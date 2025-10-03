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O som diz tudo. Começa agora o "3 Toques das Manhãs 360", novamente com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

Bom dia, Carlos.

Tanto ele que voltou.

Voltaste.

Voltei de lá. Olha, por acaso, tens uns caracóis. Não, isso não era do Marco.

Tu, em música popular hoje estás forte.

Estou fortíssima. É mesmo sexta-feira.

Não podes dizer nada que ela vai logo buscar.

Vai logo buscar o cancioneiro.

"Quero ir pra brincadeira".

Então, Carlos.

Hoje vamos ter um primeiro toque, que é basicamente o terceiro toque que faltou ontem.

Só para repor.

O tempo não desejou.

Olha a indireta. Não sabemos gerir bem o tempo.

De todo.

O tempo agora vai ter registro.

Mas este primeiro toque é uma espécie de celebração de carreira no tênis. Pergunto-vos primeiro se conhecem Gael Monfils.

Sim. Conhecemos de ver na televisão.

Sim, é um tenista francês de 39 anos e atual número 53 do ranking ATP, que anteontem deu a notícia de que se vai retirar no final do próximo ano. Um anúncio que veio do próprio Monfils. Ele assina um pequeno texto onde se diz apaixonado pelo tênis, diz que foi um privilégio fazer deste esporte carreira durante 21 anos.

Bem, 21. Portanto, começou early.

Os ciclos fecham-se com o tempo, principalmente no esporte, e ele assume isso mesmo. Trinta e nove anos é, por exemplo, a idade do Rafael Nadal, que terminou a carreira no ano passado. Outro dos fatores que terá conduzido Monfils a este desfecho tem a ver com as lesões, que foram uma constante na sua carreira. Sem que seja possível calcular quantas lesões teve, ficou com um daqueles recordes que ninguém gosta de ter em seu nome: é o jogador que mais vezes desistiu de uma partida oficial de tênis, quer antes, quer durante. Ao todo foram-

Mas por causa das lesões?

Exatamente. Por agora, são 35 desistências devido a lesões. São muitas.

É quase uma por ano de vida.

São muitas desistências. Mas Monfils é uma das figuras mais carismáticas do tênis mundial, é um autêntico showman, tem um estilo de jogo cativante, divertido e enérgico, não sei se concordas comigo, Paulo.

Sim. Dos mais fora da caixa, se quisermos.

Faz-me lembrar um bocadinho o grego Nick Kyrgios. E, portanto, é uma perda inevitável para o tênis, mas há ainda um ano para aproveitar. E atenção que já ganhou este ano um título, o Open de Oakland, na Nova Zelândia.

Que idade é que ele está? Trinta e nove?

Trinta e nove anos. Acaba a carreira já com 40.

Vai para político também. Ou aí só para presidente de clube. Como a outra dona também.

Que é uma longevidade interessante no tênis.

Trinta e nove anos. Eu estava aqui a espetar o Djokovic, com muito mais sucesso, tem 38 anos. Muitas lesões também, mas ninguém o vê com vontade de acabar.

Sim, mas já não está a ganhar como antes.

Pois não.

Claro.

O segundo toque que trago aqui é referente a ontem, na Liga Europa. Não foram só os adeptos de futebol do Porto e de Sporting Braga que tiveram razões para festejar, os do Lille também. Isto porque esta equipa francesa, onde jogam os portugueses Rafael Fernandes, Tiago Santos, André Gomes e Félix Correia, foi vencer a casa da Roma por 1 x 0, num jogo que estava a ter pouca história até aos 80 minutos, altura em que o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor da Roma por mão na bola de um jogador do Lille. Até aí tudo bem, pênalti claro.

Houve mesmo pênalti?

Houve mesmo pênalti. Chamado a bater o ucraniano Artem Dovbyk, que tinha entrado há três, quatro minutos, foi bater, falhou. Defesa do turco Berke Özer. Mas o árbitro apitou, foi ao VAR, parece que houve um jogador do Lille que entrou na área quando não devia ter entrado, e então o pênalti teve que ser repetido. Novamente Dovbyk, novamente defesa. Özer voltou a cair para o lado esquerdo e sem grandes dificuldades defendeu.

