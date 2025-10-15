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O apito está dado.

Está dado e hoje ainda não podemos festejar a qualificação de Portugal para o Mundial. Está quase.

Festejamos outras.

Claro, vamos festejar aquela que nos diz mais, que é a de Cabo Verde. Vamos continuar a falar do apuramento histórico de Cabo Verde para o Mundial 2026. E para isso convidámos um antigo capitão da seleção de Cabo Verde, Marco Soares, um médio que se destacou no Barreirense e na União de Leiria e é o nosso convidado para falarmos precisamente deste apuramento histórico. O Marco participou em duas edições da CAN, em 2013 e 2021. Agora esteve de fora, mas imagino que a emoção tenha sido grande também a viver este apuramento histórico de fora.

Sim, antes de mais, bom dia.

Bom dia.

Obrigado por teres aceitado o nosso convite a estas horas.

Não tem problema. Sim, foi algo histórico, algo vivido de outra forma. Estive com eles, estive lá a acompanhar de perto e foi algo que não tem palavras para dizer. Cheguei lá um dia antes do jogo, a ansiedade com que encontrei os jogadores era enorme. A maior parte deles não dormiu porque sentiu a responsabilidade daquilo que tinham nas mãos. Carregar o peso de uma nação inteira, o sonho de um povo inteiro nas costas e pela primeira vez poder levar Cabo Verde ao Mundial era algo que estava a mexer com todos eles, mas que felizmente correu tudo bem.

E no outro dia já tinham desperdiçado a primeira oportunidade de conseguir o apuramento no empate contra a Líbia, mas por outro lado, acabou por ser melhor porque assim puderam festejar na cidade da Praia, em Cabo Verde. Foi uma grande emoção para todo o povo cabo-verdiano.

Sim, sem dúvidas. Eu acho que teve um sabor ainda mais especial por ter sido em Cabo Verde. Tinha que ser em Cabo Verde e tinha que ser daquela forma, porque se fosse na Líbia, eu acho que este último jogo não iria ter o impacto que teve em Cabo Verde, não só para o desporto em si, mas para todo o Cabo Verde, para toda a cultura cabo-verdiana, para toda a sociedade cabo-verdiana. Foi um mudar de mentalidades a partir daquilo que aconteceu com este apuramento de Cabo Verde para o mundial.

E Marco dizia que não tinham dormido na noite anterior com a ansiedade, não dormiram na noite seguinte com os festejos, provavelmente.

Desculpe, não consegui ouvir bem.

Perguntava: não dormiram na noite anterior por causa da ansiedade do jogo que iriam ter e depois com os festejos na noite seguinte também não devem ter dormido grande coisa.

Não.

Se calhar, não.

Se calhar ainda estão a-

Marco Soares. Parece que perdemos o Marco. A ligação está cá, mas o Marco deixou de nos ouvir, provavelmente. Ou foi festejar mais um bocadinho, lembrou-se.

Estamos a tentar. Não.

A nossa produtora, a Catarina Duarte, vai tentar restabelecer a ligação. E que objetivos é que Cabo Verde agora pode ter?

Essa é uma das questões. Eu acho que todos os cabo-verdianos, a começar desde logo pelos jogadores, agora querem encontrar grandes seleções no mundial, porque é uma montra e o objetivo de qualquer jogador é participar nestas competições e enfrentar os melhores. Mas com mais risco, claro. Claro, mas também quanto maior o risco, maiores são as oportunidades, porque Cabo Verde tem poucas oportunidades de disputar jogos com seleções como Portugal, Alemanha, Brasil, Argentina, e seria fantástico para os adeptos e também para os jogadores, para o selecionador, ter esta oportunidade de enfrentar as melhores seleções. Já temos, creio, de volta o Marco Soares. Maria João, estavas a perguntar.

Marco Soares, já aí está?

Sim. Estava a caminho do treino e passei numa zona sem serviço.

Não faz mal, não era uma grande pergunta. Estava só a dizer que o Marco dizia há pouco que na noite anterior não tinham dormido por causa da ansiedade do grande jogo. Eu presumo que na noite seguinte também não tenham dormido grande coisa com os festejos.

Não.

Ainda estão a celebrar, não é?

Ainda estão a celebrar. Só hoje e amanhã que cada um vai começar a voltar para os países onde jogam, mas para já foi um momento também de viver junto dos nossos e sentir esse carinho do povo.

