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Hoje arrancamos o "Três Toques" com um super campeão, o esloveno Tadej Pogačar. É o Canibal dos tempos modernos. Canibal era a alcunha de Eddy Merckx. Lembras-te do Eddy Merckx, Paulo?

Só me lembro de ouvir falar, confesso, mas desconhecia essa alcunha.

Era a alcunha Canibal porque ele queria ganhar tudo. Mesmo naquelas provas menos importantes, ele não dava hipótese e arrancava e os outros: "O que quer dizer? Deixa alguma coisa pra nós." O Pogačar ainda não está lá, mas caminha para o nível de Eddy Merckx. Ontem sagrou-se campeão do mundo. Já era campeão do mundo de ciclismo. Ontem foi em Kigali, no Ruanda, a primeira vez que os Campeonatos do Mundo de Ciclismo se disputaram num país africano. E Pogačar, numa prova que durou mais de seis horas, arrancou e isolou-se a 60 km da meta, mas já estava com vantagem e acompanhado do mexicano Isaac del Toro. Foi mais ou menos a estratégia que tinha seguido no ano passado, que é avançar, descolar muito rapidamente, muito antes ainda da meta, e depois fazer uma espécie de contrarrelógio para chegar ao fim vitorioso. O grande adversário era Remco Evenepoel, o belga, campeão do mundo de contrarrelógio na semana passada, mas que não conseguiu chegar ao esloveno. Estava bastante desanimado, Evenepoel, no final. Ele teve alguns problemas mecânicos, teve que trocar de bicicleta umas três vezes, mas isso não retira mérito a este novo triunfo de Tadej Pogačar, que este ano já tinha conquistado a Volta à França em bicicleta e agora repetiu o triunfo no Campeonato do Mundo. É preciso destacar aqui o português Afonso Eulálio, apenas de 24 anos, que acabou em nono lugar. Foi apenas a terceira vez que um atleta português acabou no top 10. Rui Costa, não o presidente do Benfica, o ciclista.

Ciclista.

Para além de ter sido campeão do mundo em 2014, também tinha conseguido um nono lugar, e esta foi a terceira vez que um ciclista português conseguiu acabar no top 10. Afonso Eulálio, que foi apenas um dos 30 ciclistas que chegou ao fim da prova, para se ter uma ideia da dureza.

Bem.

Que tinha um desnível acumulado de 5 mil e tal metros. Significa que estiveram a subir o percurso. Ao todo, tinha um desnível de mais de 5 mil metros. Portanto, foi um grande resultado para este jovem português. Vamos ver o que é que ele faz no futuro. Não sei se têm a mesma força de Kabonga. Já ouviram falar do Kabonga?

Kabonga.

O Al Kabong. Não, mas este é o Kabonga. Maria João, tens aí um sonzinho? É só pra ouvirmos o som de fundo. Isto não é muito esclarecedor.

Isso apoia o Kabonga.

O Kabonga tem muito apoio, vocês têm de ver.

Mas não era o Kabonga que estava a gritar.

Não era o Kabonga, eram os apoiantes.

Estava ocupado. Tinha a boca ocupada.

Ele estava ocupado. O que o Kabonga estava a fazer? Estava a puxar um barco com mais de 700 toneladas com os dentes.

Inaudível.

Eu não sei se a corrente ajudou. Não sei se isto é um recorde do mundo.

Estava chocadíssima.

Mas este atleta, chamemos assim, Ashraf Marouf, tem a alcunha de Kabonga, e foi precisamente no Egito que puxou um navio com cerca de 700 toneladas e segurando apenas uma corda com os dentes.

Por quê?

Por quê?

Porque sim.

Porque sim. Porque consegue. Como dizia o outro: "Por que queres subir ao Everest?" Ele: "Não sei, porque está lá." E então eu: "Por que queres puxar um barco para um rio?"

Porque o barco estava a incomodá-lo.

Porque estava ali.

E por que não ser com a boca, não é? Em vez de ser com os dentes.

Era o que tinha mais a jeito?

Era o que tinha mais à mão.

Profissão: rebocador. Aí está.

De bom jeito está nos portos.

Então não dá. Podem contratar o Kabonga e não precisam de gastar. Isto é economia sustentável, verde.

Circular.

Circular. Pronto, então puxa com os dentes, fica tudo bem. Por último, houve uma novidade: o Mundial de sub-20 está aí. Portugal não está presente, infelizmente, mas houve uma novidade, uma estreia neste Mundial de sub-20, no jogo entre a Coreia do Sul e a Ucrânia. Pela primeira vez, foi usado o cartão verde. Cartão verde não é sobre equipas ambientalmente responsáveis.

Não.

Não, neste caso, o cartão verde pode ser utilizado pela equipa técnica, pelo treinador, para pedir ao árbitro para rever uma jogada no VAR.

Ah, ok, o treinador pode--

É uma espécie de, no tênis-- não, isto é futebol, mas no tênis há o pedido de revisão.

Eletrónica.

Exatamente. E aqui também passa a haver. Eu agora ainda não tenho certeza quantas vezes é que se pode utilizar.

Ia perguntar se pode usar quando entende necessário.

Deve ter uns limites. Eu não encontrei ainda aqui a regra, mas vou saber disso. Mas, em princípio, diria que não mais de duas vezes por jogo, digo eu. Ou se calhar até só uma, se calhar só tem direito a uma. Mas foi a primeira vez. Aliás, foi o treinador da Coreia do Sul que recorreu ao cartão verde, porque houve um lance na grande área da Ucrânia que ele achou que podia ser um pênalti a favor da Coreia do Sul. O árbitro foi ver e não deu razão. Portanto, o cartão verde, neste caso, não serviu para grande coisa. Tem que ter uns limites, porque senão, imagina, estão sempre a puxar o cartão verde.

Claro.

É um pouco como o timeout. Tem que haver algumas regras. Mas vamos ver. Está em testes neste mundial. Normalmente, os campeonatos de idade mais jovem servem para testar estas alterações, ver como é que funciona, mas é muito provável que em pouco tempo tenhamos o cartão verde generalizado. Eu estou curioso para ver como é que vai ser a utilização no Campeonato Português deste cartão verde.

Garanto já que para a segunda utilização vai dar uma polêmica maior do que o VAR.

Estás muito otimista. Na segunda utilização? Eu diria na primeira.

Vamos ver também se são precisos cartões verdes ou vermelhos. Hoje à tarde, depois do jornal das 14h, porque vamos estrear o primeiro de quatro debates entre os candidatos à presidência do Benfica. Neste primeiro frente a frente, vão discutir-se as finanças do clube.