Coitado. Bem, coitado do ucraniano, que estava a tentar marcar, não o guarda-redes que estava sossegado.

Mas coitado do Özer aqui porque foi ele o próprio, desta vez, a cometer uma infração, não tinha o pé na linha de gol na altura do remate do jogador da Roma, o que originou nova repetição.

Isso é inédito? Ou deve haver muito poucos casos.

Não há discussão sobre o árbitro, essas decisões do árbitro.

Foi bem decidido e com o recurso ao VAR torna-se mais fácil. Seguiu-se então uma terceira oportunidade. O Dovbyk já estava cansado de falhar, decidiu passar a vez a outro. Aí assumiu o argentino Matías Soulé, que voltou a falhar. E permitiu a defesa de Berke Özer. Três pênaltis num só, não sei se é inédito.

É a estrela, o guarda-redes. Três penalidades defendidas. Na verdade, quando não estamos a torcer por uma equipa em concreto, torcemos sempre pelo árbitro, pelo guarda-redes nestas situações.

Mas isso é impressionante, de facto. Esquece, não dava para entrar ali.

Vencer 1 x 0, e foi decisivo, obviamente. Foram três pênaltis defendidos.

Herói.

Ainda assim, na realidade, só contou como uma grande penalidade defendida.

As outras foram consideradas, foram anuladas.

Foram anuladas, exato, mas foram três, há provas, circula na internet, toda a gente vê.

Temos que espreitar isto.

Foi uma noite de glória para este turco, que até esteve em Portugal há pouco tempo. Representou o Portimonense na época 2022/2023. Não teve tanta sorte, fez apenas dois jogos.

E não defendeu três pênaltis, com certeza.

E ontem defendeu três pênaltis na Liga Europa e o Portimonense está na Segunda Divisão.

Está um herói. Com certeza.

Mudou muita coisa. E vamos ter tempo hoje para ir ao terceiro toque. Vamos aos desportos de combate e aos Estados Unidos. Já não é novidade nenhuma que a UFC está a organizar um evento na Casa Branca. Vai acontecer por altura-

Ex-aliado de Trump

E de Trump vai acontecer por altura das comemorações dos 250 anos de independência, só no próximo 4 de julho, no próximo ano. Mas o programa do evento já começa a ganhar forma e ontem veio uma confirmação de peso. Veio o antigo campeão da modalidade, Conor McGregor, que anunciou na Fox News que vai regressar ao ativo cinco anos depois. Não deve ser fácil pra um lutador do UFC regressar aos combates cinco anos depois, mas ele é muito focado e tanto é que já está a preparar este regresso. Ele prometeu, desde logo, máximo empenho e por isso vai recorrer a um período de isolamento, onde garantiu que não vai atender chamadas telefônicas durante seis meses. McGregor diz: "Será desligado o telefone e o trabalho será executado". Isto tudo desde o voltar aos ringues no local onde é a Casa Branca, a própria preparação sem recurso a telemóvel, isto exige um pagamento generoso, não acham?

Pois.

Certamente.

Já sabe? Devem ser uns milhões.

Já se sabe que McGregor tem duas exigências e uma garantia. A primeira exigência, 100 milhões de dólares, 85 milhões de euros.

É jeitoso.

É o que ele cobra pra sair de casa.

Está a ir ao supermercado.

Coisa pouca. E 100 cartões Visa Golden pra os membros da família e amigos.

100?

100 também.

Uma família grande.

E como garantia, assegurou que não está em negociações com a UFC.

Só pra este combate, exclusivamente.

São diretamente com o governo dos Estados Unidos. E por isso ele terá solicitado também vistos especiais de entrada no país pra ele e pra os seus, numa altura em que é complicado entrar nos Estados Unidos.

É um visa gold.

E é um negociador de peso também, não é só um lutador, mas é um negociador. Está a conseguir fazer se vender muito bem. Estou a imaginá-lo tipo Rocky, a treinar ao som de "Eye of the Tiger".

Não deixa de ser estranho que isso vá acontecer na Casa Branca e numa comemoração.

Trump a ser Trump.

Certamente.

Ainda vamos ter mais surpresas. Carlos Pedro, muito obrigada, foi muito gentil.

Obrigado.