E os jogadores que estão em países muito diferentes, desde a Finlândia à Turquia, também há alguns que jogam em Portugal e, aliás, começaram a carreira em Portugal. O que explica este apuramento histórico de Cabo Verde? É uma grande geração do futebol cabo-verdiano, é que o treinador, o Pedro Brito, Bubista, que teve um impacto para conseguir este resultado? O que explica mais este apuramento?

Este apuramento é fruto também das gerações anteriores, daquilo que foi plantado, que foi sendo regado e que neste momento trouxe frutos, também devido à grande qualidade que a seleção tem neste momento, devido a muitos jogadores que jogam na diáspora, que acabaram muitos deles também a nascer na diáspora, mas com os pais cabo-verdianos e acabaram por aceitar ir representar Cabo Verde. E Cabo Verde neste momento tem um leque de jogadores com maior qualidade do que tinha antigamente, mais soluções, e isso só faz com que a seleção seja mais competitiva. E claro, é um grande mérito também do Bubista pelo que fez, pelo trabalho que ele fez na CAN, em que foi às quartas de final da CAN, e mesmo agora este apuramento para o mundial, que é inédito, num grupo em que tínhamos Camarões, que é uma potência africana.

Grande favorito, claro.

Sim. Eu acho que isso tudo é uma junção de muitas coisas, mas acima de tudo de uma mentalidade De muito querer, de muita paixão, de muito amor pelo país.

Isso ajuda muito. Marco, mas com isso tudo agora, quais serão os objetivos para o mundial? Qual é a ideia, o objetivo com que partirão?

Sinceramente, nós quando nos apuramos para a Copa do Mundo de 2013, a primeira vez, o objetivo que nós colocamos entre nós naquela altura foi: vamos desfrutar disso, vamos dar a conhecer às pessoas de Cabo Verde a nossa cultura. Eu penso que têm que encarar este mundial da mesma forma, eu acho que é isso que vão fazer, e depois lá as coisas vão acontecer naturalmente. Mas eu acho que Cabo Verde, fique em que grupo fique, tem hipóteses de-

De passar à fase de grupos.

Sim, dependendo de ter também alguma sorte no grupo que possa calhar, poderá fazer alguma gracinha, porque Cabo Verde já mostrou que pode se bater contra qualquer seleção.

Marco, uma última pergunta, e isto para relembrar agora os teus tempos nas camadas jovens do Sporting. Se não estou em erro, chegaste a jogar com o Cristiano Ronaldo e com o Quaresma nas camadas jovens do Sporting. Como é que é ver o Cristiano ainda em campo aos 40 anos e pronto para ir a mais um campeonato do mundo e onde ontem marcou dois gols?

É incrível, eu acho que ele devia ser um exemplo para todos os jogadores de futebol que querem chegar lá. Com isso eu não estou a dizer que o Cristiano Ronaldo não tem um talento, porque ele tem um talento incrível. Ele foi se moldando ao longo dos anos para aquilo que ele achava que era o melhor para ele. Ele foi inteligente dessa forma, mas é um jogador que é um exemplo a nível de trabalho, a nível daquilo que é o foco que se deve ter no futebol. Porque vemos muitos jogadores com muito talento e que às vezes não conseguem chegar mais além por causa da mentalidade, por causa da responsabilidade, do foco médio. E ele é um exemplo disso e é exemplo daquilo que ele vem fazendo, bate recordes atrás de recordes. Com 41 anos, ainda está na forma que está. Ainda há pouco tempo íamos ao Luís Jorge Jesus dar alguns dados do Cristiano Ronaldo, porque as pessoas às vezes olham só para outras coisas, mas os treinadores têm outras bases, outros dados.

E veem as coisas de outra maneira, claro.

Veem as coisas de outra maneira e é por isso que ele continua a ter o rendimento ainda que ele tem, porque ele é ponta de lança, ele está lá para fazer gols. É claro que ele hoje em dia não dá ao jogo corrido aquilo que ele dava antigamente, mas também era uma coisa expectável, porque ele tem 41 anos. Mas com 41 anos, ele conseguir fazer ainda aquilo que ele faz, eu acho que é um exemplo para todos os atletas.

Marco Soares, muito obrigado pela tua participação neste Três Toques e obrigado por teres te disponibilizado a entrar a esta hora.

E parabéns!

E muitos parabéns à seleção de Cabo Verde. Falamos com o antigo capitão da seleção de Cabo Verde, Marco Soares. Muito obrigado e novamente parabéns.

Obrigado, tenha um bom dia.