás, sofreu, como disse, apenas esse gol, que foi o gol do empate na altura contra a Bélgica. Portanto, a Espanha ainda não encontrou um adversário que lhe pusesse esse problema. Ou seja, como é que a Espanha joga se de repente ficar em desvantagem? Espanha simplesmente nem permitiu aos adversários que lhe pusessem essa questão. E ontem isso viu-se a partir do momento em que Espanha marcou, seria muito difícil que França conseguisse dar a volta. Depois houve a lesão do central francês, do William Saliba, também não ajudou. E depois, Rabiot, que para mim tinha sido o jogador fundamental para garantir este equilíbrio da seleção francesa, ou seja, entre o meio-campo e aqueles quatro do ataque, também foi substituído ao intervalo, porque já tinha um cartão amarelo e Deschamps não quis arriscar. E é verdade que agora pode-se dizer: "Por que ele vai tirar um jogador que é tão importante só porque ele tem um amarelo?" Mas a verdade é que vendo como as coisas estavam a ocorrer, via-se claramente que ele quase certeza que ia levar outro amarelo na segunda parte. E viu-se a diferença. Sem Rabiot, a equipa ainda foi mais abaixo e a Espanha esteve completamente por cima. Eu não me lembro de uma meia final tão desequilibrada como esta. Tendo de ir aos 7 x 1 da Alemanha contra o Brasil em 2014.

Mas inesperadamente desequilibrada. Porque nada previa a França.

Nós sabemos como é que Espanha joga e que Espanha é uma equipa muito difícil e olhando até para o histórico entre as duas equipas, Espanha tem tido um predomínio. É a terceira meia final consecutiva que os espanhóis ganham aos franceses. Portanto, não é também surpreendente. O que foi surpreendente foi, de facto, o grau do domínio e da superioridade espanhola sobre a França.

Agora, será que vamos ter um Espanha-Argentina, um Espanha-Inglaterra?

Claro, os espanhóis preferiam a Argentina para enfrentar Messi, no que seria aqui um confronto verdadeiramente histórico. Contra a Inglaterra, eles até se calhar estariam mais confiantes. Depois da vitória de ontem, eles estão confiantes contra qualquer adversário. Mas olhando para o que foi a final do Euro 2024, que foi contra a Inglaterra, os espanhóis teriam essa confiança enfrentando a Inglaterra e, por todas as razões, uma final contra a Argentina de Leo Messi acabaria por ter aqui uma outra dimensão e também um outro gosto para os espanhóis ganhar o mundial à Argentina, aproximando-se assim também dos três títulos da Argentina.

Qual é o teu prognóstico?

O meu prognóstico, portanto, é depois vir ao contrário.

Exatamente, sim. Dá o teu que depois já sabemos.

O meu prognóstico. Quem é que eu gostava que ganhasse? Primeira coisa, eu preferia que ganhasse a Inglaterra. Gostava que ganhasse.

Gostas mais do futebol inglês ou é mais aquela irritaçãozinha com a Argentina?

É porque esta Argentina falta-lhe qualquer coisa. De facto, tem tido um futebol pobrezinho, com muita alma Com muita alma, sem dúvida, e eu acho que é isso que pode fazer a diferença. Por isso o meu prognóstico é Argentina.

Eu acho que depois daquele jogo que terminou de uma forma tão desconfortável com Cabo Verde, é chato pensar que a Argentina está.

Pois é, é chato. Eu sei.

Era tão bom que Cabo Verde tivesse vencido aquele jogo.

A forma como a Argentina tem avançado cria um pouco essa resistência. Caramba, acabam sempre por arranjar uma forma de ultrapassar, mesmo com todas as dificuldades. E é o que tem acontecido.

Por um lado, é fantástico conseguir isso.

O que revela, e que é uma coisa muito importante nestes jogos a eliminar, que é mais às vezes do que o futebol, e está aí a França para o provar, do que a qualidade do futebol apresentado em todos os jogos. Muitas vezes o que faz a diferença nestes jogos a eliminar é um suplemento de alma e isso não falta à Argentina. Se há uma coisa que tem levado a Argentina de eliminatória em eliminatória é esse suplemento de alma, essa crença. Agora, futebol, de facto, tem tido pouco. Não quer dizer que a Inglaterra também tenha mostrado um grande futebol. Talvez à exceção de alguns momentos do primeiro jogo contra a Croácia e também do jogo contra o México, em que foi preciso muita alma dos ingleses, que a certa altura ficaram com menos um jogador e aguentaram. Estavam a jogar no Estádio Azteca, em casa, um estádio repleto de mexicanos, e a equipa encontrou essa força. E também no jogo contra a Noruega. Eu acho que a Noruega jogou melhor, mas a Inglaterra tem encontrado também esse suplemento anímico para conseguir ultrapassar os adversários. Portanto, em certos aspetos, Inglaterra e Argentina até estão ao mesmo nível. A minha aposta vai para a Argentina, porque eu acho que tem feito diferença esta capacidade de lutar até ao último minuto, de superar as adversidades e, como dizia o treinador do Sporting, quando falta a inspiração, que não falta a atitude. E às vezes tem faltado a inspiração à Argentina ou a inspiração, quando existe, já sabe de onde é que vem. Vem de Messi. Não havendo Messi, tem havido muita alma.

Alma quer dizer que é sorte, não é?

Também, um bocadinho. Também faz parte. Olha, nós bem podemos dizer, que já ganhámos um título com um bocadinho de sorte. Há quem acredite aqui noutras influências e maldições e superstições para justificar estes resultados. Portanto, sabiam que nunca nenhum jogador que chegou ao mundial com a Bola de Ouro acabou por ser campeão do mundo. É verdade, há uma maldição dos Bolas de Ouro. A Bola de Ouro não é na seguir ao Campeonato do Mundo, normalmente é entregue ao campeão do mundo.

De dez em dez anos, quando chegam ao mundial.

Agora, quando chegam ao mundial com a Bola de Ouro, não ganham. Nós temos o exemplo disso, Eusébio, em 1966, que era o detentor da Bola de Ouro, tinha vencido no ano anterior, em 1965, saiu nas meias-finais. Agora a história repetiu-se, Dembélé chegou como Bola de Ouro, mas aconteceu já a outros. Aconteceu a Messi, duas vezes a Cristiano Ronaldo.

Então se calhar a Argentina.

Agora já não faz diferença, o Dembélé saiu ontem, portanto a maldição já não se aplica àqueles que estão.

Que permanecem.

Agora, resta saber é para quem é que irá. Será que vai para Rodri, o médio espanhol? Ontem fez uma exibição extraordinária. Ele há dois anos ganhou a Bola de Ouro depois de ser considerado o melhor jogador do Europeu. E ainda bem para os espanhóis, que nenhum espanhol chegou a um campeonato do mundo com a Bola de Ouro, porque senão já se sabia o que é que acontecia.